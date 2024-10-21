أفضل برنامج لإدارة الموارد البشرية لشركتك: مراجعة 10 حلول قابلة للتطوير

إن العمل بدون قسم موارد بشرية قوي يشبه فريقاً رياضياً بدون مدرب. لديك مجموعة من اللاعبين الموهوبين تحت تصرفك ولكنك لا تستطيع أن تجعلهم يلعبون كفريق واحد. لا يوجد أحد لفض شجار إذا حدث أو تحفيز الفريق لترك قلوبهم في الملعب 🏆

ومع ذلك، فإن الموارد البشرية في العصر الحديث لا تتعلق فقط بتعزيز تجربة الموظفين. فمع التعقيدات المتزايدة للعمل عن بُعد والعمل الهجين، يتعين على مدير الموارد البشرية العادي أن يستثمر الكثير من الجهد نحو التعامل مع المهام الإدارية، وإطلاق مبادرات التدريب، وتعزيز العلاقات بين الإدارات.

لحسن الحظ، كل ما تحتاج إليه هو حل قوي لأنظمة إدارة الموارد البشرية أو برنامج إدارة الموارد البشرية لتجميع فريقك من الموظفين المتميزين وتشغيل العمليات الإدارية على مدار الساعة! في هذا الدليل، سنكتشف في هذا الدليل بعضاً من أكثر المنصات قدرة على إدارة الموظفين ودعم فرق الموارد البشرية على أي نطاق!

ما هو برنامج إدارة الموارد البشرية؟

أداة برمجيات إدارة الموارد البشرية هي منصة تدعم وظائف الموارد البشرية طوال دورة حياة الموظف بأكملها. إنها تؤثر على كل ما يحدث من اللحظة التي يرى فيها شخص ما إعلان الوظيفة حتى يعطي أي من الطرفين لست أنت، بل أنا الحديث. ❤️‍🩹

ثري منصة الموارد البشرية تعتمد على بيانات القوى العاملة وأتمتة العمليات لتوفير مزايا لا حصر لها لوظائف الموارد البشرية الأساسية، وأبرزها

توظيف الموظفين وإعدادهم وإلغاء إلحاقهم بالعمل دون عناء

سرعة اتخاذ القرارات بفضل تحسين وضوح الرؤية في العمليات

تحسين الاستخدام الأمثل للموارد وجدولة المواعيد

تحسين رضا الموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض معدل دوران الموظفين

تعزيز تنقل المواهب وبناء المهارات

إدارة سلسة لكشوف المرتبات

في حين أن مجموعة الميزات تختلف من برنامج إلى آخر، فإن منتجات إدارة الموارد البشرية المتقدمة عادةً ما تكون حلولاً متكاملة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة برمجية لإدارة الموارد البشرية؟

قد يكون تصفح أدوات إدارة الموارد البشرية أمراً شاقاً بسبب العدد الهائل من المنصات المتاحة. لتسريع بحثك وفصل الأجراس والصفارات عن الميزات التي تحدث فرقاً حقيقياً، ركز على ما يلي:

مهام التأهيل والتوظيف: ابحث عن برنامج إدارة الموارد البشرية الذي يتيح لك هيكلة عمليات التأهيل لإعداد الموظفين الجدد بشكل أسرع، بالإضافة إلى التوثيق للمساعدة في عمليات الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة ما بعد التعيين إدارة كشوف المرتبات: من معالجة كشوف المرتبات بالجملة إلى التعديلات الآلية، يجب أن تكون منصة الموارد البشرية التي اخترتها مليئة بالميزات التي تقلل من الأعمال المحاسبية مركز الموارد المركزية: يجب أن تسمح المنصة القوية لإدارة الموارد البشرية بتبسيط التوثيق حول إجراءات التشغيل الموحدة المهمة، وعمليات التأهيل، ومعرفة المهام، وموارد التعلم تحديد أهداف الموارد البشرية وتتبع: ابحث عن منصة تساعدك على تحديد كفاءة جهودك في مجال الموارد البشرية من خلال السماح لك بتحديد أهداف واضحة و مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الإدارة اليومية للموظفين: جدولة المناوبات، والجداول الزمنية، وقوالب الاجتماعات، وخيارات تسجيل الدخول والخروج ليست سوى بعض الميزات العديدة التي يمكنك الاستفادة منها لتحقيق الكفاءة إدارة القوى العاملة لديك 🧑‍💼

