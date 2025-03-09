أفضل 13 أداة برمجية للتعليق التوضيحي للصور في عام 2025

إنها حقيقة: نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك جيد فقط بقدر جودة البيانات التي يتعلم منها. وينطبق هذا على كل من خوارزميات توليد النصوص والصور. لذلك عندما تكون التعليقات التوضيحية للصور غير متناسقة أو مصنّفة بشكل خاطئ أو قديمة، يتعين على مطوري الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات الذين يديرون مشاريع واسعة النطاق التعامل مع تدفقات عمل غير فعالة.

تُهدر الساعات في إصلاح التسميات يدويًا، ويتبع أعضاء الفريق معايير مختلفة، ويصبح دمج التعليقات التوضيحية في خطوط أنابيب التعلم الآلي عقبة محبطة.

إذا كانت مشاكل التعاون وحواجز تكامل البيانات تعيقك، فأنت لست وحدك. فالأدوات الصحيحة لا تقوم فقط بتسمية الصور، بل تقوم بتوحيد وأتمتة ودمج التعليقات التوضيحية بسلاسة في عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي.

في منشور المدونة هذا، سنناقش أفضل أدوات التعليقات التوضيحية للصور حتى يقضي فريقك وقتًا أقل في إصلاح البيانات ووقتًا أطول في دفع الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

ضع تعليقات توضيحية للأصول المرئية باستخدام أدوات التدقيق في ClickUp

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص لأفضل أدوات التعليقات التوضيحية للصور المتاحة اليوم:

ClickUp : الأفضل لإدارة المهام، والتعاون، وإدارة الملاحظات Labelbox: الأفضل لوضع العلامات على الصور المتجهة SuperAnnotate: الأفضل للتعليق التوضيحي للصور عالية الدقة والمعقدة V7: الأفضل لأتمتة التعليقات التوضيحية للصور والفيديو على نطاق واسع CVAT: الأفضل لبيانات تصنيف الكائنات المعقدة في مشاريع التعلم الآلي LabelMe: الأفضل لتسمية الكائنات القائمة على المضلعات في الرؤية الحاسوبية Hive AI: الأفضل لتوصيف الصور عالية الدقة التي تعتمد على البشر على نطاق واسع VoTT: الأفضل للتدريب على اكتشاف الأجسام التشغيل: الأفضل للتعليق التوضيحي عالي الجودة للبيانات ثلاثية الأبعاد وبيانات ليدار الذكاء الاصطناعي: الأفضل للتعليق التوضيحي للبيانات المعقدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي LabelImg: الأفضل للتعليقات التوضيحية السريعة والبسيطة للكشف عن الكائنات RectLabel: الأفضل للتعليق التوضيحي المتقدم للشكل والنقاط الرئيسية داتالوب: الأفضل للتعليق التوضيحي بمساعدة الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبيرة

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ما هو التعليق التوضيحي للصور؟

التعليق التوضيحي للصور يعني تسمية الصور بمعلومات محددة لمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعرف عليها وفهمها. ويتضمن ذلك إضافة بيانات وصفية إلى الصور، مثل تحديد الكائنات أو تحديد الأشكال أو وضع علامات على القوام والألوان.

على سبيل المثال، عندما تقوم كاميرا هاتفك الذكي باكتشاف الوجوه والتركيز عليها، فإنها تستخدم التعليق التوضيحي للصور. يتم تدريب البرنامج باستخدام آلاف الصور التي تم تصنيفها للتعرف على الملامح البشرية، مما يؤدي إلى تطوير التصوير الفوتوغرافي والأمن والقيادة الذاتية.

فيما يلي مثال على كيفية عمل التعليقات التوضيحية للصور. من خلال وضع علامات على كل كائن في الصورة، يمكن للخوارزمية قراءتها بشكل أفضل، واتخاذ الإجراء المناسب.

عبر ليواي هيرتز

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعليقات التوضيحية للصور؟

مفتاح تشغيل برنامج التعليق التوضيحي للصور ليس فقط خوارزميات أفضل؛ بل التأكد من أن الجميع يغذيها ببيانات نظيفة وموحدة.

إن أفضل برامج التعليقات التوضيحية يساعد في تحويل المدخلات الفوضوية إلى بيانات منظمة تعمل على تحسين تدريب الذكاء الاصطناعي.

