أفضل 10 برامج بوابة للموظفين في عام 2025

في الممرات المزدحمة لأماكن العمل الحديثة، حيث تتداخل المناطق الزمنية ويتجاوز التعاون الحدود، لم تعد إدارة فريقك بشكل فعال مجرد مهمة، بل أصبحت فنًا. بصفتك متخصصًا في الموارد البشرية، من المستحيل أن تدير كل شيء بمفردك، من التعيين وإدارة المزايا ومراجعة الأداء وغير ذلك الكثير. برنامج إدارة الموظفين هو مساعدك في إنجاز المهام من قائمة مهام لا تنتهي.

يمكن لبوابة الموظفين الفعالة أن تفعل أكثر من مجرد تخزين المعلومات؛ فهي يمكنها إشراك الموظفين بشكل فعال.

لا توجد العديد من الشركات التي تتابع مدى التزام موظفيها، ولكن أظهر اختبار صغير أن ذلك قد يكون فكرة جيدة. عندما جعلت إحدى الشركات موظفيها أكثر سعادة في العمل، انخفض عدد المتغيبين عن العمل، وانخفض معدل التغيب بنسبة 27.5%.

يمكن أن يؤدي العثور على بوابة الخدمة الذاتية المناسبة للموظفين إلى تحويل كفاءة قسم الموارد البشرية، وجعل المهام اليومية أكثر سلاسة وسهولة في الإدارة، مع مساعدة الموظفين على الاستمتاع بعملهم. على مدار العام الماضي، قمنا في ClickUp باختبار وتجميع قائمة بأفضل 10 خيارات لبرامج بوابات الموظفين لعام 2024، تم اختيار كل منها لقدرتها على تحسين الإنتاجية والتواصل والمشاركة وإدارة الموارد البشرية بشكل عام داخل الشركة.

من أدوات إنشاء بوابات الموظفين بدون برمجة إلى برامج إدارة المعرفة وسير عمل الموارد البشرية، سيساعدك هذا الدليل على تقييم خيارات البرامج من خلال نظرة عامة سريعة على نقاط القوة والأسعار والميزات الأساسية والتكامل لكل أداة.

ولكن أولاً، إليك الجوانب الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في برامج بوابة الموظفين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج بوابة الموظفين؟

استنادًا إلى أبحاثنا، يجب أن تتضمن برامج بوابة الموظفين جميع الميزات التالية أو بعضها على الأقل:

إدارة المستندات: ابحث دائمًا عن الأدوات التي يمكنها تجميع مستندات الموارد البشرية الروتينية بسهولة، مثل نماذج الضرائب وكشوف الرواتب وخطابات العرض وملخصات المزايا. لا تريد أن تتذكر أي معلومة توجد في أي أداة، لذا قم بتوحيدها لتسهيل العثور عليها بسرعة

مشاركة المعرفة: ابحث عن منصة تحتوي على قاعدة معرفية قابلة للمشاركة تتضمن كتيبات الشركة والسياسات ومواد التدريب والمعلومات الأساسية الأخرى لتسهيل حياة الموظفين

توزيع الإعلانات: من أجل تواصل فعال على جميع مستويات الشركة، اختر أداة يمكنك من خلالها مشاركة إعلانات الشركة والتذكيرات والإشعارات بسهولة

دليل الموظفين: يجب أن تكون قادرًا على تخزين معلومات الاتصال والمسميات الوظيفية والمواقع وغير ذلك في مكان مركزي. هذا يسهل العثور على الزملاء في مختلف الأقسام والمواقع والتواصل معهم

إدارة المزايا: ابحث عن أدوات توفر خيارات الخدمة الذاتية للموظفين للتسجيل في مزايا الشركة وإدارتها

التكامل: تحقق مما إذا كان يمكن دمج الأداة مع برنامج إدارة الموارد البشرية الحالي وبرنامج الرواتب وأدوات العمليات التجارية الأخرى لضمان سير العمل بسلاسة