## أفضل 10 حلول برمجية لإدارة الموارد البشرية لفرق الموارد البشرية

لكل مؤسسة سير عمل فريد من نوعه في مجال الموارد البشرية - يجب عليك معرفة ما إذا كانت أداة برمجية معينة لإدارة الموارد البشرية تناسب فريقك. لهذا السبب قمنا بانتقاء 10 خيارات متنوعة لمساعدتك في العثور على حل مخصص. 🎯

1. انقر فوق

قم بتنظيم وتبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بك على ClickUp وساعد فريقك على الازدهار

ClickUp هو نظام شامل منصة إدارة المشاريع مع نظام متطور مجموعة الموارد البشرية . سواء أكنت ترغب في تضييق نطاق التوظيف لديك، أو تبسيط إجراءات التوظيف اليومية إدارة الأفراد أو دعم الارتقاء بالمهارات، أو ابتكار طرق للحفاظ على تفاعل فريقك، يمكن لـ ClickUp أن يجعل العملية سهلة ويقلل من العناء اليدوي! 💗

مع مستندات ClickUp ، يمكنك الحصول على مركز موارد مركزي لإنشاء وتخزين جميع أنواع وثائق الموارد البشرية، مثل قواعد التأهيل وأدلة الموظفين والسياسات الداخلية. الاستفادة من ClickUp AI لتلخيص المحتوى المطول أو تحسين قواعد ونبرة المستندات الموجهة للموظفين.

إذا كنت بحاجة إلى دعم عند تحديد عمليات الموارد البشرية الخاصة بك، فإن ClickUp يقدم مكتبة غنية من قوالب الموارد البشرية المجانية التي تضمن لك عدم الحاجة إلى القيام بذلك من الصفر. على سبيل المثال، فإن نموذج إجراءات التشغيل القياسية للموارد البشرية (SOP) يتيح لك تتبع ومراقبة وتدقيق جميع المستندات الداخلية وعمليات الموارد البشرية الخاصة بالموظفين والموارد البشرية في مكان واحد!

ونحن بالكاد خدشنا السطح هنا - يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات لدعم أنشطة مشاركة الموظفين ومراقبتهم. استخدام الإشارات لإعطاء صيحات لأفضل المؤدين لديك و نماذج ClickUp لإجراء استبيانات الموظفين أو طلب التغذية الراجعة على العمليات الداخلية

استكشف أكثر من 100 عملية تلقائية داخل المنصة أو قم ببناء مهامك الخاصة. ستحب فرق الموارد البشرية مقدار الوقت الذي توفره من خلال تشغيل مهام التوظيف المتكررة على الطيار الآلي!

ClickUp أفضل الميزات

مركزية مركزية لتخزين وثائق الموارد البشرية ومهام إدارة الأداء

أكثر من 15 مشاهدة لتصور سير عمل الموارد البشرية

قوالب مدمجة لعمليات الموارد البشرية اليومية- إدارة الرواتب , 1:1 اجتماعات إلخ.

