10 بدائل لاستوديو الشاشة لتسجيل الشاشة بسلاسة في 2025

Screen Studio هو أداة احترافية لتسجيل الشاشة لإنشاء محتوى فيديو عالي الجودة بسرعة وكفاءة. لقد كانت الأداة المفضلة لدي لفترة من الوقت.

عندما بدأت في استخدام Screen Studio لإنشاء عروض توضيحية قصيرة أو لمشاركة مقاطع الفيديو مع الملاحظات مع فريقي - كانت الأداة أداة غيرت قواعد اللعبة. بدأت في أشعر بالثقة أمام الكاميرا وساعدني ذلك على إنتاج مقاطع فيديو احترافية مصقولة بأقل جهد ممكن.

والآن، ظهرت بعض بدائل Screen Studio التي تقوم بعمل أفضل في إنتاج مقاطع الفيديو. لذا، حان الوقت للترقية. ومع ذلك، قبل أن أقوم بالتبديل وإضافة أداة إلى سير عملي، قضيت أنا وفريقي ساعات في البحث الدؤوب

يسعدني أن أشارككم نتائج بحثنا اليوم. لقد قمتُ بتجميع قائمة ببدائل Screen Studio التي توفر تسجيلًا أعلى دقة وواجهات أكثر سهولة في الاستخدام وميزات تحرير أحدث.

لكن تذكر، بينما البحث لنا، فالخيار لك. لذا تابع القراءة واختر بحكمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Screen Studio؟

قبل أن نبدأ، إليك العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند البحث عن بدائل Screen Studio:

سهولة الاستخدام: ضع في اعتبارك البدائل التي تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام للتسجيل والتحرير دون منحنى تعليمي حاد. ابحث عن الأدوات التي توفر عناصر تحكم وتصفح مباشرة

ضع في اعتبارك البدائل التي تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام للتسجيل والتحرير دون منحنى تعليمي حاد. ابحث عن الأدوات التي توفر عناصر تحكم وتصفح مباشرة تسجيل عالي الجودة : اختر الأدوات التي توفر خيارات تسجيل عالية الدقة لمقاطع فيديو بجودة احترافية، مثل دقة 1080 بكسل أو 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية. يجب أن تدعم التسجيل بتنسيقات مختلفة، مثل MP4 و MOV و AVI، لتناسب احتياجاتك

: اختر الأدوات التي توفر خيارات تسجيل عالية الدقة لمقاطع فيديو بجودة احترافية، مثل دقة 1080 بكسل أو 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية. يجب أن تدعم التسجيل بتنسيقات مختلفة، مثل MP4 و MOV و AVI، لتناسب احتياجاتك التحرير في الوقت الحقيقي : ضع في اعتبارك الأدوات التي توفر خيارات التحرير في الوقت الفعلي. وهذا يعني إجراء تغييرات مثل إضافة التعليقات التوضيحية والنصوص والتراكبات وموجزات كاميرا الويب والمدخلات الصوتية في الوقت الفعلي لجعل عملية الإنشاء أكثر كفاءة.

: ضع في اعتبارك الأدوات التي توفر خيارات التحرير في الوقت الفعلي. وهذا يعني إجراء تغييرات مثل إضافة التعليقات التوضيحية والنصوص والتراكبات وموجزات كاميرا الويب والمدخلات الصوتية في الوقت الفعلي لجعل عملية الإنشاء أكثر كفاءة. خيارات المشاركة : ابحث عن الأدوات التي توفر إمكانية التحميل المباشر إلى YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والتصدير بتنسيقات عديدة

: ابحث عن الأدوات التي توفر إمكانية التحميل المباشر إلى YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والتصدير بتنسيقات عديدة الكفاءة : ضع في اعتبارك كيفية تأثير الأداة على أداء نظامك. يجب أن تعمل بسلاسة دون إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك كثيرًا

