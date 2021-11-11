مراجعة إدارة مشروع Nifty (الميزات الرئيسية والإيجابيات والقيود)

كلمة أنيق تعني جيد أو مرضي أو فعال. وهي أيضًا الأداة التي سنستعرضها اليوم لإدارة المشاريع. 🕵️‍♂️

تقدم Nifty تعاون الفريق وإدارة المهام، وإعداد التقارير، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير للمساعدة في تبسيط عمليات العمل ومركزيتها وتحديثها.

ولكن هل ترقى إدارة مشروع Nifty حقًا إلى مستوى اسمها؟ 🤔

دعنا نكتشف ذلك!

في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة Nifty، و الميزات الرئيسية , المزايا و القيود . لا داعي للقلق، سنقدم حلولاً لها أيضاً.

دعونا نتعمق مباشرة في مراجعة Nifty هذه!

ما هو Nifty؟

Nifty هو إدارة المشاريع الرشيقة برنامج يتيح لك العمل على مشاريع واسعة النطاق مع العديد من أعضاء الفريق.

مثل معظم برنامج إدارة المشاريع وهو عبارة عن مساحة عمل تعاونية تساعدك أنت وفريقك على تنظيم المهام وتتبع الوقت وإدارة المستندات وما إلى ذلك، كل ذلك في مكان واحد.

يمكنك حتى العمل والاستمتاع بالتعاون في سير العمل أثناء التنقل مع تطبيق Nifty على نظامي Android و iOS. 📱

هل هذا جيد حتى الآن؟ إذن دعنا ننتقل إلى الميزات التي تجعلها "أنيقة"

4 ميزات رئيسية في إدارة المشاريع الأنيقة

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يمكن أن تكون مفتاحك لإدارة المشاريع بشكل أسهل. 🗝

1. معالم لتخطيط أفضل

يحتاج كل فريق وشخص إلى هدف.

إذا لم يكن كذلك، فلن يكون لديك أي فكرة عما عليك القيام به أو لماذا تفعل ذلك!

مثل مشاهدة مسلسل جديد على نتفليكس ليلاً حتى لا تشعر بأنك مهمل عندما يتحدث عنه جميع زملائك في الفريق على الغداء في اليوم التالي! 🍩

وتماماً مثل إنهاء الحلقة النهائية، يساعد Nifty فريقك أيضاً على تحديد (وتحقيق) المعالم الرئيسية.

مشروع Nifty مفيد أيضًا لتتبع مشاريع الأعمال بناءً على إنجاز المهام.

يمكنك إضافة المشروع المعالم الرئيسية على مخطط جانت الخاص بهم مع التفاصيل ذات الصلة مثل الاسم والوصف وتاريخ البدء وتاريخ الاستحقاق وما إلى ذلك.

الجزء الممتع: يتم ترميز المعالم تلقائيًا بالألوان حسب التقدم المحرز وتاريخ الاستحقاق.

2. إدارة المحفظة

تُعد حافظات مشاريع Nifty رائعة لتنظيم المشاريع في مجلدات بناءً على الأقسام والمواقع والمديرين وما إلى ذلك. من السهل القيام بـ

تتبع التقدم المحرز في كل مشروع

تجنب الاختناقات

تعيين المهام

والمزيد

من خلال النظرة العامة على المحفظة، يمكن لمديري المشاريع والإدارة العليا الاطلاع على نظرة عامة على التقدم الآلي والجداول الزمنية والحالات والمهام المتأخرة والمهام المكتملة.

لديهم أيضًا لوحة معلومات الحافظة التي تفتح لهم عالمًا من الرؤى حول أعضاء المشروع وحالاته في لمحة سريعة. 👀

3. تتبع الوقت وإعداد التقارير

تتبع الوقت مهم لشركتك بقدر أهمية الحلوى لمن يحبون الحلوى. 🍬

يجب عليك يجب عليك أن تحصل عليه.

يوفر Nifty ميزة تتبع الوقت حتى تتمكن من تتبع مدة المهمة، ومعرفة من يعمل على ماذا، أو كم من الوقت. بهذه الطريقة، تكون إنتاجية الفريق تحت المراقبة دائمًا.

ستقدر فرق المشاريع عن بُعد والموظفين المستقلين القدرة على تتبع الوقت اللازم بالضبط لتعزيز الإنتاجية!

كل ما عليك فعله هو الضغط على زر البدء لبدء التتبع، وستظهر أداة تتبع الوقت في الزاوية اليسرى من شاشتك.

ثم اضغط على زر الإيقاف لإيقاف التتبع. الأمر بسيط.

