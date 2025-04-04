أفضل برامج تقويم الموارد البشرية لإدارة القوى العاملة بكفاءة في عام 2025

من المثير للدهشة أن 38% من العاملين في الولايات المتحدة لا يزالون يستخدمون البطاقات المثقوبة أو الجداول الزمنية الورقية أو بطاقات الوقت القديمة بدلاً من أداة جدولة حديثة. تؤدي هذه الأساليب اليدوية إلى تفويت نوبات عمل، وحسابات خاطئة للرواتب، وتتبع غير متسق للحضور، مما يضر بالإنتاجية وتكاليف العمالة.

باستخدام تطبيق جدولة الموظفين، يمكنك أتمتة مهام المناوبات وتتبع طلبات الإجازات وتلقي إشعارات في الوقت الفعلي حول غياب الموظفين.

يستكشف هذا الدليل أفضل 10 تطبيقات لجدولة مواعيد الموظفين لتبسيط الجدولة وتتبع الإجازات وتحسين إدارة القوى العاملة.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة ببرامج جدولة الموظفين التي توفر ميزات جدولة تلقائية قوية وإمكانيات إدارة سير العمل للمساعدة في إدارة جداول الموظفين: ClickUp: الأفضل لمهام سير عمل الموارد البشرية القابلة للتخصيص وقوالب الجداول الزمنية

يوم العمل: الأفضل لأتمتة عملية جدولة مواعيد الموظفين

Sage HR: الأفضل لتبسيط طلبات الإجازات والموافقات عليها

Homebase: الأفضل لتبسيط عمليات تتبع الوقت

التقويم: الأفضل لدمج جدولة الموظفين مع الامتثال

BambooHR: الأفضل لتحسين عمليات الموارد البشرية وإدارة الموظفين

فعالية الموارد البشرية: الأفضل لإدارة الورديات عبر مواقع متعددة

Connecteam: الأفضل لإدارة طلبات الإجازات وتبديل المناوبات

النائب: الأفضل لتسهيل تبديل المناوبات بسلاسة وتحسين تكاليف العمالة

غوستو: الأفضل لتبسيط عمليات كشوف المرتبات والضرائب بكفاءة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تقويم الموارد البشرية؟

إن اختيار أفضل تطبيق لجدولة مواعيد الموظفين لا يتعلق فقط بالجدولة الأساسية - بل يتعلق بتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وإسعاد القوى العاملة لديك.

إذن، ما هي ميزات إدارة الموظفين التي يجب أن تعطيها الأولوية؟ دعنا نلقي نظرة أدناه:

جدولة مناوبات مبسطة: اختر أداة جدولة تلقائية مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لمساعدة الموظفين على المطالبة بالمناوبات المفتوحة وتعديل الجداول وإدارة التغييرات بسلاسة

الإدارة الآلية للإجازات: استخدم برنامج تتبع الوقت للتعامل مع طلبات الإجازات مع نظام موافقة يضمن التغطية المناسبة للمناوبات

التخطيط الأمثل للقوى العاملة: اختر تطبيق جدولة الموظفين مع جدولة تنبؤية لتحليل البيانات التاريخية والتخطيط لساعات الذروة واحتياجات التوظيف

تواصل الفريق المحسّن: إرسال إشعارات تلقائية وإشعارات فورية وتذكيرات بالمناوبات لإبقاء الموظفين على اطلاع على المناوبات القادمة باستخدام أداة الجدولة المناسبة

تتبع الحضور المحسّن: راقب حضور الموظفين في الوقت الفعلي، وتتبع حالات الوصول المتأخر، وأنشئ تقارير لدقة كشوف المرتبات باستخدام تطبيق جدولة الموظفين

سهولة تبديل المناوبات والمناوبات المفتوحة: اسمح للموظفين بتبديل المناوبات أو إسقاط المناوبات أو المطالبة بالمناوبات المفتوحة بناءً على مدى تفرغهم للحصول على مرونة أفضل باستخدام أداة إدارة الموظفين

💡 نصيحة احترافية: القوالب القابلة للتخصيص تجعل العمل أسرع وأسهل. استكشف أفضل 10 قوالب مجانية لجدول العمل تساعد الشركات الصغيرة على متابعة جميع المشاريع والأعمال اليومية وإدارة الجداول الزمنية بسلاسة.

