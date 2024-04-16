10 برامج لإدارة رأس المال البشري للشركات في عام 2025

لا تكون إدارة رأس المال البشري واضحة ومباشرة أبداً. فغالباً ما يرتدي المتخصصون في إدارة الموارد البشرية العديد من القبعات. إذ يجب عليهم توظيف الموظفين وتعيينهم وتطويرهم ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم. وعادةً ما يعملون بموارد محدودة.

وللتعامل مع هذه التحديات، توفر برامج إدارة رأس المال البشري أو برامج إدارة رأس المال البشري لمحترفي الموارد البشرية الأدوات المناسبة للمساعدة في إدارة القوى العاملة.

ومع ذلك، ومع النمو الهائل في السوق، يتزايد عدد اللاعبين في سوق حلول إدارة رأس المال البشري باستمرار. ومن ثم يصبح السؤال الحقيقي، ما هي حلول إدارة رأس المال البشري التي يجب أن تفكر فيها؟

ستبحث هذه المدونة في ما يمكنك توقعه من برامج إدارة رأس المال البشري المختصة وأفضل 10 أنظمة موارد بشرية لمساعدتك في جميع احتياجاتك في إدارة رأس المال البشري.

ما هي برامج إدارة رأس المال البشري؟

برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM) هو حل شامل يتألف من مجموعة من أدوات الموارد البشرية لإدارة القوى العاملة لديك، وعمليات الموارد البشرية، ومدفوعات الموظفين، وغير ذلك الكثير.

يمكّنك برنامج إدارة رأس المال البشري من تبسيط كشوف المرتبات وإدارة المزايا والتوظيف وإدارة الأداء مع ضمان الامتثال للوائح ومعايير الصناعة.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة رأس المال البشري

إليك قائمة بالميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها قبل اختيار نظام إدارة رأس المال البشري:

الوظائف الأساسية للموارد البشرية: ابحث عن برنامج إدارة رأس المال البشري الذي يتعامل مع جميع وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف، بدءًا من عملية التوظيف إلى إدارة بيانات الموظفين، وإدارة المواهب، ومشاركة الموظفين، وإدارة المزايا، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة الرواتب، وإدارة النفقات، وما إلى ذلك.

ابحث عن برنامج إدارة رأس المال البشري الذي يتعامل مع جميع وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف، بدءًا من عملية التوظيف إلى إدارة بيانات الموظفين، وإدارة المواهب، ومشاركة الموظفين، وإدارة المزايا، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة الرواتب، وإدارة النفقات، وما إلى ذلك. إدارة الأداء: اختر برنامج إدارة رأس المال البشري الذي يساعد في تحديد الأهداف، وإجراء تقييمات الموظفين، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة المناصب، وتتبع التطور الوظيفي

اختر برنامج إدارة رأس المال البشري الذي يساعد في تحديد الأهداف، وإجراء تقييمات الموظفين، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة المناصب، وتتبع التطور الوظيفي إعداد التقارير والتحليلات: ابحث عن حلول إدارة رأس المال البشري التي توفر تحليل البيانات في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات بديهية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإعداد التقارير. كما تقدم العديد من أدوات إدارة القوى العاملة أيضًا التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية المتعلقة بدوران الموظفين والاحتفاظ بهم

ابحث عن حلول إدارة رأس المال البشري التي توفر تحليل البيانات في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات بديهية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإعداد التقارير. كما تقدم العديد من أدوات إدارة القوى العاملة أيضًا التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية المتعلقة بدوران الموظفين والاحتفاظ بهم الامتثال والتعلم: اختر برنامجًا يضمن الامتثال العالمي للقوى العاملة من خلال تتبع الامتثال المدمج والإعدادات القائمة على المنطقة، مما يضمن الاستعداد للتدقيق

اختر برنامجًا يضمن الامتثال العالمي للقوى العاملة من خلال تتبع الامتثال المدمج والإعدادات القائمة على المنطقة، مما يضمن الاستعداد للتدقيق عمليات التكامل: يجب أن يتكامل برنامج إدارة رأس المال البشري بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها شركتك، مثل منصات المحاسبة أو مزودي خدمات الدفع أو خدمات التحقق من الخلفية

