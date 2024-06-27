أفضل 10 برامج لإدارة المناوبات في 2025

أيها المدراء، أعرف معاناتكم 👀

إن إدارة فريق عالمي يعمل عن بُعد ليس بالأمر السهل، كما أن إدارة فريق عمل من المكتب مع مسؤوليات متعددة الوظائف ليست بالأمر السهل.

ولكن أتعلم ماذا؟ لقد أنقذتني برامج إدارة المناوبات في كل مرة. لقد استكشفت العديد من هذه الأدوات واستخدمتها في جزء كبير من رحلتي. 🙌

وأنا هنا لمساعدتك في اختيار أفضل برامج جدولة الموظفين بناءً على متطلباتك الخاصة. دعونا نبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة المناوبات؟

لأكون صادقاً، لقد ارتكبتُ نصيبي من الأخطاء أثناء بحثي عن أفضل برامج إدارة المناوبات في بداية حياتي المهنية كمدير. ولضمان عدم الوقوع في نفس الأخطاء، انظر إلى الجوانب الهامة التالية قبل اختيار البرنامج الذي تريده:

سهولة الاستخدام: أنت تريد تبسيط حياتك في جدولة المناوبات، لذا فهذا هو المعيار الأول الذي أعتبره المعيار الأول قبل اختيار برنامج جدولة الموظفين. يجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام تقلل من منحنى التعلم لجميع أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك إدارة أثناء التنقل، فيجب أن يكون برنامج الجدولة متوافقًا مع الهواتف المحمولة الجدولة: الجدولة التلقائية هي ميزة أخرى ستوفر لك الوقت. يجب عليك اختيارتطبيق جدولة الموظفين يمكنه جدولة المناوبات تلقائيًا بناءً على قواعد محددة مسبقًا وتوافر الموظفين وتفضيلاتهم تتبع الوقت: أداة تتبع الوقت ضرورية إذا كان مشروعك يتضمن أجورًا بالساعة. يجب أن يحتوي برنامج جدولة المناوبات المفضل لديك على وظائف ساعة الوقت المدمجة بحيث يمكن لأعضاء الفريق تسجيل الدخول والخروج في الوقت المحدد بسرعة. ستكون التنبيهات التلقائية للعمل الإضافي أثناء تتبع ساعات العمل الإضافي وحسابها إضافة رائعة الامتثال: إن اختيار أداة تضمن الامتثال لقوانين العمل وسياسات الشركة سيوفر عليك الكثير من الوقت من المشاكل القانونية غير الضرورية الاتصال: تأكد من أن الأداة المفضلة لديك تحتوي على إشعارات تلقائية للتغييرات والمناوبات القادمة والتحديثات الأخرى. يجب أن تحتوي أيضًا على ميزات مراسلة مدمجة للتواصل السلس بين الموظفين والمديرين التكامل: التكامل السلس مع أنظمة الرواتب والتوافق مع أنظمة الموارد البشرية الحالية لمزامنة البيانات وإدارتها ميزة جيدة لتقليل جهود الدمج التكلفة: أخيرًا وليس آخرًا، تحقق من الأسعار واحصل على أسعار معقولة وشفافة ومخصصة بناءً على حجم فريقك دون رسوم خفية

أفضل 10 برامج لإدارة المناوبات لاستخدامها في عام 2024

بصفتي شخصًا قام بتجربة واختبار العديد من برامج إدارة المناوبات وجدولة الموظفين على مر السنين، أود أن أقدم لك أفضل 10 برامج لجدولة المناوبات لتسهيل عمليات التعاون والتخطيط لفريقك.

1. ClickUp الأفضل لتخطيط المناوبات وإدارة الموارد البشرية

تصور بوضوح سير عمل المشروع وقم بترميز مخطط جانت الخاص بك بالألوان لتحديد الأولويات بكفاءة باستخدام ClickUp

يمكن أن يكون ClickUp متجرك الشامل لإدارة المناوبات. فهو يعالج المشكلة الأكثر إلحاحًا المرتبطة بإدارة المناوبات: إزالة الفوضى البصرية من تقويم جدولة الموارد الخاصة بك.

تتيح لك قوالب الأداة المصممة مسبقًا تصور جداول الموظفين، وتعيين المهام لمناوبات محددة، وتتبع طلبات الإجازات بسهولة - كل ذلك في مكان واحد. هذا يبقي الجميع على نفس الصفحة ويساعد على ضمان سلاسة العمليات.