إليك بعض الميزات التي يجب أن تعطيها الأولوية عند البحث عن برنامج شرح الصور:

🖍️ تعدد استخدامات التعليقات التوضيحية: يجب أن تدعم الأداة طرقًا متعددة للتعليقات التوضيحية، مثل المربعات المحدودة لاكتشاف الكائنات، والمضلعات للأشكال المعقدة، والتجزئة الدلالية للدقة على مستوى البكسل

يجب أن تدعم الأداة طرقًا متعددة للتعليقات التوضيحية، مثل المربعات المحدودة لاكتشاف الكائنات، والمضلعات للأشكال المعقدة، والتجزئة الدلالية للدقة على مستوى البكسل 🤝 الأدوات التعاونية: ابحث عن برنامج للتعليق التوضيحي للصور يسمح بالعمل الجماعي في الوقت الحقيقي، ومساحات العمل المشتركة، والوصول القائم على الأدوار، وحلقات التغذية الراجعة إلى تحسين التعاون والتخلص من التكرار

ابحث عن برنامج للتعليق التوضيحي للصور يسمح بالعمل الجماعي في الوقت الحقيقي، ومساحات العمل المشتركة، والوصول القائم على الأدوار، وحلقات التغذية الراجعة إلى تحسين التعاون والتخلص من التكرار 🧩 تصميم بديهي: واجهة خالية من الفوضى تقلل من منحنى التعلم، مما يتيح للمستخدمين التركيز على الدقة والكفاءة

واجهة خالية من الفوضى تقلل من منحنى التعلم، مما يتيح للمستخدمين التركيز على الدقة والكفاءة 🚀 قابلية التوسع: يجب أن تتعامل الأداة مع المهام ذات الحجم الكبير (آلاف الصور/مقاطع الفيديو التوضيحية) دون المساس بالسرعة أو الجودة

يجب أن تتعامل الأداة مع المهام ذات الحجم الكبير (آلاف الصور/مقاطع الفيديو التوضيحية) دون المساس بالسرعة أو الجودة الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي: ابحث عن ميزات مثل التسمية التلقائية واقتراحات التعليقات التوضيحية وزيادة البيانات لتسريع سير العمل وتحسين متانة النموذج

ابحث عن ميزات مثل التسمية التلقائية واقتراحات التعليقات التوضيحية وزيادة البيانات لتسريع سير العمل وتحسين متانة النموذج 🔗 إمكانيات التكامل: ضمان التوافق السهل مع الأنظمة الحالية، مثل التخزين السحابي وأدوات إدارة المشاريع وأطر عمل التعلم الآلي، للحفاظ على سير العمل بسلاسة

أفضل برنامج تعليقات توضيحية للصور لتسمية صورك بشكل مثالي

دعنا نتعمق في أفضل برامج التعليقات التوضيحية للصور، بدءًا من البرنامج المفضل داخل الشركة-ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والتعاون وإدارة الملاحظات)

تعد إدارة مجموعات البيانات الكبيرة أمرًا صعبًا بالفعل، ومعظم أدوات التعليقات التوضيحية للصور تزيد من التعقيد بسبب الافتقار إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي. كليك أب تعاونًا سلسًا من خلال دمج ميزات التعليقات التوضيحية المتقدمة للصور مباشرةً في مهام سير عمل مشروعك.

أداة التدقيق ClickUp ClickUp

يمكنك بسهولة وضع تعليقات توضيحية للصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو باستخدام أداة التدقيق في ClickUp . تمكّنك من إضافة تعليقات على الصور وتعيينها لأعضاء فريقك لاتخاذ إجراء سريع. لا مزيد من خيوط البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها أو التعليقات الضائعة، فقط قم بتوضيحها, ملاحظات شاملة التي تحافظ على سير المشاريع!

أضف تعليقات على الصور باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp

إليك كيفية التعليق التوضيحي على صورة في ClickUp:

تعيين التعليقات على الفور وتحويل التعليقات إلى مهام بنقرة واحدة

افتح الملف مباشرة في مهمة

انقر على "إضافة تعليقات" لوضع علامة على المناطق الدقيقة التي تحتاج إلى اهتمام

تعيين تعليقات الصور لأعضاء الفريق لاتخاذ إجراء سريع

بالإضافة إلى أداة التدقيق تعمل أداة ClickUp كلوحة للعصف الذهني مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي.

