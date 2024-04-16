10 برامج لإدارة رأس المال البشري للشركات في عام 2025

لا تكون إدارة رأس المال البشري واضحة ومباشرة أبداً. فغالباً ما يرتدي المتخصصون في إدارة الموارد البشرية العديد من القبعات. إذ يجب عليهم توظيف الموظفين وتعيينهم وتطويرهم ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم. وعادةً ما يعملون بموارد محدودة.
وللتعامل مع هذه التحديات، توفر برامج إدارة رأس المال البشري أو برامج إدارة رأس المال البشري لمحترفي الموارد البشرية الأدوات المناسبة للمساعدة في إدارة القوى العاملة.
ومع ذلك، ومع النمو الهائل في السوق، يتزايد عدد اللاعبين في سوق حلول إدارة رأس المال البشري باستمرار. ومن ثم يصبح السؤال الحقيقي، ما هي حلول إدارة رأس المال البشري التي يجب أن تفكر فيها؟
ستبحث هذه المدونة في ما يمكنك توقعه من برامج إدارة رأس المال البشري المختصة وأفضل 10 أنظمة موارد بشرية لمساعدتك في جميع احتياجاتك في إدارة رأس المال البشري.
ما هي برامج إدارة رأس المال البشري؟
برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM) هو حل شامل يتألف من مجموعة من أدوات الموارد البشرية لإدارة القوى العاملة لديك، وعمليات الموارد البشرية، ومدفوعات الموظفين، وغير ذلك الكثير.
يمكّنك برنامج إدارة رأس المال البشري من تبسيط كشوف المرتبات وإدارة المزايا والتوظيف وإدارة الأداء مع ضمان الامتثال للوائح ومعايير الصناعة.
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة رأس المال البشري
إليك قائمة بالميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها قبل اختيار نظام إدارة رأس المال البشري:
- الوظائف الأساسية للموارد البشرية: ابحث عن برنامج إدارة رأس المال البشري الذي يتعامل مع جميع وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف، بدءًا من عملية التوظيف إلى إدارة بيانات الموظفين، وإدارة المواهب، ومشاركة الموظفين، وإدارة المزايا، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة الرواتب، وإدارة النفقات، وما إلى ذلك.
- إدارة الأداء: اختر برنامج إدارة رأس المال البشري الذي يساعد في تحديد الأهداف، وإجراء تقييمات الموظفين، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة المناصب، وتتبع التطور الوظيفي
- إعداد التقارير والتحليلات: ابحث عن حلول إدارة رأس المال البشري التي توفر تحليل البيانات في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات بديهية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإعداد التقارير. كما تقدم العديد من أدوات إدارة القوى العاملة أيضًا التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية المتعلقة بدوران الموظفين والاحتفاظ بهم
- الامتثال والتعلم: اختر برنامجًا يضمن الامتثال العالمي للقوى العاملة من خلال تتبع الامتثال المدمج والإعدادات القائمة على المنطقة، مما يضمن الاستعداد للتدقيق
- عمليات التكامل: يجب أن يتكامل برنامج إدارة رأس المال البشري بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها شركتك، مثل منصات المحاسبة أو مزودي خدمات الدفع أو خدمات التحقق من الخلفية
- الأمان والدعم: ابحث عن برنامج يعطي الأولوية لأمن البيانات مع ميزات مثل تشفير البيانات والوصول المستند إلى الأدوار. ضع في اعتبارك أيضًا الدعم الفني الشامل والتدريب والتنفيذ والتحديثات المنتظمة لضمان سلاسة العمليات
أفضل 10 برمجيات لإدارة رأس المال البشري لاستخدامها
1. ClickUp
قم بتوظيف وإدارة فريقك المثالي مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp
ClickUp هي منصة شاملة لإدارة رأس المال البشري و أداة توظيف التي تساعد فريق الموارد البشرية لديك على إدارة الموظفين بدءاً من التوظيف، والإعداد، وإدارة الأداء، وإدارة المواهب، وحتى التقاعد.
