أفضل 10 أنظمة لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة المبيعات

العلامات التجارية للبيع بالتجزئة التي تتقن تجربة العملاء 3 أضعاف الأرباح والتعافي بشكل أسرع خلال الأوقات الصعبة. هذه هي القوة التي لا يمكن إنكارها لوضع عملائك في المقام الأول. 🛍️

لا يقتصر النجاح في صناعة البيع بالتجزئة الديناميكية اليوم على تحقيق المبيعات فحسب، بل يتعلق ببناء الثقة وكسب ولاء العملاء وخلق تجارب لا تُنسى. 🛒🤝

لكن تقديم هذا المستوى من التخصيص عبر عدد لا يحصى من تفاعلات العملاء والقنوات المتعددة يمثل تحديًا حقيقيًا.

وهنا يأتي دور نظام إدارة علاقات العملاء بالتجزئة (CRM) الذي يغير اللعبة. فهو يساعدك على اكتشاف رؤى العملاء، والتنبؤ باحتياجاتهم، وبناء علاقات تحوّل المتسوقين العاديين إلى مناصرين للعلامة التجارية مدى الحياة.

هل أنت مفتون؟ ابق معنا بينما نكشف لك عن أفضل 10 حلول لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة التي تعيد تشكيل مستقبل البيع بالتجزئة. 🚀

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⏰ ملخص 60 ثانية:

يمكن أن يقدم برنامج إدارة علاقات العملاء شيئًا ما لكل بائع تجزئة - بدءًا من الشركات الصغيرة التي تتوسع إلى الشركات العملاقة التي تعمل على تحسين استراتيجياتها.

فيما يلي قائمة بأفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة:

SAP: الأفضل لإدارة البيع بالتجزئة على مستوى المؤسسة

الأفضل لإدارة البيع بالتجزئة على مستوى المؤسسة ClickUp: الأفضل لتبسيط مهام البيع بالتجزئة وتكامل CRM

الأفضل لتبسيط مهام البيع بالتجزئة وتكامل CRM Zoho CRM: الأفضل لقابلية التوسع والتخصيص

الأفضل لقابلية التوسع والتخصيص Salesforce: الأفضل لعمليات البيع بالتجزئة على نطاق واسع وعمليات B2B

الأفضل لعمليات البيع بالتجزئة على نطاق واسع وعمليات B2B شوبيفاي بلس: الأفضل لتجار التجزئة الذين يركزون على التجارة الإلكترونية

الأفضل لتجار التجزئة الذين يركزون على التجارة الإلكترونية ActiveCampaign: الأفضل لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني

الأفضل لإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني HubSpot CRM: الأفضل لتخصيص حملات التسويق بالتجزئة

الأفضل لتخصيص حملات التسويق بالتجزئة Pipedrive: الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات

الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات Monday CRM: الأفضل لإدارة سير العمل المرئية

الأفضل لإدارة سير العمل المرئية Zendesk Sell: الأفضل لتكامل خدمة العملاء

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء بالتجزئة؟

ولكن قبل أن تقفز إلى عربة إدارة علاقات العملاء بالتجزئة، دعنا نتأكد من أنك تختار الفائز! رحلة كل متسوق فريدة من نوعها، وكذلك احتياجات عملك.

إليك ما يجب أن يكون لديك مكونات إدارة علاقات العملاء لتحديد الأولويات:

سهولة الاستخدام: اختر حلاً لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة سهل الاستخدام وبديهي. مع40% من المستخدمين الذين يعانون من أدوات غير متقنة، اختر أداة يمكن لشركاء المبيعات لديك إتقانها بسرعة. المردود؟ أخطاء أقل واتخاذ قرارات أسرع

اختر حلاً لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة سهل الاستخدام وبديهي. مع40% من المستخدمين الذين يعانون من أدوات غير متقنة، اختر أداة يمكن لشركاء المبيعات لديك إتقانها بسرعة. المردود؟ أخطاء أقل واتخاذ قرارات أسرع قابلية التخصيص: قم بتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك لعمليات البيع بالتجزئة الفريدة الخاصة بك! قم بتخصيص لوحات المعلومات لتسليط الضوء على المنتجات الأكثر مبيعًا، وتحسين سير عمل مبيعات التخليصات، والتكيف مع نمو أعمالك

