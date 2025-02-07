أفضل 10 بدائل ل Webex لعام 2025

في عام 2022, 83.13% من الأمريكيين يقضون ثلث أسبوعهم في حضور الاجتماعات. وأقر 50% من هؤلاء المشاركين في الاستطلاع أن المشكلات المتعلقة بالصوت هي أكبر مشكلة تواجه عقد المؤتمرات عبر الفيديو.
أبلغ العديد من مستخدمي Cisco Webex عن مشاكل مماثلة. بغض النظر عن أسباب بحثك عن بديل Webex - الحاجة إلى برنامج مؤتمرات فيديو أكثر فعالية من حيث التكلفة أو تخصيص أفضل - ستجد أفضل الخيارات في منشور المدونة هذا.
لقد قمنا أنا وفريق ClickUp بتجميع هذه القائمة من بدائل Webex بناءً على خبرتنا وأبحاثنا المكثفة. دعنا نستكشفها واحداً تلو الآخر.
⏰ ملخص 60 ثانية
جرب هذه البدائل لـ Webex لعقد اجتماعات صوتية ومرئية عالية الجودة:
- Zoom (الأفضل للاجتماعات الصوتية والمرئية الخالية من المتاعب)
- ميكروسوفت تيمز (الأفضل للتكامل مع نظام مايكروسوفت البيئي)
- مكان العمل (الأفضل لاستخدام ميزات الشبكات الاجتماعية)
- GoTo Meeting (الأفضل للاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون عن بُعد)
- RingEX (الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة)
- Skype (الأفضل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو المجانية والموثوقة حول العالم)
- جوجل ورك سبيس (الأفضل للتعاون دون عناء)
- Slack (الأفضل لمركزية التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق)
- Zoho Meeting (الأفضل للتعاون في العمل)
- Dialpad (الأفضل للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)
- أدوات اتصال فيديو أخرى:كليك أب
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Webex؟
برنامج يعمل بسلاسة ويسهل إعداده برنامج إدارة الاجتماعات يوفر وقت الجميع وصبرهم_ في منصة مؤتمرات الويب الخاصة بك، يمكنك تحديد الأولويات:
- جودة الفيديو والصوت: ابحث عن برامج مؤتمرات الفيديو بدون إعدادات فيديو وصوت بطيئة. ميزات مشاركة الشاشة ضرورية للاجتماعات عبر الإنترنت والتواصل الواضح أيضاً
- أدوات التعاون: تأمين منصة مؤتمرات فيديو مع دردشة مدمجة وأدوات اتصال مرئية ومشاركة الملفات وخيارات تخزين أكثر سلاسةالتعاون في مساحة العمل
- الأداء والموثوقية: تأكد من أن الحد الأدنى من الانقطاعات في الاتصال بالإنترنت لا يؤثر على جودة الفيديو
- الميزات المتقدمة: ابحث عن ميزات مثل التسجيل التلقائي وتدوين الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لجعل متابعة الاجتماعات أكثر كفاءة
- عمليات التكامل: تأكد من أن أداتك تدعم عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لسير عمل أكثر سلاسة
- قابلية التوسع: خطط للتعاون مع الأدوات التي يمكن أن تستوعب الفرق الصغيرة والاحتياجات التنظيمية الكبيرة
- سهولة الاستخدام: تجاوز المنصات ذات الخطوات المكثفة ومتطلبات الإعداد للانضمام إلى الاجتماعات أو تلك التي تحتوي على عناصر تحكم معقدة في التنقل
في نهاية المطاف، يجب أن توفر بدائل اجتماعات Cisco Webex واجهة محسنة لعمليات شركتك. دعنا نستكشف بعضًا منها للعثور على أفضل برامج مؤتمرات الفيديو المناسبة لك.
أفضل 10 بدائل لبرنامج Webex
إذا كنت قد سئمت أيضًا من تكرار عبارة "هل تسمعني الآن؟" أو "هل أنا مرئي؟"، فقد تكون أدوات برامج مؤتمرات الفيديو هذه مفيدة للغاية!
