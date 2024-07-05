10 من أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء في أستراليا للشركات

تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشركات على إدارة جميع جوانب تفاعلاتها مع العملاء الحاليين والمحتملين. من خلال دمج البيانات من مختلف قنوات الاتصال، تقدم أنظمة إدارة علاقات العملاء رؤية شاملة لرحلة العميل. وهذا يساعد الشركات على خدمة عملائها بشكل أفضل ويعزز الربحية أيضاً.

ينمو سوق برمجيات إدارة علاقات العملاء في أستراليا بمعدل سنوي يبلغ 8.4% ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030\2030. مع تطور الشركات الأسترالية من الشركات التي عفا عليها الزمن استراتيجيات إدارة العملاء يستخدمون بشكل متزايد أنظمة إدارة علاقات العملاء المتطورة. ولكن قد يكون التنقل في هذا السوق المزدحم للعثور على نظام إدارة علاقات العملاء المناسب لاحتياجاتك الخاصة أمرًا شاقًا.

بالاعتماد على خبرتي الواسعة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء، استكشفنا العديد من المنصات في السوق الأسترالية لمعرفة ما يصلح حقًا. دعنا ندخل في الأمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أنظمة إدارة علاقات العملاء؟

عند اختيار نظام إدارة علاقات العملاء في أستراليا، عليك إعطاء الأولوية للميزات التي تناسب احتياجات عملك والديناميكيات التنظيمية والسوقية الفريدة في المنطقة. لذلك، يجب أن تتأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك يحتوي على ما يلي مكونات إدارة علاقات العملاء:

إدارة العملاء المحتملين: ابحث عن أدوات إدارة علاقات العملاء المحتملين التي يمكنها التقاط العملاء المحتملين من قنوات مختلفة مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني. يجب أن تساعدك هذه الأدوات على تتبع تقدم كل عميل محتمل من خلال خط المبيعات واستخدام استراتيجيات التنشئة الآلية، مثل رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة والمتابعة المخصصة

ابحث عن أدوات إدارة علاقات العملاء المحتملين التي يمكنها التقاط العملاء المحتملين من قنوات مختلفة مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني. يجب أن تساعدك هذه الأدوات على تتبع تقدم كل عميل محتمل من خلال خط المبيعات واستخدام استراتيجيات التنشئة الآلية، مثل رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة والمتابعة المخصصة أتمتة سير العمل: اختر أداة لإدارة علاقات العملاء تتيح لك أتمتة سير عمل إدارة علاقات العملاء من خلال قواعد مخصصة لتعزيز الإنتاجية. يجب أن يقوم تلقائيًا بتنفيذ إجراءات استنادًا إلى مشغلات محددة، مثل توجيه الرسائل إلى مندوب المبيعات المناسب، وإرسال الإشعارات المحددة مسبقًا، والمتابعة مع العملاء المحتملين غير المستجيبين، وما إلى ذلك.

اختر أداة لإدارة علاقات العملاء تتيح لك أتمتة سير عمل إدارة علاقات العملاء من خلال قواعد مخصصة لتعزيز الإنتاجية. يجب أن يقوم تلقائيًا بتنفيذ إجراءات استنادًا إلى مشغلات محددة، مثل توجيه الرسائل إلى مندوب المبيعات المناسب، وإرسال الإشعارات المحددة مسبقًا، والمتابعة مع العملاء المحتملين غير المستجيبين، وما إلى ذلك. إدارة الاتصال : ابحث عن أداة تجعل معلومات العملاء التفصيلية مركزية، بدءًا من المعلومات الديموغرافية إلى التفاعلات الاجتماعية، مما يسمح بإدارة سلسة عبر جميع الأقسام. ويؤدي ذلك إلى تكوين صورة أكمل عن عملائك، مما يساعد الفرق على بناء علاقات أعمق مع العملاء. تأكد أيضًا من أن الأداة سهلة الاستخدام حتى تتمكن الفرق من تبنيها بسرعة

