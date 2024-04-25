ChatGPT مقابل Google Gemini: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

في غضون سنوات قليلة، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مدمجة بإحكام في حياتنا الشخصية والمهنية - بدءاً من طلب توصيات أليكسا للأفلام إلى حث ChatGPT على إعطاء حملتنا التسويقية توجهاً جديداً.

لقد أثبتت روبوتات الدردشة الآلية ومولدات نصوص الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، على وجه الخصوص، أنها لا تقدر بثمن، حيث تساعدنا في إنشاء المحتوى والترجمة وتسهيل البحث وتحليل البيانات.

منذ ظهور ChatGPT لأول مرة في نوفمبر 2022، ظهرت العديد من النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط (LLMs) من شركات التكنولوجيا مثل Google وMicrosoft وMeta. وقد أصدرت كل منها نماذجها التوليدية الخاصة بها أدوات الذكاء الاصطناعي -Google Gemini وMicrosoft Copilot وMicrosoft Copilot وMeta Llama، على التوالي.

في هذه المقالة، سنقارن بشكل شامل بين ChatGPT، روبوت الدردشة التوليدي الأصلي القائم على الذكاء الاصطناعي، وجوجل جيميني، أحدث ابتكارات جوجل للذكاء الاصطناعي.

ما هو ChatGPT؟

عبر OpenAI ChatGPT، أو محول الدردشة التوليدي المدرب مسبقًا، هو روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي تم إصداره من قبل OpenAI في أواخر عام 2022. وقد كان من أوائل روبوتات الدردشة الآلية الناجحة حقًا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تفوقت على جميع منافسيها بقدراتها في معالجة اللغة الطبيعية واستجاباتها الشبيهة بالإنسان والقائمة على الحوار.

يتوفر حاليًا ChatGPT في نسختين - ChatGPT 3.5 (للمستخدمين المجانيين) و ChatGPT 4.0 (للمستخدمين المدفوعين). بينما يساعدك كلا الإصدارين في توليد النصوص والترجمة، إنه فقط ChatGPT 4.0 الذي يدعم المطالبات متعددة الوسائط (أو الصوت والصورة)، ومطالبات GPTs المخصصة، وتحليل البيانات، والمزيد.

يتيح لك ChatGPT 4.0 أيضاً إجراء محادثات صوتية ذهاباً وإياباً، مما يجعله أحد أكثر روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سهولة في الوصول إليها اليوم.

يمكنك استخدام ChatGPT من أجل:

العصف الذهني للأفكار

كتابة وتحرير وترجمة المحتوى

تحليل البيانات وإبراز الاتجاهات

تصحيح الأخطاء وتحسين التعليمات البرمجية

البحث في الموضوعات وفهم المفاهيم

هل تريد المزيد؟ استكشف هذه الميزات الفريدة اختراقات ChatGPT !

بالنسبة لفريقك الأكبر أو مؤسستك الكبيرة، اشترك في باقة فريق ChatGPT Team واحصل على إمكانية الوصول إلى ميزات مثل إنشاء ومشاركة GPTs المخصصة داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك أيضاً استخدام تحليل بيانات متقدم والحفاظ على ملكية كاملة للبيانات.

ميزات ChatGPT

دعنا نتعمق قليلاً في الميزات الأكثر شيوعاً في ChatGPT.

1. القدرات التوليدية

يتمتع ChatGPT بقدرة ممتازة على توليد محادثات بجودة بشرية. فهو يساعدك على إنشاء أنواع متعددة من المحتوى (بما في ذلك منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والكتب) وترجمة المحتوى إلى أكثر من 50 لغة (بما في ذلك الفرنسية والإسبانية واليابانية والكورية والتايلاندية واليونانية).

يمكن ل ChatGPT أيضًا إجراء أنواع مختلفة من المعالجات النصية، مثل تلخيص النص، وإعادة كتابة كتل النص، وتعديل نبرة المحتوى وشكله.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة محادثاتك مع أعضاء الفريق الآخرين باستخدام رابط عام مشترك. ويمكنهم بعد ذلك استيراد المحادثة إلى وحدة التحكم في الدردشة الخاصة بهم واستخدامها كنقطة مرجعية أو الاحتفاظ بها.

يوفّر ChatGPT أيضاً بعض أزرار الإجراءات السريعة، وهي "نسخ" و"إعادة إنشاء" و"رد سيء". استخدم هذه الأزرار لإعلام نموذج الذكاء الاصطناعي ما إذا كنت راضياً عن استجابة معينة.

