كيفية استخدام ChatGPT في كتابة الإعلانات

قال ألبرت أينشتاين: "الإبداع هو ذكاء يستمتع به". بالنسبة لمؤلفي النصوص، الإبداع هو ما يحول الكلمات إلى سحر. ولكن ماذا لو كانت لديك أداة تجعل كتابتك أسرع وأكثر حدة وإثارة؟

ادخل إلى ChatGPT - أداة ذكاء اصطناعي لتسريع البحث وصقل مسوداتك وتوليد أفكار المحتوى. ✨

كل ما عليك فعله هو فتح ChatGPT، وإدخال تفاصيل عن مشروعك، وها أنت ذا! لديك على الفور مجموعة من الشعارات الإبداعية والأفكار المبتكرة في متناول يدك.

مع ChatGPT، لم تعد كتابة الإعلانات تبدو وكأنها وظيفة وحيدة. يمكن أن تكون شريكك الإبداعي في توليد الأفكار، وفهم جمهورك المستهدف، وصياغة محتوى جذاب، كل ذلك في ثوانٍ. لذا، سواءً كنت بحاجة إلى عنوان جذاب، أو نسخة إعلانية أو عرض ترويجي مصقول، فإن ChatGPT هنا لدعمك عندما ينفد إبداعك.

هل أنت مستعد لمعرفة ما يمكن أن يقدمه لك الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟ دعنا نبدأ! 🤖

فهم ChatGPT لكتابة الإعلانات ## فهم ChatGPT لكتابة الإعلانات

بفضل الذكاء الاصطناعي، شهدت كتابة الإعلانات تحولاً بزاوية 360 درجة، مما يفتح إمكانيات جديدة للكتاب. فبدلاً من الانشغال بالجوانب التقنية لإنشاء المحتوى، أصبح بإمكان الكتّاب الآن التركيز على ما يهم حقًا - وهو الإبداع وبناء الروابط .

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بالعمل الشاق، فإن مؤلفي الإعلانات لديهم المزيد من الوقت لضبط عملهم واستكشاف أفكار جديدة وإبراز المحتوى. وهذا يعني مساحة أكبر لتجربة زوايا فريدة من نوعها، واستكشاف اتجاهات جديدة، وإنشاء محتوى أكثر خصوصية وجاذبية.

مع الذكاء الاصطناعي، يمكن لمؤلفي الإعلانات العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر. فكّر في ChatGPT كمزيج من الإبداع والتكنولوجيا التي تجعل الكتابة أكثر قوة وديناميكية.

كيف يعمل ChatGPT حقاً

مثل العديد من الأدوات الحديثة الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل ChatGPT كنموذج لغوي كبير (LLM). يتم تدريبه على مجموعات بيانات ضخمة، وتقسيم المطالبات إلى رموز لتحليل السياق والنية. في الواقع، تدّعي Open AI أنه تم تدريب ChatGPT على 300 مليار كلمة من مدونات ومواقع إلكترونية مختلفة وغيرها!

عندما تُدخِل مطالبة ما، يقوم ChatGPT بإنشاء استجابة باستخدام الأنماط التي تعلّمها من بيانات التدريب الخاصة به.

على سبيل المثال، إذا سألت، "ما هو الشعار الجيد لبيع الكرواسون؟ يقوم ChatGPT بتحليل السياق ويولّد إجابة مثل: "سطع صباحك بالكرواسون الطازج!" تحدث هذه المحاذاة لأن ChatGPT قد تعلمت من مجموعة كبيرة من الأنماط اللغوية لإنتاج مخرجات ذات صلة وطبيعية الصوت.

👀 هل تعلم؟ اكتسبت ChatGPT 1 مليون مستخدم في 5 أيام فقط بعد إطلاقه. وبعد شهرين، وصل عدد مستخدميه النشطين إلى 100 مليون مستخدم!

