أفضل 10 برامج لسير عمل الموارد البشرية لتبسيط عمليات الموارد البشرية في عام 2025

عادةً ما تنطوي الوظيفة اليومية لفريق الموارد البشرية على العديد من المهام اليدوية أو الأعمال الورقية المتكررة التي قد تصبح مملة. من طلبات إجازات الموظفين وتحديث أرصدة الإجازات إلى تتبع الإجازات والرواتب والإجازات التعويضية والقائمة لا تنتهي!

إذا كنت قد شعرت يوماً ما بأنك مُثقل بها، فأنت لست وحدك.

لحسن الحظ، لدينا اليوم أدوات وتطبيقات يمكنها أتمتة العديد من الأجزاء المملة من عملك ومساعدتك في إنجاز المهام الأخرى التي تتطلب اهتمامك. برنامج أتمتة سير عمل الموارد البشرية مصمم لإحداث ثورة في عملياتهم باستخدام التكنولوجيا لتقليل العمليات المتكررة وتحسين الكفاءة.

تخيل عملية التأهيل النموذجية للموظفين الجدد - الكثير من الأعمال الورقية، وإعداد الحسابات، وتنسيق الدورات التدريبية. مع برنامج أتمتة سير عمل الموارد البشرية، يمكن أتمتة هذه المهام.

عندما ينضم موظف جديد، يقوم البرنامج تلقائياً بإرسال المستندات، وتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات، وجدولة الدورات التدريبية. الأمر يشبه وجود مساعد افتراضي يتولى جميع التفاصيل الإدارية، مما يتيح لك التركيز على بناء علاقات قوية مع فريقك.

محتوى إضافي: فيما يلي بعض من أمثلة وحالات استخدام سير العمل التي يمكن أن تساعدك على أتمتة عملك

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سير عمل الموارد البشرية؟

بدون تحسينات سير العمل، لا يمكن أن تكون عمليات الموارد البشرية فعالة. توفر أتمتة سير العمل وقتك للتركيز على الاستراتيجيات والتفاعلات الهادفة مع موظفيك.

أيضاً، بمساعدة التكنولوجيا و أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية يمكنك ضمان امتثال عمليات مكتبك للوائح وسياسات الشركة دون عناء. لا داعي للقلق بشأن مخاطر الامتثال والصداع.

إذن، ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها عند شراء برنامج جيد لأتمتة سير عمل الموارد البشرية؟

يجب أن يحسن عملية التوظيف، والإعداد، وإدارة الإجازات، ومراجعات الأداء، وغير ذلك من خلال تدفقات العمل الآلية القابلة للتخصيص

يجب أن يحتوي الحل على بوابة خدمة ذاتية للموظفين تمكّن فريقك من الوصول إلى المعلومات الشخصية وتحديثها، وعرض كشوف الرواتب، وطلب الإجازات، وتتبع أرصدة الإجازات

يجب أن يتتبع برنامج الموارد البشرية ساعات عمل الموظفين دون عناء، ويدير نوبات العمل، ويُنشئ عمليات الحضور الآلية لحساب الرواتب بدقة

يجب أن تكون قادراً على تعيين أهداف الموارد البشرية وإجراء المراجعات، ودعم تطوير الموظفين من خلال ميزات إدارة الأداء البديهية

يجب أن يوفر تبادلاً سلسًا للبيانات مع أنظمة إدارة الموارد البشرية للحصول على تجربة سلسة في إدارة الموارد البشرية

أفضل 10 برامج لسير عمل الموارد البشرية لاستخدامها في عام 2024

إليك قائمة مدروسة جيداً لأفضل 10 برامج لأتمتة سير عمل الموارد البشرية. يسرد هذا الدليل أفضل ميزات كل أداة وقيودها وأسعارها ومراجعاتها وتقييماتها لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة.