: ضع في اعتبارك كيفية تأثير الأداة على أداء نظامك. يجب أن تعمل بسلاسة دون إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك كثيرًا السعر: قارن بين خطط التسعير لمعرفة ما إذا كانت الأداة تقدم قيمة جيدة مقابل المال؛ اقرأ التفاصيل الدقيقة لمعرفة أي تكاليف إضافية للميزات المتقدمة أو الاشتراكات

## أفضل 10 بدائل لاستوديو الشاشة لاستخدامها في 2024

فيما يلي أفضل عشرة بدائل لـ Screen Studio لتختار من بينها:

1. ClickUp (الأفضل لتسجيل الشاشة والتعاون)

ClickUp هي أداة للإنتاجية وإدارة المشاريع مصممة لتبسيط سير العمل وتحسين تعاون الفريق. كنت أستخدم ClickUp بالفعل لإدارة المشاريع والمهام الخاصة بي.

ومع ذلك، قادني بحثي عن بديل لـ Screen Studio إلى البحث عن بديل لـ Screen Studio، ولم يخيب ظني. ClickUp Clips يتيح لي إنشاء تسجيلات الشاشة ومشاركتها بسهولة دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

أضغط على تسجيل، وأشارك شاشتي، وأرسل على الفور تعليمات واضحة إلى فريقي، وكل ذلك أسرع من كتابة رد مطول. هذا يجعل من بديل ل Loom ويمكنك استخدامه لإنشاء مقاطع فيديو ترويجية أيضًا.

إرسال تسجيلات شاشة عالية الجودة ومشاركتها مع فريقك على الفور باستخدام ClickUp Clips

إليك أكثر ما أحبه في Clips: يمكنني تحويل أي معلومات من مقطع إلى مهمة واضحة وقابلة للتنفيذ في مهام النقر فوق المهام . يمكنني بعد ذلك تعيين مالك ووضع المهمة في مساحة المشروع الأكثر صلة. هل تحتاج إلى مقطع للسياق؟ قم بتضمينه مباشرة في وصف المهمة لسهولة الرجوع إليه.

وهذا ليس كل شيء. مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم وسهل الاستخدام, ClickUp Brain يجعل العمل أكثر متعة.

أنا أستخدم ClickUp Brain لنسخ المقاطع تلقائيًا، مما يساعدني على إرسال مستندات موجزة لمقاطع الفيديو التوضيحية بسرعة. يمكنك مسح التسجيلات باستخدام طوابع زمنية مفصلة للانتقال بسرعة إلى المقاطع. استخراج مقاطع من تسجيلاتك لتمييز المعلومات المهمة وتوزيعها.

يعمل ClickUp Brain أيضًا على حل العيب الوحيد المحتمل لإرسال المقاطع إلى فريقي - وهو العثور على معلومات محددة من مقاطع الفيديو. فالمقاطع التي يتم تفريغها تلقائياً تجعل من السهل البحث عن الكلمات الرئيسية. استناداً إلى النص، يمكنك طرح أسئلة على Brain حول محتوى الفيديو، مما يسمح لك باستخراج المعلومات التي تحتاجها.

💡 نصيحة احترافية: أستخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain عندما أواجه مشكلة في الكتابة. فهو يساعدني في صياغة الأوصاف بسرعة وتراكب النصوص وإضافة تعليقات لمقاطع الفيديو التي أريد تحميلها على يوتيوب.

التعاون جزء كبير من سير عملي - و ClickUp يجعلها فعالة بأكثر من طريقة. يجب أن تكون القوالب أحد عروض ClickUp المفضلة لدي.

على سبيل المثال قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp ينظم مقاطع الفيديو الخاصة بك بسرعة وفعالية. تحافظ الحالات المخصصة وطرق عرض القائمة على تنظيم كل شيء، مع إتاحة جميع تفاصيل المشروع بسهولة. التعاون سهل للغاية. ما عليك سوى دعوة فريقك وعملائك وتعيين المهام ومشاركة الملفات ومناقشة كل شيء داخل المنصة.