أفضل 10 برامج تقويم للموارد البشرية يجب استكشافها

فيما يلي 10 أدوات لجدولة الموظفين تعمل على تبسيط العمليات، وتقليل المتاعب الإدارية، وإنشاء جداول زمنية للموظفين تناسب عملك وفريقك:

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل الموارد البشرية القابل للتخصيص وقوالب الجداول الزمنية)

بسِّط عمليات التوظيف والإلحاق وإدارة المرشحين مع أداة ClickUp للموارد البشرية

ClickUp هو أداة تقويم قوية حقاً للموارد البشرية يمكنها أن تغير تماماً كيفية تعامل فرق الموارد البشرية مع احتياجات الجدولة الخاصة بهم. يحتوي النظام الأساسي على بعض الميزات الرائعة المضمنة مباشرةً والمثالية لمحترفي الموارد البشرية الذين يتولون مسؤوليات متعددة.

هل تعبت من السير الذاتية المبعثرة والمتابعة الفائتة؟ تتيح لك أداة ClickUp للموارد البشرية تتبُّع المرشحين والطلبات والتواصل في مكان واحد. يمكنك إنشاء لوحة كانبان من ClickUp Kanban لتتبع المرشحين من "تم التقديم" إلى "تمت المقابلة" إلى "تم التوظيف". "

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء قوائم مراجعة ووحدات تدريب ومستندات مشتركة قابلة للتتبع لإعداد الموظفين بسرعة.

يمكن لفرق الموارد البشرية تصور كل ما هو مهم - من جداول المقابلات والجداول الزمنية للإعداد إلى أحداث الشركة وطلبات إجازة الموظفين - كل ذلك في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar View. ويمكنهم ترميز أنواع مختلفة من الأحداث بالألوان، وتصفية طرق العرض حسب القسم أو نوع الحدث، وحتى السحب والإفلات لإعادة جدولة الأشياء عند تغيير الخطط.

إن تقويم ClickUp's Calendar هو أداة جدولة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة لإدارة عبء العمل بذكاء. تخيل أن يكون لديك مساعد يقوم بتحليل مهامك المتراكمة وتحديد أولويات المهام، ثم يقوم تلقائيًا بحصرها زمنيًا لتحقيق الكفاءة المثلى. يقوم الذكاء الاصطناعي في ClickUp بذلك بالضبط. فهو يُحدِّد بذكاء أفضل الأوقات التي يمكنك فيها إنجاز أعمالك الأكثر أهمية، مما يضمن لك الوفاء بأولوياتك.

تأتي المنصة مع قوالب جاهزة للاستخدام توفر الكثير من الوقت. استخدم قالب مخطط تقويم ClickUp لإدارة وتتبع الأحداث والأنشطة والمهام.

يعمل قالب خطة ClickUp 30-60-90 يوماً على تبسيط عملية الانتقال والإعداد لموظفيك. فهو يساعدك على تحديد الأهداف، وتوثيق ملاحظات التقدم، وتحديد السلوكيات والمهارات والكفاءات

يقوم قالب جدول الموظفين ClickUp ببناء جداول الموظفين بكفاءة في إنشاء جداول الموظفين وتحديد أولويات المهام وتتبع طلبات الإجازات

من المفيد بشكل خاص كيف يربط ClickUp الجدولة بوظائف الموارد البشرية الأخرى. هل تحتاج إلى تتبع المدة التي تستغرقها جلسات التوجيه؟ تتبع الوقت المدمج سيوفر لك ذلك. هل تريد إخطار قادة الفريق تلقائيًا عندما يطلب شخص ما إجازة؟ يمكن لخاصية ClickUp Automations التعامل مع ذلك.

تحب الفرق كيف يمكنهم إضافة تعليقات مباشرةً إلى أحداث التقويم، وتعيين المهام لأشخاص محددين، وذكر الزملاء لإبقاء الجميع على اطلاع. ويعني ذلك تقليل التراسل في رسائل البريد الإلكتروني حول تغييرات الجدول الزمني أو تفاصيل الحدث.

بالنسبة لأقسام الموارد البشرية التي تنسق باستمرار بين فرق العمل وتدير الأولويات المتنافسة، فإن وجود جميع أدوات الجدولة الخاصة بهم في نفس المكان الذي توجد فيه تدفقات عمل الموارد البشرية الأخرى يعد توفيراً كبيراً للوقت. إنه يشبه في الأساس امتلاك تقويم موارد بشرية فائق القوة يتحدث إلى جميع أنظمة الموارد البشرية الأخرى.

📮 ClickUp Insight: حوالي 41% من المهنيين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل بين فريق العمل. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقاً. من خلال حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يجعل محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

احصل على إجابات فورية لأسئلتك في العمل مع ClickUp Brain

ماذا لو كان لديك مساعد فوري للإجابة على جميع أسئلتك المتعلقة بالموارد البشرية حول المهام والمستندات وأعضاء الفريق؟ هذا هو ClickUp Brain بالنسبة لك!

هل تحتاج إلى معرفة آخر مرة أجرى فيها الموظف مراجعة للأداء؟ ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain، وسيقوم باسترداد المعلومات على الفور - دون الحاجة إلى البحث.

