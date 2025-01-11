20 موجهات جاسبر للذكاء الاصطناعي لتعزيز كتابتك وإبداعك

هل تعلم أن 62% من المسوقين يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي في طرح موضوعات جديدة؟ و53% آخرون يعتمدون عليه في تلخيص المحتوى، و44% يستخدمونه في صياغة المقالات.

لكن الذكاء الاصطناعي ليس هنا ليأخذ وظيفتك. الأمر كله يتعلق بإنجاز المزيد من العمل بشكل أسرع!

جاسبر هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنشاء المحتوى وأتمتة المهام المتكررة. من خلال الاستفادة من إمكانات معالجة اللغة الطبيعية للأداة، يمكن للمسوّقين أتمتة المهام المتكررة، وتحسين المحتوى لتحسين محركات البحث، وإنشاء أوصاف المنتجات، وإنشاء نسخ عالية الجودة في جزء صغير من الوقت.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة 20 مطالبة من الذكاء الاصطناعي من جاسبر لجعل مهامك التسويقية سهلة الإدارة واستراتيجياتك أكثر فعالية. 🎯

⏰ ملخص 60 ثانية

توجّه مطالبات الذكاء الاصطناعي من جاسبر أداة الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار لمحتوى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والإعلانات

يجب أن توفر المطالبات الفعالة السياق، وتحدد النغمة/الأسلوب، وتجربة درجة الحرارة، وأن يكون لها هيكل محدد، وأن تحتوي على عنصر لعب الأدوار

تشمل مزايا استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي من جاسبر زيادة الكفاءة، وتعزيز الإبداع، واتساق صوت العلامة التجارية، وتحليل البيانات، وتحسين محرك البحث

لاستخدام الذكاء الاصطناعي من جاسبر بشكل فعّال، تجنب إثقاله بالمعلومات، واحترام الخصوصية، ووضع توقعات واقعية، وهيكلة المطالبات بشكل واضح، وتقديم ملاحظات حول المخرجات، ومعالجة أي تحيزات

استكشف بدائل Jasper مثل ClickUp Brain لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي وإدارة المشاريع

فهم موجهات الذكاء الاصطناعي من جاسبر

قبل الغوص في مطالبات Jasper للذكاء الاصطناعي، دعنا نتعرف على ماهيتها، وكيفية عملها، وسبب أهميتها.

ما هي مطالبات جاسبر للذكاء الاصطناعي؟

مطالبات جاسبر للذكاء الاصطناعي هي تعليمات أو أوامر أو أسئلة محددة تقدمها لتوجيه أداة الكتابة في جاسبر للذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار والمحتوى. يمكنك تخصيص هذه المطالبات لضمانات تسويقية مختلفة، مثل حملات البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والنسخ الإعلانية، وغير ذلك.

تذكر أن الذكاء الاصطناعي جيد بقدر جودة تعليماتك فقط. لذا، كلما كانت المطالبة أكثر تفصيلاً ووضوحاً، كان الناتج أفضل.

📌مثال: بدلاً من مطالبة جاسبر، _"ما هي فوائد المطالبات لفرق التسويق"، حاول أن تسأل، "تخيل أنك مهندس مطالبات. من وجهة نظرك الخبيرة، لماذا يجب على فرق التسويق استخدام المطالبات؟

🔍 هل تعلم؟ أسس جون فيليب مورغان وديف روجينموسر وكريستوفر هال شركة Jasper AI في فبراير 2021. وقد نمت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس، في غضون ثلاث سنوات لتخدم أكثر من 70,000 مستخدم على مستوى العالم وتحقق أكثر من 142.9 مليون دولار.

فوائد استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التسويق

يمكن أن تمنح مطالبات الذكاء الاصطناعي حملاتك التسويقية دفعة قوية. وإليك الطريقة:

زيادة الكفاءة: إنها أتمتة التسويق مهام مثل تحليل البيانات وإنشاء المحتوى حتى تتمكن من التركيز على المهام الاستراتيجية

إنها أتمتة التسويق مهام مثل تحليل البيانات وإنشاء المحتوى حتى تتمكن من التركيز على المهام الاستراتيجية الإبداع المحسّن: تقدم مطالبات الذكاء الاصطناعي مفاهيم إبداعية جديدة قد لا تظهر من خلال الوسائل التقليدية

