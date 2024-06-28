أفضل 10 برامج موارد بشرية في ماليزيا

يتطلب تشغيل شركة من أي حجم التنقل بين عدد كبير من المهام، مثل إدارة الموظفين، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة الأداء، وإدارة الامتثال. ليس من السهل البقاء على رأس هذه المهام يدوياً. ومع ذلك، فإن استخدام برنامج الموارد البشرية لإدارة هذه المهام يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت ويتيح لك التركيز على أهداف عملك.

لقد أمضيتُ الكثير من الوقت في البحث في خيارات برامج خدمات الموارد البشرية المختلفة المتوفرة في ماليزيا لتحسين عمليات الموارد البشرية. تعال معي بينما أشاركك تجاربي الشخصية وملاحظاتي وتقييماتي الأولية لأفضل مزودي برامج الموارد البشرية في ماليزيا لمساعدتك في تحديد أفضل خيار برمجيات الموارد البشرية لشركتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية في ماليزيا؟

عند اختيار برمجيات الموارد البشرية في ماليزيا، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان توافقها مع احتياجات مؤسستك ومتطلباتها التنظيمية.

الامتثال التنظيمي : تأكد من أن البرنامج يستوعب احتياجات الامتثال لقانون العمل الماليزي من حيث عقود العمل وكشوف الرواتب والضرائب والمتطلبات القانونية الأخرى. على سبيل المثال، تحقق مما إذا كان البرنامج يحتوي على أحكام خاصة بالخصم الضريبي الشهري (MTD)، بالإضافة إلى الخصومات القانونية الأخرى مثل صندوق ادخار الموظفين (EPF) وSOCSO (الضمان الاجتماعي) ونظام تأمين الموظفين (EIS)

: تأكد من أن البرنامج يستوعب احتياجات الامتثال لقانون العمل الماليزي من حيث عقود العمل وكشوف الرواتب والضرائب والمتطلبات القانونية الأخرى. على سبيل المثال، تحقق مما إذا كان البرنامج يحتوي على أحكام خاصة بالخصم الضريبي الشهري (MTD)، بالإضافة إلى الخصومات القانونية الأخرى مثل صندوق ادخار الموظفين (EPF) وSOCSO (الضمان الاجتماعي) ونظام تأمين الموظفين (EIS) قدرات التكامل : اختر برنامج الموارد البشرية الذي يتكامل بسهولة مع التطبيقات المؤسسية الأخرى وبرامج المحاسبة وأدوات تتبع الوقت والأنظمة الأخرى بسلاسة لمنع انغلاق البيانات وتعزيز الإنتاجية

: اختر برنامج الموارد البشرية الذي يتكامل بسهولة مع التطبيقات المؤسسية الأخرى وبرامج المحاسبة وأدوات تتبع الوقت والأنظمة الأخرى بسلاسة لمنع انغلاق البيانات وتعزيز الإنتاجية إجراءات الأمان : تأكد من أن البرنامج يحتوي على ميزات أمان بيانات قوية لحماية بيانات الموظفين السرية من الاختراقات أو الوصول غير المرغوب فيه

: تأكد من أن البرنامج يحتوي على ميزات أمان بيانات قوية لحماية بيانات الموظفين السرية من الاختراقات أو الوصول غير المرغوب فيه التكلفة والعائد على الاستثمار : اختر برنامج الموارد البشرية الذي يتناسب مع قدراتك المالية وخذ العائد المحتمل للبرنامج على الاستثمار في الاعتبار. ضع في اعتبارك عناصر مثل تقليل الوقت وزيادة الإنتاجية وتقليل نفقات الإدارة وزيادة الاحتفاظ بالموظفين عند تقييم العائد على الاستثمار في برامج الموارد البشرية

: اختر برنامج الموارد البشرية الذي يتناسب مع قدراتك المالية وخذ العائد المحتمل للبرنامج على الاستثمار في الاعتبار. ضع في اعتبارك عناصر مثل تقليل الوقت وزيادة الإنتاجية وتقليل نفقات الإدارة وزيادة الاحتفاظ بالموظفين عند تقييم العائد على الاستثمار في برامج الموارد البشرية واجهة المستخدم : ابحث عن واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، إلى جانب مواد التدريب والدعم المكثفة التي تعزز التبني وتساعد الفرق على استخدامه بكفاءة. تحقق مما إذا كانت مواد الدعم والتدريب متوفرة بلغة البهاسا الماليزية