بفضل مجموعة واسعة من الميزات القابلة للتخصيص وأكثر من 1000 عملية تكامل، يُعد ClickUp مركزاً لتوحيد العمل في مختلف الأقسام وإنشاء مساحة عمل تعاونية. وهذا يجعلها مثالية لفرق الموارد البشرية التي تشرف على بيانات الموظفين، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة التعويضات، ومشاركة الموظفين، وتتبع الأهداف. ClickUp Goals يمكن أن يساعد فرق الموارد البشرية ومديري الفرق على تحديد الأهداف وتتبعها بشفافية عبر المؤسسة. حدد الأهداف في شكل أهداف رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ أو مهام؛ اجمع الأهداف من عدة فرق في أهداف. حدد المواعيد النهائية، وأنشئ بطاقات تسجيل النتائج، وشارك الأهداف مع أي شخص في المؤسسة يتمتع بحقوق العرض أو التحرير.
عرض خط سير التوظيف ووظائف الموارد البشرية بالكامل مع ClickUp Views
كما يصبح تصور المهام والأهداف أمرًا سهلاً للغاية مع مجموعة متنوعة من طرق عرض ClickUp متاح. يمكنك تخصيص أكثر من 15 طريقة عرض مع الحقول والحالات المخصصة لتلبية جميع متطلباتك. على سبيل المثال، تساعد طريقة عرض القائمة في تتبع المهام حسب الحقول مثل تاريخ الاستحقاق والأولوية والمالك وما إلى ذلك. تساعد طريقة عرض التقويم في تتبع الأنشطة حسب التاريخ والمدة.
مع طريقة العرض التعاونية مستندات ClickUp لديك مكان واحد لتركيز جميع السياسات التنظيمية والموارد وقواعد المعرفة في مكان واحد. قم بتحريرها وتحديثها حسب الحاجة ومشاركتها مع سياسات الوصول المخصصة عبر الفرق. إن البحث الشامل تضمن عدم وجود أي مستند أو مهمة على بعد أكثر من نقرة أو اثنتين!
تتبع أداء الموظفين وعبء العمل باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص
قابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp تتيح لك إنشاء تقارير في الوقت الفعلي عن أداء الموظفين، والمشاركة، ومعدلات إكمال مراجعة الأداء، وجميع أولوياتك الأخرى المتعلقة بإدارة الأفراد على مدار العام. يمكن أيضًا استخدام لوحات المعلومات الجذابة بصريًا في العروض التقديمية لأصحاب المصلحة واجتماعات استراتيجية العمل. وهي توفر أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من الأدوات المصممة خصيصاً لمختلف سيناريوهات الموارد البشرية، مثل الوظائف المشغولة، والوقت اللازم للتوظيف، وأداء الفريق
وهذا ليس كل شيء. كليك أب برين يمكن أن يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي الأنيق في ClickUp على إنجاز قائمة مهامك بشكل أسرع. جرّبه في كل شيء بدءاً من كتابة برنامج مكافآت الموظفين إعلان لتلخيص ملاحظات اجتماعك القادم إلى بنود عمل.
مئات القوالب المعدة مسبقاً في مكتبة قوالب ClickUp تضمن لك عدم إضاعة الوقت في الإعداد. وتغطي هذه القوالب القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام المتعلقة بالتوظيف، وإنشاء السياسات، وإدارة الأداء، وتحديد الأهداف، وغير ذلك.