: ابحث عن أداة تجعل معلومات العملاء التفصيلية مركزية، بدءًا من المعلومات الديموغرافية إلى التفاعلات الاجتماعية، مما يسمح بإدارة سلسة عبر جميع الأقسام. ويؤدي ذلك إلى تكوين صورة أكمل عن عملائك، مما يساعد الفرق على بناء علاقات أعمق مع العملاء. تأكد أيضًا من أن الأداة سهلة الاستخدام حتى تتمكن الفرق من تبنيها بسرعة التخصيص: تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك يسمح لك بتعديل وإنشاء حقول جهات اتصال جديدة، واختيار عناصر لوحة المعلومات، وإنشاء تقارير مخصصة

تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك يسمح لك بتعديل وإنشاء حقول جهات اتصال جديدة، واختيار عناصر لوحة المعلومات، وإنشاء تقارير مخصصة عمليات التكامل مع طرف ثالث: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتكامل بسهولة مع تطبيقات أعمالك الرئيسية، خاصة البرامج الشائعة مثل MYOB و Xero و Reckon وغيرها. تتيح لك عمليات التكامل هذه إدارة جميع احتياجاتك التشغيلية من منصة واحدة، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. إذا كنت تقوم بتحصيل المدفوعات عبر الإنترنت، تحقق أيضًا من التكامل مع أدوات الدفع مثل PayPal و Verifone و eWay، إلخ.

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتكامل بسهولة مع تطبيقات أعمالك الرئيسية، خاصة البرامج الشائعة مثل MYOB و Xero و Reckon وغيرها. تتيح لك عمليات التكامل هذه إدارة جميع احتياجاتك التشغيلية من منصة واحدة، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. إذا كنت تقوم بتحصيل المدفوعات عبر الإنترنت، تحقق أيضًا من التكامل مع أدوات الدفع مثل PayPal و Verifone و eWay، إلخ. تتبع التفاعل: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يساعدك على تسجيل كل تفاعل مع العملاء، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو شخصيًا، لتوفير سجل غني بالسياق يمكن أن يعزز خدمة العملاء وجهود المبيعات.

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يساعدك على تسجيل كل تفاعل مع العملاء، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو شخصيًا، لتوفير سجل غني بالسياق يمكن أن يعزز خدمة العملاء وجهود المبيعات. أمن البيانات: تأكد من أن نظام إدارة علاقات العملاء يلتزم بمعايير الامتثال مثل مبادئ الخصوصية الأسترالية، والتي تعتبر ضرورية لحماية معلومات العملاء والحفاظ على الشفافية في التعامل مع البيانات

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لاستخدامها في عام 2024

دعنا نلقي نظرة مفصلة على أفضل 10 برامج أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء التي تتميز بقدرتها على تحسين العلاقات مع العملاء، وتبسيط عمليات المبيعات، وتعزيز كفاءة الأعمال. سواءً كنت تدير شركة ناشئة أو تدير مؤسسة كبيرة، ستساعدك هذه القائمة في العثور على أداة برمجيات إدارة علاقات العملاء للمبيعات التي تتوافق تمامًا مع احتياجات عملك:

1. ClickUp (أفضل نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد)

إدارة وتحسين جميع احتياجات علاقاتك مع العملاء باستخدام ClickUp CRM

يتصدر ClickUp قائمتنا لتحسين علاقات العملاء، إلى جانب الاستفادة من أنظمة وميزات إدارة المشاريع المتقدمة وإدارة علاقات العملاء. ClickUp CRM يوفر أكثر من 15 طريقة عرض مرنة، بما في ذلك القائمة والتقويم ولوحة كانبان، والتي تساعدني في إدارة خطوط أنابيب المبيعات ومشاركة العملاء والطلبات بسلاسة. وتمنحني القدرة على التصور صورة واضحة للعلاقات مع العملاء وعمليات خدمة العملاء المستمرة.

عزز الاحتفاظ بالعملاء من خلال لوحة تحكم ClickUp CRM مخصصة لإدارة علاقات العملاء لوحات معلومات ClickUp تقدم أكثر من 50 أداة للشركات في أستراليا من أجل تتبع المقاييس الرئيسية مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط حجم الصفقات. لوحات المعلومات هذه قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومصممة خصيصًا لتلبية أهداف إدارة علاقات العملاء المحددة للشركات الأسترالية.