تقدم مطالبات الذكاء الاصطناعي مفاهيم إبداعية جديدة قد لا تظهر من خلال الوسائل التقليدية تحليل البيانات على نطاق واسع: تدفع الموجهات جاسبر إلى تحليل مجموعات البيانات الضخمة للكشف عن رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم من أجل استراتيجيات أكثر ذكاءً واستهدافًا

تدفع الموجهات جاسبر إلى تحليل مجموعات البيانات الضخمة للكشف عن رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم من أجل استراتيجيات أكثر ذكاءً واستهدافًا رسائل متناسقة للعلامة التجارية: تضمن مطالبات الذكاء الاصطناعي اتساق صوت علامتك التجارية ونبرة صوتها وهويتها ورسائلها عبر جميع قنوات التسويق

تضمن مطالبات الذكاء الاصطناعي اتساق صوت علامتك التجارية ونبرة صوتها وهويتها ورسائلها عبر جميع قنوات التسويق تحسين أداء الحملة: تدعم التحسين المستمر للتسويق، بحيث يمكنك إجراء تعديلات في الوقت الفعلي بناءً على مقاييس الأداء

كيف تُنشئ موجهات الذكاء الاصطناعي الفعّالة لجاسبر؟

بفضل إمكانات اللغة الطبيعية، يستجيب Jasper بشكل أفضل للمطالبات الواضحة والمحادثة التي تمنحه التوجيه. ومع ذلك, هندسة المطالبة ليست مهمة واحدة تناسب الجميع. المفتاح هو تجريب أنماط مختلفة وضبط نهجك للحصول على أفضل أداء لجاسبر.

نصائح مطالبة Jasper AI

إن موجه الذكاء الاصطناعي مثل الكتابة الإبداعية - كلما تدربت أكثر، كلما تحسنت. إليك كيفية القيام بذلك بشكل صحيح:

إعطاء السياق: ساعد جاسبر على فهم "الصورة الكبيرة". حدد اللهجة أو الجمهور المستهدف أو الغرض أو أي تفاصيل أساسية تعتقد أنها مهمة

ساعد جاسبر على فهم "الصورة الكبيرة". حدد اللهجة أو الجمهور المستهدف أو الغرض أو أي تفاصيل أساسية تعتقد أنها مهمة استخدم التقنية سلسلة الأفكار: تقسيم المشاكل المعقدة إلى خطوات صغيرة يمكن التحكم فيها. يمكن للذكاء الاصطناعي العمل من خلال العملية بدلاً من التسرع في الوصول إلى إجابة

📌مثال موجه: 📌ساعدني في إنشاء خطة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لساعة ذكية. اتبع الخطوات التالية:_

ابحث في الجمهور المستهدف لهذا المنتج واهتماماتهم الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي

اقترح 5 أفكار منشورات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي تلقى صدى لدى هذا الجمهور

بالنسبة لكل فكرة منشور، قم بتضمين وصف موجز للمحتوى والنبرة (على سبيل المثال، معلوماتية، فكاهية، ملهمة)

قم بكتابة 3 أشكال مختلفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل فكرة منشور تسلط الضوء على الميزات الفريدة للمنتج

أضف البادئات المناسبة: استخدم بادئات محددة مثل "كخبير تسويق" أو "كما لو كنت تتحدث إلى" للحصول على ردود أكثر تخصيصًا

استخدم بادئات محددة مثل "كخبير تسويق" أو "كما لو كنت تتحدث إلى" للحصول على ردود أكثر تخصيصًا قم بتجربة إعدادات درجة الحرارة: استخدم درجة حرارة جاسبر لضبط درجة حرارة الإبداع. اجعلها منخفضة (مثل 0.1) للحصول على إجابات آمنة ومتوقعة ودرجة حرارة عالية (مثل 0.8) للقطع غير الرسمية أو الإبداعية

استخدم درجة حرارة جاسبر لضبط درجة حرارة الإبداع. اجعلها منخفضة (مثل 0.1) للحصول على إجابات آمنة ومتوقعة ودرجة حرارة عالية (مثل 0.8) للقطع غير الرسمية أو الإبداعية حدد أولويات المطالبات المنظمة: استخدم النقاط أو القوائم المرقمة في مطالباتك

