عزز نموك الوظيفي: 30 سؤالًا إعلاميًّا ثاقبًا لطرحه

عند استكشاف الخيارات المهنية، من الطبيعي أن تشعر بعدم اليقين بشأن المسار المناسب لك.

المقابلات الاستطلاعية هي وسيلة قيّمة لاكتساب الرؤى من المتخصصين في هذا المجال وتحديد ما إذا كانت مهنة معينة مناسبة لك أم لا.

الاستعداد ضروري في هذا الصدد - فلا أحد يرغب في إضاعة الوقت، لذا من المهم التعامل مع هذه المحادثات بتركيز وهدف.

إذا كنت قد اتخذت بالفعل الخطوة الأولى المتمثلة في جدولة المحادثات مع خبراء الصناعة، فأنت بالفعل لديك السبق في ذلك. 📅

والآن، تأتي القيمة الحقيقية من كيفية استخدامك لهذا الوقت لجمع الأفكار وترك انطباع دائم. من خلال طرح أسئلة مدروسة ومُعدّة جيدًا، يمكنك التأكد من أن كل محادثة ذات قيمة وتأثير. 💬

لمساعدتك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل الأسئلة التي يمكنك طرحها في المقابلات الشخصية. تابع القراءة!

ما هي المقابلة الإعلامية؟

المقابلة التعريفية هي محادثة بين شخص ما يستكشف مساراً مهنياً أو مجالاً أو شركة معينة وبين شخص محترف لديه خبرة ذات صلة.

وعلى عكس مقابلة العمل التقليدية، فإن الهدف منها ليس الحصول على وظيفة بل جمع رؤى ونصائح ومعارف قيّمة حول الشركة أو المسار الوظيفي أو اتجاهات الصناعة.

على سبيل المثال، إذا كنت مهتماً بالعمل في مجال التسويق، يمكنك الاتصال بمدير تسويق في شركة تثير فضولك وتحديد موعد لمحادثة لمدة 20 دقيقة أثناء تناول القهوة أو افتراضياً. ☕️

خلال المحادثة، يمكنك أن تسأل عن مسؤولياتهم اليومية، وكيف بدأوا العمل في هذا المجال، وأي نصيحة لشخص يدخل هذه المهنة. يمنحك هذا التبادل غير الرسمي صورة أوضح عن الدور والنصائح المفيدة للاستعداد لدخول مجال التسويق. 🎯

كيفية الاستعداد للمقابلة الإعلامية

سواء كنت تبحث عن مرشد تجاري أو استكشاف فرص وظيفية جديدة، فإن التحضير الجيد للمقابلة الإعلامية يمكن أن يترك انطباعًا دائمًا ويضمن لك الاستفادة القصوى من المحادثة.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك على الاستعداد:

الخطوة 1: حدد أهدافك

كن واضحًا بشأن ما تريد تحقيقه. حدد أهدافك، مثل اكتساب رؤى حول مسار وظيفي معين، أو اكتشاف اتجاهات الصناعة، أو التعرف على المهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال.

الخطوة 2: ابحث عن الشخص وخلفيته

خصص بعض الوقت لفهم المسار الوظيفي للشخص وأدواره وأي علاقات أو اهتمامات مشتركة. سيساعدك ذلك على صياغة أسئلة مدروسة تثبت أنك قمت بواجبك المنزلي.

تعرّف أيضًا على التطورات أو المشاريع أو التحديات الأخيرة للشركة. تسمح لك هذه المعرفة الأساسية بطرح أسئلة ذات صلة وثاقبة تربط اهتماماتك بعملهم.

الخطوة 3: قم بإعداد أسئلة مركزة باستخدام الأدوات المناسبة

قم بإعداد قائمة بالأسئلة المفتوحة لتوجيه المحادثة. يجب أن تشجع هذه الأسئلة على تقديم إجابات مفصلة وتسمح للشخص بمشاركة خبراته بشكل طبيعي.

بعد ذلك، تعمّق أكثر في مواضيع محددة تتماشى مع أهدافك. سيساعدك تخصيص كل سؤال في الحصول على رؤى عملية بدلاً من الإجابات الغامضة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من استخدام الأدوات المناسبة لتجميع وإعداد مجموعة متماسكة من الأسئلة.

على سبيل المثال, انقر فوق هي منصة إنتاجية شاملة تجمع بين ميزات إنشاء المحتوى والتحرير والتعاون. فهي تتيح لك تنظيم أسئلتك وتنقيحها بسهولة، مما يضمن إجراء مقابلة إعلامية سلسة ومؤثرة.

