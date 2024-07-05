اختبرنا أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في كندا

إذا كنت تعاني من ارتفاع معدل تذبذب العملاء في كندا هذا العام مقارنةً بالعام السابق، فأنت لست وحدك.
في الواقع، فإن تقرير صوت المستهلكين لعام 2024 أن "74% من الكنديين أقل ولاءً للعلامات التجارية مما كانوا عليه قبل عامين."
تقوم العديد من الشركات الكندية بإعادة تركيز جهودها على إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع سلوك العملاء، وتخصيص تفاعلات العملاء، وتحليل ملاحظات العملاء، وتحسين القيمة الدائمة للعملاء.
واحدة من أفضل استراتيجيات إدارة علاقات العملاء لتحسين معدلات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، هو دمج استراتيجيات فعالة في إدارة علاقات العملاء برنامج إدارة علاقات العملاء .
في هذه المدونة، سنراجع أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في كندا. سنشارك أيضًا أفضل ميزاتها وقيودها لمساعدتك في وضع قائمة مختصرة بأفضل البرامج التي تناسب متطلباتك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM في كندا؟
يطلب العملاء العصريون جودة استثنائية. لذا، يجب أن تجد برنامجًا يساعدك على تقديم خدمة عملاء ممتازة واكتساب المزيد من العملاء. فيما يلي الوظائف الرئيسية التي يجب البحث عنها في إدارة علاقات العملاء في كندا:
- التعاون: يجب أن يمكّن برنامج إدارة علاقات العملاء أعضاء الفريق من التواصل ومشاركة معلومات العملاء بسهولة. وهذا يسهل تجربة عملاء ممتازة ويضمن حصول الفريق على أحدث المعلومات عن العملاءمعلومات عن سير العمل
- الأتمتة: اختر برنامج CRM الذي يقوم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين والعملاء بناءً على رؤى العملاء التفصيلية. وهذا يوفر الوقت في العمليات اليدوية ويعزز الإنتاجية
- عمليات التكامل: يجب أن يتكامل برنامج إدارة علاقات العملاء بسلاسة مع مجموعة التقنيات الخاصة بك بحيث يمكنك جمع بيانات العملاء من مصادر متعددة
- الوصول عبر الهاتف المحمول: يجب أن يكون فريقك قادرًا على الوصول إلى الصفقات وتفاصيل العملاء من أي جهاز. تأكد من أن برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك يحتوي على تطبيقات سهلة الاستخدام لأجهزة الآيفون والأندرويد التي تحافظ على ميزات سطح المكتب
- تقارير مخصصة: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يدعم إعداد تقارير مخصصة ويوفر تحليلات مفصلة حول توليد العملاء المحتملين وأداء المبيعات وما إلى ذلك.
- القابلية للتطوير: يجب أن يكون أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء قابلاً للتطوير بسهولة. يجب أن يكون قادرًا على تخزين كميات كبيرة من بيانات العملاء بسهولة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية بالجملة، وإجراء تقارير متقدمة حتى عندما تنمو قاعدة البيانات
- التسعير: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يقدم خطط تسعير مخصصة بناءً على متطلبات عملك
أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في كندا في عام 2024
1. ClickUp (الأفضل لإدارة مسار المبيعات الخاص بك)
إدارة خط أنابيب المبيعات وتعزيز مشاركة العملاء باستخدام برنامج ClickUp's CRM
أفضل ما أوصي به لبرنامج إدارة علاقات العملاء في كندا هو ClickUp. مع برنامج ClickUp CRM ، يمكنني عرض جميع علاقاتي مع العملاء في مكان واحد وتصور خط مبيعاتي.
يعمل ClickUp CRM أيضًا على تبسيط التواصل مع العملاء. يمكنك ربط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp لتبسيط التواصل وإغلاق الصفقات وإرسال تحديثات المشروع وإعداد العملاء.