فيما يتعلق بتقارير الوقت، يمكنك الحصول على رؤى مثل:

اسم المشروع أو المهمة

المستخدم الذي تتبع الوقت

التاريخ ومدة المهمة

بداية ونهاية الوقت المتعقب

ملاحظات للإبلاغ عن تعديلات الطابع الزمني

4. أدوار المستخدم المختلفة والأذونات

إن Nifty هنا لمساعدتك في معرفة من هو في فريقك.

المستخدمون الذين تضيفهم إلى مشروع ما هم أعضاء المشروع، ويمكن أن يتألفوا من أعضاء الفريق أو الضيوف أو العملاء.

الأدوار المختلفة تحتاج إلى أذونات مختلفة.

يمكنك تحديد مستوى الصلاحيات في كل مرة تضيف فيها شخصًا جديدًا إلى مشروع ما:

المالكون : إدارة جميع المشاريع وزملاء العمل والفواتير. يمكن أن يكون لديك أكثر من مالك واحد في كل مرة

: إدارة جميع المشاريع وزملاء العمل والفواتير. يمكن أن يكون لديك أكثر من مالك واحد في كل مرة مدراء : هم مديرو المشاريع الذين يمكنهم إنشاء المشاريع وحذفها بالإضافة إلى إدارة أعضاء الفريق الآخرين

: هم مديرو المشاريع الذين يمكنهم إنشاء المشاريع وحذفها بالإضافة إلى إدارة أعضاء الفريق الآخرين الأعضاء : الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى مشروع معين مع إمكانية الوصول إلى التعاون في المشروع

: الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى مشروع معين مع إمكانية الوصول إلى التعاون في المشروع الضيوف: ليسوا جزءاً مباشراً من الفريق. يمكنهم المشاركة في مناقشات المشروع وعرض التقدم المحرز، ولكن لا يمكنهم إدارة الفرق أو المشاريع

والآن بعد أن تعرفنا على ميزات Nifty، دعنا نتعرف على ما إذا كانت مفيدة لإدارة المشاريع.

3 مزايا إدارة مشاريع Nifty لإدارة المشاريع

إذا اخترت برنامج Nifty لإدارة المشاريع، فإليك المزايا الرئيسية التي ستعجبك:

1. تعاون الفريق الفعال

يؤمن Nifty بالتعاون الفعال بين الفريق. يمكننا معرفة ذلك من خلال وظائفه التعاونية المتعددة. تقدم الأداة:

ميزة المناقشات للمحادثات الخاصة بالمشروع

التعاون في الوقت الفعلي على المستندات

مخططات جانت التفاعلية للشفافية

حالات المهام

والمزيد

تضمن لك كل هذه الميزات أن تكون على اطلاع دائم بتقدم المشروع.

2. طرق عرض متعددة للمشروع للعمل مع البيانات

قد تعجبك خاصية لوحة كانبان ، ولكن قد يكون محاسبك مهتمًا بجداول البيانات، وقد يكون ممثل الموارد البشرية لديك يبحث في التقويمات.

كلنا مختلفون... لهذا السبب توصل Nifty إلى عدد كبير من الآراء.

إليك بعض وجهات النظر في هذا أداة إدارة المشروع :

عرض القائمة

عرض اللوحة

عرض مخططات جانت

عرض التقويم

عرض الجدول

مع وجود العديد من الخيارات، يمكن للجميع العمل بالطريقة التي يفضلونها.

3. الواردات والتكاملات

لا يتميز Nifty بالسخاء مع طرق العرض فحسب، بل مع عمليات التكامل أيضًا. يمكنك الاتصال بسهولة مع أكثر من 1000 تطبيق لأتمتة الكثير من أعمالك.

التبديل من تطبيق قديم أو أداة قديمة لإدارة المشاريع إلى Nifty بسيط أيضًا.

يتيح لك الاستيراد من أدوات إدارة المشاريع مثل Basecamp , أسانا , تريلو إلخ.

هل من الآمن الاستقرار مع Nifty لإدارة المشاريع، إذن؟

6 قيود على إدارة مشاريع نيفيتي (مع الحلول)

من المؤكد أنه يفعل ما يقوله، ولكن لا يزال أمام Nifty طريق طويل قبل أن يصبح حلاً كاملاً.

بالنسبة لمدير المشروع، هناك العديد من الميزات الأساسية المفقودة. دعنا نلقي نظرة:

المشكلة رقم 1: لا توجد أتمتة مخصصة

بالتأكيد، يوفر Nifty أتمتة مثل أتمتة الحالة والمهام المتكررة وقوالب المشروع والمزيد.

لكنها لا تتيح لك إنشاء أتمتة خاصة بك.

ماذا لو كنت ترغب في نشر تعليق عندما تتغير الحالة أو المُعيَّن؟

عليك أن تعمل وفق أتمتتهم.

