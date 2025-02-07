أفضل 10 أدوات لتلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي لتوفير وقتك

أريد أن أقضي وقتاً أقل في الاجتماعات ووقتاً أطول في إنجاز المهام. لستُ وحدي.

يقضي الموظفون في المتوسط 11.3 ساعات في الاجتماعات كل أسبوع -أي ما يقرب من 30% من أسبوع العمل!

وغالبًا ما تؤدي الاجتماعات الطويلة إلى تعدد المهام (التمرير والرد على رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack). 55٪ من الموظفين يعترفون بتعدد المهام خلال الجلسات الطويلة، بل إن 39% منهم غلبهم النعاس في منتصف الاجتماع.

هذا هو المكان الذي أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد. فهي لا تقوم فقط بالتدوين - بل تبرز النقاط الرئيسية، وتلخص المناقشات، وتساعدنا على التركيز على ما يهم حقًا.

نسخ صوت الاجتماع، وإنشاء ملاحظات، وإبراز نقاط العمل باستخدام ClickUp AI Notetaker

⏰ ملخص 60 ثانية

بعد اختبار أفضل أدوات تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي ومولدات ملخصات الذكاء الاصطناعي، قمتُ بتقليصها إلى هذه الأدوات العشر لتوفير الوقت والحفاظ على إنتاجيتك على المسار الصحيح ومساعدتك على تفادي الإرهاق المخيف الذي يصيبك في الاجتماعات:

ClickUp (الأفضل للتعامل بكفاءة مع مشاريع النسخ والصوت)

(الأفضل للتعامل بكفاءة مع مشاريع النسخ والصوت) Otter.ai (الأفضل لملاحظات الاجتماعات التعاونية)

(الأفضل لملاحظات الاجتماعات التعاونية) Sonix (الأفضل للنسخ متعدد اللغات)

(الأفضل للنسخ متعدد اللغات) ترينت (الأفضل للاستخدام الصحفي)

(الأفضل للاستخدام الصحفي) Rev (الأفضل لفهرسة الأرشيفات)

(الأفضل لفهرسة الأرشيفات) Fireflies.ai (الأفضل لتوثيق الاجتماعات عبر منصات متعددة)

(الأفضل لتوثيق الاجتماعات عبر منصات متعددة) Scribe (الأفضل للتوثيق)

(الأفضل للتوثيق) ديسكريبت (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو بسرعة)

(الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو بسرعة) Deepgram (الأفضل لتحويل النص إلى كلام عالي الإنتاجية بأقل زمن انتقال)

(الأفضل لتحويل النص إلى كلام عالي الإنتاجية بأقل زمن انتقال) Fathom (الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء)

جرّب ClickUp مجاناً

ما الذي يجب أن تبحث عنه في ملخصات النصوص؟

في وقت سابق، استخدمت برنامج تحويل الكلام إلى نص لإنشاء ملخصات مفصلة للاجتماعات. لكن وظائف ملخصات النصوص بالذكاء الاصطناعي تجعل الأمر أسهل بكثير.

إليك ما أبحث عنه في ملخص النصوص الرائع:

الدقة: أحتاج إلى أدوات تزيد دقتها عن 98% حتى لا ينتهي الأمر بنباح كلبي على شكل عناصر عمل

أحتاج إلى أدوات تزيد دقتها عن 98% حتى لا ينتهي الأمر بنباح كلبي على شكل عناصر عمل التخصيص: سواء كنت أريد نقاطًا نقطية أو إضاءات رئيسية، يجب أن تتوافق مع أسلوبي

سواء كنت أريد نقاطًا نقطية أو إضاءات رئيسية، يجب أن تتوافق مع أسلوبي عمليات التكامل: إنه منقذ عندما يتزامن مع Zoom أو Google Drive أو Slack

إنه منقذ عندما يتزامن مع Zoom أو Google Drive أو Slack دعم اللغات: بالنسبة للفرق متعددة اللغات، التوافق الواسع مع اللغات أمر لا بد منه

بالنسبة للفرق متعددة اللغات، التوافق الواسع مع اللغات أمر لا بد منه سهولة الاستخدام: لا أريد إضاعة الوقت في التنقل بين القوائم الثقيلة

لا أريد إضاعة الوقت في التنقل بين القوائم الثقيلة خيارات التصدير: تنسيقات مرنة مثل PDF أو DOCX تجعل مشاركة الملخصات أمرًا بسيطًا

تساعدني هذه الميزات في جعل الاجتماعات أكثر إنتاجية وتستحق وقتي.