كما أن ClickUp يجعل التواصل الداخلي والخارجي في غاية السهولة. إن عرض الدردشة ClickUp يربط مندوبي المبيعات وفرق خدمة العملاء والمديرين. للمحادثات عبر البريد الإلكتروني, ClickUp إدارة مشاريع البريد الإلكتروني يوفر مكانًا مركزيًا للتعاون في الصفقات وتحديثات المشروع وإعداد العملاء. يمكنني ربط المهام والمستندات وما إلى ذلك، باستخدام ميزات إدارة العلاقات والبيانات، مع الحفاظ على تنظيم جميع الأنشطة ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها.

الميزة الأبرز بالنسبة لي هي ميزة الذكاء الاصطناعي- ClickUp Brain . باستخدام المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية، يقوم ClickUp Brain بتحليل نظام إدارة علاقات العملاء لديك لاستخراج بيانات العملاء الرئيسية تلقائيًا، بما في ذلك التفضيلات والاهتمامات وإشارات الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدني كاتب الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain في تجميع محتوى سريع لرسائل البريد الإلكتروني والتواصل مع العملاء.

إنشاء ملخصات دقيقة لمشاركات عملائك باستخدام ClickUp Brain

علاوة على ذلك أتمتة ClickUp تبسط عمليات سير عمل العملاء وعمليات المبيعات المهمة، مثل نقل العملاء المحتملين عبر خط المبيعات أو تحديث حالات جهات الاتصال بناءً على التفاعل. يمكنني أيضًا تبسيط عملية اكتساب العملاء المحتملين من خلال نماذج ClickUp التقاط معلومات العملاء المحتملين مباشرةً في نظام CRM. يتم تحديث هذه البيانات تلقائيًا أو إنشاء مهام جديدة للعملاء للمتابعة الفورية.

تخطيط سير عمل CRM باستخدام قالب ClickUp CRM

علاوةً على ذلك، باستخدام قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام، يمكنني البدء في تنفيذ العديد من خطط العمل.

خذ على سبيل المثال قالب ClickUp CRM الذي يوفر طريقة قوية لإعداد المشاريع وسير العمل بهياكل مبنية مسبقًا تلبي احتياجات العمل. يمكنك تخصيص قالب المجلد هذا على طريقتك. وهو يتضمن عرض قائمة لتسجيل وعرض تفاصيل العملاء وعرض تفاصيل العملاء وعرض التقويم لمعرفة الأنشطة المجدولة حسب التاريخ. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة لتسجيل معلومات مثل إيرادات الشركة والصناعة وعدد الموظفين وما إلى ذلك. تنزيل هذا القالب مصممة خصيصاً للمبتدئين، هذه قوالب إدارة علاقات العملاء جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل، مما يجعلها مثالية لإدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء وخطوط المبيعات في مكان واحد.

يحظى نموذج الترخيص الخاص بـ ClickUp بالتقدير لكونه عادلاً، حيث يتيح لك تضمين المتعاونين الخارجيين في مشاريع محددة دون تكاليف إضافية كبيرة. هذه الميزة ضرورية للشركات الأسترالية التي تعمل مع المستقلين أو الوكالات الخارجية.

ببساطة، يجعل ClickUp إدارة علاقات العملاء أسهل وأكثر متعة!

أفضل ميزات #### ClickUp

تعزيز تعاون الفريق من خلال رسم خرائط مرئية لرحلات العملاء واستراتيجيات المبيعات باستخدام ClickUp Whiteboards

ضع استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Whiteboards

تقليل العمل اليدوي من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل متابعة العملاء المحتملين وتحديثات الحالة ومزامنة بيانات جهات الاتصال

إنشاء أتمتة مخصصة لمهامك المتعلقة بإدارة علاقات العملاء

اجمع معلومات العملاء ونظمها من خلال نماذج مصممة خصيصًا لتغذية نظام إدارة علاقات العملاء لديك مباشرةً

إنشاء نماذج بشروط، إذا لزم الأمر، لجمع بيانات العميل الشاملة

عرض وتتبع تفاصيل العميل المهمة مثل حالة الفاتورة ومبلغ الدفع ومبلغ ضريبة السلع والخدمات وما إلى ذلك باستخدام عرض جدول ClickUp أنشئ نسخة لرسائل البريد الإلكتروني للعملاء بسرعة باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

تعيين أهداف العمل وتتبعها باستخدام أهداف ClickUp وتمييز الإنجازات المهمة باستخدام معالم النقر فوق الأهداف لمساعدة الفرق في التعرف على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العمل الرئيسية

