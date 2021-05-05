أكثر من 20 نصيحة لإدارة المشاريع للمسوقين

بصفتك تسويق مدير مشروع، مهمتك هي البقاء منظمًا، وتخصيص الموارد، وتتبع كل ما يتعلق بالمشروع بشكل أساسي.

وعندما يتعلق الأمر بالإدارة الفعلية لكل هذه الأمور مشاريع التسويق ، هذا عمل متوازن عليك أن تتعلمه مع وجود مليون مهمة مختلفة على عاتقك ... 🤹‍♂️

من حسن حظك أننا جمعنا لك بعض النصائح المفيدة لإدارة المشاريع من فريق التسويق في ClickUp وغيره من محترفي التسويق.

بعد أن واجهوا تحديات في أدوارهم، تعلموا شيئًا أو اثنين حول إدارة وتحقيق سير عمل متوازن، ويودون مشاركة بعض الحكمة معك!

لكن أولاً، دعنا نلقي نظرة على المسؤوليات الهامة لمديري المشاريع التسويقية وما تحتاج إليه للتفوق في دورك.

ــ دعنا ندخل في صلب الموضوع

ماذا يفعل مديرو مشاريع التسويق بالضبط؟

مديرو مشاريع التسويق مسؤولون عن تحويل الرؤية إلى واقع ملموس. ويمكن القيام بذلك من خلال إدارة المشاريع الطويلة والمعقدة دورات حياة المشروع مثل بدء التخطيط وتنفيذ المشاريع وصيانتها وإغلاقها لتحقيق أهداف محددة.

مهمتك هي فهم نطاق العمل ، مؤشرات الأداء الرئيسية, المقاييس وتحديد الميزانيات للحملات، والتأكد من تسليم المشروع في الوقت المحدد.

إلى جانب معرفة كيفية بناء مشروع رائع، يجب عليك أيضًا أن تعرف بالضبط ما يجب فعله عندما يبدأ كل شيء في الانهيار.

ولا ننسى أنه يجب عليك أيضًا إدارة العمل وفريق العمل وتوقعات العملاء وأصحاب المصلحة، و مخرجات المشروع.

_هناك الكثير من الأمور التي يجب التوفيق بينها، أليس كذلك؟

على الرغم من جنون العمل كمدير مشروع تسويقي، إلا أنه بالتأكيد يمكن أن يكون دورًا مثيرًا وممتعًا.

يمكنك تعزيز خبرتك من خلال استثمار بعض الوقت لإتقان مهارات إدارة المشاريع اللازمة لمنصبك وتعلم ما الذي يجعل مدير المشروع جيدًا لإعطائك فكرة عما يجب أن تهدف إليه.

وإذا كنت ترغب في التقدم أكثر من ذلك، حاول تنفيذ برنامج إدارة المشاريع لسحق أهداف مشروعك في أي وقت من الأوقات. برنامج إدارة المشاريع التسويقية مثل ClickUp يمكن أن يساعدك على تسهيل عملياتك، وتحديد الاحتياجات الفريدة لفريق التسويق لديك وتلبيتها، و استعادة وقتك الثمين!

_ألن يكون ذلك رائعًا؟

الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برنامج إدارة المشاريع

تخطيط المشروع :: لتخطيط مشاريعك بفعاليةبرنامج التعاون .

بالنسبة لأي مشروع تسويقي، إذا كنت تريد له النجاح، فمن المهم أن يكون لديك أهداف محددة بوضوح. يعد تحديد الغرض من مشروعك أمرًا حيويًا في قياس نجاح المشروع . ولكن الفائدة الأكبر من تحديد أهداف مشروعك هي أنك تعطي فريقك هدفًا لتفكيرهم الإبداعي. إذا كنت إدارة فريق ، أفضل شيء يمكنك القيام به لنجاح المشروع هو الابتعاد عن طريقهم.