يجب أن يتكامل برنامج إدارة رأس المال البشري بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها شركتك، مثل منصات المحاسبة أو مزودي خدمات الدفع أو خدمات التحقق من الخلفية الأمان والدعم: ابحث عن برنامج يعطي الأولوية لأمن البيانات مع ميزات مثل تشفير البيانات والوصول المستند إلى الأدوار. ضع في اعتبارك أيضًا الدعم الفني الشامل والتدريب والتنفيذ والتحديثات المنتظمة لضمان سلاسة العمليات

أفضل 10 برمجيات لإدارة رأس المال البشري لاستخدامها

1. ClickUp

قم بتوظيف وإدارة فريقك المثالي مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

ClickUp هي منصة شاملة لإدارة رأس المال البشري و أداة توظيف التي تساعد فريق الموارد البشرية لديك على إدارة الموظفين بدءاً من التوظيف، والإعداد، وإدارة الأداء، وإدارة المواهب، وحتى التقاعد.

بفضل مجموعة واسعة من الميزات القابلة للتخصيص وأكثر من 1000 عملية تكامل، يُعد ClickUp مركزاً لتوحيد العمل في مختلف الأقسام وإنشاء مساحة عمل تعاونية. وهذا يجعلها مثالية لفرق الموارد البشرية التي تشرف على بيانات الموظفين، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة التعويضات، ومشاركة الموظفين، وتتبع الأهداف. ClickUp Goals يمكن أن يساعد فرق الموارد البشرية ومديري الفرق على تحديد الأهداف وتتبعها بشفافية عبر المؤسسة. حدد الأهداف في شكل أهداف رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ أو مهام؛ اجمع الأهداف من عدة فرق في أهداف. حدد المواعيد النهائية، وأنشئ بطاقات تسجيل النتائج، وشارك الأهداف مع أي شخص في المؤسسة يتمتع بحقوق العرض أو التحرير.

عرض خط سير التوظيف ووظائف الموارد البشرية بالكامل مع ClickUp Views

كما يصبح تصور المهام والأهداف أمرًا سهلاً للغاية مع مجموعة متنوعة من طرق عرض ClickUp متاح. يمكنك تخصيص أكثر من 15 طريقة عرض مع الحقول والحالات المخصصة لتلبية جميع متطلباتك. على سبيل المثال، تساعد طريقة عرض القائمة في تتبع المهام حسب الحقول مثل تاريخ الاستحقاق والأولوية والمالك وما إلى ذلك. تساعد طريقة عرض التقويم في تتبع الأنشطة حسب التاريخ والمدة.

مع طريقة العرض التعاونية مستندات ClickUp لديك مكان واحد لتركيز جميع السياسات التنظيمية والموارد وقواعد المعرفة في مكان واحد. قم بتحريرها وتحديثها حسب الحاجة ومشاركتها مع سياسات الوصول المخصصة عبر الفرق. إن البحث الشامل تضمن عدم وجود أي مستند أو مهمة على بعد أكثر من نقرة أو اثنتين!

تتبع أداء الموظفين وعبء العمل باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

قابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp تتيح لك إنشاء تقارير في الوقت الفعلي عن أداء الموظفين، والمشاركة، ومعدلات إكمال مراجعة الأداء، وجميع أولوياتك الأخرى المتعلقة بإدارة الأفراد على مدار العام. يمكن أيضًا استخدام لوحات المعلومات الجذابة بصريًا في العروض التقديمية لأصحاب المصلحة واجتماعات استراتيجية العمل. وهي توفر أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من الأدوات المصممة خصيصاً لمختلف سيناريوهات الموارد البشرية، مثل الوظائف المشغولة، والوقت اللازم للتوظيف، وأداء الفريق

وهذا ليس كل شيء. كليك أب برين يمكن أن يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي الأنيق في ClickUp على إنجاز قائمة مهامك بشكل أسرع. جرّبه في كل شيء بدءاً من كتابة برنامج مكافآت الموظفين إعلان لتلخيص ملاحظات اجتماعك القادم إلى بنود عمل.

مئات القوالب المعدة مسبقاً في مكتبة قوالب ClickUp تضمن لك عدم إضاعة الوقت في الإعداد. وتغطي هذه القوالب القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام المتعلقة بالتوظيف، وإنشاء السياسات، وإدارة الأداء، وتحديد الأهداف، وغير ذلك.

