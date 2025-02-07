أفضل 10 بدائل ل Webex لعام 2025

في عام 2022, 83.13% من الأمريكيين يقضون ثلث أسبوعهم في حضور الاجتماعات. وأقر 50% من هؤلاء المشاركين في الاستطلاع أن المشكلات المتعلقة بالصوت هي أكبر مشكلة تواجه عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

أبلغ العديد من مستخدمي Cisco Webex عن مشاكل مماثلة. بغض النظر عن أسباب بحثك عن بديل Webex - الحاجة إلى برنامج مؤتمرات فيديو أكثر فعالية من حيث التكلفة أو تخصيص أفضل - ستجد أفضل الخيارات في منشور المدونة هذا.

إجراء مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة مع فريقك باستخدام SyncUps في ClickUp Chat

لقد قمنا أنا وفريق ClickUp بتجميع هذه القائمة من بدائل Webex بناءً على خبرتنا وأبحاثنا المكثفة. دعنا نستكشفها واحداً تلو الآخر.

⏰ ملخص 60 ثانية

جرب هذه البدائل لـ Webex لعقد اجتماعات صوتية ومرئية عالية الجودة:

Zoom (الأفضل للاجتماعات الصوتية والمرئية الخالية من المتاعب)

(الأفضل للاجتماعات الصوتية والمرئية الخالية من المتاعب) ميكروسوفت تيمز (الأفضل للتكامل مع نظام مايكروسوفت البيئي)

(الأفضل للتكامل مع نظام مايكروسوفت البيئي) مكان العمل (الأفضل لاستخدام ميزات الشبكات الاجتماعية)

(الأفضل لاستخدام ميزات الشبكات الاجتماعية) GoTo Meeting (الأفضل للاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون عن بُعد)

(الأفضل للاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون عن بُعد) RingEX (الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة)

(الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة) Skype (الأفضل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو المجانية والموثوقة حول العالم)

(الأفضل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو المجانية والموثوقة حول العالم) جوجل ورك سبيس (الأفضل للتعاون دون عناء)

(الأفضل للتعاون دون عناء) Slack (الأفضل لمركزية التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق)

(الأفضل لمركزية التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق) Zoho Meeting (الأفضل للتعاون في العمل)

Meeting (الأفضل للتعاون في العمل) Dialpad (الأفضل للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

(الأفضل للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) أدوات اتصال فيديو أخرى:كليك أب

جرب ClickUp مجانًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Webex؟

برنامج يعمل بسلاسة ويسهل إعداده برنامج إدارة الاجتماعات يوفر وقت الجميع وصبرهم_ في منصة مؤتمرات الويب الخاصة بك، يمكنك تحديد الأولويات:

جودة الفيديو والصوت: ابحث عن برامج مؤتمرات الفيديو بدون إعدادات فيديو وصوت بطيئة. ميزات مشاركة الشاشة ضرورية للاجتماعات عبر الإنترنت والتواصل الواضح أيضاً

ابحث عن برامج مؤتمرات الفيديو بدون إعدادات فيديو وصوت بطيئة. ميزات مشاركة الشاشة ضرورية للاجتماعات عبر الإنترنت والتواصل الواضح أيضاً أدوات التعاون: تأمين منصة مؤتمرات فيديو مع دردشة مدمجة وأدوات اتصال مرئية ومشاركة الملفات وخيارات تخزين أكثر سلاسة التعاون في مساحة العمل الأداء والموثوقية: تأكد من أن الحد الأدنى من الانقطاعات في الاتصال بالإنترنت لا يؤثر على جودة الفيديو

تأمين منصة مؤتمرات فيديو مع دردشة مدمجة وأدوات اتصال مرئية ومشاركة الملفات وخيارات تخزين أكثر سلاسة التعاون في مساحة العمل الميزات المتقدمة: ابحث عن ميزات مثل التسجيل التلقائي وتدوين الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لجعل متابعة الاجتماعات أكثر كفاءة

