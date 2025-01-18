قوالب نموذج معلومات الموظف المجانية

إن عملية التأهيل ليست بالبساطة التي تبدو عليها. فبالنسبة للموظفين، يتطلب الأمر البحث عن وثائق لا نهاية لها وتعبئتها، والجلوس في جلسة توجيهية، ومعرفة ديناميكيات المكتب (بما في ذلك مكان آلة القهوة التي تشتد الحاجة إليها).

أما بالنسبة لمحترفي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال، فإن الأمر بالنسبة لمحترفي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال هو المصارعة مع أكوام من الأوراق الخاصة بالتأهيل.

والمثير للدهشة, 58% من الشركات يعترفون بأنهم يقضون وقتًا أطول في العمليات والأعمال الورقية أثناء التأهيل أكثر من الوقت الذي يقضونه في تجربة الموظف الفعلية.

ومع ذلك، هناك شيء من شأنه أن يجعل هذه العملية أكثر سلاسة وسرعة: نماذج استمارات معلومات الموظفين التي توفر إطار عمل لجمع البيانات. تعمل هذه النماذج على تبسيط عملية جمع البيانات، وتنظيم سجلات الموظفين، وضمان أن تكون جميع المعلومات الأساسية جاهزة.

في هذه المقالة، سوف نشاركك 16 نموذجًا مجانيًا لنماذج معلومات الموظف لمساعدتك في تسريع عملية تأهيل الموظفين. لنبدأ!

ما هو قالب نموذج معلومات الموظف؟

إن فرصة تناثر بيانات الموظفين الجدد عبر رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات عالية جداً.

لهذا السبب فإن ذوي الخبرة فرق الموارد البشرية الاعتماد على قالب نموذج معلومات الموظف، وهو مستند مصمم مسبقاً يبسط عملية جمع معلومات الموظف وتنظيمها. يغطي هذا النموذج جميع الأساسيات: التفاصيل الشخصية، ومعلومات الاتصال، وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، والبيانات المتعلقة بالوظيفة، وعند الضرورة، الخلفية التعليمية.

كما أنه يلغي بشكل أساسي الحاجة إلى مطاردة المنضمين الجدد للحصول على المعلومات الناقصة - فقط سجلات موظفين نظيفة وموحدة منذ البداية.

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المكونات الرئيسية لاستمارة معلومات الموظف

يتحمل قسم الموارد البشرية المسؤولية القانونية عن إدارة بيانات الموظفين وحمايتها؛ وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى عقوبات خطيرة.

الجزء الصعب؟ إن التعامل يدوياً مع كمية كبيرة من معلومات الموظفين ليس بالمهمة السهلة ويأتي مع الكثير من التحديات أثناء التأهيل .

يؤدي التحول إلى نموذج معلومات الموظف إلى تبسيط هذه العملية. فهو يساعد في التقاط جميع التفاصيل الأساسية حول الموظفين الجدد، مما يضمن سلاسة عملية التعيين والحفاظ على تنظيم سجلات الموظفين وسهولة إدارتها.

فيما يلي تفصيل سريع لأقسامه الرئيسية:

القسم التفاصيل التي تم التقاطها التفاصيل الشخصية الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنسية تفاصيل الوظيفة المسمى الوظيفي والقسم وتاريخ البدء واسم المشرف ومعرف الموظف بيانات الاتصال في حالات الطوارئ اسم جهة الاتصال في حالات الطوارئ، ورقم الهاتف، والعلاقة، وجهة الاتصال البديلة معلومات الضرائب والمدفوعات تفاصيل الحساب المصرفي، والنماذج الضريبية، وهيكل الراتب، والتسجيل في المزايا حقول إضافية الخلفية التعليمية، والشهادات، والوثائق مثل جواز السفر أو تصاريح العمل

يمكن أن يؤدي فقدان أي من هذه الأمور إلى حدوث مشاكل في الامتثال أو كوابيس في كشوف المرتبات. لهذا السبب يضمن قالب نموذج معلومات الموظف الجديد أن كل شيء منظم بدقة ومُحدَّث ويمكن الوصول إليه عند الحاجة.