تم تصميم نموذج إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء عمليات وإجراءات الموارد البشرية وإدارتها وتتبعها.

على سبيل المثال، فإن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية يُستخدم كمصدر ممتاز لتعريف فريقك بالعمليات باستخدام ClickUp Whiteboards. يستخدم هذا القالب جدولاً نابضًا بالحياة وجيد التنظيم وقابل للتخصيص داخل السبورة التعاونية الخاصة بك، مما يسهل على مديري الموارد البشرية تدريب الفريق وإعداد مهام التوظيف وإدارة التوظيف و تأهيل الموظفين العمليات، والمزيد

ClickUp أفضل الميزات

عروض متعددة لسير العمل: استمتع بخيارات التصور المتنوعة لـ ClickUp لـ أهداف الموارد البشرية بما في ذلك طرق عرض الجدول والقائمة والنموذج والتقويم وعبء العمل. يساعد وجود طرق متعددة للاطلاع على سير العمل في إدارة قاعدة بيانات الموظفين بكفاءة والفرز، والتصفية، والتصفية، وتخطيط القدرات

استمتع بخيارات التصور المتنوعة لـ ClickUp لـ أهداف الموارد البشرية بما في ذلك طرق عرض الجدول والقائمة والنموذج والتقويم وعبء العمل. يساعد وجود طرق متعددة للاطلاع على سير العمل في إدارة قاعدة بيانات الموظفين بكفاءة والفرز، والتصفية، والتصفية، وتخطيط القدرات أتمتة الموارد البشرية: قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية مع مجموعة ClickUp الواسعة التي تضم أكثر من 100 إمكانية أتمتة. استخدمها لأتمتة إنشاء المهام، والتخصيص، وتجميع التعليقات، وتغييرات الحالة، وغير ذلك الكثير، مما يتيح عمليات فعالة ومركزة تتمحور حول احتياجات فريقك

قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية مع مجموعة ClickUp الواسعة التي تضم أكثر من 100 إمكانية أتمتة. استخدمها لأتمتة إنشاء المهام، والتخصيص، وتجميع التعليقات، وتغييرات الحالة، وغير ذلك الكثير، مما يتيح عمليات فعالة ومركزة تتمحور حول احتياجات فريقك لوحة معلومات موحدة للموارد البشرية: راقب معالم المشروع وأهدافه ومؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص وجذابة في ClickUp، مما يوفر نظرة عامة موحدة يسهل الوصول إليها لفريقك بأكمله

راقب معالم المشروع وأهدافه ومؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص وجذابة في ClickUp، مما يوفر نظرة عامة موحدة يسهل الوصول إليها لفريقك بأكمله قوالب مصممة مسبقًا: قم بإنشاء مهام سير العمل وتوحيد العمليات بسرعة مع مئات القوالب القابلة للتخصيص

قم بإنشاء مهام سير العمل وتوحيد العمليات بسرعة مع مئات القوالب القابلة للتخصيص التوثيق التعاوني: إنشاء وتخزين مستندات يمكن البحث فيها ومشاركتها بسهولة فيما يتعلق بكل شيء بدءًا من إجراءات التشغيل الموحدة وحتى التوظيف في مستندات ClickUp

قيود ClickUp

قد لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع ميزات إصدار سطح المكتب

قد يجد المستخدمون صعوبة في التكيف معه بسبب ميزاته الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. أركورو

المصدر: أركورو توفر Arcoro حلولاً مصممة خصيصاً للموارد البشرية في قطاع الإنشاءات، بدءاً من التوظيف المخصص إلى إدارة الامتثال. وبفضل خبرتها المثبتة ووحداتها الشاملة، تعمل Arcoro على سد فجوات التواصل، وتضمن الامتثال، وتمكين القوى العاملة في مجال الإنشاءات.

باستخدام Arcoro، يمكنك إدارة تتبع الطلبات والتوظيف وإدارة الموظفين وإدارة الغياب وإدارة المزايا والوقت وتتبع الأداء.

