أفضل 10 برامج للحضور والانصراف في 2025

البحث عن طرق ل توفير الوقت على تتبع الوقت؟ يبدو أنك بحاجة إلى برنامج تتبع الوقت والحضور!

والخبر السار هو أن هناك الكثير من الخيارات المصممة لدعم الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام. بعضها يقدم وظائف أساسية لتتبع الوقت، بينما بعضها الآخر عبارة عن منصات كاملة تجمع بين تتبع الوقت والحضور مع إدارة المشاريع، وأنظمة الرواتب، وإدارة المزايا، وغير ذلك.

تعمق واكتشف ما الذي تبحث عنه في برامج تتبع وقت الحضور والانصراف، واعثر على الأداة المثالية لمؤسستك في هذه القائمة المختارة.

ما هو برنامج الحضور والانصراف؟

يمكن أن تملأ برامج الحضور والانصراف الكثير من الأدوار. على المستوى الأساسي، يوفر القدرة على تتبع ساعات عمل الموظفين.

ومع ذلك، فإن معظم البرامج ستفعل أكثر من ذلك بكثير - مثل منحك أدوات لتقسيم يوم العمل إلى ساعات عمل في مهام أو مشاريع معينة، أو تقديم ميزات لتتبع الساعات المدفوعة وإصدار الفواتير. حتى أن بعض البرامج سوف تعطيك مجموعة كاملة من أدوات إدارة المشاريع ، كاملة مع طرق عرض اللوحة والبطاقات حتى تتمكن من تخطيط المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع أعضاء الفريق.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج الحضور والانصراف؟

مع وجود جميع الخيارات المتاحة، قد يكون من المربك اختيار البرنامج المناسب لفريقك. ابحث عن البرامج التي تحتوي على الميزات الأساسية التالية.

البساطة: بدلاً من إضافة تطبيق آخر إلى مجموعة تطبيقاتك، ابحث عن برنامج يمكنه تقليل عدد التطبيقات التي تستخدمها، مثل برنامج تتبع الوقت الذي يوفر أيضًا أدوات إدارة المشاريع, السجلات اليومية أو غيرها من الميزات المفيدة

بدلاً من إضافة تطبيق آخر إلى مجموعة تطبيقاتك، ابحث عن برنامج يمكنه تقليل عدد التطبيقات التي تستخدمها، مثل برنامج تتبع الوقت الذي يوفر أيضًا أدوات إدارة المشاريع, السجلات اليومية أو غيرها من الميزات المفيدة واجهة مستخدم بديهية: تجنب معدلات الاعتماد الضعيفة من خلال اختيار برنامج يسهل تسجيل الدخول وتتبع ساعات العمل وإرسال طلبات الإجازة والمزيد

تجنب معدلات الاعتماد الضعيفة من خلال اختيار برنامج يسهل تسجيل الدخول وتتبع ساعات العمل وإرسال طلبات الإجازة والمزيد الميزات المناسبة لشركتك: مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، لا ترضى ببرنامج لا يمكنه تتبع الساعات المدفوعة أو استحقاقات الإجازات أو بعض الأدوات المهمة الأخرى التي تحتاجها شركتك

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، لا ترضى ببرنامج لا يمكنه تتبع الساعات المدفوعة أو استحقاقات الإجازات أو بعض الأدوات المهمة الأخرى التي تحتاجها شركتك واجهة قابلة للتخصيص: يجب أن يكون برنامج تتبع الوقت قابلاً للتخصيص حتى تتمكن من إنشاء لوحة تحكم تظهر لك المعلومات التي تحتاجها في لمحة سريعة

يجب أن يكون برنامج تتبع الوقت قابلاً للتخصيص حتى تتمكن من إنشاء لوحة تحكم تظهر لك المعلومات التي تحتاجها في لمحة سريعة سهولة إدخال الوقت: لا تسهّل جميع برامج تتبع الوقت تغيير الساعات يدويًا أو أوقات الدخول والخروج، ولكن الأخطاء البشرية ستحدث، ويجب أن تكون قادرًا على إجراء التعديلات بسهولة عند الحاجة

## أفضل 10 برامج تتبع وقت الحضور والانصراف لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للعثور على أفضل برامج الحضور والانصراف؟ تقدم جميع الخيارات الواردة في القائمة أدناه مجموعة متنوعة من الميزات الرائعة: أدوات جدولة المناوبات، وأنظمة الرواتب، وتتبع الوقت المستند إلى السحابة، والمزيد.

