أفضل 8 برامج لخرائط الطريق (الميزات والأسعار)

تذكر كيف كان اللاعبون في فيلم " جومانجي _' اتبعت خريطة للفوز باللعبة؟

حسنًا، تحتاج فرق التطوير أيضًا إلى اتباع خريطة للتغلب على منافسيهم وكسب أصحاب المصلحة. على الرغم من أن فريق جومانجي اعتمد على خريطة مادية، إلا أن ذلك لن يفي بالغرض بالنسبة لفرق المنتجات والمشاريع عالية الأداء.

وهنا يأتي دور خارطة طريق المنتج تسقط البرامج، حرفياً

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما هي برمجيات خارطة الطريق ونسلط الضوء على أفضل ثمانية أدوات لرسم خرائط الطريق التي يمكنك استخدامها للبقاء على قيد الحياة في كل مستوى من مستويات لعبة تطوير المنتج. 🎮

* إشارة إلى الطبول \

مرحبًا بك في الغابة! 🌴 🌴 [ ]( https://clickup.com/events/vision-to-victory-summit?utm مصدر_المصدر=قابلللتغيير&utm_medium=بانر&utm_campaign=bl-13-03-24-gl-v2v-on-demand-banner-banner&utm_term=not-provided&utmcontent=v2vworkmanagementefficiencyblogcta)

ما هو برنامج خارطة الطريق؟

قبل أن ننتقل إلى برنامج خارطة طريق المنتج، دعنا نلقي نظرة على ماهية خارطة طريق المنتج.

تساعد خارطة طريق المنتج فرق العمل على تصور عملية التطوير حتى يتمكنوا من تطوير منتجات أو مشاريع جديدة أو تحسين المنتجات الحالية.

كل من مديرو المنتجات ومديري المشاريع على خرائط الطريق لتوصيل رؤية الشركة. بهذه الطريقة، فإن فريقك الرشيق يمكنه مواءمة أهدافه مع الهدف الشامل

لكن بناء منتج رائع وإصدار ميزات المنتج الصحيحة قد يكون صعباً للغاية.

_ربما أكثر صعوبة من الفوز في لعبة جومانجي

وبدون خارطة طريق مرئية، يتم إلقاء الفرق في النهاية العميقة وليس لديهم أي فكرة عما يجب أن يفعله المنتج، خاصة بالنسبة للمستخدم النهائي.

مما يجعل فريقك يشعر هكذا

لحسن الحظ، تحتوي أدوات خارطة طريق المنتج على ميزات تركز على العميل مثل بوابات العملاء ونماذج العرض التي ستساعدك على إطلاق منتجات ناجحة.

يساعد برنامج خارطة طريق المنتج أيضًا فرق العمل على إدارة المواعيد النهائية، وتحديد معالم عملية، وإزالة العوائق (مثل نقاط الضعف في الصورة الرمزية 😉)، وتتبع التقدم المحرز.

هل تحتاج إلى شرح أكثر تفصيلاً عن خارطة الطريق؟

قم بزيارة الدليل النهائي لرسم خرائط الطريق وتعرف على خرائط الطريق في إدارة المشاريع .

والآن بعد أن انتهينا من ذلك، دعونا نلقي نظرة على اللاعبين الرئيسيين في اللعبة:

أفضل 8 برامج لخارطة الطريق

فيما يلي أفضل ثمانية أدوات لتخطيط خرائط الطريق:

1. انقر فوق

ClickUp هو واحد من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية وخارطة طريق المنتج تستخدمها الفرق فائقة الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

مع ClickUp، يمكن لفريقك استخدام تبعيات المهام إلى تخطيط خارطة طريق منتجك بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، مع الأهداف ، يمكن لفريقك الاحتفال بالانتصارات الكبيرة مثل إنقاذ لاعب مفقود.

