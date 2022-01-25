التخطيط لحملة تسويق بالعمولة: دليل خطوة بخطوة

/هريف/ https://uk.linkedin.com/in/samuelwobrien سام أوبراين //%href/

هو الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة أفايس- SaaS العالمية PRM Marketing _حل. وهو خبير في تسويق النمو مع خلفية في إدارة المنتجات والتصميم وشغف بالابتكار والنمو وتكنولوجيا التسويق

إدارة الأعمال التجارية أمر صعب. عليك أن ترتدي عشرات القبعات، وتحاول القيام بكل شيء على أكمل وجه، ولكن بطبيعة الحال، لا تتناسب كل هذه القبعات بشكل جيد. بالنسبة للكثيرين, التسويق يظل التحدي الأكبر الذي يواجههم كصاحب عمل صغير.

قد يكون الحصول على عملاء محتملين، وزيادة العرض، وزيادة المبيعات هو الجزء الأصعب، ولكنه أيضًا الأكثر إرضاءً. إن الهدف الأساسي من عملك هو البيع والربح والحصول على تلك الأموال. Ka-ching! 💰

قد يكون التسويق بالعمولة هو الحل لمشكلاتك. طريقة عمله بسيطة. أنت تقدم عمولة لمسوق آخر مقابل جلب عملاء محتملين وزيادة الوعي بمنتجاتك وأعمالك.

أنت لا تدفع للمسوقين بالعمولة إلا عندما يقومون بالأداء، مما يزيد من عائد الاستثمار الخاص بك، ويجعل فرص فشل الاستثمار قريبة من الصفر. تنخفض هوامش ربحك قليلاً، ولكن بما أن المسوق بالعمولة يقوم بكل التسويق، فإن الأمر يستحق ذلك.

خذ برنامج ClickUp للتسويق بالعمولة كمثال. يحصل المسوقون بالعمولة على نسبة 20% من جميع المعاملات من المستخدمين الذين ينضمون باستخدام روابطهم التابعة. وفي الوقت نفسه، تستفيد ClickUp من التعرض الإضافي وتوليد العملاء المحتملين الذي يأتي من العمل مع الشركات التابعة عالية الجودة. هذا هو تعريف المنفعة المتبادلة. 🤝

اتبع الخطوات الثماني البسيطة أدناه لتطوير برنامج تسويق بالعمولة عالي الأداء خاص بك!

8 خطوات لتطوير برنامج تسويق بالعمولة عالي الأداء

1. حدد جمهورك المستهدف

هل تعرف من يشتري منتجك؟ 🤔

قبل أن تشرع في التسويق بالعمولة حملة تسويقية ، يجب أن تعرف من هم عملاؤك، بالإضافة إلى مكان إقامتهم وأعمارهم ودخلهم وما إلى ذلك، يجب أن تعرف ما هي نقاط الألم التي يلبيها منتجك وما هي احتياجات السوق المستهدف ومخاوفه.

اكتشف من تريد الوصول إليه، وقم بإنشاء صورة رمزية للعميل لعملك. فكلما كانت صورة عميلك المستهدف أوضح، كلما فهمت من هم هؤلاء العملاء بشكل أفضل، وكلما كان من المرجح أن تصل إليهم وتدفعهم إلى مسار المبيعات. من الأهمية بمكان مواءمة علامتك التجارية مع جمهورها المستهدف، حتى تتمكن من التحدث إليهم وخدمتهم بشكل أفضل في كل ما تفعله أنت - والشركات التابعة لك -.

حاول معرفة أين يتسكع عملاؤك. هل هم على يوتيوب أو إنستغرام؟ ما الذي يبحثون عنه على جوجل؟ من هم المؤثرون الذين يتابعونهم؟ ما هي المدونات التي يقرؤونها، وما هي المدونات الصوتية التي يشتركون فيها؟ يستخدم العديد من المسوقين بالعمولة متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المتابعين بالنقر على الروابط التابعة.

بمجرد حصولك على إجابة على هذه الأسئلة، ستعرف المسوقين بالعمولة الذين يمكنك توظيفهم لجذب جمهورك المستهدف.

عبر إيزي أفلييت

2. تحديد الأهداف

إذا لم يكن لديك أهداف، فلن يكون لديك ما تقيس به نجاحك أو فشلك. حدد أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا. ستساعدك هذه الأهداف التسويقية على تقييم ما إذا كان برنامج التسويق بالعمولة الخاص بك يعمل أم لا.

مثال على الأهداف الذكية هدف المبيعات في غضون شهرين، قد ترغب في أن يكون لديك 20 شركة تابعة تجلب ما لا يقل عن 2000 عميل محتمل. يجب أن تقيّم نجاح حملتك التسويقية بالعمولة مقابل هذه الأهداف، كما يجب أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس الأداء اليومي والأسبوعي.