أفضل ميزات ClickUp*

تصور سير العمل باستخدام لوحات كانبان، وتتبع تقدم المرشحين بسهولة خلال مراحل التوظيف

قم بجدولة المقابلات والإعداد باستخدام تقويم ClickUp Calendar، لضمان التنسيق السلس والمتابعة في الوقت المناسب

تواصل بسلاسة مع المرشحين وأعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat، مع الحفاظ على جميع المحادثات في سياقها

استخدم ClickUp Brain للحصول على إجابات فورية، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء توصيفات وظيفية بسرعة، مما يوفر وقتاً ثميناً

قم بتعيين تذكيرات للمواعيد النهائية المهمة للموارد البشرية، مثل مراجعات الأداء أو تجديد العقود، باستخدام ClickUp Reminders

قيود ClickUp

تتطلب مجموعة الميزات الشاملة منحنى تعليمي

قد يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتقدمة التي يمكن الوصول إليها في إصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات : 12 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما تقوله دايانا ميليفا، مديرة الحسابات في شركة Pontica Solutions، عن ClickUp:

من خلال ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وأنشأنا لوحات تحكم حيث يمكن لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يسمح للعملاء بالشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً في ظل وجودهم في بلدان مختلفة، وأحياناً في قارات مختلفة.

من خلال ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وأنشأنا لوحات تحكم حيث يمكن لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يسمح للعملاء بالشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً في ظل وجودهم في بلدان مختلفة، وأحياناً في قارات مختلفة.

💡 نصيحة احترافية: أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية تتجاوز توفير الوقت وتكلفة العمالة. استكشف أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للموارد البشرية تساعد في إدارة الجداول الزمنية، وتسهيل عملية تأهيل الموظفين وإجازاتهم وتتبع دورة التوظيف.

2. Workday (الأفضل لأتمتة عملية جدولة مواعيد الموظفين)

عبر يوم العمل

يقدم Workday تطبيق جدولة الموظفين المصمم لتحسين إدارة القوى العاملة. كما أنه يتضمن أيضاً حلولاً برمجية شاملة لإدارة رأس المال البشري (HCM) ، ويبسط عمليات الموارد البشرية، ويتكيف مع الاحتياجات الفريدة لشركتك.

يتيح لك برنامج الجدولة هذا إنشاء جداول الموظفين بسهولة، وإدارة طلبات الإجازات، ومراقبة حضور الموظفين.

تتيح لك ميزة الجدولة التلقائية إنشاء نوبات عمل متكررة بناءً على توافر الموظفين، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويعزز كفاءة الجدولة.

أفضل ميزات Workday*

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول مناوبات مُحسَّنة تتماشى مع متطلبات العمل وتفضيلات توافر الموظفين

إدارة جميع أنشطة الجدولة من نظام أساسي موحَّد، مما يسهِّل عملية الجدولة

قم بتمكين فريقك من إدارة جداولهم وتبديل المناوبات وتقديم طلبات الإجازات بشكل مستقل

قيود يوم العمل

يقول البعض أن تجربة المستخدم في Workday (UX) ضعيفة، مع رؤية غير متقنة

وهي تأتي بسعر مميز، ويتطلب إعدادها تدريباً لفريق الموارد البشرية لديك

تسعير يوم العمل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workday*

G2: 4. 1/5 (أكثر من 1570 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1570 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الوقت الفعلي عن Workday؟

أستخدم Workday بشكل يومي، وأحب الكثير من ميزاته. على سبيل المثال، أحب حقاً مكوِّن إدارة الوقت، حيث إنه يسهِّل حقاً تحديد وقت العمل/ الإجازات والإجازات الخاصة بي، مما يوفر رؤية واضحة لمديري.

أستخدم Workday بشكل يومي، وأحب الكثير من ميزاته. على سبيل المثال، أحب حقاً مكوِّن إدارة الوقت، حيث إنه يسهِّل حقاً تحديد وقت العمل/ الإجازات والإجازات الخاصة بي، مما يوفر رؤية واضحة لمديري.

🔍 هل تعلم؟ " نوبة المقبرة " ليست مجرد اسم مخيف! إنه يشير إلى نوبات العمل الليلية، ويعتقد البعض أنه نشأ من الممارسة التاريخية المتمثلة في وجود شخص يراقب المقابر ليلاً! 🌙

➡️ اقرأ المزيد: قوالب كشوف الحضور المجانية

3. برنامج Sage HR (الأفضل لتبسيط طلبات الإجازات والموافقات)

عبر Sage HR

يُعد Sage HR خياراً ممتازاً إذا كنت تبحث عن تطبيق سهل الاستخدام لجدولة مواعيد الموظفين لتبسيط إدارة القوى العاملة لديك.