هذا هو السبب في أن ClickUp هو أفضل برنامج لخارطة الطريق:

طرق العرض القابلة للتخصيص : اجعل رؤية خارطة الطريق الجميلة الخاصة بك تنبض بالحياة مع مخططات جانت و لوحات كانبان :: توقع نتائج خارطة طريق منتجك الرشيق 🔮

اجعل رؤية خارطة الطريق الجميلة الخاصة بك تنبض بالحياة مع مخططات جانت و لوحات كانبان :: توقع نتائج خارطة طريق منتجك الرشيق 🔮 الخرائط الذهنية: العصف الذهني للمبادرة الاستراتيجية لفريقك مع الخرائط الذهنية الجميلة

لوحات المعلومات: مركز التحكم في مهمتك حيث يمكنك مراقبة فريقك والتأكد من مساهمة الجميع في اللعبة

سبرينتس كليك آب : حقق كل هدف في تطوير البرمجيات الرشيقة خارطة طريق مع سبرينت نظام يعمل على زيادة مواهب فريقك الهندسي إلى أقصى حد ممكن

حقق كل هدف في تطوير البرمجيات الرشيقة خارطة طريق مع سبرينت نظام يعمل على زيادة مواهب فريقك الهندسي إلى أقصى حد ممكن أدوات الجدول: تتبع أداء فريقك من خلال التقارير في الوقت الفعلي

الأولويات حدد أولويات الميزات التي يريد العملاء رؤيتها في خارطة الطريق الرشيقة الخاصة بك. على سبيل المثال، إضافة المزيد من الصور الرمزية إلى اللعبة

الحقول المخصصة : إنشاء حقول مهام فريدة لإدارة مرحلتي الاختبار والتطوير

إنشاء حقول مهام فريدة لإدارة مرحلتي الاختبار والتطوير حالات مخصصة: إنشاء مهام سير عمل واضحة لكل شيء بدءًا من إطلاق الميزات إلى تتبع المشكلات

المعالم الرئيسية: الاحتفال بنهاية مجموعة كبيرة من المهام. على سبيل المثال، إعادة عين جاكوار إلى التمثال

الأتمتة تلقائيًا تعيين المهام وإدارة منتجات متعددة في وقت واحد

عرض عبء العمل: التخطيط الخاص بك قدرة الفريق و إدارة الموارد هل تحتاج إلى بعض النصائح حول اللعبة؟

إليك كيفية استخدام مديري منتجات ClickUp ل ClickUp !

إيجابيات ClickUp

باقة مجانية قوية تتيح لك الحصول على عدد غير محدود من اللاعبين (المستخدمين)

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة متصلة بالإنترنت و وضع عدم الاتصال رتب مشاريعك في مساحات العمل , المجلدات وأكثر من ذلك مع البسيط هيكل التسلسل الهرمي أضف قائمة بالمعايير إلى تطبيقك الجديد باستخدام قوائم المراجعة إنشاء استراتيجية المنتج أو خطة المنتج بكل سهولة وتعاون مع أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة في الوقت الفعلي باستخدام المستندات تقدم في اللعبة مع المشروع المُعد مسبقًاالقوالب اجمع ملاحظات المستخدمين وانقل الطلبات المرسلة من خلال سير العمل باستخدام عرض النموذج تتيح لك الحفاظ على خصوصية تلميحات اللعبة المهمة

بصفتك مدير منتج، عليك التأكد من أن كل عضو في الفريق على دراية بوظائفه. أدوار المستخدم مثالية لهذا

سحق كل الأخطاء في الغابة باستخدام جيثب , جيت لاب و بيتبوكيت عمليات التكامل

إنشاء المهام والملاحظات، و المستندات باستخدام نظامي iOS و Android القويين تطبيقات الجوال نعم، هذه الأخيرة لكِ يا بيثاني

قيود ClickUp

لا يوجد عرض الجدول في تطبيق الجوال (حتى الآن)

ألقِ نظرة على خريطة الطريق العامة لـ ClickUp لمعرفة كيف نقوم بإصلاح هذه العيوب البسيطة.