تذكيرات ClickUp

لا تفوّت أي مقابلة وحافظ على جدولك الزمني على المسار الصحيح باستخدام ClickUp Reminders

على سبيل المثال، استخدم تذكير النقر فوق تذكير لإدارة التواريخ والمواعيد النهائية المهمة. سواء كنت تستخدمه على المتصفح أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول، يمكنك تعيين تنبيهات لضمان عدم تفويت أي مقابلة أو مهمة مجدولة. تساعدك هذه الميزة في الحفاظ على تنظيمك ومواءمة تحضيراتك وسير عملك، بدءاً من إشعارات المقابلات وحتى تذكيرات المتابعة.

قالب عملية مقابلة ClickUp ClickUp

قالب عملية مقابلة ClickUp

ال قالب عملية مقابلة ClickUp يُضفي التنظيم والاتساق على تخطيطك للمقابلات. فهو يساعدك على تنظيم كل خطوة، بدءًا من إنشاء قائمة بالأسئلة إلى التعاون مع فريقك وتتبع المرشحين بكفاءة، مما يحول ما يمكن أن يكون عملية فوضوية إلى تجربة سلسة ومثمرة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تصميم عملية إجراء المقابلات واختبارها وتحسينها للحصول على تقييمات أسرع وأكثر دقة

التعاون مع أصحاب المصلحة طوال العملية بأكملها، مما يضمن توافق الجميع

إنشاء مهام لكل مرحلة من مراحل المقابلة - من جدولة وإجراء المقابلات إلى التقييم واتخاذ القرارات

قم بتعيين المهام وإضافة التعليقات وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين في مراجعة وتنقيح أسئلة المقابلات والملفات الشخصية للمرشحين

تتبّع كل مرحلة باستخدام حالات مخصصة لضمان الوضوح والاتساق والتقدم في الوقت المناسب

ClickUp Docs

نظم أسئلتك وملاحظاتك الخاصة بالمقابلة بسلاسة باستخدام ClickUp Docs ClickUp Docs هي الأداة المثالية لتجميع وتقديم أسئلة المقابلات الإعلامية بطريقة واضحة ومنظمة. بمساعدة هذه الميزة، يمكنك إنشاء دليل مقابلة مع صفحات متداخلة لأقسام مختلفة، مثل الأسئلة التمهيدية، والرؤى المهنية المتعمقة، والأسئلة الختامية.

اقرأ أيضًا: 10 نماذج للمقابلات الشخصية: أسئلة وأدلة لمديري التوظيف

انقر فوق المفكرة انقر فوق المفكرة ميزة قوية أخرى لتنظيم أفكارك، وقوائم المراجعة، والنتائج الرئيسية خلال مقابلاتك الإعلامية.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك:

تنسيق ملاحظاتك باستخدام العناوين، والنصوص العريضة، والنقاط النقطية، والمزيد للحفاظ على أفكارك منظمة وسهلة الرجوع إليها

تحديد موقع معلومات محددة بسرعة من خلال البحث عن كلمات رئيسية في عناوين أو أوصاف ملاحظاتك - مثالية لتتبع الأفكار من مقابلات متعددة

حوّل ملاحظاتك إلى مهام أو مستندات قابلة للتنفيذ، مما يسهل تحويل الأفكار إلى إجراءات متابعة أو مواد مرجعية لمقابلات لاحقة

ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك انقر فوق الدماغ يعمل على تحسين إجراءات العمل من خلال توفير مساعدة ذكية قائمة على السياق مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المهنية. من خلال ميزة مدير المعرفة الخاصة به، يمكنك إنشاء أسئلة المقابلات المعلوماتية أو مراجعتها أو طرحها بسرعة.

أنشئ أسئلة ثاقبة للمقابلات الشخصية وابقَ متقدمًا مع مساعدة ClickUp Brain المدعومة بالذكاء الاصطناعي

على سبيل المثال، يمكنك إدخال مطالبة مثل "إنشاء 30 سؤالاً مفصلاً لمقابلة عمل معلوماتية"، وسيستفيد الذكاء الاصطناعي من قاعدة بياناته المعرفية لتقديم قائمة شاملة بالأسئلة:

### الخطوة 4: تدرّب على المقدمة الخاصة بك

استعد لتقديم نفسك في جملة أو جملتين. قم بتضمين خلفيتك واهتماماتك الحالية وسبب تواصلك لإجراء هذه المحادثة.

احرص أيضًا على ذكر سبب اهتمامك بشكل خاص بوجهة نظرهم (على سبيل المثال، خلفيات مهنية مماثلة، وخبرة محددة في المجال).