تنزيل هذا القالب

يعد ClickUp أحد أفضل بدائل Screen Studio، حيث يوفر ميزات توسع من إمكانيات إنتاج الفيديو وتسجيل الشاشة

أفضل ميزات #### ClickUp

تسجيل مقاطع فيديو الشاشة ومشاركتها داخل فريقك بسرعة

استفد من ClickUp Brain وإمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة به للبحث عن المعلومات داخل المقاطع، أو نسخها بسهولة، أو كتابة نسخ فورية

قم بتبسيط سير عملك من خلال تخصيص الواجهة باستخدام قوالب متنوعة.

استخدمإضافة كليك أب كليبس كروم للتسجيلات السريعة

إدارة حتى سير عمل إنتاج الفيديو الأكثر تعقيدًا باستخدام مهام ClickUp Tasks

قيود ClickUp قيود ClickUp

يتطلب العمل على أفضل تكوين للقالب بعض التجربة والخطأ

تستغرق طرق العرض القابلة للتعديل بعض الوقت للتعود عليها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. لوم (الأفضل لرسائل الفيديو السريعة)

via

Loom_

Loom هو مسجل شاشة شائع لمشاركة رسائل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يتيح لي مشاركة مقاطع الفيديو المسجّلة على الفور عبر الروابط، للتواصل السريع والسهل. يمكنني إضافة الرموز التعبيرية والتعليقات والمهام وعبارات الحث على اتخاذ إجراء داخل رسائل الفيديو.

وبفضل توفر النصوص والتعليقات التوضيحية بأكثر من 50 لغة، أصبح بإمكاني التفاعل مع فريقي عن بُعد بشكل أكثر فعالية عبر المناطق الزمنية. إذا ارتكبتُ خطأً، يتيح لي تطبيق Loom إرجاع التسجيل وإعادة أجزاء منه حتى أتمكن من إنشاء أفضل لقطة ممكنة. إنه مثالي لإنشاء رسائل الفيديو والدروس التعليمية وجلسات الملاحظات دون عناء التحميل المطول أو عمليات التحرير المعقدة.

أفضل ميزات Loom

تسجيل شاشتك ومشاركتها على الفور مع رابط

الترجيع أثناء التسجيل لإنشاء أفضل لقطة

تحليل من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ومدة مشاهدتها

قيود الغرفة

تحتوي الباقة المجانية على مساحة تخزين محدودة لتسجيلات الفيديو

ميزات تحرير الفيديو محدودة مقارنةً بالأدوات الأخرى

تسعير غرفة التكبير

المبتدئين: مجاناً

مجاناً الشركات: 15 دولاراً شهرياً لكل منشئ محتوى

15 دولاراً شهرياً لكل منشئ محتوى المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. تيلا (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة)

via تيلا تتيح تيلا إنشاء تصميمات فريدة وآسرة تسجيلات الشاشة . يحتوي على مجموعة من القوالب وإمكانيات التحرير التي تساعدني في إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي، مع التركيز الشديد على التخصيص. يمكنني أيضًا دمج تأثيرات وانتقالات مختلفة، وإضافة خلفيات مخصصة، وتضمين علامتي التجارية.

يتيح لي Tella إنشاء مقاطع صغيرة قابلة للتطبيق ثم تحريرها معاً بسلاسة في النهاية. تساعدني ميزة ملاحظات المتحدث في البقاء على المسار الصحيح أثناء التسجيل. تجعل واجهة Tella سهلة الاستخدام من Tella خياراً ممتازاً لتخصيص مقاطع الفيديو.