أفضل مزايا Arcoro

أتمتة التوظيف، والإعداد، ومهام إدارة القوى العاملة الأخرى

التكامل مع Acumatica و Procore و Quickbooks و Sage300 و Viewpoint و Foundation لإدارة بيانات الموارد البشرية والاتصالات بين الميدان والمكتب

احصل على رؤى وتحليلات متقدمة من خلال نظام تتبع مقدمي الطلبات من Arcoro

رعاية الموظفين وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين من خلال أنظمة إدارة الأداء والتعلم

الحصول على الدعم بسهولة من خلال أدلة سهلة الاستخدام وجلسات تدريبية عند الطلب

قيود Arcoro

يقتصر على الأعمال المتعلقة بالبناء

لا تتم مزامنة اللكمات في بعض الأحيان. أبلغ بعض المتخصصين في الموارد البشرية عن اضطرارهم لإدخال البيانات يدوياً

طلب بعض المستخدمين إضافة نماذج PDF

يحتاج نظام تحديد المواقع العالمي لتتبع الموظفين إلى تحسين

تسعير #### أركورو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أركورو #### تقييمات ومراجعات أركورو

G2: 3.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. بايتشكس فليكس

المصدر: بايتشكس Paychex Flex هو نظام متكامل لإدارة رأس المال البشري وإدارة شؤون الموظفين و برنامج الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تبسيط كشوف المرتبات والموارد البشرية وإدارة المزايا والمهام الأخرى ذات الصلة.

فهو يبسِّط إدارة القوى العاملة من خلال نظام منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) الذي يعمل على تبسيط مهام الموارد البشرية ويوفر الموارد المالية والزمنية.

Paychex Flex أفضل الميزات

تبسيط معالجة كشوف المرتبات من خلال الحسابات الآلية والإيداعات الضريبية

تبسيط مشاركة البيانات والاتصالات مع أنظمة الإدارة المركزية عبر الإنترنت,

مراقبة التغييرات في قوانين ولوائح القوى العاملة العالمية بشكل استباقي للمساعدة في تقليل المخاطر وأتمتة الامتثال

توفير الوقت والأعمال الورقية مع بوابة الخدمة الذاتية المخصصة للموظفين التي تتيح للموظفين التعامل مع مهام الموارد البشرية بشكل مستقل

تتبُّع ساعات عمل الموظفين وتسجيلها بسهولة لكشوف المرتبات ووظائف الموارد البشرية الأخرى باستخدام نظام Paychex Flex Time

قيود Paychex Flex Time

واجهة مستخدم قديمة

كان المستخدمون يطلبون المزيد من ميزات الإدارة الذاتية التي لا تعتمد على Paychex Flex مباشرةً

تسعير بايكس فليكس فليكس

الأساسية: 39 دولاراً شهرياً + 5 دولارات لكل موظف

39 دولاراً شهرياً + 5 دولارات لكل موظف اختيار: تسعير مخصص

تسعير مخصص الإيجابي: تسعير مخصص

Paychex Flex التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4. سيريديان داي فورس لإدارة رأس المال البشري

المصدر: داي فورس مع أكثر من 6 ملايين مستخدم حول العالم، يتخصص تطبيق Dayforce في تبسيط قابلية التوسع. إنه تطبيق شامل لإدارة رأس المال البشري مع نموذج بيانات واحد، وحساب دائم التشغيل، وذكاء مدمج.

لديه خيارات تخصيص ممتازة مع تحليلات وتصورات في الوقت الفعلي لاحتياجاتك اليومية من الموارد البشرية.

أفضل ميزات تطبيق Dayforce HCM

تبسيط عمليات كشوف المرتبات في أكثر من 200 دولة وإقليم

استخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات توظيف ذكية، وتحسين إدارة سير العمل، وإدارة المواهب والاحتفاظ بها

تجنب متاعب تحديث التقارير يدويًا؛ قم بإنشاء تقارير ديناميكية للموارد البشرية يتم تحديثها في الوقت الفعلي

تأكد من أمان بيانات موظفيك من خلال عناصر التحكم في الخصوصية المضمنة والتصميم الذي يعطي الأولوية للأمان من الألف إلى الياء

قيود Dayforce HCM

قد ينشئ تقارير ضخمة غير قابلة للقراءة

ميزة الخدمة الذاتية للموظفين قديمة

يجب أن يكون الوصول إلى دعم العملاء الفوري دون الحاجة إلى تسجيل الدخول لكل حالة

تسعير داي فورس لإدارة رأس المال البشري

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات داي فورس لإدارة رأس المال البشري

G2: 4.2/5 (أكثر من 780+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 780+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 940 تقييم)

5. إيدي

المصدر: إيدي تفتخر إيدي بالبساطة وسهولة الاستخدام. يمكنك استخدام منصة Eddy الموحّدة لتوظيف الموظفين وتعيينهم وإدارتهم ودفع رواتبهم. فهو يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتشغيل كشوف المرتبات باستخدام نظام Eddy Payroll متعدد الاستخدامات.