على سبيل المثال، فإن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية يُستخدم كمصدر ممتاز لتعريف فريقك بالعمليات باستخدام ClickUp Whiteboards. يستخدم هذا القالب جدولاً نابضًا بالحياة وجيد التنظيم وقابل للتخصيص داخل السبورة التعاونية الخاصة بك، مما يسهل على مديري الموارد البشرية تدريب الفريق وإعداد مهام التوظيف وإدارة التوظيف و تأهيل الموظفين العمليات، والمزيد
ClickUp أفضل الميزات
- عروض متعددة لسير العمل: استمتع بخيارات التصور المتنوعة لـ ClickUp لـأهداف الموارد البشريةبما في ذلك طرق عرض الجدول والقائمة والنموذج والتقويم وعبء العمل. يساعد وجود طرق متعددة للاطلاع على سير العمل فيإدارة قاعدة بيانات الموظفين بكفاءةوالفرز، والتصفية، والتصفية، وتخطيط القدرات
- أتمتة الموارد البشرية: قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية مع مجموعة ClickUp الواسعة التي تضم أكثر من 100 إمكانية أتمتة. استخدمها لأتمتة إنشاء المهام، والتخصيص، وتجميع التعليقات، وتغييرات الحالة، وغير ذلك الكثير، مما يتيح عمليات فعالة ومركزة تتمحور حول احتياجات فريقك
- لوحة معلومات موحدة للموارد البشرية: راقب معالم المشروع وأهدافه ومؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص وجذابة في ClickUp، مما يوفر نظرة عامة موحدة يسهل الوصول إليها لفريقك بأكمله
- قوالب مصممة مسبقًا: قم بإنشاء مهام سير العمل وتوحيد العمليات بسرعة مع مئات القوالب القابلة للتخصيص
- التوثيق التعاوني: إنشاء وتخزين مستندات يمكن البحث فيها ومشاركتها بسهولة فيما يتعلق بكل شيء بدءًا من إجراءات التشغيل الموحدة وحتى التوظيف في مستندات ClickUp
قيود ClickUp
- قد لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع ميزات إصدار سطح المكتب
- قد يجد المستخدمون صعوبة في التكيف معه بسبب ميزاته الشاملة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
- ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. أركورو
المصدر: أركورو توفر Arcoro حلولاً مصممة خصيصاً للموارد البشرية في قطاع الإنشاءات، بدءاً من التوظيف المخصص إلى إدارة الامتثال. وبفضل خبرتها المثبتة ووحداتها الشاملة، تعمل Arcoro على سد فجوات التواصل، وتضمن الامتثال، وتمكين القوى العاملة في مجال الإنشاءات.
باستخدام Arcoro، يمكنك إدارة تتبع الطلبات والتوظيف وإدارة الموظفين وإدارة الغياب وإدارة المزايا والوقت وتتبع الأداء.
أفضل مزايا Arcoro
- أتمتة التوظيف، والإعداد، ومهام إدارة القوى العاملة الأخرى
- التكامل مع Acumatica و Procore و Quickbooks و Sage300 و Viewpoint و Foundation لإدارة بيانات الموارد البشرية والاتصالات بين الميدان والمكتب
- احصل على رؤى وتحليلات متقدمة من خلال نظام تتبع مقدمي الطلبات من Arcoro
- رعاية الموظفين وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين من خلال أنظمة إدارة الأداء والتعلم
- الحصول على الدعم بسهولة من خلال أدلة سهلة الاستخدام وجلسات تدريبية عند الطلب
قيود Arcoro
- يقتصر على الأعمال المتعلقة بالبناء
- لا تتم مزامنة اللكمات في بعض الأحيان. أبلغ بعض المتخصصين في الموارد البشرية عن اضطرارهم لإدخال البيانات يدوياً
- طلب بعض المستخدمين إضافة نماذج PDF
- يحتاج نظام تحديد المواقع العالمي لتتبع الموظفين إلى تحسين
تسعير #### أركورو
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات أركورو #### تقييمات ومراجعات أركورو
- G2: 3.9/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)
3. بايتشكس فليكس
المصدر: بايتشكس Paychex Flex هو نظام متكامل لإدارة رأس المال البشري وإدارة شؤون الموظفين و برنامج الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تبسيط كشوف المرتبات والموارد البشرية وإدارة المزايا والمهام الأخرى ذات الصلة.
