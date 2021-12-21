الروتين الصباحي: الفوائد والنصائح لخلق طقوس يومية منشطة

إذاً أنت تريد أن تجد الروتين الصباحي المثالي، ولكنك لست متأكداً من أين تبدأ. 🤔

ربما أنت لست "شخصًا صباحيًا" (حتى الآن)، ولكنك تريد أن تستكشف كيف يمكن أن يبدو ذلك بالنسبة لك.

أو ربما تشعر أن روتينك الصباحي فوضوي وغير منظم، وتريد البحث عن طرق لاستعادة النظام في بداية يومك.

أيًا كان سبب رغبتك في وضع روتين صباحي، فإن إنشاء روتين يناسب أسلوب حياتك هو المفتاح لإيجاد روتين صباحي قوي والحفاظ عليه - روتين تستمتع به بالفعل!

ألن يكون من الرائع أن تبدأ يومك وأنت تشعر بالانتعاش والنشاط لمواجهة التحديات التي تنتظرك؟ /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image9-1.gif ديفيد روز نعم أود ذلك كثيراً /%img/مصدر الصورة سنستكشف في هذه المدونة طرقًا مختلفة لبناء الروتين الصباحي المثالي الذي يناسب نمط حياتك. سنتحدث أيضًا عن كيف يمكن لتغيير روتينك الصباحي أن المساعدة في تقليل القلق وزيادة الإنتاجية!

## استطلاع سريع: أي نوع من الأشخاص أنت في الصباح؟

لنلعب لعبة سريعة، هلا فعلنا؟

أي من هذه الصور المتحرّكة تمثلك في الصباح؟

A.) الناهض المبكر (والسعيد للغاية)

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B.) الشخص "المتأخر دائمًا"

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C.) شخص "القهوة أولاً"

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D.) البومة الليلية (التي تميل إلى الإفراط في النوم)

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E.) ذا سنوزر 👀

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F.) شخص "ليس من محبي الصباح على الإطلاق"

مصدر الصورة شكراً على اللعب! آمل أن يكون ذلك قد ساعدك في تحديد نوع الشخص الصباحي الذي أنت عليه. 😜

كلما كنت على دراية أكثر بعاداتك الصباحية الحالية، كلما فهمت أكثر ما هي المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام في صباحك - أي يمكنك إجراء التعديلات اللازمة لاستغلال ساعاتك الصباحية بشكل أكثر فعالية!

والآن، دعنا ننتقل إلى كيفية مساعدتك في جعل صباحك أكثر متعة ونشاطاً واستغلاله بشكل أفضل! 🌞

## فوائد الروتين الصباحي الصلب

إن اتباع روتين صباحي يومي لا يعني إضافة المزيد من المهام إلى قائمة مهامك اليومية.

بل يتعلق الأمر بملء صباحك بالأنشطة (أو السكون) التي تحتاجها لمساعدتك على تجديد نشاطك وإعادة ضبط تركيزك لليوم التالي. 😌 🌱

فيما يلي بعض أهم فوائد الطقوس الصباحية:

🟢 تحسين الصحة النفسية والرفاهية بشكل عام

يقلل من التوتر والقلق

يحسن التركيز والقيادة

قوة تفكير أقل في الصباح

يساعدك على الشعور بمزيد من الترابط والتواصل والثقة

🟢 يوفر لك تنظيمًا ليومك

يمنحك القدرة على التحكم في يومك/جدولك الزمني

يهيئك للنجاح

🟢 يعزز إدارة الوقت بشكل أفضل

يحسن الإنتاجية

يحسن جودة العمل

سيحسن الروتين الصباحي القوي من مزاجك ويمنحك المزيد من الطاقة خلال اليوم، ويقلل من القلق، ويعزز مستويات إنتاجيتك، ويجعلك تشعر بتحسن بشكل عام!

وعندما تخصص وقتًا لملء كوبك قبل أن تعترضك متطلبات اليوم، فمن المرجح أن تكون لديك القدرة العقلية والعاطفية والجسدية على مواجهة تلك التحديات. 👊 😎

تهدئة قلقك الصباحي

القلق الصباحي أمر شائع.

في الواقع، يعاني الكثير منا من القلق الصباحي بسبب ضغوط العمل والمدرسة ومشاكل العلاقات وما إلى ذلك.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون القلق ناتجًا عن وجود الكثير من الالتزامات خلال اليوم، وفي أحيان أخرى قد يكون بسبب سوء التخطيط وإدارة الوقت أو عدم وجود حدود.