توفر هذه الأداة، المصممة للشركات من جميع الأحجام، ميزات مثل تتبع حضور الموظفين ومراقبة الأداء وتتبع النفقات. تسمح لك واجهة السحب والإفلات الخاصة به بإنشاء جداول زمنية للموظفين، وإدارة المناوبات المتكررة، والتعامل مع طلبات الإجازات.

إذا احتاج أحد الموظفين إلى تبديل نوبات عمله، فإن ميزة تبديل المناوبات في Sage HR تبسط العملية، مما يضمن إدارة سلسة للجدول الزمني وتعزيز رضا الموظفين.

أفضل ميزات برنامج حكيم للموارد البشرية

يمكنك إضافة نوبات العمل وتعديلها ونقلها ونسخها بسهولة باستخدام واجهة تخطيط الجدول الزمني البديهية

أبقِ فريقك على اطلاع مع الإشعارات التلقائية حول المناوبات القادمة وتغييرات الجدول الزمني

إدارة طلبات الإجازات والموافقات والأرصدة بكفاءة داخل النظام

قيود الموارد البشرية Sage HR*

لا يتوفر تتبع الأداء وجدولة المناوبات والتوظيف إلا كوظائف إضافية مدفوعة

في برنامج Sage HR Essentials، لديك ثلاث سياسات للإجازات فقط

تسعير الموارد البشرية Sage HR*

الموارد البشرية الأساسية + إدارة الإجازات: 5. 28 جنيهًا إسترلينيًا لكل موظف/شهر (وإضافات اختيارية)

تقييمات ومراجعات حكيم للموارد البشرية

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 360 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تشعر بالإرهاق في تخصيص الموارد؟ أنت بحاجة إلى تعلم استراتيجيات تخطيط القدرات لزيادة مواردك إلى أقصى حد والبدء بتخطيط قوي! افهم احتياجات المشروع : حدِّد النطاق والأولويات والتبعيات باستخدام : حدِّد النطاق والأولويات والتبعيات باستخدام ClickUp Docs أو ClickUp Whiteboards

تقدير عبء العمل : استخدم البيانات التاريخية ورؤى الفريق لحساب احتياجات الموارد ⏳

تحقق من قدرة الفريق : يساعدك برنامج ClickUp's : يساعدك برنامج ClickUp's Workload View على تحقيق التوازن بين المهام ومنع الإرهاق 📊

تحديد الثغرات : إذا كان فريقك يفتقر إلى القدرات، ففكر في الاستعانة بمتعاقدين أو موظفين مستقلين 🙋‍♂️

المراقبة المستمرة: تتبع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام : تتبع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard استبق تخطيط الموارد وحسِّن الكفاءة دون عناء!

4. هوم بيس (الأفضل لتبسيط عمليات تتبع الوقت)

عبر Homebase

باستخدام Homebase، يمكنك إنشاء جداول الموظفين ومشاركتها دون عناء، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

توفر المنصة ميزة الساعة الزمنية التي تحول أي جهاز إلى أداة جدولة لتتبع الساعات والاستراحات والعمل الإضافي، مما يلغي الحاجة إلى الجداول الزمنية الورقية.

يتيح لك برنامج Homebase إنشاء قوالب جداول أسبوعية لعملك، والتعامل بسلاسة مع طلبات الإجازات، وإبلاغ التحديثات على الفور من خلال نظام المراسلة المدمج فيه. يعمل هذا على تبسيط عملية الجدولة لمحترفي الموارد البشرية ويعزز التنسيق بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات قاعدة البيانات الرئيسية

إنشاء جداول الموظفين وتوزيعها بسرعة، مما يقلل من الوقت الإداري

راقب ساعات عمل الموظفين وفترات الراحة لضمان الامتثال وكشوف الرواتب الدقيقة

التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات بسلاسة ومزامنة ساعات العمل مع كشوف المرتبات لتبسيط المدفوعات

قيود قاعدة البيانات الرئيسية

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين قواعد الجدولة

أدوات تتبع الوقت في Homebase تفتقر إلى أدوات تتبع الوقت في Homebase إلى السياج الجغرافي وساعات وقت الموظفين المستندة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تسعير قاعدة البيانات الرئيسية

مجاني للأبد

الأساسيات : 24 دولاراً. 95 دولاراً شهرياً لكل موقع

بالإضافة إلى : 59. 95 دولاراً شهرياً لكل موقع

الكل في واحد: $99. 95 دولاراً/شهرياً لكل موقع

تقييمات ومراجعات قاعدة البيانات الرئيسية

G2: 4. 2/5 (أكثر من 120 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1080 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الوقت الفعلي عن Homebase؟

نحن نحب هذه المنصة حقًا ونستخدم الإصدار المجاني... يوميًا! إنها طريقة رائعة لإدارة جدولنا الزمني (لمتجرنا للبيع بالتجزئة). إنه سهل الاستخدام لبناء الجداول الزمنية، بالإضافة إلى إدارة التوافر. يمكن لفريقنا أيضًا تبديل المناوبات أو طلب التغطية بسهولة إلى حد ما.