ابحث عن ميزات مثل التسجيل التلقائي وتدوين الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لجعل متابعة الاجتماعات أكثر كفاءة عمليات التكامل: تأكد من أن أداتك تدعم عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لسير عمل أكثر سلاسة

تأكد من أن أداتك تدعم عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لسير عمل أكثر سلاسة قابلية التوسع: خطط للتعاون مع الأدوات التي يمكن أن تستوعب الفرق الصغيرة والاحتياجات التنظيمية الكبيرة

خطط للتعاون مع الأدوات التي يمكن أن تستوعب الفرق الصغيرة والاحتياجات التنظيمية الكبيرة سهولة الاستخدام: تجاوز المنصات ذات الخطوات المكثفة ومتطلبات الإعداد للانضمام إلى الاجتماعات أو تلك التي تحتوي على عناصر تحكم معقدة في التنقل

في نهاية المطاف، يجب أن توفر بدائل اجتماعات Cisco Webex واجهة محسنة لعمليات شركتك. دعنا نستكشف بعضًا منها للعثور على أفضل برامج مؤتمرات الفيديو المناسبة لك.

أفضل 10 بدائل لبرنامج Webex

إذا كنت قد سئمت أيضًا من تكرار عبارة "هل تسمعني الآن؟" أو "هل أنا مرئي؟"، فقد تكون أدوات برامج مؤتمرات الفيديو هذه مفيدة للغاية!

1. زووم (الأفضل للاجتماعات الصوتية والمرئية الخالية من المتاعب)

عبر تكبير سواء أكنت تنظم اجتماعاً غير رسمي للفريق أو ندوة عالمية عبر الإنترنت، فإن Zoom يجعل التعاون مع مكالمات الفيديو عالية الدقة والجدولة أمراً بسيطاً.

وتسمح ميزاته الرئيسية، مثل أدوات السبورة المدمجة، للفرق برسم الأفكار أو العصف الذهني بصرياً أثناء الاجتماعات. تستفيد فرق العمل عن بُعد من ذلك بشكل كبير، حيث إنها تحاكي إبداع جلسة العصف الذهني الشخصية. كما يمكنك إخفاء غرفتك الفوضوية أثناء الاجتماعات وإبهار فريقك بخلفيات افتراضية مذهلة.

Zoom أفضل الميزات

اجمع الملاحظات أو الآراء من المشاركين من خلال استطلاع الرأي المدمج في Zoom للاجتماعات

التعليق على المحتوى المشترك أو تمييز النقاط أو إضافة ملاحظات في الوقت الفعلي أثناء مشاركة الشاشة باستخدام أدوات الرسم في Zoom

متابعة الاجتماعات الفائتة من خلال جلسة مسجلة ونصوص يتم إنشاؤها تلقائياً

قيود التكبير/التصغير

تحدد الباقة المجانية مدة الاجتماعات ب 40 دقيقة، مما قد يعيق المناقشات المثمرة

تتوافر خدمة Zoom Phone، وهي خدمة الهاتف المستندة إلى السحابة لإدارة مكالمات العملاء، في باقات انتقائية فقط

تسعير #### Zoom

الأساسية: مجانية

مجانية الاحترافية: 15.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

15.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات: 21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال بلس: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoom؟

يسهل عليَّ Zoom التواصل والدردشة مع فريقي افتراضيًا ولا تقل التجربة عن إنجاز العمل شخصيًا. إنه سهل الاستخدام للغاية مع واجهة بسيطة. وهو يتكامل بشكل جيد جداً مع تطبيقات أخرى مثل Outlook ويجعل إدارة التقويم أمراً سهلاً. مراجعة Capterra 👀 هل تعلم؟ قد يؤدي حضور الاجتماعات المتتالية إلى شعور الشخص بالإرهاق. يُعرف هذا أيضًا باسم "إجهاد التكبير/التصغير" 1 من كل 7 نساء و1 من كل 20 رجلاً اعترفوا بتجربتها بقوة.

2. مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتكامل مع نظام مايكروسوفت البيئي)

/صورة

عبر مايكروسوفالشايms كثيرًا ما يتم إدراجها كواحدة من أفضل بدائل Google Meet ، يعد Microsoft Teams مزيجًا من المراسلة الفورية ومشاركة الملفات المستندة إلى السحابة ومكالمات غير محدودة، وكل ذلك في منصة مصممة لتنظيم العمل الجماعي عن بُعد.

وهو متوافق مع Microsoft 365 ويتيح للفرق التعاون في المستندات وإدارة المشاريع والتواصل في الوقت الفعلي من خلال الدردشة الجماعية المدمجة وجدولة التقويم، مما يضاعف الإنتاجية.

سواء كنت تدير جلسات العصف الذهني أو تستضيف ندوات عبر الإنترنت أو تدير مهام الفريق اليومية، فإن Microsoft Teams يحافظ على كل شيء متصل ومنظم تحت سقف رقمي واحد مع التسجيل السحابي.

أفضل ميزات Microsoft Teams

الوصول إلى فيديو عالي الدقة بدقة 720 بكسل في الباقة المجانية ودقة 1080 بكسل في فئات الأسعار الأخرى

إنشاء قنوات خاصة بموضوعات محددة وإضافة علامات تبويب للتطبيقات أو الملفات أو لوحات المعلومات لإدارة المشروع

الاستفادة من التشفير من طرف إلى طرف وميزات مثل المصادقة الثنائية لتحقيق أقصى درجات الأمان

قيود Microsoft Teams

قد يبدو اتساع نطاق الميزات مخيفاً، خاصة للمستخدمين لأول مرة أو للفرق الأصغر حجماً

يمكن أن تؤدي الفرق الكبيرة أو التخزين المفرط للملفات إلى إبطاء التطبيق

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات/مستخدم شهرياً

4 دولارات/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات/مستخدم شهرياً

6 دولارات/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

12.50 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9500 تقييم)

اقرأ أيضًا: كيفية عقد اجتماعات مثمرة وتحسين كفاءة فريق العمل

3. مكان العمل (الأفضل لاستخدام ميزات الشبكات الاجتماعية)

عبر مكان العمل يعد Workplace من Meta بمثابة شبكة اجتماعية لمكتبك. فهو يمزج بين المجموعات والمحادثات ومكالمات الفيديو لإبقاء فرق العمل على اتصال وإطلاع على آخر المستجدات. إذا كان موظفوك يعرفون طريقهم في فيسبوك، فسيشعرون وكأنهم في وطنهم هنا.

على الرغم من أنه بديل مفيد لـ Webex، فإن إغلاق Meta لـ Workplace في مايو 2026 يعني أن قائمتنا مفيدة أكثر للمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل أخرى.

أفضل ميزات مكان العمل

الاتصال بتطبيقات مختلفة مثل Google Drive وMicrosoft Office

التعاون بفعالية من أي مكان مع إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول

تسهيل التعاون مع الشركاء الخارجيين أو العملاء في بيئة آمنة

قيود مكان العمل

مع اقتراب موعد إيقاف تشغيل المنصة بحلول أغسطس 2025، قد لا يكون الاستثمار في Workplace قابلاً للتطبيق على المدى الطويل

أبلغ المستخدمون عن وجود زيادة مفرطة في الإشعارات، مما قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه

تقدم المنصة تخصيصات محدودة للتخصيص حسب الاحتياجات التنظيمية المحددة

تسعير مكان العمل

الخطة الأساسية : 4 دولار/مستخدم شهرياً

: 4 دولار/مستخدم شهرياً خطة المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات الخاصة بمكان العمل

G2 : 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Workplace؟

بعد استخدام فيسبوك لسنوات طويلة أثناء نشأتي، فإنه يعمل بشكل مشابه، وهو رائع للتواصل مع الكثير من الأشخاص في وقت واحد.

بالكاد إن حدث أي مشاكل، على الرغم من تعدد الدردشات الجماعية الكبيرة.