📌مثال: بدلاً من أن تسأل، "أخبرني عن استراتيجيات تسويق المحتوى"، قل

_1. ضع قائمة بأفضل 5 استراتيجيات لتسويق المحتوى

_2. اشرح كل واحدة منها بإيجاز

_3. أضف أمثلة حيثما أمكن

جرب لعب الأدوار: اطلب من جاسبر أن يحاكي جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، افترض أنك مدير تقني يكتب هذه الرسالة الإلكترونية

اطلب من جاسبر أن يحاكي جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، افترض أنك مدير تقني يكتب هذه الرسالة الإلكترونية أضف سياقًا عاطفيًا: استخدم الحث العاطفي والإقناع مع Jasper AI

المطالبة العاطفية:ساعدني في صياغة عرض تقديمي لخارطة طريق المنتج الذي سيجد صدى لدى فريقنا التنفيذي. يرجى التأكد من أنه ينقل شعوراً بالإلحاح ويسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لكل مبادرة. هذه المهمة مهمة مهمة جدًا لمسيرتي المهنية_

اسأل عن أمثلة متعددة: استخدم تقنية التمهيد الاصطناعي لجعل الذكاء الاصطناعي يولد أمثلة متعددة بناءً على مدخلاتك ومتطلباتك. يساعد ذلك في إنشاء سيناريوهات متنوعة، خاصةً عندما تكون بيانات العالم الحقيقي محدودة

💡مثال على ذلك: _قم بدور مدرب لياقة بدنية واكتب وصفًا لمنتج لآلة تجديف مدمجة قابلة للطي للياقة البدنية المنزلية

الميزات الرئيسية:

تصميم قابل للطي لسهولة التخزين

اتصال بلوتوث لمزامنة التطبيقات المختلفة_

مستويات مقاومة قابلة للتعديل لجميع مستويات المهارة

مقعد مريح وتصميم عصري وأنيق_

نغمة: تحفيزية ومحادثة وغنية بالمعلومات واحترافية وتركيز على تمكين العميل

درجة الحرارة: مضبوطة على 0.8 للسماح بالكتابة الإبداعية والحيوية_

تقديم 3 تنويعات مع الشعور بالسهولة والإثارة

أفضل موجهات الذكاء الاصطناعي لجاسبر لحالات الاستخدام المختلفة

بدءًا من إنشاء المحتوى إلى استراتيجيات التسويق، دعنا نستكشف أفضل موجهات الذكاء الاصطناعي من Jasper التي توفر لك الوقت وتعزز الإبداع وتحقق نتائج مؤثرة. 👀

1. كتابة المدونة وإنشاء المحتوى

كتابة كل من النسخ الطويلة والقصيرة على حد سواء، وتعديل المحتوى بناءً على ملاحظات الزملاء، وانتظار الموافقات - من الصعب إدارة تقويم المحتوى بمفردك.

إليك بعض مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على سد احتياجاتك كجيش محتوى مكون من شخص واحد وتجنب الإرهاق. 💫

1. استخدم إطار عمل حل المشكلة - الحل هنا. اكتب تدوينة مفصلة [عدد الكلمات] تحلل تأثير [حدث/خبر محدد] على [صناعة أو مجتمع معين]. ابدأ بالمشكلة الرئيسية، متبوعةً بالتحديات أو المخاطر التي تطرحها. اختتم بالحلول القابلة للتنفيذ لكي يتكيف معها المهنيون، مدعومة ببيانات من [منصات موثوقة] ورؤى الخبراء مع روابط

2. طبّق إطار عمل ماذا، لماذا، كيف. _ اكتب مخططًا شاملاً لمشاركة مدونة شاملة لـ [عدد الكلمات]. قم بتضمين النقاط الرئيسية من [الكتاب/المقال] واستكشف كيف يمكن تطبيق هذه الأفكار على [الصناعة/المجال]. قم بتضمين أمثلة واقعية ودراسات حالة لإظهار كيفية تطبيق هذه المفاهيم. قدم [عدد] الخطوات التي يمكن للقراء تنفيذها

3. خذ دور المسوّق الرقمي. _ قم بإنشاء إستراتيجية مفصلة وقابلة للتنفيذ لتأمين روابط خلفية عالية الجودة من مواقع ويب ذات سمعة طيبة في [المجال]. استخدم إطار عمل AIDA. الهدف من ذلك هو تعزيز مصداقية موقعي [رابط الموقع] وتحسين تصنيفات البحث الخاصة به في مدونة تركز على [موضوع محدد]