ClickUp السبورات البيضاء

مع ClickUp Whiteboards يمكنك الرسم بحرية، وترميز الصور، وتوصيل الأفكار، وتنسيق النصوص، وإضافة ملاحظات لاصقة، وتحويل الخربشات إلى مهام دون أن تتخطى الخطوات. أضف تعليقات لتحويل أي فكرة إلى عنصر عمل بسهولة!

💡 نصيحة احترافية لسير عملك:

ابدأ بـ قوالب السبورة البيضاء لتحميل الصور للمناقشة الجماعية

التعليق بالأسهم والأشكال والنصوص لإبراز العناصر الرئيسية

التعاون المباشر وتحويل الأفكار إلى مهام على الفور

تحويل التعليقات التوضيحية المرئية إلى مهام مباشرةً داخل ClickUp، مع الحفاظ على استمرارية سير العمل

يمكنك أيضًا إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards لتوفير مراجع ومشاركة المزيد من السياق. بدلاً من مجرد وصف الفكرة، يمكنك إنشاء صورة باستخدام ClickUp Brain وعلق عليه لإظهار العلاقات أو الخطوات أو الرؤى.

إنشاء صور ذكاء اصطناعي في ClickUp Whiteboards لتوفير مراجع باستخدام ClickUp Brain

مهام النقر فوق المهام

هل تعمل على مشاريع التعليقات التوضيحية للصور المجمعة؟

قم بتعيين المهام وإضافة تواريخ استحقاق لتنفيذ مشاريعك بشكل أفضل باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام ClickUp Tasks مساعدتك في إنشاء سير عمل مخصص. يمكنك إضافة أنواع مختلفة من المهام، مثل "توضيحات المربع المحدود" و"التسمية النصية"، وإضافة حالات مهام مخصصة، وتعيين مستويات أولوية المهام، وربط المهام ذات الصلة والتابعة.

ClickUp أفضل الميزات

التقاط تسجيلات الفيديو ومشاركتها باستخدام ميزة ClickUp أداة قص مدمجة تسمى كليك أب كليب . باستخدام المقاطع، يمكنك تسجيل شاشتك وترك تعليقاتك في نفس الموضوع.

التعليق على ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو مباشرةً داخل المهام دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

تثبيت التعليقات على مناطق محددة من الصور لإزالة الغموض في التعليقات

تمكين الترميز والتعليق متعدد المستخدمين لتعزيز العمل الجماعي والجهود التعاونية

تحويل التعليقات مباشرة إلى مهام لتبسيط سير العمل وضمان نتائج قابلة للتنفيذ

المزامنة بسلاسة مع Slack وZoom وMicrosoft Office لتحسين الإنتاجية عبر المنصات

قيود ClickUp

يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد بسبب عدد الميزات وخيارات التخصيص المتاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنه ذروة العمل التعاوني، وقد تحسن في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة البيضاء.

جيسون إرماك، مدير العمليات في شركة AI bees

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج السبورة الرقمية

2. Labelbox (الأفضل لوضع العلامات على الصور المتجهة)

via صندوق التسمية Labelbox عبارة عن أداة بديهية لتسمية المتجهات تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الكائنات والتعرف عليها. وهي تساعد في التعليق التوضيحي النقطي (تسمية نقاط محددة في صورة أو مجموعة بيانات)، والتعليق التوضيحي الخطي (تسمية البنى الخطية)، والتعليق التوضيحي للمربع المحيط (باستخدام المربعات لتمييز الكائنات).

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي في Labelbox بإضافة التسميات تلقائيًا، مما يتيح للمراجعين التركيز على تحسين المخرجات. يمكنك أيضًا إضافة عناصر إضافية، مثل النصوص، ومقاطع الفيديو، والصور، وعناصر HTML المصغّرة المخصصة، لتوفير المزيد من السياق للتسميات. يدعم هذا الدعم القوي التواصل المرئي ويعزز كفاءة الشرح.