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كيفية إنشاء واستخدام نماذج معلومات الموظفين

سواء كنت تفضل الطرق اليدوية أو الأدوات الرقمية، هناك طرق لإنشاء نموذج معلومات الموظف الذي يناسبك. دعنا نفصلها:

1. نماذج جوجل

إذا كنت تبحث عن شيء بسيط ومجاني، فإن نماذج Google هي ما تبحث عنه. إليك كيفية تشغيله:

ابدأ من الصفر أو استخدم قالباً : تحتوي نماذج جوجل على قوالب جاهزة للاستخدام للموارد البشرية. ما عليك سوى تعديلها لتناسب احتياجاتك

: تحتوي نماذج جوجل على قوالب جاهزة للاستخدام للموارد البشرية. ما عليك سوى تعديلها لتناسب احتياجاتك أضف أسئلتك : انقر على زر علامة الجمع (+) لإضافة حقول للتفاصيل الشخصية وتاريخ البدء وأي شيء آخر تحتاجه

: انقر على زر علامة الجمع (+) لإضافة حقول للتفاصيل الشخصية وتاريخ البدء وأي شيء آخر تحتاجه خصص النموذج الخاص بك : اضبط الشكل والخط والألوان لتبدو احترافية. يمكنك حتى إضافة صور أو مقاطع فيديو للمتعة (أو الوضوح)

: اضبط الشكل والخط والألوان لتبدو احترافية. يمكنك حتى إضافة صور أو مقاطع فيديو للمتعة (أو الوضوح) ضبط الإعدادات: حماية الردود وإدارة كيفية جمع البيانات. ربط الردود بجداول بيانات Google لسهولة التتبع والتحليل

على الرغم من أن نماذج Google تعمل بشكل جيد، إلا أنها ليست مثالية - قد يجعلك التصميم البسيط والميزات المحدودة ترغب في المزيد. أفضل 9 أدوات برمجية لإدارة الأفراد

2. جداول البيانات

إذا كنت من محبي برنامج Excel القديم الجيد أو جداول بيانات Google، يمكنك إنشاء نموذج معلومات يدوي للموظف:

أضف أعمدة للاسم الكامل والعنوان وجهات الاتصال في حالات الطوارئ وغيرها من سجلات الموظفين الأساسية

شاركه مع الموظفين الجدد لملئه أو تحديثه مباشرةً

المكافأة: استخدم عوامل التصفية وخيارات الفرز للحفاظ على تنظيم البيانات وتحديثها

يدوي؟ نعم. لكنه فعال للفرق الصغيرة.

3. نماذج ClickUp: الحل الأكثر ذكاءً

والآن، إذا كنت مستعدًا للتخلي عن جداول البيانات الرديئة والارتقاء بالأمور إلى مستوى أعلى, ClickUp هو المكان الذي يوجد فيه. ClickUp Form View يجمع بيانات موظفيك ويحولها إلى عمل.

✨ ✨ إليك كيفية عملها: يقدم ClickUp الكثير من Custom Fields for ClickUp لتتناسب مع احتياجاتك.

سواء كنت تطلب إجابات نصية أو اختيارات منسدلة أو تقويمات لتواريخ البدء، يمكن أن يكون لكل سؤال حقل مخصص للإجابة. لذلك، يملأ الموظفون النماذج بدقة مع توفير متاعب البيانات الفوضوية وغير المتسقة.

_أنشئ أي نموذج بخيارات مخصصة باستخدام نماذج ClickUp

ولكن هنا حيث يصبح الأمر أفضل - يقوم ClickUp تلقائيًا بتحويل استجابات النموذج إلى مهام.