: ابحث عن واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، إلى جانب مواد التدريب والدعم المكثفة التي تعزز التبني وتساعد الفرق على استخدامه بكفاءة. تحقق مما إذا كانت مواد الدعم والتدريب متوفرة بلغة البهاسا الماليزية قابلية التوسع : اختر برنامج الموارد البشرية الذي لديه القدرة على التوسع مع متطلبات شركتك. سواءً كنت شركة ناشئة أو شركة قائمة، يجب أن يكون البرنامج قابلاً للتكيف لتلبية متطلباتك المتطورة

: اختر برنامج الموارد البشرية الذي لديه القدرة على التوسع مع متطلبات شركتك. سواءً كنت شركة ناشئة أو شركة قائمة، يجب أن يكون البرنامج قابلاً للتكيف لتلبية متطلباتك المتطورة متعدد الاستخدامات وقابل للتكيف: اختر برنامج موارد بشرية قابل للتخصيص يمكن تعديله بسهولة لتلبية مواصفات شركتك

## أفضل 10 برامج موارد بشرية في ماليزيا لاستخدامها في عام 2024

إليك تقييمي الشامل وتحليلي المتعمق لأفضل برامج الموارد البشرية في ماليزيا. سأرشدك إلى مزايا كل أداة وقيودها وميزاتها الرئيسية وأسعارها لمساعدتك في تحديد الأنسب لمتطلبات شركتك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية)

تبسيط عمليات التوظيف، والتأهيل، ونمو الموظفين باستخدام منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

ClickUp هي منصة رائدة لإدارة الموارد البشرية في ماليزيا تقدم حلولاً متكاملة للموارد البشرية. وهي في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، وتوفر مجموعة قوية لإدارة الموارد البشرية تعمل على تبسيط عمليات التوظيف، والإلحاق بالوظائف، ومراقبة الموظفين. مع أكثر من 1000 عملية تكامل مع تطبيقات الأعمال المعروفة و أكثر من 100 ميزة موارد بشرية قابلة للتخصيص، تجعل ClickUp إدارة العمليات أكثر كفاءة لتوسيع الشركة بسلاسة. ClickUp لفريق الموارد البشرية يبسّط مهام الموارد البشرية اليومية. فهو يعزز عملية تعيين الموظفين من خلال نماذج قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي، وتتبع الأداء، وإدارة الجداول الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمديري الموارد البشرية متابعة جداول المقابلات باستخدام عرض تقويم ClickUp Calendar View .

عرض مهام ClickUp وبدء الاجتماعات مباشرة من عرض التقويم الخاص بك باستخدام المزامنة ثنائية الاتجاه كشف مزامنة ClickUp Collaboration يمكّنك من تصميم سير العمل المثالي لك ولمؤسستك من خلال تنظيم أي مشروع ومراقبته والعمل عليه معًا. يمكنك تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق وتلقي الملاحظات الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكّن ميزات العمل الجماعي المتطورة في ClickUp و ميزات الاتصال من تمكين الفرق من أي حجم من التعاون في الوقت الفعلي، ومركزية جميع الاتصالات والموظفين إدارة الأداء داخل منصة واحدة، وتعزيز مساءلة الفريق. علاوةً على ذلك، يوفر ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام، لذا لن تحتاج إلى إنشاء أطر عمل من الصفر.