واحدة من أكثر الميزات الواعدة في برنامج ClickUp CRM هي لوحات معلومات ClickUp التي تعرض جميع بيانات العملاء في مكان واحد. توفر لوحة التحكم البديهية (مع أكثر من 50 أداة) رؤى تفصيلية للعملاء. يمكنك مراقبة القيمة الدائمة للعميل، ومتوسط أحجام الصفقات، وأهداف المبيعات، ومهام المبيعات والتسويق.
علاوةً على ذلك، يساعدني ClickUp على تبسيط كل من إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، مما يساعد فريقي على تقديم قيمة لعملائنا. ومن خلال أكثر من 15 طريقة عرض مرنة، بما في ذلك لوحة كانبان وطريقة عرض الجدول، يمكنك بسهولة تتبع حسابات العملاء وإدارتها.
مع قالب ClickUp CRM ، يمكنك تبسيط إدارة خط أنابيب المبيعات واتصالات الفريق في مكان واحد. يساعدك على التركيز على مجالات علاقات العملاء الرئيسية لتعزيز تجربة العملاء وجذب المزيد من العملاء.
ClickUp أفضل الميزات
- قاعدة بيانات مركزية للعملاء: إدارة قاعدة بيانات عملائك باستخدامبرنامج ClickUp CRM وقوالب إدارة علاقات العملاء. تساعدك على تتبع العملاء المحتملين وتنظيم معلومات الاتصال في قاعدة بيانات مركزية واحدة
- ميزة التواصل المتكاملة: تواصل في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام @mentions وتعيين التعليقات فيانقر فوق الدردشة. يتيح ذلك تعاونًا سلسًا متعدد الوظائف ويساعد على تحسين تجربة العملاء
- تحليلات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: الحصول على رؤى عميقة حول سلوك العملاء، والتنبؤ بتراجع العملاء، والتنبؤ بالمبيعات باستخدامClickUp Brainوتحسين عملية اتخاذ القرار. يمكنك استخدام اختيارمطالبات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء من مكتبة المطالبات الخاصة ب ClickUp
إنشاء استبيانات ونماذج مخصصة باستخدام ClickUp Brain وتقييم جودة خدمة العملاء لديك
- سهولة التخصيص: عزز مهام إدارة علاقات العملاء وإدارة بيانات العملاء من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك لوحات كانبان والقائمة والجدول وجانت
- أتمتة التواصل مع العملاء: تبسيط التواصل مع العملاء من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني معانقر فوق إدارة مشروع البريد الإلكتروني الحل. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو التحديثات تلقائيًا إلى العملاء
- تعزيز خدمة العملاء: تحسين خدمة العملاء وكسب ولاء العملاء معبرنامج ClickUp CRM لخدمة العملاء. يعمل على تبسيط عملية إعداد العملاء، وإصدار التذاكر، وإدارة الملاحظات
استخدام ClickUp CRM لتفاعلات خدمة العملاء
- إنشاء رحلة سلسة للعملاء: تصور رحلة العميل معClickUp Whiteboards. يساعدك هذا على تحديد الاختناقات في رحلة العميل وإزالة الاحتكاك
تصوَّر رحلة عميل سلسة مع لوحة ClickUp Whiteboard
- التحليلات والتقارير المفصلة: احصل على تقارير مفصلة عن متوسط أحجام الصفقات وقيمة عمر العميل معلوحات معلومات ClickUp
احصل على عرض واضح لتقدم المشروع لفريقك وشركتك، وتتبع المواعيد النهائية، وإدارة المهام، ومعرفة من يعمل على ماذا في الوقت الفعلي في لوحات معلومات ClickUp Dashboards
قيود ClickUp
- يستغرق فهم جميع ميزات وحالات استخدام ClickUp CRM بعض الوقت لفهم جميع الميزات وحالات الاستخدام في ClickUp CRM
تسعير #### ClickUp
- مجانًا: للأبد
- غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهر
- الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً.