القوالب : اختر حلاً يوفر قوالب لدليل الموظفين وقوالب للتأهيل لتبسيط عمليات الموارد البشرية وضمان الاتساق في جميع أنحاء المؤسسة

واجهة سهلة الاستخدام: من المرجح أن يتبنى الموظفون منصة سهلة الاستخدام

تم تصميم العديد من أدوات برامج بوابة الموظفين للشركات العملاقة، مع العديد من الميزات والتكلفة الباهظة (لن تعرف السعر حتى تمر عبر العديد من المراحل). هناك خيارات أفضل متاحة بأسعار معقولة وأسهل في الاستخدام.

أفضل 10 برامج بوابة للموظفين لاستخدامها هذا العام

فيما يلي أفضل خيارات برامج بوابة الموظفين لهذا العام. وقد دخلت هذه البرامج قائمتنا ببساطة لأنها تجعل إدارة الموظفين والتواصل معهم أسهل بكثير.

لنبدأ بأفضل برنامج لدينا — ClickUp!

1. ClickUp — الأفضل لتأمين وصول الموظفين

أنا أحب منصة الموارد البشرية ClickUp لأنها تجعل كل شيء سهل البحث والاستخدام في مكان واحد. إنها مثل وجود مكتب موارد بشرية منظم للغاية في برنامج كمبيوتر واحد!

نظم ويسر عمليات الموارد البشرية باستخدام منصة الموارد البشرية من ClickUp

بسّط إدارة الموظفين اليومية وتأهيل الموظفين الجدد، ودعم تطوير الموظفين، أو اعثر على طرق جديدة للحفاظ على تفاعل فريقك — ClickUp يمكنه أن يجعل كل ذلك سهلاً ويقلل من عبء العمل!

إدارة المستندات

يتيح لك ClickUp Docs تخزين جميع مستندات الموارد البشرية المهمة في مكان واحد، مثل أدلة التوظيف ودليل الموظفين وسياسات الشركة.

أنشئ مستندات متعلقة بعمليات الموارد البشرية وتعاون مع فريقك في ClickUp Docs

يمكن أن يساعدك ClickUp Docs أيضًا في:

إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها مع فريقك. سواء كان ذلك صياغة سياسات الشركة أو كتيبات الموظفين أو إرشادات العمليات، يمكن لعدة أعضاء من الفريق العمل عليها معًا في الوقت الفعلي

تتبع التغييرات واحتفظ بإصدارات مختلفة من المستندات. عند تحديث سياسات أو إجراءات الموارد البشرية، يمكنك بسهولة الرجوع إلى الإصدارات السابقة ومقارنة التحديثات إذا لزم الأمر

تحكم في من يمكنه عرض أو تعديل أو التعليق على مستندات معينة. لأغراض الموارد البشرية، هذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على أمان المعلومات الحساسة (مثل عقود الموظفين أو تقييمات الأداء) وإتاحتها للموظفين المصرح لهم فقط

تكامل بسهولة مع أدوات أخرى مثل مثل ClickUp Tasks ClickUp Reminders وسير العمل. على سبيل المثال، إذا كنت تناقش عملية توظيف موظف جديد، يمكنك تعيين مهام لأعضاء الفريق المسؤولين عن الخطوات المختلفة باستخدام ClickUp Tasks

أتمتة الأعمال المزدحمة

إذا كان كل هذا يبدو لك عملاً (يدويًا) كثيرًا، فجرب استخدام AI Writer for Work من ClickUp Brain لأتمتة بعض أجزائه.

حسّن عمليات الموارد البشرية وإدارة الموظفين بشكل كبير مع ClickUp Brain

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في طرح الأفكار لإنشاء وثائق الموارد البشرية مثل كتيبات الموظفين، وصقل لغة ونبرة الرسائل الإلكترونية والمذكرات الرسمية، وتلخيص سلاسل التعليقات الطويلة لتقديم المعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، وغير ذلك الكثير.

