10 أنشطة لتعزيز معنويات الموظفين يجب تجربتها الآن

إن استثمار الوقت والمال والموارد في توظيف أفضل المواهب لشركتك هو نصف المعركة فقط. إن وجود استراتيجية فعالة لإشراك الموظفين هو المفتاح للاحتفاظ بهم، وتعظيم إمكاناتهم، وضمان بقائهم مخلصين لمؤسستك.

ومع ذلك، فإن تقرير غالوب وجد أن 77% من الموظفين إما غير منخرطين في العمل أو غير منخرطين بشكل فعال. إذا كنت هنا، فمن المحتمل أنك تدرك أهمية سد هذه الفجوة. ونتيجة لذلك، فأنت تبحث عن أفكار لإشراك الموظفين. نحن هنا لمساعدتك.

لقد قمنا بتنسيق قائمة من الأنشطة الممتعة لمشاركة الموظفين لإعادة الشرارة إلى مكان عملك وبناء فرق عمل قوية تعمل على إنجاح الشركة.

ما هي أنشطة إشراك الموظفين؟

أنشطة إشراك الموظفين هي ألعاب أو أحداث أو فعاليات أو أنشطة مختلفة تُستخدم لتحسين الالتزام العاطفي والحماس الذي يتمتع به فريق العمل تجاه وظائفهم والشركة.

وهذا يعني أن الموظف المشارك لا يعمل فقط من أجل الحصول على راتب أو مكافأة عرضية أو الترقية التالية. فهم يستثمرون أيضًا في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها قصيرة وطويلة الأجل. هؤلاء الموظفون يقترحون أفكارًا جديدة، ويتبنون التحديات، ويبذلون جهدًا إضافيًا دون أن يُطلب منهم ذلك. 💪

على الجانب الآخر، يقوم الموظفون غير المنخرطين بالحد الأدنى من العمل، لمجرد الحصول على الحد الأدنى. فهم يسجّلون دخولهم وخروجهم من العمل على مدار الساعة، ويراقبون الساعة أكثر من مساهمتهم في تقدم الشركة. وبدلاً من رؤية التحديات كفرص للنمو، قد ينظرون إليها على أنها أعباء ويتجنبونها.

لذا بالنظر إلى الصورة الكبيرة، فإن الموظفين المتفاعلين يدفعون الابتكار، ويساهمون في ثقافة إيجابية في مكان العمل، ويساعدون الشركة على البقاء مرنة في مشهد الأعمال المتغير باستمرار.

وفي الوقت نفسه، يميل الموظفون غير المنخرطين إلى إضعاف الإنتاجية وإبطاء تقدم الشركة في تحقيق أهدافها.

لماذا تعتبر مشاركة الموظفين مهمة؟

إن الشركات التي تعطي الأولوية وتستثمر في تحسين مشاركة الموظفين تجني ثمارًا كبيرة في جميع المجالات. وفقًا ل دراسة غالوب لعام 2020 أن المشاركة العالية للموظفين تؤدي إلى:

ربحية أعلى بنسبة 21%

انخفاض بنسبة 81% في التغيب عن العمل

انخفاض عيوب الجودة بنسبة 41%

14% زيادة في الإنتاجية

10% زيادة في ولاء العملاء ومشاركتهم

انخفاض معدل دوران الموظفين بنسبة 18% في المؤسسات ذات معدل الدوران المرتفع و43% انخفاض معدل الدوران في المؤسسات ذات معدل الدوران المنخفض

بعبارات بسيطة، المشاركة العالية للموظفين تساوي عوائد تجارية عالية. 📈

ما الذي يؤثر على مشاركة الموظفين؟

تلعب الرواتب والمكافآت دورًا في مشاركة الموظفين، ولكنها ليست كافية وحدها. لذلك دعونا نلقي نظرة على العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على مشاركة الموظفين :

القيادة: تبدأ مشاركة الموظفين من القمة. إذا كان القادة يؤمنون بأهداف الشركة ويظهرون ذلك في تصرفاتهم، فمن المرجح أن يشارك الموظفون أيضًا

تبدأ مشاركة الموظفين من القمة. إذا كان القادة يؤمنون بأهداف الشركة ويظهرون ذلك في تصرفاتهم، فمن المرجح أن يشارك الموظفون أيضًا التواصل الواضح: الموظفون يريدون الوضوح. فالتوقعات غير الواضحة أو عدم وضوح التوجيهات يؤدي إلى الارتباك ويقلل من المشاركة