**_4. يجب أن يبدأ الفيديو بخطاف أو حكاية جذابة، متبوعًا بنظرة عامة عن الموضوع، ونصائح قابلة للتنفيذ، وخاتمة تشجع المشاهدين على الاشتراك

5 __ خذ [محتوى المصدر] وأعد توظيفه في منشور على [منصة تواصل اجتماعي محددة] يستهدف [جمهور محدد]__. ابدأ بأكثر الوجبات الجاهزة أهمية وجاذبية من المحتوى المصدر، مع ضمان جذب الانتباه على الفور

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى ووضع الأفكار:

البحث عن الكلمات المفتاحية والمواضيع الشائعة ذات الصلة

إنشاء مخططات تفصيلية لتحسين محركات البحث للكتاب

تحليل استراتيجيات المنافسين وإيجاد مجالات الفرص المتاحة

إجراء أبحاث الجمهور

🧠 هل تعلم؟ تم بناء Jasper على إطار عمل المحول التوليدي المدرب مسبقًا (GPT-3) وتم تدريبه على البيانات الموجودة من حوالي 10% من الإنترنت. وهذا يسمح له بتوليد نص متماسك ومرتبط بالسياق عبر مواضيع مختلفة.

2. التأليف والتسويق

كمسوّق أو كاتب، يمكن أن يكون تحقيق التوازن بين الإبداع والاستراتيجية تحدياً.

فأنت تريد أن يكون لنسخك صدى لدى الجمهور المستهدف ولكنك لا تستطيع التوقف عن إضافة ذوقك. لإنهاء هذه المعضلة الدائمة والالتزام بمواعيدك النهائية، استخدم مطالبات جاسبر للذكاء الاصطناعي.

ما عليك سوى توفير الأطر الاستراتيجية أو تفاصيل الجمهور المستهدف ودعه يتولى الباقي.

إليك بعض أمثلة على كتابة المطالبة للبدء

**_1. استخدام إطار عمل "قبل-بعد-الجسر" "قبل-بعد-الجسر". اكتب نسخة تعرض الوضع الحالي مع [المشكلة] التي تواجهها الأفكار [شخصية العميل]. اعرض لهم العالم بعد استخدامهم لـ [المنتج/الخدمة] وكيف حسّن وضعهم. ثم قدم [جسر] لتوضح لهم كيفية الوصول إلى تلك الحالة المحسنة باستخدام منتجنا

2. اكتب نسخة باستخدام إطار عمل "حصري-حصري". صف منتجنا/خدمتنا على أنها [منتجنا/خدمتنا] على أنها [شخصية العميل المثالية] النخبة والمرغوبة ل[شخصية العميل المثالية]. قم بتضمين نقاط الحديث مثل [نقطة البيع الفريدة من نوعها]، و[نقطة الألم]، و[الإجراء المرغوب فيه]

\3.\ قم بتحليل السوق لـ [المنتج/الخدمة] \ _ حدد شرائح العملاء المحتملين بناءً على التركيبة السكانية والسلوك وتفضيلات الشراء. توفير [عدد] استراتيجيات مصممة خصيصًا للوصول إلى كل شريحة وإشراكها بفعالية، بما في ذلك قنوات محددة وأساليب مراسلة وأمثلة للحملات التي تتوافق مع احتياجاتهم

4. قم بإنشاء نسخة باستخدام إطار عمل "القصة-الحل-البيع" لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. _ _قم بسرد قصة مقنعة تتصل بـ [شخصية العميل المثالي] وترتبط بالمشكلة التي يحلها [المنتج/الخدمة]. بعد ذلك، اشرح كيف يحل منتجنا هذه المشكلة وقم بتوجيه دعوة قوية لاتخاذ إجراء لإقناع القارئ بالشراء أو اتخاذ الإجراء المطلوب. قم أيضًا بتضمين متغيرات مثل [المنتج/الخدمة]، و[نقطة البيع الفريدة]، و[الإجراء المطلوب]

5. يرجى كتابة نسخة باستخدام إطار عمل "التوقع-المفاجأة" لتوليد الاهتمام وتشجيع اتخاذ إجراء من [شخصية العميل المثالي]. قم بتضمين نقاط الحديث مثل [نقطة البيع الفريدة]، و[نقطة الألم]، و[الإجراء المطلوب]

💡 نصيحة احترافية: قم بأتمتة اختبار المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء اختبارات A / B على العناوين أو الصور أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء، ودع هذا الاختبار يحلل البيانات لتحديد الاختلافات التي تؤدي إلى أفضل النتائج.