الخطوة 5: وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل والاستعداد للتواصل

في حين أن معظم المقابلات التعريفية تتم عبر مكالمة فيديو، فكر في عرض الاجتماع شخصيًا إذا كان الشخص المعني محليًا ومنفتحًا على ذلك. بغض النظر عن الشكل، انتبه لوقت الشخص الآخر. احرص على ألا تزيد مدة المحادثة عن 20-30 دقيقة ما لم يعرض عليك تمديدها.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتحضير للمقابلات

## أفضل 30 سؤالاً يجب طرحها في مقابلة إعلامية

فيما يلي 30 سؤالاً ثاقباً لمقابلات العمل المعلوماتية التي ستساعدك على التميز وبناء العلاقات واكتساب معرفة قيمة. هل أنت مستعد لإثارة الإعجاب والتعلم من خبراء الصناعة؟

دعنا ندخل في الموضوع إذن:

**1. كيف يبدو يومك المعتاد في عملك؟

يعطي هذا السؤال فكرة عن المسؤوليات والتحديات اليومية للوظيفة. فهو يساعدك على فهم ما يمكن توقعه وما إذا كان يتوافق مع اهتماماتك ومهاراتك.

مثال: قد يصف مدير المشروع يوماً مليئاً باجتماعات الفريق والتحقق من التقدم المحرز والتعاون بين الأقسام.

**2. كيف اقتحمت هذا المجال؟

يساعد هذا السؤال في الكشف عن المسارات التي سلكها الآخرون، مما يوفر الإلهام والنصائح العملية لرحلتك المهنية الخاصة بك.

مثال: قد يقول الشخص الذي تمت مقابلته أنه بدأ كمتدرب، أو أنه تلقى دورات تدريبية محددة، أو أنه قام بالتواصل على نطاق واسع ليحصل على وظيفته الحالية.

**3. ما هي المهارات التي ترى أنها الأكثر قيمة للنجاح في هذا المجال؟

يحدد هذا السؤال المهارات الأساسية التي يبحث عنها أصحاب العمل ويتيح لك تقييم ما إذا كنت بحاجة إلى تطويرها أو تحسينها.

مثال: قد يركز مصمم الجرافيك على أهمية الإبداع والاهتمام بالتفاصيل وإتقان برامج التصميم مثل Adobe Creative Suite.

**4. ما هي بعض التحديات الشائعة في وظيفتك؟

إن التعرف على الصعوبات التي تواجهك في الوظيفة يهيئك لمواجهة العقبات المحتملة ويساعدك على تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للتعامل معها.

مثال: قد يذكر مطور البرامج المواعيد النهائية الضيقة والحاجة المستمرة لتعلم تقنيات جديدة كتحديات رئيسية.

💡 نصيحة محترف: اسألهم عن تحدٍ واجهوه ذات مرة وكيف تغلبوا عليه. يمكن أن تكشف القصة وراء نموهم عن رؤى قيمة حول المرونة والقدرة على التكيف!

5. كيف تسأل عن شهادات العملاء في هذه المهنة؟

يساعدك هذا السؤال على فهم كيفية بناء المصداقية والاستفادة من تجارب العملاء الإيجابية لتعزيز سمعتك المهنية.

مثال: قد يقوم مستشار التسويق بمشاركة استراتيجيات طلب الشهادات بعد الحملات الناجحة، مثل طلب التعليقات بعد الانتهاء من المشروع أو تقديم حوافز للإحالات.

**6. كيف يمكنك مواكبة اتجاهات الصناعة؟

تساعدك معرفة كيفية مواكبة المحترفين ذوي الخبرة للتغييرات على تبني استراتيجيات مماثلة للبقاء على اطلاع.

مثال: قد يذكر مسؤول تنفيذي في مجال التسويق حضور ندوات عبر الإنترنت، أو متابعة قادة الفكر في المجال على موقع LinkedIn، أو الاشتراك في النشرات الإخبارية ذات الصلة للبقاء على اطلاع.

**7. كيف تبدو ثقافة العمل في شركتك؟

يساعد فهم ثقافة العمل على قياس ما إذا كانت بيئة الشركة تتوافق مع أسلوب عملك وقيمك.

مثال: يمكن أن يصف مدير التوظيف في شركة تقنية ما ثقافة العمل التعاونية والمرنة مع خيارات العمل عن بُعد وأنشطة بناء الفريق المنتظمة.

**8. هل هناك أي جمعيات أو شبكات مهنية تنصح بالانضمام إليها؟

يساعد هذا السؤال في تحديد المجموعات أو المجتمعات التي توفر الدعم والتعلم وفرص التواصل. بالإضافة إلى الجمعيات الرسمية، فإن الانضمام إلى توجيه الأقران يمكن أن تكون الشبكات مفيدة للغاية.