يساعد تحديد الأهداف القابلة للقياس على تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجيتك التسويقية حتى تتمكن من إجراء التغييرات المناسبة في الوقت المناسب.

يمكنك أيضًا تعيين أهدافًا ممتدة. هذه هي الأهداف التي تتجاوز قدراتك الحالية ولكنها تشجعك على السعي بجدية أكبر، وتحقيق مكاسب أكبر، والفوز بشكل أفضل. 🎯

عبر Bodybuildingmealplan.com

3. تحقق من المنافسة

ما الذي يمنعك من السيطرة على العالم؟ المنافسة! إذا كنت تريد أن ينمو عملك، اعرف أين تقف مقارنةً بمنافسيك. دراسة شاملة تحليل المنافسين يمكن أن يساعدك في تحديد نقطة مرجعية لبرنامج الإحالة الخاص بك.

يجب أن يجيب بحثك على الأسئلة التالية:

ما هي استراتيجية مشاركة الإيرادات الخاصة بهم؟ هل يكسب المسوق بالعمولة مقابل كل نقرة أو يتلقى رسوم عمولة قياسية؟

هل يستخدمون شبكة مسوقين بالعمولة للعثور على المسوقين بالعمولة؟

كيف يدعم التاجر المسوقين بالعمولة؟ هل هناك أي تدريب مقدم؟

ما هي شروط وأحكام برنامج التسويق بالعمولة؟

ما هي مقاييس تتبع التقدم التي يستخدمونها؟

السبب في هذا البحث هو حتى تتمكن من جذب المسوقين بالعمولة المناسبين وجعلهم يختارونك على منافسيك.

من خلال تقييم البرامج التابعة لمنافسيك ، يمكنك البحث عن فرص لتحسينها وإيجاد طرق للقيام بذلك بشكل أفضل. 📈

4. تحسين مسار التحويل الخاص بك

سينظر المسوقون بالعمولة في معدل التحويل الخاص بك قبل أن يختاروك على الآخرين. اعمل على تحسين تجربة المستخدم وتصميم موقعك الإلكتروني ونسخة المبيعات لتحسين ذلك. سيؤثر ذلك بشكل مباشر على EPC الخاص بك ويزيد من معدلات اعتماد البرنامج.

المقياس الذي يهتم به معظم المسوقين بالعمولة هو الأرباح لكل نقرة (EPC). EPC هو مقياس لربحية حملة التسويق بالعمولة. يفضل المسوقون بالعمولة قضاء وقتهم الثمين في الترويج للمنتجات والخدمات التي تحقق لهم أكبر قدر من المال.

ستجد صعوبة في الحصول على مسوقين بالعمولة مع انخفاض EPC. إنه عالم متقلب، كما نقول لك!

ستتحسن الأرباح مع تحسن معدلات التحويل. ليس هناك فائدة من وجود مائة ألف عميل محتمل إذا قمت بتحويل 100 منهم فقط إلى عملاء مشترين. قم بتحسين مسار التحويل الخاص بك لتحويل أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين وجعل الشراكة معك أكثر ربحية.

وكلما زاد عدد العملاء المحتملين، زاد عدد الشركات التابعة ذات الكفاءة العالية التي ستجذبها.

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عبر Crazyegg.com

5. حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام شبكة الإحالة

اعتمادًا على أهدافك، يمكنك أن تقرر إدارة برنامج الإحالة بنفسك أو الانضمام إلى شبكة إحالة. 👥

قد يكون القيام بذلك بنفسك أمرًا مزعجًا ويزيد من عبء العمل الذي تتطلع إلى تقليله في المقام الأول.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانضمام إلى شبكة تساعدك على العثور على الشركات التابعة وتسهل علاقتك معهم. ومع ذلك، تحصل شبكات التسويق بالعمولة على جزء من العمولة عن كل عملية بيع تشارك فيها، وهو ما قد يكون مصدر قلق.

إذا قررت العمل منفرداً وتريد التعامل مع الشركات التابعة مباشرة، ستحتاج إلى برنامج إدارة المشاريع للمساعدة في إدارة الموارد وإدارة المهام والمساعدة في تحديد أهداف واضحة.

سواء اخترت إدارة التسويق بالعمولة برنامج أو شبكة التسويق بالعمولة، يجب أن يتم الاختيار بناءً على ميزانيتك وأولوياتك وقدرتك.

عبر Entrepreneur.com

6. ابحث عن الشركات التابعة المناسبة

هذا هو الجزء الذروة في رحلتك مع المسوقين بالعمولة: العثور على الأشخاص المناسبين . عندما تبدأ برنامج التسويق بالعمولة الخاص بك، عليك أن تجد شركاء بنشاط. منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و LinkedIn لديها مجتمعات منتسبة مزدهرة يمكنك الانضمام إليها.