نظِّم معلومات موظفيك وغير ذلك الكثير باستخدام قالب دليل الموظفين ClickUp

خذ على سبيل المثال قالب دليل الموظفين في ClickUp الذي يسهل عملية تأهيل الموظفين، ويُنشئ جداول بيانات مخصصة، ويتيح التذكير التلقائي. يعمل هذا القالب كمحور مركزي لجميع معلومات موظفيك، مما يسهل عليك الوصول بسرعة إلى أي معلومات. تنزيل هذا القالب

الوصول إلى سياسات الموارد البشرية الأساسية بسهولة مع قالب قاعدة معارف الموارد البشرية من ClickUp

قم بتبسيط جميع إجراءات الموارد البشرية الأساسية، مثل تخطيط الموارد وتجهيز كشوف المرتبات، والتقييمات، وصيانة قواعد البيانات، والاجتماعات الفردية مع نموذج قاعدة معارف ClickUp للموارد البشرية. يوفر منصة سهلة الاستخدام لإدارة وتخزين جميع معلومات الموارد البشرية الخاصة بك. تعمل على جعل كل ما يحتاجه فريقك مركزياً، مما يجعل التحديثات وإدارة بيانات الموظفين والوصول إليها أمراً سهلاً. تنزيل هذا القالب ما يجعل ClickUp متميزًا حقًا هو مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به - ClickUp Brain ، الذي يستجيب للاستعلامات ويربط بين مشاريعك ووثائقك وأشخاصك ومعارف الشركة. يمكنك تقليل الوقت المستغرق في البحث عن البيانات ذات الصلة. من خلال أتمتة تحديثات المشاريع والنظرات العامة للمشروع، يوفر مدير مشروع الذكاء الاصطناعي الوقت للتركيز على مشاريع الموارد البشرية المهمة أكثر من التركيز على الإشعارات العادية.

أفضل ميزات ClickUp

تعامل مع رؤى وبيانات الموارد البشرية مثل جداول التوظيف والوظائف الشاغرة وإنتاجية الفريق باستخدام أكثر من 50 أداة مع ClickUp Dashboards اجمع طلبات التوظيف، أو مدخلات الموظفين، أو التقييمات باستخدام نماذج النقر فوق النماذج زيادة الكفاءة من خلال التكامل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات والخدمات الخارجية، مثل خدمات تخزين الملفات مثل Dropbox وGoogle Drive ومنصات المراسلة مثل Slack وMicrosoft Teams باستخدام تكامل ClickUp قم بصياغة قوالب البريد الإلكتروني وإجراءات التشغيل الموحدة وغير ذلك الكثير على الفور باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

تتبّع الوقت، وقم بعمل توقعات، وقم بالتعليق على وقتك المحسوب، وتحقق من تقارير الوقت الذي قضيته من أي مكان تقريبًا باستخدام متابعة وقت مشروع ClickUp Project Tracking

جدولة الاستفسارات واستطلاعات الرأي والتقييمات باستخدام نماذج مخصصة. راقب بيانات استجابة الموظفين لاتخاذ قرارات مستنيرة

قيود النقر على النماذج

قد يواجه المبتدئون تحديات في التنقل بين الميزات المعقدة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. PayrollPanda (أفضل برنامج للرواتب)

via

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PayrollPanda هو برنامج لإدارة الموارد البشرية والرواتب عبر الإنترنت يساعد المديرين التنفيذيين ومديري التوظيف. مع ميزات فعالة مثل توليد كشوف الرواتب وتتبع الرواتب والإجازات الإلكترونية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات، يتم استخدامه من قبل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا.

PayrollPanda هو قابل للمطالبة بصندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 100٪ ، وهو ما سيكون عامل جذب كبير للشركات الماليزية. يخضع المنتج للتحسين المستمر، مع إصدار إصدارات محدثة كل أسبوعين. وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام ولا يتطلب أي تدريب.

أفضل ميزات PayrollPanda

أتمتة معالجة كشوف المرتبات، وحسابات الضرائب، والمساهمات القانونية باستخدام أداة "LHDN

تحديث البيانات الشخصية، وطلب الإجازات، وعرض تفاصيل كشوف المرتبات مع سهولة الوصول إليها من خلال أدوات الخدمة الذاتية

تقليل تكاليف العمالة من خلال تبسيط عمليات دفع الرواتب والضرائب والقوى العاملة

تبسيط العمليات المالية من خلال التكامل مع برامج المحاسبة وتتبع النفقات

تقديم تحديثات منتظمة لتحسين الوظائف بشكل استباقي وتلبية متطلبات العميل

توفير وصول متعدد المنصات للموظفين على الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول

قيود PayrollPanda

صعوبة معالجة تدفقات الأجور المعقدة

عدم التكامل مع عدد قليل من برامج المحاسبة

تسعير PayrollPanda

32.50 رينجت ماليزي/شهريًا بالإضافة إلى 6.80 رينجت ماليزي/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات PayrollPanda

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

3. AgileHRMS (أفضل نظام لإدارة الموارد البشرية للشركات)

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AgileHRMS_

AgileHRRMS هو نظام شامل لمختلف جوانب إدارة الموارد البشرية. ويهدف إلى تحسين إجراءات الموارد البشرية للشركات. وهو يتضمن عدة وحدات، مثل معالجة الرواتب، ومراقبة الإجازات، وإدارة الحضور، وإدارة معلومات الموظفين، وتقييم الأداء.

يسعى البرنامج إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة الموظفين، وأتمتة مهام الموارد البشرية اليدوية المتكررة. ومن خلال إمكانات مثل تدفقات العمل القابلة للتخصيص، وبوابات الخدمة الذاتية، وأدوات إعداد التقارير، يعمل برنامج AgileHRMS على تحسين جودة العمل بشكل فعال حياة مدير الموارد البشرية .

أفضل ميزات AgileHRMS

الاحتفاظ بـ دليل الموظف وتتبع المعلومات الإضافية، وتكوين حقول مخصصة باستخدام نظام إدارة الموارد البشرية

إدارة الحضور باستخدام بيانات الحضور والانصراف بالساعة من جهاز بيومتري/محدد الهوية بالترددات الراديوية

إعداد عدة ورديات متميزة للموظفين وتسجيل الحضور، بما في ذلك المغادرة المبكرة والحضور المتأخر

مراقبة جداول المقابلات والمقابلات وعروض العمل وعملية تأهيل الموظفين الجدد من منصة واحدة متكاملة

قيود AgileHRMS الرشيقة

عدم وجود ميزات متقدمة مثل النمذجة التنبؤية

التعقيد في التنفيذ

تسعير AgileHRMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AgileHRMS

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4. Swingvy (أفضل برنامج موارد بشرية وإدارة عبر الإنترنت)

via

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منصة برمجيات الموارد البشرية القائمة على الحوسبة السحابية مع وجود نشط في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، تقدم Swingvy للشركات حلاً شاملاً لإدارة القوى العاملة بفعالية.

تعمل ميزات Swingvy، مثل معالجة كشوف المرتبات، ومراقبة ضبط الوقت والحضور، وإدارة النفقات، وإدارة الموظفين، على تبسيط سير العمل وتقليل المهام الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح بوابة الخدمة الذاتية في سوينغفي لموظفيك التحكم في مسؤولياتهم المتعلقة بالموارد البشرية مباشرةً. يمكنهم الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وعرض كشوف الرواتب، وطلب الإجازات، وتعديل معلوماتهم.

تُعد سوينجفي فعّالة للشركات من جميع الأحجام، حيث تقدم منصة موارد بشرية يمكن الاعتماد عليها وبديهية لإدارة وظائف وإجراءات الموارد البشرية بكفاءة.

أفضل ميزات سوينجفي

إنشاء تكامل سلس مع تطبيقات الشركة المعروفة مثل تقويم آبل وتقويم جوجل، من بين أدوات الشركة الهامة الأخرى

ضمان إجراءات دقيقة ودقيقة لكشوف الرواتب في الوقت المناسب والالتزام باللوائح القانونية الماليزية

تمكين الموظفين من إدارة هوياتهم عبر الإنترنت بشكل مستقل، وهو عنصر حاسم للشركات الصغيرة الحجم التي تسعى لتحقيق الفعالية

تبسيط عمليات السداد، وضمان الإدارة المالية الفعالة

تيسير الأعمال الورقية للموظفين ومراجعات الأداء في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف المحددة أهداف الموارد البشرية قيود التأرجح