3. محتوى الوسائط الاجتماعية

تُعد صياغة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يجذب الانتباه مع الحفاظ على صوت علامتك التجارية أمرًا صعبًا، خاصةً مع المواعيد النهائية الزائدة. تبدأ أفكارك في الشعور بالتكرار، ومن الصعب أن تعرف ما الذي يجب أن تبدأ به بعد ذلك.

بصفتك برنامج مساعد الكتابة ، يولّد جاسبر أفكاراً جديدة للمحتوى ويساعدك في صياغة منشورات لحملتك التالية المتميزة على وسائل التواصل الاجتماعي. ما عليك سوى إدخال أهدافك ومواصفاتك ودعه يقوم بالعمل.

دعنا نلقي نظرة على بعض الأفكار السريعة التي يمكنك استخدامها:

1 ... قم بإنشاء أفكار لسلسلة من المنشورات على إنستغرام تستهدف [الجمهور المستهدف]، مع تسليط الضوء على المزايا الفريدة لـ [المنتج/الخدمة]، بما في ذلك [قائمة USPs]. تقديم قصص نجاح و [عدد] من النصائح القابلة للتنفيذ المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. ارجع إلى [روابط] للحصول على الإلهام وطبق إطار عمل AIDA لجذب الانتباه والاهتمام والرغبة وتعزيز العمل

2. قم بكتابة سلسلة من التعليقات على المنشورات والنسخ الإبداعية التي تستخدم الدليل الاجتماعي وسرد القصص واللغة المقنعة بطريقة [نغمة] . يجب أن توضح قيمة [المنتج/الخدمة] وتشجع [الجمهور المستهدف] على اتخاذ إجراء. ويمكنك أيضًا استخدام الفكاهة والحكايات والمحتوى المرتبط ببعضها للتواصل معهم

3 . هل يمكنك اقتراح أفكار محتوى لـ [عدد] [منصة التواصل الاجتماعي] تتعلق بـ [موضوع/صناعة محددة] يمكن أن تجذب [الجمهور المستهدف]؟ استخدم إطار عمل PESO (مدفوع، مكتسب، مكتسب، مشترك، مملوك) لتوجيه الأفكار وتضمين وصف مفصل لكل منها مع أسلوب تنفيذها. احرص على أن تغطي الأفكار مزيجًا من المحتوى التعليمي والملهم والقابل للتنفيذ

4. ما هي بعض الوسوم العصرية والفعالة لاستخدامها على [منصة التواصل الاجتماعي] في [الشهر، السنة]، المصممة خصيصًا لـ [الجمهور المستهدف]؟ قم بتضمين مزيج من الهاشتاجات الشائعة والمتخصصة والعلامات التجارية وأضف الأعداد المحددة للمتابعين لكل منها. تأكد من توافقها مع [الكلمات الرئيسية المتعلقة بالموضوع]

5 __ هل يمكنك مساعدتي في وضع تقويم شامل للمحتوى لمدة 30 يومًا لـ [منصة التواصل الاجتماعي] يتماشى مع [قيم العلامة التجارية] ويلبي احتياجات [الجمهور المستهدف] ؟ استخدم طريقة 5-3-2 لتوجيه توازن المحتوى:_

5 منشورات إعلامية

3 منشورات ترويجية

💡نصيحة احترافية: استخدم أيقونة التألق لتحسين مطالباتك لحملات وسائل التواصل الاجتماعي. يملأ جاسبر الثغرات التي ربما فاتتك في مطالبتك الأصلية.

4. أوصاف المنتج والتجارة الإلكترونية

أنت تدير جميع قطاعات التسويق لمتجر إلكتروني يبيع منتجات جلدية مصنوعة يدويًا عبر الإنترنت. يحتوي المنتج على كل شيء للتميز، ولكن المشاركة عبر الإنترنت ليست كافية.

تستغرق كتابة أوصاف المنتجات وتحسينها لتحسين محركات البحث وقتاً تفضل أن تقضيه في التسويق خارج الإنترنت.