ميزات متقدمة لأتمتة عمليات الموارد البشرية

أهداف ومعالم وبطاقات أداء الموظفين القابلة للتخصيص لإدارة المواهب

عرض التقويم للتعامل مع جداول الموظفين، والإجازات، والاجتماعات

ClickUp Dashboards مع تتبع الوقت والجداول الزمنية الأصلية

مناقشات في الوقت الفعلي من خلال عرض محادثة ClickUp أكثر من 1,000 تكامل مع برامج أخرى

ممارسات أمنية قوية لحماية بيانات الموظفين الحساسة

قيود ClickUp

قد يواجه المبتدئون منحنى تعليمي ملحوظ، لكن مستندات المساعدة في ClickUp تجعل العملية أكثر سلاسة

ميزات محدودة في إصدار الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 من أصل أكثر من 9,000 تقييم

: 4.7/5 من أصل أكثر من 9,000 تقييم Capterra: 4.7/5 من أصل أكثر من 3,800 تقييم

2. الإثنين

عبر الاثنين Monday هو تطبيق متعدد الاستخدامات يتيح لك تنظيم وإدارة تدفقات العمل المختلفة، بما في ذلك عمليات نظام إدارة الموارد البشرية. يوفر العديد من الميزات لدعم خط المواهب لديك وتعزيز رفاهية الموظفين.

تعميم يوم الاثنين أشكال قوية داخل فريقك لجمع الطلبات الداخلية والملاحظات والاقتراحات الأخرى. إدارة مراجعة الأداء سهلة، بفضل أنظمة التتبع الشاملة.

هل تشعر بالقلق من إرهاق الموظفين؟ استفد من الرؤى المستندة إلى البيانات والرسوم البيانية لتحسين رفاهية الموظفين وتحديد فرص تحسين المهارات.

كما توفر المنصة أيضاً العديد من القوالب المفيدة لـ مشاركة الموظفين وتتبع الإجازات ومهام الموارد البشرية الأخرى. ربط يوم الاثنين بالتطبيقات التي قد تكون جزءًا من سير عملك الحالي، مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace. 🧩

الاثنين أفضل الميزات

الجداول, لوحات كانبان وخيارات العرض الأخرى

لوحات معلومات استقطاب المواهب والتوظيف

خالية من الرموز أتمتة سير العمل العديد من عمليات التكامل والوظائف الإضافية للجهات الخارجية



قيود يوم الاثنين

يجب أن تكون الواجهة أكثر سهولة

يمكن أن يكون دعم العملاء أفضل

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا

: مجانًا أساسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

G2 : 4.7/5 من أصل أكثر من 8,600 تقييم

: 4.7/5 من أصل أكثر من 8,600 تقييم Capterra: 4.6/5 من أصل أكثر من 4,300 تقييم

3. سيج

عبر سيج يقدم Sage مجموعة من التطبيقات لوظائف الأعمال المختلفة، بما في ذلك برنامج سيج للموارد البشرية المخصص. تنقسم وظائفه الأساسية إلى ست وحدات:

الموارد البشرية الأساسية وإدارة الإجازات الأداء جدولة المناوبات الجداول الزمنية المصروفات التوظيف

اختر أيًا من هذه الوحدات أو جميعها وفقًا لاحتياجاتك، على الرغم من أن الوحدة الأولى لا مفر منها إلى حد كبير. 😏

مع ميزات إدارة القوى العاملة المهمة مثل التقويمات المشتركة، وقواعد بيانات الموظفين، والتقارير المتقدمة، يقدم Sage حلاً شاملاً للموارد البشرية. لكنك ستلاحظ أن هناك وظيفة حيوية للموارد البشرية مفقودة من الوحدات: _كشوف المرتبات. هذا لأنه يتم تقديمها كحل منفصل، لذلك قد لا تكون Sage منصة الموارد البشرية الأكثر اكتمالاً أو فعالية من حيث التكلفة.