تتيح ميزة تتبع الوقت المدمجة للموظفين تسجيل ساعات عملهم بسهولة، مما يسهل عملية تسجيل الرواتب وضبط الوقت. يمكنك أيضاً إعداد الإشعارات والتذكيرات لإبقاء الجميع على اطلاع على المناوبات القادمة أو التغييرات في الجدول الزمني.

ClickUp أيضًا يعزز التعاون مع ميزات التعليق والإشارة، مثل عرض الدردشة, مما يسهل التواصل بشأن تغييرات المناوبات أو غيرها من المعلومات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل ClickUp مع العديد من الأدوات الأخرى، مما يسمح لك بمزامنة جداول المناوبات مع التقويمات وأنظمة الإدارة الأخرى للحصول على تجربة موحدة حقًا. قوالب جدول العمل تجمع حقًا أفضل ما في ClickUp معًا لجعل إدارة المناوبات أسهل بالنسبة لك. على سبيل المثال، مع قالب جدول المناوبات ClickUp يمكنك:

تنظيم المناوبات والمهام عبر واجهة مرئية جذابة

استخدام ميزة السحب والإفلات لإجراء أي تغييرات على جداول المناوبات

تخصيص القوانين والحقول باستخدام القالب وفقًا لاحتياجاتك

قم بتبسيط جدولة المناوبات باستخدام قالب جدول المناوبات الخاص بـ ClickUp

تنزيل هذا القالب ClickUp هو أيضًا قالب قوي منصة إدارة الموارد البشرية المتكاملة التي تقدم العديد من الميزات المصممة خصيصاً لتعزيز متطلبات التوظيف، والتأهيل، وتطوير المواهب، وإدارة الموظفين. الجزء الأفضل؟ يمكنك تخصيص نظام الموارد البشرية الخاص بك بناءً على احتياجاتك من خلال ميزات مثل حالات مخصصة و طرق العرض المخصصة. إذا لم يكن لديك وقت كافٍ، استخدم قوالب الموارد البشرية الجاهزة وقم بتخصيصها وفقًا لتفضيلاتك. يحتوي ClickUp على مكتبة من قوالب الموارد البشرية للإعداد، ومراجعة الأداء، والتوظيف، وطلبات الفريق، وكتيبات الموظفين، وعمليات الشركة، والمزيد.

قوالب ClickUp لرفع مستوى عمليات جدولة المناوبات الخاصة بك

إدارة الوقت: عزز إنتاجية فريقك من خلال قوالب إدارة الوقت مثل قالب جدول الموظفين ClickUp . يمكنك استخدام هذا القالب لتخطيط نوبات العمل الأسبوعية لموظفيك بشكل مرئي حساب الساعات وتكاليف العمالة. يتيح لك القالب أيضًا تحديد أولويات المهام وتتبع طلبات الإجازات للموظفين.

خطط لأسبوع فريقك مسبقاً لإدارة أعمالك بكفاءة باستخدام قالب جدول الموظفين ClickUp

تنزيل هذا القالب طلبات الفريق: مشاركة الطلبات والملاحظات والأفكار في مكان واحد مع قالب طلبات فريق ClickUp . يمكنك توفير الوقت من خلال توفير هيكل واضح لطلب الموارد والخدمات. وهذا يساعد فريقك على التواصل بشكل أكثر فعالية ويقلل من التأخير في المشروع.

قم بإدارة طلبات فريقك عن بُعد وأفكاره وملاحظاته بسهولة باستخدام قالب طلبات فريق ClickUp

تنزيل هذا القالب

ClickUp أفضل الميزات

عرض التقويم نصائح ساخنة من مكتب مدير مكتبنا _

4. زوهو بيبول الأفضل لإدارة الموظفين

via زوهو بيبول

Zoho People هو برنامج قوي لإدارة الموظفين يعمل على حل المشاكل التي تتراوح بين التوظيف والإلحاق وإدارة الحضور وأداء الموظفين.

يمكنك استخدامه بسهولة كـ تطبيق جدول العمل لتخطيط نوبات عمل الموظفين، وتتبع وقتهم، والالتزام بالامتثال للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم والمتعاقدين بالساعة بناءً على مواعيد نوبات عملهم.

يوفر عرضًا كاملاً لـ توافر القوى العاملة في مختلف المواقع والمواقع. علاوةً على ذلك، يمكن لموظفيك بسهولة التبديل والتطوع للمناوبات باستخدام تطبيق Zoho.