قم بتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك لعمليات البيع بالتجزئة الفريدة الخاصة بك! قم بتخصيص لوحات المعلومات لتسليط الضوء على المنتجات الأكثر مبيعًا، وتحسين سير عمل مبيعات التخليصات، والتكيف مع نمو أعمالك عرض العملاء بزاوية 360 درجة: افهم المتسوقين بشكل لم يسبق له مثيل. استخدم الرؤى التنبؤية لفهم الخصائص الديموغرافية للعملاء، وتحليل سجل الشراء، وصياغة حملات تسويقية شديدة الاستهداف لتشجيع تكرار الشراء

افهم المتسوقين بشكل لم يسبق له مثيل. استخدم الرؤى التنبؤية لفهم الخصائص الديموغرافية للعملاء، وتحليل سجل الشراء، وصياغة حملات تسويقية شديدة الاستهداف لتشجيع تكرار الشراء أتمتة المبيعات والتسويق: تحسين عمليات متابعة سلة التسوق المتروكة وتتبع خطوط المبيعات والتنبؤ بالإيرادات98% من مشتري إدارة علاقات العملاء الذين يصفون الأتمتة بأنها أمر لا بد منه، فهي المفتاح لزيادة سرعة البيع والبيع المتبادل وإتمام الصفقات

تحسين عمليات متابعة سلة التسوق المتروكة وتتبع خطوط المبيعات والتنبؤ بالإيرادات98% من مشتري إدارة علاقات العملاء الذين يصفون الأتمتة بأنها أمر لا بد منه، فهي المفتاح لزيادة سرعة البيع والبيع المتبادل وإتمام الصفقات إدارة العملاء المحتملين عبر القنوات المتعددة: التقط العملاء المحتملين من كل نقطة اتصال - عبر الإنترنت وفي المتجر ووسائل التواصل الاجتماعي. حدد أولويات العملاء المحتملين المحتملين ووجههم إلى شركاء المبيعات المناسبين، مما يحسن التحويلات ومشاركة العملاء

التقط العملاء المحتملين من كل نقطة اتصال - عبر الإنترنت وفي المتجر ووسائل التواصل الاجتماعي. حدد أولويات العملاء المحتملين المحتملين ووجههم إلى شركاء المبيعات المناسبين، مما يحسن التحويلات ومشاركة العملاء إدارة الطلبات والتسليم: عزز كفاءة تنفيذ الطلبات عبر سلسلة التوريد الكاملة. من وضع الطلبات إلى التسليم، قم بتحسين عملية إدارة علاقات العملاء لتتبع سلس وتحسين رضا العملاء

🎁 نصيحة إضافية: عزز كفاءتك مع إدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول! 📱 قم بتمكين فريق المبيعات لديك لإتمام الصفقات أثناء التنقل باستخدام استراتيجية إدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول. بحلول عام 2034، فإن سوق إدارة علاقات العملاء المتنقلة سيتجاوز 58 مليار دولار - مع زيادة الإنتاجية بنسبة 50% ومعدل نجاح مستهدف بنسبة 65%. من الواضح لماذا يتجه تجار التجزئة إلى استخدام الهاتف المحمول أولاً.

🧠 حقيقة ممتعة: بعد قوة تنفيذ إدارة علاقات العملاء, أبلغت معظم الشركات عن زيادة بنسبة 21%-30% في إيرادات المبيعات 🎉

## أفضل 10 حلول لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة 18% من الشركات تتبنى برامج إدارة علاقات العملاء في عامها الأول. وفي غضون خمس سنوات، يقفز هذا الرقم إلى ما يقرب من 65%. إذن، ما الذي يدفع هذا التبني السريع؟

يتعلق الأمر كله بالبقاء في المقدمة من خلال عمليات أكثر ذكاءً واتصالات أعمق مع العملاء ونتائج أعمال أفضل. لهذا السبب يركز تجار التجزئة الأذكياء على الكفاءة والإدارة الشاملة لبيانات العملاء. نظام إدارة علاقات العملاء بالتجزئة المناسب يحقق ذلك.