فهو يبسِّط إدارة القوى العاملة من خلال نظام منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) الذي يعمل على تبسيط مهام الموارد البشرية ويوفر الموارد المالية والزمنية.
Paychex Flex أفضل الميزات
- تبسيط معالجة كشوف المرتبات من خلال الحسابات الآلية والإيداعات الضريبية
- تبسيط مشاركة البيانات والاتصالات مع أنظمة الإدارة المركزية عبر الإنترنت,
- مراقبة التغييرات في قوانين ولوائح القوى العاملة العالمية بشكل استباقي للمساعدة في تقليل المخاطر وأتمتة الامتثال
- توفير الوقت والأعمال الورقية مع بوابة الخدمة الذاتية المخصصة للموظفين التي تتيح للموظفين التعامل مع مهام الموارد البشرية بشكل مستقل
- تتبُّع ساعات عمل الموظفين وتسجيلها بسهولة لكشوف المرتبات ووظائف الموارد البشرية الأخرى باستخدام نظام Paychex Flex Time
قيود Paychex Flex Time
- واجهة مستخدم قديمة
- كان المستخدمون يطلبون المزيد من ميزات الإدارة الذاتية التي لا تعتمد على Paychex Flex مباشرةً
تسعير بايكس فليكس فليكس
- الأساسية: 39 دولاراً شهرياً + 5 دولارات لكل موظف
- اختيار: تسعير مخصص
- الإيجابي: تسعير مخصص
Paychex Flex التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
4. سيريديان داي فورس لإدارة رأس المال البشري
المصدر: داي فورس مع أكثر من 6 ملايين مستخدم حول العالم، يتخصص تطبيق Dayforce في تبسيط قابلية التوسع. إنه تطبيق شامل لإدارة رأس المال البشري مع نموذج بيانات واحد، وحساب دائم التشغيل، وذكاء مدمج.
لديه خيارات تخصيص ممتازة مع تحليلات وتصورات في الوقت الفعلي لاحتياجاتك اليومية من الموارد البشرية.
أفضل ميزات تطبيق Dayforce HCM
- تبسيط عمليات كشوف المرتبات في أكثر من 200 دولة وإقليم
- استخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات توظيف ذكية، وتحسين إدارة سير العمل، وإدارة المواهب والاحتفاظ بها
- تجنب متاعب تحديث التقارير يدويًا؛ قم بإنشاء تقارير ديناميكية للموارد البشرية يتم تحديثها في الوقت الفعلي
- تأكد من أمان بيانات موظفيك من خلال عناصر التحكم في الخصوصية المضمنة والتصميم الذي يعطي الأولوية للأمان من الألف إلى الياء
قيود Dayforce HCM
- قد ينشئ تقارير ضخمة غير قابلة للقراءة
- ميزة الخدمة الذاتية للموظفين قديمة
- يجب أن يكون الوصول إلى دعم العملاء الفوري دون الحاجة إلى تسجيل الدخول لكل حالة
تسعير داي فورس لإدارة رأس المال البشري
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات داي فورس لإدارة رأس المال البشري
- G2: 4.2/5 (أكثر من 780+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 940 تقييم)
5. إيدي
المصدر: إيدي تفتخر إيدي بالبساطة وسهولة الاستخدام. يمكنك استخدام منصة Eddy الموحّدة لتوظيف الموظفين وتعيينهم وإدارتهم ودفع رواتبهم. فهو يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتشغيل كشوف المرتبات باستخدام نظام Eddy Payroll متعدد الاستخدامات.
يخزن Eddy بيانات الموظفين في بيئة آمنة يمكنك الوصول إليها في أي مكان. يمكنك أيضًا الوصول إلى الرسائل الآلية وخطوط الأنابيب القابلة للتخصيص وميزات النشر التلقائي.