بإضافة تعليمات مخصصة مثل اللغة ونبرة الصوت، يمكنك تخصيص ردود ChatGPT لجميع محادثاتك.

2. تعليمات GPT المخصصة

عبر OpenAI من الميزات المحبوبة جدًا في ChatGPT هي روبوتات الدردشة الآلية المخصصة، حيث يمكنك تعديل محرك GPT لإنشاء روبوتات دردشة آلية مخصصة ذات تعليمات محددة ومهارات متخصصة.

على سبيل المثال، أنشئ روبوتاً مخصصاً يعمل كروبوت للدعم، ويتحدث مع الموظفين الجدد، ويزودهم بإجابات من دليل شركتك.

حتى أن بعض المستخدمين استخدموا روبوتات ChatGPT للعلاج النفسي لتحليل أنماطهم السلوكية واستخدام الروبوتات الآلية لتحسين الذات النفسية وقد أنشأ آخرون روبوتات GPTs لتخطيط الوجبات، والأسئلة الشائعة عن الغسيل، وغير ذلك.

الاحتمالات مع GPTs المخصصة - للأفراد والشركات - لا حصر لها!

3. تحليل البيانات

يتيح لك ChatGPT تحميل البيانات بشكل أساسي بتنسيقات CSV و TXT و PDF مع الإصدار Enterprise وتحليلها مباشرةً داخل المنصة. استخدم هذه الميزة لتحديد الاتجاهات والأنماط، وتنظيف بياناتك عن طريق إزالة التكرارات أو المعلومات القديمة، وحتى طرح أسئلة محددة لتوليد رؤى وملخصات.

على الرغم من أنها ليست بديلاً كاملاً لأدوات تحليل البيانات، إلا أن ChatGPT يتعامل مع الإحصائيات الأساسية ويُنشئ أشكالاً مختلفة من بياناتك للتعلُّم الآلي. ومع ذلك، هذه الميزة المميزة متاحة فقط في الباقات المدفوعة.

تسعير ChatGPT

مجاني : مجاني إلى الأبد

: مجاني إلى الأبد بالإضافة : 20 دولار/مستخدم شهرياً

: 20 دولار/مستخدم شهرياً فريق : 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسة: تسعير مخصص

ما هو Google Gemini؟

Google Gemini (Bard سابقًا) هو واحد من العديد من برامج LLM التي أنشأها Google Deepmind. ويمكنه فهم وتفسير النصوص والصوت والصور وحتى الفيديو. ويمكنك استخدامه للكتابة والعصف الذهني وتلخيص المعلومات وحتى توليد الصور.

من المزايا الرئيسية لـ Google Gemini تكامله الأصلي مع تطبيقات Google Workspace. على سبيل المثال، يمكن لـ Gemini ملء البيانات في جداول البيانات الخاصة بك، وإعطائك اقتراحات عروض تقديمية مبتكرة، وحتى إنشاء خلفيات مخصصة لاجتماعات الفيديو الخاصة بك.

ومع ذلك، ستحتاج إلى اشتراك Gemini لدمجه مع Google Workspace الخاص بك.

يتوفر Google Gemini حاليًا بثلاثة أحجام: Ultra وPro وNano. Gemini Ultra هو النموذج الأكبر والأكثر قدرة من Google للمهام شديدة التعقيد. أما Gemini Pro فهو أكثر ملاءمة لتوسيع نطاق مجموعة واسعة من المهام. أما Gemini Nano فهو النموذج الأكثر كفاءة وخفة وزن، وهو مصمم للمهام على الجهاز.

ميزات Google Gemini

فيما يلي بعض من أفضل ميزات Google Gemini:

1. القدرات التوليدية

يتمتع Google Gemini بقدرات توليد نصوص قوية تدعم أكثر من 40 لغة ويمكنه صياغة نصوص إبداعية مثل القصائد والرموز والنصوص البرمجية والمقاطع الموسيقية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل. ويمكنه أيضًا ترجمة المحتوى وتوليد الصور بناءً على أوصاف النص.