تتبع أهداف فريقك وتقدمه من خلال عرض موحد

نظّم استراتيجيات إدارة علاقات العملاء، مثل تكتيكات التجزئة أو أساليب زيادة البيع، باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp لربط الأفكار وتخطيط تدفقات التفاعل المعقدة مع العملاء بصريًا

_قم بإنشاء خرائط ذهنية باستخدام ClickUp لتخطيط وتصور استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك

قيود ClickUp قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي لبعض الميزات المتقدمة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Salesforce CRM (منصة إدارة علاقات العملاء المؤسسية)

via

_ / href/ _https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMkREUA1 Salesforce /%href/

يتيح لك نظام Salesforce CRM تخزين جميع تفاصيل العملاء في مكان واحد لتتبع كل شيء - بدءًا من مشاركة المشتري والمبيعات وحتى التحليلات. يوفر الذكاء الاصطناعي المدمج، آينشتاين 1، رؤى تنبؤية تساعد الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أدوات تحليلات Salesforce فرق العمل على تحسين دقة التنبؤات ونمو خط الأنابيب. أما من ناحية الإدارة، فإن أدوات دورة حياة الإيرادات وإدارة أداء المبيعات تقوم بأتمتة العمليات الهامة، مما يسهل توسيع نطاق العمليات بكفاءة. كما تساعد المنصة أيضاً فرق المبيعات والتسويق وفرق الخدمات على التنسيق بين فرق المبيعات والتسويق وفرق الخدمات بحيث تكون جهودهم متناسقة وفعالة.

أفضل ميزات Salesforce للمبيعات

وحِّد جهود المبيعات والخدمة والتسويق من خلال منصة واحدة لتحسين مشاركة المشترين.

تعزيز عملية اتخاذ القرار باستخدام الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من أينشتاين

أتمتة تحديثات بيانات العملاء وعمليات المبيعات وجعلها مركزية

تعزيز إنتاجية فريق المبيعات وإدارة الأداء من خلال الأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي للبيانات

قيود قوة المبيعات

أبلغ المستخدمون عن أوقات تعطل النظام المتكررة التي تؤثر على دقة بطاقة الأداء

الذكاء الاصطناعي التنبؤي وذكاء المحادثة متاحان فقط مع الخطط الأغلى ثمناً

تحديثات القاعدة المعرفية بطيئة، مما يؤدي إلى الاعتماد على Slack لسير العمل الجديد

تسعير Salesforce

باقة المبتدئين: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترفين 112 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

112 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات : 231 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 231 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود : 462 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم إصدار فاتورة سنويًا)

: 462 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم إصدار فاتورة سنويًا) مبيعات أينشتاين 1: 700 دولار أسترالي/شهريًا لكل مستخدم (يتم إصدار فاتورة سنويًا)

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

3. Zoho CRM (منصة إدارة علاقات العملاء للشركات المتنامية)

via

_ / href/ _https://www.zoho.com/crm/analytics.html Zoho CRM /%href/

بفضل إمكانات الأتمتة التي يوفرها Zoho، يمكنك قضاء وقت أقل في المهام اليدوية. يقدم مساعده المدعوم بالذكاء الاصطناعي Zia رؤى تنبؤية للمبيعات وتوصيات ذكية للصفقات. يساعد هذا التحسين للذكاء الاصطناعي فرق العمل على تحديد الفرص وتحسين الاستراتيجيات أثناء التنقل.

تساعدك لوحات معلومات Zoho المخصصة على تتبع أداء المبيعات ومقاييس مشاركة العملاء بصريًا. بالنسبة للاختبار والتطوير، تتيح بيئة Zoho's sandbox للفرق تجربة واختبار تكوينات CRM دون أي مخاطر. وهذا يضمن لك تنفيذ التغييرات المضمونة فقط لإفادة سير عملك.

بشكل عام، إنه برنامج CRM مناسب للمبتدئين إذا كنت تريد ميزات أساسية بسعر منخفض نسبيًا.