ميزات مفيدة مثل شريط الملفات المرفق بكل محادثة حتى تتمكن من رؤية الملفات أو الوسائط المرسلة في المحادثة بأكملها. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 4. GoTo Meeting (الأفضل للاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون عن بُعد)

عبر الذهاب إلى الاجتماع من البدائل الأخرى لاجتماعات Cisco Webex، GoTo Meeting، وهو بديل آخر لاجتماعات Cisco Webex، وهو سهل الاستخدام، حتى لو لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا. جودة الصوت والفيديو واضحة تمامًا، لذلك لا تقلق باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك القفز من أي جهاز تقريبًا - كمبيوتر شخصي، أو ماك، أو أي جهاز آخر.

العائق الوحيد المقدم؟ عادة ما يتعين على المشاركين تنزيل البرنامج، وهو ما قد يكون مزعجاً إذا كانت شركتك صارمة بشأن التنزيلات.

GoTo Meeting أفضل الميزات

انخرط في اتصال واضح ونقي مع فيديو عالي الدقة وتجنب سوء الفهم

مشاركة شاشتك مع زملائك في الفريق أو العملاء دون عوائق

أنشئ عناوين URL مخصصة لتسهيل انضمام المشاركين إلى الاجتماعات

قيود GoTo Meeting

يجب على المشاركين تثبيت تطبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الأمور

لا تتجاوز مدة الاجتماعات في الإصدار المجاني 40 دقيقة مع ما يصل إلى ثلاثة مشاركين

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل السبورة البيضاء أو تحرير الملفات أثناء الاجتماع

تسعير اجتماع GoTo Meeting

احترافي: 14 دولارًا أمريكيًا/منظم شهريًا (تُدفع سنويًا)

14 دولارًا أمريكيًا/منظم شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/منظم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

19 دولارًا أمريكيًا/منظم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

GoTo Meeting التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن GoTo Meeting؟

GoTo Meeting هو الأفضل من حيث جودة الصوت والصورة والبث المباشر في الوقت الفعلي. أحب سهولة تنظيم الاجتماعات وإرسال الدعوات والمرفقات عبر روابط رقمية آمنة. قبول الدعوة مباشرة، مما يسهل على المدعوين المشاركة بفعالية. كما أن توزيع الأدوار أثناء الاجتماعات الافتراضية سهل، حيث يمكن إيقاف تشغيل الميكروفون ونقله إلى مشارك آخر بسهولة. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 5. RingEX (الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة)

via

/مرجع/ _https://www.ringcentral.com/ RingEx /%href/

يقدم RingEx مجموعة أدوات اتصال للشركات. فهو يدمج المراسلة ومكالمات الفيديو وخدمات الهاتف في منصة واحدة. هل تحتاج إلى الدردشة أو عقد اجتماع فيديو أو إجراء مكالمة سريعة؟ يوفر لك RingEX من RingCentral كل ما تحتاجه.

وهو يعمل عبر جميع أجهزتك، بحيث تكون متصلاً دائماً، سواء في المكتب أو أثناء التنقل. ومع ذلك، فإن إعداده قد يبدو صعباً بعض الشيء في البداية، وقد واجه بعض الأشخاص مشاكل في جودة المكالمات.

RingEX أفضل الميزات

الوصول إلى ميزات مثل مشاركة الملفات وإدارة المهام ومراسلة الفريق لتحسين الإنتاجية

عقد اجتماعات فيديو موثوقة للتعاون الافتراضي الفعال

التكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace

قيود RingEX

يمكن أن تكون عملية التكوين الأولية صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً

قد تحدث حالات انقطاع المكالمات أو ضعف جودة الصوت

تسعيرة RingEX

الأسعار الأساسية : 30 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين

: 30 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين متقدم : 35 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين

: 35 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين متقدم: 45 دولاراً شهرياً ل 1-5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات رينج إكس

G2: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

4.1/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

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6. سكايب (الأفضل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو المجانية والموثوقة في جميع أنحاء العالم)

عبر سكايب يمكنك التواصل مع الأصدقاء أو حضور مكالمات العمل أو مشاركة الملاحظات التعاونية مع الزملاء باستخدام Skype. يعمل بديل Webex هذا بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة - سواء كنت تستخدم سطح مكتب أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا ذكيًا - مما يجعله خيارًا مثاليًا للتواصل.