1. زووم (الأفضل للاجتماعات الصوتية والمرئية الخالية من المتاعب)
عبر تكبير سواء أكنت تنظم اجتماعاً غير رسمي للفريق أو ندوة عالمية عبر الإنترنت، فإن Zoom يجعل التعاون مع مكالمات الفيديو عالية الدقة والجدولة أمراً بسيطاً.
وتسمح ميزاته الرئيسية، مثل أدوات السبورة المدمجة، للفرق برسم الأفكار أو العصف الذهني بصرياً أثناء الاجتماعات. تستفيد فرق العمل عن بُعد من ذلك بشكل كبير، حيث إنها تحاكي إبداع جلسة العصف الذهني الشخصية. كما يمكنك إخفاء غرفتك الفوضوية أثناء الاجتماعات وإبهار فريقك بخلفيات افتراضية مذهلة.
Zoom أفضل الميزات
- اجمع الملاحظات أو الآراء من المشاركين من خلال استطلاع الرأي المدمج في Zoom للاجتماعات
- التعليق على المحتوى المشترك أو تمييز النقاط أو إضافة ملاحظات في الوقت الفعلي أثناء مشاركة الشاشة باستخدام أدوات الرسم في Zoom
- متابعة الاجتماعات الفائتة من خلال جلسة مسجلة ونصوص يتم إنشاؤها تلقائياً
قيود التكبير/التصغير
- تحدد الباقة المجانية مدة الاجتماعات ب 40 دقيقة، مما قد يعيق المناقشات المثمرة
- تتوافر خدمة Zoom Phone، وهي خدمة الهاتف المستندة إلى السحابة لإدارة مكالمات العملاء، في باقات انتقائية فقط
تسعير #### Zoom
- الأساسية: مجانية
- الاحترافية: 15.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
- الشركات: 21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
- الأعمال بلس: تسعير مخصص
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات زووم
- G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoom؟
يسهل عليَّ Zoom التواصل والدردشة مع فريقي افتراضيًا ولا تقل التجربة عن إنجاز العمل شخصيًا. إنه سهل الاستخدام للغاية مع واجهة بسيطة. وهو يتكامل بشكل جيد جداً مع تطبيقات أخرى مثل Outlook ويجعل إدارة التقويم أمراً سهلاً. مراجعة Capterra 👀 هل تعلم؟ قد يؤدي حضور الاجتماعات المتتالية إلى شعور الشخص بالإرهاق. يُعرف هذا أيضًا باسم "إجهاد التكبير/التصغير" 1 من كل 7 نساء و1 من كل 20 رجلاً اعترفوا بتجربتها بقوة.
2. مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتكامل مع نظام مايكروسوفت البيئي)
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عبر مايكروسوفالشايms كثيرًا ما يتم إدراجها كواحدة من أفضل بدائل Google Meet ، يعد Microsoft Teams مزيجًا من المراسلة الفورية ومشاركة الملفات المستندة إلى السحابة ومكالمات غير محدودة، وكل ذلك في منصة مصممة لتنظيم العمل الجماعي عن بُعد.
وهو متوافق مع Microsoft 365 ويتيح للفرق التعاون في المستندات وإدارة المشاريع والتواصل في الوقت الفعلي من خلال الدردشة الجماعية المدمجة وجدولة التقويم، مما يضاعف الإنتاجية.
سواء كنت تدير جلسات العصف الذهني أو تستضيف ندوات عبر الإنترنت أو تدير مهام الفريق اليومية، فإن Microsoft Teams يحافظ على كل شيء متصل ومنظم تحت سقف رقمي واحد مع التسجيل السحابي.