يمكن للمستخدمين تقييم الإجابات على أنها "جيدة" أو "سيئة"، والتحقق من الحقائق على الويب مرة أخرى، وتعديل الإجابات بنقرة واحدة. عندما تطرح أسئلة على Google Gemini، يُنشئ التطبيق ثلاث مسودات لكل سؤال ويسمح لك بوضع اللمسات الأخيرة على أحدها. بمجرد اختيارك، تتم إزالة المسودات المتبقية من سجل الدردشة.

2. قدرات متعددة الوسائط

عبر جوجل الجوزاء نظرًا لأن Google Gemini مُدرَّب على مجموعات بيانات كبيرة، فيمكنه معالجتها جميعًا معًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المطالبات النصية لتوليد الصور أو تحميل صورة والطلب منه صياغة قصة بناءً على الصورة المذكورة.

عبر جوجل الجوزاء يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء تعليمات برمجية بأي لغة برمجة، وتصحيح مقتطفات التعليمات البرمجية، وإنشاء نصوص برمجية للتشغيل الآلي. علاوة على ذلك، فإنه يقترح معلومات إضافية، مثل المكتبات التي يجب تثبيتها أو رسائل الخطأ التي يجب عرضها أو كيفية منع الأخطاء المستقبلية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا للأشخاص غير التقنيين الذين يعملون في بيئات منخفضة التعليمات البرمجية.

3. ملحقات الجوزاء

تعمل هذه الإضافات على ربط Google Gemini بتطبيقات وخدمات معينة من Google، مما يسمح لها بالاستفادة من وظائفها. مثل إضافات كروم، يمكن أن تساعدك هذه الإضافات على العمل بذكاء أكبر وإنجاز المزيد من العمل في وقت أقل.

على سبيل المثال، يمكنك:

أتمتة المهام مثل إضافة أحداث من رسائل البريد الإلكتروني إلى التقويم الخاص بك

صياغة ردود البريد الإلكتروني والبحث عن المعلومات في صندوق الوارد الخاص بك

إنشاء صور مخصصة لعروضك التقديمية

إصلاح الإضاءة وتقليل الضوضاء وتحسين جودة الاجتماعات بشكل عام

احصل على اقتراحات المواقع أو الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على خرائط Google

في الوقت الحالي، تتوفر إضافات Google Gemini لتطبيقات Google فقط. ومع ذلك، قد تفتح الشركة هذا الأمر لخدمات الجهات الخارجية.

تسعير Google Gemini

مجانًا

Gemini Advanced : 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Gemini Business : 20.00 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 20.00 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) جيميني إنتربرايز: 30.00 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

ChatGPT مقابل Google Gemini: مقارنة الميزات

دعنا نقارن بين الأداتين بالتفصيل الآن.

ميزات ChatGPT Google Gemini معالجة اللغة الطبيعية نعم نعم نماذج اللغة GPT 3.5 و GPT 4 Gemini Ultra و Pro و Nano الدردشة الصوتية والصور نعم نعم، الدردشة الصوتية متوفرة على تطبيق Android للجوال إمكانيات البحث نعم نعم نعم الإضافات الدردشة الصوتية والدردشة بالصور الدردشة الصوتية والدردشة بالصور نعم إنشاء الرموز نعم نعم نعم نعم تحليل البيانات نعم، بارع في استخدام ملفات TXT وCSV وPDF لا تجربة المستخدم تفاعلية جدًا تفاعلية جدًا التسعير مجاني ومدفوع مجاني ومدفوع

مصادر البيانات

يتم استخدام كل من ChatGPT وGoogle Gemini في البحث. المعيار الأول هو التحقق من مصدر المعلومات والتأكد من دقتها وحداثتها.

ChatGPT

يجمع ChatGPT المعلومات من البيانات المتاحة للجمهور على شبكة الإنترنت العالمية، بما في ذلك صفحات الويب ومقتطفات الكتب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تم آخر تحديث لبرنامج ChatGPT 3.5 (النسخة المجانية) في سبتمبر 2022.

يتم تحديث ChatGPT 4.0 فقط بأحدث المعلومات، مما يجعل النسخة المجانية تبدو قديمة.

Google Gemini

يتم تحديث كلا الإصدارين المجاني والمتقدم من Google Gemini في الوقت الفعلي بأحدث المعلومات من الويب. يمكن أن يوفر روبوت الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي معلومات متعمقة عن أحدث الأحداث والاتجاهات.