يخزن Eddy بيانات الموظفين في بيئة آمنة يمكنك الوصول إليها في أي مكان. يمكنك أيضًا الوصول إلى الرسائل الآلية وخطوط الأنابيب القابلة للتخصيص وميزات النشر التلقائي.

أفضل ميزات إيدي #### إيدي

تبسيط إدارة كشوف المرتبات للشركات الصغيرة من خلال الأتمتة القوية

الاعتناء بالإقرارات الضريبية الفصلية والسنوية، بالإضافة إلى إعداد وإيداع الإقرارات الضريبية في نهاية العام W-2 و1099-NEC

تتبُّع ساعات عمل الموظفين وحساب الأجر الدقيق بالساعة باستخدام ميزة الوقت والحضور في Eddy

توفير الوقت ومنع الإشراف من خلال المراسلة التلقائية وخطوط الأنابيب القابلة للتخصيص والنشر التلقائي للوظائف على لوحات الوظائف الرئيسية

تمكين الموظفين من عرض أرصدتهم وطلب الإجازات بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول

قيود إيدي

يحتاج إلى المزيد من تحديثات قانون العمل الخاصة بكل منطقة

واجه العديد من المستخدمين أخطاء أثناء محاولة تحميل المستندات للموظفين الجدد

يجب أن يقبل الموظف الدعوة للظهور في علامة التبويب "التأهيل

التسعير

البداية: 4 دولارات/شهرًا لكل شخص

4 دولارات/شهرًا لكل شخص النمو: 8 دولارات/شهرًا لكل شخص

8 دولارات/شهرًا لكل شخص القسط: تسعير مخصص

تسعير مخصص الإضافات: كشوف المرتبات: 6 دولارات للفرد التوظيف: 199 دولاراً شهرياً



تقييمات ومراجعات إيدي

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. تراكستار

المصدر: تراكستار Trakstar هو برنامج لتقييم الأداء قائم على الحوسبة السحابية يدمج أربعة منتجات تكميلية: إدارة الأداء، وإدارة التعلم، وتتبع المتقدمين للوظائف، وتحليلات القوى العاملة، في حل واحد لتطوير المواهب.

يقدم تراكستار ميزة المراجعة بزاوية 360 درجة التي توفر ملاحظات شاملة للموظفين وتعزز نمو الموظفين في مجالات متعددة. كما أنه يساعدك أيضاً على اكتساب المواهب الكفؤة من خلال ميزة تحديد مصادر المرشحين.

أفضل ميزات Trakstar

أنشئ دورات تدريبية عبر الإنترنت ووحدات تدريبية باستخدام منصة Trakstar Learn سهلة الاستخدام لإنشاء دورات تدريبية إلكترونية لفرق العمل المختلطة والبعيدة والشخصية

تبسيط عملية التأهيل وتحديد مصادر المرشحين ومشاركة منشورات الوظائف مع أفضل لوحات الوظائف باستخدام Trakstar Hire وتتبع الأداء باستخدام Trakstar Insights وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من أجل التحسين المستمر

أتمتة استيراد معلومات المرشح والتعاون مع جهات التوظيف الخارجية

قيود تراكستار

أعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم من إمكانيات إعداد التقارير الخاصة بالمنصة، مدعين أنها تفتقر إلى العمق وتفشل في تلبية متطلباتهم بشكل كافٍ

عدم القدرة على استيعاب المراجعة السردية بدلاً من المراجعة القائمة على التقييم

تفتقر إلى قدرات إنشاء التقارير الآلية

تسعير تراكستار #### تسعير تراكستار

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تراكستار

G2: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280 تقييم)

7. ريبلينج

المصدر: تموج Rippling هو برنامج لإدارة رأس المال البشري قائم على السحابة يعمل على تبسيط سير العمل عبر أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية تحت سقف واحد.