مثال على ذلك: قد يقترح المحلل المالي الانضمام إلى جمعيات مثل معهد المحللين الماليين المعتمدين للحصول على الشهادات والتواصل.

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن مرشدك المهني التالي عن طريق السؤال عن أكثر النصائح تأثيرًا التي تلقوها - فقد يقودك ذلك إلى شخص ما ساهم في نجاحهم! 🌟

9. كيف تغيرت وظيفتك منذ أن بدأت العمل في هذا المجال؟

يوضح هذا كيف تتطور المهنة بمرور الوقت، مما يمنحك نظرة ثاقبة على الاتجاهات والمهارات المستقبلية المحتملة التي يجب تحديد أولوياتها.

مثال: قد يناقش الصحفي كيف غيرت منصات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي من طريقة إعداد التقارير الصحفية مقارنةً ببداية العمل.

**10. ما هي النصيحة التي تقدمها لشخص يبدأ العمل في هذا المجال؟

يمكن للنصيحة المباشرة من محترف متمرس أن توجه خطواتك الأولية وتساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة.

مثال: يمكن لمهندس متمرس أن يوصي باكتساب خبرة عملية من خلال التدريب الداخلي والتركيز على مهارات حل المشكلات.

11. ما هي أهم الصفات التي يحتاجها الشخص للتفوق في هذا الدور؟

يساعدك هذا السؤال على فهم السمات الشخصية وأخلاقيات العمل التي يتم تقديرها في الصناعة أو الوظيفة، مما يكمل ما قد تراه في الوصف الوظيفي.

مثال: قد يركز مدير المبيعات على أن يكون استباقيًا ومرنًا ويتمتع بمهارات قوية في التعامل مع الآخرين.

**12. ما هي بعض المفاهيم الخاطئة التي يحملها معظم الناس عن هذه الوظيفة؟

يكشف هذا السؤال عن الخرافات الشائعة أو سوء الفهم، مما يمنحك صورة أوضح لماهية الوظيفة في الواقع بخلاف ما قد ينقله الوصف الوظيفي.

مثال: قد يقول أحد منظمي الفعاليات أنه على الرغم من أن هذه الوظيفة تبدو ساحرة، إلا أنها تنطوي على الكثير من الضغوطات وراء الكواليس وحل المشاكل.

**13. هل يمكنك أن تخبرني عن مشروع عملت عليه مؤخرًا ودورك فيه؟

يساعدك هذا السؤال في الحصول على مثال ملموس عن العمل اليومي وأنواع المهام التي قد تواجهها.

مثال: قد يصف الباحث في تجربة المستخدم مشروعًا حيث أجرى بحثًا عن المستخدم لفهم نقاط الألم في تصميم تطبيق الهاتف المحمول.

**14. ما هو أكثر ما تستمتع به في عملك؟

يكشف هذا عن الجوانب المجزية في الوظيفة ويساعدك على تحديد ما إذا كانت هذه الجوانب تتوافق مع ما يجب أن تسعى إليه في بحثك عن وظيفة.

مثال: قد يعبر المعلم عن أن رؤية الطلاب يفهمون مفاهيم جديدة تجعل العمل مُرضيًا.

**15. ما هو التحدي الأكبر الذي يواجه مجال عملك في الوقت الحالي؟

يساعدك فهم التحديات الحالية على الاستعداد للمشكلات التي قد تواجهها وإظهار الوعي أثناء المقابلات.

مثال: قد يذكر خبير الأمن السيبراني الوتيرة السريعة للتهديدات الجديدة والحاجة المستمرة لتحديث التدابير الأمنية.

**16. ما هي بعض التوجهات التي تراها في هذا المجال الوظيفي خلال السنوات القليلة القادمة؟

يقدم هذا السؤال نظرة ثاقبة حول كيفية تغير الصناعة والمهارات أو التقنيات التي قد تستحق التعلم.

مثال: يمكن أن يتحدث أخصائي الرعاية الصحية عن الأهمية المتزايدة للتطبيب عن بعد والرعاية الشخصية للمرضى.

💡 نصيحة احترافية: اطلب معرفة أي مصادر غير تقليدية للتعلم - مثل المنتديات المتخصصة أو المدونات الصوتية الأقل تداولاً. 🕵️‍♂️

**17. كيف تقيس نجاحك في عملك؟

يوضح هذا الأمر مقاييس الأداء التي يتم تقييمها ويساعدك على فهم شكل النجاح في تلك الوظيفة.

مثال: قد يقيس مدير المنتج النجاح من خلال إطلاق منتج ناجح وردود فعل المستخدمين الإيجابية.