أفضل ميزات Zoho People

تخطيط المناوبات بسهولة باستخدام ميزة السحب والإفلات ونسخ جداول المناوبات السابقة لتوفير الوقت

تتبُّع تسجيل حضور الموظفين عن بُعد من مواقع العمل باستخدام خاصية تحديد المواقع الجغرافية وعلامات GPS

احصل على تحديثات حول الحضور اليومي وساعات العمل على تطبيق Zoho People

تواصل مع أعضاء فريقك بكفاءة باستخدام قناة المراسلة والإعلان المدمجة

قيود Zoho People

قد يكون إبطال الطلبات الخاطئة أمرًا صعبًا

قد تستغرق خدمة العملاء وقتًا إضافيًا لحل أبسط الاستفسارات

تسعير Zoho People

مجانًا: نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا الموارد البشرية الأساسية: 0.83 دولار أمريكي لكل موظف شهريًا، ويتم احتسابها سنويًا

0.83 دولار أمريكي لكل موظف شهريًا، ويتم احتسابها سنويًا احترافي: 1.66 دولار لكل موظف شهريًا، ويتم إصدار فاتورة سنوية

1.66 دولار لكل موظف شهريًا، ويتم إصدار فاتورة سنوية بريميوم: 2.5 دولار لكل موظف شهرياً، يتم إصدار فاتورة سنوياً

2.5 دولار لكل موظف شهرياً، يتم إصدار فاتورة سنوياً المؤسسات: 4.16 دولار لكل موظف شهرياً، يتم احتسابها سنوياً

Zoho People التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. غوستو: أفضل برنامج للرواتب

via جوستو Gusto هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية. ومع ذلك، فإنه لا يحتوي على نظام جدولة مدمج للموظفين.

يمكنك دمج برامج جدولة نوبات عمل الموظفين مثل Workforce و7Shifts في Gusto ومزامنتها مع حل إدارة الرواتب الفعال. يساعدك ذلك على إدارة متطلبات العمل لديك ومنع العمل الإضافي للموظفين ونقص الموظفين.

تُعد إمكانيات تتبع الوقت وتقدير تكلفة العمالة في Gusto مفيدة أيضًا عند حساب ساعات العمل لكل وردية عمل. تتم مزامنة هذه البيانات تلقائيًا مع Gusto، مما يؤدي إلى تبسيط معالجة كشوف المرتبات.

أفضل ميزات Gusto

أتمتة وإنفاذ قواعد وسياسات إدارة المناوبات

تمكين الموظفين من تبديل المناوبات وطلب الإجازات في الوقت الفعلي

تكامل Gusto بسهولة مع تطبيقات جدولة الموظفين الأخرى، مثل Workforce و7Shifts وUpserve وWorkyard

تسجيل ساعات عمل الموظفين والتحقق منها بسهولة ومزامنتها مع جدول الرواتب لضمان الامتثال لقانون معايير العمل العادلة (FLSA)

قيود غوستو

يمكن أن تكون ميزة تتبع الوقت أكثر تفصيلاً

هناك خيارات محدودة لتخصيص التقارير

تسعير #### غوستو

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات أمريكية شهريًا لكل شخص

40 دولارًا أمريكيًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات أمريكية شهريًا لكل شخص بالإضافة: 60 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 9 دولارات شهريًا لكل شخص

60 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 9 دولارات شهريًا لكل شخص القسط: تسعير مخصص

غوستو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4./56 (أكثر من 3,500 تقييم)

6. شيفت بورد الأفضل لإدارة القوى العاملة بالساعة

via شيفت بورد Shiftboard هو برنامج مرئي لجدولة الموظفين يمكنه مساعدتك في بناء جدول زمني عادل وشفاف ومرن لجميع العاملين. يمكنك النشر التلقائي لجدول المناوبات، وتتبع توفر الموظفين، وأنشطة التواصل بشأن تغيير المناوبات.

وهو يستخدم خوارزميات متقدمة لتحسين الجداول الزمنية بناءً على عوامل مثل توافر الموظفين، والمهارات، ومتطلبات الامتثال، وتكاليف العمالة، مما يضمن إدارة فعالة وعادلة للقوى العاملة.

أفضل ميزات #### Shiftboard

الحصول على رؤى أساسية لتحديد الثغرات وتوفير التغطية المثلى للمناوبات

اسمح للموظفين بتبديل المناوبات بين بعضهم البعض باستخدام لوحة التداول المدمجة

إدارة انخفاض المناوبات في اللحظة الأخيرة أو زيادة الطلب على القوى العاملة في الوقت الفعلي

قيود لوحة المناوبات

قد تجد صعوبة في التنقل عبر برنامج جدولة الموظفين

لا توفر نظرة عامة على الجدول الزمني الكثير من المعلومات عن جدول الفريق

تسعير Shiftboard

لدى Shiftboard خطتان، Enterprise و Enterprise Plus، مع تسعير مخصص.