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)
2. سيلز فورس (الأفضل لأتمتة البيانات والتحليلات)
via
_ / href/ _https://www.salesforce.com/ca/ Salesforce /%href/
Salesforce هو أحد أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء التي تستخدمها العديد من الشركات في كندا. برنامجها المتكامل لإدارة علاقات العملاء؛ أينشتاين 1، رائع للأتمتة والتحليلات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الخاص به إنشاء محتوى لفرق المبيعات والتسويق والتجارة وخدمة العملاء.
وهو يتكامل مع أكثر من 3000 أداة، مما يجعله خياراً ممتازاً لمن يحتاجون إلى الجمع بين عدة حلول مختلفة.
يمكنك أيضًا استخدام Salesforce لتشغيل استطلاعات آراء العملاء. تعجبني هذه الميزة لأنها تجمع رؤى قيمة للعملاء وتجعل عملاءك يشعرون بأنهم مسموعون.
تتوافق Salesforce أيضًا مع قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية في كندا ( PIPEDA )، مما يتيح لك جمع بيانات العملاء وتخزينها بأمان.
أفضل ميزات #### Salesforce
- أتمتة الوصول إلى البيانات الاجتماعية للعملاء من أجل فهم أفضل لسلوكهم وتفضيلاتهم المحددة
- مقارنة التفاصيل الهامة الخاصة بالجدول الزمني للعميل مع تفاصيل المنافسين التجاريين
- استخدام تحليلات أينشتاين للذكاء الاصطناعي لاكتساب رؤى معقدة حول المبيعات والخدمات
قيود Salesforce
- قد تواجه تأخيرًا في البرنامج عند دمج هذه الأداة مع عمليات تكامل الطرف الثالث
- قد لا يمكن الوصول إلى بعض ميزات سطح المكتب بالكامل على الأجهزة المحمولة، مثل الحد الأقصى لعدد الصفوف المعروضة في التقارير
تسعير #### Salesforce
- مجاني: تجربة لمدة 30 يومًا
- جناح المبتدئين: 25 دولارًا/مستخدم/شهرًا
- احترافي: 80 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
- المؤسسة: 165 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
- غير محدود: 330 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
- مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/مستخدم/شهرياً
تقييمات ومراجعات قوة المبيعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)
3. HubSpot (الأفضل لأتمتة الاتصالات وخدمة العملاء)
via
HubSpot هي واحدة من أكثر الشركات المعروفة إدارة علاقات العملاء التعاونية تطبيقات البرمجيات في كندا. فهو يوفر الأدوات المناسبة لتسريع نمو العملاء. أعجبني كيف أن HubSpot لديها حلول إدارة علاقات العملاء المخصصة لقادة المبيعات ومحترفي المبيعات والمسوقين وفرق خدمة العملاء ومديري العمليات وأصحاب الأعمال.
فهو يسمح لي بالوصول السريع إلى التقارير التفصيلية ومراقبة أداء فريق المبيعات لدي. كما أنه يوفر جدول اجتماعات مجاني يمكن للعملاء المحتملين استخدامه لحجز مكالمات الاستكشاف. يمكن للفرق استخدامه لإنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية والحصول على تذكيرات تلقائية.
كما يوفر قاعدة بيانات مركزية لإدارة علاقات العملاء تتيح لفرق المبيعات مشاركة بيانات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والوصول إليها من أي مكان. يتيح ذلك تتبعاً سلساً للعلاقات مع العملاء وإدارة أنشطة المبيعات دون عناء.
يتوافق HubSpot أيضًا مع القوانين الفيدرالية وقوانين المقاطعات الكندية المتعلقة بمعالجة بيانات العملاء (مثل لوائح المقاطعات مثل قانون كيبيك رقم 64)، حتى تظل معلومات عملائك السرية آمنة.