تخيل موظفًا جديدًا يملأ النموذج الخاص به، وفجأة يتم إنشاء مهمة لكشوف الرواتب لإعداد حساب راتبه أو لتكنولوجيا المعلومات لإعداد مستندات تأهيله.

وللحفاظ على تنظيم الأمور، يتيح لك ClickUp إضافة التسميات والردود مباشرةً إلى أوصاف المهام، مما يجعل تتبع الطلبات وإدارتها أمراً سهلاً. وبدلاً من البحث عن المعلومات الصحيحة، يمكنك البحث عن المهام المكررة وفرزها ودمجها في ثوانٍ.

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16 نموذج استمارة معلومات الموظف

بالتأكيد، يمكنك إنشاء نموذج معلومات الموظف من الصفر، ولكن لماذا تعيد اختراع العجلة عندما لا تضطر إلى ذلك؟

إليك 16 نموذجاً لا تشوبها شائبة لجعل حياة الموارد البشرية أسهل بكثير.

1. قالب نموذج ClickUp

قالب نموذج ClickUp

تخيل أن اليوم الأول للموظف الجديد يقترب، وأنت مشغول بمطاردة التفاصيل الأساسية مثل تاريخ بدء العمل، وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، والمعلومات المصرفية.

إن قالب نموذج ClickUp يزيل هذا التوتر من خلال مساعدتك في إنشاء نماذج نظيفة ومنظمة في دقائق. وبفضل ميزة الحقول المخصصة في ClickUp لكل شيء بدءًا من التفاصيل الشخصية وحتى تفاصيل الوظيفة، فهي تجمع جميع معلومات الموظفين المهمة بدقة وأمان.

والأفضل من ذلك، يتم فرز الردود تلقائيًا وتجهيزها للعمل - حتى تتمكن من تخطي عمليات المتابعة اليدوية والتركيز على تجربة تأهيل سلسة للموظف الجديد.

✨ ✨ مثالي ل: فرق الموارد البشرية التي تدير عملية تأهيل الموظفين وأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية جمع وتنظيم معلومات الموظفين الأساسية.

2. قالب نموذج تقييم الموظف ClickUp

قالب نموذج تقييم الموظف ClickUp

لنكن صادقين - يمكن أن تبدو تقييمات الموظفين وكأنها عمل روتيني مرهق، سواء بالنسبة للموارد البشرية أو المديرين.

يمكن أن تصبح العملية في بعض الأحيان مرهقة، حيث يتعامل الموظفون مع العديد من المستندات، ويحاولون تذكر معالم الأداء الرئيسية، وضمان الإنصاف.

وهنا يأتي دور قالب نموذج تقييم الموظف ClickUp يأتي في. فهو يبسط مراجعات الأداء بتنسيق منظم وسهل الاستخدام يلتقط كل ما تحتاجه - بسرعة ودقة.

يجعل القالب من السهل جمع الملاحظات القيّمة، وتحديد مجالات التحسين، وتتبع التقدم الفردي بمرور الوقت. تسمح لك الحقول المخصصة بتضمين تفاصيل مثل المسميات الوظيفية والإنجازات ومجالات التحسين، مما يضمن تقييمات متسقة وعادلة ومركزة.

✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمديرين الذين يتطلعون إلى تسهيل تقييمات الموظفين، وتحسين تتبع الأداء، وإنشاء عملية مراجعة عادلة ومتسقة تفيد الفريق بالفعل

3. قالب ملاحظات الموظف ClickUp

قالب تقييم ملاحظات الموظف ClickUp قالب تقييم ملاحظات الموظف

هل تساءلت يومًا ما رأي فريقك في الإدارة أو بيئة العمل أو حتى تلك "الامتيازات" التي يتحدث عنها الجميع؟ يمكن لملاحظات الموظفين الصادقة أن تنجح أو تفسد مكان العمل، لكن جمعها قد يكون صعبًا، خاصةً عندما تكون الملاحظات مبعثرة ويصعب التصرف بناءً عليها.