مزايا استخدام ChatGPT لكتابة الإعلانات

الآن دعنا نرى كيف يمكن لـ ChatGPT و تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات :

يوفر الوقت: يمكن أن توفر ChatGPT الوقت من خلال التعامل مع مهام مثل العصف الذهني والصياغة وتحديد المحتوى والبحث. مع سرعة إنجاز المهام، يمكنك التعامل مع المزيد من العملاء، أي توسيع نطاق عملك المستقل أو وكالتك

يمكن أن توفر ChatGPT الوقت من خلال التعامل مع مهام مثل العصف الذهني والصياغة وتحديد المحتوى والبحث. مع سرعة إنجاز المهام، يمكنك التعامل مع المزيد من العملاء، أي توسيع نطاق عملك المستقل أو وكالتك فعّالة من حيث التكلفة: تكلفة استخدام ChatGPT (الإصدار الأصلي) هي صفر. نعم، هذا صحيح بدون إنفاق فلس واحد، يمكنك استخدامه لإنشاء أي شكل ونوع من المحتوى الجذاب على نطاق واسع. بعبارة أخرى - المزيد من المحتوى والكفاءة والإبداع - كل ذلك بدون تكلفة

تكلفة استخدام ChatGPT (الإصدار الأصلي) هي صفر. نعم، هذا صحيح بدون إنفاق فلس واحد، يمكنك استخدامه لإنشاء أي شكل ونوع من المحتوى الجذاب على نطاق واسع. بعبارة أخرى - المزيد من المحتوى والكفاءة والإبداع - كل ذلك بدون تكلفة التغلّب على عائق الكاتب: كل كاتب يعرف معاناة التحديق في صفحة فارغة في انتظار أفكار لا تأتي. وبعد فترة، قد تشعر أنك استهلكت كل الأفكار الجيدة. يمكنك استخدام ChatGPT للحصول على الإلهام

كل كاتب يعرف معاناة التحديق في صفحة فارغة في انتظار أفكار لا تأتي. وبعد فترة، قد تشعر أنك استهلكت كل الأفكار الجيدة. يمكنك استخدام ChatGPT للحصول على الإلهام تخصيص المحتوى: يساعد ChatGPT على تخصيص المحتوى لجمهور معين من خلال فهم ما يحبونه وتخصيص الرسالة لتناسب احتياجاتهم. يمكنه إنشاء نص يبني علاقة عاطفية مع العملاء المحتملين، سواء كان ذلك لرسائل البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية

يساعد ChatGPT على تخصيص المحتوى لجمهور معين من خلال فهم ما يحبونه وتخصيص الرسالة لتناسب احتياجاتهم. يمكنه إنشاء نص يبني علاقة عاطفية مع العملاء المحتملين، سواء كان ذلك لرسائل البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية تعددية التنسيقات والأساليب والنغمات: ينتقل ChatGPT بسهولة بين التنسيقات المختلفة، سواءً كان ذلك وصفًا للمنتج أو منشورات المدونة أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ويُكيِّف أسلوبه ونبرته لتتناسب مع السياق، سواءً كان احترافيًا أو غير رسمي أو ودودًا

إليك مثال على كيفية استجابة ChatGPT:

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عبر ChatGPT

نعم، الأمر بهذه البساطة! 🎉

هذه بعض فوائد ChatGPT. دعنا نتفحص سريعاً بعض الأمثلة لمساعدتك على فهم حالات استخدامه بالتفصيل.

كيفية استخدام ChatGPT لكتابة الإعلانات

في كتابة الإعلانات، تكمن قوة ChatGPT في كيفية كتابة المطالبات . كلما كانت مطالبتك أكثر تحديدًا، كان الإخراج أفضل.

هكذا تبدو مدخلات ومخرجات المطالبة العادية عادةً:

عبر ChatGPT

الآن، بأخذ نفس المثال، دعنا ننشئ مطالبة أكثر تعقيدًا. فيما يلي المدخلات والمخرجات:

عبر ChatGPT_

هل ترى الفرق في الإخراج؟ هذه هي قوة مطالبات ChatGPT الصحيحة. والآن، دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام ChatGPT لكتابة الدردشة للحصول على محتوى ملائم وعالي الجودة.

1. منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

فكّر في ChatGPT كشريكك في العصف الذهني أو زميلك في فريق العمل لوسائل التواصل الاجتماعي. قدِّم أفكاراً أو أضف كلمات رئيسية، ويمكن للبرنامج أن يبتكر منشورات ممتعة وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لنفترض أنك بحاجة إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لعيد الميلاد لمتجر أثاث. إليك كيفية استجابة ChatGPT:

📖 اقرأ المزيد: قوالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المجانية في إكسل وجداول البيانات

2. نسخة الإعلان

قد تكون كتابة إعلانات تجذب الانتباه أمراً صعباً، لكن ChatGPT يجعل الأمر بسيطاً. يمكنك مشاركة بعض التفاصيل حول منتجك وجمهورك، وسيقوم البرنامج بإنشاء إعلانات قصيرة وسريعة في ثوانٍ.

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع أحذية الجري، إليك كيفية إنشاء نسخة إعلان على فيسبوك:

3. المدونات

إذا كنت تنشئ منشور مدونة وتحتاج إلى مساعدة في إنشاء مخطط تفصيلي، يمكن لـ ChatGPT أن ينقذك. تخيل أنك تكتب مدونة عن تحويل الصفحة المقصودة. يمكنك حتى إنشاء منشور كامل من مخطط تفصيلي. إليك كيف يمكن لـ ChatGPT المساعدة في إنشاء مخطط تفصيلي للمدونة:

4. العناوين وعبارات الحث على اتخاذ إجراء

باستخدام ChatGPT، يمكنك إنشاء عناوين لافتة للنظر وعبارات مقنعة للحث على اتخاذ إجراء. إنه يُنشئ عناوين وأوصاف وصفية مُحسَّنة لتعزيز تحسين محركات البحث، مما يضمن أن يجذب المحتوى الخاص بك الانتباه ويحظى بترتيب أفضل.

على سبيل المثال، إذا كانت مدونتك تدور حول "حبوب القهوة"، يمكنك تحسينها باستخدام ChatGPT.

5. حملات البريد الإلكتروني

يساعدك ChatGPT على إنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بسرعة. ما عليك سوى تقديم النقاط الرئيسية، وسيُنشئ لك سطور مواضيع جذابة ومقدمات مخصصة ومحتوى مقنع. إنه يصمم رسائل البريد الإلكتروني خصيصاً لجمهورك، سواء كنت تعمل في التجارة الإلكترونية، أو تدير رسالة إخبارية، أو تتواصل مع العملاء المحتملين.

لنفترض أنك تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية وتريد إبلاغ عملائك بالخصم الذي تقدمه بنسبة 20%. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعدك بها ChatGPT:

📖 اقرأ المزيد: أفضل 15 أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي للمحتوى في عام 2024 إلى جانب جميع الأعمال الخاصة بالمحتوى، يمكن لـ ChatGPT مساعدتك في:

6. البحث

يمكن أن تكون ChatGPT شريكك في البحث، مما يجعل العملية أسرع وأكثر فعالية. يمكنك تزويده بمقابلات العملاء والمراجعات والشهادات لتحديد الأنماط في اللغة ونقاط الألم والاحتياجات. يمكنه تحديد المواضيع والرؤى المشتركة لإنشاء نسخة أكثر استهدافاً تخاطب جمهورك مباشرةً.

يمكن أن يساعدك ChatGPT على اكتشاف زوايا فريدة من خلال مراجعة آراء العملاء الحاليين واتجاهات السوق من أجل تحديد المواقع والقيمة المقترحة بشكل أفضل.

ويمكنه أيضاً تحليل محتوى المنافسين - نسخة الموقع الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني - وتقديم رؤى حول استراتيجيات الرسائل الخاصة بهم. ويمكنه تحديد نقاط القوة والضعف والثغرات في نهجهم، مما يتيح لك وضع علامتك التجارية بشكل أكثر فعالية واغتنام الفرص التي قد يغفلونها.