1. ClickUp

إنشاء جداول زمنية ومراقبة الوقت الذي تم تتبعه في ClickUp

يمنحك ClickUp المرونة لتتبع الوقت بأي طريقة تحتاج إليها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ورقة حضور ClickUp لتتبع من يعمل أو من يحضر الاجتماعات. مع ميزات تتبع وقت المشروع في ClickUp يمكنك تتبُّع ساعات العمل من أي مكان، وإجراء تغييرات بأثر رجعي عند الحاجة، والاحتفاظ بملاحظات حول وقت العمل حتى تتمكن من الفرز بين الساعات المدفوعة أو ساعات العمل في مشاريع محددة. يمكن أن تساعدك هذه الميزة قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp يتعمق أكثر، مما يمنحك طريقة سهلة ليس فقط لتتبع الساعات المدفوعة فحسب، بل أيضًا لتتبع وإدارة التكاليف والموارد للخدمات التي تقدمها.

بالإضافة إلى تتبع الوقت، تقدم ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات من أجل مراقبة نشاط الموظفين وتتبع المهام وتنظيم المشاريع. استخدم لوحات معلومات المشروع لمساعدة الفرق على الاستمرار في تنفيذ المهام، أو استخدام طريقة عرض عبء العمل لمعرفة حجم العمل الملقى على عاتق كل عضو من أعضاء الفريق. يمكنك أيضًا تتبع نشاط الموظفين عبر طريقة عرض النشاط.

فيما يتعلق بالموارد البشرية، يمكنك استخدام طرق عرض الموارد البشرية في ClickUp لإدارة تأهيل الموظفين والجدولة والتفاصيل الهامة الأخرى. قم بإنشاء محور مركزي يحتوي على معلومات الموظفين والاتصالات السرية بين الموظفين والمشرفين عليهم. يمكنك استخدام هذا المحور لتتبع التطور, إدارة استطلاعات مشاركة الموظفين والاستعداد للقادم مراجعات الأداء .

ClickUp أفضل الميزات:

استخدام المؤقتات، وتتبع المهام، وميزات تتبع وقت المشروع، وغيرها من الميزات أدوات وتقنيات إدارة الوقت لزيادة إنتاجية الموظفين

استفد من قوالب الجداول الزمنية للموظفين في ClickUp لبدء تتبع الوقت بسرعة وسهولة

استخدم أدوات إعداد تقارير ClickUp لإنشاء تقارير حول الإنتاجية وساعات العمل في المشاريع أو لكل شخص والمزيد

إنشاء مكان عمل رقمي مع وظيفة تتبع الوقت، والقدرة على التعاون في المستندات والملفات، وتتبع المشاريع والمهام

استبدال المستند المستقل برنامج الموارد البشرية مع برنامج ClickUp للموارد البشرية من ClickUp، الذي يتيح لشركتك إلحاق الموظفين الجدد وجدولة مواعيدهم على منصة واحدة

قيود ClickUp:

إذا كنت تبحث عن تتبع الوقت الأساسي، فقد يقدم ClickUp أدوات أكثر مما تحتاج إليه

كن مستعدًا لقضاء بعض الوقت في التعرف على جميع الأدوات والميزات التي يوفرها ClickUp

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/شهر

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي كواحد من أفضل تطبيقات تتبع الوقت هناك ، يقدم Clockify الكثير من الميزات مقابل تكلفة صغيرة نسبيًا. فهو يمنحك القدرة على تتبع الساعات بعدة طرق مختلفة: في الجداول الزمنية لكشوف الرواتب، وحسب المشروع، وحسب الساعات المدفوعة. يمكن للعمال تسجيل ساعات العمل عبر الأجهزة المحمولة، ويمكنك إعداد جهاز لوحي باستخدام كشك Clockify حيث يمكن للجميع تسجيل ساعات العمل بسرعة باستخدام رقم التعريف الشخصي.

أفضل ميزات Clockify:

استخدم مؤقتات تعقب الوقت لتسجيل ساعات المشروع والساعات القابلة للفوترة والمزيد

إنشاء جداول زمنية لقسم الرواتب في أقل من دقيقة

قم بإعداد Clockify Kiosk لإنشاء نظام بسيط لتسجيل الحضور والانصراف للعاملين الشخصيين

التكامل مع تطبيقات الإنتاجية بما في ذلك Asana و Trello و Jira وغيرها

قيود كلوكيفاي:

يمكن أن تؤدي أخطاء المستخدم مثل نسيان بدء أو إيقاف المؤقتات إلى تتبع الوقت بشكل غير دقيق