🧠 حقيقة ممتعة: وجد استطلاع رأي أجراه موقع SurveyMonkey أن 42% من الموظفين يشعرون في بعض الأحيان، "كان من الممكن أن يكون هذا الاجتماع عبارة عن بريد إلكتروني"، ويعتقد 32% منهم ذلك في معظم الأوقات أو كلها.

أفضل 10 ملخصات للنسخ النصية

عندما رأيت أكثر من 45 اجتماعاً في التقويم الخاص بي الشهر الماضي، كان عليّ أن أكتشف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات وتوفير الوقت. لذا، قضيتُ أسبوعاً كاملاً في فهم كيفية عمل ملخصات نصوص الذكاء الاصطناعي وأيها يجب أن أستخدمه. وفيما يلي ملخص لما وجدته.

1. ClickUp (الأفضل للتعامل مع مشاريع النسخ والصوت بكفاءة) كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

لقد كنتُ أستخدم ClickUp كـ منصة إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية لما يقرب من عامين في العمل. كما أنها تعمل أيضًا ويكي الشخصي . جرّبتُ العديد من أدوات تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي (وهي مدرجة أدناه) لكنني وجدتُ نفسي دائمًا أعود إلى ClickUp. ClickUp AI Notetaker يحول الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التدوين الآلي والملخصات الذكية وعناصر الإجراءات القابلة للتحديد. يتكامل بسلاسة مع مهام ClickUp Tasks والمستندات، مما يضمن تنظيم جميع ملاحظات الاجتماعات وإمكانية الوصول إليها. يتم تسجيل القرارات والمهام الرئيسية وتعيينها وتتبعها داخل ClickUp، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل. ومن خلال الملخصات وعناصر الإجراءات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي التي يتم نشرها تلقائياً في قنوات الدردشة الخاصة بك، يحافظ ClickUp AI Notetaker على توافق الجميع وإنتاجيتهم.

أحب أيضًا كيف ClickUp Brain يساعدني على العمل بشكل أذكى وأسرع من خلال إنشاء ملخصات واضحة والنقاط الرئيسية والتكامل بسلاسة مع Slack وبريدي الإلكتروني. إنها حقًا أداة تلخيص وتلخيص شاملة للذكاء الاصطناعي.

لخص النصوص والمستندات والمناقشات وسلاسل التعليقات والمزيد باستخدام ClickUp Brain

ال عرض تقويم ClickUp ينظم حياتي مع رؤية واضحة للمواعيد النهائية. كما أنه يتكامل مع تقويم جوجل الخاص بي مما يسهل إدارة جدولي الزمني. يساعدني هذا في تتبع جميع اجتماعاتي ويجعل الحصول على جميع نصوص الاجتماعات أسهل!

نسخ جميع الاجتماعات باستخدام تكامل ClickUp وتقويم Google

مع كليك أب كليب ، يمكنني تسجيل الصوت أثناء الاجتماعات، والتي يمكن إدارتها داخل ClickUp Clips Hub وتلخيصها باستخدام ClickUp Brain. يمكنك أيضًا ضبط طول الملخص للراحة.

انسخ المقاطع الصوتية باستخدام ClickUp Brain في ثوانٍ

أكثر ما أحبه هو البحث المتصل ب ClickUp ميزة. فبدلاً من التمرير عبر الملاحظات أو الاستماع إلى تسجيلات كاملة، أبحث عن الكلمة، وينقلني ClickUp مباشرةً إلى القسم الصحيح في المستند الصحيح.

إنها موفرة للوقت بشكل كبير، خاصةً في لحظات "_هل ناقشنا هذا بالفعل؟

ابحث عن أي شيء داخل نظام ClickUp البيئي الخاص بك باستخدام البحث المتصل في ClickUp

أصبحت مشاركة النسخ مع فريقي بنفس السهولة، كما أن معرفة أن كل شيء متصل في مكان واحد يجعل التعاون سلسًا. لقد ساعدني ذلك على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعةً وأقل إرهاقًا للاجتماعات.

