اختبرنا أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في كندا

إذا كنت تعاني من ارتفاع معدل تذبذب العملاء في كندا هذا العام مقارنةً بالعام السابق، فأنت لست وحدك.

في الواقع، فإن تقرير صوت المستهلكين لعام 2024 أن "74% من الكنديين أقل ولاءً للعلامات التجارية مما كانوا عليه قبل عامين."

تقوم العديد من الشركات الكندية بإعادة تركيز جهودها على إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع سلوك العملاء، وتخصيص تفاعلات العملاء، وتحليل ملاحظات العملاء، وتحسين القيمة الدائمة للعملاء.

واحدة من أفضل استراتيجيات إدارة علاقات العملاء لتحسين معدلات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، هو دمج استراتيجيات فعالة في إدارة علاقات العملاء برنامج إدارة علاقات العملاء .

في هذه المدونة، سنراجع أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في كندا. سنشارك أيضًا أفضل ميزاتها وقيودها لمساعدتك في وضع قائمة مختصرة بأفضل البرامج التي تناسب متطلباتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM في كندا؟

يطلب العملاء العصريون جودة استثنائية. لذا، يجب أن تجد برنامجًا يساعدك على تقديم خدمة عملاء ممتازة واكتساب المزيد من العملاء. فيما يلي الوظائف الرئيسية التي يجب البحث عنها في إدارة علاقات العملاء في كندا:

التعاون: يجب أن يمكّن برنامج إدارة علاقات العملاء أعضاء الفريق من التواصل ومشاركة معلومات العملاء بسهولة. وهذا يسهل تجربة عملاء ممتازة ويضمن حصول الفريق على أحدث المعلومات عن العملاء معلومات عن سير العمل الأتمتة: اختر برنامج CRM الذي يقوم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين والعملاء بناءً على رؤى العملاء التفصيلية. وهذا يوفر الوقت في العمليات اليدوية ويعزز الإنتاجية

يجب أن يمكّن برنامج إدارة علاقات العملاء أعضاء الفريق من التواصل ومشاركة معلومات العملاء بسهولة. وهذا يسهل تجربة عملاء ممتازة ويضمن حصول الفريق على أحدث المعلومات عن العملاء معلومات عن سير العمل عمليات التكامل: يجب أن يتكامل برنامج إدارة علاقات العملاء بسلاسة مع مجموعة التقنيات الخاصة بك بحيث يمكنك جمع بيانات العملاء من مصادر متعددة

يجب أن يتكامل برنامج إدارة علاقات العملاء بسلاسة مع مجموعة التقنيات الخاصة بك بحيث يمكنك جمع بيانات العملاء من مصادر متعددة الوصول عبر الهاتف المحمول: يجب أن يكون فريقك قادرًا على الوصول إلى الصفقات وتفاصيل العملاء من أي جهاز. تأكد من أن برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك يحتوي على تطبيقات سهلة الاستخدام لأجهزة الآيفون والأندرويد التي تحافظ على ميزات سطح المكتب

يجب أن يكون فريقك قادرًا على الوصول إلى الصفقات وتفاصيل العملاء من أي جهاز. تأكد من أن برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك يحتوي على تطبيقات سهلة الاستخدام لأجهزة الآيفون والأندرويد التي تحافظ على ميزات سطح المكتب تقارير مخصصة: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يدعم إعداد تقارير مخصصة ويوفر تحليلات مفصلة حول توليد العملاء المحتملين وأداء المبيعات وما إلى ذلك.

اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يدعم إعداد تقارير مخصصة ويوفر تحليلات مفصلة حول توليد العملاء المحتملين وأداء المبيعات وما إلى ذلك. القابلية للتطوير: يجب أن يكون أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء قابلاً للتطوير بسهولة. يجب أن يكون قادرًا على تخزين كميات كبيرة من بيانات العملاء بسهولة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية بالجملة، وإجراء تقارير متقدمة حتى عندما تنمو قاعدة البيانات

يجب أن يكون أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء قابلاً للتطوير بسهولة. يجب أن يكون قادرًا على تخزين كميات كبيرة من بيانات العملاء بسهولة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية بالجملة، وإجراء تقارير متقدمة حتى عندما تنمو قاعدة البيانات التسعير: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يقدم خطط تسعير مخصصة بناءً على متطلبات عملك

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في كندا في عام 2024

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مسار المبيعات الخاص بك)

إدارة خط أنابيب المبيعات وتعزيز مشاركة العملاء باستخدام برنامج ClickUp's CRM

أفضل ما أوصي به لبرنامج إدارة علاقات العملاء في كندا هو ClickUp. مع برنامج ClickUp CRM ، يمكنني عرض جميع علاقاتي مع العملاء في مكان واحد وتصور خط مبيعاتي.