بدلاً من ذلك، استخدم قالب ملاحظات الموظف ClickUp . يعمل هذا القالب على تبسيط عملية جمع وإدارة الرؤى المفيدة من فريقك.

باستخدام الحقول المخصصة مثل ثقافة الشركة ووضوح الأدوار وفرص التطوير، يمكنك معالجة التحديات اليومية وتحسين رضا فريقك. هذا ليس كل شيء

🍪 مكافأة: تسمح لك التصورات القوية أيضًا بتتبع مشاعر الموظفين بمرور الوقت، مما يساعدك على اكتشاف الأنماط والتصرف بسرعة قبل أن تتحول المخاوف البسيطة إلى مشاكل أكبر. من خلال تركيز الملاحظات في مكان واحد، يشجع هذا النموذج على إجراء محادثات مفتوحة ومنظمة تبني الثقة بين الموظفين والقيادة.

✨ ✨ مثالي ل: فرق الموارد البشرية والمديرين الذين يتطلعون إلى تعزيز الشفافية وتتبع مشاعر الفريق وبناء ثقافة عمل مزدهرة ومليئة بالثقة.

4. قالب نموذج التوظيف الداخلي ClickUp

قالب نموذج نموذج التوظيف الداخلي لـ ClickUp

يعد ملء الوظائف الشاغرة داخليًا مكسبًا للجميع - فهو يوفر الوقت والموارد ويظهر لفريقك أنك تقدر نموهم. يتمثل التحدي الوحيد في جمع جميع معلومات الموظفين، والتحقق من الأدوار، وإدارة الطلبات يدويًا، الأمر الذي قد يبدو وكأنه خلط كومة لا نهاية لها من الأعمال الورقية.

وهنا يأتي دور نموذج نموذج التوظيف الداخلي ClickUp يتدخل لإنقاذ الموقف.

يعمل هذا القالب على تبسيط عملية التوظيف الداخلي من خلال مساعدتك على جمع البيانات المهمة بسرعة وبدقة، مثل سجلات الموظفين والأدوار الحالية والمهارات ذات الصلة.

وبفضل تحويل كل شيء إلى نظام رقمي ومركزي، فإنك تتجنب الاختلاط، وتضمن الامتثال لسياسات التوظيف، وتمنح الموظفين تجربة سلسة وخالية من الإجهاد.

✨ ✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تتطلع إلى تسهيل عملية التوظيف الداخلي، وتتبع الطلبات بسلاسة، والحفاظ على سجلات دقيقة ومتوافقة للموظفين.

5. قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp

قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp

وفقًا لأحدث تقرير غالوب أن 51% من الموظفين يشعرون بعدم الانخراط في العمل. وهذا يعني أن أكثر من نصف القوى العاملة لديك يشعرون بالانفصال أو عدم التحفيز أو التثاقل في أداء مهامهم اليومية.

باستخدام الأدوات المناسبة مثل نموذج استبيان مشاركة الموظفين ClickUp يمكنك جمع رؤى حقيقية حول رضا الموظفين وثقافة الشركة.

يساعدك هذا القالب على إنشاء استبيانات مستهدفة بأسئلة مخصصة تحدد شعور فريقك. سواء كنت تقوم بتقييم الرضا الوظيفي أو ظروف مكان العمل أو معنويات الفريق، فإنه يلتقط جميع الأشياء الأكثر نعومة التي يتم تجاهلها في مكان العمل.

الجزء الأفضل؟ الردود مركزية وجاهزة للتحليل، بحيث يمكنك اكتشاف الاتجاهات وتحديد مجالات التحسين.

✨ ✨ مثالي لـ: أخصائيو الموارد البشرية ومديرو الفرق الذين يرغبون في قياس المشاركة وتتبع التحسينات بمرور الوقت وبناء قوة عاملة أكثر سعادة وإنتاجية.