لكنه عمل لا مفر منه. إليك بعض مطالبات الذكاء الاصطناعي من جاسبر لمساعدتك في صياغة محتوى مقنع للتجارة الإلكترونية:

1. _ أحتاج إلى وصف تفصيلي للمنتج لخط جديد [اسم الخط] من [فئة المنتج]]. قم بتسليط الضوء على [USPs] وقم بتنظيمه في شكل خطاف وميزات وفوائد وشكل CTA. ركز على تمييز خط الإنتاج عن منافسيه، وإضافة [العوامل]، والتخصيص ل[الجمهور المستهدف]

2. قم بوصف يوم في حياة العميل_ _[الجمهور المستهدف] باستخدام [اسم المنتج]، مع تسليط الضوء على تأثيره في كل مرحلة من مراحل حياته

3. اكتب وصفاً غنياً بالحواس لـ [اسم المنتج] بواسطة [اسم العلامة التجارية]_. اذكر شكله أو ملمسه أو رائحته أو صوته دون استخدام صفات المنتج النموذجية مثل [أمثلة ]. ركز على غمر القارئ في التجربة بدلاً من مجرد وصف المنتج

4. اكتب وصفًا للمنتج وعلامات المنتج على [اسم المنتج ووصفه] التي تسلط الضوء على مدى مثالية المنتج لـ [موسم معين] أو [سيناريو معين، مثل حفل زفاف أو عطلة أو عطلة نهاية الأسبوع]. اجعل السيناريو فريدًا من نوعه للغرض من المنتج.

5 . اكتب وصفًا تعريفيًا للمنتج على [اسم المنتج] يركز على الحرفية _وقصة صناعة المنتج. يمكن أن يشمل ذلك المواد أو الحرفيين أو عملية صنعه. قم بتضمين [التفاصيل]

💡 نصيحة احترافية: قم بتدريب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لتعكس نبرة علامتك التجارية وصوتها من خلال تقديم أمثلة من محتوى سابق أو دليل أسلوب. يمكنك أيضًا تزويدها ببيانات وملاحظات جديدة لضمان توافق جميع الأوصاف مع هوية علامتك التجارية وتعزيز ثقة العملاء.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها مع موجهات الذكاء الاصطناعي لجاسبر

إن استخدام الذكاء الاصطناعي من جاسبر للذكاء الاصطناعي أمر مثير، ولكن بعض الأخطاء المبتدئة يمكن أن تترك لك نتائج أقل من مثالية. إليك ما يجب الابتعاد عنه:

الحمل الزائد للمعلومات: قد يؤدي إلقاء الكثير من المعلومات على جاسبر دفعة واحدة إلى الارتباك وعدم ترابط الاستجابات. قسّم المهام المعقدة إلى سلسلة من المطالبات المركزة التي يمكن التحكم فيها للحصول على مخرجات أوضح

قد يؤدي إلقاء الكثير من المعلومات على جاسبر دفعة واحدة إلى الارتباك وعدم ترابط الاستجابات. قسّم المهام المعقدة إلى سلسلة من المطالبات المركزة التي يمكن التحكم فيها للحصول على مخرجات أوضح قبول المخرجات غير الكافية: المخرجات غير المرضية أو دون المستوى تعني ضياع الفرص. لذا، قم بتنقيح مطالباتك أو اطلب المراجعات حتى تحصل على ما تريده

المخرجات غير المرضية أو دون المستوى تعني ضياع الفرص. لذا، قم بتنقيح مطالباتك أو اطلب المراجعات حتى تحصل على ما تريده تجاهل التحيز: يمكن أن تعكس مخرجات الذكاء الاصطناعي لجاسبر تحيزات مثل أخذ العينات أو التنميط بسبب القيود في بيانات التدريب. يمكن أن يؤدي تجاهل ذلك إلى نتائج منحرفة أو إشكالية

🤝 تذكير ودي: بينما يتفوق الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار الإبداعية وأتمتة المهام، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل البصيرة البشرية. لذا، استخدمه لتحسين مهاراتك في الكتابة.

حدود استخدام جاسبر

في حين أن Jasper يقوم بعمل رائع مع مسودات قوية، إلا أنه لا يخلو من العيوب. يتيح لك فهمها إمكانية تعديل المخرجات والتأكد من أنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتسويق المحتوى بفعالية.