أفضل ميزات Microsoft Teams
- الوصول إلى فيديو عالي الدقة بدقة 720 بكسل في الباقة المجانية ودقة 1080 بكسل في فئات الأسعار الأخرى
- إنشاء قنوات خاصة بموضوعات محددة وإضافة علامات تبويب للتطبيقات أو الملفات أو لوحات المعلومات لإدارة المشروع
- الاستفادة من التشفير من طرف إلى طرف وميزات مثل المصادقة الثنائية لتحقيق أقصى درجات الأمان
قيود Microsoft Teams
- قد يبدو اتساع نطاق الميزات مخيفاً، خاصة للمستخدمين لأول مرة أو للفرق الأصغر حجماً
- يمكن أن تؤدي الفرق الكبيرة أو التخزين المفرط للملفات إلى إبطاء التطبيق
تسعير Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات/مستخدم شهرياً
- Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات/مستخدم شهرياً
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً
- مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولاراً/مستخدماً شهرياً
تقييمات ومراجعات Microsoft Teams
- G2: 4.3/5 (أكثر من 15,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9500 تقييم)
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3. مكان العمل (الأفضل لاستخدام ميزات الشبكات الاجتماعية)
عبر مكان العمل يعد Workplace من Meta بمثابة شبكة اجتماعية لمكتبك. فهو يمزج بين المجموعات والمحادثات ومكالمات الفيديو لإبقاء فرق العمل على اتصال وإطلاع على آخر المستجدات. إذا كان موظفوك يعرفون طريقهم في فيسبوك، فسيشعرون وكأنهم في وطنهم هنا.
على الرغم من أنه بديل مفيد لـ Webex، فإن إغلاق Meta لـ Workplace في مايو 2026 يعني أن قائمتنا مفيدة أكثر للمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل أخرى.
أفضل ميزات مكان العمل
- الاتصال بتطبيقات مختلفة مثل Google Drive وMicrosoft Office
- التعاون بفعالية من أي مكان مع إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول
- تسهيل التعاون مع الشركاء الخارجيين أو العملاء في بيئة آمنة
قيود مكان العمل
- مع اقتراب موعد إيقاف تشغيل المنصة بحلول أغسطس 2025، قد لا يكون الاستثمار في Workplace قابلاً للتطبيق على المدى الطويل
- أبلغ المستخدمون عن وجود زيادة مفرطة في الإشعارات، مما قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه
- تقدم المنصة تخصيصات محدودة للتخصيص حسب الاحتياجات التنظيمية المحددة
تسعير مكان العمل
- الخطة الأساسية: 4 دولار/مستخدم شهرياً
- خطة المؤسسات: تسعير مخصص
التقييمات والمراجعات الخاصة بمكان العمل
- G2: 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Workplace؟
بعد استخدام فيسبوك لسنوات طويلة أثناء نشأتي، فإنه يعمل بشكل مشابه، وهو رائع للتواصل مع الكثير من الأشخاص في وقت واحد.
بالكاد إن حدث أي مشاكل، على الرغم من تعدد الدردشات الجماعية الكبيرة.
ميزات مفيدة مثل شريط الملفات المرفق بكل محادثة حتى تتمكن من رؤية الملفات أو الوسائط المرسلة في المحادثة بأكملها. مراجعة G2 التي تم التحقق منها
4. GoTo Meeting (الأفضل للاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون عن بُعد)
عبر الذهاب إلى الاجتماع من البدائل الأخرى لاجتماعات Cisco Webex، GoTo Meeting، وهو بديل آخر لاجتماعات Cisco Webex، وهو سهل الاستخدام، حتى لو لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا. جودة الصوت والفيديو واضحة تمامًا، لذلك لا تقلق باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك القفز من أي جهاز تقريبًا - كمبيوتر شخصي، أو ماك، أو أي جهاز آخر.
العائق الوحيد المقدم؟ عادة ما يتعين على المشاركين تنزيل البرنامج، وهو ما قد يكون مزعجاً إذا كانت شركتك صارمة بشأن التنزيلات.