الموظفون يريدون الوضوح. فالتوقعات غير الواضحة أو عدم وضوح التوجيهات يؤدي إلى الارتباك ويقلل من المشاركة تقدير الموظفين : من الطبيعة البشرية السعي للحصول على التقدير على العمل الشاق. إن الامتيازات مثل المكافأة أو العلاوة أمر رائع، ولكن في بعض الأحيان تكون كلمة "شكرًا" بسيطة تقطع شوطًا طويلاً في جعل الموظف يشعر بالتقدير والتقدير 🤝

: من الطبيعة البشرية السعي للحصول على التقدير على العمل الشاق. إن الامتيازات مثل المكافأة أو العلاوة أمر رائع، ولكن في بعض الأحيان تكون كلمة "شكرًا" بسيطة تقطع شوطًا طويلاً في جعل الموظف يشعر بالتقدير والتقدير 🤝 التطوير المهني : يقدّر الموظفون التعلم المستمر والنمو. إذا كانت هذه السبل متاحة، فمن المرجح أن ترتفع مستويات المشاركة والرضا الوظيفي

يقدّر الموظفون التعلم المستمر والنمو. إذا كانت هذه السبل متاحة، فمن المرجح أن ترتفع مستويات المشاركة والرضا الوظيفي التوازن بين العمل والحياة : الإرهاق أمر حقيقي. فالموظفون المرهقون ينفصلون عن العمل بمرور الوقت. إن توفير خيارات العمل عن بُعد، وساعات العمل المرنة، والاستراحات من الأنشطة غير المتعلقة بالعمل، هي أمور فعالة في مواجهة ذلك

: الإرهاق أمر حقيقي. فالموظفون المرهقون ينفصلون عن العمل بمرور الوقت. إن توفير خيارات العمل عن بُعد، وساعات العمل المرنة، والاستراحات من الأنشطة غير المتعلقة بالعمل، هي أمور فعالة في مواجهة ذلك التغذية المرتدة: تزداد المشاركة عندما يشعر الموظفون بالأمان للتعبير عن مخاوفهم ويشعرون بأن مساهماتهم تحظى بالتقدير

تزداد المشاركة عندما يشعر الموظفون بالأمان للتعبير عن مخاوفهم ويشعرون بأن مساهماتهم تحظى بالتقدير علاقات العمل: عندما يشعر الموظفون أنهم جزء من مجتمع داعم، فمن المرجح أن يستمروا في المشاركة في العمل

قم بالعصف الذهني، والتخطيط، ووضع الاستراتيجيات، وتبسيط التواصل في الوقت الفعلي لشحن المشاريع بشكل أسرع باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards

يساعدك فهم هذه العوامل على تصميم استراتيجية مشاركة فعالة تعزز الاحتفاظ بالموظفين ومشاركتهم. والآن، دعنا نلقي نظرة على الأنشطة التي يمكنك تنفيذها على الفور لتفعيل استراتيجيتك.

أفضل 10 أنشطة لإشراك الموظفين

فيما يلي 10 من أسهل الأنشطة وأكثرها فاعلية لإشراك الموظفين من أجل رفع مقياس المشاركة إلى أعلى المستويات.

1. إنشاء برنامج تأهيل ترحيبي

تحدد الانطباعات الأولى خلال مرحلة الإعداد، منذ اليوم الأول، مسار رحلة الموظف في شركتك. ولسوء الحظ، تتجاهل بعض الشركات هذه المرحلة أو تتسرع في هذه المرحلة.

في الواقع, فقط 12% من الموظفين يقولون إن شركاتهم تقوم بعمل رائع في تأهيل الموظفين الجدد. ومع ذلك، فإن استطلاع أجرته CareerBuilder أن برنامج التأهيل المنظم جيدًا يؤدي إلى زيادة المشاركة وزيادة الإنتاجية وانخفاض معدل دوران الموظفين.