أفضل ميزات #### Labelbox

تحليل مجموعات البيانات وضبطها بفعالية باستخدام أدوات استكشاف البيانات الشاملة

ضمان الدقة باستخدام أدوات الرسم الذكية، ومفاتيح الاختصار، ووظيفة التكبير/التصغير/التحريك

البحث في بيانات الصور باستخدام مرشحات التعليقات التوضيحية والبيانات الوصفية

استخدم مهام سير عمل الشارحين المتعددين وميزات المراجعة لضمان الدقة واتساق البيانات

قيود صندوق التسمية

غير مناسب للتعليق التوضيحي على الصور الضخمة بسبب قيود الحجم

احتمالية وجود تباين في التعليقات التوضيحية البشرية، مما قد يتطلب فحوصات جودة إضافية

تسعير #### Labelbox

مجاناً: 500 وحدة من وحدات Labelbox (LBUs) شهرياً

500 وحدة من وحدات Labelbox (LBUs) شهرياً مبتدئ: 0.10 دولار لكل وحدة LBU

0.10 دولار لكل وحدة LBU المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صندوق الملصقات

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ما هي المستخدمون الحقيقيون يقولون عن Labelbox؟

تعجبني اختصارات أداة التعليقات التوضيحية. إنها مريحة للغاية، والآليات مصممة للممارس. تسمح واجهة برمجة تطبيقات Python لأي مطور بدمج Labelbox في خطوط أنابيبهم. لا تعجبني حقيقة أنها لا تستطيع التعامل مع الصور متعددة القنوات التي نادرًا ما تُرى في الرؤية الحاسوبية العادية ولكنها موجودة في كل مكان في التصوير العلمي.

مراجعة G2

🧠 هل تعلم؟ التعليقات التوضيحية للصور بالذكاء الاصطناعي يقلل من العمل اليدوي بنسبة تصل إلى 70% وتسريع المشاريع وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة البيانات.

3. SuperAnnotate (الأفضل للتعليقات التوضيحية للصور عالية الدقة والمعقدة)

via التعليق الفائق SuperAnnotate هو برنامج متقدم للتعليق التوضيحي للصور متوافق مع جميع أنواع ملفات الصور، بما في ذلك JPG وJPEG وPNG. تساعدك ميزة الكشف عن الكائنات في تحديد موقع الكائنات في المربعات المحدودة وتحديدها وتمييزها.

باستخدام أداة التحديد السحري، يمكنك تقسيم صورتك إلى أجزاء مختلفة وتحديد الكائنات للحصول على تعليق توضيحي أسرع. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك عمليات سير عمل التعليقات التوضيحية المتقدمة في تخصيص العمليات لتلبية احتياجات المشروع المحددة. وهذا يعزز الكفاءة ويضمن الحصول على تعليقات توضيحية عالية الجودة لمهام الرؤية الحاسوبية المعقدة.

SuperAnnotate أفضل الميزات

استخراج النص ومعالجته من الصور على الفور باستخدام OCR

وضع تعليقات توضيحية للكائنات المتشابهة عبر صور متعددة بنقرة واحدة

إنشاء مضلعات منحنية بشكل أسرع مع تجربة رسم سهلة الاستخدام

تعديل المضلعات دون عناء عن طريق إضافة نقاط أو إزالتها على الفور

ارسم المضلعات ذات الحواف المشتركة للحصول على تعليقات توضيحية دقيقة متعددة الكائنات

قيود SuperAnnotate #### قيود SuperAnnotate

قد تتطلب بعض التجزئات المعقدة جهداً يدوياً

قد تفتقر الواجهة إلى ميزات متقدمة مثل عرض ملء الشاشة والتقاط الحواف

تسعير برنامج SuperAnnotate

مجاني إلى الأبد

المحترف: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SuperAnnotate #### تقييمات ومراجعات SuperAnnotate

G2: 4.9/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ما هي المستخدمون الحقيقيون يقولون عن Labelbox؟

يتميز SuperAnnotate بواجهة سهلة الاستخدام للغاية ومنطق شامل لإدارة المشاريع. كان من السهل علينا دمج فريقنا في سير العمل الخاص بهم. كان فريق الدعم متجاوبًا دائمًا مع أسئلتنا أو كلما احتجنا إلى أي نوع من التوجيه.

مراجعة G2

✨حقيقة ممتعة: ترك الأخوان تيغران وفهان بيتروسيان برامج الدكتوراه في علوم الكمبيوتر لبناء SuperAnnotate، محولين شغفهم بحل تحديات التعليقات التوضيحية للبيانات إلى منصة ذكاء اصطناعي قوية للرؤية الحاسوبية.