GoTo Meeting أفضل الميزات
- انخرط في اتصال واضح ونقي مع فيديو عالي الدقة وتجنب سوء الفهم
- مشاركة شاشتك مع زملائك في الفريق أو العملاء دون عوائق
- أنشئ عناوين URL مخصصة لتسهيل انضمام المشاركين إلى الاجتماعات
قيود GoTo Meeting
- يجب على المشاركين تثبيت تطبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الأمور
- لا تتجاوز مدة الاجتماعات في الإصدار المجاني 40 دقيقة مع ما يصل إلى ثلاثة مشاركين
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل السبورة البيضاء أو تحرير الملفات أثناء الاجتماع
تسعير اجتماع GoTo Meeting
- احترافي: 14 دولارًا أمريكيًا/منظم شهريًا (تُدفع سنويًا)
- الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/منظم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)
- المؤسسات: أسعار مخصصة
GoTo Meeting التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,500 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن GoTo Meeting؟
GoTo Meeting هو الأفضل من حيث جودة الصوت والصورة والبث المباشر في الوقت الفعلي. أحب سهولة تنظيم الاجتماعات وإرسال الدعوات والمرفقات عبر روابط رقمية آمنة. قبول الدعوة مباشرة، مما يسهل على المدعوين المشاركة بفعالية. كما أن توزيع الأدوار أثناء الاجتماعات الافتراضية سهل، حيث يمكن إيقاف تشغيل الميكروفون ونقله إلى مشارك آخر بسهولة. مراجعة G2 التي تم التحقق منها
5. RingEX (الأفضل للاتصالات التجارية الشاملة)
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/مرجع/ _https://www.ringcentral.com/ RingEx /%href/
يقدم RingEx مجموعة أدوات اتصال للشركات. فهو يدمج المراسلة ومكالمات الفيديو وخدمات الهاتف في منصة واحدة. هل تحتاج إلى الدردشة أو عقد اجتماع فيديو أو إجراء مكالمة سريعة؟ يوفر لك RingEX من RingCentral كل ما تحتاجه.
وهو يعمل عبر جميع أجهزتك، بحيث تكون متصلاً دائماً، سواء في المكتب أو أثناء التنقل. ومع ذلك، فإن إعداده قد يبدو صعباً بعض الشيء في البداية، وقد واجه بعض الأشخاص مشاكل في جودة المكالمات.
RingEX أفضل الميزات
- الوصول إلى ميزات مثل مشاركة الملفات وإدارة المهام ومراسلة الفريق لتحسين الإنتاجية
- عقد اجتماعات فيديو موثوقة للتعاون الافتراضي الفعال
- التكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace
قيود RingEX
- يمكن أن تكون عملية التكوين الأولية صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً
- قد تحدث حالات انقطاع المكالمات أو ضعف جودة الصوت
تسعيرة RingEX
- الأسعار الأساسية: 30 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين
- متقدم: 35 دولارًا شهريًا ل 1-5 مستخدمين
- متقدم: 45 دولاراً شهرياً ل 1-5 مستخدمين
تقييمات ومراجعات رينج إكس
- G2: 4.1/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1000 تقييم)
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6. سكايب (الأفضل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو المجانية والموثوقة في جميع أنحاء العالم)
عبر سكايب يمكنك التواصل مع الأصدقاء أو حضور مكالمات العمل أو مشاركة الملاحظات التعاونية مع الزملاء باستخدام Skype. يعمل بديل Webex هذا بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة - سواء كنت تستخدم سطح مكتب أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا ذكيًا - مما يجعله خيارًا مثاليًا للتواصل.
ومع ذلك، مثل أي أداة، فهي ليست مثالية. فقد عانى بعض المستخدمين من رداءة جودة المكالمات أو مشاكل في الاتصال أو مواطن الخلل العرضية، مما قد يكون محبطاً.