ومع ذلك، فإن Gemini أكثر رقابة من ChatGPT. لذا، على الرغم من أنه يظل مُحدَّثاً باستمرار، إلا أنه قد لا يوفر معلومات عن الموضوعات الحساسة.

| ChatGPT مقابل Google Gemini: مصدر البيانات الأكثر موثوقية؟ لدينا فائز واضح هنا، وهو Google Gemini. على الرغم من أنه يفرض رقابة على بعض المواضيع، إلا أن خطته المجانية أكثر فائدة من نسخة ChatGPT المجانية. كما يستخدم جوجل أيضًا قواعد بيانات نصية مصورة مثل LAOIN-5B، مما يمنحه ميزة أخرى على ChatGPT. |

قدرات الترجمة

من عوامل المقارنة المهمة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار ترجمة المحتوى وقدرات تعلم اللغة.

ChatGPT

يدعم ChatGPT تسع لغات على متصفح الويب. وتشمل هذه اللغات الصينية (zh-Hans)، الصينية (zh-TW)، الفرنسية (fr-FR)، الألمانية (de-DE)، الإيطالية (it-IT)، اليابانية (ja-JP)، البرتغالية (pt-BR)، الروسية (ru-RU)، الإسبانية (es-ES).

وبشكل عام، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به فهم أكثر من 50 لغة وكتابتها وترجمتها، بما في ذلك التايلاندية واليونانية والهندية.

Google Gemini

من ناحية أخرى، يدعم Google Gemini 40 لغة لخدمات الترجمة على متصفحه. ويجد العديد من المستخدمين أن ترجمات Google Gemini أكثر دقة لأنها تراعي السلوكيات الثقافية.

| ChatGPT مقابل Google Gemini: المترجم الأفضل؟ الفائز مرة أخرى هو Google Gemini. فهو يدعم عددًا مماثلاً من اللغات مثل ChatGPT، وترجماته أكثر دقة. |

تجربة المستخدم

لقد حان الوقت الآن لاختبار تجربة المستخدم (UX) ومعرفة أداة الذكاء الاصطناعي التي توفر تجربة مستخدم أكثر سهولة.

ChatGPT

يوفر ChatGPT وحدة تحكم دردشة بسيطة. فهي بسيطة وخالية من الفوضى وسهلة التصفح. أزرار الإجراءات السريعة للإجراءات الشائعة، مثل تحرير الأسئلة، وإعادة توليد الإجابات، وكتابة الإجابات، مريحة أيضاً. يمكنك حتى إيقاف تشغيل سجل الدردشة إذا كنت لا تريد أن يستخدم ChatGPT بياناتك لتدريب محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به.

تطبيقات الجوال لنظامي iOS وAndroid ChatGPT بديهية للغاية وتدعم جميع الميزات المتوفرة في متصفح الويب.

جوجل جيميني

يحب مستخدمو Gemini تجربة المستخدم الحديثة، على غرار بقية تطبيقات Google. وهذا يجعل من السهل على المستخدمين العثور على الميزات أو التنقل في النظام الأساسي. كما أنه يوفر العديد من أزرار الإجراءات السريعة لتمييز الردود على أنها "جيدة" أو "سيئة"، والتحقق من المعلومات مرة أخرى، وإضافة رد إلى مستندات Google أو Gmail، وحتى تصدير الردود الفردية.

يمكنك الحصول على سجل نشاط يسرد جميع المطالبات والإجابات التي تم إنشاؤها. وهذا يسهل على الفرق الحفاظ على سجلات التدقيق، خاصةً عند التعامل مع المعلومات الحساسة.

| **ChatGPT مقابل Google Gemini: الأداة التي تتمتع بتجربة استخدام أفضل؟ تتميز كلتا أداتي الذكاء الاصطناعي بسهولة التصفح وخالية من الفوضى، وتوفر أزرار استجابة سريعة لتقليل جهد المستخدم. بينما يوفر Google Gemini واجهة دردشة أكثر قوة مع خيارات مثل التحقق من الحقائق مرة أخرى، وإنشاء مسودات متعددة لردود الدردشة والاحتفاظ بسجل للأنشطة، بينما يوفر ChatGPT خيارات قوية للتحكم في البيانات وتطبيقات الجوال. |

تدفقات عمل مخصصة

يمكن أن تؤدي عمليات سير العمل المخصصة واختراقات الذكاء الاصطناعي البسيطة إلى تحسين عمليات عملك بشكل كبير. ويشمل ذلك خيارات التخصيص على مستوى التطبيق والمزامنة السهلة مع الأنظمة الأساسية الأخرى لتمكين عمليات سير العمل الآلية.