أفضل ميزات Tella

استخدم القوالب والخلفيات المخصصة لتخصيص تسجيلات الشاشة الخاصة بك

استخدام أدوات تحرير بديهية لقص وقص وإضافة تأثيرات

إنشاء مقاطع فيديو وتحريرها معًا لاحقًا

قيود تيلا

يقدم تكاملات أقل مقارنةً ببعض المنافسين

يقدم نسخة تجريبية محدودة فقط

لا يقدم تحليلات مفصلة حتى الآن

تسعير تيلا

المحترف: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر القسط: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا الفريق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تيلا

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست تقييمات ومراجعات كافية

4. CleanShot (الأفضل للقطات وتسجيلات عالية الجودة)

via

_/مرجع/ _https://cleanshot.com/features CleanShot /%href/

CleanShot هو خيار مرن للمحترفين الذين يحتاجون إلى إنتاج وتوزيع معلومات مرئية دقيقة بسرعة. فهو يوفر ميزات تسجيل GIF رائعة واتصالاً سحابيًا سلسًا.

أحب استخدام المحرر المدمج لإضافة التعليقات التوضيحية اللازمة وتمييز أو إخفاء مناطق معينة من لقطات الشاشة الخاصة بي. يعد CleanShot منافسًا قويًا إذا كنت تبحث عن إنشاء مقاطع فيديو مذهلة للمنتج بسهولة.

أداة الخلفية مفيدة للغاية لدمج عدة لقطات شاشة، وإضافة الخلفيات، وتعديل السمات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع، والحشو، والمحاذاة. كشخص يقدر الخصوصية في لقطات الشاشة، فإن CleanShot أداة رائعة بالنسبة لي.

أفضل ميزات CleanShot

التقاط لقطات شاشة وتسجيلات عالية الدقة

إضافة خلفيات وضبط سمات مختلفة مثل نسبة العرض إلى الارتفاع

الوصول بسرعة إلى الأدوات من تراكب صغير على شاشتك

قيود كلين شوت

متاح فقط لنظام macOS

يفتقر إلى أدوات تحرير الفيديو المتقدمة

تسعير CleanShot

الشراء لمرة واحدة فقط: 29.99 دولارًا أمريكيًا

29.99 دولارًا أمريكيًا CleanShot Cloud Pro: 10 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات CleanShot التقييمات والمراجعات

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

5. الوصف (الأفضل لتحرير الفيديو والصوت)

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_/مرجع/ _https://www.descript.com/ Descript /%href/

ديسكريبت أداة قوية تتميز بأساليبها الإبداعية في التحرير، خاصةً مع أدوات النسخ والإفراط في النسخ. باستخدام ديسكريبت، يمكنني تحرير ملفات الصوت والفيديو الخاصة بي تمامًا مثل المستند النصي، حيث يقوم تلقائيًا بنسخ تسجيلاتي. وتسمح لي ميزة Overdub بإصلاح الأخطاء في تسجيلاتي دون الحاجة إلى إعادة تسجيل جلسات كاملة.

وباستخدام محرر الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ديسكريبت، يمكنني التعديل بدقة، وضبط تنسيق الفيديو ليناسب الشاشات المختلفة، وإضافة تأثيرات مثل الصوت والصور والتعليقات التوضيحية. إنها أداة فعالة للغاية لإنشاء المحتوى.

أفضل ميزات ديسكريبت

نسخ مقاطع الفيديو المسجلة تلقائيًا

استخدام الاستنساخ الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصحيح الصوت بسهولة

تحرير مسارات الفيديو والصوت في نفس الوقت

قيود النص

قد تتطلب الميزات المتقدمة وقتاً لإتقانها

تكلفة أعلى مقارنة بأدوات تسجيل الشاشة الأساسية

تسعير الوصف

مجاناً

هاوٍ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبدع: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

6. موفافي (الأفضل لتحرير الفيديو البسيط)

via موفافي يعد Movavi خيارًا قويًا لأولئك الجدد في مجال تسجيل الشاشة وتحرير الفيديو. فالتحرير بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من المؤثرات الخاصة، وخيارات التصدير السريع تجعل إنشاء الفيديو بسيطًا للغاية.

يمكنك حتى الرسم على الفيديو أثناء التسجيل لجعله أكثر جاذبية. يعمل تمييز مؤشر الماوس وضربات المفاتيح في تسجيلاتي على تحسين التواصل على الشاشة. يعد Movavi خيارًا مثاليًا للمبتدئين الذين لا يحتاجون إلى ميزات متقدمة.