ومع ذلك، مثل أي أداة، فهي ليست مثالية. فقد عانى بعض المستخدمين من رداءة جودة المكالمات أو مشاكل في الاتصال أو مواطن الخلل العرضية، مما قد يكون محبطاً.

أفضل ميزات Skype

شارك شاشتك أثناء المكالمات للعروض التقديمية أو التعاون

الدردشة في الوقت الفعلي مع أفراد أو مجموعات

إرسال المستندات والصور والملفات الأخرى مباشرةً من خلال الدردشة

قيود Skype

يمكن أن تواجه أحياناً ضعف جودة الصوت أو الفيديو

مشاكل الاتصال مثل انقطاع المكالمات أمر شائع

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لإدارة الاجتماعات والمشاريع المتكاملة

تسعير Skype

خطة مجانية

الهاتف المحمول والخط الأرضي في الولايات المتحدة: 3.59 دولار/شهرًا

3.59 دولار/شهرًا المحمول والخط الأرضي في أمريكا الشمالية: 8.39 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات سكايب

G2: 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

👀 هل تعلم؟ في الولايات المتحدة, 37 مليار دولار تهدر سنويًا على اجتماعات غير منتجة.

7. Google Workspace (الأفضل للتعاون دون عناء)

عبر مساحة عمل جوجل مساحة عمل Google Workspace مشهورة أيضًا بديل Microsoft Teams . وهو مصمم لإبقاء الفرق متصلة في المكتب أو عن بُعد. ويعني التكامل عبر مجموعة تطبيقاته - تقويم Google والتقويم والاجتماعات وDrive والورقة وما إلى ذلك - أنه يمكنك بدء مستند وحضور مكالمة فيديو ومشاركة الملفات من مجموعة واحدة من الأدوات دون أن تفوتك أي نبضة.

أفضل ميزات Google Workspace

تخزين ملفاتك والوصول إليها من أي مكان باستخدام مساحة تخزين سحابية كبيرة

التكامل مع أدوات مثل Gemini للحصول على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة

الوصول إلى عملك على أي جهاز، سواء كان كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac أو جهاز محمول

قيود مساحة عمل Google

يمكن أن تؤدي الأخطاء أو المشكلات العرضية إلى تعطيل سير العمل

على الرغم من توفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت، إلا أنه ليس سريع الاستجابة ويمكن الاعتماد عليه

قد تكون هناك مشكلات في التوافق مع تطبيقات غير تابعة ل Google أو إصدارات معينة من Windows

تسعير Google Workspace

إصدار مجاني: إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا

إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا المبتدئين من الشركات: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا

7.20 دولار/مستخدم شهريًا الإصدار القياسي للأعمال: 14.40 دولارًا/مستخدم شهريًا

14.40 دولارًا/مستخدم شهريًا نسخة الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

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8. Slack (الأفضل لمركزية التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق)

عبر سلاك تُعد ميزة Huddles في Slack بمثابة حديث "مبرد المياه" خلال ساعات العمل. إنها مكالمات صوتية سريعة وعفوية لمناقشة الأمور دون مغادرة التطبيق (أو مكتبك). وهي مثالية للعصف الذهني ومشاركة الأفكار على سطح المكتب دون الحاجة إلى الإجراءات الشكلية والخطوات الإضافية لجدولة اجتماع كامل.

ومع ذلك، بقدر ما هي رائعة للتعاون أثناء التنقل، فإن إدارة هذه المكالمات السريعة يمكن أن تؤدي أحياناً إلى زيادة الحمل إذا لم يتم التحكم فيها، ولا يزال المستخدمون الجدد يواجهون قليلاً من منحنى التعلم.