أفضل ميزات Skype
- شارك شاشتك أثناء المكالمات للعروض التقديمية أو التعاون
- الدردشة في الوقت الفعلي مع أفراد أو مجموعات
- إرسال المستندات والصور والملفات الأخرى مباشرةً من خلال الدردشة
قيود Skype
- يمكن أن تواجه أحياناً ضعف جودة الصوت أو الفيديو
- مشاكل الاتصال مثل انقطاع المكالمات أمر شائع
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة لإدارة الاجتماعات والمشاريع المتكاملة
تسعير Skype
- خطة مجانية
- الهاتف المحمول والخط الأرضي في الولايات المتحدة: 3.59 دولار/شهرًا
- المحمول والخط الأرضي في أمريكا الشمالية: 8.39 دولار شهرياً
تقييمات ومراجعات سكايب
- G2: 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)
👀 هل تعلم؟ في الولايات المتحدة, 37 مليار دولار تهدر سنويًا على اجتماعات غير منتجة.
7. Google Workspace (الأفضل للتعاون دون عناء)
عبر مساحة عمل جوجل مساحة عمل Google Workspace مشهورة أيضًا بديل Microsoft Teams . وهو مصمم لإبقاء الفرق متصلة في المكتب أو عن بُعد. ويعني التكامل عبر مجموعة تطبيقاته - تقويم Google والتقويم والاجتماعات وDrive والورقة وما إلى ذلك - أنه يمكنك بدء مستند وحضور مكالمة فيديو ومشاركة الملفات من مجموعة واحدة من الأدوات دون أن تفوتك أي نبضة.
أفضل ميزات Google Workspace
- تخزين ملفاتك والوصول إليها من أي مكان باستخدام مساحة تخزين سحابية كبيرة
- التكامل مع أدوات مثل Gemini للحصول على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة
- الوصول إلى عملك على أي جهاز، سواء كان كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac أو جهاز محمول
قيود مساحة عمل Google
- يمكن أن تؤدي الأخطاء أو المشكلات العرضية إلى تعطيل سير العمل
- على الرغم من توفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت، إلا أنه ليس سريع الاستجابة ويمكن الاعتماد عليه
- قد تكون هناك مشكلات في التوافق مع تطبيقات غير تابعة ل Google أو إصدارات معينة من Windows
تسعير Google Workspace
- إصدار مجاني: إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا
- المبتدئين من الشركات: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا
- الإصدار القياسي للأعمال: 14.40 دولارًا/مستخدم شهريًا
- نسخة الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات Google Workspace
- G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 16,000 تقييم)
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8. Slack (الأفضل لمركزية التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق)
عبر سلاك تُعد ميزة Huddles في Slack بمثابة حديث "مبرد المياه" خلال ساعات العمل. إنها مكالمات صوتية سريعة وعفوية لمناقشة الأمور دون مغادرة التطبيق (أو مكتبك). وهي مثالية للعصف الذهني ومشاركة الأفكار على سطح المكتب دون الحاجة إلى الإجراءات الشكلية والخطوات الإضافية لجدولة اجتماع كامل.
ومع ذلك، بقدر ما هي رائعة للتعاون أثناء التنقل، فإن إدارة هذه المكالمات السريعة يمكن أن تؤدي أحياناً إلى زيادة الحمل إذا لم يتم التحكم فيها، ولا يزال المستخدمون الجدد يواجهون قليلاً من منحنى التعلم.