تقييمات ومراجعات Shiftboard:

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

7. حبال الأفضل لتحسين تكاليف العمالة

via حبال ضع في اعتبارك Sling إذا كنت تنوي التحكم في تكاليف العمالة أثناء توظيف وجدولة الورديات. فهو يحتوي على بعض الأدوات الرائعة مثل حاسبات تكلفة العمالة وحاسبات العمل الإضافي لإدارة تكاليف الموظفين. يمكنك أيضًا الحصول على تنبيهات عندما يتجاوز جدولك الزمني ميزانية العمالة حتى تتمكن من جدولة الكمية المناسبة من العمالة.

برزت أداة التواصل المتكاملة الخاصة به بالنسبة لي. فهي تسمح للمديرين والموظفين بالتنسيق والدردشة ومشاركة التحديثات مباشرةً داخل منصة الجدولة، مما يقلل من الحاجة إلى تطبيقات مراسلة منفصلة.

Sling أفضل الميزات

التنسيق بفعالية مع فريقك باستخدام أداة اتصال متكاملة

التحكم في تكاليف العمالة باستخدام حاسبة التكلفة أثناء تعيين العمل لموظفيك

تتبع إيرادات المبيعات مقابل تكاليف العمالة أثناء عرض إيرادات المبيعات التاريخية والمتوقعة

قيود حبال

لديها خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### Sling

مجاني مع ميزات محدودة

القسط: 1.70 دولار لكل مستخدم شهريًا

1.70 دولار لكل مستخدم شهريًا الأعمال: 3.40 دولار لكل مستخدم شهريًا

Sling التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (88 تقييمًا)

4.4/5 (88 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (150 تقييم)

8. Workfeed أفضل تطبيق للجدولة التلقائية

via تغذية العمل باستخدام ميزة التعيين التلقائي في Workfeed، يمكنك توفير الكثير من الوقت في تعيين المهام لأعضاء فريقك. استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بهم لتعيين فريقك إلى نوبات العمل المفتوحة بناءً على التوافر والساعات والمهارات واللوائح.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة سريعة على ساعات العمل الأسبوعية لكل عضو من أعضاء الفريق باستخدام تطبيق جدولة Workfeed لمعرفة عدد الساعات التي يجب أن يعملها كل شخص. تحتوي الأداة على إمكانية تبديل المناوبات في الوقت الحقيقي، مما يسمح للموظفين بتبديل المناوبات أو تركها أو استلامها بسهولة من داخل التطبيق مباشرة، مما يعزز مرونة مكان العمل ويقلل من تضارب المواعيد.

أفضل الميزات #### Workfeed

تعيين المهام لزملائك في الفريق وفقًا لأدوارهم الوظيفية وتوافرهم وساعات عملهم وأنظمتهم بنقرة واحدة فقط باستخدام ميزة الجدولة التلقائية

تتبع إنجاز كل زميل في الفريق لجدوله الأسبوعي

حفظ الجداول كقوالب لإعادة استخدامها

ترك ملاحظات لمناوبة عمل محددة لإبقاء موظفيك على اطلاع دائم

قيود تغذية العمل

قد لا تعجب بعض المستخدمين ميزة المراسلة نظراً لتعقيد إنهاء الدردشة

تسعير #### Workfeed

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الإصدار الأساسي: 2 دولار لكل مستخدم شهرياً

2 دولار لكل مستخدم شهرياً المحترف: 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً

3 دولارات لكل مستخدم شهرياً الإيجابي +: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات تطبيق Workfeed

G2: 4.8/5 (28 تقييم)

4.8/5 (28 تقييم) Capterra: 4.5/5 (8 تقييمات)

9. بلانداي الأفضل للأعمال القائمة على المناوبة

via بلانداي يمكن استخدام Planday لإدارة الموظفين وتتبع الوقت والجدولة عبر الصناعات وأحجام الأعمال. تتيح لك الأدوات التحقق بسرعة من ROTA وتوفير الوقت عن طريق إزالة المهام غير الضرورية وتحسين الوصول إلى الجدول الزمني.

يمكنك استخدام الأداة لإنشاء نوبات عمل غير محددة و السماح للموظفين بالتطوع لفترات محددة، بناءً على تفضيلاتهم. يسمح ذلك بمزيد من المرونة في كيفية تعيين المناوبات ويمنح المزيد من الاستقلالية لموظفيك.