في كلتا الحالتين، هذا الشعور مؤلم للغاية! 🙈

في حين أن القلق يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، إلا أن معظم الناس يميلون للشعور به أكثر في الصباح، وهناك سبب علمي لذلك.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في أجسامنا, يكون في أعلى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر .

ونظرًا لأن مستويات الكورتيزول لدينا تكون أعلى في الصباح، فإننا أكثر عرضة للشعور بالقلق، مما يؤدي بدوره إلى شعورنا بأننا أقل تركيزًا وإنتاجية طوال اليوم.

هنا يمكن أن يساعدك الروتين الصباحي الذي يناسب نمط حياتك في تخفيف القلق الصباحي! ✨

يمكن أن يساعد تصميم روتين صباحي صحي في تقليل القلق الصباحي من خلال:

🟡 حماية سلامتك عن طريق حجب الوقت ووضع الحدود

🟡 تعزيز الرعاية الذاتية (الظهور من أجل نفسك)

🟡 تحسين العقلية والصفاء الذهني

🟡 المساعدة في تجنب المشتتات المحتملة أو مصادر التوتر (مثل الهاتف / الكمبيوتر)

نصائح لإنشاء روتين صباحي متين ☀️

والآن، دعنا ننتقل بك إلى بعض الأنشطة التي يمكنك البدء في تنفيذها في صباحك لمساعدتك على أن تصبح أكثر إنتاجية وإبداعاً وتحكماً في يومك!

1. حدد موعدًا للاستيقاظ ولا تضغط على زر الغفوة! 🚨

مصدر الصورة أجل، لقد كنا جميعًا مذنبون بإغفال منبهاتنا في الصباح فقط للحصول على خمس دقائق إضافية من النوم (هكذا نعتقد). والشيء التالي الذي تعرفه بعد ذلك هو أنك نمت خلال جميع منبهاتك وتأخرت عن موعدك وأنت في عجلة من أمرك... مرة أخرى.

Whoops. 🙈

في حين أننا نعتقد أن النوم لفترة أطول قليلاً يساعدنا في الحصول على مزيد من الراحة، إلا أنه في الواقع يفعل العكس تماماً. يشرح خبراء النوم أن غفوة المنبه تعبث بدورات نومك وتجعلك تشعر بمزيد من التعب والضبابية لأنها تعطل نوم حركة العين السريعة -مرحلة النوم التي يتم فيها تحفيز الدماغ للمساعدة في التعلم والذاكرة.

السر في بدء صباحك بشكل صحيح هو الاستقامة عندما ينطلق الإنذار الأول

هناك حيلة صغيرة يمكنك تجربتها وهي العد التنازلي من خمسة بعد إيقاظك من المنبه الأول.

ببساطة قم بالعد التنازلي 5، 4، 3، 2، 1... ثم قم من السرير!

هذا قاعدة الخمس ثوانٍ وهي طريقة العد التنازلي التي ينادي بها ميل روبينز يمكن أن يساعد في تدريب عقلك على كسر أي عادة سيئة وتدفعك إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تغير حياتك.

تحقق من دليلنا الإرشادي على_ عادات العمل الصحية ! 💜

جربها ولا تغفل عنها 😉 𣼌

2. تناول الطعام وفقًا لاحتياجاتك 🍽 هل الإفطار بهذه الأهمية حقًا؟ سيتطلب هذا الأمر الكثير من الجهد والبحث من جانبك!

تختلف أجسام الجميع وكذلك احتياجاتهم. إن فهم كيفية عمل جسمك الفريد من نوعه، وأنواع الطعام التي يحتاجها، وكمية الطعام (الطاقة) التي تحتاجها لتزويدك بالطاقة خلال أنشطتك اليومية هو المفتاح!

خذ بعض الوقت لفهم صحتك وكيف تؤثر الأطعمة التي تتناولها على مزاجك ومستويات الطاقة والصفاء الذهني.

فكلما زادت معرفتك بالتغذية، كلما تمكنت من اتخاذ خيارات أفضل بشأن الأطعمة التي تتناولها، خاصة في الصباح! 🥑 🍽 ☀️

مصدر الصورة

3. مارس تمارين التعرق أو تمرن على التنفس 🤸‍♀️

تأتي التمارين الرياضية المنتظمة بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك زيادة مستويات الطاقة وتحسين المزاج والأداء الإدراكي على سبيل المثال لا الحصر. 🧘‍♀️✨

يمكن أن يساعدك تنفيذ الحركة في روتينك الصباحي:

اكتساب الصفاء الذهني وتحسين مدى الانتباه

الشعور بالإنجاز وتجديد النشاط وإعادة شحن طاقتك بعد ممارسة الرياضة

تعزيز التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة

والمزيد!