بخلاف مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك التواصل مع المسوقين بالعمولة من خلال رسائل البريد الإلكتروني، أو الانضمام إلى المواقع التابعة أو مراسلة المؤثرين الذين قاموا بمراجعة منتجات مثل منتجاتك أو الذين يشبه جمهورك المستهدف. لا تنسَ إضافة توقيع البريد الإلكتروني لصاحب العمل لتظهر للمستلمين مع من يتحدثون.

كن حذرًا أثناء اختيار المسوقين بالعمولة، ولا تقبل كل من يتقدم بطلب. فأنت لا تريد أو تحتاج إلى محتوى منخفض الجودة - فهذا سيضر بسمعتك. اقبل فقط أولئك المتقدمين الذين يتوافقون مع أهداف علامتك التجارية.

من الصعب توظيف المسوقين بالعمولة الذين يثبتون أنهم مصدر قوة، ولكن بمجرد أن يكون لديك فريق جيد يعمل لديك، وتبدأ المبيعات في التدفق، سيتم تحفيزهم على العمل بجدية أكبر. 🤝

7. ادعم الشركات التابعة لك

لن يكون جميع المسوقين بالعمولة الذين توظفهم محترفين. سيكون لدى معظمهم تدريب ضئيل أو معدوم في التسويق بالعمولة.

يجب أن تكون مستعدًا لدعم المسوقين بالعمولة من خلال مجموعة أدوات رائعة للمسوقين بالعمولة. فكرة أخرى جيدة هي أن يكون لديك مدير مسوقين بالعمولة يمكنه دعمهم لزيادة أرباحهم، وبالتالي زيادة مبيعاتك.

أنشئ مجتمعًا نشطًا حيث تتفاعل باستمرار مع المسوقين بالعمولة لديك، وتساعدهم عند الحاجة. تستخدم العديد من الشركات مجموعات فيسبوك على الإنترنت لزيادة المعرفة والتفاهم بين شركائها.

يمكنك أيضًا تنظيم حدث من حين لآخر، أو ربما استضافة ندوة عبر الإنترنت لمشاركة النصائح والحيل لمساعدة المسوقين بالعمولة الجدد وتدريبهم على استخدام برامج التتبع ولوحات المعلومات.

تذكر هذا: كلما كان أداء الشركات التابعة لك أفضل، زادت أرباحك.

8. اختبر كل شيء

بمجرد تشغيل برنامج المسوقين بالعمولة الخاص بك، راقبه بانتظام وقم بإجراء التحسينات حسب الضرورة.

الاختبار أمر بالغ الأهمية.

من الناحية المثالية، يجب عليك استخدام اختبار A/B. اختبر حملتين للتسويق بالعمولة بالتوازي وتخلص من الحملة التي لا تعمل.

استخدم أهدافك لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمسوقين بالعمولة ومراقبة أدائهم.

اطلب تعليقات من الشركات التابعة لك حتى تتمكن من إجراء تغييرات فعالة لتحسين النتائج. استمر في تحديث الضمانات التسويقية والمواد الترويجية ورموز العروض.

يمكنك تشجيع الشركات التابعة لك عن طريق إرسال خصومات حصرية لهم عبر البريد الإلكتروني، أو زيادة معدلات العمولة، أو إرسال هدية لهم.

احصل على المزيد من الأفكار لتحسين الحملات التسويقية التابعة مع مطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا ._

البدء في استخدام التسويق بالعمولة

الآن، يجب أن تكون لديك فكرة أفضل عن كيفية بدء برنامج الإحالة. سواء كنت تبيع ملابس أو مجوهرات أو خدمة في مجال SaaS، يمكن لحملة تسويق بالعمولة أن تدفع عملك إلى آفاق جديدة.

يمكن أن يكون التسويق بالعمولة مربحًا بشكل لا يصدق. بل قد يصبح أنجح قنواتك التسويقية بمجرد تحديد جمهورك وتحديد أهدافك. إنه أيضًا "ملاذ آمن" إذا لم يكن لديك الوقت لتتبع الميزانيات. يمكنك اختيار الانضمام إلى إحدى شبكات التسويق بالعمولة أو تعيين مدير للعثور على شركائك الجدد ودعمهم نيابةً عنك.

التسويق بالعمولة هو أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للوصول إلى جمهور كبير لن تتعرض له من خلال حملات المبيعات والتسويق التقليدية. استخدام نموذج المؤثرين يمكن أن يساعدك في الوصول إلى العملاء المحتملين مقابل جزء بسيط من تكلفة الإعلان.

يمكن لحملة تسويق بالعمولة ناجحة أن تجذب حركة المرور وتولد عملاء محتملين مثل أي قناة تسويقية أخرى وهي تتجنب المخاطر بشكل كبير. ماذا تنتظر؟ ادخل عالم التسويق بالعمولة الرائع اليوم. 🤝