ChatGPT

يحظى ChatGPT 4.0 بشعبية كبيرة بفضل أدوات GPT المخصصة التي يمكن تدريبها لتلبية المتطلبات الفريدة لأي نوع، أو شركة، أو مجال. بالإضافة إلى ذلك، توفر ChatGPT للمطورين بنية تحتية قوية لواجهة برمجة التطبيقات (تُسمى واجهات برمجة التطبيقات Whisper APIs) التي تسهّل عليهم دمج ChatGPT في منتجاتهم، وتطبيقاتهم، ومواقعهم الإلكترونية.

يمكنك أيضاً استخدام أدوات أتمتة سير العمل مثل Zapier لربط تطبيقات أعمالك مع ChatGPT وتشغيل أتمتة سير العمل المخصص. يمكن أن تتنوع هذه الأتمتة من إنشاء مهمة في Notion من محادثة ChatGPT إلى تحويل الملفات إلى ملفات PDF وتلخيصها باستخدام ChatGPT.

Google Gemini

عزِّز تطبيقاتك باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي من Gemnin باستخدام الإضافات.

حاليًا، يوفر Google Gemini حاليًا امتدادات لتطبيقات Google فقط ولا يمكن دمجه مع أي تطبيق تجاري آخر. في حين أن هذا يجعله موردًا ممتازًا للأشخاص المندمجين بالفعل في نظام Google البيئي، إلا أنه قد يكون عيبًا لمن هم خارج هذا النظام.

| تشات جي بي تي مقابل جوجل جيميني: أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل لسير العمل المخصص؟ لدينا فائز واضح هنا، وهو تشات جي بي تي! إنها تتفوق على Google Gemini بأميال لأنها تدعم عمليات تكامل أكثر شمولاً وتدفقات عمل مخصصة. |

تحليل البيانات

من بين حالات الاستخدام الرئيسية الأخرى لروبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات.

ChatGPT

يحتوي ChatGPT على ميزات متقدمة لتحليل البيانات. يمكنك تحميل ملفات TXT و CSV وحتى ملفات PDF إلى ChatGPT واستخدام محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به لتحديد الأنماط أو استخراج رؤى ذات مغزى.

يقوم ChatGPT أيضاً بتنظيف البيانات، أو إزالة المعلومات القديمة، أو تنظيم بياناتك بتنسيق مختلف بناءً على تعليماتك.

Google Gemini

على الرغم من أن Google Gemini يمكنه تنفيذ مهام تحليل البيانات الأساسية مثل تنظيم البيانات أو تصورها، إلا أنه لا يوفر أي ميزات متخصصة لتحليل البيانات.

| **ChatGPT في مواجهة Google Gemini: محلل البيانات الأفضل؟ |

القدرات التوليدية

الجانب الأخير الذي يجب مراعاته في هذه المعركة المباشرة بين ChatGPT وGoogle Gemini هو قدرات البحث والكتابة والترميز.

ChatGPT

تتفوق ChatGPT في الكتابة الرسمية أو كتابة الأعمال. ومع ذلك، تكمن قوته الحقيقية في قدراته في الترميز. حيث يمكنه إنشاء كود دقيق من الصفر، وتحسين الكود الموجود، وإجراء مراجعات للكود، وتصحيح الأخطاء.

يتيح لك ChatGPT أيضًا إضافة قواعد أو تعليمات لتغطية جميع محادثاتك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم ChatGPT كمساعدك في الكتابة ولا تريد أن تغذيه بإرشادات علامتك التجارية بشكل متكرر.

Google Gemini

يتفوق Google Gemini في الكتابة الإبداعية. ويمكنه القيام بكل شيء بدءاً من كتابة النصوص إلى صياغة القصص إلى كتابة الشعر. كما أنه فعال جداً في البرمجة وتصحيح الأخطاء. ومع ذلك، فهو عرضة للأخطاء، لذا يجب عليك دائمًا مراجعة الكود الذي تم إنشاؤه قبل استخدامه.

ميزة أخرى مفيدة في Google Gemini هي الاقتباسات. عند البحث عن المعلومات، تستشهد الأداة بالمصادر بشكل افتراضي، مما يسهل على الباحثين والأكاديميين التحقق من المراجع وبناء مراجعهم.