هل أنت جاهز لمقابلة مغيري قواعد اللعبة؟

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط مهام البيع بالتجزئة وتكامل CRM)

تدفق المخزون، وإدارة خطوط أنابيب المبيعات، والإشراف على استراتيجيات إدارة علاقات العملاء مع إدارة علاقات العملاء من ClickUp لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة

هل سئمت من المصارعة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء بالتجزئة البالية التي لا تفي بالغرض؟ كليك أب -تطبيق كل شيء للعمل - تطبيق كل شيء للعمل - يعيد كتابة السرد بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوحيد بيانات العملاء، وأتمتة سير العمل، وتقديم تجارب عملاء متميزة.

في قلب إدارة علاقات العملاء في ClickUp يكمن في تدفقات عمل قابلة للتخصيص تتكيف مع الاحتياجات الخاصة بالتجزئة. سواء كنت تدير المخزون عبر مواقع متعددة، أو تتبع تفضيلات العملاء، أو تحسين استراتيجيات المبيعات متعددة القنوات، فإن ClickUp يتناسب مع عملياتك.

تصوَّر نجاحك في البيع بالتجزئة بالطريقة التي تريدها بالضبط من خلال أكثر من 15 طريقة عرض ديناميكية، مثل القائمة وكانبان ومخطط جانت. إذا كنت قلقًا بشأن الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية، فإن ClickUp يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق.

طريقة عرض ClickUp

_تحسين استراتيجية البيع بالتجزئة الخاصة بك من خلال تصور الحملات وتحديد أولوياتها باستخدام طريقة عرض مخطط جانتت الديناميكي من ClickUp

ترتيب الحسابات بسهولة مع أكثر من 10 طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء من ClickUp لسهولة تجزئة العملاء.

عزِّز الإنتاجية من خلال أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل المتابعة، وتحديثات المخزون، والتذكيرات عبر البريد الإلكتروني. هل تحتاج إلى تحديثات في الوقت الفعلي؟ تعمل أدواتClickUp التعاونية على مواءمة فريقك مع الدردشات المدمجة ومشاركة الملفات والتعليقات المباشرة - دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

ولكن هذه هي البداية فقط! يقدم ClickUp مكتبة واسعة من قوالب إدارة علاقات العملاء لمساعدتك على البدء بسرعة.

قالب ClickUp CRM

انطلق بشكل أسرع، وقم ببناء علاقات أقوى مع العملاء، وقم بإدارة سير عمل البيع بالتجزئة باستخدام قالب ClickUp CRM

أحد النماذج البارزة هو قالب ClickUp CRM مصممة لضبط أعمال التجزئة الخاصة بك استراتيجيات إدارة العملاء. مركزية العمليات وتتبع المخزون وتحسين خطوط أنابيب المبيعات على منصة واحدة سهلة الاستخدام. والنتيجة؟ فريق عمل مبسط ومتسوقون أكثر سعادة وولاءً.

إليك سبب إعجابك بهذا النموذج:

تتبع العملاء المحتملين والتحويلات دون عناء لزيادة الإيرادات

دمج بيانات العملاء وسجل الشراء للحصول على خدمة مخصصة

تعاون بسلاسة من خلال الدردشات والتعليقات ومشاركة الملفات المدمجة

مثالي ل: بائعي التجزئة متعددي المواقع الذين يقومون بمزامنة المخزون والعلامات التجارية الإلكترونية التي تعمل على ضبط واجهات المتاجر وتجار التجزئة المختلطين الذين يديرون قنوات الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت مع تحديثات في الوقت الفعلي لتشغيل أكثر سلاسة

⭐دراسة حالة: دعنا نستكشف كيف الأغطية ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الملابس الرياضية، بتحسين عمليات البيع بالتجزئة وتعزيز التعاون وتحقيق نتائج ملحوظة باستخدام ClickUp.