1. ClickUp

نظم عملية الموارد البشرية الخاصة بك ووفر الوقت مع ClickUp HR Project Management

ال منصة ClickUp لإدارة المشاريع هي أداة واحدة يمكنها القيام بكل ذلك.

سواء كنت ترغب في تتبع عملية التوظيف الخاصة بك، أو تنظيم موادك الخاصة بالتأهيل والإعداد، أو ببساطة تنظيم عمليات الموارد البشرية الخاصة بك ، ClickUp لفرق الموارد البشرية أداة رائعة لتبسيطها!

إليك كيفية قيام المنصة بذلك:

طرق العرض القابلة للتخصيص

تتبع جميع مهامك على ClickUp مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لسير عملك

يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة لعرض مهامك على المنصة. اختر من بين خيارات مثل عرض القائمة أو عرض جانت أو الجدول الزمني أو اللوحة أو التقويم أو الخريطة الذهنية!

تتبّع المهام أو المتقدمين أو خطوات تأهيل الموظفين في لمحة سريعة مع أعمدة قابلة للفرز مثل الحالة أو الأولوية أو تواريخ الاستحقاق بشكل مرئي مع انقر فوق طرق العرض . اعرض المواعيد النهائية أو المقابلات أو الدورات التدريبية في تخطيط التقويم لاكتشاف التداخلات.

ClickUp السبورات البيضاء

عصف ذهني للأفكار مع فريقك وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ على لوحة ClickUp Whiteboard السبورة البيضاء ل ClickUp عبارة عن لوحة بيضاء افتراضية لتبادل الأفكار حول الحملات أو استراتيجيات التوظيف أو أفكار العلامات التجارية للموظفين مع فريقك وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ. وهي تتيح للجميع التعاون في الوقت الفعلي على المنصة.

وعلاوة على ذلك، يمكنك تحويل هذه الأفكار إلى عناصر أو مهام قابلة للتنفيذ داخل ClickUp. يمكن أن تساعدك هذه السبورة الرقمية على ضمان عدم وجود ثغرات في عملك وإنجاز مهامك في الوقت المحدد.

قالب السبورة البيضاء لتدفق العمليات

قم بتنفيذ العمليات الجديدة بشكل أسرع بمساعدة قالب تدفق العمليات من ClickUp

تقدم ClickUp العديد من قوالب مجانية للموارد البشرية مثل نماذج المسار الوظيفي أو اجتماع جميع الموظفين أو نماذج مراجعة الأداء، لتبسيط عمليات الموارد البشرية وأتمتتها.

ولكن لتبسيط الأمور، تقدم ClickUp قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات لإدارة كل نوع من عمليات الموارد البشرية.

حدد العملية - التوظيف، التدريب، الحضور - التي تريد العمل عليها، وحدد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لإكمال العملية، ثم قم بإنشاء مخطط تدفق العمليات على المنصة!

هذا القالب عبارة عن لوحة بيضاء جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل ومفيدة بشكل خاص لتحسين وضوح المهام وفهم العملية.

ClickUp أفضل الميزات

حافظ على تفاعل موظفيك، واستضف الألعاب عبر الإنترنت، وامنحهم صيحات مع ClickUp Mentions

قم بإجراء استطلاعات رأي للموظفين، أو احصل على تعليقات، أو نظِّم استطلاعات رأي لنزهتك القادمة باستخدام نماذج ClickUp قم بأتمتة أي مهام متكررة أو مستهلكة للوقت باستخدام أتمتة النقر فوق النماذج خطط ليومك مع أولويات مهام ClickUp الذي يسمح لك بوضع علامة على المهام على أنها عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة

استخدم انقر فوق الدماغ لكتابة جهات الاتصال والاتفاقيات والسياسات لبناء مركز المعرفة

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا بالنسبة للمبتدئين في التنقل عبر المنصة

على الرغم من أن ClickUp يدعم العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية، إلا أنه قد يكون من الصعب التكامل مع أنظمة الموارد البشرية الحالية أو الأدوات الأساسية الأخرى

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

محتوى إضافي: لقد قمنا بإدراج أفضل 15 كتابًا عن الموارد البشرية يجب عليك قراءتها لتنمية حياتك المهنية في مجال الموارد البشرية.

2. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow عبارة عن منصة قائمة على السحابة تساعد الشركات على أتمتة وإدارة تدفقات العمل الخاصة بها دون الحاجة إلى الترميز. يمكن للمستخدمين إنشاء تدفقات عمل مخصصة لتخطيط الموارد البشرية، وإعداد الموظفين، والموافقات على النفقات، وإصدار تذاكر تكنولوجيا المعلومات.

يعمل Kissflow على تبسيط المهام من خلال أتمتة الخطوات المتكررة، وتوجيه الموافقات، وتقديم رؤى من خلال التقارير والتحليلات.

أفضل ميزات Kissflow

إنشاء مهام سير العمل وتتبعها وإدارتها دون عناء من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

استخدم Kissflow عبر مختلف الأقسام والعمليات في مؤسستك

اجمع رؤى حول كفاءة العمليات، وحدد الاختناقات، وتتبع مقاييس الأداء من خلال التقارير الشاملة

أنشئ عمليات سير عمل بسيطة أو معقدة للموارد البشرية، بما في ذلك الفروع المتوازية والمهام المشروطة، دون استخدام أي تعليمات برمجية

قيود كيس فلو

قد يتطلب إنشاء مهام سير عمل الموارد البشرية شديدة التعقيد خبرة فنية بسبب خيارات التخصيص في كيس فلو

اختيار Kissflow لعمليات التكامل مع أدوات الطرف الثالث محدود أكثر مقارنةً ببعض الأدوات الأخرى برامج إدارة سير العمل تسعير كيس فلو

الأساسي: 1,500 دولار شهريًا

1,500 دولار شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (534 تقييم)

4.3/5 (534 تقييم) Capterra: 4.1/5 (56 مراجعة)

3. فورمستاك

عبر فورمستاك Formstack هو حل لأتمتة سير العمل وإنشاء النماذج عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء وإدارة الاستطلاعات والتسجيلات ونماذج الطلبات المخصصة.

وهو يبسّط عملية جمع البيانات ومعالجتها من خلال توفير أدوات بديهية لتصميم النماذج دون الحاجة إلى الترميز.

يمكنك استخدام Formstack لجمع المدفوعات والتقاط العملاء المحتملين وغير ذلك. ثم قم بتعبئة تلك البيانات في مستندات مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت مع التوقيعات الإلكترونية.

أفضل ميزات Formstack

إنشاء وتخصيص النماذج باستخدام محرر سحب وإفلات بسيط مع واجهة سهلة الاستخدام

إنشاء نماذج ديناميكية تعتمد على المنطق الشرطي الذي يتغير بناءً على استجابات المستخدم، مما يساعدك على إنشاء تجارب نماذج مخصصة

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Salesforce وGoogle Sheets وZapier لإنشاء سير عمل كامل

إرسال عمليات إرسال النماذج تلقائيًا إلى جهات اعتماد أو إدارات مختلفة بناءً على معايير أو استجابات محددة

قيود Formstack

قد يكون السعر مكلفاً للمؤسسات الصغيرة أو تلك التي تبحث عن ميزات متقدمة مثل أتمتة سير العمل

قد تكون خيارات التخصيص لتصميم النموذج وتخطيطه محدودة بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن نماذج مصممة خصيصًا

تسعير #### Formstack

النماذج: 59 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

59 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) الجناح: 229 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين)

229 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين) المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فورمستاك

G2: 4.6/5 (938 تقييم)

4.6/5 (938 تقييم) Capterra (نماذجفورمستاك): 4.1/5 (106 تقييمات)

4. سبروت سوليوشنز

عبر سبروت سوليوشنز Sprout Solutions هي أداة قائمة على الحوسبة السحابية مصممة لتحسين إدارة الأفراد، وتحديداً في مجال الموارد البشرية والتعويضات.