لنفترض أنك تكتب في مجال التجميل. إذا كنت ترغب في مقارنة استراتيجية علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي باستراتيجية منافسيك، فإليك كيفية القيام بذلك:

📖 اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات للكتابة بالذكاء الاصطناعي

7. إعادة توجيه المحتوى

إعادة استخدام المحتوى هي طريقة ذكية لتعظيم جهودك والوصول إلى جماهير مختلفة. يمكن لـ ChatGPT أن تأخذ قطعة موجودة، مثل منشور مدونة، وتحويلها إلى تنسيقات مختلفة (في ثوانٍ) لزيادة جهودك إلى أقصى حد والوصول إلى جماهير مختلفة.

سواءً كنت بحاجة إلى مقتطفات من وسائل التواصل الاجتماعي، أو نص فيديو جذاب، أو رسم بياني معلوماتي، يمكن لـ ChatGPT إعادة صياغة المحتوى مع الاحتفاظ برسالته الأساسية. فيما يلي مثال على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها من مدونة حول نصائح الأكل الصحي.

📖 اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي في عام 2024

8. اختبار أ/ب

يمكنك أيضاً تبسيط اختبار أ/ب باستخدام ChatGPT من خلال إنشاء إصدارات متعددة من المواد التسويقية بسرعة، مثل العناوين الرئيسية أو سطور مواضيع البريد الإلكتروني أو نسخة الإعلان. يساعدك ذلك على تحسين النسخ بناءً على بيانات الأداء وتحسين رسائلك لزيادة التفاعل والتحويلات.

تخيل أنك تطلق تطبيقاً جديداً للياقة البدنية وتريد معرفة سطر موضوع البريد الإلكتروني الذي يجذب المزيد من المستخدمين. فيما يلي كيفية استخدام ChatGPT لصالحك:

📖 اقرأ المزيد: 10 برامج لسير عمل المحتوى لفرق التسويق في عام 2024

9. التحرير ومواءمة النغمة

التحرير هو المفتاح لإنشاء نسخة عالية الجودة. وخمن ماذا؟ يمكن لـ ChatGPT المساعدة في ذلك أيضًا! يمكنه تحرير المحتوى الخاص بك للتأكد من وضوحه وتماسكه لضمان توافقه مع النبرة التي تريد نقلها - سواء كانت احترافية أو ودية أو غير رسمية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام ChatGPT لتدقيق المحتوى وإزالة التناقضات النحوية واللغوية.

هذه مجرد أمثلة قليلة على قوة الذكاء الاصطناعي. إنه يغير طريقة تعامل الشركات مع كتابة الإعلانات مع الصفحات المقصودة والمواقع الإلكترونية والبيانات الصحفية وأوصاف المنتجات. ألقِ نظرة على هذا الجدول أدناه:

نوع كتابة الإعلانات كيف يمكن لـ ChatGPT المساعدة كتابة إعلانات تحسين محركات البحث إنشاء محتوى غني بالكلمات المفتاحية ومحسّن لتحسين محركات البحث أوصاف المنتجات صياغة أوصاف فريدة ومقنعة للمنتجات مصممة خصيصًا لإبراز الفوائد والميزات بفعالية الصفحات المقصودة ينشئ نسخًا مقنعة للصفحات المقصودة مصممة لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين أو عملاء نسخة المبيعات يساعد في إنشاء نسخة لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات، مما يؤدي إلى رعاية العملاء المحتملين ودفعهم نحو التحويل نصوص الفيديو يصمم نصوص فيديو جذابة وواضحة لمقاطع الفيديو التوضيحية أو الإعلانات أو محتوى الوسائط الاجتماعية نص العلامة التجارية يساعد في إنشاء رسائل متناسقة وجذابة تعكس صوت العلامة التجارية وتتواصل مع جمهورها البيانات الصحفية يساعد في كتابة بيانات صحفية واضحة واحترافية للإعلان عن الأخبار أو الأحداث أو إطلاق المنتجات دراسات الحالة إعداد دراسات حالة مفصلة ومقنعة تسلط الضوء على نجاح العلامة التجارية وتأثيرها أوراق بيضاء إنشاء أوراق بيضاء متعمقة وغنية بالمعلومات التي تثبت الخبرة وتقدم الحلول النشرات الإخبارية إنشاء محتوى للنشرات الإخبارية غني بالمعلومات وجذاب وملائم للجمهور التعاون مع المؤثرين كتابة نسخ جذابة لحملات التسويق عبر المؤثرين التي تتماشى مع كل من العلامة التجارية والمؤثرين العروض الترويجية للفعاليات ينشئ نسخة ترويجية للفعاليات، ويضمن أن تكون واضحة ومثيرة وتشجع على الحضور مسارات المبيعات يساعد في إنشاء نسخة لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات، ورعاية العملاء المحتملين ودفعهم نحو التحويل نسخة التجارة الإلكترونية ينتج نسخة واضحة تركز على التحويل لمواقع التجارة الإلكترونية وصفحات المنتجات وعمليات الدفع محتوى الموقع الإلكتروني إنشاء محتوى موقع إلكتروني مقنع وسهل الاستخدام ينقل بوضوح رسالة العلامة التجارية الاتصالات المؤسسية كتابة اتصالات احترافية تتماشى مع العلامة التجارية لرسائل الشركة الداخلية والخارجية