التعامل مع الموضوعات المتخصصة: غالبًا ما ينتج جاسبر محتوى عام عن موضوعات متخصصة، لذا توقع تحريرًا مكثفًا. على سبيل المثال، اسأل عن التسويق القائم على الحساب في مجال الرعاية الصحية بين الشركات B2B SaaS، وقد يقدم لك نصائح عامة بدلاً من التفاصيل الخاصة بالمجال

غالبًا ما ينتج جاسبر محتوى عام عن موضوعات متخصصة، لذا توقع تحريرًا مكثفًا. على سبيل المثال، اسأل عن التسويق القائم على الحساب في مجال الرعاية الصحية بين الشركات B2B SaaS، وقد يقدم لك نصائح عامة بدلاً من التفاصيل الخاصة بالمجال يفتقر إلى إمكانيات إدارة المشاريع: يتفوق Jasper في إنشاء المحتوى ولكنه يفتقر إلى أدوات لمزامنة الأفكار أو تتبع المهام أو إدارة سير عمل الفريق. وهذا يجبر المسوقين على الاعتماد على منصات منفصلة

يتفوق Jasper في إنشاء المحتوى ولكنه يفتقر إلى أدوات لمزامنة الأفكار أو تتبع المهام أو إدارة سير عمل الفريق. وهذا يجبر المسوقين على الاعتماد على منصات منفصلة يحتاج إلى جولات متعددة من المراجعة: فكر في مخرجات جاسبر كمسودة أولية. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر صقلًا، فكن مستعدًا لاستثمار الوقت في تدقيق الحقائق والتعديلات

فكر في مخرجات جاسبر كمسودة أولية. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر صقلًا، فكن مستعدًا لاستثمار الوقت في تدقيق الحقائق والتعديلات لا يمكنه التعامل مع التنسيق المعقد: لا يتعامل جاسبر مع احتياجات التنسيق المتقدمة مثل الجداول أو المخططات أو العناصر المرئية المعقدة في المحتوى

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان (حالات الاستخدام والأدوات)

بدائل جاسبر لاستكشافها

يضع Jasper معيارًا عاليًا لكتابة الذكاء الاصطناعي ولكنه غالبًا ما ينتج محتوى متشابهًا ومتشابهًا في التنظيم. وبالنسبة للمهام المعقدة مثل تنسيق الحملات أو تخصيص المحتوى لسير العمل - قد يجعلك ترغب في المزيد.

لذا، لمَ لا تستكشف بدائل أخرى أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي ?_

هنا حيث برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية يمكن أن يساعدك.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ويمكنك استخدامه لأتمتة العمليات الروتينية، وتحسين التواصل، والحصول على زوايا تسويقية فريدة، وتسريع إنشاء المحتوى - كل ذلك ضمن منصة واحدة. ClickUp Brain مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يساعد فرق العمل على تنظيم الأفكار والعصف الذهني وإعداد مهام سير العمل لتسهيل الكتابة.

دعنا نستكشف بعض الميزات التي تجعله يستحق الاستكشاف. 📃

إنشاء المحتوى

قم بإنشاء نسخ ومحتوى مصقول بأي نبرة محددة باستخدام ClickUp Brain

سواء كنت بحاجة إلى محتوى طويل أو قصير (رسائل بريد إلكتروني، منشورات مدوّنة، نسخ على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ) - يقوم ClickUp Brain بصياغتها في غضون بضع نقرات. ويمكنه أيضًا تلخيص المناقشات وتدوين ملاحظات الاجتماعات.

📌 مثال على ذلك: 📌قم بإنشاء تقويم تسويق عبر البريد الإلكتروني لمدة شهر لحملة ترويجية لإطلاق منتج SaaS الجديد

_يجب أن يتضمن التقويم 4 رسائل بريد إلكتروني أسبوعية: واحدة لتقديم المنتج، وواحدة لشهادات العملاء، وواحدة لعرض خاص، وواحدة لعرض المنتج التجريبي

جرّب ClickUp Brain

انظر رد كليك أب برين على المطالبة

يمكنك أن ترى كيف يعالج ClickUp Brain المطالبة ويتكامل مع مستندات ClickUp لإنشاء المحتوى المطلوب. يعمل ClickUp Docs كمستودع مركزي لتخزين كل المحتوى الخاص بك. يمكن لجميع أعضاء فريقك التعاون وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني

تكامل سير العمل

تكامل ClickUp Brain مع مهام ClickUp Tasks يتيح لك إنشاء تحديثات وتقارير حالة وملخصات تلقائيًا بناءً على مهامك ومشاريعك.