أفضل ميزات تطبيق Slack
- مشاركة الشاشات والمستندات والصور والملفات الأخرى داخل المحادثات
- إنشاء قنوات لمشاريع أو فرق مختلفة للحفاظ على تنظيم المناقشات
- الانضمام إلى Huddles أو مغادرتها حسب الحاجة
- البحث عن الرسائل والملفات السابقة باستخدام ميزة البحث القوية في سلاك
قيود سلاك
- لا يمكن عرض جلسات Huddles كتسجيلات للاجتماعات، لذلك لا يوجد مرجع للمناقشات الفائتة
- بعض ميزات سلاك غير متوفرة أثناء الاجتماعات المتزامنة
تسعير سلاك
- خطة مجانية
- إيجابي 7.25 دولار/مستخدم شهرياً
- الأعمال +: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً
- شبكة المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات سلاك
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)
🧠 حقيقة ممتعة: 71% من الأشخاص ادعوا أنهم استخدموا الرموز التعبيرية في العمل في عام 2022. واعترف 68% منهم بإعجابهم باستخدام زملائهم للرموز التعبيرية أثناء التواصل في العمل، بينما شعر 63% منهم بأنهم أكثر ارتباطاً بزملائهم في الفريق.
9. Zoho Meeting (الأفضل للتعاون في العمل)
عبر زوهو Zoho Meeting هو بديل بسيط يعتمد على المتصفح Webex. فهو يجعل من السهل إعداد مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيلات لا نهاية لها أو متاعب تقنية.
إنه اختيار رائع للفرق التي تستخدم بالفعل مجموعة تطبيقات Zoho ويمكن أن يكون فعالاً من حيث التكلفة مقارنة ببعض الأدوات الأخرى في قائمتنا.
أفضل ميزات Zoho Meeting
- تسجيل الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت للرجوع إليها أو مشاركتها في المستقبل
- الانضمام إلى الاجتماعات مباشرةً من متصفح جوجل كروم أو أي متصفحات أخرى دون تنزيل أي شيء
- التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى، وتحسين سير العمل
قيود Zoho Meeting
- يمكن الإبلاغ عن بعض المشكلات العرضية في وضوح الصوت والفيديو
- خيارات العلامة التجارية والتخصيص مقيدة إلى حد ما
تسعير Zoho Meeting
- مجاني للأبد
- الاجتماع القياسي: يبدأ من 1 دولار/مضيف شهريًا
- الاجتماع الاحترافي: يبدأ من 3 دولارات/مستضيف شهريًا
- ندوة عبر الإنترنت القياسية: تبدأ من 7.50 دولار/مستضيف شهريًا
- ندوة احترافية عبر الإنترنت: تبدأ من 16 دولار/مستضيف شهرياً
- ندوة عبر الإنترنت للمؤسسات: تبدأ من 66 دولارًا/مستضيف شهريًا
تقييمات ومراجعات Zoho Meeting
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 850 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Meeting؟
_مقارنةً بمنصات أخرى مثل Google Meet، وجدتُ أن Zoho Meetings يقدم تجربة أكثر استقرارًا ومتعة. فجودة الصوت والفيديو ممتازة باستمرار، مما يقلل من التأخير المحبط ويضمن التواصل السلس. كما أن واجهة المستخدم أيضًا بديهية بشكل لا يصدق، مما يسهل على فريقنا التنقل والاستفادة من جميع الميزات مراجعة G2 التي تم التحقق منها
10. Dialpad (الأفضل للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي)
عبر لوحة الطلب يبقي Dialpad AI Meetings الأمور بسيطة وذكية في نفس الوقت. إنها أداة لعقد مؤتمرات الفيديو مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل النسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات التي توفر عليك تدوين الملاحظات التي لا تنتهي. الإعداد سريع، وإذا كنت تستخدم تطبيقات Dialpad الأخرى بالفعل، فإن كل شيء يعمل معًا مثل السحر.
ومع ذلك، فهو لا يخلو من المراوغات - يمكن أن يتعطل الصوت والفيديو في بعض الأحيان، خاصة أثناء المكالمات الطويلة، ويبدو تطبيق الهاتف المحمول ضعيفًا بعض الشيء مقارنة بإصدار سطح المكتب.