أنشئ على الفور ملاحظات مقنعة وواضحة لأي إعداد أو غرض باستخدام ClickUp Docs

الجزء الأفضل؟ لم تعد بحاجة إلى البحث في ملفات مبعثرة. احتفظ بجميع ملخصات النصوص والملاحظات والنقاط الرئيسية في مركز واحد منظم مع مستندات ClickUp . قم بتنظيم مستنداتك حسب المشاريع أو الموضوعات أو الفئات باستخدام المجلدات والمجلدات الفرعية، مما يضمن الوصول السريع إلى المعلومات المهمة.

وليس أنا فقط. إليك ما تقوله ماريانيلا فرنانديز، استشارية معالجة المياه في شركة Eco Supplier Panamá، عن ClickUp.

_ من خلال دمج وظائف مختلفة مثل الإخطارات والتقويمات ورسائل البريد الإلكتروني وسير العمل في تنفيذ المشروع، يجعل ClickUp العاملين يتوقفون عن التركيز على المراجعة المستمرة للآليات التكنولوجية المختلفة والتركيز على المهام التي تولد قيمة ماريانيلا فرنانديز ، استشارية معالجة المياه في شركة إيكو مورد بنما

💡 نصيحة احترافية: لدى كليك أب مكتبة ضخمة من القوالب لكل حالة استخدام، مثل قالب تعقب الاجتماعات ClickUp . سيساعدك هذا القالب على تتبع كل اجتماع والتحضير للاجتماعات القادمة من خلال جداول الأعمال والملاحظات وقوائم المهام ومحاضر الاجتماعات التفصيلية.

ClickUp أفضل الميزات

ترجمة المحتوى إلى أكثر من 10 لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والصينية

تلخيص النص من صندوق الوارد، ومُستندات ClickUp، والمهام، والتعليقات، والمحادثات بنقرة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد

دمج ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق أعمال مثل Slack وHubspot وGrammarly وZapier لتحسين سير عملك

يمكنك الوصول إلى ClickUp بسلاسة عبر الويب أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو عبر امتداد كروم للحصول على مرونة فائقة

قم بتحويل الكلام إلى نص بسرعة باستخدام ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي برنامج النسخ وإنشاء ملخصات مدركة للسياق لالتقاط النقاط الرئيسية

المشاركة تسجيلات الشاشة على الفور وإنشاء المهام مباشرةً من ClickUp Clips للحفاظ على مواءمة فريقك وإنتاجيته

قيود ClickUp

وصول محدود دون اتصال بالإنترنت

منحنى تعليمي حاد بسبب مكتبة الميزات الكبيرة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📮ClickUp Insight: 37% من العمال يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات.

باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

جرّب ClickUp مجاناً

اقرأ أيضًا: داخل ClickUp Brain للفرق: أفضل 1أدوات لمشاركة المعرفة وأتمتة المشاريع والكتابة

2. Otter.ai (الأفضل لملاحظات الاجتماعات التعاونية)

عبر Otter.ai يلتقط Otter.ai المحادثات في الوقت الفعلي، حتى لا تتعثر في تدوين الملاحظات.

بعد كل اجتماع، كان علينا أن نجلس ونحلل من قال ماذا (إذا لم نقم بتدوين الأسماء على وجه التحديد). لذا، فإن أكثر ما أحببته في ميزة ملخص الذكاء الاصطناعي في Otter هو تحديد هوية المتحدث.

كما أنها تتيح لك إنشاء مفردات مخصصة لمراعاة اللغة العامية الخاصة بك، مما يضمن تسجيل كل محادثة بدقة، حتى مع المصطلحات الخاصة بالصناعة.

وبفضل تكامله مع منصات مثل Zoom وGoogle Meet وحتى Microsoft Teams، ينضم Otter.ai تلقائيًا إلى جميع الاجتماعات وينسخها وينشئ ملخصات مخصصة.