وهي توفر مجموعة شاملة من حلول الموارد البشرية، بما في ذلك معالجة الرواتب، وضبط الوقت، والخدمة الذاتية للموظفين، والتوظيف، وإدارة الأداء.

سبروت أفضل الميزات

مراقبة الحضور، وطلبات الإجازات، والإجازات، والعطلات، ووقت تسجيل الحضور والمغادرة، والعمل الإضافي في واجهة مدمجة ومريحة

تمكين الموظفين من إدارة معلوماتهم وطلباتهم على بوابة الخدمة الذاتية للموظفين

تقليل العبء الإداري من خلال أتمتة مهام الموارد البشرية الرئيسية مثل معالجة كشوف المرتبات وضبط الوقت وإدارة الأداء

قيود Sprout

قد تكون حلول سبروت سوليوشنز باهظة التكلفة، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة

قد ينطوي توسيع نطاق النظام الأساسي مع نمو الشركة على تكاليف أعلى، وهو ما قد يكون مصدر قلق للشركات ذات الميزانية المحدودة

تسعير سبراوت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### سبراوت

G2: 4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. زوهو بيبول

عبر زوهو بيبول Zoho People هو برنامج لإدارة الموارد البشرية قائم على السحابة تم تطويره بواسطة Zoho، وهي شركة برمجيات شهيرة توفر مجموعة من تطبيقات الأعمال. وهو مصمم خصيصًا لتبسيط وأتمتة أنواع مختلفة من وظائف وعمليات الموارد البشرية عبر المؤسسات من جميع الأحجام.

يعمل Zoho People على تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال تحسين مشاركة الموظفين والكفاءة التنظيمية من خلال واجهته سهلة الاستخدام وأدوات إدارة الموارد البشرية الشاملة.

أفضل ميزات Zoho People

تتبع حضور الموظفين وإجازاتهم وإجازاتهم وإجازاتهم بسهولة من خلال سياسات الإجازات القابلة للتخصيص، وتسجيل الحضور التلقائي، وإدارة طلبات الإجازات

إعداد دورات تقييم الأداء، وتحديد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وإجراء المراجعات، وإنشاء تقارير الأداء على المنصة

قم بإدارة بيانات الموظفين، بما في ذلك المعلومات الشخصية والتاريخ الوظيفي والمهارات وسجلات الأداء، من خلال واجهة آمنة وخالية من الأخطاء

قيود Zoho People

تخصيص بعض عمليات سير العمل أو التقارير يتطلب خبرة فنية

يحتوي على منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير Zoho People

الموارد البشرية الأساسية: 0.83 دولار أمريكي/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

0.83 دولار أمريكي/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الاحترافية: 1.66 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

1.66 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) القسط: 2.5 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

2.5 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 4.16 دولار/مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً)

*التسعير مأخوذ من مصدر خارجي

تقييمات ومراجعات Zoho People:

G2: 4.4/5 (320+ تقييم)

4.4/5 (320+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 240 تقييم)

6. شارع العملية

عبر شارع المعالجة Process Street عبارة عن برنامج لإدارة العمليات وسير العمل قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح للشركات إنشاء المهام والعمليات وسير العمل المتكررة وإدارتها وتحسينها.

تم تصميم المنصة لتوحيد العمليات، وتحسين الكفاءة والتعاون، وضمان الاتساق في تنفيذ المهام والإجراءات المكتبية.