Dialpad أفضل الميزات
- استخدم الوصول إلى المنصة بنقرة واحدة للإعداد في غضون دقائق
- الوصول إلى مستندات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم أثناء المكالمات
- التكامل مع أدوات الإنتاجية مثل Google Workspace وMicrosoft 365
قيود لوحة الاتصال الهاتفي
- يحتوي بديل Cisco Webex من Cisco على ميزات أساسية لخيارات التخصيص مثل خلفيات الاجتماعات أو الشعارات أو دعوات البريد الإلكتروني المخصصة
- ميزات مثل النسخ المباشر وملخصات المكالمات مفيدة ولكنها قد تتطلب التدريب أو الاستخدام المتكرر لجني الفوائد
أسعار Dialpad
- مجاني
- الشركات: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا
Dialpad التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)
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أدوات اتصال الفيديو الأخرى
أثناء استكشاف أدوات أخرى بدلاً من Cisco Webex، يجب على الشركات المتنامية التفكير في خيارات أخرى للتعامل مع إدارة المشروع واحتياجات الفريق بشكل عام.
على سبيل المثال، ألا ترغب في الاشتراك في منصة الكل في واحد التي يمكن أن تتنكر في برنامج مجاني لإدارة المشاريع ، وتوفير تجربة مؤتمرات فيديو أفضل، وإنجاز مهام إضافية؟
ClickUp انقر فوق قد لا يكون أداة كاملة لعقد مؤتمرات الفيديو (حتى الآن!) ولكنه يكمل الخيارات الأخرى في هذه القائمة باعتباره كل شيء للعمل. إليك كيفية استخدامه كبديل لتطبيق Cisco Webex.
قم بتسجيل ومشاركة شاشتك مباشرة من أي مهمة باستخدام ClickUp Clips
ضع في اعتبارك كليك أب كليب . يُضفي لمسة جديدة على مؤتمرات الفيديو من خلال السماح لك بتسجيل شاشتك مع تعليق صوتي، ومشاركتها مع فريقك، والتعاون بشكل غير متزامن - العمل معًا دون الحاجة إلى أن يكون الجميع متاحًا في وقت واحد.
وبدلاً من الاجتماعات المباشرة، يمكن لأعضاء الفريق التواصل ومشاركة التحديثات وتقديم الملاحظات من خلال اتصال فيديو غير متزامن . لذا، إذا كانت المناطق الزمنية تمثل مشكلة لفريقك، فاستخدم هذه الميزة.
📮📮 انقر فوق البصيرة: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.
مع حل متكامل مثل انقر فوق الدردشة ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.
تحافظ محادثة ClickUp Chat على تركيز المناقشات، سواء كنت تقوم بالعصف الذهني للأفكار، أو تقديم تحديثات، أو وضع علامات على زملائك في الفريق للحصول على مدخلات سريعة.
انتقل إلى مكالمات صوتية ومرئية سريعة وشارك شاشتك مع SyncUps في ClickUp Chat
يمكنك أيضًا الانتقال إلى مكالمات فيديو وصوت سريعة (مثل Huddles!) باستخدام SyncUps في ClickUp Chat. والنتيجة؟ بديل Webex الذي يعمل بشكل جيد على حد سواء للمكالمات الفورية وغير الفورية.
اجمع مهامك ومحادثاتك وذكاءك الاصطناعي مع ClickUp Chat
بالحديث عن المحادثات، يمكنك إقران ClickUp Chat مع ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي الخارقة، ويمكنك القيام بأكثر من مجرد إرسال الرسائل والرد عليها:
- تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة
- ربط المحادثات بالمهام الصحيحة للحفاظ على مركزية السياق
- متابعة الرسائل الفائتة مع ملخصات الذكاء الاصطناعي الفورية
- اطرح أسئلة حول المناقشات الحالية في الدردشة واحصل على إجابات واضحة دون الحاجة إلى الاتصال بزملائك
ميزة رائعة أخرى في ClickUp هي اجتماعات ClickUp . وهو مركز مركزي لتنظيم الاجتماعات والتخطيط لها ومتابعتها، حتى بدون حل مؤتمرات الفيديو المدمج. فبدلاً من استضافة مكالمات الفيديو، يركز على التحضير للاجتماعات وما بعدها، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التوافق والإنتاجية.