أفضل ميزات Otter.ai

تشغيل الصوت بسرعات تتراوح من 0.5 ضعف إلى 3 أضعاف للمراجعة المريحة بالسرعة التي تناسبك

سهولة مشاركة الملاحظات وملخصات النصوص مع فريقك والتعاون بشأنها

إنشاء ملخصات الاجتماعات في لوحة المخطط التفصيلي للرجوع السريع إلى النقاط الرئيسية

الوصول إلى الملاحظات والنصوص في أي وقت وفي أي مكان، مع إمكانية الوصول إلى الملاحظات والنصوص في أي وقت وفي أي مكان، مع توفره عبر الأنظمة الأساسية على الويب وiOS وAndroid

قيود Otter.ai

لا يدعم تصدير ملخص تفصيلي بتنسيقات PDF أو DOCX أو TXT، وهو ما قد يكون مزعجًا لبعض المستخدمين.

قد تتأثر دقة النسخ مع جودة الصوت الرديئة أو اتصالات الشبكة غير المستقرة

سعر Otter.ai

مجانًا

محترف : 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Otter.ai؟

Otter هو الآن هو المفضل لدي لتسجيل المكالمات وتدوينها. يقوم Otter بالطوابع الزمنية وإنشاء الملاحظات وتحديد عناصر العمل والنقاط البارزة من اجتماعاتي. مراجعة Capterra اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل لبرنامج Otter AI لمساعدتك في تدوين ملاحظات الاجتماعات 3. Sonix (الأفضل للنسخ متعدد اللغات)

عبر سونيكس عادةً ما تجلب مكالمات العصف الذهني الكثير من المشاعر كثيرًا وتسيطر اللغة العامية! يضمن مولد ملخص الذكاء الاصطناعي هذا التقاطها حتى أثناء النسخ. يدعم Sonix النسخ بأكثر من 50 لغة مع ميزات تحديد دقيق للمتحدث وميزات الطابع الزمني.

يتيح لك المحرر المدمج في المتصفح إجراء تعديلات وتعليقات في الوقت الفعلي بمجرد إنشاء النسخ، كما يتيح لك ضبط طول الملخص.

كما تعزز ترجمات Sonix المؤتمتة والترجمات والملخصات من إدارة المحتوى.

أفضل ميزات Sonix

احصل على طوابع زمنية تلقائية كلمة بكلمة للتنقل السريع إلى لحظات محددة

تنظيم المحادثات حسب المتحدث لسهولة الرجوع إليها

إمكانية الوصول إلى خيارات تصدير مرنة، بما في ذلك DOCX و TXT و PDF و SRT و VTT، لسهولة المشاركة

قيود سونيكس

لا توجد نسخة مجانية

أداة ملخص الذكاء الاصطناعي هي ميزة متميزة

أسعار سونيكس

الدفع حسب الاستخدام : 10 دولارات في الساعة

: 10 دولارات في الساعة اشتراك مميز : 5 دولارات في الساعة + 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 5 دولارات في الساعة + 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا اشتراك المؤسسات: تسعير مخصص

سونيكس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 15 أداة لكتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

4. ترينت (الأفضل للاستخدام الصحفي)

عبر ترينت إذا كنت مراسلاً صحفياً، فإنك تحاول تضمين اقتباسات ورؤى الخبراء في الموضوع (SME) حيثما أمكن لإثراء مقالاتك. يساعدك Trint على إدارة ذلك بشكل أفضل.

هذه الأداة التي ابتكرها الصحفي الحائز على جائزة إيمي جيف كوفمان، وهي أداة ذكاء اصطناعي تحوّل تلك التسجيلات الطويلة والفوضوية أحيانًا إلى نصوص مصقولة بسرعة ودقة ملحوظتين.

وهي تتضمن قاموسًا مخصصًا لتسجيل اللغة الرئيسية في إيقاعك. يمكنك أيضًا مشاركة موجز في الوقت الفعلي مع زملائك للتحقق وسحب الاقتباسات وبناء قصتك أثناء تطورها.