جيسي رينجر وكالة الطريقة والمقياس لتحسين محركات البحث - المؤسس

ادمج عملاءك في عملك باستخدام فتحات الضيوف المجانية ! يجب أن تكون الاتصالات الواضحة أولوية لكل وكالة لأن تقدم عملك يعتمد على موافقة العميل. بدلاً من إرسال 20 رسالة بريد إلكتروني ذهاباً وإياباً وفقدان تتبع موضوع كل رسالة، يمكنك أنت وعملائك تتبع تقدم المشروع وجميع الاتصالات السابقة في موقع مركزي. يمكن لعملائك ترك التعليقات، وطلب التعديلات مباشرةً على المستندات، ونقل الحالات، والاطلاع على لوحات المعلومات والمزيد!

أندي دوسيف، فونازون - مدير المشروع

أكبر "اختراق" وحيد لـ كانت الإنتاجية التسويقية هي تجميع العمل وحماية ذلك الوقت في التقويم لغرض العمل المحدد. لقد قمنا بزيادة عدد زوار وكالتنا الأولى من 600 زائر/شهر إلى 15 ألف زائر في 8 أشهر من خلال "أيام تجميع المحتوى التسويقي" صباح كل يوم أربعاء، كان لدينا وقت مخصص لكتابة المحتوى والترويج له. وكنا نبدأ بمهامنا ذات الأولوية القصوى من المهام المتراكمة وننجزها قدر المستطاع في ساعتين. بدأ الأمر صغيرًا، لكن التأثيرات المركبة غيرت عملنا بالكامل. واليوم، نطبق المبدأ نفسه داخلياً وعند مساعدة الوكالات على تبسيط عملياتها في ClickUp. ابدأ بمجموعات عمل صغيرة مع مجموعات العمل المجمعة الخاصة بك، وتأكد من أن لديك وضوحًا بشأن ما يجب العمل عليه قبل أن تبدأ، ثم عدّل مجموعاتك حسب الحاجة!

غراي ماكنزي، ZenPilot - مؤسس مشارك*

بالنسبة لأي فريق تسويق، من الضروري أن يكون هناك تدفق واضح للاتصالات. لا يهم إذا كنت تعمل بأدوات فائقة التقدم أو بأوراق إكسل "بسيطة" - يجب أن يكون كل عضو في الفريق على دراية بالملكية والمسؤولية والمساهمة في المشاريع. في التسويق، أنت لا تسير بمفردك أبدًا، لذا يجب أن يكون توزيع المهام واضحًا! في فريقي، اعتمدنا بعض عناصر المنهجية الرشيقة اجتماعات تسجيل الحضور والمغادرة، والتحديثات السريعة، وسباقات السرعة الأسبوعية، والأهداف الشهرية. وهذا يساعدنا على الاستجابة السريعة للتغييرات والتعاون بشكل يومي حتى عند العمل عن بُعد. هل الأدوات مهمة؟ بالطبع! ولكن ليس لمجرد امتلاكها. يجب أن تلبي احتياجاتك وتساعدك، لا أن تعيقك.

كاسيا زيلوسكو ديلانتي - - قائد فريق التسويق*

أفضل مديري المشاريع الرقمية يعرفون كيف تُصنع النقانق. إذا لم تكن مصممًا أو مطورًا أو خبيرًا استراتيجيًا أو مؤلف إعلانات أو ما إلى ذلك في منصبك السابق، فإن أكبر نصيحة أقدمها لك هي أن تتعلم كيف يقوم هؤلاء الأشخاص بعملهم. تحدث إليهم، أو اقرأ المدونات/الكتب، أو اشترك في المدونات الصوتية حول هذا المجال - بل واجلس في اجتماعاتهم. ستساعدك معرفة هذه المعلومات الأساسية على فهم كيفية إدارة مشاريعهم كأفراد بشكل أفضل، وكيفية إدارة تلك الأنواع من المشاريع، وبالتالي ستساعدك على النمو لتصبح محترفًا أكثر شمولاً.