✅تأثير ClickUp في Lids:

🕒 زيادة بنسبة 66% في كفاءة الاجتماعات الأسبوعية. تتعاون الفرق الآن بشكل أكثر فعالية وتتخذ القرارات بشكل أسرع

تتعاون الفرق الآن بشكل أكثر فعالية وتتخذ القرارات بشكل أسرع 💼 توفير أكثر من 100 ساعة عبر الفرق. وفرت الأتمتة وسير العمل المبسط وقتًا ثمينًا للمهام عالية التأثير

وفرت الأتمتة وسير العمل المبسط وقتًا ثمينًا للمهام عالية التأثير 🏬 تعزيز المشاركة عبر 25 متجرًا: ضمنت الإدارة المحسنة للبرنامج عمليات أكثر سلاسة ومواءمة أفضل

انضم إلى Lids وعدد لا يحصى من بائعي التجزئة الآخرين الذين يستخدمون ClickUp لتوسيع نطاق العمل بشكل أكثر ذكاءً وتوفير الوقت وتقديم تجارب متميزة للعملاء.

أفضل ميزات برنامج ClickUp

لوحات معلومات ClickUp : تتبع بصريًا القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات (ومتوسطاتها)، وقم بتثبيت أداء فريق المبيعات الخاص بك لضمان نجاح تكتيكاتك التسويقية

تتبع بصريًا القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات (ومتوسطاتها)، وقم بتثبيت أداء فريق المبيعات الخاص بك لضمان نجاح تكتيكاتك التسويقية راقب أداء فريق العمل ومقاييس المخزون ورؤى المبيعات التي تتكيف مع متجرك للبيع بالتجزئة مؤشرات الأداء الرئيسية حدد أهداف الفريق، وتتبع معالم المبيعات، وتصور التقدم المحرز من خلال أهداف ClickUp استخدم المدمج تتبع الوقت وظيفة لمراقبة كيفية استخدام فريقك للوقت عبر المهام وعمليات المبيعات

استمتع بإمكانية الوصول العالمي من خلال إدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول، مما يضمن الإنتاجية خارج المكتب

قيود ClickUp

قد تمثل المجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص منحنى تعليمي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

المستخدمون متحمسون لميزات إدارة علاقات العملاء في ClickUp، مع تسليط الضوء على مرونته وخيارات التخصيص. مسرورون مراجعة G2wإيه يقول

أنا أحب ClickUp! أستخدمه في كل شيء في عملي، بدءًا من إدارة خط أنابيب المبيعات ودورة مبيعات CRM إلى اتصالات الفريق والجداول الزمنية للإنتاج... يسمح لي مخطط جانت بدمج كل شيء للحصول على نظرة عامة كاملة لتخطيط الإنتاج

اختراق سريع: هل تريد تحويل كيفية إدارة أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بك للعملاء وزيادة المبيعات؟ تعمّق في هذه الخطوات القابلة للتنفيذ نصائح إدارة علاقات العملاء للارتقاء باستراتيجيتك

رسم خريطة لرحلات العملاء لتحديد نقاط الاتصال الرئيسية وتحسين المشاركة

إضفاء الطابع المركزي على قاعدة بيانات العملاء للحصول على رؤى أكثر وضوحًا حول التفضيلات وسجل الشراء

أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة وتحديثات الطلبات لتحسين عمليات البيع بالتجزئة

استخدام نظام إدارة علاقات العملاء في الألعاب لإلهام فريق المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء

2. Zoho CRM (الأفضل من حيث قابلية التوسع والتخصيص)

via

_/مرجع/ _https://www.zoho.com/crm/solutions/retail/?source\_from=crm-header Zoho CRM /%/href/

يجمع Zoho CRM للبيع بالتجزئة بين الوظائف والتخصيص لتبسيط عمليات عملك. يتجاوز هذا الحل متعدد القنوات إدارة بيانات العملاء الأساسية من خلال دمج المبيعات والتسويق والدعم والمخزون في حل واحد سلس.

صمم حملات تسويقية مستهدفة، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، وحسِّن اتصالات العملاء من لوحة تحكم واحدة. سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو متاجر تجزئة كبيرة، فإن Zoho يتكيف مع احتياجاتك، مما يساعدك على الاستفادة من الرؤى لتعزيز عمليات الشراء المتكررة.