**18. ما هو الشيء الوحيد الذي كنت تتمنى أن تعرفه عندما كنت في بداية عملك؟

يساعدك هذا السؤال على جمع المعلومات والمزالق المحتملة التي يجب تجنبها عند البدء في هذا المجال.

مثال: قد ينصحك الكاتب بأن تتواصل باستمرار ولا تعتمد فقط على الأعمال المنشورة، حيث بناء علاقة مع المحررين والزملاء الكتاب هو مفتاح التقدم في هذا المجال.

**19. كيف تتعامل مع التوازن بين العمل والحياة الشخصية في هذا المنصب؟

يساعدك فهم مدى تطلّب الوظيفة على إدارة توقعاتك وتقييم ما إذا كانت الوظيفة تناسب أسلوب حياتك. كما يقدم هذا السؤال أيضاً نظرة ثاقبة حول كيفية حفاظ المهنيين على الروابط و العلاقات أثناء العمل عن بُعد وهو أمر بالغ الأهمية لمعظم الوظائف.

مثال: قد يشارك أحد كبار الاستشاريين أنه يحدد أولويات إدارة الوقت، ويضع حدودًا واضحة لساعات العمل، ويستخدم جدولة مرنة لضمان قدرته على الموازنة بين اجتماعات العملاء والوقت الشخصي، خاصة عند العمل عن بُعد.

🧠 تذكر: إذا كنت تتساءل عن كيفية تكوين صداقات في العمل عليك القيام بما يلي

كن ودودًا ومنفتحًا للمحادثات 🤝 🤝

أظهر اهتماماً حقيقياً بحياة زملائك وعملهم 🤝 🌟

الانضمام إلى أنشطة الفريق أو المناسبات الاجتماعية للترابط خارج العمل 🏆 🏆

تقديم المساعدة أو الدعم عند الحاجة لبناء الثقة 🤗🤗

حافظ على الإيجابية وحافظ على سلوك ودود كل يوم 😊

**20. ما هي الأدوات أو البرامج التي تستخدمها بانتظام؟

يمكن أن تساعدك معرفة الأدوات أو البرامج التي يشيع استخدامها في الوظيفة على الاستعداد من خلال تعلمها مسبقًا.

مثال: قد يذكر مصمم الجرافيك استخدام Adobe Photoshop وIllustrator وCanva كجزء من عمله اليومي.

**21. ما هو شكل المقابلة، وهل سيتم إجراؤها عن بُعد؟

يساعدك فهم هيكل ولوجستيات المقابلة على الاستعداد بشكل أفضل وإدارة توقعاتك. فالسؤال عن شكل المقابلة - سواء كانت شخصية أو عن بُعد أو مزيجاً من ذلك - يوضح لك النهج ويتيح لك تكييف استعدادك.

مثال: قد يشرح لك أخصائي الموارد البشرية أن شركته تجري مقابلة فيديو أولية تليها مقابلة جماعية مما يعطيك فكرة عما يمكن توقعه وكيفية الاستعداد وفقاً لذلك.

➡️ اقرأ المزيد: نصائح للمقابلة عن بُعد للتحضير لمقابلتك التالية

**22. ما هو الدرس الأكثر قيمة الذي تعلمته في حياتك المهنية؟

يتطرق هذا السؤال إلى الحكمة التي اكتسبتها بشق الأنفس ويساعدك على فهم الدروس الرئيسية التي يمكن أن تشكل مسارك المهني.

مثال: قد يقول رائد الأعمال أن المثابرة والانفتاح على الفشل كانا ضروريين لنجاحه.

**23. كيف تتعاون عادةً مع الإدارات أو الفرق الأخرى؟

يسلط هذا السؤال الضوء على مستوى العمل متعدد الوظائف المعني ومدى أهمية العمل الجماعي في هذا الدور.

مثال: قد يشرح مطور المنتج التعاون المتكرر مع التسويق والمبيعات والهندسة لضمان توافق المنتج مع احتياجات السوق.

**24. هل هناك أي شهادات أو دورات دراسية توصي بها لشخص مهتم بهذا المجال؟

يوفر ذلك إرشادات محددة بشأن التعليم الإضافي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز مؤهلاتك ويجعلك مرشحًا أكثر جاذبية.

مثال: قد يقترح المستشار المالي الحصول على شهادة مخطط مالي معتمد (CFP) لتعزيز المصداقية والفرص الوظيفية.

**25. ما هو نوع الخبرة العملية الأكثر فائدة لاقتحام هذا المجال؟

يساعد هذا السؤال في تحديد أنواع الأدوار - الأدوار على مستوى الدخول، أو التدريب الداخلي، أو الخبرات المتوسطة المستوى.