4. V7 (الأفضل لأتمتة التعليقات التوضيحية للصور والفيديو على نطاق واسع)

via V7 يقدم V7 داروين مجموعة متنوعة من أدوات التعليقات التوضيحية لوضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأداء مهام التعليقات التوضيحية المعقدة. يمكنك إنشاء أقنعة بكسل دلالية، مما يوفر الوقت اللازم لتصنيف كل بكسل على حدة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك V7 إمكانية تقسيم الأشكال غير المنتظمة بنقرة واحدة.

تعمل أدواته التعاونية وواجهته البديهية على تبسيط سير العمل، مما يضمن اتساق التعليقات التوضيحية عبر الفرق. يساعد V7 مطوري الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات على تحسين دقة النموذج بشكل أسرع مع تقليل الجهد اليدوي في مشاريع الرؤية الحاسوبية واسعة النطاق.

أفضل ميزات #### V7

إنشاء مجموعات تدريب ذكاء اصطناعي عالية الجودة مع وضع علامات توضيحية سريعة ودقيقة

التعامل مع الشروح عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF والصور الطبية

تخصيص إرشادات التعليقات التوضيحية لتلبية احتياجات المشروع المحددة

دمج نماذج التعلم الآلي الخارجية لتحسين دقة التعليقات التوضيحية

وضع تعليقات توضيحية للكائنات المتشابهة تلقائيًا لتسريع مهام التعليقات التوضيحية المتكررة

V7 القيود

غالبًا ما تتطلب التعليقات التوضيحية الآلية مراجعة يدوية لضمان الدقة

يعتمد الأداء بشكل كبير على الجودة الأولية لبيانات الصورة

V7 التسعير

التسعير المخصص للمبتدئين والمؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص العرض التجريبي متاح: تسعير مخصص

V7 التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ما هي المستخدمون الحقيقيون يقولون عن V7؟

من أفضل الأشياء في هذه الأداة هي ميزة التعليقات التوضيحية للبيانات سهلة الاستخدام. بفضل ميزات الشرح التلقائي، تمكنت من تسمية مجموعة البيانات الخاصة بي بسهولة، حتى بالنسبة إلى أكثر الكائنات تعقيدًا. حتى أن الأداة تسمح بالتعليق التوضيحي للأشكال المضلعة، وهو ما ساعدني كثيرًا. أريد المزيد من خيارات التصدير لمجموعة البيانات الخاصة بي، بحيث تدعم مجموعة واسعة من التنسيقات.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج وأدوات التعاون في تصميم الجرافيك

5. CVAT (الأفضل لبيانات تصنيف الكائنات المعقدة في مشاريع التعلم الآلي)

via CVAT CVAT عبارة عن منصة شرح توضيحية قوية مفتوحة المصدر للمطورين الذين هم على دراية جيدة في أدوات التعلم الآلي . وهو يدعم أنواعًا متنوعة من التعليقات التوضيحية بما في ذلك المضلعات والمضلعات والمضلعات والمكعبات ثلاثية الأبعاد والهياكل العظمية، مما يجعله قابلاً للتكيف مع مجموعة واسعة من المشاريع.

تعمل التعليقات التوضيحية التلقائية والاستيفاء التلقائي على تسريع سير العمل، خاصةً لتتبع كائنات الفيديو. تعمل CVAT أيضًا على تبسيط التعاون من خلال تعيينات المهام وأدوار المستخدمين وتتبع التقدم، بينما يوفر مجتمعها النشط موارد ودعمًا قيّمًا.

أفضل ميزات CVAT

تمكين التعليق التوضيحي التعاوني مع وصول متعدد المستخدمين في وقت واحد

الاندماج بسلاسة مع TensorFlow وPyTorch وأطر عمل التعلم الآلي الأخرى

دعم تنسيقات تصدير متعددة لمختلف أطر تعلم الآلة

ضمان دقة التعليقات التوضيحية من خلال المراجعات وفحوصات الجودة وقواعد التحقق من الصحة المخصصة

قيود CVAT

يمكن أن تكون إدارة الطبقات صعبة مع الكائنات المتداخلة

لا يمكن التعليق التوضيحي لملفات PDF مباشرةً دون تحويلها

تسعير #### CVAT

مجاني للأبد

خطة الفريق/الخطة الفردية: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة خيار في مكان العمل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CVAT

مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج الموافقة الإبداعية للاستخدام

6. LabelMe (الأفضل لتسمية الكائنات القائمة على المضلع في رؤية الكمبيوتر)

via التسمية LabelMe هي أداة توضيحية مفتوحة المصدر للرؤية الحاسوبية للصور متخصصة في تجزئة الصور القائمة على المضلعات. وتساعدك نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تعليق الصور بنصوص أو نقرات بسيطة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

واجهة LabelMe خفيفة الوزن يمكن الوصول إليها بسهولة حتى لمن لديهم الحد الأدنى من الخبرة التقنية، لذلك يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تحسين سير عمل التصميم الجرافيكي . أفضل ما في الأمر هو أن LabelMe يقدم تطبيقًا للتعليقات التوضيحية دون اتصال بالإنترنت لتحسين الأمان والوصول السريع.