أفضل ميزات إيدي #### إيدي
- تبسيط إدارة كشوف المرتبات للشركات الصغيرة من خلال الأتمتة القوية
- الاعتناء بالإقرارات الضريبية الفصلية والسنوية، بالإضافة إلى إعداد وإيداع الإقرارات الضريبية في نهاية العام W-2 و1099-NEC
- تتبُّع ساعات عمل الموظفين وحساب الأجر الدقيق بالساعة باستخدام ميزة الوقت والحضور في Eddy
- توفير الوقت ومنع الإشراف من خلال المراسلة التلقائية وخطوط الأنابيب القابلة للتخصيص والنشر التلقائي للوظائف على لوحات الوظائف الرئيسية
- تمكين الموظفين من عرض أرصدتهم وطلب الإجازات بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول
قيود إيدي
- يحتاج إلى المزيد من تحديثات قانون العمل الخاصة بكل منطقة
- واجه العديد من المستخدمين أخطاء أثناء محاولة تحميل المستندات للموظفين الجدد
- يجب أن يقبل الموظف الدعوة للظهور في علامة التبويب "التأهيل
التسعير
- البداية: 4 دولارات/شهرًا لكل شخص
- النمو: 8 دولارات/شهرًا لكل شخص
- القسط: تسعير مخصص
- الإضافات:
- كشوف المرتبات: 6 دولارات للفرد
- التوظيف: 199 دولاراً شهرياً
تقييمات ومراجعات إيدي
- G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)
6. تراكستار
المصدر: تراكستار Trakstar هو برنامج لتقييم الأداء قائم على الحوسبة السحابية يدمج أربعة منتجات تكميلية: إدارة الأداء، وإدارة التعلم، وتتبع المتقدمين للوظائف، وتحليلات القوى العاملة، في حل واحد لتطوير المواهب.
يقدم تراكستار ميزة المراجعة بزاوية 360 درجة التي توفر ملاحظات شاملة للموظفين وتعزز نمو الموظفين في مجالات متعددة. كما أنه يساعدك أيضاً على اكتساب المواهب الكفؤة من خلال ميزة تحديد مصادر المرشحين.
أفضل ميزات Trakstar
- أنشئ دورات تدريبية عبر الإنترنت ووحدات تدريبية باستخدام منصة Trakstar Learn سهلة الاستخدام لإنشاء دورات تدريبية إلكترونية لفرق العمل المختلطة والبعيدة والشخصية
- تبسيط عملية التأهيل وتحديد مصادر المرشحين ومشاركة منشورات الوظائف مع أفضل لوحات الوظائف باستخدام Trakstar Hire وتتبع الأداء باستخدام Trakstar Insights وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من أجل التحسين المستمر
- أتمتة استيراد معلومات المرشح والتعاون مع جهات التوظيف الخارجية
قيود تراكستار
- أعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم من إمكانيات إعداد التقارير الخاصة بالمنصة، مدعين أنها تفتقر إلى العمق وتفشل في تلبية متطلباتهم بشكل كافٍ
- عدم القدرة على استيعاب المراجعة السردية بدلاً من المراجعة القائمة على التقييم
- تفتقر إلى قدرات إنشاء التقارير الآلية
تسعير تراكستار #### تسعير تراكستار
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات تراكستار
- G2: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280 تقييم)
7. ريبلينج
المصدر: تموج Rippling هو برنامج لإدارة رأس المال البشري قائم على السحابة يعمل على تبسيط سير العمل عبر أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية تحت سقف واحد.
يتميز برنامج الموارد البشرية الخاص بهم بأنه سهل الاستخدام وبديهي ومليء بالعديد من الميزات، ويغطي كل شيء بدءاً من كشوف المرتبات وحتى استطلاعات آراء الموظفين.