لا توجد دردشة مباشرة أو مساعدة عبر الهاتف

ذكر المستخدمون أوجه القصور في التنفيذ

فترات انتظار طويلة لتحويل كشوف المرتبات

عدم أتمتة تخصيص كشوف المرتبات

التسعير المتذبذب

القسط: 14.70 رينجت ماليزي/شهرًا لكل مستخدم

14.70 رينجت ماليزي/شهرًا لكل مستخدم جدول الرواتب: 14.70 رينجت ماليزي/شهرًا لكل مستخدم

14.70 رينجت ماليزي/شهرًا لكل مستخدم الوقت: 8.8 رينغيت ماليزي/شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

5. HREasily (الأفضل سهولة استخدام نظام إدارة الموارد البشرية القائم على السحابة)

via

_ / href/ _https://hreasily.com/ HREASLE /%href/

HREasily هو نظام إدارة موارد بشرية قائم على الحوسبة السحابية (HRMS) لإدارة الموظفين وحسابات الرواتب وإجراءات الموارد البشرية بشكل آلي. تساعد هذه المنصة شركات جنوب شرق آسيا على التركيز على عملياتها الأساسية أثناء إدارة بيانات الموارد البشرية المختلفة ومعلومات الرواتب.

إنه الحل الأمثل للشركات من جميع الأحجام والقطاعات لأنه سهل الاستخدام وبأسعار معقولة. وعلاوة على ذلك، فهي معتمدة من LHDN، لذا يمكنك تطبيقها بثقة.

تُعد بوابة الخدمة الذاتية للموظفين عنصراً أساسياً يمكّن الموظفين من عرض وتعديل كشوف رواتبهم، والتقدم بطلب للحصول على إجازة، والوصول إلى معلوماتهم الشخصية من أي مكان. وهذا يشجع الشفافية ويمنح الموظفين سلطة التعامل مع متطلباتهم الخاصة المتعلقة بالموارد البشرية.

أفضل الميزات بسهولة

أتمتة تتبع المتقدمين وإدارة الإجازات ومعالجة كشوف المرتبات لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

تقليل احتمالية فرض غرامات على عدم الامتثال باستخدام أدوات امتثال من الدرجة الأولى

إدارة كشوف المرتبات في بلدان متعددة والتكيف مع المتطلبات القانونية المتنوعة في ولايات قضائية مختلفة، كل ذلك من خلال منصة واحدة

التكامل مع برامج الأعمال الأخرى مثل Quickbooks وتحسين الاتصال بين الأقسام المختلفة

تعزيز إمكانية الوصول من خلال واجهة تطبيق الهاتف المحمول

قيود سهلة

لا يقدم ميزات متقدمة لمجالات مثل إدارة الأداء أو اكتساب المواهب أو مشاركة الموظفين

سهولة التسعير

الجناح الكامل: 112 رينجت ماليزي/شهر (7 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات بسهولة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: غير متوفر

6. إيزي وورك (أفضل تطبيق جوال لنظام الموارد البشرية)

via

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تطبيق EasyWork هو أداة إنتاجية مرنة للموارد البشرية مصممة لتحسين العمل الجماعي وتسريع إدارة المهام. وهو يساعد المستخدمين على إدارة سير العمل بفعالية من خلال أدوات لإدارة الأداء وإنشاء المهام والتكليف بها وتتبعها.

أداة إدارة كشوف المرتبات الخاصة به متوافقة مع شبكة الموارد البشرية، وتتيح لك إدارة جميع الاستقطاعات القانونية في منصة واحدة.

وقد أضافوا مؤخراً وحدة جديدة لإدارة مكافآت الموظفين وتقديرهم على المنصة نفسها. يتعاون أعضاء الفريق بسهولة أكبر مع إمكانية الوصول إلى ميزات التواصل في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات. يضمن التطبيق إنجاز المهام والمشاريع في الوقت المحدد من خلال تضمينه ميزات مراقبة الوقت وتتبع المواعيد النهائية.

يوفر تطبيق EasyWork أدوات التحليلات وإعداد التقارير لإعطاء نظرة ثاقبة حول إنتاجية الفريق وتقدم المشروع.