LabelMe أفضل الميزات

ارسم المضلعات والمستطيلات والدوائر والخطوط والنقاط لتحديد الكائنات بدقة

دعم تصدير التعليقات التوضيحية بتنسيقات شائعة مثل Pascal-VOC وCOCO

تمكين المعالجة المجمعة الفعالة للتعليقات التوضيحية الشاملة لمجموعة البيانات

قيود LabelMe

لا يدعم الشرح التوضيحي التعاوني للفرق في الوقت الفعلي

يفتقر إلى المزيد من خيارات التعليقات التوضيحية المتقدمة مثل تصنيف النقاط الرئيسية

تسعير #### LabelMe

مجانًا إلى الأبد

المبتدئ: 19 دولارًا (تدفع لمرة واحدة)

19 دولارًا (تدفع لمرة واحدة) المحترف: 49 دولارًا (تدفع لمرة واحدة)

LabelMe التقييمات والمراجعات

تقييمات غير كافية

7. Hive AI (الأفضل للتعليقات التوضيحية للصور عالية الدقة التي تعمل بالطاقة البشرية على نطاق واسع)

via خلية الذكاء الاصطناعي تقدم Hive AI خدمات شروح توضيحية عالية الجودة مدعومة بشرياً، مما يضمن الدقة والأمان لمشاريع الذكاء الاصطناعي التي تتطلب أحكاماً دقيقة. وهي تستفيد من شبكة عالمية من الشارحين المهرة للتعامل مع المهام المعقدة مع تنفيذ تدابير صارمة لأمن البيانات لحماية المعلومات الحساسة.

وبفضل تدفقات العمل القابلة للتخصيص، وفحوصات مراقبة الجودة، ومديري المشاريع المخصصين، تتكيف Hive AI مع احتياجات المشروع المحددة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للمؤسسات التي تدير مشاريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واسعة النطاق وعالية المخاطر.

أفضل ميزات Hive AI

تقليل المدخلات اليدوية من خلال الاستيفاء الذكي لتعليقات الفيديو التوضيحية

تحسين كفاءة تدريب النموذج من خلال تكامل التعلم النشط

ضمان دقة التعليقات التوضيحية من خلال مراقبة الجودة القائمة على الإجماع

تسريع المهام المتكررة باستخدام مفاتيح الاختصار ووحدات الماكرو القابلة للتخصيص

قيود Hive AI

يمكن أن تؤدي الذاتية والغموض في تفسيرات الصور إلى حدوث تناقضات

مخاطر التحيز المحتملة في التعليقات التوضيحية، إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح

تسعير Hive AI

الدفع حسب الاستخدام

Hive AI التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

✨ حقيقة ممتعة: تستفيد Hive AI من شبكة عالمية تضم أكثر من 700,000 شارح بشري، مما يجعلها واحدة من أكبر أدوات التعليقات التوضيحية للبيانات في العالم.

8. VoTT (الأفضل للتدريب على اكتشاف الكائنات)

via VoTT VoTT (أداة تعقب الكائنات المرئية) هي أداة توضيحية للفيديو مع واجهة سهلة الاستخدام وأدوات وضع العلامات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. وهي تدعم تتبع الكائنات، والتعرف على الحركة، واكتشاف الأحداث، مما يسهل من عملية التعليق التوضيحي لتسلسلات الفيديو المعقدة.

تعمل نماذج الكشف عن الكائنات في VoTT أيضًا على تبسيط إعداد مجموعة البيانات من خلال إنشاء مربعات محدّدة، ورسم المضلعات، وإنشاء فئات كائنات مخصصة. يمكنك دمجها مع أطر التعلم الآلي لضمان كفاءة تدريب النموذج ونشره.