📖 اقرأ المزيد: 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى لسرعة إنشاء المحتوى وبينما يعتقد الكثير من المسوقين والمتحمسين للذكاء الاصطناعي أن هذه مجرد بداية، هل يمكن أن يأتي إنشاء المحتوى السهل بدون قيود؟ في الحقيقة لا

قبل أن تبدأ في إنشاء المحتوى باستخدام ChatGPT، يجب عليك أيضًا معرفة حدوده.

قيود استخدام ChatGPT لكتابة الإعلانات وإنشاء المحتوى

إذا سألت ChatGPT "ما هو 2 + 3؟" سيخبرك أنها 5. ولكن إذا أصررت على أن الإجابة هي 6، فقد يوافقك أو يجد طريقة لتجنب الاختلاف. هذا هو القيد الرئيسي - قد يبدو ChatGPT واثقًا، لكنه يفتقر إلى الفهم الحقيقي ويتماشى فقط مع ما يبدو صحيحًا.

على الرغم من أن ChatGPT يمكن أن يساعد في إنشاء المحتوى، إلا أنه لا يضمن دقة وأصالة وموثوقية المحتوى. فيما يلي بعض قيودها الرئيسية:

يكافح مع الدقة وتحديث المعلومات

أحد أكبر التحديات التي تواجه ChatGPT هو أنه تدرب فقط على البيانات والمعلومات حتى عام 2023. قد يكون هذا مشكلة كبيرة إذا كنت بحاجة إلى محتوى يحتوي على حقائق محدثة أو إحصاءات حديثة أو أخبار الصناعة.

فالعديد من المجالات، مثل التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية، تشهد تغيراً سريعاً كل يوم تقريباً، ولا يعرف ChatGPT أي شيء جديد أو قادر على الوصول إليه. على سبيل المثال، إذا سألت ChatGPT عن معدلات التضخم لعام 2024 أو المنتجات التقنية الجديدة، فقد لا يعطيك بيانات محدثة.

مخاطر الانتحال وتكرار الصياغة

لا تنسخ ChatGPT مباشرةً من مصادرها، ولكن ردودها قد تعكس أحياناً المحتوى الموجود على المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

بالنسبة للعلامات التجارية التي تهدف إلى الحصول على صوت فريد وأصيل ومميز، قد يؤدي الاعتماد فقط على ChatGPT إلى تكرار الصياغة والافتقار إلى الأصالة.

💡 نصيحة احترافية: محتوى Humazine AI من خلال إزالة الكلمات الزائدة مثل "دائم التطور" و"الارتقاء" و"التعاون"، والتركيز على إضافة القيمة من خلال السياق الواضح والرؤى الخبيرة.