مثال: يمكن أن يذكر أخصائي العلاقات العامة أن التدريب الداخلي في وكالات العلاقات العامة أو الخبرة في تخطيط الأحداث يمكن أن تكون مفيدة للغاية لاكتساب المهارات ذات الصلة.

**26. كيف يمكنك ترتيب أولويات المهام وإدارة الوقت بشكل فعال في هذا الدور؟

يساعدك هذا السؤال على فهم عبء العمل واستراتيجيات إدارة الوقت الفعالة في هذا الدور.

مثال: قد يشرح لك مدير المشروع كيفية استخدام أدوات إدارة المهام مثل Trello أو Asana أو ClickUp وتحديد أولويات المهام بناءً على المواعيد النهائية وتأثير المشروع.

27. هل رأيت أشخاصًا ينتقلون إلى هذا الدور من مجالات أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف فعلوا ذلك؟

هذا مفيد لفهم ما إذا كان التحول الوظيفي ممكنًا وما هي المسارات التي اتخذها الآخرون للتحول إلى هذا المجال.

مثال: قد يشارك مصمم تجربة المستخدم أن العديد من الأشخاص انتقلوا من التصميم الجرافيكي أو علم النفس من خلال أخذ دورات ذات صلة وبناء محفظة قوية.

**28. ما الذي تعتقد أن المستقبل يخبئه المستقبل للمحترفين في هذا المجال؟

يستكشف هذا السؤال مدى استمرارية هذا المجال ونموه المحتمل، مما يساعدك على تقييم استدامته كخيار مهني.

مثال: قد يناقش أحد المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات ظهور الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع التأكيد على الحاجة إلى التطوير المستمر للمهارات التقنية.

**29. ما هي بعض الأخطاء الرئيسية التي يجب تجنبها عند الدخول في هذه المهنة؟

يتيح لك ذلك التعلم من تجارب الآخرين وتجنب المزالق الشائعة التي قد تؤخر أو تعيق تقدمك المهني.

مثال: قد يحذر أحد الصحفيين من الفشل في بناء محفظة متنوعة أو عدم التواصل باستمرار داخل الدوائر الإعلامية.

**30. هل يمكنك أن توصي بأي موارد (كتب أو مواقع إلكترونية أو مدونات صوتية) لشخص مهتم بهذا المجال؟

يوجهك هذا السؤال نحو المواد المفيدة التي يمكن أن تعمق فهمك وتبقيك على اطلاع على اتجاهات الصناعة.

على سبيل المثال: قد يوصي خبير التسويق بكتب مثل "معدي: كيف تبني الكلام الشفهي في العصر الرقمي" من تأليف جوناه بيرغر أو يقترح متابعة المدونات الصوتية في هذا المجال مثل "التسويق على القهوة".

➡️ اقرأ المزيد: كيفية العثور على مرشد في هندسة البرمجيات

## آداب وأفضل الممارسات لإجراء المقابلات الإعلامية

يمكن أن يساعدك التعامل مع المقابلات المعلوماتية بالعقلية الصحيحة في بناء علاقات حقيقية واكتساب رؤى قيمة.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

التركيز على القيمة المتبادلة: فكر في كيفية المساهمة في المحادثة. شارك مقالات أو رؤى أو اتصالات ذات صلة قد تهمهم. هذا يدل على أنك تفكر فيما هو أبعد من مصلحتك فقط

فكر في كيفية المساهمة في المحادثة. شارك مقالات أو رؤى أو اتصالات ذات صلة قد تهمهم. هذا يدل على أنك تفكر فيما هو أبعد من مصلحتك فقط اسأل عن حكمة غير تقليدية: بدلاً من الاعتماد فقط على الأسئلة التقليدية، اسأل عن النصيحة التي يتمنون لو أنهم تلقوها أو الدروس المستفادة من تجارب غير متوقعة. يمكن أن يكشف ذلك عن رؤى فريدة وقيّمة

بدلاً من الاعتماد فقط على الأسئلة التقليدية، اسأل عن النصيحة التي يتمنون لو أنهم تلقوها أو الدروس المستفادة من تجارب غير متوقعة. يمكن أن يكشف ذلك عن رؤى فريدة وقيّمة استمع أكثر مما تتكلم: تعامل مع المحادثة كفرصة للتعلم. أعط الأولوية لقصصهم وأفكارهم على مشاركة قصصهم وأفكارهم الخاصة بك، وأظهر أنك مهتم بصدق بوجهة نظرهم