أفضل ميزات تطبيق Slack

مشاركة الشاشات والمستندات والصور والملفات الأخرى داخل المحادثات

إنشاء قنوات لمشاريع أو فرق مختلفة للحفاظ على تنظيم المناقشات

الانضمام إلى Huddles أو مغادرتها حسب الحاجة

البحث عن الرسائل والملفات السابقة باستخدام ميزة البحث القوية في سلاك

قيود سلاك

لا يمكن عرض جلسات Huddles كتسجيلات للاجتماعات، لذلك لا يوجد مرجع للمناقشات الفائتة

بعض ميزات سلاك غير متوفرة أثناء الاجتماعات المتزامنة

تسعير سلاك

خطة مجانية

إيجابي 7.25 دولار/مستخدم شهرياً

7.25 دولار/مستخدم شهرياً الأعمال + : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: 71% من الأشخاص ادعوا أنهم استخدموا الرموز التعبيرية في العمل في عام 2022. واعترف 68% منهم بإعجابهم باستخدام زملائهم للرموز التعبيرية أثناء التواصل في العمل، بينما شعر 63% منهم بأنهم أكثر ارتباطاً بزملائهم في الفريق.

9. Zoho Meeting (الأفضل للتعاون في العمل)

عبر زوهو Zoho Meeting هو بديل بسيط يعتمد على المتصفح Webex. فهو يجعل من السهل إعداد مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيلات لا نهاية لها أو متاعب تقنية.

إنه اختيار رائع للفرق التي تستخدم بالفعل مجموعة تطبيقات Zoho ويمكن أن يكون فعالاً من حيث التكلفة مقارنة ببعض الأدوات الأخرى في قائمتنا.

أفضل ميزات Zoho Meeting

تسجيل الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت للرجوع إليها أو مشاركتها في المستقبل

الانضمام إلى الاجتماعات مباشرةً من متصفح جوجل كروم أو أي متصفحات أخرى دون تنزيل أي شيء

التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى، وتحسين سير العمل

قيود Zoho Meeting

يمكن الإبلاغ عن بعض المشكلات العرضية في وضوح الصوت والفيديو

خيارات العلامة التجارية والتخصيص مقيدة إلى حد ما

تسعير Zoho Meeting

مجاني للأبد

الاجتماع القياسي: يبدأ من 1 دولار/مضيف شهريًا

يبدأ من 1 دولار/مضيف شهريًا الاجتماع الاحترافي: يبدأ من 3 دولارات/مستضيف شهريًا

يبدأ من 3 دولارات/مستضيف شهريًا ندوة عبر الإنترنت القياسية: تبدأ من 7.50 دولار/مستضيف شهريًا

تبدأ من 7.50 دولار/مستضيف شهريًا ندوة احترافية عبر الإنترنت: تبدأ من 16 دولار/مستضيف شهرياً

تبدأ من 16 دولار/مستضيف شهرياً ندوة عبر الإنترنت للمؤسسات: تبدأ من 66 دولارًا/مستضيف شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Meeting

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 850 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Meeting؟

_مقارنةً بمنصات أخرى مثل Google Meet، وجدتُ أن Zoho Meetings يقدم تجربة أكثر استقرارًا ومتعة. فجودة الصوت والفيديو ممتازة باستمرار، مما يقلل من التأخير المحبط ويضمن التواصل السلس. كما أن واجهة المستخدم أيضًا بديهية بشكل لا يصدق، مما يسهل على فريقنا التنقل والاستفادة من جميع الميزات مراجعة G2 التي تم التحقق منها 10. Dialpad (الأفضل للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر لوحة الطلب يبقي Dialpad AI Meetings الأمور بسيطة وذكية في نفس الوقت. إنها أداة لعقد مؤتمرات الفيديو مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل النسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات التي توفر عليك تدوين الملاحظات التي لا تنتهي. الإعداد سريع، وإذا كنت تستخدم تطبيقات Dialpad الأخرى بالفعل، فإن كل شيء يعمل معًا مثل السحر.

ومع ذلك، فهو لا يخلو من المراوغات - يمكن أن يتعطل الصوت والفيديو في بعض الأحيان، خاصة أثناء المكالمات الطويلة، ويبدو تطبيق الهاتف المحمول ضعيفًا بعض الشيء مقارنة بإصدار سطح المكتب.