يعمل ClickUp CRM أيضًا على تبسيط التواصل مع العملاء. يمكنك ربط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp لتبسيط التواصل وإغلاق الصفقات وإرسال تحديثات المشروع وإعداد العملاء.

واحدة من أكثر الميزات الواعدة في برنامج ClickUp CRM هي لوحات معلومات ClickUp التي تعرض جميع بيانات العملاء في مكان واحد. توفر لوحة التحكم البديهية (مع أكثر من 50 أداة) رؤى تفصيلية للعملاء. يمكنك مراقبة القيمة الدائمة للعميل، ومتوسط أحجام الصفقات، وأهداف المبيعات، ومهام المبيعات والتسويق.

علاوةً على ذلك، يساعدني ClickUp على تبسيط كل من إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، مما يساعد فريقي على تقديم قيمة لعملائنا. ومن خلال أكثر من 15 طريقة عرض مرنة، بما في ذلك لوحة كانبان وطريقة عرض الجدول، يمكنك بسهولة تتبع حسابات العملاء وإدارتها.

مع قالب ClickUp CRM ، يمكنك تبسيط إدارة خط أنابيب المبيعات واتصالات الفريق في مكان واحد. يساعدك على التركيز على مجالات علاقات العملاء الرئيسية لتعزيز تجربة العملاء وجذب المزيد من العملاء.

استخدم نموذج CRM الخاص بـ ClickUp لإدارة العملاء المحتملين ورعاية العلاقات مع العملاء وتحسين خط أنابيب المبيعات.

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ClickUp أفضل الميزات

قاعدة بيانات مركزية للعملاء: إدارة قاعدة بيانات عملائك باستخدام برنامج ClickUp CRM و قوالب إدارة علاقات العملاء . تساعدك على تتبع العملاء المحتملين وتنظيم معلومات الاتصال في قاعدة بيانات مركزية واحدة

إدارة قاعدة بيانات عملائك باستخدام برنامج ClickUp CRM و قوالب إدارة علاقات العملاء . تساعدك على تتبع العملاء المحتملين وتنظيم معلومات الاتصال في قاعدة بيانات مركزية واحدة ميزة التواصل المتكاملة: تواصل في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام @mentions و تعيين التعليقات في انقر فوق الدردشة . يتيح ذلك تعاونًا سلسًا متعدد الوظائف ويساعد على تحسين تجربة العملاء

تواصل في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام @mentions و تعيين التعليقات في انقر فوق الدردشة . يتيح ذلك تعاونًا سلسًا متعدد الوظائف ويساعد على تحسين تجربة العملاء تحليلات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: الحصول على رؤى عميقة حول سلوك العملاء، والتنبؤ بتراجع العملاء، والتنبؤ بالمبيعات باستخدام ClickUp Brain وتحسين عملية اتخاذ القرار. يمكنك استخدام اختيار مطالبات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء من مكتبة المطالبات الخاصة ب ClickUp

إنشاء استبيانات ونماذج مخصصة باستخدام ClickUp Brain وتقييم جودة خدمة العملاء لديك

سهولة التخصيص: عزز مهام إدارة علاقات العملاء وإدارة بيانات العملاء من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك لوحات كانبان والقائمة والجدول وجانت

عزز مهام إدارة علاقات العملاء وإدارة بيانات العملاء من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك لوحات كانبان والقائمة والجدول وجانت أتمتة التواصل مع العملاء: تبسيط التواصل مع العملاء من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع انقر فوق إدارة مشروع البريد الإلكتروني الحل. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو التحديثات تلقائيًا إلى العملاء

تبسيط التواصل مع العملاء من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع انقر فوق إدارة مشروع البريد الإلكتروني الحل. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو التحديثات تلقائيًا إلى العملاء تعزيز خدمة العملاء: تحسين خدمة العملاء وكسب ولاء العملاء مع برنامج ClickUp CRM لخدمة العملاء . يعمل على تبسيط عملية إعداد العملاء، وإصدار التذاكر، وإدارة الملاحظات