أفضل ميزات HubSpot
- مراقبة خط مبيعاتك بالكامل في الوقت الفعلي على لوحة تحكم مرئية
- استخدم النماذج والصفحات المقصودة وأدوات إدارة الإعلانات المجانية لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مؤهلين
- تحكم في بياناتك من خلال تعيين التقارير ولوحات المعلومات كوصول عام أو خاص أو مقيد
- تمكين ميزات إصدار التذاكر والدردشة المباشرة لتوفير دعم سريع للعملاء وتحسين تجربة العملاء
- تتبُّع نشاط الموقع الإلكتروني وتحديد العملاء المحتملين الجدد لشركتك
- حفظ عدد غير محدود من بيانات العملاء وما يصل إلى 1,000,000 جهة اتصال بدون حد زمني
- استخدم مدفوعات HubSpot Payments للتعامل بسهولة مع المدفوعات داخل المنصة دون الحاجة إلى موفري مدفوعات من جهات خارجية مثل Stripe أو PayPal
قيود HubSpot
- العديد من ميزات HubSpot CRM غير قابلة للتخصيص
- يتضمن الكثير من الإضافات المدفوعة، والتي يمكن أن تزيد من التكاليف
تسعير #### HubSpot
- مجاني: للأبد
- مركز التسويق للمبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا
- منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا
- مركز التسويق الاحترافي: 890 دولارًا/ 3 مستخدمين/شهرًا
- مركز التسويق للمؤسسات: 3600 دولار/ 5 مستخدمين/شهرًا: 3600 دولار/مستخدمين/شهرًا
بالنسبة للشركات الكندية، لا تشمل رسوم Hubspot ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة المبيعات الإقليمية (PST) وضريبة المبيعات المنسقة (HST).
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4000 تقييم)
4. النحاس (الأفضل لبناء علاقات مع العملاء)
عبر النحاس جعلت Copper بناء العلاقات مع العملاء أسهل بكثير بالنسبة لفريقي. فهو يتيح لي عرض نقاط التفاعل من البداية إلى النهاية مع كل عميل حتى لا تفوتني أي تفاصيل ذات صلة.
برز تطبيق Copper بالنسبة لي بسبب واجهة المستخدم البسيطة. يمكنك بسهولة دمج Copper في مساحة عمل Google وإدارة جميع رسائل البريد الإلكتروني والملفات الخاصة بالعملاء.
إنه يُبسِّط تخطيط رحلة العميل، ويرسل تلقائيًا رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء، ويتتبع تفاعل العملاء.
أفضل ميزات #### النحاس
- أتمتة المهام المتكررة وإرسال الرسائل المهمة لتكون على اتصال منتظم مع جهات الاتصال المهمة لديك
- الوصول إلى التقارير المُعدَّة مسبقًا للإشراف عالي المستوى عبر المبيعات والتسويق ونجاح العملاء من أجل التنسيق المطلق للحساب
- مزامنة المرفقات ومستندات Google من GMail وتقويم Google لمركزة بيانات العملاء
- اختر عملات ولغات متعددة عند التعامل مع العمليات الدولية أو المناطق التي يغلب عليها الناطقون بالفرنسية في كندا
القيود النحاسية
- عدم المرونة خارج Google Workspace، مما يجعلها أقل جاذبية للشركات غير الماهرة في استخدام منتجات Google
التسعير النحاسي
- مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا
- المبتدئ: 9 دولارات/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا
- أساسي: 23 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا
- احترافي: 59 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا
- الشركات: 99 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا
التقييمات والمراجعات النحاسية
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)
5. TheFishTank (الأفضل لتحليلات بيانات العملاء)
via TheFishTank TheFishTank هو حل مؤسسي للشركات الصغيرة في كندا. على الرغم من أنه لا يحتوي على حل إدارة علاقات العملاء الأصلي، إلا أنه يمكن أن يتكامل بسلاسة مع حلول Salesforce CRM و Microsoft 365 Dynamics في عمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.
TheFishTank هو شريك رسمي لـ Sitecore يقدم تكاملاً سلسًا مع Salesforce. وهو يساعدك في الحصول على رؤية شاملة و رؤية شاملة لجميع القنوات لعملائك. يمكنك رسم خريطة مفصلة لرحلات العملاء على قنوات متعددة، مما يساعدك على إغلاق العملاء المحتملين بشكل أسرع.
باستخدام TheFishTank، يمكنك أيضًا دمج Coveo، وهو حل عملاء SAP المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجموعتك التقنية.