أفضل ميزات #### Process Street

إنشاء سير عمل بمساعدة قائمة مرجعية - تحديد الخطوات المتسلسلة، وتعيين المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإضافة تعليمات مفصلة

الوصول إلى مكتبة غنية من القوالب المُنشأة مسبقًا لمختلف العمليات التجارية، مثل إعداد الموظفين، ونشر المحتوى، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وعمليات تدقيق الامتثال، وغير ذلك الكثير

تعيين المهام لأعضاء الفريق، وترك التعليقات، وإرفاق الملفات، والتواصل بسلاسة ضمن مهام سير العمل

قيود شارع العمليات

قد يكون إعداد الأتمتة المتقدمة مع المنطق الشرطي معقدًا بالنسبة للأشخاص ذوي الخبرة التقنية المحدودة

وظائف مقيدة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت أو في الأماكن غير المتصلة بالإنترنت غير الموثوق بها

تسعير Process Street

بدء التشغيل: 100 دولار/شهرياً

100 دولار/شهرياً المحترفين: 1500 دولار شهرياً

1500 دولار شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شارع العملية

G2: 4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 620+ تقييم)

7. فريفو

عبر فريففو يتخصص Frevvo في النماذج غير المشفرة وأتمتة سير العمل. يتيح لك بسهولة إنشاء نماذج إلكترونية بوظائف متقدمة مثل المنطق الشرطي وعمليات التحقق من الصحة بدون ترميز.

يعمل Frevvo على أتمتة العمليات التجارية من خلال إنشاء مهام سير العمل التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة والموافقات والإشعارات، والتكامل مع الأنظمة الأخرى لسهولة تبادل البيانات وإدارة العمليات.

Frevvo أفضل ميزة

استخدم مُنشئ النماذج لإنشاء نماذج إلكترونية بأنواع حقول وتحقُّقات مختلفة

الوصول إلى نماذج سريعة الاستجابة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة من أي جهاز محمول

أتمتة مهام سير العمل من خلال تحديد الخطوات المتسلسلة، وقواعد التوجيه، والموافقات

قيود Frevvo

قد يواجه مشكلات في تخصيص عمليات سير العمل المعقدة والنماذج التي تتجاوز التكوينات الأساسية

قد يجد المستخدمون غير التقنيين صعوبة في إعداد عمليات سير العمل والتكاملات المعقدة

تسعير فريففو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فريففو

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 25 تقييم)

8. تموج

عبر التموج الريبلينج هو عبارة عن نظام إدارة الموظفين يقوم بدمج وأتمتة مهام إدارة الموظفين مثل كشوف المرتبات والمزايا والأجهزة والتطبيقات.

وهو يوفر مركزاً مركزياً لإعداد الموظفين الجدد، وإدارة بيانات الموظفين، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية.

Rippling أفضل الميزات

أتمتة عمليات تأهيل الموظفين، بما في ذلك توفير حسابات تكنولوجيا المعلومات، وإعداد كشوف المرتبات، والتسجيل في المزايا

مركزية إدارة بيانات الموظفين، بما في ذلك كشوف المرتبات والمزايا وتتبع الوقت والامتثال

إدارة أجهزة الشركة (أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وغيرها) عن بُعد، بما في ذلك النشر وإعدادات الأمان وتحديثات البرامج

ضمان الامتثال للوائح الموارد البشرية ولوائح العمل من خلال أتمتة المهام مثل إعداد التقارير الضريبية وتوثيق الموظفين وإنفاذ السياسات، وهو أمر رائع للفرق العالمية

قيود التموجات

الأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بمنصات الموارد البشرية وكشوف الرواتب الأخرى

يمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد وتتطلب إعداداً وتهيئة كبيرين، خاصة للمؤسسات ذات المتطلبات الفريدة أو المعقدة

تسعير الريبلينج

تبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم-تسعير مخصص حسب التطبيقات المختارة

تقييمات ومراجعات Rippling:

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3000 تقييم)

9. بامبو إتش آر

عبر BambooHR BambooHR هي منصة موارد بشرية شهيرة تعمل على توحيد وأتمتة وظائف الموارد البشرية المختلفة. تستخدمها فرق العمل لإدارة جميع جوانب دورة حياة الموظف.