قد لا تعمل البرامج المستندة إلى السحابة بشكل جيد في مواقع العمل التي لا يتوفر بها اتصال بالإنترنت

تسعير كلوكفاي

مجاني للأبد لميزات محدودة

لميزات محدودة أساسي: 3.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

3.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا معياري: 5.49 دولار لكل مستخدم/شهريًا

5.49 دولار لكل مستخدم/شهريًا المحترف: 7.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

7.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 11.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

Clockify التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,600 تقييم)

3. كويك بوكس تايم

عبر كويك بوكس عندما يفكر الناس في QuickBooks، فإنهم يفكرون في برامج المحاسبة - ولكن مع QuickBooks Time، ستحصل على مجموعة قوية من أدوات تتبع الوقت أيضاً. للبدء، يتوفر QuickBooks Time عبر منصات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، مما يسهل تتبع الوقت بغض النظر عن المكان الذي يأخذك إليه العمل. ستستخدم الجداول الزمنية لتتبع الوقت، ويتيح هذا التطبيق أيضاً للمديرين طريقة سهلة لمعرفة من يعمل وما الذي يعمل عليه.

كويك بوكس أفضل الميزات:

قم بإعداد الجداول الزمنية لتتبع ليس فقط ساعات العمل، ولكن أيضًا الأميال وبيانات الموقع والمزيد

الاطلاع على الأشخاص الذين يعملون والمشاريع التي يعملون عليها والتفاصيل المهمة الأخرى

إنشاء تقارير قابلة للتخصيص للحصول على رؤى حول تكاليف العمل، وتخطيط الرواتب، والربحية

يمكنك التكامل مع برامج الموارد البشرية وكشوف الرواتب الشائعة مثل ADP وSquare وJazzHR

قيود QuickBooks:

قد يكون الإعداد صعبًا، وهو ليس بديهيًا للمستخدمين الجدد مثل الخيارات الأخرى

خيارات تسجيل الوقت بناءً على المشاريع أو المهام المختلفة محدودة

قد يكون تحرير أوقات تسجيل الدخول والخروج صعبًا

تسعير كويك بوكس:

البداية البسيطة: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الإضافة: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر متقدم: 100 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات كويك بوكس

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,500 تقييم)

4. تايم كليك

عبر TimeClick تعتمد العديد من تطبيقات تتبع الوقت على الاشتراك، لكن TimeClick هو برنامج يمكن شراؤه لمرة واحدة يوفر لك برنامجًا لساعة الوقت، وجداول زمنية، ومتعقبًا للإجازات المدفوعة، وكل ما تحتاجه لإدارة كشوف المرتبات وساعات العمل. والأكثر من ذلك، يمكنك استخدام هذا البرنامج لتتبع الوقت على مستوى دقيق. استخدم رموز الوظائف لإدارة ساعات العمل في الفرق والمشروعات المختلفة بسهولة.

TimeClick أفضل الميزات:

تسجيل الحضور والانصراف عبر كشك مكان العمل أو عبر تطبيق الهاتف المحمول من أي مكان

أتمتة إدارة الوقت المدفوع الأجر باستخدام متتبع الإجازات مدفوعة الأجر (PTO) أتمتة كشوف المرتبات بحسابات تلقائية سريعة وسهلة للوقت المدفوع

إنشاء تقارير قابلة للتخصيص بالكامل، يمكن تصديرها كملفات PDF أو Excel أو CSV

قيود TimeClick:

لا يدعم أكثر من معدل أجر واحد لكل موظف للموظفين الذين يعملون في وظائف متعددة

أفاد المستخدمون أن الواجهة يمكن أن تكون أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير TimeClick:

الرئيسية: 249 دولارًا بالإضافة إلى 99 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية

249 دولارًا بالإضافة إلى 99 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية القسط: 499 دولارًا بالإضافة إلى 169 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية

499 دولارًا بالإضافة إلى 169 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية بالإضافة إلى: 699 دولارًا بالإضافة إلى 219 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية

699 دولارًا بالإضافة إلى 219 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية البلاتينية: 999 دولارًا بالإضافة إلى 289 دولارًا سنويًا لخطة الدعم الاختيارية

TimeClick التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. بادي بانش

عبر لكمة الأصدقاء تم تصميم النظام الأساسي Buddy Punch لأتمتة عملية تتبع الوقت وكشوف الرواتب بالكامل حتى تتمكن من تخطي جداول البيانات والحسابات التي تستغرق وقتًا طويلاً. وبالإضافة إلى تتبع ساعات العمل، فإنه يحسب تلقائيًا الوقت المرضي المتراكم ووقت الإجازة والوقت الإضافي. يوفر Buddy Punch أيضًا تتبع الحضور Time Doctor هو جزء من برنامج تتبع الوقت وجزء من منصة التحليلات. فهو يمنحك جميع إمكانات تتبع الوقت التي تتوقعها - مثل الجداول الزمنية، والقدرة على تتبع الوقت للعاملين عن بُعد، والمزيد. يجمع Time Doctor بين هذا الأمر والتحليلات القوية حتى تتمكن من تتبع ساعات العمل في المشاريع، وحتى تحديد من هم أفضل الموظفين أداءً.