أفضل ميزات Sage

رؤى أداء الموظفين القابلة للتنفيذ

قوالب مناوبات محددة مسبقاً

الموافقة على طلب الإجازة بنقرة واحدة

الجداول الزمنية الآلية

سجلات الموظفين المركزية

قيود Sage

لا توجد ميزات لكشوف الرواتب داخل التطبيق

مشاكل عرضية في تحميل البيانات وتصديرها

تسعير سيج

الموارد البشرية الأساسية وإدارة الإجازات : 5.50 دولار شهريًا لكل موظف

: 5.50 دولار شهريًا لكل موظف الأداء : 3 دولارات شهرياً لكل موظف

: 3 دولارات شهرياً لكل موظف جدولة المناوبات : 3 دولارات شهرياً لكل موظف

: 3 دولارات شهرياً لكل موظف الجداول الزمنية : 3 دولارات شهرياً لكل موظف

: 3 دولارات شهرياً لكل موظف المصاريف : 1.50 دولار/شهر لكل موظف

: 1.50 دولار/شهر لكل موظف التوظيف: 200 دولار/شهرياً

\ * يعتمد السعر النهائي على مجموعة الوحدات التي تختارها

تقييمات ومراجعات سيج

G2 : 4.3/5 من أصل أكثر من 60 تقييم

: 4.3/5 من أصل أكثر من 60 تقييم Capterra: 4.5/5 من أصل أكثر من 330 تقييم

4. بايكور

عبر بايكور Paycor عبارة عن منصة متقدمة لإدارة رأس المال البشري تركز بشكل أساسي على الموارد البشرية وكشوف الرواتب، على الرغم من أنها تحتوي على بعض الحيل الإضافية في جعبتها. 🃏

تقدم المنصة ميزات شاملة لاستقطاب الموظفين، مثل تحديد مصادر المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات التوظيف المتقدمة. يمكنك أيضًا الوصول إلى منصة توظيف غنية لمساعدة التعيينات الجديدة تتلاءم بسلاسة .

يأتي Paycor مع نظام أساسي شامل للجدولة والحضور يتيح إدارة القوى العاملة بشكل أسهل وخالٍ من الأخطاء. سيكون لديك نظرة عامة واضحة على توزيع العمالة، والإجازات، وساعات العمل، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

يمكنك أيضاً الحصول على نموذج مُعد مسبقاً لجدولة سريعة وإبلاغ فريقك بأي تغييرات في الوقت الفعلي.

بايكور أفضل الميزات

برنامج تأهيل الموظفين على الهاتف المحمول

تقارير متقدمة عن الوقت والحضور

حسابات الرواتب في الوقت الحقيقي

يدعم تخطيط التعاقب الوظيفي قيود بايكور

لا توجد شفافية في التسعير

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في موثوقية المنتج

تسعير بايكور

الاتصال للتسعير

تقييمات ومراجعات بايكور #### تقييمات ومراجعات بايكور

G2 : 4.0/5 من أصل أكثر من 650 تقييم

: 4.0/5 من أصل أكثر من 650 تقييم Capterra: 4.3/5 من أصل أكثر من 2600 تقييم

5. ADP القوى العاملة الآن

عبر ADP ADP Workforce Now عبارة عن منصة متطورة موجهة بشكل أساسي نحو الشركات. إنها مليئة بالتقنيات المتقدمة التي تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب إدارة الموارد البشرية تقريبًا مع تقديم واجهة سهلة الاستخدام نسبيًا.

تدور بعض أفضل ميزات التطبيق حول تجربة الموظفين. يمكنك إطلاق استطلاعات الرأي استناداً إلى قوالب مدعومة بالأبحاث وإنشاء تحليل شامل على مستوى الأسئلة. هناك أيضاً خيار لإنشاء استبيانات سرية حلقات التغذية الراجعة والتي يمكن أن تشجع الموظفين على أن يكونوا أكثر صراحة بفضل عدم الكشف عن هويتهم. 🥸

تتكامل إدارة الوقت والحضور في المنصة مع برنامج الرواتب، مما يقلل من العمل اليدوي ويقلل من الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على لوحة معلومات مع رؤى الحضور في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ القرارات السريعة والقائمة على البيانات.