أفضل ميزات Zoho CRM

تحسين تعاون الفريق من خلال الأتمتة القوية والتحليلات الشاملة

أتمتة سير العمل والعمليات, حملات إدارة علاقات العملاء ورحلات العملاء لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد مع Zia - مساعد الذكاء الاصطناعي

اكتساب رؤى متعمقة باستخدام أدوات التحليلات المتقدمة والتقارير ولوحات المعلومات المخصصة في الوقت الفعلي

تقديم تجارب مخصصة للعملاء مع التواجد متعدد القنوات والذكاء التنبؤي

قيود إدارة علاقات العملاء من زوهو

يتمتع Zia بقدرات محدودة مقارنةً بمساعدات الذكاء الاصطناعي الأخرى وهو غير متاح للخطط الأساسية

غالبًا ما يشتكي المستخدمون من واجهته غير المتقنة

أسعار زوهو لإدارة علاقات العملاء

العادية: 31 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

31 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 54.25 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

54.25 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 77.55 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

77.55 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: 100.75 دولار أمريكي/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,600 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

4. فريش سيلز CRM (إدارة علاقات العملاء للمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

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Freshsales_

انضمت Freshsales CRM إلى القائمة في المقام الأول بسبب منصتها القوية والبديهية. يضع Freshsales جميع بيانات المبيعات في مكان واحد حتى تتمكن بسهولة من معرفة أي أجزاء من خط الأنابيب يعمل وأيها يحتاج إلى تحسين. أعجبتني أيضًا سهولة تطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكن للفرق إتمام الصفقات بشكل أسرع وتقديم خدمة عملاء استثنائية.

باستخدام هذا إدارة علاقات العملاء التعاونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تشغيل حملات مبيعات ذكية، وتنظيم عمليات المبيعات الخاصة بك، والتفاعل مع العملاء بشكل أكثر فعالية. يساعد الذكاء الاصطناعي فريدي فرق العمل على تحديد أفضل العملاء المحتملين وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء في المبيعات

تشغيل حملات مبيعات ذكية لتوليد وتتبع العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية

تنظيم عمليات المبيعات باستخدام طرق عرض كانبان وبطاقات السحب والإفلات

تفاعل مع العملاء من خلال عرض 360 درجة والتفاعلات القائمة على السياق

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية

قيود إدارة علاقات العملاء في المبيعات

العمل على التطبيق مرهق؛ يفضل المستخدمون إصدار الويب

لاحظ المستخدمون أن الدعم الفني غير مفيد

تسعير Freshsales CRM

النمو: 16 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 106 دولارات أسترالية/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. كوم (منصة إدارة العمل متعددة الاستخدامات)

via

_ / href/ _https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360002187819-The-Dashboards monday.com /%href/

كوم Monday.com CRM للفرق بإدارة العملاء المحتملين بكفاءة، ومركزية الاتصالات، وأتمتة المهام المتكررة. تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي في المنصة على أتمتة إنشاء المهام وإدارة البريد الإلكتروني من خلال تحويل نتائج الاجتماعات مباشرةً إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

وتمتد هذه الأتمتة إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتنقيحها، وإنشاء المحتوى، وإنشاء الصيغ. يمكنك تخصيص إدارة علاقات العملاء بسهولة دون الحاجة إلى ترميز، وتخصيصها حسب دورة المبيعات الخاصة بك، ودمجها بسلاسة مع الأدوات الأساسية.

ما يبرز بالنسبة لي هو المظهر المرئي وتجربة المستخدم للمنصة. فهو خالٍ من الواجهات الباهتة لإدارة علاقات العملاء التقليدية، ويوفر تخطيطًا قائمًا على اللوحة. وهذا يجعل من السهل رؤية خط المبيعات بالكامل في لمحة سريعة وتتبع التقدم المحرز والتعاون مع الفرق.

أفضل ميزات Monday.com CRM

تحويل نتائج الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور من خلال إنشاء مهام تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إدارة خطوط أنابيب متعددة وتعديل مراحل الصفقات بسهولة والتكيف مع استراتيجيات المبيعات الديناميكية

إضفاء الطابع المركزي على جميع اتصالات العملاء من خلال دمج بريدك الإلكتروني حتى لا يفوتك أي تفاعل

يمكنك الوصول إلى خط أنابيب المبيعات وإدارته أثناء التنقل باستخدام تطبيق مخصص للهاتف المحمول