يمكنك أيضًا استخدام أتمتة ClickUp المدمجة أو إنشاء أتمتة مخصصة باستخدام ClickUp Brain من أجل:

أتمتة المهام المتكررة ، مثل الموافقة على طلبات إجازة الموظفين، وتحديث أرصدة الإجازات، وتتبع الإجازات

تبسيط عملية التعيين عن طريق إرسال المستندات المهمة تلقائيًا، وتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات، وجدولة جلسات التدريب للموظفين الجدد

تتبع ساعات عمل الموظفين، وإدارة النوبات، وأتمتة عمليات الحضور لحساب الرواتب

تنسيق العمليات

يحتوي ClickUp على مكتبة من قوالب الموارد البشرية المجانية لمساعدتك على البدء. هذا يعني أنك لست مضطرًا إلى إنشاء كل شيء من الصفر، مما يوفر لك ساعات من الوقت والجهد.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك نموذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp على تنظيم المستندات الأساسية لشركتك والتواصل بشأنها بشكل أفضل.

تنزيل هذا النموذج قم بتوصيل رسالة شركتك وإجراءاتها وتوقعاتها باستخدام نموذج كتيب الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp

يتيح لك هذا النموذج الاحتفاظ بجميع المعلومات المهمة عن الموظفين في مكان واحد، بدءًا من كيفية البدء (التأهيل) وحتى جميع قواعد الشركة (السياسات). يمكن للجميع العثور بسهولة على أحدث المعلومات، كما يسهل إضافة معلومات جديدة مع نمو شركتك.

يوفر نموذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp ما يلي:

17 قسمًا من المعلومات التفصيلية ، مثل رسالة الترحيب، ووصف عضو الفريق المثالي، وتفاصيل التعيين، وثقافة الشركة، وسياسات مكان العمل، وما إلى ذلك.

غلاف أمامي قابل للتخصيص لسهولة الطباعة أو تنسيق PDF

لوحة تحكم في الصفحة الرئيسية تعرض جميع الصفحات الفرعية، مع مساحة لتعيين مالكي الأقسام والمساهمين

يمكنك استخدام أكثر من 100 أتمتة ClickUp مدمجة أو إنشاء أتمتة مخصصة. سيقدر فريقك الوقت الذي توفره من خلال أتمتة المهام المتكررة وإنشاء قوالب لها، مما يتيح لهم التركيز على المبادرات الاستراتيجية للموارد البشرية.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام جميع ميزات ClickUp

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (9,500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. Simpplr — الأفضل لتعزيز التواصل الداخلي

عبر Simpplr

Simpplr يشبه لوحة إعلانات رقمية لشركتك. يتيح لك نشر الإعلانات والتقويمات وطرق تقديم الملاحظات والتقدير لزملائك في العمل على منصة واحدة.

تقوم المنصة بتخصيص موجز الأخبار لتعرض لك فقط التحديثات التي تهمك. يمكنك عرض الأخبار حسب الموضوع أو الأكثر شيوعًا أو حسب اختيارك.

مساعد Simpplr الذكي يشبه محرك بحث فائق للأعمال. هل تحتاج إلى ملف؟ هل واجهتك مشكلة في مهمة متعلقة بالموارد البشرية؟ ما عليك سوى أن تطلب من المساعد، وسيساعدك في العثور على ما تحتاج إليه أو حتى بدء سير العمل. يتيح هذا المركز الرقمي للموظفين الوصول بسهولة إلى إعلانات الشركة والتقويمات وجمع التعليقات وتقدير الزملاء.