Dialpad أفضل الميزات

استخدم الوصول إلى المنصة بنقرة واحدة للإعداد في غضون دقائق

الوصول إلى مستندات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم أثناء المكالمات

التكامل مع أدوات الإنتاجية مثل Google Workspace وMicrosoft 365

قيود لوحة الاتصال الهاتفي

يحتوي بديل Cisco Webex من Cisco على ميزات أساسية لخيارات التخصيص مثل خلفيات الاجتماعات أو الشعارات أو دعوات البريد الإلكتروني المخصصة

ميزات مثل النسخ المباشر وملخصات المكالمات مفيدة ولكنها قد تتطلب التدريب أو الاستخدام المتكرر لجني الفوائد

أسعار Dialpad

مجاني

الشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

Dialpad التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

اقرأ أيضًا: تخلص من القلم والورقة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

أدوات اتصال الفيديو الأخرى

أثناء استكشاف أدوات أخرى بدلاً من Cisco Webex، يجب على الشركات المتنامية التفكير في خيارات أخرى للتعامل مع إدارة المشروع واحتياجات الفريق بشكل عام.

على سبيل المثال، ألا ترغب في الاشتراك في منصة الكل في واحد التي يمكن أن تتنكر في برنامج مجاني لإدارة المشاريع ، وتوفير تجربة مؤتمرات فيديو أفضل، وإنجاز مهام إضافية؟

ClickUp انقر فوق قد لا يكون أداة كاملة لعقد مؤتمرات الفيديو (حتى الآن!) ولكنه يكمل الخيارات الأخرى في هذه القائمة باعتباره كل شيء للعمل. إليك كيفية استخدامه كبديل لتطبيق Cisco Webex.

قم بتسجيل ومشاركة شاشتك مباشرة من أي مهمة باستخدام ClickUp Clips

ضع في اعتبارك كليك أب كليب . يُضفي لمسة جديدة على مؤتمرات الفيديو من خلال السماح لك بتسجيل شاشتك مع تعليق صوتي، ومشاركتها مع فريقك، والتعاون بشكل غير متزامن - العمل معًا دون الحاجة إلى أن يكون الجميع متاحًا في وقت واحد.

وبدلاً من الاجتماعات المباشرة، يمكن لأعضاء الفريق التواصل ومشاركة التحديثات وتقديم الملاحظات من خلال اتصال فيديو غير متزامن . لذا، إذا كانت المناطق الزمنية تمثل مشكلة لفريقك، فاستخدم هذه الميزة.

📮📮 انقر فوق البصيرة: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل انقر فوق الدردشة ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

جرّب ClickUp مجاناً

تحافظ محادثة ClickUp Chat على تركيز المناقشات، سواء كنت تقوم بالعصف الذهني للأفكار، أو تقديم تحديثات، أو وضع علامات على زملائك في الفريق للحصول على مدخلات سريعة.

انتقل إلى مكالمات صوتية ومرئية سريعة وشارك شاشتك مع SyncUps في ClickUp Chat

يمكنك أيضًا الانتقال إلى مكالمات فيديو وصوت سريعة (مثل Huddles!) باستخدام SyncUps في ClickUp Chat. والنتيجة؟ بديل Webex الذي يعمل بشكل جيد على حد سواء للمكالمات الفورية وغير الفورية.

اجمع مهامك ومحادثاتك وذكاءك الاصطناعي مع ClickUp Chat

بالحديث عن المحادثات، يمكنك إقران ClickUp Chat مع ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي الخارقة، ويمكنك القيام بأكثر من مجرد إرسال الرسائل والرد عليها:

تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة

ربط المحادثات بالمهام الصحيحة للحفاظ على مركزية السياق

متابعة الرسائل الفائتة مع ملخصات الذكاء الاصطناعي الفورية

اطرح أسئلة حول المناقشات الحالية في الدردشة واحصل على إجابات واضحة دون الحاجة إلى الاتصال بزملائك

ميزة رائعة أخرى في ClickUp هي اجتماعات ClickUp . وهو مركز مركزي لتنظيم الاجتماعات والتخطيط لها ومتابعتها، حتى بدون حل مؤتمرات الفيديو المدمج. فبدلاً من استضافة مكالمات الفيديو، يركز على التحضير للاجتماعات وما بعدها، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التوافق والإنتاجية.