إريكا لويس، أدير كرييتف - *مدير المشروع

تعرف على المزيد عن حل إيريكا لإدارة المشاريع الرشيقة في Adhere Creative .

احصل على نظام قوي لإدارة المشاريع واستخدمه بحكمة. أنشئ نظامًا للتعامل مع مشاريعك وقوالبك داخل منصة إدارة المشاريع بحيث يمكنك بسهولة إنشاء مشاريع جديدة جاهزة للعمل.

ماندي ماكيوين، مود جيرل للتسويق - المؤسس والمدير التنفيذي

اجعل أهدافك واضحة، وافهم ما هي المهام التي تتطلب وقتك بالفعل وأيها يمكن تفويضها أو تأجيلها بناءً على أهدافك.

غوستافو بانياغوا، Slidebean - *رئيس قسم التسويق

لقد رأيت أن أفضل المشاريع التي تتم إدارتها تمتلك أهدافًا واضحة ومفصلة ومحددة جيدًا، وشخصًا لديه دائمًا نظرة شاملة لتلك الأهداف. في مجال التسويق، غالبًا ما تؤدي التفاصيل الصغيرة إلى نجاح الحملة أو فشلها، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ لا تتاح لهم في كثير من الأحيان فرصة التوقف والوقوف إلى الوراء ومعرفة ما إذا كانوا لا يزالون يتقدمون نحو الهدف الأصلي للمشروع. في مثل هذا السيناريو، يساعد عقد اجتماع واحد يوميًا أو أسبوعيًا للتحقق مما إذا كنا نسير على المسار الصحيح على إعادة ضبط الجميع. ثانياً، تحتاج إلى مالكين واضحين لكل مهمة ونشاط ومشروع. حتى لو كانت مهمة جماعية، على سبيل المثال مجموعة من منشورات المدونة حول موضوع معين كتبها عدة أعضاء من الفريق، فهناك مالك واحد. هذا يضمن وجود مساءلة وعدم سقوط أي شيء عن الأنظار.

سيدهارت ديسوال فايل - مدير التسويق*

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لمشروعك، أشرك فريقك بالكامل. من المرجح أن يعمل مشروعك عبر الأقسام ويحتاج إلى قدر لا بأس به من التعاون، لذا يجب أن يبدأ ذلك في مراحل التخطيط. سيتيح ذلك للجميع الحصول على مدخلات بشأن الإطار الزمني للتسليم، والترتيب الذي يجب إكمال المهام فيه، وما هي العقبات التي من المحتمل أن تكون. إن إشراك فريقك في وقت مبكر يسمح لك بأن تكون واقعيًا في تخطيطك، حتى لا تترك الوعود الزائدة عن الحد والوفاء بالوعود. كما أنه سيضمن أيضًا سير كل شيء بسلاسة حيث يعرف الجميع ما يحدث وكيف يجب أن يعملوا معًا.

مات جاناواي، مختبرات التسويق - *الرئيس التنفيذي

إن أفضل نصيحة حصلت عليها في إدارة المشاريع التسويقية هي ألا تدع ملاحظاتك أبدًا تكون عنق الزجاجة الذي يمنع المشروع من المضي قدمًا. عندما أشرف على مشروع تسويقي، عادةً ما أكون مسؤولاً فقط عن وضع الاستراتيجية ثم الإشراف على فريق التسويق الداخلي والمقاولين الذين يقومون بالفعل "بالعمل." وهذا يعني أنني أتلقى باستمرار اتصالات من أجل الحصول على أفكاري حول هذا التصميم أو تلك المقالة أو تلك الصفحات المقصودة. إن تقديم ملاحظات مدروسة لا يستغرق الكثير من الوقت، ولكنه شيء يحتاجون مني القيام به (أي لا يمكنني تفويضه). وهذا يعني أنني إذا تباطأت في تقديم الملاحظات - والتي عادةً ما تكون نسخة من "يبدو رائعًا، يرجى إجراء هذا التغيير البسيط والاستمرار في العمل" - فإنني أؤخر المشروع (أحيانًا لأيام) لأنني لم أتمكن من قضاء 15 دقيقة التي يستغرقها الأمر للنظر في شيء ما. إذا قمت بإضافة ذلك على مدى عمر المشروع، فقد ينتهي بك الأمر إلى تأخير تاريخ الشحن لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط من بضع حالات من الانتظار في تقديم ملاحظات سريعة. ولهذا السبب، أحاول ألا أترك طلبات الملاحظات أكثر من يوم واحد.