ترينت أفضل الميزات

دعوة أعضاء الفريق بمستويات وصول مختلفة (عرض، وتعليق، وتحرير) للتعاون الفعال

التعاون في المحرر باستخدام الإبرازات والعلامات والعلامات والتعليقات وإدارة طول الملخص

تجميع المقاطع من نصوص متعددة لإنشاء قصص شاملة

احصل على ملخصات موجزة تصل إلى 400 كلمة في ثوانٍ باستخدام ميزة الملخص بنقرة واحدة من Trint

قيود Trint

ملخص واحد فقط لكل نص

يجب أن لا تقل مدة كل مقطع فيديو عن 5 دقائق لإنشاء نص

تسعيرة ترينت

الدفع حسب الاستخدام : 15 دولارًا في الساعة

: 15 دولارًا في الساعة اشتراك شهري : 60 دولارًا لكل مستخدم

: 60 دولارًا لكل مستخدم اشتراك سنوي : 540 دولارًا لكل مستخدم (ما يعادل 45 دولارًا في الشهر)

: 540 دولارًا لكل مستخدم (ما يعادل 45 دولارًا في الشهر) المؤسسة: تسعير مخصص

Trint التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trint؟

تعجبني القدرة على إبطاء التسجيلات أو تسريعها حتى أتمكن من إجراء التصحيحات بشكل أسهل. يعجبني أيضًا أن النقر على مكان ما في النسخ ينقل الصوت تلقائيًا إلى ذلك الجزء من التسجيل. أتمنى لو كان بإمكانه التقاط الأصوات المنخفضة أو الكلمات المتمتمة بشكل أفضل. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 5. مراجعة (الأفضل لفهرسة المحفوظات)

عبر مراجعة تُعد Rev مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الدقة، بما في ذلك المحترفون القانونيون والصحفيون، وذلك بفضل معدل دقة ملحوظ يزيد عن 99% للنسخ البشري. يوفر النسخ الآلي من Rev أيضًا دقة مذهلة تزيد عن 95% +، مما يضمن أن النصوص السريعة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلبي معايير الجودة العالية.

تقوم شبكة من الناسخين البشريين المدققين بمراجعة وتحرير كل ملف بدقة، مع الحفاظ على رقابة صارمة على الجودة لضمان الدقة والاتساق. تُنتج هذه الخدمة ملخصات نسخ مصقولة ودقيقة بشكل موثوق من خلال الجمع بين الخبرة البشرية وتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أفضل ميزات #### Rev

دمج أدوات التقاط الصوت والفيديو مع منصات مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams من خلال VoiceHub من Rev

التقاط محتوى الاجتماع في الوقت الفعلي مع النسخ المباشر باستخدام ميزة Rev Notetaker

التسجيل أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، مما يتيح لك وضع إشارة مرجعية على اللحظات الرئيسية أثناء المناقشات

استخرج الاقتباسات أو عناصر الإجراءات أو الجمل الرئيسية بسهولة باستخدام مكتبة قوالب الذكاء الاصطناعي من Rev، وهي مثالية للاجتماعات والمقابلات ومجموعات التركيز

استخدم مساعد النسخ بالذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة مباشرةً من النص وإنشاء رؤى أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو ملخصات

أتمتة خدمات النسخ والتعليق من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وهي مثالية للشركات ومنتجي المحتوى الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من الوسائط

قيود المراجعة

تقدم الأداة فترة تجريبية مدتها 30 دقيقة فقط

الأسعار باهظة بعض الشيء مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### Rev

الدفع حسب الاستخدام : 1.50 دولار لكل دقيقة من النسخ

: 1.50 دولار لكل دقيقة من النسخ اشتراك شهري : 120 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (بما في ذلك النسخ غير المحدود)

: 120 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (بما في ذلك النسخ غير المحدود) حلول المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. Fireflies.ai (الأفضل لتوثيق الاجتماعات عبر منصات متعددة)

عبر Fireflies.ai بعد كل اجتماع، يتلقى كل حاضر ملخصًا موجزًا من Fireflies يسلط الضوء على النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات، مما يسهل متابعة أعمال المتابعة.

ميزات التحليلات مفيدة بشكل خاص. ستحصل على بيانات مفصلة عن وقت حديث المتحدثين واستخدام كلمات الحشو. مثل الأدوات الأخرى، يبدأ تلقائيًا في تسجيل وتدوين كل شيء في الوقت الفعلي أثناء التكامل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams.