تصوَّر خط أنابيب المبيعات الخاص بك بفعالية من خلال تخطيط قائم على اللوحة

القيود المفروضة على موقع Monday.com

قد يستغرق الإعداد الأولي والتخصيص وقتًا طويلاً للمستخدمين الجدد

الخطة المجانية لها قيود على اللوحات والعناصر والمستخدمين

الذكاء الاصطناعي متاح فقط مع خطتي Pro و Enterprise

تسعير #### تسعير Monday.com

مجانًا

الأساسية: 18 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم قياسي: 21 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 36 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2 : 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

6. HubSpot CRM (إدارة علاقات العملاء المبسطة لمشاركة العملاء الشاملة)

via

٪ / href/ https://www.hubspot.com/products/reporting-dashboards HubSpot /%href/

يساعد HubSpot CRM فرق العمل على تتبع العملاء المحتملين والعملاء خلال كل مرحلة من مراحل رحلتهم. باستخدام هذا الحل الكامل لإدارة علاقات العملاء، يمكنك عرض كل عميل بالتفصيل، وتتبع تفاعلاتهم مع شركتك وزملائك وأنشطتهم واتصالاتهم وغير ذلك. تتيح لك نماذج HubSpot جمع البيانات من موقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الصفحات المقصودة. يمكنك التقاط معلومات متنوعة عن العملاء المحتملين والعملاء، بدءاً من سلوكهم على الموقع الإلكتروني إلى التفاصيل الشخصية والتفاعلات السابقة مع العلامة التجارية.

يدعم HubSpot CRM الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية مثل مبادئ الخصوصية الأسترالية (APPs) وحق المستهلك في البيانات (CDR)، مما يضمن التعامل مع بيانات العملاء بشكل آمن وشفاف.

أفضل ميزات HubSpot CRM

التعامل مع كل مرحلة من مراحل تفاعلات العملاء على منصة واحدة، بدءًا من أول اتصال وحتى دعم ما بعد البيع

إضفاء الطابع الشخصي على سجلات جهات الاتصال والشركة، وخطوط سير الصفقات، ولوحات معلومات التقارير لتلبية متطلبات الأعمال المتنوعة

ربط نظام إدارة علاقات العملاء بمجموعة كبيرة من أدوات وتطبيقات الأعمال باستخدام سوق HubSpot القوي للتكاملات

قم بأتمتة المهام الروتينية عبر التسويق والمبيعات لتمكين فرقك من التركيز على استراتيجية إدارة علاقات العملاء ومشاركة العملاء

قيود إدارة علاقات العملاء

يتطلب الانتقال إلى الباقات المدفوعة للحصول على ميزات متقدمة وحدود استخدام أعلى، وهو ما قد يصبح مكلفًا للشركات الصغيرة مع توسعها

تسعير HubSpot CRM

منصة العملاء الاحترافية: 800 دولار أمريكي شهريًا (ل 3 مقاعد)

800 دولار أمريكي شهريًا (ل 3 مقاعد) منصة عملاء المؤسسات 3,600 دولار أمريكي شهريًا (ل 5 مقاعد)

تقييمات ومراجعات هاب سبوت CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. تال إيمو CRM (إدارة علاقات العملاء الأسترالية لإدارة الأعمال الشاملة)

via

٪ / href/ https://tall-emu-crm.software.informer.com/ Tall Emu CRM /%href/

تم الاستحواذ عليه من قبل MYOB في فبراير 2022، يعمل Tall Emu CRM على تبسيط الأعمال من خلال ربط المبيعات والمخزون والطلبات والتنفيذ في مكان واحد. تم تصميم Tall Emu CRM للشركات الأسترالية والكيوية الصغيرة والمتوسطة الحجم. إنه يتجاوز مجرد MYOB و Xero، حيث يتكامل بسهولة مع أدوات المحاسبة المحلية مثل Reckon و QuickBooks Australia. وهذا يوفر تجربة مُترجمة حقًا لإدارة الشؤون المالية والمحاسبة. يمكنك أن ترى كل شيء في الوقت الفعلي، حتى تعرف بالضبط أين تقف الأعمال التجارية. يجعل Tall Emu CRM تتبع العملاء المحتملين وعروض الأسعار والطلبات أمرًا مريحًا وسهلاً.