أفضل ميزات TheFishTank
- دمج حلول إدارة علاقات العملاء، مثل Salesforce، في حل أعمالك
- احصل على تحليلات متقدمة لإدارة علاقات العملاء باستخدام Sitecore لاتخاذ قرارات أفضل
- إنشاء بيانات CRM مخصصة باستخدام Sitecore
قيود TheFishTank
- يفتقر إلى العديد من ميزات إدارة علاقات العملاء مثل إدارة ملاحظات العملاء، وتوليد العملاء المحتملين، وأتمتة المبيعات
تسعير TheFishTank
- تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة
تقييمات ومراجعات TheFishTank
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
6. سنتريكس ون (الأفضل لتوعية العملاء)
via
CentrixOne هو برنامج إدارة علاقات العملاء الأصلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا. جميع خدماته متوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
إنه أداة قوية للحصول على رؤية شاملة لخط أنابيب المبيعات. يسمح بتتبع أنشطة المبيعات وتحديثها بسهولة من خلال وظيفة السحب والإفلات البسيطة.
تعجبني طريقة ترتيب الحسابات المتعددة والعملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال في مكان واحد. يمكن أن يساعد ذلك فرق المبيعات والتسويق على توفير الوقت أثناء إدارة العملاء المحتملين.
برزت لي ميزة تجزئة العملاء المحتملين. فهو يصنّف العملاء المحتملين ويصنفهم حتى أعرف أيهم يجب أن أعطيهم الأولوية. يرسل البرنامج أيضًا اتصالات مخصصة للعملاء المحتملين، مما يجعل مهمتي أسهل.
يمكنك أيضًا استخدامه لجدولة الإجراءات بسرعة للرد على العملاء المحتملين فور الاتصال بهم وتعيينهم على الفور إلى أحد الممثلين.
CentrixOne أفضل الميزات
- أتمتة التسويق المخصص وحملات إدارة علاقات العملاء.
- احصل على توقعات خط أنابيب المبيعات في الوقت الفعلي
- إنشاء رسائل بريد إلكتروني مؤثرة مع سهولة التحرير بالسحب والإفلات وتصفية قوائم البريد الإلكتروني لاستهداف جمهور محدد
- جمع بيانات زوار الموقع الإلكتروني وتتبعها تلقائيًا وتحديد العملاء المحتملين
قيود CentrixOne
- يمكنك فقط إرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية إلى ما يصل إلى 1500 جهة اتصال دفعة واحدة لتجنب الإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها
أسعار CentrixOne
- مجاني: تجربة لمدة 14 يومًا
- أساسي: 26.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا
- المحترف: 47.50 دولارًا/مستخدم/شهريًا
- النمو: 79.50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
- المؤسسات: 105.50$/مستخدم/شهرياً
CentrixOne التقييمات والمراجعات
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)
7. بايبيدرايف (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين)
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Pipedrive هو منصة رائعة لإدارة المبيعات بشكل كامل. فهي تعمل على أتمتة عملية المبيعات وتسهل تتبع خطوط أنابيب المبيعات وإدارة العملاء المحتملين.
كما توفر تقارير مفصلة لأداء العملاء المحتملين وتتبع الصفقات. ما يعجبني في Pipedrive هو تتبع مقاييس المبيعات المتقدمة. يمكنني تحديد أهداف المبيعات والتنبؤ بالمبيعات وإدارة أداء الفريق باستخدام Pipedrive.
يمكنك أيضًا مزامنة بريدك الإلكتروني مع Pipedrive وإدارة صندوق الوارد الخاص بك من داخل البرنامج.