Fireflies.ai أفضل الميزات

التقاط الموضوعات الرئيسية وتحويلها إلى نقاط واضحة وقابلة للتنفيذ بسرعة

شارك ملخصات اجتماعاتك مباشرةً مع Notion ومحرّر مستندات Google والمزيد، مع الحفاظ على مزامنة كل شيء من أجل تعاون سلس

إنشاء ملخصات بنبرة طبيعية سهلة القراءة والفهم

قيود Fireflies.ai

ملخصاته أطول من المطلوب

يدعم لغة واحدة فقط لكل اجتماع

تسعير #### Fireflies.ai.ai

خطة مجانية للأبد

خطة احترافية : 18 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 18 دولارًا لكل مقعد شهريًا خطة الأعمال : 29 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 29 دولارًا لكل مقعد شهريًا خطة المؤسسات: تسعير مخصص

Fireflies.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fireflies.ai؟

لقد وجدت البرنامج سهل الاستخدام وسهل الوصول إليه. الدقائق جيدة مثل الدقائق البشرية مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو، والنسخ، وبعض الإضافات الرائعة. مراجعة Capterra 👀 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير كلية لندن للاقتصاد، فإن أكثر من ثلث اجتماعات العمل غير منتجة, تكلف الشركات 259 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة و50 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

7. الكاتب (الأفضل للتوثيق)

عبر الكاتب الكاتب هو أداة تعاون المستندات التي يمكن أن تساعدك على تجنب الاجتماعات تمامًا. إذا كانت معظم اجتماعاتك عبارة عن إرشادات تفصيلية للمنتج أو الميزة أو العملية - يمكنك تحويلها إلى إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة باستخدام Scribe.

يمكنك إنشاء أدلة مفصلة مع لقطات الشاشة ومقاطع فيديو يوتيوب والتعليقات التوضيحية ببضع نقرات فقط. بالنسبة لي ولفريقي، كانت هذه الأدلة مثالية لتدريب أعضاء الفريق الجدد وتوثيق سير العمل. تخصيص هذه الأدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق مع إضافة لمسة احترافية لعلامتنا التجارية

Scribe أفضل الميزات

اجمع بين أدلة متعددة، وارتباطات تشعبية، ومقاطع فيديو في دليل شامل باستخدام صفحات Scribe Pages

اصطحب أدلتك إلى أي موقع إلكتروني، واستخدم Scribe Sidekick لإظهار الإرشادات في نافذة مفيدة جنبًا إلى جنب

إخفاء المعلومات الحساسة والخاصة باستخدام التنقيح التلقائي أو اليدوي للنص

قم بتضمين Scribe في منصاتك الحالية لمساعدة الموظفين على إكمال العمليات من أي مكان

تعرَّف على من قرأ إرشاداتك واجمع ملاحظات الموظفين على كل مجموعة من التعليمات

قيود الكاتب #### قيود الكاتب

لا يقدم Scribe فئة مجانية

يمكن أن يؤثر ضعف جودة الصوت أو التشويش في التسجيل على دقة الملخص

تسعير #### Scribe

تجربة مجانية : 30 دقيقة من النسخ المجاني للبدء

: 30 دقيقة من النسخ المجاني للبدء الدفع أولاً بأول : 10 دولارات في الساعة

: 10 دولارات في الساعة اشتراك شهري : 60 دولارًا لكل مستخدم

: 60 دولارًا لكل مستخدم اشتراك سنوي : 540 دولارًا لكل مستخدم (ما يعادل 45 دولارًا في الشهر)

: 540 دولارًا لكل مستخدم (ما يعادل 45 دولارًا في الشهر) حلول المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكاتب #### تقييمات ومراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. الوصف (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو بسرعة)

عبر الوصف إذا كنت تعمل على إنتاج الفيديو والصوت على حدٍ سواء، فسوف تحب Descript! إنها أداة شاملة تتيح لك الكتابة، والتسجيل، والنسخ، والتحرير، والتعاون، كل ذلك من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

بدلاً من الاعتماد على تحرير الشكل الموجي التقليدي، وهو أمر ممل وتقني، صدقني، يقوم Descript بنسخ الصوت إلى نص. يمكنك تحرير تسجيلاتك تمامًا كما تفعل في المقالات، حيث يمكنك تحرير كلمات الحشو مثل "أم" أو "آه" أو إزالة الوقفات المحرجة بمسافة للخلف بسيطة.