سام مالوني، مصافحة البريد - *أخصائي تسويق

غالبًا ما تتطلب مشاريع التسويق العديد من الأجزاء المختلفة بحيث يصعب التركيز على الهدف النهائي. لهذا السبب نبدأ كل مشروع جديد في Userback بسؤال بسيط وقوي في نفس الوقت - كيف يبدو النجاح؟ من خلال الإجابة على هذا السؤال، نكون قادرين على مواءمة فريقنا، وتحديد التتبع الذي نحتاجه، وضمان استمرار جميع الأجزاء المختلفة في دفع المشروع إلى الأمام لتحقيق هدفنا النهائي.

ماثيو جونسون، المستخدمون - *- المدير العام

في Marker.io، نعمل في Marker.io على المنتج أولاً، لذا نكتب مواصفات شاملة لكل ميزة جديدة نبنيها. نتعامل مع إنشاء المحتوى الخاص بنا بنفس الطريقة! قبل أن نكتب سطرًا واحدًا من المحتوى، نقوم بملء نموذج مواصفات مفصّل: ما هي نقطة الألم، ومن هو الجمهور، وما هو نوع المحتوى وشكله؟ نسأل أنفسنا أيضًا: هل ننشئ هذا المحتوى لتحسين محركات البحث، أو للانتشار، أو من أجل تمكين المبيعات ، أو لبناء العلامة التجارية؟ نجد أن هذه الطريقة تسمح لنا بإنتاج محتوى عالي الجودة في كل مرة.

ليلي فان بيل، Marker.io - *مدير التسويق

تعرف على المزيد عن كيفية إدارة Marker.io لتتبع الأخطاء باستخدام ClickUp .

راجع سير عملك كل شهر، واضبط نظام إدارة المشروع وفقًا لذلك. تذكر أن العمليات التي لديك من المفترض أن تساعدك على التحرك بشكل أسرع، وليس إبطاءك. في بيئة العمل عالية السرعة، تتطور المشاريع وديناميكيات الفريق بسرعة. إن الإجراءات التي كانت منطقية قبل بضعة أسابيع فقط قد تصبح قديمة بسرعة. وعندما يحدث ذلك، فإنها ستحبط حتماً زملاءك في الفريق وتقلل من كفاءة العمل بشكل عام (والرضا الذي يجلبه).

فلاد شفيتس، نموذج الورق - *- مسوق النمو

يمكن أن تكون بداية المشاريع الجديدة مبهجة أو شاقة. إذا كنت من بين أولئك الذين يشعرون بالإرهاق بسهولة من المشاريع الكبيرة الجديدة، فإنني أنصحك بالبدء بجدول زمني. عادةً ما يكون هناك موعد نهائي للمشاريع، لذا فإن وضع جدول زمني للتنفيذ يساعد على جعل المشروع أكثر قابلية للإدارة وفي نفس الوقت يلهمك للعمل (عندما تدرك أنه من الأفضل أن تبدأ في التنفيذ عاجلاً وليس آجلاً)، ناهيك عن المساعدة في تسليم المشروع في الوقت المحدد.