هناك عدة أنواع من التمارين التي يمكنك القيام بها، ولكن المفتاح، مرة أخرى، هو معرفة كيفية عمل جسمك وما يحتاجه ومعرفة نوع الأنشطة التي تستمتع بها.

سواء كان ذلك الجري أو اليوغا أو تمارين الكروس فيت أو التاي تشي أو تمشية الكلاب، فإن الهدف هو دمج الحركة والتنفس في صباحك للشعور بالراحة وتقليل التوتر والقلق وزيادة مستويات الطاقة وتحسين إنتاجيتك.

ألقِ نظرة على كيفية تأثير التمارين الرياضية على وظائف الدماغ:

مصدر الصورة والآن بعد أن تعرفت على المزيد عن العلاقة بين التمارين الرياضية ووظائف الدماغ، فإن الخطوة التالية هي وضع خطة التمارين الرياضية الخاصة بك! 🗓 ✍️

⭐️ نصيحة احترافية: استخدم عرض التقويم في ClickUp لجدولة وتصور خطة التمرين الخاصة بك، واستخدامه كأداة تتبع ذاتي. يمكنك حتى أخذ التقويم الخاص بك أينما ذهبت عند تنزيل ClickUp على جهازك المحمول.

عرض جدولك الزمني ومهامك في تطبيق ClickUp للهاتف المحمول

⭐️ نصيحة احترافية: استخدم ميزة الأهداف والنسبة المئوية للتقدم في ClickUp لتحديد أهداف الحركة الأسبوعية وتتبع تقدمك.

تتبع التقدم المحرز باستخدام بطاقات الأداء في ClickUp Goals

مهما كانت رغبتك في التحرك، احرص على أن يكون ذلك ممتعًا بالنسبة لك للمساعدة في زيادة التزامك وإحداث تغييرات إيجابية في صحتك وعافيتك. 💪😊

4. دوّن يومياتك أو أنشئ قائمة مرجعية لليوم ✍️

يعد تدوين اليوميات طريقة رائعة لفك تشابك أفكارك ووضعها على الورق (أو المفكرة على الإنترنت)، وتصفية ذهنك، وربط أفكارك ومشاعرك معًا. ✨📝 😌

على الرغم من أنه يمكنك تدوين يومياتك في أي وقت من اليوم، إلا أن القيام بذلك في الصباح يمكن أن يكون له العديد من الفوائد لصحتك العقلية. فهو يساعدك على التخلص من الفوضى في دماغك عندما تكتب أفكارك ويسمح لك بتحرير مساحة لما هو مهم حقًا (مثل المعلومات التي تحتاج إلى تذكرها لعرضك التقديمي الكبير!) 👨‍💼📊📊

بصرف النظر عن تحسين الصفاء الذهني، يمكن أن يساعدك تدوين يومياتك في الصباح أيضاً على التواصل مع نفسك والتوافق مع نواياك.

عندما تدون نواياك، تصبح أكثر وعيًا بما يهمك، مما يساعدك على التركيز على تلك الأهداف.

⭐️ نصيحة احترافية: استخدم المستندات في ClickUp كأداة لتدوين اليوميات. عبر عن نفسك بالكتابة واستخدم تحرير النص المنسق لتنسيق صفحات المستند وتلوينها. والأفضل من ذلك كله، يحفظ محرر المستندات تلقائيًا ما كتبته على الصفحة - لا داعي للقلق بشأن نسيان حفظ ملاحظاتك يدويًا. 😉

إنشاء ملاحظات تفصيلية وتخزينها في مستندات ClickUp Docs

5. استثمر الوقت للتعلم 🤓 📚

في ClickUp، نقدر في ClickUp أهمية التعلم والنمو بنسبة 1% كل يوم.