استخدام ClickUp CRM لتفاعلات خدمة العملاء

إنشاء رحلة سلسة للعملاء: تصور رحلة العميل مع ClickUp Whiteboards . يساعدك هذا على تحديد الاختناقات في رحلة العميل وإزالة الاحتكاك

تصوَّر رحلة عميل سلسة مع لوحة ClickUp Whiteboard

التحليلات والتقارير المفصلة: احصل على تقارير مفصلة عن متوسط أحجام الصفقات وقيمة عمر العميل مع لوحات معلومات ClickUp

احصل على عرض واضح لتقدم المشروع لفريقك وشركتك، وتتبع المواعيد النهائية، وإدارة المهام، ومعرفة من يعمل على ماذا في الوقت الفعلي في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

قيود ClickUp

يستغرق فهم جميع ميزات وحالات استخدام ClickUp CRM بعض الوقت لفهم جميع الميزات وحالات الاستخدام في ClickUp CRM

تسعير #### ClickUp

مجانًا: للأبد

للأبد غير محدود : 7 دولارات/مستخدم/شهر

: 7 دولارات/مستخدم/شهر الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

2. سيلز فورس (الأفضل لأتمتة البيانات والتحليلات)

via

_ / href/ _https://www.salesforce.com/ca/ Salesforce /%href/

Salesforce هو أحد أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء التي تستخدمها العديد من الشركات في كندا. برنامجها المتكامل لإدارة علاقات العملاء؛ أينشتاين 1، رائع للأتمتة والتحليلات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الخاص به إنشاء محتوى لفرق المبيعات والتسويق والتجارة وخدمة العملاء.

وهو يتكامل مع أكثر من 3000 أداة، مما يجعله خياراً ممتازاً لمن يحتاجون إلى الجمع بين عدة حلول مختلفة.

يمكنك أيضًا استخدام Salesforce لتشغيل استطلاعات آراء العملاء. تعجبني هذه الميزة لأنها تجمع رؤى قيمة للعملاء وتجعل عملاءك يشعرون بأنهم مسموعون.

تتوافق Salesforce أيضًا مع قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية في كندا ( PIPEDA )، مما يتيح لك جمع بيانات العملاء وتخزينها بأمان.

أفضل ميزات #### Salesforce

أتمتة الوصول إلى البيانات الاجتماعية للعملاء من أجل فهم أفضل لسلوكهم وتفضيلاتهم المحددة

مقارنة التفاصيل الهامة الخاصة بالجدول الزمني للعميل مع تفاصيل المنافسين التجاريين

استخدام تحليلات أينشتاين للذكاء الاصطناعي لاكتساب رؤى معقدة حول المبيعات والخدمات

قيود Salesforce

قد تواجه تأخيرًا في البرنامج عند دمج هذه الأداة مع عمليات تكامل الطرف الثالث

قد لا يمكن الوصول إلى بعض ميزات سطح المكتب بالكامل على الأجهزة المحمولة، مثل الحد الأقصى لعدد الصفوف المعروضة في التقارير

تسعير #### Salesforce

مجاني : تجربة لمدة 30 يومًا

: تجربة لمدة 30 يومًا جناح المبتدئين : 25 دولارًا/مستخدم/شهرًا

: 25 دولارًا/مستخدم/شهرًا احترافي : 80 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 80 دولاراً/مستخدماً/شهرياً المؤسسة : 165 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 165 دولاراً/مستخدماً/شهرياً غير محدود : 330 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 330 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

3. HubSpot (الأفضل لأتمتة الاتصالات وخدمة العملاء)

via

HubSpot_

HubSpot هي واحدة من أكثر الشركات المعروفة إدارة علاقات العملاء التعاونية تطبيقات البرمجيات في كندا. فهو يوفر الأدوات المناسبة لتسريع نمو العملاء. أعجبني كيف أن HubSpot لديها حلول إدارة علاقات العملاء المخصصة لقادة المبيعات ومحترفي المبيعات والمسوقين وفرق خدمة العملاء ومديري العمليات وأصحاب الأعمال.