نبرة وأسلوب غير متسق

يمكن أن تواجه ChatGPT صعوبة في الحفاظ على نبرة وأسلوب متسقين. نظرًا لأنه مدرب على مجموعة واسعة من البيانات، فقد ينتقل بشكل غير متوقع بين اللغة الرسمية وغير الرسمية، مما يخلق تجربة قراءة مفككة.

إذا كنت تهدف إلى صوت معين، فقد يؤدي هذا التناقض إلى وقت تحرير إضافي لجعل المحتوى يتدفق بسلاسة.

إليك ما يقوله روب روني، مؤلف الإعلانات، حول استخدام ChatGPT للنسخة:

via لينكد إن وأخيراً، تثير ChatGPT مخاوف أخلاقية بشأن الشفافية والأصالة. فغالبًا ما يتوقع القراء رؤى بشرية أصيلة، لذا فإن تمرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنه مكتوب من قبل البشر يمكن أن يطمس الثقة.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي هل تمنعك هذه القيود من إنشاء نسخة ممتازة؟ قدم انقر فوق محاولة

استخدام ClickUp لكتابة الإعلانات ## استخدام ClickUp لكتابة الإعلانات

ككاتب، على الأرجح أنك غارق في عدد أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم. كل منها يعدك بجعل الكتابة أسهل، لكن العديد منها لا يزال يجعلك تتنقل بين المنصات، وتضيع الوقت في مهام يمكن أتمتتها.

ادخل إلى انقر فوق الدماغ -أداة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لجعل عملية الكتابة أكثر ذكاءً وسرعة وترابطًا.

استخدم ClickUp Brain لإعداد منشورات إبداعية على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك:

كتابة نسخة تسويقية تناسب صوتك وأهدافك بشكل مثالي. من منشورات المدونات الجذابة إلى المحتوى التسويقي، يقدم ClickUp Brain اقتراحات كتابة مصممة خصيصاً لتتناسب مع أسلوبك وأهدافك، مما يجعل كل كلمة مهمة

تبسيط أفكار الكتابة المعقدة وتحسين الرسائل لإنشاء محتوى أكثر جاذبية وقابلية للقراءة

استخراج النقاط الرئيسية وتلخيصها تلقائياً من المستندات والمهام والتعليقات للحفاظ على الوضوح والتركيز عبر المشاريع

استفد من استخدام نظام أساسي آمن يمكنه الاستفادة من المعلومات من داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

📖 اقرأ المزيد: تعرف على الاختلافات بين ChatGPT و ClickUp لفهم الأداة التي تناسب سير عملك بشكل أفضل

مستندات ClickUp

تتضمن كتابة النصوص عدة جولات من المراجعات والملاحظات. مع مستندات ClickUp ، يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على نفس المستند في وقت واحد. لا مزيد من انتظار الردود على البريد الإلكتروني أو التعامل مع مشكلات التحكم في الإصدار - يمكن للجميع رؤية التغييرات فور حدوثها من أجل التواصل السلس.

العصف الذهني للأفكار وإجراء التحليلات والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Docs، يمكن لفريقك:

التعاون في الوقت الفعلي، وتقديم الملاحظات وترك التعليقات - كل ذلك داخل المستند نفسه. احصل على ملاحظات فورية من أصحاب المصلحة أو العملاء أو أعضاء الفريق لإجراء تعديلات فورية وتسريع عملية تسليم المشروع

تبادل الأفكار وتنقيحها وتنظيمها للعناوين الرئيسية أو الشعارات أو مواضيع المدونة - كل ذلك في مكان واحد

نظّم النسخ باستخدام العناوين والعناوين الفرعية وقوائم المراجعة لتحسين سهولة القراءة وضمان التدفق المنطقي

تعيين المهام مباشرةً داخل المستند، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع المراجعات لإبقاء عملية كتابة النسخ على المسار الصحيح

مراقبة التغييرات من خلال سجل الإصدارات، ومقارنة المسودات، واسترجاع المحتوى السابق لتجنب فقدان الأفكار المهمة

انقر فوق أتمتة سير العمل

غالباً ما يقوم الكُتّاب بالتوفيق بين العديد من المهام - البحث والصياغة والتحرير والتعاون. ومع وجود العديد من الأدوات لإنشاء المحتوى، وإدارة المشاريع، والتعليقات، من السهل فقدان التركيز. أتمتة سير عمل ClickUp تبسّط المهام المتكررة مثل مراجعات المحتوى أو الموافقات من خلال اتباع الإرشادات المحددة تلقائيًا. يؤدي ذلك إلى التخلص من الخطوات اليدوية وتسريع الجداول الزمنية للمشروع وضمان الاتساق.