احصل على بداية جيدة لموظفيك الجدد من خلال هذا القالب الخاص بالتدريب على التأهيل من ClickUp

قد يكون تحسين عملية الإعداد أسهل مما تعتقد. إليك بعض التعديلات البسيطة التي تحدث فرقاً كبيراً:

أوضح جدول الأعمال: تبسيط عملية الإعداد حتى يعرف الموظفون الجدد ما يجب فعله بالضبط، من البداية إلى النهاية

تبسيط عملية الإعداد حتى يعرف الموظفون الجدد ما يجب فعله بالضبط، من البداية إلى النهاية جدولة جلسات المشرفين: الاجتماعات المبكرة مع فريق الموارد البشرية والمشرفين أمر بالغ الأهمية. إنه الوقت المثالي لوضع توقعات واضحة، وتحديد الأدوار، وفتح قنوات الاتصال

الاجتماعات المبكرة مع فريق الموارد البشرية والمشرفين أمر بالغ الأهمية. إنه الوقت المثالي لوضع توقعات واضحة، وتحديد الأدوار، وفتح قنوات الاتصال مقدمة الفريق : استضف لقاءً شخصيًا أو افتراضيًا لتعريف الموظفين الجدد بالفريق. وهذا يساعدهم على فهم من يتوجهون إليه للحصول على أسئلة محددة والمساعدة

استضف لقاءً شخصيًا أو افتراضيًا لتعريف الموظفين الجدد بالفريق. وهذا يساعدهم على فهم من يتوجهون إليه للحصول على أسئلة محددة والمساعدة دعم الأقران: إقران الموظفين الجدد مع صديق أو مرشد لمساعدتهم على الاستقرار في دورهم الجديد وبيئة العمل وثقافة الشركة 🧑‍🤝‍🧑

عندما يشعر الموظفون الجدد بالدعم منذ البداية، فإنهم سرعان ما يكتسبون الثقة ويشعرون بالانتماء. ويعزز ذلك التزامهم بالدور الذي يقومون به واندفاعهم للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق والشركة.

2. توفير فرص التدريب والتطوير

البدء ببرنامج تأهيل جيد أمر رائع. للحفاظ على الزخم، عليك توفير فرص التدريب والتطوير المستمر.

فهو يساعد الموظفين على سد الثغرات في المهارات اللازمة لأدوارهم وهي طريقة ذكية لـ الحفاظ على تحفيز فريقك ومشاركته. وفقًا لـ تقرير يودمي 2016 أن 80% من الموظفين يقولون أن فرص التعلم في العمل تجعلهم أكثر انخراطًا في العمل.

ابدأ في تطوير خطة التدريب باستخدام قالب إطار التدريب هذا من ClickUp

إليك بعض النصائح العملية لضمان نجاح برامجك التدريبية:

المحتوى ذو الصلة: مواءمة محتوى التدريب مع أهداف الشركة والتحديات الفردية التي يواجهها الموظفون

مواءمة محتوى التدريب مع أهداف الشركة والتحديات الفردية التي يواجهها الموظفون تنسيقات تقديم تفاعلية: تخلص من الدورات التدريبية الطويلة والمملة. اعتمد مناهج مثل ورش العمل التفاعلية والاختبارات التفاعلية والتعلم بالألعاب والمحاكاة العملية

تخلص من الدورات التدريبية الطويلة والمملة. اعتمد مناهج مثل ورش العمل التفاعلية والاختبارات التفاعلية والتعلم بالألعاب والمحاكاة العملية حلقات التغذية الراجعة:تتبع الأداء و جمع الملاحظات بعد التدريب. يساعد ذلك على تحسين الدورات المستقبلية لتبقى ذات صلة وفعالة

لا يدعم التدريب المنتظم التطوير الوظيفي لفريقك فحسب، بل يعزز أيضًا الإنتاجية والأداء في أدوارهم. بعبارة أخرى، نمو فريقك هو نموك أنت أيضًا.

3. إشراك الموظفين في جلسات تغذية راجعة ثنائية الاتجاه

بعد الحصول على تعليقات الموظفين من جلسات التدريب، لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ شجع الموظفين أيضًا على التعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم ومخاوفهم في مجالات أخرى أيضًا. فكر في تطوير المنتجات، أو تفاعلات العملاء، أو العمليات الداخلية، أو حتى تحسين ثقافة مكان العمل.

استخدم قوالب نموذج الملاحظات لالتقاط الاقتراحات وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. وهذا يُظهر للموظفين أن مدخلاتهم تحظى بالتقدير، مما يجعلهم يميلون بطبيعة الحال إلى المساهمة بشكل أكبر.

لكن التعليقات ليست طريقًا ذا اتجاه واحد. قم بتهيئة بيئة يمكن للموظفين فيها أيضًا تلقي الملاحظات من مديريهم وأقرانهم.