ولا تنسَ أن تجد كنزًا من الإثارة في الميزات أن هذا برنامج مجاني لإدارة المنتجات من أجلك

تسعير ClickUp تقدم ClickUp عددًا من خطط التسعير لتلبية احتياجاتك، بما في ذلك:

خطة مجانية للأبد :

عدد غير محدود من الأعضاء مهام غير محدودة الخصوصية والمشاركة والمزيد

: خطة غير محدودة (5 دولارات شهرياً لكل عضو):

جميع الميزات "المجانية" طرق عرض غير محدودة للقائمة واللوحة والتقويم حقول مخصصة الأهداف لوحات تحكم غير محدودة والمزيد

(5 دولارات شهرياً لكل عضو): خطة الأعمال (9 دولارات شهريًا لكل عضو):

جميع الميزات غير المحدودة أتمتة سبرينت عرض الخط الزمني المشاهدات الشخصية إعداد التقارير مخططات جانت المعالم الرئيسية والمزيد

(9 دولارات شهريًا لكل عضو):

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra :: 4.7/5 (أكثر من 2,000+ تقييم)

2. آها!

Aha! هو برنامج خارطة طريق للمنتج يساعد الفرق المختلفة على تركيز ملاحظات العملاء، ووضع استراتيجية للمنتج، وتحديد أولويات الميزات.

لسوء الحظ، لا يسمح لك برنامج خارطة الطريق هذا بوضع تعليقات توضيحية على ملفات PDF، مما يجعل من الصعب التعاون مع أعضاء الفريق وغيرهم من أصحاب المصلحة في المشروع .

_لا يمكننا ذلك أيضاً

الميزات الرئيسية

تحسين تجربة عملائك مع قصص المستخدمين

اكتشف ما يريده عملاؤك من خلال بوابة أفكار مخصصة

لوحة التخطيط التي تساعد مالك منتجك على إدارة تراكمات المنتج وتحديد أولويات الميزات

عرض لوحة سير العمل لتتبع تقدم خارطة طريق المشروع الخاص بك

الإيجابيات

تخصيص سير عملك باستخدام حقول وحالات مخصصة

ربط المهام ذات الصلة ببعضها البعض بتبعيات المهام

قم بإنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية للمنتج واطلب من فرق متعددة تقديم ملاحظات

القيود

لا يمكن تعيين المهام لأكثر من شخص واحد في كل مرة

لا توجد خريطة ذهنية لميزات التفكير في المنتج

خطط تسعير باهظة الثمن

التسعير

لدى Aha! خياران للتسعير:

خطة بدء التشغيل خطة مخفضة بشدة لخمسة مستخدمين أسعار مخفضة لمدة 12 شهرًا جلسة أفضل الممارسات لمدة 40 دقيقة والمزيد

الخطة المميزة (74 دولارًا لكل مستخدم شهريًا):

وضع استراتيجية شاملة بناء خرائط طريق مختلفة إنشاء خطط تحديد أولويات العمل والمزيد

(74 دولارًا لكل مستخدم شهريًا):

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 180 تقييم)

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=72933 مقارنة Jira مقابل Aha* مقارنة Jira مقابل Aha %/%href/

!

3. لوحة المنتج

img/ لوحة المنتجات هي أداة خارطة طريق على الإنترنت التي تحدد أولويات احتياجات العملاء. على سبيل المثال، إذا كان عملاؤك يريدون لعبة جومانجي اللوحية بدلاً من نسخة وحدة التحكم، ستساعدك أداة التعاون هذه على تحقيق رغبات عملائك.

_لكن كن حذرًا مما تتمناه. 👀 👀

الميزات الرئيسية

إنشاء خارطة طريق استراتيجية مع خطط إصدار مفصلة

تجميع ميزات المنتج حسب الإصدار، وسباق السرعة، والآفاق الزمنية الواسعة، والمزيد

تخفيف المخاطر مع تبعيات الميزات

التخطيط نحو المهم معالم المشروع مع خرائط طريق مستندة إلى جدول زمني

الايجابيات

ضع جميع تذاكر الدعم ورسائل Slack ومحادثات المبيعات والمزيد في مكان واحد

صنف أفكار المنتجات والطلبات والملاحظات لتوجيهها إلى فريق المنتج المناسب

المزامنة مع أدوات تطوير المنتج مثل جيرا وGitHub، وAzure DevOps، والمزيد

القيود

لا توجد تطبيقات جوال متاحة

خطط تسعير باهظة الثمن

لا يتكامل مع البرامج القوية مثل تكبير و GitLab، و Bitbucket

التسعير

لدى Productboard ثلاث خطط تسعير:

الأساسية (25 دولارًا أمريكيًا/صانع شهريًا):

إنشاء خرائط طريق مخصصة ومشاركتها تخطيط ومواءمة فرق المنتجات مزامنة خرائط الطريق مع أدوات التطوير مع عمليات تكامل مبنية مسبقاً خرائط طريق قائمة على الأعمدة والجدول الزمني والمزيد

(25 دولارًا أمريكيًا/صانع شهريًا): محترف (60 دولاراً/صانع شهرياً):

بوابة لتعليقات العملاء فرز وتصفية ملاحظات العملاء وميزاتهم درجات متعددة مخصصة لتحديد الأولويات امتداد كروم وتكامل البريد الإلكتروني والمزيد

(60 دولاراً/صانع شهرياً): مقياس (120 دولارًا أمريكيًا/صانع شهريًا):

تكامل Salesforce التبعيات تخطيط وإدارة إصدارات متعددة المنتجات بوابات متعددة والمزيد

(120 دولارًا أمريكيًا/صانع شهريًا):

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. الإثنين

الاثنين هي أداة لإدارة المشاريع تحتوي على بعض وظائف رسم خرائط الطريق.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم الخطة المجانية، فلن تحصل على الميزات الأساسية مثل مخططات جانت وعروض الجدول الزمني.

_المشكلة؟

سيكون من الصعب جداً على فريق منتجك مواكبة المواعيد النهائية وتركك هكذا:

الميزات الرئيسية

بناء خارطة طريق التكنولوجيا الخاصة بك وتحديد المعالم الرئيسية في صورة مرئية الجدول الزمني للمشروع إنشاء خريطة طريق خاصة بك قوالب خارطة طريق المشروع أو استخدم النماذج الجاهزة

عرض البيانات كخريطة وتقويم وجدول زمني وكانبان والمزيد

قم بتعيين تذكيرات تلقائية بالموعد النهائي لإبقاء فريق مشروعك على المسار الصحيح وجاهزاً لتاريخ الإطلاق المحدد

الإيجابيات

إدارة المشاريع الرشيقة ميزات مثل سباقات السرعة و نقاط القصة A إدارة محفظة المشاريع نموذج يُظهر لك الصحة العامة والربحية لمحفظة المشاريع

يتكامل مع Microsoft Teams وتقويم Google, تكبير والمزيد

القيود

تقتصر على مستخدمين اثنين في الباقة المجانية

لا يوجد منتج المخططات البيانية الموزعة لا توجد ميزة محادثة مدمجة



التسعير

يحتوي يوم الاثنين على أربعة خيارات للتسعير:

مجاناً: ما يصل إلى عضوين في الفريق لوحات غير محدودة 200 قالب تطبيقات iOS وأندرويد والمزيد

أساسي (8 دولارات/مقعد شهرياً):

مشاهدات مجانية غير محدودة عناصر غير محدودة تخزين ملفات بسعة 5 جيجابايت لوحات معلومات محدودة والمزيد

(8 دولارات/مقعد شهرياً): قياسي: (10 دولارات/مقعد شهرياً):

عرض الجدول الزمني مخططات جانت 250 إجراء تكامل/شهرياً 250 إجراء أتمتة/شهرياً والمزيد

(10 دولارات/مقعد شهرياً): الإيجابيات: (16 دولارًا/مقعد شهريًا):

تتبع الوقت لوحات خاصة عمود التبعية عمود الصيغة والمزيد

(16 دولارًا/مقعد شهريًا):

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. إيرفوكس

إيرفوكس هي أداة خريطة طريق مجانية تمنح الفرق إحساسًا بالاتجاه. باستخدام هذه الأداة، يمكن للفرق إنشاء خرائط طريق واضحة والتعاون عليها بسهولة.