أفضل ميزات VoTT

تحسين التعليق التوضيحي للصور لتتبع الكائنات وتحليل الحركة في التسلسلات

التعليق التوضيحي لكل من الصور ومقاطع الفيديو مع دعم متعدد التنسيقات

ضمان توافق التصدير مع أطر العمل الرئيسية مثل TensorFlow وPyTorch

التكامل بسلاسة مع أدوات Microsoft لتحسين توافق سير العمل

قيود VoTT

قد تظهر مشاكل في الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة

خيارات التسمية المخصصة في VoTT ليست مرنة على نطاق واسع

تسعير VoTT

مجانًا

VoTT التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

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9. Playment (الأفضل للتعليق التوضيحي عالي الجودة للبيانات ثلاثية الأبعاد وبيانات LiDAR)

via اللعب تتخصص Playment، وهي الآن جزء من شركة TELUS International، في شرح أنواع البيانات المعقدة، مثل السحب النقطية ثلاثية الأبعاد، والكشف الضوئي وتحديد المدى (LiDAR)، وبيانات المستشعرات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات وغيرها.

تقدم Playment خدمات تجميع البيانات من البداية إلى النهاية وتحديد مصادرها وإعدادها وشرحها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لقطاعات السيارات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. خبرتها تجعلها خيارًا جيدًا لـ مشاريع التعليقات التوضيحية واسعة النطاق وعالية الدقة.

أفضل ميزات #### Playment

تمكين التعليق التوضيحي متعدد الأبعاد على الصور ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، بما في ذلك بيانات الليدار

تضمين ميزات مراقبة الجودة للحفاظ على تكامل البيانات طوال عملية التعليق التوضيحي

التعامل مع كميات كبيرة من البيانات مع تدفقات عمل التعليقات التوضيحية القابلة للتطوير

توفير خدمات احترافية مع إمكانية الوصول إلى الشارحين ذوي الخبرة للمهام المعقدة

قيود التشغيل

قد يكون اتساق الجودة أمرًا صعبًا مع فرق التعليقات التوضيحية الخارجية

قد تكون خيارات التخصيص لعمليات التعليق التوضيحي محدودة

تسعير التشغيل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات اللعب

مراجعات غير كافية

🧠 هل تعلم؟ من المقرر أن يصل سوق الليدار إلى 8.63 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو 18% سنويًا. يغذي هذا النمو الأدوات المتقدمة لمطوري الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تطبيقات مثل المركبات ذاتية القيادة والروبوتات ببيانات أكثر ثراءً ودقة لنماذج أكثر ذكاءً.

10. مقياس الذكاء الاصطناعي (الأفضل لشرح البيانات المعقدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر مقياس الذكاء الاصطناعي يتخطى نطاق الذكاء الاصطناعي نطاق التوسيم التقليدي للصور، حيث يقدم توسيمًا مسبقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والتعلم النشط ومراقبة الجودة لضمان الحصول على شروح دقيقة ومتسقة. كما يوفر خدمات تنظيم البيانات، بما في ذلك التنظيف والتصفية والتكبير، لتعزيز جودة مجموعة البيانات وتنوعها.

وبفضل فريق كبير من الشارحين الخبراء وعلماء البيانات، تدير Scale AI بكفاءة مشاريع الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي واسعة النطاق، وتقدم بيانات عالية الجودة وجاهزة للتدريب للأنظمة المستقلة والرعاية الصحية وتطبيقات تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

أفضل ميزات Scale AI

التكامل بسلاسة مع منصات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الرائدة لإدارة سير العمل بسلاسة

تتبع تغييرات مجموعة البيانات باستخدام الإصدار والعودة إلى الإصدارات السابقة بسهولة

توسيع النطاق بكفاءة عبر أحجام البيانات الكبيرة مع تدفقات عمل قوية

تبسيط إدارة المشروع باستخدام أدوات متقدمة لتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز

قيود مقياس الذكاء الاصطناعي

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد بسبب الميزات المعقدة

تكاليف عالية محتملة للمشاريع الصغيرة بسبب الأسعار المخصصة

تسعير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديو

11. LabelImg (الأفضل لتعليقات توضيحية سريعة وبسيطة للكشف عن الكائنات)

via LabelImg LabelImg عبارة عن أداة توضيحية رسومية مفتوحة المصدر للصور مصممة لإنشاء مربع حدودي سريع وفعال في مهام اكتشاف الكائنات. يجعل الحد الأدنى من التبعيات الخاصة به التثبيت سلسًا عبر أنظمة التشغيل، بينما تضمن واجهته سهلة الاستخدام إمكانية الوصول للمبتدئين.