إن تتبع وتنظيم مشاريع الشركة سهل وفعال للغاية مع برنامج ClickUp. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشاكل إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز في تنظيم المهام والمشاريع الجارية.

جودي هيلين، مديرة الدعم الإداري، مؤسسة Righten A Soul Foundation

6. نموذج استمارة طلب ورشة عمل ClickUp

قالب نموذج طلب ورشة عمل

يمكن أن يكون التخطيط لورشة عمل أمرًا مثيرًا - إلى أن تغرق في الطلبات ولا يكون لديك طريقة منظمة لإدارتها.

إن نموذج استمارة طلب ورشة عمل ClickUp يبسط العملية من خلال مساعدتك في جمع معلومات "الحضور" وإدارتها بسرعة وكفاءة.

فبدلاً من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة أو النماذج غير المتطابقة، يقوم هذا القالب بتجميع المعلومات الأساسية، مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال وجداول ورش العمل في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

إليك كيفية عمله: تسمح لك الحقول المخصصة بتخصيص النموذج حسب احتياجاتك، مما يضمن لك جمع التفاصيل ذات الصلة فقط من الحاضرين. تجعل الحالات مثل "قيد المراجعة" أو "معتمد" من السهل تتبع التقدم المحرز.

✨ ✨ مثالي ل: فرق الموارد البشرية أو مخططي الفعاليات أو المديرين الذين يتطلعون إلى تبسيط تسجيل الحضور وتنظيم ورش العمل بأقل جهد ممكن.

7. قالب إدارة مقابلات ClickUp وإعداد التقارير

ClickUp إدارة المقابلات وقوالب التقارير

وفقًا للبيانات الحديثة، فإن الوظيفة الشاغرة النموذجية في الشركات تتلقى في المتوسط 250 طلبًا -ولنواجه الأمر، فإن إدارة هذا الكم من المرشحين بدون نظام مناسب يدعو إلى الفوضى.

إن ClickUp إدارة المقابلات وقوالب التقارير يزيل التخمين من العملية.

يمنحك مساحة واحدة ومنظمة لتتبع معلومات المتقدمين وجدولة المقابلات وجمع الملاحظات من عدة مقابلات.

مع وجود كل شيء مركزي، يمكن لأعضاء الفريق الوصول بسهولة إلى تقييمات المرشحين، ومقارنة الملاحظات، وتقديم ملاحظات منظمة في الوقت الفعلي.

✨ ✨ مثالي لـ: تحتاج فرق الموارد البشرية وموظفو التوظيف إلى نظام مبسّط لتنظيم المقابلات وتتبع الملاحظات واتخاذ قرارات توظيف واثقة دون إغفال التفاصيل.

8. قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

إن فرز طلبات التوظيف يستغرق وقتاً طويلاً ويمكن أن يصبح فوضوياً بسرعة إذا لم تكن منظماً. أفضل خطوة هنا هي استخدام قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp .

إنه يبسط عملية التوظيف من خلال السماح لك بجمع المعلومات الأساسية من كل متقدم للوظيفة بسرعة و بشكل متسق مثل التفاصيل الشخصية والخلفية التعليمية والتاريخ الوظيفي السابق.

مع تخزين جميع الطلبات في موقع مركزي واحد، يمكنك أن تقول وداعاً للمسارات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني المبعثرة. يجعل هذا النموذج تتبع المرشحين ومراجعتهم أمراً سهلاً، مما يساعدك على الاستمرار في التركيز على تحديد أفضل المواهب بدلاً من الغرق في العمل الإداري.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام للمتقدمين للوظائف، مما يدل على أن شركتك تقدر الكفاءة والاحترافية منذ البداية.