Rippling أفضل الميزات
- الوصولقوالب الموارد البشرية القابلة للتخصيص مصممة لكشوف المرتبات وغيرها من مهام الموارد البشرية الأساسية
- التعامل مع تعقيدات إدارة قوة عاملة عالمية بميزات متخصصة لكشوف الرواتب والضرائب ومتطلبات الامتثال المحلية
- استخدم منشئ سير العمل المخصص لأتمتة أي عملية يدوية أو مزامنة البيانات عبر أنظمة متعددة في وقت واحد - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية
- تمكين الموظفين من تسجيل الدخول والخروج، وتمكين أصحاب العمل من مراجعة فترات الاستراحة والموافقة عليها في الوقت الفعلي باستخدام ساعات الوقت الذكية
- تنفيذ أذونات وسياسات قائمة على الأدوار مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك، مما يضمن الوصول والموافقات المخصصة
قيود التموج
- أوقات تحميل طويلة على تدفقات الانتقال
- يجب أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام
- تحتاج إلى تكامل إدارة تكنولوجيا المعلومات
التسعير المتماوج #### التسعير المتماوج
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات ريبلينج
- G2: 4.8/5 (2,270+ تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (3,030+ تقييم)
8. سحابة أوراكل فيوجن لإدارة رأس المال البشري
المصدر: أوراكل لإدارة رأس المال البشري تغطي عروض Oracle Cloud HCM العديد من المجالات، من الموارد البشرية وإدارة المهام إلى إدارة القوى العاملة وكشوف الرواتب وتحليلات إدارة رأس المال البشري.
تضمن Oracle الامتثال للمعايير القانونية العالمية ومعايير الشركة. من خلال خيارات الخدمة الذاتية الآمنة، يمكن للموظفين إدارة البيانات الشخصية وإجازات العمل الإضافية وكشوف الرواتب عند الطلب.
أفضل ميزات Oracle Fusion Cloud HCM من Oracle
- ضمان الامتثال للوائح العالمية والاحتياجات الخاصة بالصناعة
- تزويد الموظفين ببوابات الخدمة الذاتية الآمنة والمتجاوبة مع الأجهزة المحمولة لإدارة البيانات الشخصية والمهام الأساسية
- إدارة اتفاقيات الصناعة والنقابات والعقود مع تدفقات العمل المستندة إلى القواعد
- استفد من التحليلات التنبؤية لتحديد أفضل المواهب والاحتفاظ بها من خلال تقييم مخاطر مغادرتهم
- استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة مثل الموظفين الوهميين والتغييرات غير المصرح بها في كشوف المرتبات
قيود Oracle Fusion Cloud HCM السحابية
- عدم القدرة على تنزيل السير الذاتية أو الطلبات بالجملة
- نظام تنقل دون المستوى الأمثل يستخدم الكثير من النقرات
- قد يتدهور أداء البرنامج ويصبح بطيئًا عند استخدامه من قِبل عدة مستخدمين في وقت واحد
- قد يكون السعر مكلفًا للشركات الصغيرة
تسعير Oracle Fusion Cloud HCM من Oracle
- مكتب المساعدة: 4 دولارات لكل موظف شهريًا
- إدارة المواهب: 10 دولارات لكل موظف شهريًا
- الموارد البشرية العالمية: 15 دولارًا لكل موظف شهريًا
تقييمات ومراجعات Oracle Fusion Cloud HCM:
- G2: 3.5/5 (أكثر من 520 تقييمًا)
- Capterra: 4/5 (أكثر من 60+ تقييم)
9. بايكور HCM
المصدر: بايكور Paycor HCM هو نظام شامل للموارد البشرية وكشوف المرتبات واكتساب المواهب وإدارة المواهب. يمكن تصميم برنامج إدارة رأس المال البشري وتهيئته بسهولة لمختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية والتصنيع والمطاعم والخدمات المهنية.
يتميز Paycor أيضًا بخيارات الضرائب والامتثال، وأنظمة تخفيف الأخطاء، وغيرها من الميزات البارزة.