أفضل ميزات Simpplr

أبقِ الموظفين على اطلاع بأحدث أخبار الشركة مباشرة على شبكة الإنترنت الداخلية للشركة

تواصل مع الموظفين عبر الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي والدردشة والبريد الإلكتروني والشاشات الرقمية

تمكين المديرين من خلال بيانات المشاركة والتوصيات القابلة للتنفيذ

قيود Simpplr

لا يحتوي على حل مدمج لإدارة المعرفة والمحتوى. ستحتاج إلى تكاملات أخرى لهذا الغرض

يقول بعض المستخدمين إنهم واجهوا أخطاء عرضية في دقة المساعد الذكي

أسعار Simpplr

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Simpplr

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. Guru — الأفضل لإدارة المعرفة ومشاركة المعلومات

عبر Guru

إذا كنت تبحث عن برنامج بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقاعدة معرفية و برنامج إنترانت في برنامج واحد، ففكر في Guru. يتميز Guru بـنظام إدارة المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتكامل بسهولة مع سير العمل الحالي.

تقلل من الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات. تضمن قدرة الأداة على التقاط المعرفة وتنظيمها في الوقت الفعلي أن تكون الفرق مزودة دائمًا بأحدث البيانات، مما يحسن عمليات اتخاذ القرار.

كما يمكنها تتبع كيفية استخدام الأشخاص لقاعدة المعرفة. من خلال تحليل هذه الأنماط، يمكنك تحديد الثغرات في المعلومات وحلها.

أفضل ميزات Guru

ادمجها مع أدوات التعاون مثل Slack لتوفير المعلومات ذات الصلة ضمن سير العمل

استخدم ميزة التحقق للتأكد من أن المعلومات المخزنة محدثة ودقيقة دائمًا

استخدم البحث والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الثغرات المعرفية والمحتوى المكرر وربط الموظفين بخبراء في المجال

قيود الخبراء

قد يكون التطبيق المحمول أقل سهولة في الاستخدام مقارنةً بالإصدار المكتبي، مما قد يحد من إمكانية الوصول إليه أثناء التنقل

قد يجد بعض المستخدمين واجهة البرنامج صعبة في البداية. وقد يحتاجون إلى بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام جميع الميزات

أسعار Guru

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

شامل : 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا‍

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات الخبراء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. Dayforce HCM — الأفضل لإدارة رأس المال البشري الشاملة

عبر Dayforce HCM

يحتوي Dayforce HCM على كل ما تحتاجه لإدارة رأس المال البشري. يوجه أقسام الموارد البشرية خلال دورة حياة الموظف بأكملها، من التوظيف إلى إنهاء الخدمة. يجمع إدارة الموارد البشرية والرواتب والمزايا والقوى العاملة وإدارة المواهب في تطبيق واحد.

توفر المنصة وصولاً فوريًا إلى جميع بيانات الموارد البشرية في واجهة واحدة، مما يسهل البحث عن المرشحين، وتأهيلهم بسهولة، ووضع جداول زمنية متوازنة، وتطوير الموظفين، وإدارة المدفوعات، وإدارة المزايا.

كما أنه يحسن تجربة الخدمة الذاتية من خلال بوابة موظفين مخصصة سهلة الاستخدام. تساعد هذه البوابة الموظفين على إدارة المهام الروتينية بأنفسهم، مما يوفر الكثير من الوقت لفرق الموارد البشرية.

أفضل ميزات Dayforce HCM

حسّن عمليات دفع الرواتب في أكثر من 200 دولة وإقليم، وبسّط العمليات

استخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات توظيف مستنيرة، وتحسين سير العمل، والاحتفاظ بالمواهب بفعالية

قم بتضمين عناصر التحكم في الخصوصية لأمن البيانات، مع إعطاء الأولوية للأمان على جميع المستويات

قيود Dayforce HCM

قد يتم إنشاء تقارير كبيرة وغير قابلة للقراءة

تم الإبلاغ عن أن بوابة الموظفين للخدمة الذاتية قديمة

أسعار Dayforce HCM

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Dayforce HCM

G2: 4. 2/5 (750+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (950+ تقييم)

5. Deel — الأفضل للرواتب العالمية والامتثال

عبر Deel

قد يكون إدارة الرواتب والامتثال في مختلف البلدان أمرًا صعبًا مع استمرار العمل عن بُعد. Deel يجعل هذه العملية أسهل حتى تتمكن من التركيز على أنشطة عملك الأساسية دون القلق بشأن تعقيدات إدارة الموارد البشرية الدولية.