✨ مثالي ل: فرق الموارد البشرية ومديري التوظيف الذين يرغبون في تبسيط عملية تقديم طلبات التوظيف، وتنظيم بيانات المرشحين، وجذب أفضل المواهب دون عناء.

9. قالب تأهيل الموظفين في ClickUp

قالب تأهيل الموظف ClickUp على متن الطائرة

إذا كنت تشعر بأن هناك الكثير من الأمور التي تشغل بالك عند تأهيل الموظفين الجدد، فإن نموذج ClickUp لإعداد الموظفين الجدد هو أفضل حليف لك.

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء وتنظيم قوائم مراجعة مفصلة للإعداد التي تغطي كل شيء بدءًا من المقدمات إلى التدريب الخاص بالوظيفة لضمان عدم تفويت أي شيء.

قم بجدولة اجتماعات تاريخ بدء العمل، وتعيين المهام الأساسية، وإرشاد الموظفين الجدد في معرفة فرقهم وثقافة الشركة.

وعلاوة على ذلك، يتم تنسيق كل شيء في مكان واحد، مما يسهل تتبع التقدم المحرز وضمان حصول كل موظف جديد على الأدوات والمعلومات الأساسية التي يحتاجها لبدء العمل.

✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمديرين الذين يتطلعون إلى تبسيط عملية التأهيل، والحفاظ على تنظيم معلومات الموظفين، ومساعدة الموظفين الجدد على الشعور بالاطلاع والتواصل.

10. قالب دليل الموظف ClickUp

اجعل جميع معلومات الموظفين مركزية في مكان واحد باستخدام قالب دليل الموظفين ClickUp

نحن نعلم مدى صعوبة الأمر - إنه عيد ميلاد زميلك في العمل، وأنت تحاول إرسال كعكة، ولكن تعقب تفاصيل الاتصال الخاصة به هو تحدٍ لم تكن مستعدًا له.

إن قالب دليل الموظف ClickUp يقضي على هذه المتاعب من خلال منحك مركزًا واحدًا منظمًا لجميع معلومات الموظفين. سواءً كنت تبحث عن البريد الإلكتروني لشخص ما، أو الدور الوظيفي، أو معرفة من يعمل في أي قسم، فإن هذا القالب سيوفر لك كل ما تحتاج إليه.

كيف يعمل: تسمح لك إمكانيات البحث سهلة الاستخدام بالوصول إلى أحدث السجلات بسرعة، والتحقق من الأشخاص الموجودين في المكتب، ومعرفة كيفية تنظيم الفرق.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مثالي للموظفين الجدد الذين يتعرفون على الفريق أو أي شخص يحتاج إلى بحث سريع عن جهات الاتصال دون إرسال رسائل "من يتولى هذا؟

✨ ✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمديرين والموظفين الذين يتطلعون إلى جعل سجلات الموظفين مركزية، وتحسين التواصل، وإبقاء الجميع على اتصال بسهولة.

11. قالب نموذج معلومات موظف الموارد البشرية من كولاج

تحميل هذا النموذج

عبر صورة مجمعة يعد الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للموظفين شرطًا قانونيًا لكل صاحب عمل. يسهل نموذج نموذج معلومات موظف الموارد البشرية من Collage إدارة جميع أنواع البيانات، من المعلومات الشخصية إلى تفاصيل الأجور وتواريخ بدء العمل.

يضمن لك هذا النموذج المجاني جمع كل شيء بدءًا من أسماء الموظفين وعناوين إقامتهم إلى معدلات الأجور والمزايا وحتى تفاصيل الإجازات.

بالإضافة إلى ذلك، مع التشريعات التي تتطلب من أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات معينة للموظفين لأطر زمنية محددة - حتى بعد مغادرة الموظف - فإن تنظيم كل شيء بدقة منذ البداية يمكن أن يمنع المسؤولية المحتملة في وقت لاحق.