قل مرحباً لـ ClickUp 👋

إنها واحدة من الأعلى تصنيفًا أدوات التعاون في الإنتاجية وسير العمل المستخدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

حل ClickUp: حل مخصص قوي بدون تعليمات برمجية الأتمتة ClickUp أرض العجائب الأوتوماتيكية. 🌈

يمكنك إما الاختيار من بين العديد من القوالب العديدة المبنية مسبقًا أو إنشاء أتمتة مخصصة خاصة بك. لإنشاء أتمتة، قم بإعداد مجموعات للمساعدة في أتمتة الإجراءات المتكررة:

المشغّل :: تحديد ما يجب أن يبدأ التشغيل التلقائي

الحالة :: تحديد ما يجب أن يكون صحيحًا لمواصلة الأتمتة

الإجراء :: تحديد ما يحدث كنتيجة للمشغل والشرط

معرفة المزيد عن

/% إدارة المشاريع الآلية!

😊

المشكلة رقم 2: لا توجد لوحة معلومات للرؤى المرئية

تطبيق إدارة المشاريع بدون لوحات معلومات مثل ليوناردو دي كابريو بدون جائزة الأوسكار. فظيع!

هذا هو تطبيق Nifty بالنسبة لك - فهو لا يقدم مخططات بيانية. أحيانًا لا تفي التقارير المسهبة بالغرض. 🤷

حل ClickUp: مرئي وثاقب لوحات المعلومات هذا هو المكان الذي تأتي فيه أداة مفيدة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لإنقاذك. تُعد لوحات المعلومات الخاصة بنا هي أداة التحكم في المهمة النهائية التي توفر لك رؤى حول الأشخاص والمشاريع والمهام,

الأهداف ... سمها ما شئت.

يمكنك حتى تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك وإنشاء لوحة تحكم خاصة بك من أجل تصور احتياجات فريقك الخاصة بمساعدة الأدوات المصغّرة المخصصة.

تتيح لك الأدوات المصغّرة المخصصة تصور بياناتك في شكل:

مخططات دائرية

الحسابات

المخططات الشريطية

المحافظ

والمزيد

تصوَّر كيف يحدث العمل في مساحة عمل ClickUp بأي طريقة تريدها باستخدام أدوات Dashboard المخصصة

المشكلة رقم 3: لا يوجد تعليق توضيحي لملف PDF

بالنسبة للأداة التي تحتوي على قالب مشروع مُعد مسبقًا للتصميم، فقد فاتها ميزة مهمة لا يمكن لفرق التصميم الاستغناء عنها.

حل #### ClickUp: تدقيق ملفات PDF والتعليقات التوضيحية للصور على عكس برنامج Nifty وغيره من البرامج القوية الأخرى الخاصة بـ PM، فإن ClickUp قد فكرت في الأمر ملياً. 💭

من توفير علامات واضحة على نماذج التصميم بالحجم الطبيعي إلى إبراز العلامات على العقود القانونية، فإن التدقيق في ClickUp مثالي لذلك.

يمكنك بسهولة التعليق على ملفات PDF والصور، وحتى ترك تعليقات عليها. وهو ما يجعل ClickUp مركزًا مناسبًا للتعاون عن بُعد لفرق التصميم.

يمكن لأي شخص مخاطبة التعليقات أو يمكنك استخدام تعيين التعليقات وجعل نظام التعليقات مركزياً

إنشاء عنصر إجراء مباشرةً داخل أي تعليق من تعليقات ClickUp

المشكلة رقم 4: يفتقر إلى ميزات إدارة الأفكار

قد تعتقد أن حلاً لإدارة المشاريع مصمم للمساعدة في التعاون عن بُعد وفرق العمل سيكون لديه ميزات إدارة الأفكار.

لا! إجابة خاطئة.

ليس لدى Nifty أي حب لأفكارك لأنه لا يحتوي على ميزة السبورة البيضاء أو الخريطة الذهنية.

حل ClickUp: قوي الخرائط الذهنية بغض النظر عما يفكر فيه عقلك، فإن ClickUp موجود من أجلك، وكذلك

الخرائط الذهنية .

قم برسم أفكارك، أو قم ببعض التخطيط المحكم للمشروع، أو قم بالعصف الذهني في وضع الفراغ.

يمكنك أيضًا تنظيم سير العمل وإنشاء سير عمل في وضع المهام.

قم بإنشاء المهام (والمهام الفرعية) وتعديلها وحذفها بسرعة من طريقة العرض الخاصة بك مباشرةً

هل تحتاج إلى مساعدة في خطة مشروعك؟ تحقق من ما هي خطة المشروع وكيفية إنشائها .