توفر المنصة دعمًا متعدد العملات وإدارة الرواتب العالمية في أكثر من 150 دولة دون الحاجة إلى التعامل مع لوائح الرواتب المعقدة لكل دولة على حدة. تتيح لك Deel أيضًا إنشاء عقود لجميع العاملين عن بُعد، سواء كانوا موظفين بدوام كامل أو متعاقدين أو مستقلين.

بفضل القوالب المدمجة القابلة للتخصيص، يمكنك التأكد من أن جميع عقودك تتوافق مع القوانين المحلية أينما كان موظفوك.

أفضل ميزات Deel

توفير دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعمليات العالمية

أتمتة الفواتير والسحوبات

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لبيانات القوى العاملة، بما في ذلك عدد الموظفين والرواتب والمقاييس الرئيسية الأخرى

قيود Deel

الوصول إلى بعض الميزات في أوروبا محدود

أسعار Deel

Deel HR: مجاني

Deel Engage : 20 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا

Deel US Payroll : 19 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا

Deel Payroll : 29 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا

Deel US PEO : 79 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا

إدارة المتعاقدين من Deel : 49 دولارًا شهريًا

Deel EOR: 599 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Deel

G2: 4. 8/5 (3,500+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (950+ تقييم)

6. Axero Copilot — الأفضل لتحسين إنتاجية الموظفين

عبر Axero Copilot

Axero Copilot هي أداة متقدمة لإدارة المعرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير طريقة تعاون الفرق والوصول إلى المعلومات. توفر لك البحث الذكي نتائج سريعة من خلال فهم سياق الاستفسارات. يوصي محرك توصية المحتوى بالمقالات والوثائق ذات الصلة، مما يحسن الإنتاجية من خلال تزويدك برؤى في الوقت المناسب.

تحافظ ميزة تنظيم المحتوى التلقائي على تنظيم قاعدة المعرفة الخاصة بك وتحديثها. توفر ميزة تحليلات المستخدم رؤى حول استخدام المحتوى. وهذا يساعدك على تحديد الثغرات وتحسين مشاركة المعلومات.

أفضل ميزات Axero Copilot

أنشئ مساحات عمل رقمية لكل قسم للمساعدة في تنظيم الشبكة الداخلية

استخدم أدوات التعاون للتواصل داخليًا ومشاركة فرص العمل وإدارة أفضل المواهب

تتبع التدريبات الإلزامية والسياسات والمواد المهمة الأخرى باستخدام ميزة "القراءة المطلوبة"

قيود Axero Copilot

خيارات تخصيص محدودة لاحتياجات الأعمال المحددة

أسعار Axero Copilot

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

معيار السحابة : أسعار مخصصة

Cloud Premium : أسعار مخصصة

Cloud Enterprise : أسعار مخصصة

في الموقع: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Axero Copilot

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Zenefits — الأفضل لحلول الموارد البشرية الشاملة

عبر Zenefits

يمكنك تبسيط العمليات لكل من فرق الموارد البشرية والموظفين باستخدام Zenefits. على سبيل المثال، يعمل على أتمتة عمليات التعيين، بما في ذلك التحقق من الخلفية، وخطابات العرض، والتعيين الذاتي.

تعمل أداة الجدولة المدمجة على أتمتة مزامنة كشوف المرتبات بسهولة، وتوفر مراقبة في الوقت الفعلي، وتقدم أنظمة تسجيل الدخول/الخروج مريحة للفرق.

تدعم Zenefits التكامل مع مختلف المنصات، بما في ذلك Google Workspace و Slack، ومزودي خدمات 401k لإدارة المزايا.