تعامل مع المحادثة كفرصة للتعلم. أعط الأولوية لقصصهم وأفكارهم على مشاركة قصصهم وأفكارهم الخاصة بك، وأظهر أنك مهتم بصدق بوجهة نظرهم استخدم الأسئلة المفتوحة: قم بتأطير أسئلتك لتشجيعهم على تقديم إجابات مفصلة بدلاً من الإجابات البسيطة بنعم أو لا. وهذا يؤدي إلى رؤى أكثر ثراءً ويدفع الشخص الذي تجري معه المقابلة إلى مشاركة المزيد عن تجاربه

💡 نصيحة للمحترفين: التساؤل كيفية اكتشاف الإشارات الحمراء في مقابلات العمل ? إليك بعض الاستراتيجيات التي يجب اتباعها

ابحث عن إجابات غامضة أو متناقضة حول ثقافة الشركة 👀

انتبه إلى اللغة السلبية عند مناقشة الموظفين أو المشاريع السابقة 🚩 🚩

لاحظ ما إذا كانوا يتجنبون الإجابة على الأسئلة مباشرة 🚫 🚫

لاحظ إحجامهم عن الحديث عن فرص التطور الوظيفي 🚷 🚷

انتبه للسلوك غير المهني أو مهارات التواصل الضعيفة أثناء المقابلة 🤔 🤔

## كيفية إنهاء المقابلة بلباقة

إن إنهاء المقابلة التعريفية بسلاسة لا يقل أهمية عن بدايتها.

إليك كيفية ترك انطباع إيجابي:

تأكد من المتابعة المفضلة لديهم: اسألهم عما إذا كانوا يفضلون أن يتم الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني أو عبر موقع LinkedIn، مما يشير إلى أنك تحترم تفضيلاتهم في التواصل

اسألهم عما إذا كانوا يفضلون أن يتم الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني أو عبر موقع LinkedIn، مما يشير إلى أنك تحترم تفضيلاتهم في التواصل عبّر عن امتنانك الحقيقي: اشكرهم على وقتهم وأفكارهم، مع تسليط الضوء على نقطة أو معلومة محددة كان لها صدى في نفسك

اشكرهم على وقتهم وأفكارهم، مع تسليط الضوء على نقطة أو معلومة محددة كان لها صدى في نفسك اعرض عليهم الرد بالمثل: اذكر لهم أنه يسعدك أن تشاركهم أي رؤى أو موارد ذات صلة بالمجال قد تكون مفيدة لهم

اذكر لهم أنه يسعدك أن تشاركهم أي رؤى أو موارد ذات صلة بالمجال قد تكون مفيدة لهم اختتم بمجاملة: اختم بمجاملة حقيقية حول عملهم أو مهنتهم، مع إظهار تقديرك لخبراتهم

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب للخريطة الوظيفية لتمكين مسار نمو فريقك

## متابعة ما بعد المقابلة

المتابعة بعد إجراء مقابلة إعلامية أمر ضروري لبناء علاقات مهنية والاستفادة القصوى مما تعلمته.

إليك كيفية المتابعة بشكل مدروس وفعال:

أرسل رسالة شكر : في غضون 24 ساعة، أرسل رسالة شكر شخصية عبر البريد الإلكتروني. اذكر نقاطًا محددة من المحادثة التي كانت مفيدة أو مفيدة بشكل خاص لإظهار التقدير الحقيقي لوقتهم ونصائحهم

: في غضون 24 ساعة، أرسل رسالة شكر شخصية عبر البريد الإلكتروني. اذكر نقاطًا محددة من المحادثة التي كانت مفيدة أو مفيدة بشكل خاص لإظهار التقدير الحقيقي لوقتهم ونصائحهم فكّر في النقاط الرئيسية التي استخلصتها : بعد المقابلة، قم بتدوين الأفكار الرئيسية والمهارات التي يجب تطويرها وأي مسارات مهنية برزت لك. فهذا يساعدك على ترسيخ ما تعلمته ويبقي هذه الدروس المستفادة متاحة للرجوع إليها في المستقبل

: بعد المقابلة، قم بتدوين الأفكار الرئيسية والمهارات التي يجب تطويرها وأي مسارات مهنية برزت لك. فهذا يساعدك على ترسيخ ما تعلمته ويبقي هذه الدروس المستفادة متاحة للرجوع إليها في المستقبل حدّث استراتيجيتك المهنية : ادمج النصائح ذات الصلة في خططك المهنية. إذا سلطت المحادثة الضوء على فجوة في المهارات أو مجال تطوير محتمل، أضف ذلك إلى أهدافك المهنية أو أهدافك التعليمية

: ادمج النصائح ذات الصلة في خططك المهنية. إذا سلطت المحادثة الضوء على فجوة في المهارات أو مجال تطوير محتمل، أضف ذلك إلى أهدافك المهنية أو أهدافك التعليمية حدد موعداً للتحقق من ذلك : إذا سارت المحادثة بشكل جيد، ففكر في تحديد موعد لمراجعة قصيرة بعد بضعة أشهر. إن تحديثهم بأي إجراءات اتخذتها بناءً على نصيحتهم يدل على المتابعة ويحافظ على دفء التواصل