ستمنحك خاصية التنبؤ بتكاليف العمالة رؤى في الوقت الفعلي حول تكاليف العمالة مقابل الإيرادات. يمكنك تحسين مستويات التوظيف واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين الربحية.

بلانداي أفضل الميزات

تعيين مهارات محددة للموظفين والسماح لهم بالمطالبة بالمهام التي يجيدونها

تخصيص Planday وفقًا لسياسات شركتك وضمان الامتثال أثناء تعيين المهام أو الموافقة على الإجازات

حماية بيانات الموظفين من خلال مشاركة وصول محدود مع الموظفين

إدارة الإجازات المتراكمة للموظفين أو أيام التدريب أو الإجازات المرضية في مكان واحد

قيود بلانداي

قد يبدو الأمر معقداً للغاية في البداية

تسعير #### تسعير بلانداي

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

البداية: 2.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

2.99 دولار لكل مستخدم شهريًا الإضافة: 4.99 دولار لكل مستخدم شهريًا (10 مستخدمين على الأقل)

4.99 دولار لكل مستخدم شهريًا (10 مستخدمين على الأقل) الإيجابي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بلانداي

G2: 4.5/5 (86 تقييمًا)

4.5/5 (86 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (55 تقييم)

10. هوم بيس الأفضل للعمليات التجارية الصغيرة

via القاعدة الرئيسية Homebase هو تطبيق لجدولة مواعيد الموظفين يبقي فريقك على المسار الصحيح ويطلعهم على المهام القادمة. وهو مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يعمل موظفوها بالساعة، مثل المطاعم أو متاجر البيع بالتجزئة.

كما يتيح لك تطبيق HomeBase أيضاً إمكانية تتبع توافر فريقك وطلبات الإجازات بسهولة، وتبديل المناوبات، وتجنب التعارضات مع وجود الموارد المثلى. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات أو تذكيرات لنقل المؤشرات الأساسية لمهمة ما.

أكثر ما يعجبني في Homebase هو أنه يرسل إشعارات عندما يتأخر أحد الموظفين عن مناوبته أو يعمل لوقت إضافي. وهذا يساعدني في إدارة تكاليف العمالة وفقاً لذلك.

أفضل ميزات #### Homebase

تحديث الجداول الزمنية وإخطار فريقك على الفور من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتطبيق Homebase مع ملخصات مخصصة إذا لزم الأمر

إرسال رسائل تذكير نصية تلقائية إلى فريقك بشأن المناوبات القادمة

تتبُّع الجداول الزمنية وتحسينها وتعديلها بما يتماشى مع توقعات المبيعات أو أهداف العمالة

انشر عن المناوبات المفتوحة حتى يتمكن الموظفون المتاحون من تغطيتها

قيود Homebase

عرض التقويم لإلقاء نظرة سريعة على الشركة بأكملها مفقود

التطبيق لا يدعم التكامل السلس مع تطبيقات الرواتب والجدولة الأخرى

تسعير #### تسعير Homebase

مجاناً: لموقع واحد لما يصل إلى 20 موظفاً

لموقع واحد لما يصل إلى 20 موظفاً الأساسي: 20 دولارًا لكل موقع شهريًا (عدد غير محدود من الموظفين)

20 دولارًا لكل موقع شهريًا (عدد غير محدود من الموظفين) بالإضافة: 48 دولارًا لكل موقع شهريًا (عدد غير محدود من الموظفين)

48 دولارًا لكل موقع شهريًا (عدد غير محدود من الموظفين) الكل في واحد: 80 دولارًا لكل موقع شهريًا (عدد غير محدود من الموظفين)

تقييمات ومراجعات Homebase

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

## ضمان أفضل جدولة للموظفين مع ClickUp

هذا يختتم تجربتي مع تطبيقات جدولة الموظفين. مع وجود العديد من التوصيات وحالات استخدامها المحددة، يمكنك الآن اختيار الأداة التي ستساعدك على إدارة جداول المناوبات بشكل أفضل.

الهدف من استخدام أداة جدولة هو جعل حياتك أسهل. كلما زادت ميزات الأتمتة والقوالب وميزات التخصيص، كان ذلك أفضل لك. يمكن أن يساعدك ClickUp في كل هذا وأكثر للتأكد من الحفاظ على تغطية واسعة، وتجنب أي تجاوزات في الميزانية أو تعارضات في الجداول الزمنية. اشترك في ClickUp مجانًا لتبسيط احتياجات جدولة الموظفين لديك!