أفضل ميزات Zenefits

احصل على إمكانية الوصول إلى تقويم الامتثال المدمج وتجنب الأخطاء

تكوين التحليلات التنبؤية للحصول على رؤى مخصصة

إنشاء تقارير مرجعية مخصصة للرواتب

استخدم ميزة التحليلات المرئية للحصول على رؤى حول اتجاهات القوى العاملة دون الحاجة إلى إدارة مجموعات بيانات متعددة

قيود Zenefits

يواجه المستخدمون العديد من الأخطاء المبلغ عنها

تفتقر إلى قدرات التكامل مع التقاعد

أسعار Zenefits

الأساسيات : 10 دولارات شهريًا لكل موظف

النمو : 20 دولارًا شهريًا لكل موظف

Zen: 33 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موظف

تقييمات Zenefits وتعليقات المستخدمين

G2: 3. 9/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (800+ تقييم)

عبر Softr

Softr هو برنامج بوابة موظفين قابل للتخصيص مثالي للشركات الصغيرة والوكالات. فهو يحول بسهولة بيانات الموظفين الموجودة في جداول البيانات أو قواعد البيانات إلى تطبيق كامل الوظائف.

يساعد ذلك في الحفاظ على تكنولوجيا شركتك خالية من العناصر الزائدة وتوفير النفقات غير الضرورية. باستخدام أداة إنشاء بدون كود من Softr والتي تعمل بالسحب والإفلات وأكثر من 100 عنصر واجهة مستخدم جاهز، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لموظفي شركتك.

إذا كنت بحاجة إلى وظائف مثل تأهيل الموظفين الجدد، ودليل الموظفين، والإنترانت، والويكي، أو إدارة المزايا، فإن Softr يتيح لك إنشاء بوابة سهلة الاستخدام بسهولة. يمكنك تركيز جميع موارد الموظفين، والدلائل، والتقويمات في تطبيق واحد يتناسب مع احتياجات عملك.

أفضل ميزات Softr

استخدم القوالب وأدوات إنشاء القواعد المنطقية لتطوير التطبيقات بسرعة

يمكنك دمجها مع الأدوات وقواعد البيانات الحالية، مثل Google Sheets وHubSpot وSmartSuite، لإنشاء تطبيقات تناسب سير عملك

تعاون في إنشاء التطبيقات وأضف كود CSS و JavaScript مخصصًا لمزيد من الوظائف

قيود Softr

ليس بديلاً مثالياً عن الحلول المبرمجة بالكامل حسب الطلب

أسعار Softr

مجاني

الأساسي : 59 دولارًا شهريًا

محترف : 167 دولارًا شهريًا

الأعمال : 323 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Softr وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (350+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (60+ تقييم)

9. Staffbase — الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين

عبر Staffbase

إدارة مهام الموارد البشرية وإنشاء منصة اتصال للموظفين باستخدام Staffbase. إنه سهل الاستخدام ويحتوي على العديد من الميزات لإبقاء الجميع على اطلاع وتواصل.

يتميز Staffbase بتركيز الاتصال بين الأقران عبر قنوات متعددة. وهذا يسهل الإعلان عن المعلومات المهمة وإشراك الموظفين في مناقشات في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا استخدام Staffbase لإنشاء قنوات مخصصة لمختلف الفرق والأقسام، مما يساعد على تبسيط التواصل وكسر حواجز المعلومات داخل المؤسسة. تتيح لك ميزات مثل الإشعارات الفورية واستطلاعات الموظفين وتقديم المحتوى المستهدف تخصيص التواصل وإشراك الموظفين بفعالية.