فهو يسمح لي بالوصول السريع إلى التقارير التفصيلية ومراقبة أداء فريق المبيعات لدي. كما أنه يوفر جدول اجتماعات مجاني يمكن للعملاء المحتملين استخدامه لحجز مكالمات الاستكشاف. يمكن للفرق استخدامه لإنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية والحصول على تذكيرات تلقائية.

كما يوفر قاعدة بيانات مركزية لإدارة علاقات العملاء تتيح لفرق المبيعات مشاركة بيانات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والوصول إليها من أي مكان. يتيح ذلك تتبعاً سلساً للعلاقات مع العملاء وإدارة أنشطة المبيعات دون عناء.

يتوافق HubSpot أيضًا مع القوانين الفيدرالية وقوانين المقاطعات الكندية المتعلقة بمعالجة بيانات العملاء (مثل لوائح المقاطعات مثل قانون كيبيك رقم 64)، حتى تظل معلومات عملائك السرية آمنة.

أفضل ميزات HubSpot

مراقبة خط مبيعاتك بالكامل في الوقت الفعلي على لوحة تحكم مرئية

استخدم النماذج والصفحات المقصودة وأدوات إدارة الإعلانات المجانية لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مؤهلين

تحكم في بياناتك من خلال تعيين التقارير ولوحات المعلومات كوصول عام أو خاص أو مقيد

تمكين ميزات إصدار التذاكر والدردشة المباشرة لتوفير دعم سريع للعملاء وتحسين تجربة العملاء

تتبُّع نشاط الموقع الإلكتروني وتحديد العملاء المحتملين الجدد لشركتك

حفظ عدد غير محدود من بيانات العملاء وما يصل إلى 1,000,000 جهة اتصال بدون حد زمني

استخدم مدفوعات HubSpot Payments للتعامل بسهولة مع المدفوعات داخل المنصة دون الحاجة إلى موفري مدفوعات من جهات خارجية مثل Stripe أو PayPal

قيود HubSpot

العديد من ميزات HubSpot CRM غير قابلة للتخصيص

يتضمن الكثير من الإضافات المدفوعة، والتي يمكن أن تزيد من التكاليف

تسعير #### HubSpot

مجاني: للأبد

للأبد مركز التسويق للمبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا مركز التسويق الاحترافي: 890 دولارًا/ 3 مستخدمين/شهرًا

890 دولارًا/ 3 مستخدمين/شهرًا مركز التسويق للمؤسسات: 3600 دولار/ 5 مستخدمين/شهرًا: 3600 دولار/مستخدمين/شهرًا

بالنسبة للشركات الكندية، لا تشمل رسوم Hubspot ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة المبيعات الإقليمية (PST) وضريبة المبيعات المنسقة (HST).

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

4. النحاس (الأفضل لبناء علاقات مع العملاء)

عبر النحاس جعلت Copper بناء العلاقات مع العملاء أسهل بكثير بالنسبة لفريقي. فهو يتيح لي عرض نقاط التفاعل من البداية إلى النهاية مع كل عميل حتى لا تفوتني أي تفاصيل ذات صلة.

برز تطبيق Copper بالنسبة لي بسبب واجهة المستخدم البسيطة. يمكنك بسهولة دمج Copper في مساحة عمل Google وإدارة جميع رسائل البريد الإلكتروني والملفات الخاصة بالعملاء.

إنه يُبسِّط تخطيط رحلة العميل، ويرسل تلقائيًا رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء، ويتتبع تفاعل العملاء.

أفضل ميزات #### النحاس

أتمتة المهام المتكررة وإرسال الرسائل المهمة لتكون على اتصال منتظم مع جهات الاتصال المهمة لديك

الوصول إلى التقارير المُعدَّة مسبقًا للإشراف عالي المستوى عبر المبيعات والتسويق ونجاح العملاء من أجل التنسيق المطلق للحساب

مزامنة المرفقات ومستندات Google من GMail وتقويم Google لمركزة بيانات العملاء

اختر عملات ولغات متعددة عند التعامل مع العمليات الدولية أو المناطق التي يغلب عليها الناطقون بالفرنسية في كندا

القيود النحاسية

عدم المرونة خارج Google Workspace، مما يجعلها أقل جاذبية للشركات غير الماهرة في استخدام منتجات Google

التسعير النحاسي

مجانًا : تجربة لمدة 14 يومًا

: تجربة لمدة 14 يومًا المبتدئ: 9 دولارات/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

9 دولارات/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا أساسي: 23 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

23 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا احترافي : 59 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 59 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا الشركات: 99 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. TheFishTank (الأفضل لتحليلات بيانات العملاء)

via TheFishTank TheFishTank هو حل مؤسسي للشركات الصغيرة في كندا. على الرغم من أنه لا يحتوي على حل إدارة علاقات العملاء الأصلي، إلا أنه يمكن أن يتكامل بسلاسة مع حلول Salesforce CRM و Microsoft 365 Dynamics في عمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.