أفضل ميزات برنامج Time Doctor:

تتبع الوقت بالدقيقة لتحسين دقة الفواتير وكشوف المرتبات

السماح للعمال بتتبع الوقت حتى عندما يكون موقع العمل غير متصل بالإنترنت

تتبع مواقع الويب والتطبيقات التي يستخدمها الموظفون أكثر من غيرها

تحليل تدفقات العمل الفردية للعثور على مجالات للتحسين

قيود برنامج Time Doctor:

أفاد بعض المستخدمين أن الوقت لا تتم مزامنته بدقة دائماً عند التبديل بين أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة

يقول المستخدمون أن تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى الكثير من وظائف إصدار سطح المكتب

تسعير Time Doctor:

الأساسي: 5.90 دولار لكل مستخدم/شهريًا

5.90 دولار لكل مستخدم/شهريًا قياسي: 8.40 دولار لكل مستخدم/شهريًا

8.40 دولار لكل مستخدم/شهريًا القسط: 16.70 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. عندما أعمل

عبر عندما أعمل يقدم هذا التطبيق نظام إدارة جدول زمني بسيط وبديهي. باستخدامه، يمكنك إنشاء جدول عمل ومشاركته مع فريقك في دقائق. تتيح ميزات المراسلة لأعضاء الفريق التواصل بسهولة، حتى لو كانوا في أقسام مختلفة أو يعملون في نوبات مختلفة، ويمكنك دمج الجداول الزمنية مع ميزات ساعة الوقت بحيث يمكن للموظفين تسجيل الدخول والخروج وتتبع ساعات العمل دون عناء.

عندما أعمل أفضل الميزات:

إنشاء جداول باستخدام الترميز اللوني وعروض التقويم وأدوات أخرى

استخدام ميزات الدردشة للتواصل مع أعضاء الفريق

امنح أعضاء الفريق مكاناً منظماً لتبادل المناوبات أو طلب الإجازات

نشر الجداول الزمنية ومشاركتها لإخطار الموظفين على الفور بشأن نوبات عملهم

عند قيود العمل:

تشير تقارير المستخدمين إلى أن خدمة العملاء يمكن أن تكون بطيئة في الاستجابة

عدم وجود ميزات لإضافة فترات راحة إلى جداول الموظفين

عندما أعمل التسعير:

أساسي: 2.50 دولار لكل مستخدم

2.50 دولار لكل مستخدم المحترف: 5 دولارات/مستخدم

5 دولارات/مستخدم الممتاز: 8 دولارات/مستخدم

عندما أعمل التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

8. إيفرهور

عبر Everhour Everhour هو خيار شائع لبرامج الوقت والحضور - وذلك لأنه يوفر أداة بسيطة لتتبع الوقت تتيح لك تتبع ساعات العمل واستراحات الموظفين والوقت الذي يقضونه في المهام وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام Everhour لمراقبة ميزانيتك وإنشاء فواتير للعملاء.

أفضل ميزات Everhour:

تخطيط المشاريع وجداول الموظفين من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام

تتبع كل من الوقت والمصروفات للبقاء على رأس ميزانية مشروعك

إنشاء الفواتير وإرسالها إلى العملاء ببضع نقرات فقط

التكامل مع برامج إدارة المشاريع الشائعة مثل Asana وJira وClickUp وTrillo

قيود Everhour:

تتطلب الخطط المدفوعة ما لا يقل عن اثنين إلى خمسة مستخدمين - ليست مثالية للأفراد أو الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى المزيد من الميزات

وفقًا للمراجعات، يمكن إضافة بعض الميزات - مثل القدرة على ترميز المهام بالألوان

تسعير Everhour:

مجاني: حتى خمسة مستخدمين

حتى خمسة مستخدمين لايت: 5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا الفريق: 8.50 دولار لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 390 تقييم)