✨ ✨ مثالي ل: أصحاب العمل والمتخصصون في الموارد البشرية الذين يبحثون عن طريقة واضحة ومتوافقة لجمع معلومات الموظفين وإدارتها مع ضمان استيفائهم للوائح حفظ السجلات دون عناء.

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12. نموذج استمارة معلومات الموظف CollageWord من AIHR

تحميل هذا القالب

عبر AIHR هل تعلم أن عدم جمع معلومات الموظفين بدقة وفي الوقت المحدد يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في كشوف المرتبات تكلف أكثر من 600 دولار لكل حادثة ?

لتجنب هذا الضرر المالي، يقدم قالب نموذج معلومات الموظف من كولاج وورد من AIHR طريقة أفضل لإدارة معلومات الموظفين الجدد من اليوم الأول.

هذا النموذج عبارة عن لقطة شاملة للتفاصيل الشخصية والتفاصيل المتعلقة بالوظيفة للموظف، من تواريخ بدء العمل إلى جهات الاتصال في حالات الطوارئ ومعدلات الأجور.

تعمل هذه الأداة على تبسيط المهام الإدارية وتحافظ على تنظيم سجلات موظفيك وتأمينها وتحديثها. وهي توفر قوالب مجانية قابلة للتخصيص بتنسيقات PDF وWord.

✨ ✨ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية وأرباب العمل الذين يريدون حلاً فعالاً ومتوافقاً لجمع معلومات الموظفين وإدارتها أثناء عملية التأهيل.

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13. قالب نموذج تفاصيل الموظف PDF من تشارلي

تنزيل هذا النموذج

عبر تشارلي إن تهيئة الموظف الجديد أمر مثير، ولكن ليس بدونقالب نموذج تشارلي لتفاصيل الموظف بصيغة PDF، الذي يساعدك على جمع كل المعلومات الخاصة بالموظف.

تم تصميم النموذج للتحقق قبل التوظيف قبل الأسبوع الأول. يمكنك جمع التفاصيل المهمة مثل معلومات الحق في العمل (جواز السفر وأرقام التأمين الوطني) قبل تاريخ توظيف الموظف، مما يضمن الامتثال القانوني من اليوم الأول.

ثم، خلال الأسبوع الأول، قم بربط الأطراف السائبة من خلال جمع تفاصيل الاتصال في حالات الطوارئ وعناوين البريد الإلكتروني الشخصية وحتى التفضيلات الغذائية.

على الرغم من وجود أدوات أكثر تقدمًا لتسجيل الموظفين، فإن نموذج PDF هذا هو حل بسيط وفعال من حيث التكلفة للشركات غير المستعدة للاستثمار في البرامج.

✨ ✨ مثالي لـ: الشركات الصغيرة أو فرق الموارد البشرية التي تبحث عن طريقة بسيطة وميسورة التكلفة لجمع وإدارة معلومات الموظفين الأساسية أثناء عملية التأهيل.

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14. قالب نموذج إحالة الموظف بواسطة 123 نموذج منشئ النماذج

تحميل هذا القالب

عبر 123 منشئ النماذج إن توظيف أفضل المواهب ليس بالأمر السهل، ولكن من المحتمل أن يكون أفضل مسؤولي التوظيف لديك موجودين في مكتبك: موظفوك. إن قالب نموذج إحالة الموظفين من 123 Form Builder يجعل من السهل على فرق العمل التوصية بمرشحين ممتازين.

وإليك كيفية عمله: يجمع هذا النموذج القابل للتخصيص جميع المعلومات الأساسية عن الموظفين وتفاصيل المرشحين، مثل المناصب الوظيفية التي يتم التقدم لها، والملفات الداعمة مثل السير الذاتية.

لا يتطلب الأمر أي ترميز - فقط قم بسحب النموذج وإفلاته وتصميمه ليتناسب مع احتياجات شركتك. يمكنك نشره عبر روابط آمنة، أو تضمينه على موقعك الإلكتروني، أو مشاركته عبر منصات مثل فيسبوك أو ووردبريس.