من خلال ClickUp، يمكنك إنشاء جداول أعمال الاجتماعات وربط المهام بنقاط المناقشة وتعيين إجراءات المتابعة وتتبع النتائج.
نموذج قالب اجتماعات ClickUp يسمح لك بإدارة جداول أعمال الاجتماعات وعناصر العمل والمتابعة مباشرةً. يوفر خمس طرق عرض ClickUp: "القائمة" و"المجلس" و"التضمين" و"المحادثة" و"التقويم" يمكنك أيضًا الاستفادة من الحالات المخصصة مثل "غير مجدول" و"مجدول" و"قيد التقدم"
ClickUp أفضل الميزات
- تسجيل ومشاركة تحديثات الفيديو أو التعليمات السريعة بشكل غير متزامن، مما يلغي الحاجة إلى اجتماعات غير ضرورية
- أنشئ علاقات مخصصة بين المهام، مثل التبعيات أو الحاصرات أو العناصر ذات الصلة
- استخدامتكامل ClickUp Zoom لجدولة الاجتماعات، والوصول إلى النصوص، ومزامنة التحديثات، وتتبع النتائج، كل ذلك في مكان واحد - لا حاجة للتنقل بين التطبيقات
- اربط ClickUp بفرق MS Teams باستخدامتكامل ClickUp Microsoft Teams. يمكنك تحويل المحادثات بسرعة إلى مهام قابلة للتنفيذ، وربط التحديثات مباشرةً بمشاريع ClickUp، وحتى مشاركة تقدم المهام دون مغادرة Teams
قيود ClickUp
- على الرغم من تقديم تكاملات رائعة، إلا أن ClickUp لا يحتوي على ميزة مؤتمرات الفيديو المدمجة الكاملة
- قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت لفهم ميزات ClickUp العديدة
تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/مساحة عمل لكل عضو شهرياً
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟
تقول سامانثا دنغيت، إحدى عملاء ClickUp، وهي مديرة مشروع في شركة Diggs
قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا تؤدي إلى ثقب أسود حيث كانت تُترك العناصر غير مرئية وغير مراقبة. ونتيجةً لذلك، لم تكن تتم مراجعة المهام في الوقت المحدد، ولم يكن أحد يعرف كيف يسير التطوير الإبداعي. الآن، يمكن للجميع في الفريق أن يرى بوضوح متى يحين موعد استحقاق عناصر العمل والدردشة والتعاون ضمن المهام. سامانثا دينجيت مديرة مشروع في شركة ديجز. مدير مشروع في شركة ديجز
💡 نصيحة احترافية: حوّل ClickUp إلى "بنك ذكريات" لاجتماعاتك. سجّل المناقشات المهمة وأضفها كمقاطع واربطها مباشرةً بمشاريعك أو مهامك. يمكن لفريقك إعادة النظر في اللحظات الرئيسية من الاجتماعات السابقة دون البحث في الملاحظات القديمة.
نظّم اجتماعك التالي وقم بإدارته باستخدام ClickUp
ربما كانت اجتماعات Cisco Webex هي الخيار المفضل للعديد من الشركات، ولكن مؤتمرات الفيديو ليست كافية للإنتاجية والتعاون. فالفرق تحتاج إلى أدوات تتكامل مع سير عملها، وتواصل أفضل، وتتكيف مع احتياجاتها الفريدة. وهنا يأتي دور حلول مثل ClickUp!
وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يعمل ClickUp على تنظيم تواصل فريقك ومهامه ومشاركة المعرفة باستخدام إمكانات التكامل والتحديثات غير المتزامنة والدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مع خطته المجانية وأكثر من 1000 تكامل، يمكن لفريقك البدء في التعاون بشكل أفضل على الفور. اشترك في ClickUp مجانًا!