أفضل ميزات موڤافي أفضل ميزات موڤافي

استخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة لتحرير الفيديو

تسليط الضوء على مؤشر الماوس وضربات المفاتيح

التقاط الشاشة وكاميرا الويب في نفس الوقت

قيود موفي

يتضمن الإصدار المجاني علامات مائية وميزات محدودة

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر أثناء التحرير

أسعار موڤافي

مسجل الشاشة : 19.95 دولارًا شهريًا

: 19.95 دولارًا شهريًا مسجل الشاشة + محرر الفيديو: 133.95 دولارًا (اشتراك لمدة سنة واحدة)

133.95 دولارًا (اشتراك لمدة سنة واحدة) جناح الفيديو: 164.95 دولارًا (اشتراك لمدة عام واحد)

تقييمات ومراجعات موڤافي

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

7. ShareX (الأفضل لمستخدمي الطاقة)

via

_/مرجع/ _https://getsharex.com/screenshots ShareX /%href/

ShareX هو أداة مفتوحة المصدر لتسجيل الشاشة مع إمكانات تحرير متطورة وسير عمل مخصص ومجموعة متنوعة من خيارات التسجيل. ولأنها مفتوحة المصدر، يمكنك استخدامها من أجل مجانًا بدون علامات مائية . أعجبتني خفة وزن ShareX؛ فهو لا يعيق موارد حاسوبي أثناء التسجيل أو التحرير.

يمكنني التقاط صفحات ويب كاملة أو مستندات كاملة من خلال إنشاء لقطات شاشة قابلة للتمرير تجمع بين صور مختلفة بسلاسة. وعلى الرغم من أن واجهته معقدة بعض الشيء، إلا أن الميزات الشاملة تجعله يستحق ذلك.

أفضل ميزات ShareX

الاستفادة من دعم التحميل المخصص المتقدم

إنشاء لقطات شاشة قابلة للتمرير لالتقاط صفحات الويب بأكملها

تصميم مهام سير عمل مخصصة للمهام التلقائية

قيود ShareX

ليس سهل الاستخدام للمبتدئين

متوفر لنظام ويندوز فقط

تسعير ShareX

مجاناً

تقييمات ومراجعات ShareXShareX

G2: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

8. فلاش باك (الأفضل لتسجيل العروض التقديمية)

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فلاش باك_

فلاش باك هو برنامج فيديو تدريبي مع ميزات مصممة للمعلمين والمدربين، وهي مثالية لتسجيل العروض التقديمية و مقاطع فيديو تدريبية . يعد Flashback أداة قوية لتطوير محتوى تعليمي شامل لأنه يلتقط لقطات كاميرا الويب وأصوات الميكروفون ونشاط الشاشة في نفس الوقت.

يمكنني تسجيل شاشات متعددة في وقت واحد، ويسمح لي وقت التسجيل غير المحدود بالتقاط جلسات تدريبية أو عروض تقديمية مكثفة دون انقطاع.

وباستخدام الخط الزمني المتعدد المسارات للتحرير، يمكنني إنشاء مقاطع فيديو مصقولة وجذابة دون عناء. يوفر فلاش باك أيضًا خيارات تصدير متعددة الاستخدامات، مما يسمح لي بحفظ مقاطع الفيديو الخاصة بي بتنسيقات مختلفة أو مشاركتها مباشرةً على FlashBack Connect أو YouTube.