إنشاء عمليات أتمتة مخصصة في سير عمل كتابة الإعلانات باستخدام ClickUp Automation

باستخدام أتمتة سير عمل ClickUp، يمكنك:

أتمتة تعيينات المهام الخاصة بإنشاء المحتوى والمراجعات والموافقات للحفاظ على سير المشاريع بسلاسة

تعيين مشغلات لإخطار أعضاء الفريق عند وصول المحتوى إلى مراحل محددة، مثل المسودات أو التعديلات أو الموافقة النهائية

تخصيص مهام سير العمل لتبسيط العملية بدءاً من إنشاء الملخص إلى تسليم النسخة النهائية لتحقيق الاتساق والكفاءة

تخلص من الاختناقات من خلال أتمتة التذكيرات بالمواعيد النهائية وطلبات الملاحظات، مما يضمن تسليم المحتوى في الوقت المناسب

التكامل مع أدوات مثل محرر مستندات Google وSlack وGrammarly لأتمتة حلقات الملاحظات ومزامنة العمل عبر المنصات

انقر فوق التسويق

يمكنك أيضًا طرح أفكار الحملات وإنشاء قاعدة بيانات للمحتوى وإنشاء خرائط طريق مفصلة للمشروع مع المهام الموكلة لكل عضو من أعضاء الفريق باستخدام كليك أب للتسويق الميزات.

تخطيط وتنفيذ وتتبع الحملات التسويقية والفعاليات التسويقية بسلاسة باستخدام ClickUp Marketing

يساعدك تسويق ClickUp على:

تنظيم سير عمل المشروع باستخدام أدوات تخطيط مركزية، بما في ذلك إدارة المهام والجداول الزمنية وتقويمات الحملات

مواءمة أهدافك التسويقية مع التنفيذ اليومي من خلال ربط خارطة طريقك بالمهام والمراحل الرئيسية القابلة للتنفيذ

تعاون دون عناء باستخدام مستندات ClickUp ولوحات المعلومات وأدوات التدقيق، مما يضمن مزامنة جميع أعضاء الفريق

عرض تقدم الفريق في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات التي تتتبع إنجاز المهام والجداول الزمنية والأداء العام للحملة

قم بدمج أدوات التسويق المفضلة لديك، مثل HubSpot وSlack وG Suite، لإنشاء سير عمل موحد وفعال

الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات باستخدام ClickUp

إنه وقت مثير أن تكون كاتباً. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي هو المساعد الذي يحتاجه الكتّاب - المساعد الذي لا ينام أو يتعب أو ينفد من الأفكار. من خلال الجمع بين أفضل ما في العالمين (الكفاءة التي يحركها الذكاء الاصطناعي مع الدقة البشرية)، يعيد المبدعون والكتاب تعريف ما هو ممكن في سرد القصص وإنشاء المحتوى.

عندما يتعلق الأمر بكتابة النصوص، فإن مفتاح النجاح هو معرفة متى تعتمد على قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإنتاجية ومتى تدع صوتك يحمل القصة. ويمكن أن تكون ClickUp شريكك هنا.

يساعدك ClickUp Brain على تنظيم وتخطيط ومشاركة كتاباتك وأفكارك. سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء مدونة، أو نص، أو كتابة رسالة غلاف، قم بكل ذلك بنقرة واحدة.

لا تجلس على إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة مقنعة. اشترك مع ClickUp لتنظيم المشاريع، والوصول إلى المواعيد النهائية، وتنمية مهنتك في كتابة الإعلانات.