علاوةً على ذلك، يضيف ClickUp Brain قيمةً كبديل للذكاء الاصطناعي من Jasper AI من خلال أتمتة إنشاء المهام بناءً على احتياجاتك ومحادثاتك.

على سبيل المثال، إذا قمت بشرح تفاصيل موضوع منشور جديد في المدونة، فيمكنه إنشاء المهمة وتعيينها إلى كاتب المحتوى، وذلك بفضل إمكانات الأتمتة المدمجة التي يمكنها معالجة أوامر الأتمتة بلغة طبيعية.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعاني من إعادة صياغة الجمل المحرجة أو تحتاج إلى ضبط المحتوى الموجود، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain. فهو ينقح تدفق الجمل وبنيتها وقابليتها للقراءة، ويقدم اقتراحات لإحكام رسالتك أو تحسين اختيار الكلمات.

تتبع الحملة واسترجاع المعرفة

على عكس ذكاء جاسبر الاصطناعي، الذي يعمل بشكل أساسي على توليد الأفكار، يعمل ClickUp Brain كقاعدة معرفية تسويقية، يربط تفاصيل الحملة وملفات الفريق والتحليلات للوصول الفوري. هذه الوظيفة المتعددة الوظائف تجعله واحدًا من أقوى بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي .

هل تحتاج إلى مراجعة أداء حملتك الأخيرة؟ اسأل Brain، _'ما هي نسبة النقر إلى الظهور لحملة البريد الإلكتروني الأخيرة؟

احصل على تحديثات فورية حول أي مناقشات أو مهام لضمان توافق الفريق مع ClickUp Brain

تعاون الفريق

هل تريد إنشاء سير عمل سلس لفرق المحتوى لديك؟ ClickUp Brain + دردشة ClickUp هو إجابتك. يتيح لك ClickUp Brain تنظيم جميع أفكارك وملاحظاتك ومواردك وتخزينها في مكان واحد، مما يسهل عليك تتبع مفاهيم المحتوى والبناء عليها.

في الوقت نفسه، تحافظ ClickUp Chat على مركزية التواصل بحيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الملاحظات أو مناقشة التغييرات أو طرح الأسئلة بسرعة - دون التنقل بين المنصات المختلفة. لا يؤدي هذا المزيج إلى تبسيط التعاون فحسب، بل يضمن أيضاً بقاء كل شيء متصلاً، مما يسهل على الفرق البقاء على نفس الصفحة وإنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة.

قوالب معدة مسبقاً

لجعل عملك أسهل، يحتوي ClickUp على مكتبة شاملة من القوالب الخاصة بالتسويق قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي . لا حاجة إلى العصف الذهني للمطالبات أو البدء من الصفر.

على سبيل المثال, قوالب استراتيجية تسويق المحتوى مثالية لفرق التسويق التي تعاني من ضيق الوقت مع مسؤوليات متعددة.

حوّل موجهات الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع ناجحة باستخدام ClickUp

يتيح لك الذكاء الاصطناعي من جاسبر صياغة أنواع مختلفة من المحتوى وطرح الأفكار الإبداعية. ولكن هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه. فهو لا يحتوي على أي أدوات متكاملة لإدارة المشاريع تساعدك على تركيز استراتيجيات تسويق المحتوى الخاص بك.

إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المشاريع مع قدرات ذكاء اصطناعي مدمجة، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

ClickUp عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشروعات تعمل على تبسيط سير عملك بأدوات قوية لإدارة المهام، وتتبع تقدم المشروع، وتنسيق الجهود بين الفرق.

يُعد ClickUp Brain موردًا قيِّمًا داخل مساحة عمل ClickUp يعمل على تحسين إدارة المهام وإنشاء المحتوى والتعاون بين فرق العمل. وهو يتخطى المساعدة الأساسية في الكتابة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مهام سير العمل اليومية، مما يجعل إدارة وتنفيذ أكثر المشاريع تعقيداً أسهل.

إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