يتميز برنامج الموارد البشرية الخاص بهم بأنه سهل الاستخدام وبديهي ومليء بالعديد من الميزات، ويغطي كل شيء بدءاً من كشوف المرتبات وحتى استطلاعات آراء الموظفين.

Rippling أفضل الميزات

الوصول قوالب الموارد البشرية القابلة للتخصيص مصممة لكشوف المرتبات وغيرها من مهام الموارد البشرية الأساسية

التعامل مع تعقيدات إدارة قوة عاملة عالمية بميزات متخصصة لكشوف الرواتب والضرائب ومتطلبات الامتثال المحلية

استخدم منشئ سير العمل المخصص لأتمتة أي عملية يدوية أو مزامنة البيانات عبر أنظمة متعددة في وقت واحد - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية

تمكين الموظفين من تسجيل الدخول والخروج، وتمكين أصحاب العمل من مراجعة فترات الاستراحة والموافقة عليها في الوقت الفعلي باستخدام ساعات الوقت الذكية

تنفيذ أذونات وسياسات قائمة على الأدوار مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك، مما يضمن الوصول والموافقات المخصصة

قيود التموج

أوقات تحميل طويلة على تدفقات الانتقال

يجب أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام

تحتاج إلى تكامل إدارة تكنولوجيا المعلومات

التسعير المتماوج #### التسعير المتماوج

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ريبلينج

G2: 4.8/5 (2,270+ تقييم)

4.8/5 (2,270+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (3,030+ تقييم)

8. سحابة أوراكل فيوجن لإدارة رأس المال البشري

المصدر: أوراكل لإدارة رأس المال البشري تغطي عروض Oracle Cloud HCM العديد من المجالات، من الموارد البشرية وإدارة المهام إلى إدارة القوى العاملة وكشوف الرواتب وتحليلات إدارة رأس المال البشري.

تضمن Oracle الامتثال للمعايير القانونية العالمية ومعايير الشركة. من خلال خيارات الخدمة الذاتية الآمنة، يمكن للموظفين إدارة البيانات الشخصية وإجازات العمل الإضافية وكشوف الرواتب عند الطلب.

أفضل ميزات Oracle Fusion Cloud HCM من Oracle

ضمان الامتثال للوائح العالمية والاحتياجات الخاصة بالصناعة

تزويد الموظفين ببوابات الخدمة الذاتية الآمنة والمتجاوبة مع الأجهزة المحمولة لإدارة البيانات الشخصية والمهام الأساسية

إدارة اتفاقيات الصناعة والنقابات والعقود مع تدفقات العمل المستندة إلى القواعد

استفد من التحليلات التنبؤية لتحديد أفضل المواهب والاحتفاظ بها من خلال تقييم مخاطر مغادرتهم

استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة مثل الموظفين الوهميين والتغييرات غير المصرح بها في كشوف المرتبات

قيود Oracle Fusion Cloud HCM السحابية

عدم القدرة على تنزيل السير الذاتية أو الطلبات بالجملة

نظام تنقل دون المستوى الأمثل يستخدم الكثير من النقرات

قد يتدهور أداء البرنامج ويصبح بطيئًا عند استخدامه من قِبل عدة مستخدمين في وقت واحد

قد يكون السعر مكلفًا للشركات الصغيرة

تسعير Oracle Fusion Cloud HCM من Oracle

مكتب المساعدة: 4 دولارات لكل موظف شهريًا

4 دولارات لكل موظف شهريًا إدارة المواهب: 10 دولارات لكل موظف شهريًا

10 دولارات لكل موظف شهريًا الموارد البشرية العالمية: 15 دولارًا لكل موظف شهريًا

تقييمات ومراجعات Oracle Fusion Cloud HCM:

G2: 3.5/5 (أكثر من 520 تقييمًا)

3.5/5 (أكثر من 520 تقييمًا) Capterra: 4/5 (أكثر من 60+ تقييم)

9. بايكور HCM

المصدر: بايكور Paycor HCM هو نظام شامل للموارد البشرية وكشوف المرتبات واكتساب المواهب وإدارة المواهب. يمكن تصميم برنامج إدارة رأس المال البشري وتهيئته بسهولة لمختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية والتصنيع والمطاعم والخدمات المهنية.