تخزن طريقة عرض الدردشة جميع تعليقاتك في ClickUp للعثور بسرعة على أي محادثة

اليمين برنامج إدارة الأفراد يساعد على تبسيط هذه العملية، حتى عند العمل مع فريق افتراضي. يجب أن يدعم التواصل المستمر عبر التعليقات والدردشات و Slack و التقارير اليومية لمعالجة المشكلات والمخاوف في الوقت الفعلي.

وهذا يحسن العمل الجماعي ويضع الأساس لقوى عاملة أكثر تفاعلاً وإنتاجية. كما أنه يخلق مساحة آمنة لتعليقات الموظفين - سواء كانت إجراءات العمل أو علاقات الفريق أو توصيات بشأن المساحات المكتبية أو تضمين جداول عمل أكثر مرونة.

4. الاحتفال بالمواعيد الخاصة معاً

احتفل بالتواريخ الخاصة مثل أعياد الميلاد والمناسبات السنوية للعمل مع الموظفين. فكّر في القيام بمبادرات صغيرة مثل بطاقات الهدايا، أو الصراخ على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تقطيع الكعك، أو حتى غداء جماعي. يقطع هذا الأمر شوطاً طويلاً لإشراك الموظفين ويجعلهم يشعرون بالتقدير وبأنهم جزء من عائلة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، خذ استراحة من الروتين المعتاد للاحتفال بالأعياد والمناسبات الممتعة. فكر في اليوم الوطني للبيتزا، ويوم اصطحب كلبك إلى العمل، ويوم الأعمال اللطيفة العشوائية، واليوم العالمي للتطوع. هذا يخلق ذكريات مشتركة، والأهم من ذلك أنه يعيد تنشيط فريقك للعمل بجد، ولكن مع تقدير عفوية ثقافة شركتك. ⚡️

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

أنشئ تقويمًا للشركة لإبقاء الجميع على اطلاع على هذه المعالم والمناسبات الخاصة. إن وجود هذا التذكير المرئي يبني الترقب ويشجع الفريق على المشاركة ويمنح الجميع شيئًا يتطلعون إليه.

لا تقلل أبدًا من قوة هذه الاحتفالات الصغيرة. فهي تشجع الموظفين وتعزز الروح المعنوية وتساهم في خلق بيئة عمل نابضة بالحياة.

5. خطط لفعاليات أنشطة الفريق في الهواء الطلق

من منا لا يحب المزيج الجيد من المرح والهواء النقي؟ يمكن أن يؤدي اصطحاب فريقك إلى الخارج للقيام ببعض أنشطة مشاركة الموظفين إلى تغيير الأمور ... بطريقة جيدة بالطبع. فهو يساعد الجميع على الاسترخاء والتواصل وإعادة شحن طاقاتهم. ابدأ باستكشاف أنشطة مشاركة الموظفين مثل:

يوم ميداني

رحلة تخييم

نزهة في الحديقة

نزهة جماعية في الطبيعة

رحلة بحث عن الكنز في المدينة

الجري أو المشي الخيري

الفرق التي تلعب معاً غالباً ما تعمل معاً بشكل أفضل. هذه التجارب المشتركة تبني الثقة وتمهد الطريق لتواصل وتعاون أفضل. لذا احرص على الاستثمار في أنشطة بناء الفريق - فآثارها على الأداء ورضا الموظفين تستحق العناء.

6. تنظيم عروض مواهب الموظفين

يمكن أن يكون تنظيم عروض المواهب في العمل أمرًا ممتعًا للغاية ويحقق الكثير من الفوائد. أولاً، من الرائع رؤية المواهب الخفية التي يمتلكها زملاؤك في العمل والاحتفال بتنوعهم وإبداعهم. يمكنك أن تكتشف أن الشخص الهادئ من الحسابات يمكنه التلاعب أو أن مدير مشروعك يعزف على الجيتار! 🎸

كما أنه يكسر الانعزال بين الأقسام المختلفة. لذا يحصل الأشخاص الذين قد لا يتفاعلون يومياً على فرصة للتعاون والتواصل على المستوى الشخصي.

خطط ونظم فعاليات لا تُنسى باستخدام أفضل أداة لإدارة الفعاليات

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع زملائك في الفريق على مواهبهم الفريدة من نوعها وتشجيعهم أمر رائع. يجعل نشاط بناء الفريق هذا المكتب أشبه بالمجتمع، وهو أمر أساسي لتحسين التواصل اليومي وتعزيز مشاركة الموظفين.