TheFishTank هو شريك رسمي لـ Sitecore يقدم تكاملاً سلسًا مع Salesforce. وهو يساعدك في الحصول على رؤية شاملة و رؤية شاملة لجميع القنوات لعملائك. يمكنك رسم خريطة مفصلة لرحلات العملاء على قنوات متعددة، مما يساعدك على إغلاق العملاء المحتملين بشكل أسرع.

باستخدام TheFishTank، يمكنك أيضًا دمج Coveo، وهو حل عملاء SAP المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجموعتك التقنية.

أفضل ميزات TheFishTank

دمج حلول إدارة علاقات العملاء، مثل Salesforce، في حل أعمالك

احصل على تحليلات متقدمة لإدارة علاقات العملاء باستخدام Sitecore لاتخاذ قرارات أفضل

إنشاء بيانات CRM مخصصة باستخدام Sitecore

قيود TheFishTank

يفتقر إلى العديد من ميزات إدارة علاقات العملاء مثل إدارة ملاحظات العملاء، وتوليد العملاء المحتملين، وأتمتة المبيعات

تسعير TheFishTank

تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة

تقييمات ومراجعات TheFishTank

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. سنتريكس ون (الأفضل لتوعية العملاء)

via

CentrixOne_

CentrixOne هو برنامج إدارة علاقات العملاء الأصلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا. جميع خدماته متوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

إنه أداة قوية للحصول على رؤية شاملة لخط أنابيب المبيعات. يسمح بتتبع أنشطة المبيعات وتحديثها بسهولة من خلال وظيفة السحب والإفلات البسيطة.

تعجبني طريقة ترتيب الحسابات المتعددة والعملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال في مكان واحد. يمكن أن يساعد ذلك فرق المبيعات والتسويق على توفير الوقت أثناء إدارة العملاء المحتملين.

برزت لي ميزة تجزئة العملاء المحتملين. فهو يصنّف العملاء المحتملين ويصنفهم حتى أعرف أيهم يجب أن أعطيهم الأولوية. يرسل البرنامج أيضًا اتصالات مخصصة للعملاء المحتملين، مما يجعل مهمتي أسهل.

يمكنك أيضًا استخدامه لجدولة الإجراءات بسرعة للرد على العملاء المحتملين فور الاتصال بهم وتعيينهم على الفور إلى أحد الممثلين.

CentrixOne أفضل الميزات

أتمتة التسويق المخصص و حملات إدارة علاقات العملاء .

احصل على توقعات خط أنابيب المبيعات في الوقت الفعلي

إنشاء رسائل بريد إلكتروني مؤثرة مع سهولة التحرير بالسحب والإفلات وتصفية قوائم البريد الإلكتروني لاستهداف جمهور محدد

جمع بيانات زوار الموقع الإلكتروني وتتبعها تلقائيًا وتحديد العملاء المحتملين

قيود CentrixOne

يمكنك فقط إرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية إلى ما يصل إلى 1500 جهة اتصال دفعة واحدة لتجنب الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها

أسعار CentrixOne

مجاني : تجربة لمدة 14 يومًا

: تجربة لمدة 14 يومًا أساسي: 26.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

26.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا المحترف: 47.50 دولارًا/مستخدم/شهريًا

47.50 دولارًا/مستخدم/شهريًا النمو: 79.50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

79.50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً المؤسسات: 105.50$/مستخدم/شهرياً

CentrixOne التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. بايبيدرايف (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين)

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Pipedrive_

Pipedrive هو منصة رائعة لإدارة المبيعات بشكل كامل. فهي تعمل على أتمتة عملية المبيعات وتسهل تتبع خطوط أنابيب المبيعات وإدارة العملاء المحتملين.