نحن نحب هذه المنصة حقًا ونستخدم الإصدار المجاني... يوميًا! إنها طريقة رائعة لإدارة جدولنا الزمني (لمتجرنا للبيع بالتجزئة). إنه سهل الاستخدام لبناء الجداول الزمنية، بالإضافة إلى إدارة التوافر. يمكن لفريقنا أيضًا تبديل المناوبات أو طلب التغطية بسهولة إلى حد ما.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب ونماذج الموارد البشرية المجانية لتحسين عمليات الموارد البشرية

5. Rippling (الأفضل لدمج جدولة الموظفين مع الامتثال)

عبر التموج

جرِّب Rippling للحصول على جدولة سلسة للموظفين، والامتثال، وإمكانيات تكامل كشوف المرتبات. إنه أحد أفضل تطبيقات جدولة الموظفين الذي يعمل على أتمتة إنشاء وإدارة جداول الموظفين ويضمن الامتثال لقوانين العمل المحلية.

يمكن للمديرين تعيين نوبات العمل وتعديلها في الوقت الفعلي لتلبية الاحتياجات التشغيلية، بينما يمكن للموظفين عرض جداولهم الزمنية وتوفير التوافر وطلب التغييرات.

إذا طلب أحد الموظفين الحصول على إجازة، فإن Rippling يعمل على تبسيط عملية الموافقة وتحديث الجدول الزمني تلقائياً.

أفضل ميزات التقويم

تخصيص المناوبات وتعديل الجداول الزمنية بسهولة في الوقت الفعلي لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة

قم بتمكين فريقك من الوصول إلى جداولهم الزمنية، وتوفير التوافر، وطلب التغييرات بسلاسة

يمكنك تبسيط كشوف المرتبات من خلال دمج بيانات الجدولة، مما يضمن الحصول على تعويضات دقيقة وفي الوقت المناسب

القيود المتموجة

يفتقر برنامج Rippling لتتبع وقت وحضور الموظفين إلى ميزات إدارة إنتاجية الموظفين وإدارة الأداء

أبلغ بعض المستخدمين عن أوقات انتظار طويلة لحل المشكلات، وقد يكون من الصعب الوصول إلى ممثل مباشر

التسعير السريع

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6600 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 3500 تقييم)

📜 حقيقة ممتعة: كانت الجدولة موجودة قبل جداول البيانات! صدّق أو لا تصدق، قبل أجهزة الكمبيوتر، كانت الشركات تستخدم اللوحات المادية ودفاتر الأستاذ وحتى القسائم الورقية لإدارة نوبات عمل الموظفين! تحدث عن التفاني! 😅

6. Bamboo HR (الأفضل لتحسين عمليات الموارد البشرية وإدارة الموظفين)

عبر بامبو للموارد البشرية

Bamboo HR يقدم مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتبسيط عمليات تخطيط الموارد البشرية. في حين أنه يتفوق في مجالات مثل تتبع الوقت وإدارة الموظفين، من المهم ملاحظة أن BambooHR لا يوفر ميزات جدولة الموظفين المدمجة.

من خلال دمج Bamboo HR مع أداة جدولة تابعة لجهة خارجية، يمكنك مزامنة بيانات الموظفين، مما يضمن أن تكون جداولك محدثة ودقيقة دائماً.

يسمح لك هذا التكامل بالتعامل مع طلبات الإجازات بكفاءة والاحتفاظ بسجلات حضور دقيقة للموظفين، مما يساهم في تحسين إدارة القوى العاملة.

أفضل ميزات برنامج بامبو للموارد البشرية

تمكين الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف عبر الأجهزة المحمولة، مع استكمال تتبع الموقع للحصول على سجلات دقيقة للوقت

وضع الأهداف وإجراء التقييمات وتقديم الملاحظات المستمرة لتشجيع تطوير الموظفين

إدارة مهام الموارد البشرية أثناء التنقل باستخدام تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول

قيود الموارد البشرية من خيزران الخيزران

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات تتعلق بوظيفة التوقيع الإلكتروني، والتعامل مع فروق المناوبات، وكشوف الرواتب المعتمدة

أعرب المستخدمون عن إحباطهم من ارتفاع الأسعار وانعدام المرونة للعملاء على المدى الطويل