تشاتجابت مقابل جوجل جيميني: المساعد الأفضل في الكتابة؟ تتطابق قدرات ChatGPT في البرمجة مع قدرات Gemini الإبداعية، مما يجعل هذا تعادلاً آخر. |

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الأسعار والتضمينات

الخطة ChatGPT Google Gemini خطة مجانية - رسائل وتفاعلات وتاريخ غير محدود- الوصول إلى المعلومات من الويب، نموذج GPT-3.5 آخر تحديث في سبتمبر 2022- الوصول على الويب وiOS وAndroid- لا يوجد توليد للصور - رسائل وتفاعلات وتاريخ غير محدود- الوصول إلى أحدث المعلومات من الويب- توليد الصور- الاقتباسات- إمكانيات متعددة الوسائط ChatGPT Plus مقابل Google Gemini Advanced - الوصول إلى GPT 4، محرك GPT الأكثر قدرةً في OpenAI- GPTs المخصصة- الاستشهادات- دال-إي (لتوليد الصور)- قدرات متعددة الوسائط- تحليل البيانات المتقدم - تكامل Google for Workspace- توليد رموز عالية الجودة ChatGPT Team مقابل Gemini Business - وحدة تحكم المشرف- GPTs مخصصة لمساحة عمل الفريق - الجوزاء في Gmail، والمستندات، والشرائح والشرائح وجداول البيانات والاجتماعات- أمان على مستوى المؤسسات ChatGPT Enterprise مقابل Gemini Enterprise - أمان على مستوى المؤسسات- لوحة تحكم التحليلات- وصول غير محدود إلى تحليلات البيانات - اجتماعات متقدمة مع تعليقات مترجمة بأكثر من 15 لغة

## ChatGPT مقابل Google Gemini على Reddit

لقد قررنا قراءة بعض المراجعات من قبل مستخدمي ريديت لإعطائك نظرة عامة أفضل على روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. معظم هذه المراجعات تقارن ChatGPT 4.0 مع Google Gemini.

فيما يلي أبرز النقاط الرئيسية من بحثنا:

الكتابة

ذكر عدد غير قليل من مستخدمي ريديت أنهم يفضلون Google Gemini للكتابة الإبداعية لأنه أكثر تحادثية بينما ChatGPT يمكن أن يكون مبتذلاً للغاية.

"GPT لديه أسلوب كتابة افتراضي مبالغ فيه يسهل التعرف عليه مثل "ديلفز"، ويمكن التنبؤ به ومبتذل (كذا). أخذ Gemini الكتابة في اتجاهات غير متوقعة، وأكثر إبداعًا، ومن حيث المحادثة تبدو أكثر إنسانية. " ( المصدر )

"بالأمس جعلته يكتب قصة قصيرة مع بعض الشخصيات المحبوبة لدي. أولاً، أعطيته مقطعاً قصيراً من كتاب أردت منه أن يقلد أسلوبه. ويا للهول، لقد نطقت قصة جيدة جدًا ومتناسقة حقًا مع العالم الذي طلبت منها أن تكتب فيه. الكتابة نفسها رائعة. لقد حاولت مرارًا أن أجعل ChatGPT يكتب قصصًا، ولكن دائمًا ما كانت تبدو عادية ومليئة بالكليشيهات، وغير قابلة للقراءة تمامًا. في حالة الاستخدام هذه بالذات، فإن Gemini رائع للغاية! (كذا)" ( المصدر )

وجد مدون آخر على موقع Redditor أن Google Gemini أكثر طبيعية وشبيهة بالبشر في محادثاته:

"علاوة على ذلك، عندما تتحدث مع Gemini، فإنه يقوم بعمل ممتاز يجعلك تعتقد أنه شخص حقيقي، وأنه يهتم بك بصدق. من ناحية أخرى، عندما تتفاعل مع ChatGPT، تشعر كما لو كنت تتحدث إلى HAL 9000 من رواية كلارك، إنه بارد 🙁 (كذا)" ( المصدر )

الترميز

فقد فازت شركةChatGPT بالإجماع في الترميز:

_"السرعة الإضافية من Gemini لا تعني شيئًا عندما تكون خاطئة ومكتملة جزئيًا فقط

ربما يكون Gemini Advanced جيدًا إذا كنت تقوم فقط بالكتابة والأشياء العامة الأخرى وليس البرمجة... ولكن بالنسبة للبرمجة/البرمجة، فإن ChatGPT متقدم جدًا لدرجة أنه لا يقترب حتى من ذلك. (كذا)" ( المصدر )