أفضل ميزات تطبيق EasyWork

الإشراف على عمليات الشراء المكثفة ومراقبتها باستخدام ميزة EasyWork Pro للمشتريات

إدارة المدفوعات بالريال الماليزي حيث يدعم البرنامج العملة الماليزية

أتمتة إدارة الرواتب بفعالية وفقًا للقوانين الماليزية

تبسيط التعاون من خلال تمكين التواصل السلس من خلال ميزات مشاركة الملفات والدردشة المتكاملة

تحسين مشاركة الموظفين من خلال وحدة المكافآت والتقدير

تتبع أداء الموظفين من خلال تقارير الحضور وساعات العمل المسجلة وتقنية التعرف على الوجه

قيود العمل السهل

عدم ملاءمة التكامل مع التطبيقات الأخرى مما يؤدي إلى انغلاق البيانات

وجد المستخدمون أن ميزة التعرّف على الوجه بها خلل في خاصية التعرف على الوجه

تسعير #### تسعير EasyWork

خطة إيزي ريوارد : 292.50 رينجت ماليزي/شهرًا لكل مستخدم

: 292.50 رينجت ماليزي/شهرًا لكل مستخدم خطة مكافأة المؤسسات: 702 رينجت ماليزي/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات EasyWork

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

7. Apploye (أفضل برنامج لتتبع الوقت)

via

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Apploye هو برنامج للموارد البشرية في ماليزيا يشتهر بقدراته في تتبع الوقت ومراقبة الموظفين لفرق العمل عن بُعد والعاملين المستقلين. وهو معروف بدقته وسهولة استخدامه، ويوفر للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة منصة قوية لإدارة مواردها البشرية وتعظيمها بكفاءة.

إنه الخيار المثالي للشركات التي تبحث عن نهج متكامل لـ مراقبة الموظفين بسبب ميزاته العديدة التي تشمل الجداول الزمنية عبر الإنترنت، والفواتير، ولقطات الشاشة الدورية.

أفضل ميزات التطبيق

الوصول إلى بيانات المناوبات والحضور المنظمة بوضوح للموظفين، والأداء اليومي، والملخصات السنوية المرمزة بالألوان في مكان واحد

عرض المعلومات التراكمية للسجلات الشهرية للمشاركة، والنوبات التي تم تخطيها، ونوبات العمل في مكان واحد

تصدير تقارير الحضور اليومية والشهرية والسنوية بتنسيق PDF و CSV لحفظ السجلات بسلاسة

إنفاذ اللوائح والسماح بتتبع الوقت المتكيف ومراقبة الحضور في مكان العمل باستخدام مراقبة الموقع الجغرافي ونظام تحديد المواقع الجغرافية

عرض الميزانيات، والساعات المستخدمة، والأموال المتبقية، وإجمالي المبلغ المنفق في مكان واحد لإدارة المشروع بفعالية

تمكين معلومات واضحة ومنظمة للمشروع من خلال استخدام علامات تبويب مختلفة ضمن المشاريع "النشطة" و"المؤرشفة" و"المدرجة في الميزانية

قيود التطبيق

لديه منحنى تعلم أكثر حدة، مما يجعل الأمر صعباً للمستخدمين الجدد

عدم التكامل مع بعض التطبيقات الأساسية

وجد المستخدمون أن التقارير ولوحات المعلومات غير مثيرة للإعجاب

تسعير التطبيق

قياسي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم النخبة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التطبيق

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. PeopleHum (حلول موارد بشرية قائمة على السحابة بأسعار معقولة)

via

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PeopleHum هو برنامج لإدارة رأس المال البشري قائم على الحوسبة السحابية وقد حصل على جوائز تقديرية لقدراته البديهية والفعالة من حيث التكلفة.

يساعد برنامج PeopleHum قسم الموارد البشرية في المؤسسة على البقاء على اطلاع دائم بالبيانات وأتمتة عمليات التوظيف الروتينية والتوظيف الروتينية والتوظيف الداخلي و إدارة المواهب العمليات

تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط مختلف عمليات إدارة الأفراد وتوليد رؤى غنية بالبيانات للمديرين لفهم اتجاهات الموظفين ومشاعرهم. كما يمكن للأداة إجراء استبيانات مشاركة الموظفين. كما أنها تُبسِّط إدارة الحضور من خلال القياسات الحيوية وتسجيل الوصول الذاتي.