7. استضافة ورش عمل للفنون والحرف اليدوية

تُعد ورش عمل الفنون والحرف اليدوية طريقة رائعة أخرى لأخذ استراحة من العمل والترابط مع الزملاء في أجواء مريحة. يمكن أن تشمل الأنشطة أي شيء من الرسم إلى مشاريع الفخار والأعمال اليدوية.

عندما يقوم الموظفون بمهامهم الاعتيادية، فإنهم يعتمدون بشدة على الجانب الأيسر من الدماغ، والذي يتعلق بالمنطق والتفكير التحليلي. ومع ذلك، فإن الأنشطة الفنية تحفز الجانب الأيمن، مما يثير الإبداع والخيال. وغالبًا ما يؤدي هذا التحول إلى أفكار جديدة ومبتكرة عندما يعود الموظفون إلى العمل.

إن التعامل مع المواد الفنية، واستخدام الألوان النابضة بالحياة، وابتكار منتجات ملموسة هو أمر علاجي ومهدئ. فهو يساعد على تخفيف التوتر، ويحسن الحالة المزاجية، ويزيد من التركيز والقدرة على التركيز. 🧑‍💻

ولتعظيم هذه الفوائد، فكّر في استضافة الجلسات بانتظام، وتنويع أنواع الفنون والحرف اليدوية، ودعوة مدربين مختلفين لمشاركة خبراتهم.

8. مشاركة الأفكار في محادثات مصغرة على غرار TED

تعد استضافة محادثات مصغرة على غرار TED طريقة ممتازة لتشجيع مشاركة المعرفة بين أعضاء الفريق. فهي تمنحهم فرصة لمناقشة اهتماماتهم، سواء كانت متعلقة بالعمل أو اهتماماتهم الشخصية.

قد يكون التحدث أمام الأقران أمراً صعباً، خاصة في البداية. ومع ذلك، مع الممارسة والدعم، يمكن أن يعزز ذلك ثقة الفرد ومهارات التحدث أمام الجمهور بشكل كبير. ويكون ذلك مفيداً عندما يتعين على الموظفين استضافة ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات وعروض تقديمية للعملاء.

إن الاستماع إلى مواضيع متنوعة يثير فضول أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى التحسين الذاتي المستمر. كما أنه يعرضهم لوجهات نظر وأساليب مختلفة لم يفكروا فيها من قبل.

يعد عقد هذه الجلسات بانتظام طريقة رائعة لتعزيز ثقافة التعلم المستمر والنمو.

9. تناول الغداء وتعلم شيء جديد

لا يجب أن تقتصر استراحات الغداء على إعادة تزويد الجسم بالوقود. من حين لآخر، يمكنك أن تجعلها تتعلق بتزويد العقل بالوقود أيضًا. 🧠

فلماذا لا تجرب جلسات الغداء والتعلم لفريقك؟ يمكنك استضافتها مرة كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو في أي فترة منتظمة أخرى. استعن بمتحدثين ضيوف لتغطية مجموعة متنوعة من المواضيع، من آخر التحديثات التقنية إلى النصائح الصحية أو حتى تطوير المهارات الشخصية.

قم بسحب الحقول المخصصة وإفلاتها في عرض نموذج ClickUp لجمع الملاحظات حول أنواع جلسات الغداء والتعلم التي قد يهتم بها موظفوك

يمكنك أيضاً تقديم كتاب الشهر المتعلق بالتطوير الشخصي أو اتجاهات الصناعة. ثم خلال استراحة الغداء، يمكن للجميع التحدث عن أهم ما استخلصوه من الكتاب.

يكمن جمال جلسات الغداء والتعلم في أنها تجعل التعلم يبدو وكأنه تجربة ممتعة وجذابة أكثر من كونه عملاً روتينياً.

10. حافظ على لياقتك البدنية مع أنشطة الصحة والعافية

عندما يتمتع فريقك باللياقة البدنية، فإنهم يعملون بشكل أفضل. فلماذا لا تقدم بعض مبادرات اللياقة البدنية في مكان العمل؟

تُعد دروس اليوغا أو الزومبا أو التمارين الرياضية طرقاً رائعة لبدء اليوم أو للاسترخاء بعد فترة طويلة من العمل. استعن بمدرب لياقة بدنية مرة واحدة في الأسبوع (أو في أيام محددة) لتوجيه الفريق خلال جلسة. إذا كانت ميزانيتك محدودة، ففكر في الاشتراك في تطبيقات اللياقة البدنية التي يقودها محترفون.