ديسكريبت أفضل الميزات

تحرير الصوت والفيديو عن طريق تعديل النص باستخدام نظام التحرير النصي البديهي

نسخ ملفات الصوت والفيديو بسرعة ودقة باستخدام النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تجاوز النص لإنشاء تعليقات صوتية واستبدال الكلمات دون إعادة تسجيل مقاطع كاملة

تحسين جودة الصوت باستخدام صوت الاستوديو وتقليل الضوضاء في الخلفية وصدى الصوت

قص محتوى الفيديو وإعادة ترتيبه وتحسينه باستخدام أدوات تحرير الفيديو الشاملة

ترجمة التسميات التوضيحية إلى لغات متعددة للوصول إلى جمهور أوسع

قيود الوصف

منحنى تعليمي حاد

إمكانيات التصدير محدودة

تحتوي الباقة المجانية على دقائق نسخ محدودة

وصف الأسعار

مجاني

مؤلف : 12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) محترف : 24 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 24 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسة: أسعار مخصصة

وصف التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Descript؟

يوفر لي ديسكريبت ساعات من العمل كل أسبوع حيث يتيح لي تحميل ملفات الفيديو وفي غضون ثوانٍ أحصل على نص كامل. فبدلاً من مشاهدة ساعات من الندوات المسجلة مسبقًا، يمكنني ببساطة تحميل ومراجعة النص للحصول على المعلومات التي أحتاجها بالضبط. يمكنك حتى إزالة كلمات حشو المتحدثين من النص بنقرة واحدة فقط وهو أمر رائع للغاية! مراجعة G2 التي تم التحقق منها 9. ديبغرام (أفضل تحويل النص إلى كلام عالي الإنتاجية بأقل زمن انتقال)

عبر ديبغرام ما يميز Deepgram هو مجموعته القوية من واجهات برمجة التطبيقات، والتي توفر للمطورين وصولاً لا مثيل له إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الصوتي، بدءاً من النسخ إلى تحليل المشاعر. وهي تدعم أكثر من 30 لغة، وتلبي احتياجات التطبيقات المتنوعة عبر لغات وصناعات متعددة.

يسمح لك بتدريب نماذج مخصصة مصممة خصيصاً لحالات استخدام محددة، مما يعني حصولك على دقة أعلى مع المصطلحات الخاصة بالصناعة، مما يضمن دقة النصوص التي تكتبها. يوفر أصواتًا فريدة من نوعها مُحسّنة للمحادثات الشبيهة بالبشر (نبرة صوت طبيعية، وإيقاع، وتوقف مؤقت).

أفضل ميزات #### Deepgram

تحقيق أقصى قدر من التحكم للمطوّرين مع خيارات للمحادثات مفتوحة المصدر أو المغلقة المصدر أو إحضار النص الخاص بك

التعامل مع المقاطعات من خلال نمذجة اكتشاف نهاية التفكير (EOT) لنمذجة محادثات أكثر سلاسة

نسخ أكثر من ساعة من الصوت في 12 ثانية فقط

تنسيق النصوص تلقائيًا مع علامات الترقيم والفقرات لسهولة القراءة

تتبع نوايا المتحدث خلال المحادثات بأكملها للحصول على إجراءات قائمة على النوايا تعزز رضا العملاء

قيود برنامج Deepgram

لدمج واجهة برمجة تطبيقات Deepgram في سير عملك، ستحتاج إلى بعض المعرفة التقنية، وهو ما قد يُشكّل عائقًا أمام غير المطورين

يمكن أن تعتمد جودة الملخصات التي تم إنشاؤها على مدى وضوح الصوت، لذا انتبه إلى مدى وضوح تسجيلاتك

تسعير ديبغرام

تجربة مجانية : رصيد بقيمة 200 دولار (حتى 45,000 دقيقة)