أفضل ميزات ADP Workforce Now

التركيز على تجربة الموظف

أكثر من 200 تقرير موارد بشرية محددة مسبقاً

المطابقة الذكية للمرشحين للتوظيف

إدارة قوية للحضور

حسابات الضرائب الآلية لمختلف الولايات القضائية

قيود ADP Workforce Now

العديد من الميزات ليست بديهية بشكل خاص مقارنة بأنظمة إدارة الموارد البشرية الأخرى

دعم العملاء المحدود

تسعير ADP ADP Workforce Now

باقات Select و Plus و Premium: اتصل للحصول على الأسعار

ADP ADP Workforce Now التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 من أصل أكثر من 3,330 تقييمًا

: 4.1/5 من أصل أكثر من 3,330 تقييمًا Capterra: 4.4/5 من أصل أكثر من 6,350 تقييمًا

6. BambooHR

عبر BambooHR BambooHR هو حل شامل لإدارة الموارد البشرية متوفر في أكثر من 120 دولة، لذا يمكن أن يكون منصة رائعة للفرق العالمية. 🌏

يوفر التطبيق لوحة تحكم قوية لإدارة البيانات مع أكثر من 45 تقريرًا مدمجًا، مما يسهل حفظ السجلات وتصور بيانات الموظفين من وجهات نظر مختلفة!

تتيح لك منصة تقييم BambooHR المرنة للغاية تبسيط تقييمات الأداء وتعيين و تتبع أهداف الموظفين والتي يمكن لكل من فريق الموارد البشرية والموظفين الوصول إليها لمزيد من الشفافية.

ومن الميزات البارزة الأخرى تأهيل الموظفين للرحيل، والتي تفعل المعجزات لتخفيف وطأة ترك الموظف للعمل. استخدمها لإجراء مقابلة خروج جذابة تزيد من فرصة مغادرة الموظف بحسن نية.

BambooHR أفضل الميزات

شامل نظام تتبع مقدمي الطلبات تقارير متقدمة مسبقة الإنشاء ومخصصة

إدارة رضا الموظفين من خلال استطلاعات صافي نقاط الترويج للموظفين eNPS-صافي نقاط الترويج للموظفين

قوائم المراجعة والجداول الزمنية للإلحاق بالعمل

قيود BambooHR

تتوفر الوظيفة الإضافية لكشوف المرتبات للشركات الأمريكية فقط

لا توجد تحميلات مجمعة للمستندات

BambooHR التسعير

الأساسيات و المزايا: اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 من أصل أكثر من 1,630 تقييمًا

: 4.5/5 من أصل أكثر من 1,630 تقييمًا Capterra: 4.6/5 من أصل أكثر من 2,630 تقييمًا

7. يو كي جي برو

عبر UKG Pro يوجد حرف Pro في اسم هذه المنصة لسبب وجيه، حيث إنها حل آخر من الحلول المتطورة. تم تجهيز UKG Pro بالعديد من الميزات البارزة، مثل:

خدمة مساعدة الأشخاص: خدمة ذاتية قاعدة معرفية للموظفين للعثور على إجابات لأسئلة الموارد البشرية الشائعة

خدمة ذاتية قاعدة معرفية للموظفين للعثور على إجابات لأسئلة الموارد البشرية الشائعة لوحة تحكم ذكية: مركز موحد لمعلومات الموارد البشرية المهمة القابلة للتخصيص وفقًا لأدوار المستخدم

مركز موحد لمعلومات الموارد البشرية المهمة القابلة للتخصيص وفقًا لأدوار المستخدم مركز الأشخاص: قاعدة بيانات شاملة تحتوي على جميع معلومات الموظفين ذات الصلة - التفاصيل الشخصية، والمزايا المختارة، وبيانات العمل، والتاريخ الوظيفي، وما إلى ذلك.