تسعير الموارد البشرية من الخيزران

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بامبو للموارد البشرية

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

⚡ المكافأة: هل تكافح لإبقاء فريقك على نفس الصفحة؟ حافظ على التنظيم وعزز الإنتاجية مع أفضل 10 تطبيقات تقويم مشتركة لفريق العمل لتبسيط الجدولة والتعاون! 📅🚀

ما الذي يقوله المستخدمون في الوقت الفعلي عن Bamboo HR؟

أنا أستمتع حقاً باستخدام Bamboo HR كنظام معلومات الموارد البشرية لدينا. إنه سهل الاستخدام والتنفيذ. إنه قوي بما يكفي لمساعدة الشركات الصغيرة/المتوسطة على العمل وحل العديد من التحديات التي تواجهها هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن القدرة على الاحتفاظ بجميع مستودعات الموظفين في مكان واحد مفيد للغاية للتتبع الحالي والمستقبلي.

أنا أستمتع حقاً باستخدام Bamboo HR كنظام معلومات الموارد البشرية لدينا. إنه سهل الاستخدام والتنفيذ. إنه قوي بما يكفي لمساعدة الشركات الصغيرة/المتوسطة على العمل وحل العديد من التحديات التي تواجهها هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن القدرة على الاحتفاظ بجميع مستودعات الموظفين في مكان واحد مفيد للغاية للتتبع الحالي والمستقبلي.

7. Factorial HR (الأفضل لإدارة الورديات عبر مواقع متعددة)

عبر الموارد البشرية

باستخدام واجهة Factorial HR البديهية، يمكنك إدارة جداول الموظفين بكفاءة، وتتبع الحضور، والتعامل مع طلبات الإجازات.

تسمح لك ميزة إدارة المناوبات بتعيين المناوبات عن بُعد، واكتشاف تعارضات الجدولة تلقائياً، وتكرار قوالب المناوبات الأسبوعية، مما يضمن سلاسة العمليات.

إذا كنت بحاجة إلى تنسيق نوبات العمل عبر مواقع متعددة، فإن تطبيق جدولة الموظفين هذا يُمكِّنك من عرض المناوبات مقسمة حسب الأدوار والمواقع، مما يسهل إدارة القوى العاملة لديك بفعالية.

أفضل ميزات الموارد البشرية

تعيين المناوبات عن بُعد للأفراد أو الفرق أو المكاتب أو المواقع، مما يضمن المرونة والكفاءة

منع التداخلات وضمان التغطية الكافية من خلال تحديد تعارضات الجدولة في الوقت الفعلي

قم بإدارة المناوبات جنباً إلى جنب مع غيابات الموظفين، والعطلات، والإجازات المجدولة، وكشوف المرتبات، والمزيد

قيود الموارد البشرية الفعلية

يركز برنامج إدارة المناوبات على الأسواق الناطقة بالإسبانية، وهو ما قد يمثل عائقاً للمستخدمين غير الناطقين بالإسبانية

لا يحتوي برنامج Factorial على إدارة مدمجة لكشوف المرتبات، لذلك قد يحتاج المستخدمون إلى التكامل مع أنظمة خارجية

التسعير الفعلي للموارد البشرية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الموارد البشرية

G2: 4. 4/5 (أكثر من 95 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (270+ تقييم)

⚡ المكافأة: هل أنت قلق بشأن فجوات التوظيف المستقبلية؟ استبق احتياجات المواهب من خلال معرفة كيف يساعد التنبؤ بالقوى العاملة في التخطيط لاحتياجات المواهب المستقبلية واتخاذ قرارات التوظيف القائمة على البيانات! 🚀

8. برنامج Connecteam (الأفضل لإدارة طلبات الإجازات وتبديل المناوبات)

عبر Connecteam

يمكن لتطبيق جدولة الموظفين مثل Connecteam أن يُحدث ثورة في كيفية إدارة القوى العاملة لديك.

يوفر Connecteam، المصمم لتبسيط العمليات، ميزات تسهِّل إنشاء جداول الموظفين وإدارتها. تعمل واجهة السحب والإفلات البديهية على تسهيل تعيين المناوبات والتعامل مع طلبات الإجازات واستيعاب توافر الموظفين.

إذا طلب أحد الموظفين إجازة، يمكنك تعديل الجدول الزمني بسرعة وإخطار أعضاء الفريق الآخرين حتى يتمكنوا من المطالبة بالمناوبات المفتوحة.

تقلل هذه الكفاءة من تكاليف العمالة وتعزز رضا الموظفين من خلال ضمان التواصل الواضح وأعباء العمل المتوازنة.