ولكن هل ستساعد أداة خارطة طريق المنتج هذه أداة خارطة طريق المنتج فريقك في التركيز؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية

مخطط تحديد الأولويات الذي يساعدك على تحديد المشاريع ذات القيمة العالية

حافظ على مشاركة جميع أصحاب المصلحة من خلال التصويت على أفكار المنتجات

خارطة طريق كانبان التي تحافظ على مواءمة جميع أعضاء الفريق

إنشاء توافق حول العناصر والأهداف والمعالم الرئيسية من خلال تصور استراتيجية مشروعك على مخطط جانت

الإيجابيات

مشاركة خرائط طريق متعددة باستخدام رابط أو عن طريق تصديرها

إعدادات الأذونات الدقيقة التي تسهّل عليك التعاون مع أصحاب المصلحة

تكامل ثنائي الاتجاه مع جيرا , تريلو , أسانا ، والمزيد

القيود

تقتصر على مستخدم واحد في الباقة المجانية

تقتصر على عرضين لخريطة الطريق

لا توجد حقول مخصصة

التسعير

لدى Airfocus ثلاثة خيارات تسعير:

المبتدئ (25 دولاراً شهرياً):

إطار عمل متقدم لتحديد الأولويات مصفوفة تحديد الأولويات خارطة طريق كانبان امتداد كروم والمزيد

(25 دولاراً شهرياً): فريق : (59 دولاراً شهرياً):

التبعيات لعبة البوكر ذات الأولوية مشاركة الروابط وتصدير PDF أذونات الدور والمزيد

: (59 دولاراً شهرياً): الإيجابيات: (119 دولاراً شهرياً):

عرض المحفظة خادم جيرا عدد غير محدود من المشاهدين الدفع بالفاتورة (إذا كانت الفاتورة سنوية) والمزيد

(119 دولاراً شهرياً):

تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. تريلو

/مرجع/ /مدونة/?ص=121412 تريلو /%/%href/

هي أداة لإدارة المشاريع وإنشاء خرائط الطريق التي تحتوي على خادم مدمج.

_نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح

بتلر، يقلل الذكاء الاصطناعي المدمج في Trello من عدد النقرات التي تحتاج إلى القيام بها.

ولكن هل ستخدم هذه أداة خارطة الطريق **_ غرض فريقك من ذلك؟

الميزات الرئيسية

طرق عرض متعددة للمشروع، بما في ذلك عرض الخريطة والجدول والجدول الزمني

بطاقات مع تفاصيل المهام مثل المرفقات والتعليقات وتواريخ الاستحقاق والمزيد

تتبع التقدم المحرز في خارطة الطريق الخاصة بك باستخدام قالب خارطة طريق المنتج قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر باستخدام قوائم المراجعة



الايجابيات

ال لوحة كانبان ميزة تجعله تطبيقًا مناسبًا للفرق الرشيقة

يتكامل مع برامج مثل سلاك و Adobe XD و Jira والمزيد

إدارة المهام أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS و Android

القيود

واجهته البسيطة تجعل من الصعب إدارة مشاريع متعددة

لا يوجد تقويم أو جدول زمني أو طرق عرض لوحة التحكم في الخطة المجانية

الحاجة إلى دفع مبلغ إضافي للحصول على ميزات مثل الحقول المخصصة والمخططات البيانية المُنقّحة

التسعير

يقدم Trello خيارين للتسعير:

مجاناً: سجل نشاط غير محدود المُعيّن وتواريخ الاستحقاق تطبيقات iOS و Android للأجهزة المحمولة مصادقة ثنائية العوامل والمزيد

فئة الأعمال (12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا) : عرض الجدول الزمني عرض جدول مساحة العمل عرض التقويم قوائم المراجعة المتقدمة والمزيد

(12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا)

تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

7. بيتريكس 24

/مرجع/ /المدونة؟ p=14047 بيتريكس 24 /%href/

هي أداة تعاون وتصميم خارطة طريق. ولكن إذا كنت تريد ميزات مثل أذونات الوصول و قوالب المشروع ، ستحتاج إلى دفع 199 دولارًا شهريًا.