هناك أيضاً مدير مستندات عبر المنصة لتخزين ومراجعة مستندات الشركة والموظفين، ويمكن الوصول إليها جميعاً من أي جهاز. تم تحسين النظام الأساسي بأكمله للأجهزة المحمولة، بحيث لا تحتاج إلى الجلوس خلف مكتبك لإنجاز الأعمال المهمة. 📱

UKG Pro أفضل الميزات

لوحة تحكم ذكية قابلة للتخصيص

تحليلات مفصلة لمديري الخطوط الأمامية

تبسيط سير عمل الامتثال

أدوات اتصال مدمجة

مدير مستندات مُحسَّن

قيود UKG Pro

يمكن تحسين الإعداد والدعم

قد تكون الواجهة مربكة

تسعير UKG Pro

جميع معلومات التسعير متاحة عند الاستفسار

تقييمات ومراجعات UKG Pro

G2 : 4.2/5 من أصل أكثر من 1,450 تقييم

: 4.2/5 من أصل أكثر من 1,450 تقييم Capterra: 4.3/5 من أصل أكثر من 520 تقييم

8. ريبلينج

عن طريق: تموج Rippling هو تطبيق لإدارة القوى العاملة قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويقدم مجموعة من التطبيقات المقسمة إلى ثلاث فئات:

سحابة الموارد البشرية سحابة تكنولوجيا المعلومات السحابة المالية

بمجرد شرائك منصة Rippling Unity الإلزامية، يمكنك الاختيار من بين العديد من التطبيقات داخل كل فئة. تأتي سحابة الموارد البشرية مع كل التطبيقات التي يحتاجها فريقك تقريباً، وأبرزها

كشوف الرواتب العالمية مع ضمان دقة Rippling بنسبة 100%

مع ضمان دقة Rippling بنسبة 100% مدير مزايا شامل يتيح لك المقارنة بين آلاف الخطط

يتيح لك المقارنة بين آلاف الخطط نظام إدارة التعلم-نظام إدارة التعلم المخصص-لأجل تدريب الموظفين 📚

يمكنك توصيل Rippling Unity بالعديد من تطبيقات الجهات الخارجية لإنشاء سير عمل مبسط.

Rippling أفضل الميزات

مجموعة الموارد البشرية ثلاثية المستويات

أتمتة سير العمل بدون تعليمات برمجية

نظام تقارير مركزي

ضوابط الأذونات لأنواع البيانات المختلفة

تعيين المهام وإدارتها

قيود التموجات

يمكن أن تكون الواجهة عربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

صعوبة في تنفيذ 401 ألف

تسعير الريبلينج

تبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم-يعتمد السعر على التطبيقات المختارة-التفاصيل متاحة عند الاستفسار

تقييمات ومراجعات Rippling

G2 : 4.8/5 من أصل أكثر من 2150 تقييمًا

: 4.8/5 من أصل أكثر من 2150 تقييمًا Capterra: 4.9/5 من أصل أكثر من 2,960 تقييمًا

9. زنافيتس

عبر الفوائد تركز Zenefits على البساطة التي يمكن أن يستمتع بها كل من فريق الموارد البشرية والموظفين. على سبيل المثال، تقدم المنصة إعدادًا آليًا يشمل التحقق من الخلفية وخطابات العرض والإعداد الذاتي وغيرها من الميزات المفيدة في مكان واحد.

المزايا المدمجة أداة الجدولة سلسة بنفس القدر - فهي تأتي مع مزامنة تلقائية لكشوف الرواتب، ومراقبة في الوقت الفعلي، وأنظمة مريحة لتسجيل الوصول والمغادرة لفرقك. 🕔

تدعم Zenefits العديد من عمليات التكامل. فإلى جانب المنصات الشائعة مثل Google Workspace وSlack، يمكنك دمجها مع مزودي خدمة 401k لتسهيل إدارة المزايا.