كمشروع مفتوح المصدر تتم صيانته بنشاط، يتطور LabelImg من خلال التحسينات التي يقودها المجتمع، مما يجعله خيارًا موثوقًا به لمشاريع الذكاء الاصطناعي على نطاق صغير.

أفضل ميزات #### LabelImg

تبسيط التعليق التوضيحي بواجهة رسومية بديهية

إنشاء مربعات محددة بسهولة لاكتشاف الكائنات

تصدير الشروح التوضيحية بتنسيق PASCAL VOC XML

تخصيص الوظائف وتوسيعها من خلال توفره مفتوح المصدر

قيود LabelImg

يدعم التعليقات التوضيحية للمربع المحدود فقط، مما يحد من استخدامه للمهام الأكثر تعقيدًا

يوفر واجهة أساسية قد تفتقر إلى العمق المطلوب للمشاريع الأكثر تفصيلاً

تسعير #### تسعير LabelImg

مجاني

تقييمات ومراجعات #### LabelImg

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: عزز سير عملك من خلال تخصيص LabelImg باستخدام نصوص Python النصية لأتمتة المهام المتكررة ودمجها مع أدواتك الحالية.

12. RectLabel (الأفضل للشكل المتقدم والتعليقات التوضيحية للنقاط الرئيسية)

عبر التسمية المستقيمة يجمع Dataloop بين الشرح التوضيحي للصور ومنصة كاملة للتعلّم الآلي، مما يسهّل كل شيء بدءًا من وضع العلامات على البيانات وحتى نشر النماذج. تعمل أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التعليق التوضيحي من خلال التركيز على الصور عالية القيمة أولاً مع دعم الميزات المتقدمة مثل اكتشاف الكائنات وتجزئتها.

وهذا ما يجعلها قوية بشكل خاص للفرق التي تتعامل مع مجموعات بيانات الصور كبيرة الحجم التي تحتاج إلى الكفاءة والدقة في آن واحد.

Dataloop أفضل الميزات

تتبّع تغييرات مجموعة البيانات من خلال الإصدار والعودة إلى الإصدارات السابقة بسهولة

الاندماج بسلاسة مع أدوات MLOps للتنسيق التلقائي/التعديل التلقائي ونشر النماذج

تعزيز التعاون مع أدوار المستخدمين، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز

ضمان دقة البيانات باستخدام أدوات شاملة لمراقبة الجودة

قيود Dataloop

قد تكون واجهة برمجة التطبيقات محدودة لعمليات التكامل التوضيحية البشرية المتقدمة في الحلقة

قد تتأخر الإشعارات حول مشكلات خط الأنابيب، مما يؤثر على كفاءة سير العمل

تسعير داتالوب

التسعير المخصص

Dataloop التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (90 تقييم)

4.4/5 (90 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

تبسيط الملاحظات المرئية باستخدام ClickUp

تساعد جميع أدوات التعليقات التوضيحية المجانية للصور المذكورة أعلاه على أتمتة وضع العلامات ودعم التنسيقات والتقنيات المختلفة لتدريب مجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن المفتاح هو اختيار البرامج التي تتوافق مع احتياجاتك الخاصة.

على سبيل المثال، إذا كانت السرعة هي أولويتك، فإن برنامج V7 يوفر لك التعليق التوضيحي السريع، بينما يعتبر برنامج LabelMe مثاليًا لوضع العلامات الدقيقة القائمة على المضلعات.

ومع ذلك، فإن التعليقات التوضيحية للصور مفيدة بما يتجاوز التدريب على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها أيضًا تحسين سير عمل تطوير البرمجيات. وهنا تبرز ClickUp كأفضل أداة للتعليق التوضيحي للبيانات.

من خلال ميزات التدقيق والتعليقات التوضيحية للصور، يمكن للفرق تقديم ملاحظات مرئية واضحة على الصور ومقاطع الفيديو، وتعيين المهام، وتتبع التغييرات - كل ذلك في مكان واحد. ويقلل ذلك من عمليات الذهاب والإياب غير الضرورية، مما يجعل عملية التعليق التوضيحي للصور أكثر كفاءة. اشترك في ClickUp اليوم لضمان الحصول على تعليقات مرئية سلسة!