المشكلة رقم 5: يفتقر إلى ميزة الطباعة الأصلية

هل يرغب العميل في الحصول على نسخة مطبوعة من تقارير تقدم المشروع صفحة أو مخطط جانت؟ حسنًا، أنت في ورطة. لا يحتوي Nifty على ميزة طباعة أصلية.

سيكون عليك إما تنزيل التقرير أولًا أو التقاط لقطة شاشة ثم اقتصاصها قبل حفظها كصورة.

ثم تأتي الطباعة..

يبدو أن هناك الكثير من الجهد لشيء بسيط للغاية.

وقد لا تدرك، لكن هذه الدقائق التي تستغرقها عملية التقاط الصور واقتصاصها يمكن أن تضيف عدة ساعات ضائعة.

حل #### ClickUp: أصلي الطباعة في ClickUp أنت يا صديقي تحتاج إلى إمكانية الطباعة الأصلية البسيطة في ClickUp.

فقط افتح مهمة وانقر على علامات الحذف... وحدد أيقونة الطباعة. 🖨️💕

يمكنك أيضًا طباعة عرض القائمة , عرض اللوحة والمهام والمزيد.

انقر فوق علامات الحذف لمزيد من إجراءات المهام

المشكلة رقم 6: خطة مجانية محدودة

تقدم خطة Nifty المجانية مشروعين فقط، وهو أمر مخيب للآمال نوعًا ما لفريق صغير أو شركة ناشئة بميزانيات منخفضة. تبدأ خطط التسعير من 49 دولارًا شهريًا.

تخيل كم يجب أن تكون باقة الشركات أو المؤسسات باهظة الثمن. تلميح... إنها ثلاثة أرقام شهرياً.

حل ClickUp: خطة مجانية للأبد لدى ClickUp خطة مجانية غنية بالميزات يمكنك استخدامها للأبد مجانًا. بدون مقابل.

شاهدها بنفسك:

خطة مجانية للأبد مجاناً مساحة تخزين 100 ميغابايت مهام غير محدودة عدد غير محدود من الأعضاء مصادقة ثنائية مستندات تعاونية دردشة فورية البريد الإلكتروني في ClickUp لوحات كانبان إدارة المهام السريعة تتبع الوقت الأصلي تسجيل فيديو داخل التطبيق دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

مجاناً

ولكن انتظر! هناك المزيد.

تحقق من المزيد ميزات ClickUp التي تثبت أنه حل أفضل من Nifty:

تخصيص سير عملك باستخدام الحالات المخصصة إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من برنامجنا باستخدام تطبيق النقر على البريد الإلكتروني شاهد فريقك يعمل معك في الوقت الفعلي باستخدام اكتشاف التعاون تتبع مدد المهام في ClickUp باستخدام تتبع الوقت الأصلي استمتع بتواصل الفريق بسهولة مع التعليقات و عرض الدردشة وفر الوقت في المهام المتكررة باستخدام المهام المتكررة حافظ على شفافية تعاون العميل مع المشاركة العامة تعيين الأهداف واحتفل المعالم لإنهاء قائمة مهام مشروعك بنجاح

يدمج مع برامجك المفضلة، بما في ذلك Basecamp , تايم دكتور , سلاك إلخ.

حماية المعلومات الحساسة والتحكم في الوصول باستخدام الأذونات يوفر تطبيقًا للجوال (iOS وAndroid) و تطبيق سطح المكتب (ويندوز وماك ولينكس)



مكافأة: انظر كيف

% مقارنة أنيقة بـ ClickUp

!

Nifty ليس "أنيقًا" بما فيه الكفاية! 🤷

Nifty هو برنامج لائق لإدارة المشاريع مع قدرات إدارة المهام والوقت.

ومع ذلك، فهو أبعد ما يكون عن كونه مساحة عمل مركزية تمامًا لأنه يفتقر إلى الأتمتة المخصصة، ولا توجد لوحات معلومات، ولا خطة مجانية، ولا DASHBOARDs! (هل قلنا ذلك بالفعل؟) (هل قلنا ذلك بالفعل؟)

إذا كنت تريد كل ذلك وأكثر، فهناك حل واحد فقط. ClickUp!

إنه برنامج ذكي وقوي لإدارة المشاريع وهو أيضًا مساحة عمل تعاونية حقيقية. استخدمه من أجل تتبع الوقت وإدارة مهام المشروع النشطة، وإنشاء مستندات داخلية، وتوفير رؤى المشروع وغير ذلك الكثير.

نحن هنا لمساعدتك طوال دورة حياة مشروعك.

انضم إلينا انقر فوق مجانًا واستمتع بميزات "Niftiest" لإدارة العديد من المشاريع الناجحة.