أفضل ميزات Pipedrive
- استخدم تكامل الذكاء الاصطناعي في Pipedrive لتحديد الصفقات ذات الإمكانات العالية
- أتمتة حسابات المبيعات باستخدام الصيغ الذكية
- احسب متوسط معدل التحويل لتحديد عدد العملاء المحتملين الجدد اللازمين لتحقيق أهدافك
- استخدم الوظيفة الإضافية لزوار الويب لتتبع العملاء المحتملين
- تفعيل التوقيعات الإلكترونية للسماح لعملائك بالتوقيع على المستندات المهمة دون تنزيلها. يمكن أن يساعد ذلك في إغلاق الصفقات بشكل أسرع
- يدعم عمليات متعددة اللغات والعملات لتلبية احتياجات العملاء الكنديين بشكل أفضل
قيود Pipedrive
- تتوفر العديد من الميزات المتقدمة كإضافات مقابل تكاليف إضافية
تسعير #### Pipedrive
- مجاني: تجربة لمدة 14 يومًا
- أساسي: 14 دولارًا/مستخدم/شهريًا
- متقدم: 29 دولارًا/مستخدم/شهرًا
- احترافي: 59 دولارًا/مستخدم/شهرًا
- القوة: 69 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
- المؤسسة: 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
تقييمات ومراجعات Pipedrive
- G2: 4.3/5 (1,800+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)
8. فريش سيلز (الأفضل لإدارة الآفاق)
via Freshsales إذا كنت تواجه مشكلة في إدارة العملاء المحتملين، فعليك تجربة Freshsales. إنه نظام CRM للمبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على أتمتة حملات المبيعات الذكية وزيادة الإيرادات.
يمكنك أيضًا عرض خط مبيعاتك بالكامل على لوحة كانبان.
يوفر لك فريدي إيه آي، وهو تكامل الذكاء الاصطناعي في فريش سيلز، نتيجة النية لكل عميل متوقع ويتيح لك التركيز على العملاء المتوقعين ذوي القيمة. يمكن أن يساعد ذلك بشكل كبير في زيادة تحويل العملاء المحتملين.
يمكنك حتى استخدامه لتبسيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال استيراد معلومات الاتصال بسهولة مثل CSV / Excel أو Google Contact أو Outlook Contact.
Freshsales أفضل الميزات
- استخدم مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبقاء على اطلاع دائم بالصفقات الجارية، مع تسليط الضوء على الصفقات التي تتطلب اهتماماً فورياً
- احصل على توصيات الصفقات ورؤى العملاء لتسهيل اتخاذ قرارات أكثر تأثيراً وقائمة على البيانات
- تحليل سلوك العميل بشكل أفضل من خلال عرض 360 درجة لبيانات العملاء وتقديم تجربة عملاء مخصصة
- أتمتة مهام سير عمل إدارة علاقات العملاء باستخدام قوالب قابلة للتخصيص
- يوفر دعمًا متعدد اللغات للمناطق الناطقة بالفرنسية في كندا.
قيود المبيعات الجديدة
- قد يُظهر نظام تسجيل الصفقات في بعض الأحيان بعض التناقضات
- لديه قدرات محدودة في إنشاء التقارير
تسعير فريش سيلز
- مجاناً: للأبد
- النمو: 9 دولارات/مستخدم/شهرياً
- المحترف: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا
- المؤسسات: 59 دولارًا/مستخدم/شهريًا
Freshsales التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)
9. 1CRM (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات)
via
1crm_
1CRM هو برنامج CRM متعدد الأغراض يساعدك على إدارة المهام اليومية والمبيعات والفرص وخدمة العملاء وإدارة المشاريع. إنه يبسط تعاون الفريق بأكمله في مكان واحد ويقلل من الحاجة إلى تطبيقات مختلفة.
ميزة إدارة الطلبات في 1CRM تميزه عن غيره من برامج إدارة علاقات العملاء في كندا. تتيح لك هذه الميزة إدارة عروض الأسعار والفواتير والكتالوجات وأوامر الشراء.