أفضل ميزات Paycor HCM
- استمتع بخيارات دفع فريدة من نوعها مثل الدفع عند الطلب ومحفظة Paycor Wallet والمزيد
- تبسيط معالجة كشوف المرتبات باستخدام ميزة التشغيل التلقائي التي تعمل على أتمتة المدفوعات في جداول زمنية محددة
- أتمتة عمليات البحث عن المواهب والتوظيف والإعداد
- احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن المُعرِّفات الضريبية والعناوين المفقودة أو غير الصالحة مباشرةً على لوحة التحكم
- إدارة المواهب بكفاءة من خلال أنظمة مخصصة لتطوير المواهب وإدارة الحياة المهنية وتخطيط التعويضات
- يمكنك الوصول بسهولة إلى معلومات الأجور والمزايا وطلبات الإجازات وتحديثات التفاصيل الشخصية والمزيد باستخدام تطبيق Paycor للهاتف المحمول
قيود Paycor HCM
- ضعف خدمة العملاء
- يحتاج إلى إصلاح الأخطاء قبل الإصدار بشكل أفضل
- يبدو إعداد التقارير غير بديهي
تسعير Paycor HCM
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات Paycor HCM #### تقييمات ومراجعات Paycor HCM
- G2: 4/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (2,760+ تقييم)
10. يوم العمل لإدارة رأس المال البشري
المصدر: يوم العمل Workday هو برنامج لإدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات يدمج العمليات المالية مع الموارد البشرية والتخطيط والتحليلات. لذلك، فهو يقدم حلاً شاملاً لإدارة القوى العاملة.
مع وجود الذكاء الاصطناعي في Workday في جوهره، فهو عبارة عن مجموعة ذكية ومرنة من تطبيقات الموارد البشرية التي تعمل معًا بشكل أفضل.
أفضل ميزات Workday HCM
- التكامل أصلاً مع سحابة Workday Skills Cloud، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين القادة من وضع استراتيجيات مرنة
- استفد من التحليلات المعززة للحصول على رؤى متعمقة حول أداء القوى العاملة من خلال لوحات معلومات سهلة الفهم
- استخدام المقارنة المعيارية التنافسية وتقارير الخدمة الذاتية لتحديد الفرص بشكل أسرع
- دمجها بسرعة مع نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي لديك من خلال آلاف واجهات برمجة التطبيقات العامة والسوق
قيود Workday HCM
- تأتي وظيفة إعداد التقارير مصحوبة بمنحنى تعليمي حاد ويمكن أن تصبح مربكة للمستخدمين الجدد
- يجب أن تكون أدوار Workday قابلة للتخصيص بشكل أكبر
- خيار البحث العام ليس الأفضل
تسعير Workday HCM
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات Workday HCM
- G2: 4/5 (1,300+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (1,330+ تقييم)
اختر أفضل برنامج إدارة رأس المال البشري لشركتك ## اختر أفضل برنامج لإدارة رأس المال البشري لشركتك
يقدم كل برنامج من برامج إدارة رأس المال البشري في هذه القائمة شيئًا جديدًا وفريدًا. فجميعها متخصصة في مجال معين. وبالتالي، إذا كنت تحتاج إلى وظائف متخصصة معينة، فاختر البرنامج الذي يناسبك.
ومع ذلك ، إذا كنت لا تزال تفكر في برنامج إدارة رأس المال البشري الذي تختاره ، فانتقل إلى البرنامج الذي يمكنه القيام بكل شيء - ClickUp. برنامج ClickUp للموارد البشرية يوفر لك أفضل ما في العالمين. يمكنك الحصول على منصة ممتازة لإدارة رأس المال البشري لمساعدة قسم الموارد البشرية لديك على بناء وصيانة تدفقات عمل فعالة لجميع عمليات إدارة الأفراد خلال دورة حياة الموظف.
وبرنامج شامل لإدارة الموارد والمشاريع مع واجهة سهلة الاستخدام يمكنها التعامل مع كل احتياجات العمل.
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