أفضل ميزات Tall Emu CRM

إدارة تفاعلات العملاء وتبسيط العمليات باستخدام منصة موحدة

أتمتة المهام الإدارية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة

مزامنة وربط المبيعات والعمليات والتصنيع والشحن لإدارة المخزون في الوقت الفعلي

تبسيط عملية المبيعات من خلال عرض الأسعار المتكامل وإدارة الطلبات وبوابات العملاء

حل المشاكل بسرعة مع الدعم الهاتفي في سيدني

قيود إدارة علاقات العملاء Tall Emu CRM

يجد بعض المستخدمين أن التنظيم متعدد الطبقات والتنقل معقد بعض الشيء

يمكن أن تكون إعدادات أتمتة سير العمل المتاحة أكثر شمولاً

تسعير #### تسعير طويل القامة Emu CRM

85 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tall Emu CRM

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra مراجعات غير كافية

8. Pipedrive (منصة CRM لتسريع المبيعات)

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Pipedrive_

باستخدام Pipedrive CRM، يمكنك زيادة سرعة عمليات المبيعات من خلال التخصيص. تسمح هذه المنصة سهلة الاستخدام للفرق بتخصيص مراحل إدارة خطوط الأنابيب لتعكس عملية المبيعات الفريدة الخاصة بهم، مع التركيز على الخطوات القابلة للتنفيذ بدلاً من الهدف النهائي فقط. Pipedrive هو مدرب افتراضي يوفر تقارير في الوقت الفعلي وتحليلات لتحسين الاستراتيجيات.

تقلل قدرات الأتمتة الخاصة به بشكل كبير من المهام الإدارية، ومع أكثر من 350 عملية تكامل، يمكنك توسيع وظائفه لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة المحددة. وكما لاحظ المستخدمون، فإن فريق الدعم في Pipedrive متعاون ومطلع بشكل خاص، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستخدمون الأستراليون أنه نظرًا لأن فريق دعم Pipedrive يقع مقره في أوروبا بشكل أساسي، فإن طلب المساعدة في الوقت الفعلي عبر الفيديو أو الصوت قد يتطلب التخطيط بسبب اختلافات المنطقة الزمنية. وهذا يعني أنه إذا كانت المساعدة مطلوبة في فترة ما بعد الظهر، فقد لا تكون متاحة حتى اليوم التالي.

أفضل ميزات Pipedrive CRM

ضبط المراحل والحقول لتناسب عملية المبيعات لديك، مما يضمن اتباع نهج مخصص لتتبع الصفقات والأنشطة

أتمتة المهام المتكررة وإعداد مشغلات مخصصة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة في دورة مبيعاتك

احصل على رؤى قيمة حول أداء مبيعاتك من خلال التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص

التكامل مع مجموعة واسعة من تطبيقات الجهات الخارجية لتعزيز الوظائف والقدرة على التكيف مع احتياجات عملك

قيود إدارة علاقات العملاء Pipedrive CRM

تتطلب ميزة الأنشطة والعملاء المحتملين أن يكون المستخدمون داخل عميل محتمل أو صفقة لضمان انعكاس التحديثات باستمرار

وجد المستخدمون صعوبة في إدارة الصفقات باستخدام خاصية السحب والإفلات

التقارير والتحليلات محدودة

تسعير #### Pipedrive CRM

الخطة الأساسية: 21.70 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

21.70 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم الخطة المتقدمة: 44.95 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

44.95 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 91.45 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

91.45 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم خطة الطاقة: 106.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

106.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 153.45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء Pipedrive CRM

G2 : 4.2/5 (1,800+ تقييم)

: 4.2/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

9. كرياتيو CRM (منصة إدارة علاقات العملاء بدون رمز)

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_ / href/ _https://www.creatio.com/crm Creatio CRM /%href/

يتيح لك Creatio CRM أتمتة رحلة العميل بأكملها باستخدام أدوات أتمتة التسويق بدون تعليمات برمجية. وهذا يعني أقصى قدر من الحرية والمرونة. تجمع المنصة بين فرق المبيعات والتسويق والخدمات، مما يضمن عمل الجميع على نفس الصفحة. تعمل هذه الوحدة على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين متكررين بكفاءة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد يعزز الإنتاجية ويساعد الفرق على التعاون بشكل أفضل.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء Creatio CRM