أفضل ميزات Zoho CRM

أتمتة تتبع المخزون، والفواتير، وإدارة الطلبات

عرض كتالوجات المنتجات، مما يتيح للعملاء التصفح والتسوق دون عناء

التقاط اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين استراتيجية إدارة علاقات العملاء وتعزيز المشاركة

استخدم التحليلات التنبؤية لتحديد تفضيلات العملاء لصياغة حملات أكثر ذكاءً

قيود إدارة علاقات العملاء في زوهو

قد يحتاج المستخدمون غير التقنيين إلى تدريب لإتقان الميزات المتقدمة

تتطلب بعض الوظائف المتقدمة امتدادات، مما يزيد من التكلفة

تسعير Zoho CRM

مجاني

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أعلى مستوى: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5 (أكثر من 2700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

إليك السبب مستخدم G2 يفضل Zoho CRM:

يعد Zoho واحدًا من أجمل برامج إدارة علاقات العملاء التي استخدمتها على الإطلاق وأكثرها تصميمًا وسلاسة. واجهة المستخدم الخاصة به جذابة وجذابة، كما أن ترتيب واجهة المستخدم البديهية تجعله مناسبًا تمامًا لاستخدام الجميع.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج تسويق إدارة علاقات العملاء

3. Salesforce (الأفضل لعمليات البيع بالتجزئة على نطاق واسع وعمليات B2B)

عبر Salesforce: ينقح إدارة العملاء والمخزون والشؤون المالية، مما يساعد تجار التجزئة على تقديم خدمة مخصصة وتحسين العمليات

إدارة علاقات العملاء النحاسية : يدمج بيانات العملاء وسير العمل، مما يساعد تجار التجزئة على إدارة العلاقات والمبيعات بكفاءة أكبر

يدمج بيانات العملاء وسير العمل، مما يساعد تجار التجزئة على إدارة العلاقات والمبيعات بكفاءة أكبر إنسايتلي : يجمع بين علاقات العملاء والمبيعات والمشاريع في منصة واحدة لتعزيز المشاركة وتبسيط العمليات

🎁 المكافأة: عزز رحلة عملائك من خلال حملة إدارة علاقات العملاء التي تصل إلى النغمة الصحيحة في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل:

أعلى القمع: جذب المتسوقين من خلال رسائل البريد الإلكتروني للمنتجات الرائجة والإعلانات الاجتماعية ودعوات كبار الشخصيات في المتجر لتعزيز مشاركة العملاء

جذب المتسوقين من خلال رسائل البريد الإلكتروني للمنتجات الرائجة والإعلانات الاجتماعية ودعوات كبار الشخصيات في المتجر لتعزيز مشاركة العملاء منتصف مسار التحويل: رعاية العملاء المحتملين من خلال توصيات المنتجات المخصصة، والاختبارات المُحَبَّرة وإعلانات إعادة الاستهداف للعربات المتروكة

رعاية العملاء المحتملين من خلال توصيات المنتجات المخصصة، والاختبارات المُحَبَّرة وإعلانات إعادة الاستهداف للعربات المتروكة الجزء السفلي من مسار التحويل: قم بإتمام الصفقة من خلال الخصومات الحصرية، وإلقاء نظرة خاطفة على المنتجات الجديدة الوافدة، وتقييمات العملاء الرائعة

## ثورة إدارة علاقات العملاء بالتجزئة تبدأ هنا مع ClickUp

وها قد حصلت عليها - التشكيلة النهائية لأنظمة إدارة علاقات العملاء بالتجزئة، الجاهزة لتحويل طريقة تواصلك مع العملاء وتوسيع نطاق عملك!

لكن العثور على نظام إدارة علاقات العملاء المناسب لا يقتصر فقط على تحديد المربعات. بل يتعلق الأمر ببناء حل ينمو معك، ويبسط عملياتك، ويقدم تجارب عملاء مبهرة في كل خطوة على الطريق.

وهنا تبرز أهمية ClickUp. إنه أحد الأصول القوية لتصميم تدفقات عمل مخصصة، وتحويل فرق العمل إلى مراكز قوة، وخلق تجارب عملاء سيبهرون بها.

لا تنتظر - لا تنتظر ابدأ رحلتك في ClickUp اليوم وشاهد أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بك تتحول! 🚀