في الواقع، إنها واحدة من القيم الأساسية في العمل التي تبقينا متماسكين ومركزين ومتحمسين لتعلم شيء جديد والتحسن كل يوم. لذا من الملائم أن ندرج هذه النصيحة المهمة هنا! 😊

زيب إيفانز، المؤسس والرئيس التنفيذي، ClickUp

_تحقق من زيب

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للإستماع إليه يتحدث أكثر عن سبب كون التعلم جزءًا كبيرًا من روحه. _ 💜

6. قضاء بعض الوقت مع الأحباء 👨‍👩‍👧‍👦

البشر لديهم حاجة بيولوجية للتواصل، مما يعني أن أدمغتنا وأجسادنا مجبولة على التواصل مع الآخرين.

لا يقتصر الأمر على كون التواصل أحد احتياجاتنا البيولوجية فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على إحداث تغييرات إيجابية في الدماغ. 🧠✨

خصص بعض اللحظات من وقتك في الصباح للتواصل مع عائلتك وأصدقائك وأحبائك وما إلى ذلك. سواء كان ذلك عبر الهاتف أو شخصيًا، سيساعدك هذا التواصل على الشعور بالدعم، والذي بدوره سيساعدك على الشعور بالتمكين والعزيمة والإلهام والاستعداد لمواجهة اليوم التالي.

7. استعد في الليلة السابقة 🌙 👀

حسنًا، إليك الآن نصيحة تعتبر تقنيًا من الناحية الفنية ليست جزءًا من الروتين الصباحي، ولكنها _هو المفتاح لضمان ثبات روتينك الصباحي.

يمكن أن يساعدك التخطيط ليومك في الليلة السابقة على زيادة إنتاجيتك الصباحية وتقليل مقدار قوة التفكير التي ستحتاجها عندما يبدأ يومك. عندما تخطط في الليلة السابقة، ستعرف بالضبط ما الذي ستفعله في اليوم التالي، وما الذي تحتاجه، وكم من الوقت تحتاج إليه لكل نشاط، وهكذا!

ما ستفعله في الليلة السابقة سيكون له تأثير الدومينو على كيفية سير صباحك. لذا، إذا كنت تريد أن تكون أكثر إنتاجية عندما يحين يومك، فاكتب من ثلاثة إلى خمسة من أهم الأشياء التي تريد إنجازها في الليلة السابقة وخصص الوقت الذي ستحتاج إليه لإنجازها.

⭐️ نصيحة احترافية: قم بإنشاء مهمة لكل عنصر مهم من الأعمال في ClickUp, إضافة تقدير الوقت , قوائم مراجعة المهام و أعلام الأولوية ، وعرض المهام الخاصة بك في عرض التقويم لضمان سهولة رؤية مهامك وتتبعها!

إنشاء قوائم مراجعة داخل مهمة وإضافة علامات الأولوية لتسمية مدى إلحاح المهمة في ClickUp

هل أنت مستعد لتصميم روتينك الصباحي؟ 😎 ✅

سواء كنت تتطلع إلى زيادة بداية يومك إلى أقصى حد، أو تنظيم صباحك، أو تخصيص وقت لما هو مهم، أو ببساطة الشعور بمزيد من التحكم في جدولك الزمني، فإن إنشاء روتين صباحي قوي مصمم لأسلوب حياتك سيساعدك على تحقيق ذلك.

استيقظ مبكرًا (وفي الوقت المحدد)، وقم بتغذية جسمك وتحريكه، واستثمر الوقت لتعلم شيء جديد أو التدرب على شيء ما لتتحسن في شيء ما، واقضِ وقتًا مع الأشخاص الذين يهمونك، وخطط للمستقبل.

كلما اعتنيت بنفسك أكثر وحافظت على انتظامك كل صباح، كلما شعرت بتحسن في كل مكان، وساعدك ذلك على الشعور بأنك أكثر إنتاجية وإبداعًا في العمل. 🌱

وإذا كنت تبحث عن أداة يمكن أن تساعدك في تنظيم وتخطيط حياتك الشخصية _والعملية على حد سواء، فجرب ClickUp -مجانًا 😊

يحتوي على الكثير من الميزات لمساعدتك في التخطيط لصباحك وتتبع كل ما تحتاجه. من عرض التقويم إلى قوائم المراجعة والمفكرة والمستندات والمهام ومتعقب الوقت وغيرها من الميزات القابلة للتخصيص، ستحصل دائمًا على الأدوات المناسبة التي تحتاجها لتوفير الوقت وإعداد أيامك للنجاح ومساعدتك على النمو بنسبة 1% كل يوم.

وتذكر:

**_وقتك ثمين - كن متعمدًا في استغلاله!