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كاترين ليبرت ، Outfunnel - *رئيس قسم التسويق

ClickUp أداة رائعة لإدارة جميع عملائك في مكان واحد. كشخص يحتاج إلى الإشراف على العمل، خاصةً في المشاريع ذات التذاكر الكبيرة، فإن إحدى النصائح المفيدة هي استخدام عرض "العلامات" و "الجدول الزمني" عبر "كل شيء" في المساحات. يتم إرشاد فريقنا إلى "وسم" المشاريع مثل موقع إلكتروني جديد، كـ "Projectdev" لدينا بعد ذلك طريقة عرض الجدول الزمني في "كل شيء" التي تعرض جميع المشاريع التي تحمل هذه العلامة "Projectdev" وهذا يوفر لي إشرافًا مذهلاً يسمح لي بالوقوف وتقييم تواريخ البدء وتواريخ الانتهاء، وتواريخ الانتهاء، وخط سير العمل بأكمله وجميع العملاء - كل ذلك في عرض واحد مبسط!

ماثيو كارتر، التسويق الرقمي الذري - المؤسس والمدير التنفيذي

ابذل قصارى جهدك لتوحيد جميع جهودك في إدارة المشروع. عندما يكون هناك العديد من التطبيقات التي تستخدمها لإدارة المشاريع والتعاون، قد يواجه عضو الفريق صعوبة في اللحاق بها جميعًا. بدلاً من ذلك، ابحث عن منصة لإدارة المشاريع تحل جميع مشاكلك في آنٍ واحد، مثل ClickUp (موصى به بشكل خاص) أو Asana أو Notion؛ وحوّل مشروعك إلى كائن حي في تلك المنصة حتى يتمكن أعضاء فريقك من توجيه تركيزهم على منصة واحدة.

سلمان غوكتشيه، توجيه المستخدم - _المسوق الداخلي

_ من السيء أن أقول هذا، ولكن كون المشروع أولوية قصوى بالنسبة لك كمسوق لا يعني أنه مهم بالنسبة للآخرين المشاركين في مشروعك قد يكون خبراء الموضوع الخاص بك يديرون أعينهم حرفيًا عند التفكير في قضاء وقتهم في تقديم مدخلات أو ملاحظات لك إذن فوظيفتك رقم 1 هي أن تجعل الناس متحمسين اجذبهم من ياقتهم واجعلهم يرون الصورة الكبيرة: المزيد من الزيارات والمزيد من العملاء المحتملين والمزيد من النمو للشركة اجعلهم يشعرون بأنهم أبطال خارقون رائعون وأشخاص رائعون بشكل عام لمساعدتك يمكنك القيام بذلك من خلال تحديث مهام ClickUp بانتظام، والاحتفال بكل جزء صغير من التقدم، وتذكير الجميع بالخطة ودورهم فيها._

جاكوب غرايكار STX التالي

عميل محتمل للتسويق الداخلي

نود أن نشكر كل من شارك في هذه الجولة من نصائح إدارة المشاريع 🙏🏽

_والآن، دعونا نسمع من فريق ClickUp!

نصائح حول إدارة المشاريع من فريق التسويق في ClickUp

يعرف فريق التسويق لدينا شيئًا أو اثنين عن سحر تطبيق برنامج مجاني لإدارة المشاريع للعمل. 😉🧙🏻‍♀️

فهم يعتمدون على ClickUp لتلبية احتياجاتهم الفريدة، بدءًا من المحتوى والوسائط الاجتماعية إلى الإعلانات المدفوعة وما بعدها.

ClickUp أداة ممتازة لـ تتبع الأهداف ويسمح للفريق بتنظيم المهام بسرعة وتنسيق المشاريع المشتركة بين الفرق وإدارة الحملات التسويقية.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنهم القيام بكل ذلك والمزيد في مكان واحد.

اسمع من أعضاء فريق التسويق حول كيفية استخدامهم ClickUp كل يوم، وربما يمكنك البدء في تكرارها في تدفقاتك التسويقية أيضًا!