كما توفر تقارير مفصلة لأداء العملاء المحتملين وتتبع الصفقات. ما يعجبني في Pipedrive هو تتبع مقاييس المبيعات المتقدمة. يمكنني تحديد أهداف المبيعات والتنبؤ بالمبيعات وإدارة أداء الفريق باستخدام Pipedrive.

يمكنك أيضًا مزامنة بريدك الإلكتروني مع Pipedrive وإدارة صندوق الوارد الخاص بك من داخل البرنامج.

أفضل ميزات Pipedrive

استخدم تكامل الذكاء الاصطناعي في Pipedrive لتحديد الصفقات ذات الإمكانات العالية

أتمتة حسابات المبيعات باستخدام الصيغ الذكية

احسب متوسط معدل التحويل لتحديد عدد العملاء المحتملين الجدد اللازمين لتحقيق أهدافك

استخدم الوظيفة الإضافية لزوار الويب لتتبع العملاء المحتملين

تفعيل التوقيعات الإلكترونية للسماح لعملائك بالتوقيع على المستندات المهمة دون تنزيلها. يمكن أن يساعد ذلك في إغلاق الصفقات بشكل أسرع

يدعم عمليات متعددة اللغات والعملات لتلبية احتياجات العملاء الكنديين بشكل أفضل

قيود Pipedrive

تتوفر العديد من الميزات المتقدمة كإضافات مقابل تكاليف إضافية

تسعير #### Pipedrive

مجاني : تجربة لمدة 14 يومًا

: تجربة لمدة 14 يومًا أساسي: 14 دولارًا/مستخدم/شهريًا

14 دولارًا/مستخدم/شهريًا متقدم : 29 دولارًا/مستخدم/شهرًا

: 29 دولارًا/مستخدم/شهرًا احترافي: 59 دولارًا/مستخدم/شهرًا

59 دولارًا/مستخدم/شهرًا القوة: 69 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

69 دولاراً/مستخدماً/شهرياً المؤسسة: 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (1,800+ تقييم)

4.3/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

8. فريش سيلز (الأفضل لإدارة الآفاق)

via Freshsales إذا كنت تواجه مشكلة في إدارة العملاء المحتملين، فعليك تجربة Freshsales. إنه نظام CRM للمبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على أتمتة حملات المبيعات الذكية وزيادة الإيرادات.

يمكنك أيضًا عرض خط مبيعاتك بالكامل على لوحة كانبان.

يوفر لك فريدي إيه آي، وهو تكامل الذكاء الاصطناعي في فريش سيلز، نتيجة النية لكل عميل متوقع ويتيح لك التركيز على العملاء المتوقعين ذوي القيمة. يمكن أن يساعد ذلك بشكل كبير في زيادة تحويل العملاء المحتملين.

يمكنك حتى استخدامه لتبسيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال استيراد معلومات الاتصال بسهولة مثل CSV / Excel أو Google Contact أو Outlook Contact.

Freshsales أفضل الميزات

استخدم مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبقاء على اطلاع دائم بالصفقات الجارية، مع تسليط الضوء على الصفقات التي تتطلب اهتماماً فورياً

احصل على توصيات الصفقات ورؤى العملاء لتسهيل اتخاذ قرارات أكثر تأثيراً وقائمة على البيانات

تحليل سلوك العميل بشكل أفضل من خلال عرض 360 درجة لبيانات العملاء وتقديم تجربة عملاء مخصصة

أتمتة مهام سير عمل إدارة علاقات العملاء باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

يوفر دعمًا متعدد اللغات للمناطق الناطقة بالفرنسية في كندا.

قيود المبيعات الجديدة

قد يُظهر نظام تسجيل الصفقات في بعض الأحيان بعض التناقضات

لديه قدرات محدودة في إنشاء التقارير

تسعير فريش سيلز

مجاناً : للأبد

: للأبد النمو: 9 دولارات/مستخدم/شهرياً

9 دولارات/مستخدم/شهرياً المحترف: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا

39 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: 59 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Freshsales التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

9. 1CRM (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات)

via

1crm_

1CRM هو برنامج CRM متعدد الأغراض يساعدك على إدارة المهام اليومية والمبيعات والفرص وخدمة العملاء وإدارة المشاريع. إنه يبسط تعاون الفريق بأكمله في مكان واحد ويقلل من الحاجة إلى تطبيقات مختلفة.