للحصول على نظرة عامة كاملة على رؤى القوى العاملة المهمة، استفد من ميزة التحليلات المرئية وحدد اتجاهات الموظفين الرئيسية دون الحاجة إلى التعامل مع مجموعة من مجموعات البيانات.

أفضل ميزات Zenefits

تقويم الامتثال المدمج والضمانات ضد الأخطاء

تحليلات تنبؤية قابلة للتكوين

تقارير قياسية مخصصة للمرتبات

التكامل مع موفري 401k

قيود Zenefits

أبلغ المستخدمون عن العديد من الأخطاء

لا توجد إمكانيات تكاملية للتقاعد

تسعير Zenefits

الأساسيات : 8 دولارات شهرياً لكل موظف

: 8 دولارات شهرياً لكل موظف النمو : 16 دولارًا شهريًا لكل موظف

: 16 دولارًا شهريًا لكل موظف زين: 27 دولاراً/شهرياً لكل موظف

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Zenefits

G2 : 4.0/5 من أصل أكثر من 450 تقييم

: 4.0/5 من أصل أكثر من 450 تقييم Capterra: 4.2/5 من أصل أكثر من 800 تقييم

تحقق من هذه بدائل الفوائد !

10. يوم العمل

عبر يوم العمل يعمل Workday على الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك Workday HCM - وهو حل مبتكر يركز على إنشاء تجارب مخصصة للموظفين. 🧑‍💼

بمساعدة التعلم الآلي، يمكن أن يقترح Workday HCM مهام منسقة وفرصًا تعليمية ومساعي أخرى لكل موظف لمساعدته على تحسين إنتاجيتهم . كما يقدم أيضًا ملفات تعريف متعمقة للموظفين لمساعدتك على فهم فريقك بشكل أفضل.

استخدم أدوات تحليل التعويضات التعاونية في Workday لتحسين الرواتب وإنشاء برامج مكافآت مغرية. يمكنك تطوير هياكل تعويضات مرنة لتحقيق أقصى قدر من رضا الموظفين.

تعمل المنصة على تبسيط عملية البحث عن المواهب من خلال تقييم المهارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومطابقة الفرص. وسواء كنت تقوم بترقية شخص ما داخلياً أو تتطلع إلى إضافة مواهب جديدة إلى فريقك، يمكن أن يسرّع عملية اتخاذ القرار بشكل كبير.

أفضل ميزات Workday

إدارة التعويضات الرشيقة

تقييم المهارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إدارة الأداء المعززة

دعم الامتثال العالمي

قيود يوم العمل

قد يؤثر تصميم الواجهة الحالي على إمكانية الوصول

ليست فعالة من حيث التكلفة بشكل خاص

تسعير يوم العمل

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات يوم العمل

G2 : 4.0/5 من أصل أكثر من 1,280 1 تقييمًا

: 4.0/5 من أصل أكثر من 1,280 1 تقييمًا Capterra: 4.5/5 من أصل 1,280+ تقييمات

تحقق من هذه بدائل يوم العمل !

تخصيص سير عمل نظام إدارة الموارد البشرية الخاص بك باستخدام ClickUp!

في معظم الحالات، لا يتطلب الأمر إطار عمل هائل لمساعدة الموظفين على الازدهار أو تبسيط عمليات الموارد البشرية. في الواقع، إن الهدف الأساسي من استخدام برنامج إدارة الموارد البشرية هو إنجاز المزيد من العمل بأقل قدر من العمل والمتاعب. إذا كنت ترغب في طريقة مباشرة لتنظيم وظائف الموارد البشرية لديك، فإن ClickUp هو اسم اللعبة. من الكثير من القوالب إلى السهل التعاون في الوقت الفعلي ، فهي توفر كل ما تحتاجه لإسعاد موظفيك. لترى كيف تعمل المنصة أثناء العمل, إنشاء حساب مجاني على ClickUp ! 🥳