وباعتباره مركزاً مركزياً للمهام المتعلقة بالموارد البشرية، يسمح BambooHR للمؤسسات بالتعامل مع بيانات الموظفين بكفاءة، وتوحيد العمليات، وتحسين إدارة القوى العاملة.

BambooHR أفضل الميزات

تتبع غيابات الموظفين وإجازاتهم وإجازاتهم المرضية وأنواع أخرى من الإجازات المدفوعة وغير المدفوعة

تقليل الأعباء الإدارية من خلال بوابة الخدمة الذاتية للموظفين، والتي تتيح للموظفين الوصول إلى معلوماتهم الشخصية، وعرض كشوف الرواتب، وطلب الإجازات، وتحديث بيانات الاتصال

السماح لمحترفي الموارد البشرية بإنشاء تقارير مخصصة حول معدلات دوران الموظفين واتجاهات الإجازات والتركيبة السكانية للقوى العاملة والمزيد من خلال ميزات إعداد التقارير والتحليلات القوية

قيود BambooHR

قد يتطلب تنفيذ تدفقات العمل التفصيلية أو قواعد العمل الفريدة تكويناً إضافياً أو حلولاً بديلة

يمكن أن تكون إمكانيات إعداد التقارير محدودة أو أقل قابلية للتخصيص مقارنةً بغيرها من برامج الموارد البشرية BambooHR تسعير BambooHR

الأساس: تسعير مخصص

تسعير مخصص محترف: تسعير مخصص

BambooHR تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

10. OrangeHRM

عبر OrangeHRM OrangeHRM هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة الموارد البشرية مصمم لتبسيط عمليات الموارد البشرية داخل المؤسسات. وهو عبارة عن منصة لإدارة الموظفين، وتعيين موظفين جدد، والتعويضات، وتقييم الأداء، وتتبع الحضور، وغيرها من المهام المتعلقة بالموارد البشرية.

يهدف OrangeHRM إلى تعزيز إدارة القوى العاملة، وتحسين مشاركة الموظفين، وضمان الامتثال للوائح الموارد البشرية من خلال قائمة واسعة من الميزات.

أفضل ميزات OrangeHRM

نشر الوظائف الشاغرة وإدارة الطلبات وجدولة المقابلات وتبسيط عمليات التأهيل والتوظيف

تتبع ساعات عمل الموظفين ونوبات العمل وأتمتة عمليات الحضور للحصول على كشوف رواتب دقيقة

تحديد أهداف الموارد البشرية، وإجراء مراجعات الأداء، وتسهيل التطوير المهني للموظفين

قيود OrangeHRM

يمكن أن تكون واجهة المستخدم في OrangeHRM أقل سهولة أو قديمة، خاصة بالنسبة لسير العمل المعقد

تحديات من حين لآخر فيما يتعلق باستجابة الدعم وتوافر وثائق شاملة لحل المشكلات وتدريب المستخدمين

تسعير OrangeHRM

المبتدئ: مجانًا

مجانًا متقدم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات OrangeHRM

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 180 تقييم)

## اختيار برنامج سير عمل الموارد البشرية المناسب

تحتاج بيئة الموارد البشرية المعقدة إلى حليف قوي يمكنه أتمتة المهام ومركزية البيانات وتقديم تقارير ثاقبة. تُمكِّن هذه الأدوات فرق الموارد البشرية من تحسين العمليات على مستوى المؤسسة، وتحقيق دقة كشوف المرتبات، والتركيز على مبادرات تطوير الموظفين الاستراتيجية.

تبرز أداة واحدة: مع ClickUp، يمكن لعمليات الموارد البشرية لديك أن ترتقي إلى آفاق جديدة!

ClickUp هو الحل الشامل المثالي لجميع احتياجاتك من الموارد البشرية. ستساعدك ميزاته القوية في مجال الموارد البشرية وإدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي على دمج جميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بك في مركز مركزي واحد. اشترك في ClickUp اليوم!