: رصيد بقيمة 200 دولار (حتى 45,000 دقيقة) الدفع حسب الاستخدام : 1.50 دولار في الساعة للنسخ

: 1.50 دولار في الساعة للنسخ اشتراك شهري : بدءًا من 15 دولارًا شهريًا مقابل 10 ساعات من النسخ

: بدءًا من 15 دولارًا شهريًا مقابل 10 ساعات من النسخ المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ديبغرام

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. فاثوم (الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء)

عبر فاثوم Fathom هي أداة أخرى للتدوين مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك وتدوينها وتلخيصها. أكثر ما أعجبني هو تركيزها على جعل سير العمل بعد الاجتماع سلسًا. فبدلاً من التدقيق في ساعات من التسجيل، يمكنك على الفور سحب عناصر العمل أو النقاط الرئيسية، مما يوفر لي ساعات من تدوين الملاحظات يدوياً.

كما أن قدرته على المزامنة مع CRMs مثل Salesforce و HubSpot تجعله أداة رائعة لفرق المبيعات ونجاح العملاء. ويمكنك مزامنة ملخصات المكالمات تلقائياً مع جهة الاتصال المناسبة في إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات #### Fathom

تسليط الضوء على اللحظات الرئيسية أثناء المكالمات وتصنيفها بعلامات مخصصة مثل "إيجابي" أو "نقطة الألم"

احصل على تفريغ فوري للمكالمات بتنسيق على غرار الدردشة مع إمكانية الانتقال إلى لحظات محددة في التسجيل

تحرير النص أو إعادة تعيين مكبرات الصوت حسب الحاجة، وقص التسجيلات لإزالة التوقفات أو المماسات

إنشاء قائمة بالمهام والقرارات والاقتراحات تلقائيًا لسهولة المشاركة والعمل

صياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة مع ملخص المحادثة ورابط الاجتماع

إرسال عناصر الإجراءات مباشرةً إلى تطبيقات الإنتاجية مثل Asana و Todoist وSlack، مع إرفاق مقاطع الاجتماع ذات الصلة بالسياق

قيود Fathom

معظم الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الوظائف الاحترافية

تنسيقات الملخصات غير قابلة للتخصيص

تسعير #### فاثوم

مجاني للأبد : الوصول إلى الميزات الأساسية بدون تكلفة

: الوصول إلى الميزات الأساسية بدون تكلفة محترف : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للشركات : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فاثوم

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

الملخصات مفيدة حقًا، فهي تقوم بكل ما تحتاج إليه. مثل النص الكامل للفيديو بالإضافة إلى الملخص بعدة طرق مختلفة بالإضافة إلى روبوت دردشة مدمج بالإضافة إلى سهولة مشاركته. مراجعة G2 التي تم التحقق منها تقسيم المناطق في الاجتماعات؟ استفد من الرؤى القابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

أتعلم من خلال يوتيوب والبودكاست أثناء عملي بدوام كامل، مما يعني اجتماعات لا نهاية لها. تتيح لي أدوات تلخيص النصوص إمكانية التدقيق في المعلومات المهمة بسرعة، وتحويل ساعات من المحتوى إلى رؤى قابلة للتنفيذ بحجم صغير. فهي توفر الوقت وتحسّن إنتاجيتي وتبقيني على رأس العمل.

ولكن هل يجب أن تضيف أداة جديدة إلى مجموعتك التقنية؟ كشركة، أنت تستخدم بالفعل مجموعة متنوعة من الأدوات.

تشير الأبحاث إلى أن شركات السوق المتوسطة يمكنها توفير حوالي 94 ألف دولار سنويًا بعد خفض الإنفاق غير الضروري على أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. هذا هو المكان الذي تتألق فيه ClickUp!

تساعدك قدرة ClickUp على جمع مهامك ومحادثاتك وسير عملك معًا على إدارة وقتك بفعالية. يجعل الذكاء الاصطناعي الأصلي الخاص به من السهل تكثيف المعلومات الأساسية, تنظيم الملاحظات, وتدوين حتى أكثر النصوص تعقيدًا بسرعة. اشترك مع ClickUp مجانًا واختبره بنفسك.