أفضل ميزات PeopleHum

أتمتة عملية التأهيل، والأعمال الورقية، وتوجيه الموظفين الجدد من خلال نظام قوي لإدارة التوظيف

تبسيط عملية التوظيف من خلال نظام تتبع الطلبات الذي يساعد في إدارة الطلبات وفحص المرشحين باستخدام نماذج الوصف الوظيفي وإعداد المقابلات

توفير برامج التدريب، وتقييمات المهارات، ومسارات التعلُّم الفردية لدعم تطوير الموظفين

تقديم منظور جديد حول كفاءة الموظفين من خلال جلسات المراجعة الآلية، ومدخلات 360 درجة، وقوالب المراجعة القابلة للتخصيص والمتاحة بسهولة

اكتشاف أنماط القوى العاملة أثناء تنفيذ الخيارات المستندة إلى البيانات باستخدام تحليلات الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي

مزامنة البيانات وأتمتة مهام سير العمل مع أنظمة الأعمال الأخرى، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات وكشوف المرتبات

قيود PeopleHum

عدم وجود إمكانيات التخصيص لتناسب الاحتياجات المؤسسية

لا توجد مرونة؛ قد لا تتناسب القوالب المحددة مسبقًا مع الفروق الثقافية المحددة داخل الشركة

تسعير PeopleHum

تسعير مخصص وفقًا للوحدات المختارة

تقييمات ومراجعات PeopleHum

G2: 4.6/5 (23+ تقييم)

4.6/5 (23+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 23 تقييم)

9. جريت داي للموارد البشرية (برنامج شامل لنظام معلومات الموارد البشرية لكل الموارد البشرية)

via

/مرجع/ _https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatday.app&hl=en متجر جوجل بلاي /%href/

GreatDay HR هو برنامج موارد بشرية متكامل قائم على الحوسبة السحابية في ماليزيا يمكّن الموظفين من التعامل مع كل جانب من جوانب دورة الحياة دون عناء، بما في ذلك عمليات كشوف المرتبات وحسابات الضرائب، وتتبع الحضور، وطلبات الإجازات، والدفعات. البرنامج نظام نظم معلومات الموارد البشرية يوفر ميزات الامتثال الضريبي متعدد البلدان لتسريع عمليات حساب الرواتب وتوفير الوقت.

تجعل واجهة المستخدم المستندة إلى التطبيق وخصائص التكامل السهلة من GreatDay HR خيارًا شائعًا بين المتخصصين في الموارد البشرية لنظام إدارة الرواتب والتعلم.

أفضل ميزات GreatDay

تقديم بيانات شاملة للحضور مدمجة بالكامل في نظام واحد وترتبط مباشرةً بوحدة كشوف المرتبات. يتضمن ذلك الطوابع الزمنية ومواقع خرائط GPS مع ميزة العلامات الجغرافية

تحفيز الموظفين من خلال تفويض الطلبات الفوري

تتبع الأنشطة المتعلقة بالضرائب، وإيداع الضرائب، والتحويلات الضريبية لمختلف مجموعات الموظفين والموردين

تسهيل عملية تسجيل الدخول إلى العمل والخروج منه باستخدام تقنية التعرُّف على الوجوه

أتمتة تكامل إطار الحضور وتوزيع كشوف المرتبات لحساب الرواتب بشكل سريع ودقيق

تتبع ساعات عمل الموظف وأنشطته والوقت الذي يقضيه في مهام محددة باستخدام ميزة الجدول الزمني

قيود اليوم الكبير

خيارات التخصيص المحدودة

تحديات قابلية التوسع مثل استيعاب البيانات المتزايدة

عدم وجود مجال للتوسع لدعم المتطلبات المتغيرة

أسعار اليوم العظيم

باقات حصرية: 5.62 رينجت ماليزي/شهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GreatDay