يتميز Paycor أيضًا بخيارات الضرائب والامتثال، وأنظمة تخفيف الأخطاء، وغيرها من الميزات البارزة.

أفضل ميزات Paycor HCM

استمتع بخيارات دفع فريدة من نوعها مثل الدفع عند الطلب ومحفظة Paycor Wallet والمزيد

تبسيط معالجة كشوف المرتبات باستخدام ميزة التشغيل التلقائي التي تعمل على أتمتة المدفوعات في جداول زمنية محددة

أتمتة عمليات البحث عن المواهب والتوظيف والإعداد

احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن المُعرِّفات الضريبية والعناوين المفقودة أو غير الصالحة مباشرةً على لوحة التحكم

إدارة المواهب بكفاءة من خلال أنظمة مخصصة لتطوير المواهب وإدارة الحياة المهنية وتخطيط التعويضات

يمكنك الوصول بسهولة إلى معلومات الأجور والمزايا وطلبات الإجازات وتحديثات التفاصيل الشخصية والمزيد باستخدام تطبيق Paycor للهاتف المحمول

قيود Paycor HCM

ضعف خدمة العملاء

يحتاج إلى إصلاح الأخطاء قبل الإصدار بشكل أفضل

يبدو إعداد التقارير غير بديهي

تسعير Paycor HCM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Paycor HCM #### تقييمات ومراجعات Paycor HCM

G2: 4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (2,760+ تقييم)

10. يوم العمل لإدارة رأس المال البشري

المصدر: يوم العمل Workday هو برنامج لإدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات يدمج العمليات المالية مع الموارد البشرية والتخطيط والتحليلات. لذلك، فهو يقدم حلاً شاملاً لإدارة القوى العاملة.

مع وجود الذكاء الاصطناعي في Workday في جوهره، فهو عبارة عن مجموعة ذكية ومرنة من تطبيقات الموارد البشرية التي تعمل معًا بشكل أفضل.

أفضل ميزات Workday HCM

التكامل أصلاً مع سحابة Workday Skills Cloud، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين القادة من وضع استراتيجيات مرنة

استفد من التحليلات المعززة للحصول على رؤى متعمقة حول أداء القوى العاملة من خلال لوحات معلومات سهلة الفهم

استخدام المقارنة المعيارية التنافسية وتقارير الخدمة الذاتية لتحديد الفرص بشكل أسرع

دمجها بسرعة مع نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي لديك من خلال آلاف واجهات برمجة التطبيقات العامة والسوق

قيود Workday HCM

تأتي وظيفة إعداد التقارير مصحوبة بمنحنى تعليمي حاد ويمكن أن تصبح مربكة للمستخدمين الجدد

يجب أن تكون أدوار Workday قابلة للتخصيص بشكل أكبر

خيار البحث العام ليس الأفضل

تسعير Workday HCM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workday HCM

G2: 4/5 (1,300+ تقييم)

4/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,330+ تقييم)

اختر أفضل برنامج إدارة رأس المال البشري لشركتك ## اختر أفضل برنامج لإدارة رأس المال البشري لشركتك

يقدم كل برنامج من برامج إدارة رأس المال البشري في هذه القائمة شيئًا جديدًا وفريدًا. فجميعها متخصصة في مجال معين. وبالتالي، إذا كنت تحتاج إلى وظائف متخصصة معينة، فاختر البرنامج الذي يناسبك.

ومع ذلك ، إذا كنت لا تزال تفكر في برنامج إدارة رأس المال البشري الذي تختاره ، فانتقل إلى البرنامج الذي يمكنه القيام بكل شيء - ClickUp. برنامج ClickUp للموارد البشرية يوفر لك أفضل ما في العالمين. يمكنك الحصول على منصة ممتازة لإدارة رأس المال البشري لمساعدة قسم الموارد البشرية لديك على بناء وصيانة تدفقات عمل فعالة لجميع عمليات إدارة الأفراد خلال دورة حياة الموظف.

وبرنامج شامل لإدارة الموارد والمشاريع مع واجهة سهلة الاستخدام يمكنها التعامل مع كل احتياجات العمل.

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