بمجرد إرسالها، يتم تخزين جميع الإحالات في قاعدة بيانات آمنة عبر الإنترنت لسهولة مراجعتها. يمكنك الوصول إلى البيانات من خلال لوحة تحكم مركزية، أو تصديرها إلى ملف CSV أو Excel، أو دمج النموذج مع أدوات مثل Google Drive لتبسيط عمليات المتابعة.

✨ ✨ مثالي ل: الفرق التي تتطلع إلى رقمنة عملية إحالة الموظفين وتسريعها وبناء خط مواهب أقوى.

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15. قالب نموذج المعلومات الصحية للموظف بواسطة 123 منشئ النماذج

تحميل هذا النموذج

عبر 123 منشئ النماذج فيما يتعلق بصحة الموظفين، تركز معظم المؤسسات على المجالات ذات التكاليف المباشرة أو المسؤوليات المباشرة، مثل الإصابات في مكان العمل أو مطالبات العجز أو استخدام برنامج مساعدة الموظفين. لكن هذه المقاييس بالكاد تخدش سطح الصحة البدنية والعقلية العامة للقوى العاملة لديك.

يكاد يكون من المستحيل تصميم استراتيجيات صحية فعالة - أو قياس تأثيرها - دون جمع البيانات بشكل منهجي.

يساعد نموذج قالب نموذج المعلومات الصحية للموظفين من 123 Form Builder المؤسسات على التحكم في هذا التحدي.

فهو يبسّط عملية جمع البيانات الأساسية المتعلقة بالصحة - من التاريخ الطبي والحالات المزمنة إلى سجلات التطعيمات وجهات الاتصال في حالات الطوارئ - بشكل آمن ومريح.

✨ مثالي لـ: المؤسسات الملتزمة ببناء ثقافة صحية، وتحسين رفاهية القوى العاملة، ومعالجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية من خلال حلول منهجية قائمة على البيانات.

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16. قالب نموذج الموافقة الطبية للموظف بواسطة 123 نموذج منشئ النماذج

تنزيل هذا النموذج

عبر 123 منشئ النماذج نظرًا للنقص المستمر في المواهب وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، فإن إعطاء الأولوية لصحة الموظفين لم يعد أمرًا اختياريًا.

يقوم نموذج نموذج الموافقة الطبية للموظف من 123 Form Builder بتبسيط العملية، مما يجعلها سريعة وآمنة ومريحة لأصحاب العمل والموظفين الجدد لتتبع الأعمال الورقية.

يسمح لك هذا القالب الجاهز للاستخدام بإرسال نماذج الموافقة الطبية للموظفين الجدد عبر البريد الإلكتروني. يمكن للموظفين إكمال النماذج من المنزل أو أثناء التنقل.

يتم تخزين ردودهم بشكل آمن ويمكن لفرق الموارد البشرية الوصول إليها بسهولة، مما يضمن تنظيم معلومات الموظفين وتوافقها مع متطلبات الخصوصية.

✨ ✨ مثالي لـ: فِرق الموارد البشرية التي تبحث عن حل رقمي آمن لإدارة نماذج الموافقة الطبية أثناء التأهيل.

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اجمع معلومات موظفيك باستخدام ClickUp

تجعل قوالب نماذج معلومات الموظف الخاصة بـ ClickUp جمع بيانات الموظف الأساسية سريعة ودقيقة وسهلة.

تضمن لك الحقول القابلة للتخصيص جمع كل ما تحتاجه - من التفاصيل الشخصية إلى النماذج الضريبية - دون أي ذهاب وإياب.

وبمجرد إرسالها، يتم تنظيم المعلومات بدقة في مهام وتخزينها في مركز واحد آمن، وتكون جاهزة للوصول إليها في أي وقت. اشترك في ClickUp وجلب النظام لمعلومات موظفيك.