ClickUp لإدارة المحتوى هو أداة لتغيير قواعد اللعبة. نحن قادرون على إنشاء قوالب مهام لجميع صفحات الهبوط لدينا، وتحديد الاختناقات بسهولة من خلال متتبع حالة عرض اللوحة، ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك باستخدام العلامات والأولويات. يتم تبسيط مراجعات المدونة باستخدام الأتمتة ، ويمكن تصور تدفقات البريد الإلكتروني على الخرائط الذهنية . التخصيص هو حقًا ما يجعل ClickUp أداة قوية لفرق التسويق.

إريكا تشابيل، مديرة التحرير

لا تستهين بقيمة المهام المتكررة. كل يوم في حياة المسوق فريد من نوعه. فالأولويات تتغير بسرعة، وغالباً ما نحتاج إلى تغيير محوري في أي لحظة. ومع ذلك، هناك الكثير من المسؤوليات المعتادة التي تعتبر أساسية في أدوارنا. فنحن نراقب البيانات، ونجري عمليات التدقيق، ونراجع المنافسين، وما إلى ذلك. وغالبًا ما تفوتنا هذه المهام البسيطة والمهمة في نفس الوقت. قم بإنشاء نظام للمساءلة عن مهامك اليومية المتكررة. فهو يوفر مساحة صغيرة في عقلك للتركيز أكثر على العمل الذي لا يمكن التنبؤ به في المستقبل.

جيريمي جالانتي، _مدير تحسين محركات البحث

أن يكون لديك هدف مشروع محدد بوضوح وفهم واضح لنطاق المشروع قبل الغوص في التنفيذ. مع مخطط تفصيلي شامل يوضح بالتفصيل الجدول الزمني للمشروع والأهداف والاستراتيجية، ستتمكن من تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام وقت الشركة ومواردها. قم بتسليط الضوء على أي عوائق منذ البداية، وأنشئ حلولاً قابلة للتطوير وحافظ على توافق فريقك!

سارة جوردون، مديرة المشروع الإبداعي

بصفتنا مسوّقين، نقوم دائمًا بالتوفيق بين العديد من أنواع مهام المحتوى المختلفة كل يوم. لتركيز تركيزي على ما يحتاج إلى انتباهي، أستخدم مزيجًا من الصفحة الرئيسية و علبة المهام . أبدأ من الصفحة الرئيسية، وأجد المهام التي أحتاج إلى العمل عليها لهذا اليوم، ثم أقوم بتبويبها في علبة المهام. حتى أنني أقوم بسحبها في تسلسل، حتى أعرف الترتيب الذي يجب أن أعمل عليه. لا يجعلني ذلك أركز على ما أحتاج إلى القيام به فحسب، بل إنه من المرضي جدًا أيضًا إلغاء تبويب المهام في الدرج أثناء إكمالها على مدار اليوم!

جريج سوان، مدير المحتوى

نصيحتي رقم 1 للمسوقين في إدارة المشاريع هي عدم الاستهانة بقوة التنظيم! سواء كنت تستخدم ورقة ملاحظات لاصقة، أو منصة إدارة المشاريع مثل ClickUp، أو جداول بيانات Excel ، الحفاظ على تنظيم مهامك هو أفضل طريقة للبقاء على رأس المشاريع والوفاء بالمواعيد النهائية.

ماديسون ليونارد، مدير تسويق المنتجات

خاتمة

لا يجب أن تكون إدارة مشاريع التسويق شاقة للغاية.

في الواقع، يمكن أن تكون ممتعة بمساعدة برنامج لإدارة المشاريع مثل ClickUp!

وضع أهداف واضحة، وتحديد الجداول الزمنية المناسبة، وتحسين تعاون الفريق، وتخطي المشاريع والمواعيد النهائية، و توفير الوقت حتى تتمكن من القيام بالمزيد مما تحب القيام به. قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم وتصبح مدير مشروع تسويق كفء في وقت قصير 😉 🚀 🚀