مواءمة فرق المبيعات والتسويق وفرق الخدمة مع سير عمل موحد وقاعدة بيانات مشتركة

تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال عرض شامل ورؤية شاملة ورؤى مستمدة من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي

أتمتة إدارة العملاء المحتملين، وإدارة الفرص، وسير عمل الحملات

تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات قوية بدون تعليمات برمجية

إدارة المقترحات والطلبات والعقود والضمانات التسويقية والوثائق الأخرى في مكان واحد

قيود إدارة علاقات العملاء المحتملين Creatio CRM

يفتقر إلى القدرة على تحميل جهات الاتصال الفردية من الهاتف أو Outlook، مما يتطلب مزامنة كاملة

يجد أعضاء الفريق صعوبة في إدخال جهات الاتصال في كل من هواتفهم المحمولة وكرياتيو بشكل منفصل

تسعير برنامج Creatio CRM

النمو: 38.75 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

38.75 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 85.25 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

85.25 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 131.75 دولارًا أستراليًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 260 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

10. NetSuite ( إدارة علاقات العملاء الشاملة لإدارة العملاء المتكاملة)

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يجمع NetSuite CRM من Oracle بين ميزات إدارة علاقات العملاء التقليدية والتحليلات الحديثة لمساعدة الشركات على إدارة عمليات المبيعات والتسويق ودعم العملاء في منصة واحدة.

من خلال منح جميع فرق العمل لديك رؤية موحدة للعميل، يساعد NetSuite في توفير تجربة متسقة للعملاء المحتملين والعملاء عبر القنوات المختلفة. وتحصل فرق المبيعات على الرؤى والتحديثات ذات الصلة من أجل البيع وزيادة المبيعات بفعالية، بينما يمكن لفرق التسويق مواءمة الحملات مع عمليات المبيعات وأتمتة سير عمل التسويق بالكامل.

تساعد التحليلات في الوقت الفعلي و لوحات المعلومات المستندة إلى الأدوار فرق المبيعات على تتبع خطوط الأنابيب والأهداف، وتقيس فرق الدعم رضا العملاء، وتحلل فرق التسويق العائد على الاستثمار في الحملات.

أفضل ميزات NetSuite CRM

إدارة التفاعلات مع العملاء والشركاء والموردين في منصة واحدة موحدة

تحسين أداء المبيعات من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى سجلات العملاء المحتملين والعملاء والطلبات

تخطيط الحملات التسويقية وإدارتها وتتبعها عبر القنوات من مكان واحد

تقديم خدمة عملاء متسقة من خلال رؤية شاملة لتفضيلات العملاء وتفاعلاتهم

أتمتة عمليات المبيعات بدءاً من إدارة الفرص إلى التنفيذ والعمولات

مساعدة الفرق على تتبع الأداء باستخدام بيانات في الوقت الفعلي في لوحات معلومات مخصصة

قيود NetSuite CRM

غالبًا ما لا تتم مزامنة المعاملات البنكية على النحو المطلوب، مما يتسبب في تأخير التسوية ويستلزم عمليات استيراد يدوية

غير مناسب للشركات الصغيرة نظرًا لارتفاع تكاليف الترخيص، ولا يمكنك الاستفادة من البرنامج بشكل كامل دون وجود محترف متخصص معتمد من Netsuite

تسعير NetSuite CRM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات NetSuite CRM

G2: 4.0/5 (3,156 تقييم)

4.0/5 (3,156 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

احصل على جميع احتياجاتك من CRM في مكان واحد مع ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب إلى تحويل عملك من خلال تحسين العلاقات مع العملاء، وتبسيط عمليات المبيعات، وتعزيز الكفاءة بشكل عام. يعرض هذا الدليل حول أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في أستراليا منصات مختلفة لمساعدتك في العثور على الأنسب لاحتياجات عملك.

بعد تقييم هذه الخيارات، أقترح عليك الحصول على نسخة تجريبية مجانية أو عرض تجريبي لمعرفة النظام الذي يتوافق بشكل أفضل مع عملياتك.

بالنسبة للحل الشامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشروعات عبر الهاتف المحمول، يتميز ClickUp بميزاته القوية ومرونته. هل أنت مستعد لتحسين علاقاتك مع العملاء وتبسيط سير عملك؟ ابدأ رحلتك مع ClickUp اليوم!