من خلال ClickUp، يمكنك إنشاء جداول أعمال الاجتماعات وربط المهام بنقاط المناقشة وتعيين إجراءات المتابعة وتتبع النتائج.

قالب اجتماعات ClickUp

نموذج قالب اجتماعات ClickUp يسمح لك بإدارة جداول أعمال الاجتماعات وعناصر العمل والمتابعة مباشرةً. يوفر خمس طرق عرض ClickUp: "القائمة" و"المجلس" و"التضمين" و"المحادثة" و"التقويم" يمكنك أيضًا الاستفادة من الحالات المخصصة مثل "غير مجدول" و"مجدول" و"قيد التقدم"

ClickUp أفضل الميزات

تسجيل ومشاركة تحديثات الفيديو أو التعليمات السريعة بشكل غير متزامن، مما يلغي الحاجة إلى اجتماعات غير ضرورية

أنشئ علاقات مخصصة بين المهام، مثل التبعيات أو الحاصرات أو العناصر ذات الصلة

استخدام تكامل ClickUp Zoom لجدولة الاجتماعات، والوصول إلى النصوص، ومزامنة التحديثات، وتتبع النتائج، كل ذلك في مكان واحد - لا حاجة للتنقل بين التطبيقات

اربط ClickUp بفرق MS Teams باستخدام تكامل ClickUp Microsoft Teams . يمكنك تحويل المحادثات بسرعة إلى مهام قابلة للتنفيذ، وربط التحديثات مباشرةً بمشاريع ClickUp، وحتى مشاركة تقدم المهام دون مغادرة Teams

قيود ClickUp

على الرغم من تقديم تكاملات رائعة، إلا أن ClickUp لا يحتوي على ميزة مؤتمرات الفيديو المدمجة الكاملة

قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت لفهم ميزات ClickUp العديدة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/مساحة عمل لكل عضو شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

تقول سامانثا دنغيت، إحدى عملاء ClickUp، وهي مديرة مشروع في شركة Diggs

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا تؤدي إلى ثقب أسود حيث كانت تُترك العناصر غير مرئية وغير مراقبة. ونتيجةً لذلك، لم تكن تتم مراجعة المهام في الوقت المحدد، ولم يكن أحد يعرف كيف يسير التطوير الإبداعي. الآن، يمكن للجميع في الفريق أن يرى بوضوح متى يحين موعد استحقاق عناصر العمل والدردشة والتعاون ضمن المهام. سامانثا دينجيت مديرة مشروع في شركة ديجز. مدير مشروع في شركة ديجز

💡 نصيحة احترافية: حوّل ClickUp إلى "بنك ذكريات" لاجتماعاتك. سجّل المناقشات المهمة وأضفها كمقاطع واربطها مباشرةً بمشاريعك أو مهامك. يمكن لفريقك إعادة النظر في اللحظات الرئيسية من الاجتماعات السابقة دون البحث في الملاحظات القديمة.

نظّم اجتماعك التالي وقم بإدارته باستخدام ClickUp

ربما كانت اجتماعات Cisco Webex هي الخيار المفضل للعديد من الشركات، ولكن مؤتمرات الفيديو ليست كافية للإنتاجية والتعاون. فالفرق تحتاج إلى أدوات تتكامل مع سير عملها، وتواصل أفضل، وتتكيف مع احتياجاتها الفريدة. وهنا يأتي دور حلول مثل ClickUp!

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يعمل ClickUp على تنظيم تواصل فريقك ومهامه ومشاركة المعرفة باستخدام إمكانات التكامل والتحديثات غير المتزامنة والدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مع خطته المجانية وأكثر من 1000 تكامل، يمكن لفريقك البدء في التعاون بشكل أفضل على الفور. اشترك في ClickUp مجانًا!