أفضل ميزات برنامج Connecteam

الموافقة على طلبات إجازات الموظفين أو رفضها بسرعة للحفاظ على مستويات التوظيف المثلى

استفد من الدردشة والتحديثات داخل التطبيق لإبقاء الجميع على اطلاع وتواصل

تتبع مواعيد الحضور والانصراف لضمان الالتزام بالمواعيد والمساءلة

قيود فريق الاتصال

يواجه بعض المستخدمين صعوبات في استخدام ميزة الكاميرا المدمجة في النماذج

ميزات مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأتمتة العمليات متوفرة فقط في الخطة المتقدمة

تسعير Connecteam

مجاني للأبد

أساسي : 35 دولاراً شهرياً لأول 30 مستخدماً

متقدم : 59 دولاراً شهرياً لأول 30 مستخدماً

خبير : 119 دولاراً شهرياً لأول 30 مستخدماً

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Connecteam

G2: 4. 6/5 (2170+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (990+ تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الوقت الفعلي عن Connecteam؟

يستخدم فريقي Connecteam لإدارة نوبات العمل في غرفة الهروب، مما يؤدي إلى جداول زمنية متغيرة حسب حجوزات العملاء. يسهل Connecteam إعداد الورديات مسبقاً وإصدار الورديات المطلوبة فقط، مما يسهل على الفريق المسؤول عن نشر الورديات المتاحة.

يستخدم فريقي Connecteam لإدارة نوبات العمل في غرفة الهروب، مما يؤدي إلى جداول زمنية متغيرة حسب حجوزات العملاء. يسهل Connecteam إعداد الورديات مسبقاً وإصدار الورديات المطلوبة فقط، مما يسهل على الفريق المسؤول عن نشر الورديات المتاحة.

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن رفع معنويات الفريق؟ فيما يلي 10 أنشطة لتعزيز معنويات الموظفين لتجربتها الآن: إنشاء برنامج تأهيل ترحيبي 🧑‍🤝‍🧑

توفير فرص التدريب والتطوير 📚 توفير فرص التدريب والتطوير 📚

إشراك الموظفين في جلسات التغذية الراجعة ثنائية الاتجاه 🗣️

احتفل بالمواعيد الخاصة معاً 🎉

خطط لفعاليات أنشطة الفريق في الهواء الطلق 🏞️

تنظيم عروض مواهب الموظفين 🎤 تنظيم عروض مواهب الموظفين 🎤

استضافة ورش عمل الفنون والحرف اليدوية 🎨

مشاركة الأفكار في محادثات مصغرة على غرار TED 🧠

تناول الغداء وتعلم شيئاً جديداً 🍽️

حافظ على لياقتك البدنية مع أنشطة الصحة والعافية 🤸‍♂️

يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه الأنشطة إلى تعزيز رضا الموظفين وإنتاجيتهم! 🚀

9. نائب (الأفضل لتسهيل تبديل المناوبات بسلاسة وتحسين تكاليف العمالة)

عبر نائب*

باستخدام برنامج Vice، يمكنك إنشاء جداول الموظفين دون عناء، مع مراعاة تفضيلات توافر الموظفين وقوانين العمل. تعمل ميزة الجدولة التلقائية على إنشاء قوائم مثالية، مما يقلل من وقت التخطيط اليدوي. يمكن للموظفين أيضاً تبديل المناوبات من خلال التطبيق، مما يعزز المرونة والاستقلالية.

تسمح وظيفة ساعة وقت الموظف للموظفين بتسجيل الحضور/المغادرة عبر الأجهزة المحمولة، مما يضمن دقة سجلات الحضور. يعمل التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات على تبسيط معالجة كشوف المرتبات وتقليل الأخطاء.

أفضل ميزات البرنامج

تصميم قوائم الموظفين بسهولة، مع مراعاة التوافر ومتطلبات الامتثال

استفد من الجدولة التلقائية لإنشاء نوبات عمل مثالية، وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

اسمح للموظفين بتبادل المناوبات بسلاسة من خلال التطبيق، مما يعزز المرونة

القيود الفرعية

يقول بعض المستخدمين أن التطبيق به أخطاء وبطيء ويتجمد عند بدء المناوبة

ليس من المثالي إدخال أوقات بدء وانتهاء الإجازة يدوياً بدلاً من مجرد إدخال إجمالي ساعات اليوم

نائب التسعير

مجاناً

القسط : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

⚡ المكافأة: هل أنت مشغول بطلبات إجازة نهاية الخدمة وفوضى الإجازات في اللحظة الأخيرة؟ استعد السيطرة من خلال تعلم كيفية تحسين نظام إدارة الإجازات لفريقك والحفاظ على سير الجداول الزمنية بسلاسة! 📅✅

10. Gusto (الأفضل لتبسيط عمليات الرواتب والضرائب بكفاءة)

عبر غوستو

Gusto هو نظام أساسي شامل لمحترفي الموارد البشرية مصمم لتبسيط معالجة كشوف المرتبات وإدارة المزايا وإدارة الموظفين.