أفضل ميزات 1CRM 1CRM
- تتبع حركات المخزون في مواقع مستودعات متعددة
- احصل على تحديثات في الوقت الفعلي للفواتير المتأخرة والرصيد الحالي المستحق الدفع
- استخدم الساعات المحجوزة للحصول على معلومات عن الوقت المستغرق في المشاريع المختلفة وحالات العملاء
- أتمتة التقاط العملاء المحتملين، وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، وإنشاء رسائل جديدة باستخدام محرر السحب والإفلات
- إدارة شبكة الشركاء وأتمتة عمولة المبيعات
- ربط ملفات تعريف العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر أخبارهم وإرسال حملات مخصصة
قيود 1CRM 1
- حل إدارة المشاريع الخاص به ليس سهل الاستخدام
- لا يحتوي على تكامل للدردشة المباشرة مما قد يجعل التواصل بين الفريق صعبًا
تسعير 1CRM 1CRM
- مجاني: تجربة لمدة 30 يومًا
- بدء التشغيل: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا
- التشغيل +: 23 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا
- احترافي: 33 دولارًا/مستخدم/شهريًا، تُدفع شهريًا
- المؤسسات: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا، يتم دفعها شهريًا
1CRM التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)
10. أكت! (الأفضل لأتمتة التسويق)
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via
/مرجع/ _https://www.act.com/ Act! /%href/
Act! هو عبارة عن منصة قابلة للتخصيص بالكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة سير العمل التسويقي، وتوفر رؤية شاملة لجميع أنشطة العملاء والتفاعلات والمبيعات. وهي مثالية لـ بناء استراتيجيات إدارة العملاء وإدارة خطوط الأنابيب
يمكنك تقييم خط أنابيب المبيعات الخاص بك حسب المنتج والإقليم ومرحلة المبيعات والوكيل والمنطقة، وهو أمر مفيد عند العمل في جميع أنحاء المقاطعات الكندية. إلى جانب إدارة علاقات العملاء، يمكنك استخدام Act! لأتمتة الحملات التسويقية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل من خلال تحديد استراتيجيات التواصل.
تعجبني بشكل خاص ميزة الرسائل النصية المدمجة، SMS4Act! لإرسال الرسائل النصية بسرعة وسهولة مباشرةً من داخل Act! وهي تسجل الردود تلقائيًا للمتابعة والرجوع إليها، مما يجعل عملي سهلًا وسريعًا.
Act! أفضل الميزات
- احصل على وصول فوري إلى بيانات العملاء وأنشطة إدارة علاقات العملاء باستخدام ميزة البحث
- احصل على رؤية في الوقت الفعلي لأداء الأعمال من خلال عرض شامل لدورة المبيعات
- دمج البيانات من جداول البيانات واكتساب رؤى جديدة من خلال التحليل باستخدام ميزة الجداول المخصصة
- أتمتة التقاط العملاء المحتملين باستخدام الصفحات المقصودة عالية التحويل ونماذج الويب
قيود Act!
- يقدم قوالب بريد إلكتروني محدودة للحملات التسويقية
- لديه إمكانيات تكامل محدودة، مما يجعله غير مناسب للشركات التي تشهد نموًا سريعًا أو تتعامل مع كميات كبيرة من بيانات العملاء
أكت! التسعير
- مجانًا: تجربة لمدة 30 يومًا
- مستند إلى السحابة: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا
- في مكان العمل: 37.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا
Act! التقييمات والمراجعات
- G2: 3.9/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 3.8/5 (أكثر من 700 تقييم)
الارتقاء بتجربة العملاء مع إدارة علاقات العملاء في ClickUp
مع تحول التركيز على العملاء إلى أولوية قصوى للشركات في جميع الصناعات الكندية، يجب عليك تنفيذ برنامج فعال لإدارة علاقات العملاء بوظائف متنوعة.
مع ClickUp CRM النظام الأساسي، يمكنك استخدام طرق العرض القابلة للتخصيص مثل الجدول واللوحة والتقويم والقائمة والنموذج لتخصيص مساحة عمل CRM لتناسب احتياجاتك الخاصة.
من لوحات المعلومات القوية إلى ميزات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكن لـ ClickUp CRM التعامل مع أي مهمة لإدارة الحساب. ولا تنسَ القوالب القوية المجهزة لدعم الأنشطة التي تتراوح من توليد العملاء المحتملين إلى إدارة المؤثرين. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!