9. برنامج TCP

عبر برنامج TCP لدى TCP Software في الواقع ثلاثة عروض مختلفة: TimeClock Plus الأصلي، وTCP Humanity، وTCP Aladtec. TimeClock Plus هو حل لإدارة القوى العاملة مع ميزات ضبط الوقت التي تتيح لك إدارة ساعات العمل وكشوف الرواتب بسهولة مع الحفاظ على الامتثال للوائح الحكومية. يوفر TCP Humanity جدولة ديناميكية للموظفين، مما يتيح لك تبسيط إنشاء الجدول الزمني مع التحقق التلقائي من التعارض. يُعتبر Aladtech مثاليًا لأعمال القطاع العام مثل طب الطوارئ، والإطفاء والإنقاذ، وإنفاذ القانون، حيث تحتاج إلى وظائف لدعم المناوبات الدورية.

أفضل ميزات برنامج TCP:

تتبع الحضور والوقت والعمل الإضافي والمزيد في واجهة بسيطة

استخدم رموز الوظائف لتتبع ساعات العمل لكل وظيفة أو مهمة

تخصيص لوحات المعلومات لرؤية بيانات الوقت التي تحتاجها في لمحة سريعة

استخدام أجهزة الساعة الزمنية المصممة للعمل مع منتجات TCP Software

قيود برنامج TCP:

التسعير غير شفاف لأي من الخطط أو المنتجات

أبلغ المستخدمون أنه قد يكون من الصعب إعداد هذا النظام وتثبيته

تقول بعض المراجعات أن خدمة العملاء قد تكون بطيئة في الاستجابة

تسعير برنامج TCP:

الأساسي: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات احترافي: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات برنامج TCP:

G2: 4.3/5 (390 تقييم)

4.3/5 (390 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

10. ريبلينج

عبر التموج Rippling هو حل فريد من نوعه للوقت والحضور يتيح لك بناء نظامك الأساسي الخاص بك عن طريق الاختيار من بين مجموعة مختارة من الوحدات حسب الطلب. تتخطى منصة Rippling Unified Workforce Management Platform ما هو أبعد من مجرد تتبع الوقت لتمنحك الأدوات اللازمة لإعداد وإدارة الموارد البشرية. يمكنك دمج هذا مع سحابة الشؤون المالية أو سحابة الموارد البشرية أو سحابة تكنولوجيا المعلومات أو Rippling Unity للحصول على مجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة لمهام مثل تتبع النفقات أو إدارة المزايا أو أمان التطبيقات والأجهزة أو أتمتة سير العمل.

أفضل ميزات Rippling:

إنشاء نظام مركزي لتتبع ساعات عمل الموظفين وتكاليف العمالة والمصروفات

توفير وصول الخدمة الذاتية إلى معلومات كشوف المرتبات وحزم المزايا وسياسات الشركة

الاستفادة من التحليلات للحصول على رؤى حول الإنتاجية والربحية

استخدام سحابة تكنولوجيا المعلومات لإدارة ليس فقط الموظفين ولكن أيضًا الأجهزة التي يستخدمونها

قيود التموج:

التسعير غير واضح - ستحتاج إلى اختيار الوظائف الإضافية الخاصة بك، ثم الاتصال بفريق مبيعات Rippling لمعرفة المزيد

يمكن أن يكون التنفيذ عملية طويلة

الكثير من الوظائف الإضافية تجعل من الصعب على المستخدمين العثور على المنتج الذي يحتاجونه بالضبط

تسعير ريبلينج:

بدءًا من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا - ولكن اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار التي تتجاوز الميزات الأساسية

تقييمات ومراجعات Rippling:

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.9/4 (أكثر من 2,900 تقييم)

مكافأة: كيفية إنشاء صحيفة حضور في برنامج Excel !_

## تتبع وقت العمل وإدارة المشاريع باستخدام ClickUp

مع توفر الكثير من خيارات برامج الوقت والحضور، من السهل العثور على تطبيق أو منصة تناسب احتياجاتك - ولكن مع ClickUp، يمكنك الحصول على جميع ميزات إدارة الوقت التي تحتاجها وأكثر من ذلك بكثير. استخدم ميزات وقوالب ClickUp لإنشاء جداول زمنية وتتبع الساعات المدفوعة وإنشاء فواتير لعملائك. وفي الوقت نفسه، يمكنك الاعتماد على ميزات إدارة المشاريع في ClickUp لتخطيط المشاريع وإبقاء فريقك على المسار الصحيح.

هل أنت مستعد لمعرفة المزيد؟ اشترك هنا مجانًا لاكتشاف كيف يمكنك تبسيط كل من تتبع الوقت وإدارة المشروع.