هناك فكرة أخرى ممتعة وهي تنظيم تحديات لياقة أسبوعية أو شهرية، حيث يتنافس الموظفون في مسابقات ودية مثل عدد الخطوات، أو عدد مرات التمرين على اللوح الخشبي، أو القفز بالحبال. فهذا يضيف عنصر المرح والصداقة الحميمة مع تعزيز نمط الحياة الصحية. 🤸‍♂️

ضع العادات الصحية الجديدة في مكانها الصحيح خطوة بخطوة مع قالب تعقب العادات الشخصية من ClickUp

إذا سمحت المساحة، قم بإعداد صالة رياضية صغيرة أو منطقة مخصصة للتمارين الرياضية في المكتب. وبدلاً من ذلك، يمكنك إقامة شراكة مع صالات رياضية أو مراكز لياقة بدنية محلية لتقديم عضويات مخفضة في الصالة الرياضية لموظفيك.

يؤدي تعزيز الصحة والعافية إلى تحسين الصحة العقلية والرفاهية العامة للموظفين. ويؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات التوتر وتحسين التركيز وتقليل التغيب عن العمل بسبب المشاكل الصحية.

كيفية قياس مشاركة الموظفين

بعد طرح استراتيجية إشراك الموظفين، فإن الخطوة التالية هي قياس فعاليتها. لن يكون كل نشاط ناجحاً، ولا بأس بذلك. من خلال مراقبة ملاحظات الموظفين ومعدلات مشاركتهم عن كثب، يمكنك تحديد الأنشطة التي يجب الاحتفاظ بها والأنشطة التي يجب تجديدها أو استبدالها.

قد يبدو إجراء هذه التقييمات أثناء القيام بمهام الموارد البشرية الأخرى أمراً مرهقاً للغاية. ولحسن الحظ، تم تصميم ClickUp للمساعدة في فرق الموارد البشرية إدارة كل شيء بسلاسة. استخدمه لتبسيط سير عملك بدءًا من التوظيف والتأهيل إلى إدارة مشاركة الموظفين وتتبع الأداء - لا حاجة للبدء من الصفر، فقط اختر وخصص أيًا من أكثر من 120 نموذجًا للموارد البشرية من ClickUp.

مع أهداف النقر لقياس فعالية استراتيجية مشاركة موظفيك وتتبعها بشكل عام أهداف الموارد البشرية في غاية السهولة. حدد الأهداف وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك جدولة استبيانات مشاركة الموظفين لمعرفة مدى ارتباط الموظفين بعملهم ورسالة الشركة.

تتبع أهدافك وصولاً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية واحصل تلقائيًا على عروض مفصلة لتقدمك

اجمع هذه الردود ونظمها داخل طريقة عرض الجدول في ClickUp، وتصور الرؤى باستخدام الرسوم البيانية الدائرية والشريطية والخطية في لوحات معلومات ClickUp . لوحة المعلومات مثالية أيضًا لـ مراقبة إنتاجية الموظفين واتجاهات الأداء بمرور الوقت. وبهذه الطريقة، من السهل تحديد المجالات التي تعمل بشكل جيد والمجالات الأخرى التي تحتاج إلى اهتمام.

وإذا شعرت بأنك عالق في أي نقطة انقر فوق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدًا. استخدم هذا أداة الذكاء الاصطناعي لمهام الموارد البشرية مثل اقتراح أسئلة الاستبيان، وتلخيص إجابات الاستبيان النوعية، والعصف الذهني للخطوات التالية.

قم بإشراك، وتنشيط، والتفوق مع ClickUp

في حين أن وجود فريق رائع هو أمر رائع، فإن التأكد من أنهم يحققون أقصى قدر من الأداء ويعملون معًا بشكل جيد هو المغير الحقيقي للعبة. جرّب أنشطة المشاركة المذكورة أعلاه وانظر كيف تساعدك. المفتاح هو أن تبدأ صغيرًا وتبقى ثابتًا.

ولا تنسَ التحقق من مدى نجاح أنشطة مشاركة الموظفين التي اخترتها. استخدام أداة مراقبة الموظفين مثل ClickUp تساعدك على إدارة الموظفين أثناء تتبع استراتيجيات المشاركة وتحليلها وتحسينها. اشترك في ClickUp اليوم وأطلق العنان لقوى عاملة أكثر سعادة وتفاعلاً. ✨