باستخدامه، يمكنك تتبُّع ساعات عمل الموظفين وأتمتة حسابات الرواتب، مما يضمن دفع الرواتب في الوقت المناسب وبدقة مع التعامل بسلاسة مع الإيداعات الضريبية.

يوفر تطبيق جدولة الموظفين هذا بوابات الخدمة الذاتية للموظفين، مما يتيح لفريقك الوصول إلى كشوف الرواتب وطلب الإجازات وإدارة المعلومات الشخصية بشكل مستقل. يتكامل Gusto أيضًا مع برامج المحاسبة المختلفة، مما يسهل مزامنة البيانات المالية وتقليل الإدخال اليدوي.

أفضل ميزات Gusto*

إدارة الإقرارات الضريبية الفيدرالية والولائية والمحلية دون متاعب

مكِّن فريقك من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومعلومات الرواتب وإدارتها

قم بمزامنة بيانات كشوف المرتبات مع منصات مثل QuickBooks وXero لمسك الدفاتر بشكل مبسط

قيود غوستو

يحتوي على تقارير معدة مسبقاً أقل من بعض الحلول الأخرى ويفتقر إلى إمكانات إدارة الإنفاق الفعالة

يبلغ الحد الأقصى للإنفاق اليومي لبطاقة Gusto النقدية 2,000 دولار أمريكي وحد السحب من أجهزة الصراف الآلي 510 دولارات أمريكية في اليوم

تسعير غوستو

بسيط : 40 دولاراً شهرياً بالإضافة إلى 6 دولارات شهرياً لكل شخص

بالإضافة إلى : 60 دولاراً شهرياً بالإضافة إلى 9 دولارات شهرياً للشخص الواحد

القسط: 135 دولاراً شهرياً بالإضافة إلى 16 دولاراً. 50 دولاراً شهرياً للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات غوستو

G2: 4. 5/5 (790+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الوقت الفعلي عن Crunchbase؟

تستخدم شركتي برنامج Gusto لتتبع ساعات العمل والاحتفاظ ببعض المستندات (الضرائب، والإعداد، والنماذج القابلة للتوقيع من Jotform، وما إلى ذلك). وتكمن أهم مزاياه في تكامله مع خدمات الساعة الزمنية وكشوف المرتبات.

تستخدم شركتي برنامج Gusto لتتبع ساعات العمل والاحتفاظ ببعض المستندات (الضرائب، والإعداد، والنماذج القابلة للتوقيع من Jotform، وما إلى ذلك). وتكمن أهم مزاياه في تكامله مع خدمات الساعة الزمنية وكشوف المرتبات.

تطبيقات تقويم الموارد البشرية الإضافية بالإضافة إلى برامج جدولة الموظفين المختلفة المذكورة أعلاه، إليك بعض البرامج الأخرى الجديرة بالذكر: الإنسانية: الأفضل لجدولة مواعيد الموظفين ووظائف الساعة الزمنية

عندما أعمل: الأفضل لجدولة المناوبات والتواصل مع الموظفين

7 نوبات عمل: الأفضل لجدولة مواعيد موظفي المطاعم وإدارة الإكراميات

ScheduleAnywhere: الأفضل للوظائف القوية للجدولة والتخصيص

➡️ اقرأ المزيد: قوالب طلب الإجازات المجانية

تحسين سير عمل الموارد البشرية مع أفضل تطبيق لتقويم الموارد البشرية -ClickUp!

يمكن أن تكون إدارة سير عمل الموارد البشرية، بما في ذلك جدولة الموظفين، والتوظيف، والتوظيف، والتأهيل، وتتبع القوى العاملة، أمراً مرهقاً بدون الأدوات المناسبة. إن العملية المبسطة تعني أخطاء أقل، وإنتاجية أفضل، وموظفين أكثر سعادة.

تقدم أدوات تقويم الموارد البشرية العشرة التي غطيناها ميزات رائعة للجدولة والتتبع، مما يساعدك على البقاء منظماً. ولكن إذا كنت بحاجة إلى حل كامل للموارد البشرية يتجاوز الجدولة، فإن ClickUp هو الحل!

بفضل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وسير العمل التلقائي، وتتبع المهام، والدردشة المدمجة، يعمل ClickUp على جعل عملية الموارد البشرية بأكملها مركزية حتى تتمكن من التركيز على الأشخاص، وليس على الأعمال الورقية.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وارتقِ بإدارة الموارد البشرية إلى المستوى التالي!