ميزة إدارة الطلبات في 1CRM تميزه عن غيره من برامج إدارة علاقات العملاء في كندا. تتيح لك هذه الميزة إدارة عروض الأسعار والفواتير والكتالوجات وأوامر الشراء.

أفضل ميزات 1CRM 1CRM

تتبع حركات المخزون في مواقع مستودعات متعددة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي للفواتير المتأخرة والرصيد الحالي المستحق الدفع

استخدم الساعات المحجوزة للحصول على معلومات عن الوقت المستغرق في المشاريع المختلفة وحالات العملاء

أتمتة التقاط العملاء المحتملين، وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، وإنشاء رسائل جديدة باستخدام محرر السحب والإفلات

إدارة شبكة الشركاء وأتمتة عمولة المبيعات

ربط ملفات تعريف العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر أخبارهم وإرسال حملات مخصصة

قيود 1CRM 1

حل إدارة المشاريع الخاص به ليس سهل الاستخدام

لا يحتوي على تكامل للدردشة المباشرة مما قد يجعل التواصل بين الفريق صعبًا

تسعير 1CRM 1CRM

مجاني : تجربة لمدة 30 يومًا

: تجربة لمدة 30 يومًا بدء التشغيل: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا

15 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا التشغيل +: 23 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا

23 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا احترافي : 33 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا

: 33 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا المؤسسات: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا، يتم دفعها شهريًا

1CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. أكت! (الأفضل لأتمتة التسويق)

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/مرجع/ _https://www.act.com/ Act! /%href/

Act! هو عبارة عن منصة قابلة للتخصيص بالكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة سير العمل التسويقي، وتوفر رؤية شاملة لجميع أنشطة العملاء والتفاعلات والمبيعات. وهي مثالية لـ بناء استراتيجيات إدارة العملاء وإدارة خطوط الأنابيب

يمكنك تقييم خط أنابيب المبيعات الخاص بك حسب المنتج والإقليم ومرحلة المبيعات والوكيل والمنطقة، وهو أمر مفيد عند العمل في جميع أنحاء المقاطعات الكندية. إلى جانب إدارة علاقات العملاء، يمكنك استخدام Act! لأتمتة الحملات التسويقية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل من خلال تحديد استراتيجيات التواصل.

تعجبني بشكل خاص ميزة الرسائل النصية المدمجة، SMS4Act! لإرسال الرسائل النصية بسرعة وسهولة مباشرةً من داخل Act! وهي تسجل الردود تلقائيًا للمتابعة والرجوع إليها، مما يجعل عملي سهلًا وسريعًا.

Act! أفضل الميزات

احصل على وصول فوري إلى بيانات العملاء وأنشطة إدارة علاقات العملاء باستخدام ميزة البحث

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لأداء الأعمال من خلال عرض شامل لدورة المبيعات

دمج البيانات من جداول البيانات واكتساب رؤى جديدة من خلال التحليل باستخدام ميزة الجداول المخصصة

أتمتة التقاط العملاء المحتملين باستخدام الصفحات المقصودة عالية التحويل ونماذج الويب

قيود Act!

يقدم قوالب بريد إلكتروني محدودة للحملات التسويقية

لديه إمكانيات تكامل محدودة، مما يجعله غير مناسب للشركات التي تشهد نموًا سريعًا أو تتعامل مع كميات كبيرة من بيانات العملاء

أكت! التسعير

مجانًا : تجربة لمدة 30 يومًا

: تجربة لمدة 30 يومًا مستند إلى السحابة: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا في مكان العمل: 37.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

Act! التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

الارتقاء بتجربة العملاء مع إدارة علاقات العملاء في ClickUp

مع تحول التركيز على العملاء إلى أولوية قصوى للشركات في جميع الصناعات الكندية، يجب عليك تنفيذ برنامج فعال لإدارة علاقات العملاء بوظائف متنوعة.

مع ClickUp CRM النظام الأساسي، يمكنك استخدام طرق العرض القابلة للتخصيص مثل الجدول واللوحة والتقويم والقائمة والنموذج لتخصيص مساحة عمل CRM لتناسب احتياجاتك الخاصة.

من لوحات المعلومات القوية إلى ميزات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكن لـ ClickUp CRM التعامل مع أي مهمة لإدارة الحساب. ولا تنسَ القوالب القوية المجهزة لدعم الأنشطة التي تتراوح من توليد العملاء المحتملين إلى إدارة المؤثرين. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!