أفضل ميزات Staffbase

سهّل التعاون البسيط واحصل على وصول سهل إلى أحدث إصدارات مستندات الشركة

أنشئ محتوى احترافيًا وجذابًا في برنامج التواصل مع الموظفين

احصل على إمكانية الوصول إلى بيانات المكاتب الخلفية لتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجيات الاتصال الداخلي

قيود Staffbase

يتطلب جهدًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة أثناء الإعداد الأولي

سيحتاج الموظفون إلى تدريب لبدء استخدام الأداة

أسعار Staffbase

مبتدئ : أسعار مخصصة

الأعمال : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Staffbase

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (70+ تقييم)

10. PeopleOne — الأفضل لتكامل التعاون بين الموظفين

عبر PeopleOne

PeopleOne هو حل إنترانت حديث يضفي الحيوية على ثقافة مكان عملك. مصمم على Microsoft SharePoint، وهو مخصص لفرق الموارد البشرية والاتصالات الداخلية في مختلف القطاعات، مثل التصنيع واللوجستيات والبناء والرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات المهنية.

إنها أداة ممتازة لفرق الموارد البشرية التي ترغب في تحسين تجربة الموظفين ودعم مبادرات العمل عن بُعد.

تتيح بوابة الخدمة الذاتية من PeopleOne الوصول بسهولة إلى مستندات الموارد البشرية المهمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة.

أفضل ميزات PeopleOne

إجراء استطلاعات رأي الموظفين، وإجراء استطلاعات الرأي، وإدارة برامج المكافآت

استخدم ميزة المدونة لإبقاء الموظفين على اطلاع ومساعدتهم على الاطلاع على المقالات ذات الصلة

قيود PeopleOne

تفتقر إلى القدرات الإدارية للموارد البشرية مثل كشوف المرتبات وإدارة النفقات وطلبات الإجازات

قد تكون ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة أقل شمولاً من حلول برامج الموارد البشرية المتخصصة

أسعار PeopleOne

أساسي : أسعار مخصصة

قياسي : أسعار مخصصة

Pro: أسعار مخصصة

تقييمات PeopleOne وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

زيادة كفاءة القوى العاملة باستخدام برامج بوابة الموظفين

عند الاختيار من بين بوابات الموظفين، فإن المفتاح هو اختيار البوابة التي تتوافق مع الوظائف والعمليات والأدوات الأساسية لشركتك. حتى مع زيادة الإنتاجية التي يمكن أن توفرها أداة رائعة، لن ترى عائدًا على الاستثمار إذا تم تنفيذها بشكل سيئ أو إذا لم يرغب الموظفون في استخدامها لأنها معقدة للغاية.

ابحث عن حل يتولى التحديات الرئيسية في مجال الموارد البشرية والعمليات بدلاً من منصة مليئة بالميزات التي قد لا تلبي احتياجاتك. ستساعدك الأداة القابلة للتكيف على إدخال عمليات جديدة دون التأثير على الإنتاجية، مع توفير المرونة اللازمة لتنمية قدراتك في المستقبل.

على سبيل المثال، يوفر ClickUp توازنًا مثاليًا بين الوظائف والقدرة على التكيف. فهو يساعد في حل الاختناقات التشغيلية ويعزز الإنتاجية من خلال تحسين الرؤية والتعاون بين الوظائف المختلفة.

شركة People Piece، وهي شركة استشارات في مجال تطوير المؤسسات، اختبرت ذلك بنفسها. قبل استخدام ClickUp، كانوا يعانون من العمل المنعزل عبر أدوات مختلفة مثل مستندات Word وجداول البيانات و Slack، مما أدى إلى الإحباط والأخطاء. من خلال اعتماد ClickUp كمنصة مركزية، تمكنت People Piece من ضمان تسجيل جميع الأعمال في مكان مركزي وتنظيمها حسب المبادرات والمشاريع. ساعدهم ذلك على تتبع كل مهمة بشكل أفضل وتجنب فقدان الخطوات، مما أدى إلى زيادة الشفافية في جميع أنحاء المؤسسة. تمكنوا من إنشاء مشاريع مفصلة وقوائم هيكلية لإدارة الإجراءات واسعة النطاق مثل التوظيف والتأهيل. وهذا يضمن أن كل بند من بنود العمل له مكان محدد في سير العمل.

ClickUp يجعل حياة مدير الموارد البشرية أكثر بساطة بفضل مجموعة واسعة من إمكانات إدارة الموظفين.

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