رد فعل قوي، كيفن

لكننا فهمنا

الميزات الرئيسية

تعرف على المهام التي تعتمد على بعضها البعض باستخدام مخططات خارطة طريق المشروع Gantt

سحب المهام من مرحلة إلى أخرى باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان

تخطيط تواريخ إصدار المنتج أو الميزة باستخدام التقويم المدمج

تعيين المهام لزملاء الفريق وإضافة مراقبين لتلك المهام

الإيجابيات

يمكنك التبديل بين طرق العرض المختلفة بنقرة واحدة فقط

تُظهر ميزة عداد المهام التقدم المحرز في مشروعك وما إذا كنت في خطر التأخر عن الموعد النهائي

ميزة تعقب الوقت الأصلية

القيود

عدم وجود ميزات تتبع المشروع في الخطة المجانية. لا تحصل على تبعيات المهام أو الحقول المخصصة

صعوبة الإعداد. على سبيل المثال، يجد المستخدمون صعوبة في العثور على ميزات مثل الأدوات الافتراضية

يمكنك تعيين المهام لعضو واحد فقط من أعضاء الفريق. يقتصر المشاركون الإضافيون على خطط المستوى الأعلى

التسعير

تقدم Bitrix24 أربع خطط تسعير:

مجاني كتالوج المنتجات دردشة عرض التقويم عرض الجدول الزمني قاعدة المعرفة

أساسي (29.40 دولاراً في الشهر):

كل شيء في مجاني +

الصفقات المتكررة

عرض المشرف

تكامل التكبير/التصغير

والمزيد

معيار (59.40 دولار/شهرياً):

كل شيء في الأساسي +

تغيير السجل

تقارير التحليلات

قوالب المهام

والمزيد

احترافي (119.40 دولاراً في الشهر):

كل شيء في Standard +

ذكاء المبيعات

أتمتة العمليات التجارية

حقوق وصول متعددة

والمزيد

تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. إنفينيتي

/مرجع/ /المدونة؟ ص=2595925 لا نهاية /%/%href/

هي أداة لتصور خارطة الطريق تساعدك على إنشاء صورة كبيرة واضحة لأهدافك مع سهولة السحب والإفلات.

كما تتيح لك أيضًا التعاون مع فريقك وتخزين المعلومات المتعلقة بالمشروع في مساحة واحدة.

مرحبًا بالتركيز والتعاون! 💡

ومع ذلك، فإن أحد القيود الرئيسية لأداة خارطة الطريق هذه هو عدم توفر خطة مجانية.

_لا أعتقد أن كل شيء لا نهائي مع إنفينيتي

الميزات الرئيسية

قوالب متعددة للتسويق، وتطوير المنتجات، وإدارة المشاريع، وما إلى ذلك.

يتيح لك تعيين المهام لعدة أشخاص

استخدم التعليقات لتخطيط الأفكار ومناقشتها مع فريقك

تساعدك السمات المخصصة على إضافة تفاصيل إضافية حول مشاريعك

الإيجابيات

يدعم طرق عرض المشاريع مثل القائمة، وجانت، والتقويم، وما إلى ذلك.

يوفر تحديد أولويات المهام

لديه تطبيق جوال لأجهزة iOS وأندرويد

القيود

لا توجد ميزة التذكير

يفتقر إلى إعدادات الأذونات المتقدمة

عمليات تكامل محدودة

التسعير

تبدأ خطط التسعير لأداة خارطة الطريق هذه من 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم.

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 5 تقييمات)

نهاية الخريطة 🗺

تساعد خارطة طريق المنتج الشركات على تحديد أهداف المنتج بحيث تعرف الفرق الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه، حرفياً

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أدوات رسم خرائط الطريق المبتكرة الشركات على توصيل الصورة الكبيرة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بطريقة بسيطة للغاية.

تذكر، من دون خرائط طريق للمنتج، سينتهي بك الأمر بفريق راكد ومنتج غير مكتمل. الطريقة الوحيدة التي يمكن لفريقك الهروب من الركود هي العمل معًا لإنهاء اللعبة!

وباستخدام أداة لرسم خرائط الطريق مثل ClickUp، يمكن لفريقك أن ينجز كل مرحلة من مراحل خارطة طريق منتجك بسهولة. انتقل إلى ClickUp مجانًا اليوم لتجربة أداة خارطة طريق تغيّر قواعد اللعبة.