أفضل ميزات فلاش باك

التسجيل للمدة التي تريدها، بدون قيود

التقاط صوت كاميرا الويب والميكروفون في وقت واحد

جدولة التسجيلات لتبدأ في أوقات محددة

قيود الاسترجاع

تنسيقات تصدير أقل مقارنة بالأدوات الأخرى

متوفر فقط لنظام ويندوز

تسعير الاسترداد

فلاش باك إكسبريس: 29 دولارًا (1 جهاز كمبيوتر شخصي)

29 دولارًا (1 جهاز كمبيوتر شخصي) Flashback Pro: 49 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

49 دولارًا (دفعة لمرة واحدة) فلاش باك برو + محول الفيديو: 68 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات فلاش باك

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

9. Camtasia (الأفضل لإنشاء مقاطع الفيديو التفاعلية)

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تشتهر Camtasia بميزات التحرير القوية التي تجعل من السهل على المستخدمين إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة. وباعتباره برنامج تسويق الفيديو يحظى بشعبية كبيرة بين المحترفين والمعلمين. يتيح لي Rev، سير العمل الجديد الذي يسرّع عملية إنشاء مقاطع الفيديو، تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بي من خلال التعليقات الديناميكية والخلفيات والمكونات التفاعلية دون عناء.

سواء باستخدام لقطات من كاميرا مدمجة أو خارجية، يمكنني إضافة المزيد من الديناميكية إلى المحتوى الخاص بي. باستخدام Rev، يمكنني تعديل التحجيم والتخطيط والخلفية والتأثيرات والمرشحات بسرعة، مما يسرّع عملية إنتاج الفيديو الخاص بي. كما يتيح لي تسجيل حركات الماوس وتطبيق تأثيرات مختلفة لتحسين الرؤية على الشاشة.

أفضل ميزات كامتازيا

استخدام ميزات تحرير متقدمة لمقاطع فيديو بجودة احترافية

إضافة تسميات توضيحية وخلفيات ديناميكية بتأثيرات مختلفة

إزالة الخلفيات وإضافة مشاهد مخصصة

قيود Camtasia

قد يستغرق تعلم الميزات المتقدمة وقتاً طويلاً

يتطلب موارد نظام كبيرة للتشغيل السلس

تسعير كامتازيا

Camtasia Essentials: 179.88 دولارًا أمريكيًا في السنة

179.88 دولارًا أمريكيًا في السنة Camtasia Create: 249 دولارًا أمريكيًا في السنة

249 دولارًا أمريكيًا في السنة كامتازيا برو: 599 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات كامتاسيا

G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم) Camtasia Pro: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. آيس كريم (الأفضل للتسجيلات البسيطة والسريعة)

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لتسجيلات الشاشة السريعة، يعتبر Icecream الخيار المفضل. إنه مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن البساطة والكفاءة، حيث يوفر ميزات أساسية مثل أدوات التعليقات التوضيحية وجدولة التسجيل ودعم تنسيقات الملفات المختلفة.

يمكنني بسهولة الرسم والكتابة وإضافة الأسهم والتعليق على لقطات الشاشة. وتسمح لي إمكانيات تحرير الفيديو في Icecream بقص الفيديو وضبط سرعة التشغيل وكتم الصوت وغير ذلك قبل تحميل تسجيلاتي بنقرة واحدة فقط.

أفضل ميزات Icecream

إضافة التعليقات التوضيحية والنصوص والأسهم إلى تسجيلاتك

حفظ التسجيلات بتنسيقات مختلفة، مثل MP4 وAVI

إضافة علامات مائية مخصصة إلى تسجيلاتك

قيود القيود الجليدية

يفتقر إلى ميزات التحرير المتقدمة الموجودة في الأدوات الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء وأعطال عرضية

تسعير الكريمة الثلجية

مجاني

الإحترافية: 59.95 دولارًا (تدفع مرة واحدة)

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات الآيس كريم

G2: 4.1/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 30 تقييم)

## سجل الشاشة بالطريقة المتقدمة مع ClickUp

هذه البدائل العشرة الأفضل لـ Screen Studio هي طريقة مثالية لتسجيل ومشاركة تسجيلات الشاشة عبر مؤسستك من موارد مختلفة.

إذا كنت تبحث عن منصة تسجيل شاشة تتجاوز الوظائف الأساسية، فإن ClickUp هو حليفك المثالي. فهو يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تعزز إنتاجيتي وتبسط سير العمل.

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