: إذا سارت المحادثة بشكل جيد، ففكر في تحديد موعد لمراجعة قصيرة بعد بضعة أشهر. إن تحديثهم بأي إجراءات اتخذتها بناءً على نصيحتهم يدل على المتابعة ويحافظ على دفء التواصل نظم وتتبع متابعتك: تتبع كل شخص قابلته والنتائج الرئيسية من كل محادثة. استخدم أدوات بسيطة مثل جدول البيانات أو تطبيق إدارة المهام للبقاء منظماً وضمان المتابعة الفعالة. قم بتدوين ملاحظات حول كل محادثة، وتتبع أي بنود عمل أو خطوات تالية، وقم بتعيين تذكيرات عندما يحين وقت إعادة الاتصال

يمكنك أيضاً استخدام مهام النقر فوق المهام لإنشاء خطة عمل واضحة للمتابعة. قم بإعداد مهام لكل خطوة متابعة، مثل إرسال ملاحظات الشكر أو التفكير في الأفكار الرئيسية.

يمكن أن تساعدك الحالات المخصصة مثل "صياغة رسالة شكر" أو "تحديث الاستراتيجية المهنية" على البقاء منظماً وتتبع تقدمك، مما يضمن لك إكمال كل خطوة بكفاءة.

## أخطاء شائعة يجب تجنبها في المقابلات الإعلامية

لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مقابلاتك الإعلامية، ابتعد عن هذه الأخطاء الشائعة:

السيطرة على المحادثة : تجنب الحديث كثيراً عن نفسك. فهذه هي فرصتك للتعلم منهم، وليس لعرض سيرتك الذاتية

: تجنب الحديث كثيراً عن نفسك. فهذه هي فرصتك للتعلم منهم، وليس لعرض سيرتك الذاتية الإسراع في طرح الأسئلة : لا تتعامل مع الجلسة كقائمة مرجعية. خذ الوقت الكافي للتعمق في إجاباتهم والتعمق في إجاباتهم والتفاعل معها بعناية

: لا تتعامل مع الجلسة كقائمة مرجعية. خذ الوقت الكافي للتعمق في إجاباتهم والتعمق في إجاباتهم والتفاعل معها بعناية طرح أسئلة يسهل الإجابة عليها : امتنع عن طرح الأسئلة التي كان من السهل البحث عنها مسبقًا، فقد يبدو ذلك وكأنه نقص في التحضير أو الاهتمام الحقيقي

: امتنع عن طرح الأسئلة التي كان من السهل البحث عنها مسبقًا، فقد يبدو ذلك وكأنه نقص في التحضير أو الاهتمام الحقيقي عدم تحضير ما يكفي من الأسئلة : قد يؤدي القدوم دون تحضير مسبق إلى صمت محرج. خطط لعدد كافٍ من الأسئلة لإبقاء المحادثة متدفقة وثاقبة

: قد يؤدي القدوم دون تحضير مسبق إلى صمت محرج. خطط لعدد كافٍ من الأسئلة لإبقاء المحادثة متدفقة وثاقبة إساءة تفسير الغرض من المقابلة: تذكر أن الهدف من المقابلة الإعلامية هو جمع الأفكار وبناء العلاقات، وليس طلب وظيفة أو خدمة مباشرة

قم بإجراء المقابلة المعلوماتية كالمحترفين مع ClickUp

يمكن أن تكون المقابلات المعلوماتية واحدة من أكثر الطرق فعالية لاكتساب رؤى متعمقة في مجال عملك، وتوسيع شبكة علاقاتك، وتسريع رحلتك المهنية.

ومع ذلك، يتطلب إجراء مقابلة إعلامية ناجحة تخطيطاً دقيقاً وإدارة الوقت والمتابعة. وهنا يأتي دور ClickUp، أداة الإنتاجية المتكاملة التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة.

فمع مجموعة ميزات ClickUp، مثل إدارة المهام والتذكيرات والقوالب، يمكنك البقاء منظماً والتحضير للمقابلات بكفاءة وتتبع جميع إجراءات المتابعة بسلاسة. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تنظيم الملاحظات، أو تتبع النتائج الرئيسية، فإن ClickUp يساعدك على إدارة العملية بأكملها بكل سهولة ودقة.

هل أنت مستعد لسحق مقابلاتك الإعلامية؟ اتخذ الخطوة الأولى نحو النجاح الوظيفي- اشترك في ClickUp اليوم 🚀