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

10. BrioHR (أفضل برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية)

عبر

٪ / href/ https://briohr.com/time-tracking/ BrioHR /%href/

BrioHR هو مزود لتكنولوجيا الموارد البشرية يركز على أنظمة إدارة الموارد البشرية. إنه نظام إدارة موارد بشرية مرن وسهل الاستخدام وفعال من حيث التكلفة ويوفر إمكانيات شاملة لرقمنة وتبسيط جميع أنظمة وإجراءات الموارد البشرية لديك. يمكن للفرق استخدامه لإدارة كشوف المرتبات وسجلات الموظفين، وتتبُّع الأداء، وتبسيط عملية التأهيل، وإدارة الإجازات، والتوظيف، وغير ذلك الكثير.

يوفر فريق الخبراء في BrioHR لفرق الموارد البشرية المساعدة في الوقت الفعلي لتخصيص التطبيق وإعداده لتلبية متطلباتهم الخاصة بسهولة.

أفضل ميزات BrioHR

الحفاظ على سجلات الموظفين، والخلفية المهنية، والمشاريع، والمواد التدريبية، والأجهزة، والأعمال الورقية باستخدام وحدة إعداد التقارير في BrioHR

توفير تقارير قابلة للتخصيص، وإعدادات ساعات العمل، وإجراءات الموافقة المخصصة, أدوات ملاحظات الموظفين ومراجعات شاملة للمهام الجارية

توفير مسارات تأهيل مخصصة ومنح الموظفين الجدد إذنًا محددًا لإدخال المعلومات السرية وتحميل الملفات واستخدام أصول العمل باستخدام أداة تأهيل المنضمين الجدد في بريو إتش آر

تسهيل تقييم المرشحين بسهولة وإبداء الملاحظات الخاصة بالمقابلات وتسريع عملية التوظيف

تتبُّع وتقييم مقدار الوقت المستغرق في المهام والأنشطة باستخدام ميزة الجدول الزمني

توفير تقارير قابلة للتخصيص، وإعدادات ساعات العمل، وإجراءات الموافقة المخصصة، وأدوات إدارة المشاريع، ومراجعات شاملة للمهام الجارية

إدارة جميع استقطاعاتك القانونية لكشوف رواتب ماليزيا داخل المنصة

‍قيود بريو إتش آر

تحديات التكامل مع بعض التطبيقات

إصدار تطبيق الهاتف المحمول أكثر بطئاً من إصدار سطح المكتب

ميزة إدارة الرواتب متاحة في عدد محدود من البلدان

تسعير BrioHR

الحزمة الأساسية : تبدأ من 3.50 دولار/شهر/مستخدم

: تبدأ من 3.50 دولار/شهر/مستخدم باقة بريميوم: تبدأ من 5 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

تقييمات ومراجعات BrioHR

G2: 4.8/5 (أكثر من 26 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 26 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 57 تقييم)

## قم بترقية حلول الموارد البشرية الخاصة بك مع ClickUp!

إذا كنت تبحث عن أفضل الطرق للإشراف على عمليات الموارد البشرية في شركتك، فإن قائمتنا الشاملة لأفضل عشرة خيارات لبرامج الموارد البشرية في ماليزيا ستساعدك بالتأكيد. ومع ذلك، فإن استخدام برنامج شامل للموارد البشرية مثل ClickUp يوفر لك ميزة تنافسية في عمليات الموارد البشرية مع خطط تسعير معقولة!

ClickUp هو حل واحد لتبسيط إجراءات الموارد البشرية الخاصة بك مع مئات من قوالب الموارد البشرية . يمكنك استخدام هذه الأطر المنظمة مسبقاً والقابلة للتخصيص لبناء سير عملك الأولي. يمنحك ClickUp كل شيء بدءًا من تحديد الأهداف، وعمليات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين، واستطلاعات رأي الموظفين، وإدارة الأداء، وغير ذلك الكثير. لاستكشاف كيف تخدم المنصة فريق الموارد البشرية لديك بكفاءة, اشترك مجانًا في ClickUp على الفور!