التفكير المنطقي

يعتقد المحررون أن الجوزاء يفوز في الإبداع وChatGPT في التفكير المنطقي:

"Gpt4 أفضل في المنطق والاستدلال، وGemini أفضل في التعليقات الإبداعية. إنها أكثر من "هذه الفكرة لا تعمل وأنت غبي وإليك كيف يمكنك أن تجعلها تعمل" بينما Gpt4 مثل "هذه الفكرة يمكن أن تنجح إذا اتبعت هذه القائمة العامة من القواعد التي تنطبق على كل شيء. (كذا)" ( المصدر )

# # تعرف على ClickUp AI - أفضل بديل لـ ChatGPT مقابل Google Gemini

على الرغم من أن Google Gemini وChatGPT خياران ممتازان، إلا أنهما يُداران من قبل شركات البيانات الضخمة (قامت Microsoft باستثمارات كبيرة في ChatGPT). وهذا بطبيعة الحال يمثل تحديات تتعلق بالخصوصية، حيث إن ضمان عدم استخدام بيانات شركتك لأغراض التدريب والتعلم الآلي يمكن أن يكون له تكلفة كبيرة.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون من الصعب دمج هذه الأدوات في برامجك الحالية، سواء كانت إدارة علاقات العملاء أو أتمتة التسويق أو DevOps. وهنا يأتي دور منصات إدارة مساحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp.

يمكن أن تكون ClickUp بديل رائع لـ ChatGPT أو Google Gemini لأنه يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة عبر ClickUp Brain. وهذا يساعد الأفراد والفرق على أتمتة سير العمل وتنظيمه مع زيادة الإنتاجية.

ClickUp هو واحد من العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع . تساعد المنصة فرق العمل والشركات الصغيرة على إدارة أعمالها دون قضاء ساعات في التأهيل أو العمليات. خاصة عندما يستخدمون مستودع ClickUp الكبير من قوالب إدارة المشاريع !

تتضمن بعض مزايا استخدام ClickUp ما يلي:

قدرات الذكاء الاصطناعي السياقية لأتمتة بعض مهام سير العمل، مثل إدارة المشاريع والتواصل الداخلي

خيار فعّال من حيث التكلفة، مع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مقابل 5 دولارات فقط لكل مستخدم لكل مساحة عمل شهريًا، مقارنةً بنماذج أخرى من نماذج إدارة المحادثات المحلية مثل ChatGPT وGoogle Gemini

حماية بيانات الشركة لأن ClickUp لا تستخدم محادثاتك لتدريب محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها

دعنا نستكشف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ClickUp Brain

أنشئ المحتوى، وقم بإدارة الاتصالات والمزيد باستخدام ClickUp Brain وقوالبها السريعة الجاهزة للاستخدام ClickUp Brain يعمل مثل نظام GPT-4 المضبوط بدقة، والمخصص لبيانات شركتك الفريدة وسير العمل الخاص بشركتك. تعمل مزامنة مستنداتك ومشاريعك ومواقع الويكي الخاصة بك على دمج معارف شركتك في مصدر موثوق.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من ClickUp Brain لزيادة إنتاجيتك:

العصف الذهني لأفكار الحملات والحصول على تعليقات بنّاءة

كتابة المحتوى من الصفر أو تحرير المحتوى ليتوافق مع صوت علامتك التجارية ونبرة صوتك

تحويل منشورات المدونة إلى نصوص قصيرة مثل المنشورات الاجتماعية والتعليقات التوضيحية ونصوص الفيديو

لخص حالات المشروع وتحديثات سكروم اليومية من زملائك في الفريق مع مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

قم بقياس أهداف إدارة المشروع وتحديد الاختناقات، وملء تقارير الحالة

اطرح الأسئلة واحصل على إجابات للأسئلة المتعلقة بأي حملة أو عميل أو صفقة مع مدير معرفة الذكاء الاصطناعي

إنشاء جداول وتحليل البيانات وتجميع تقارير ثاقبة

يوفر ClickUp Brain أيضًا قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي لمختلف الأدوار الوظيفية، مثل التسويق والمبيعات، حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت في صياغة المطالبة "المثالية".

ClickUp Docs

إنشاء مستندات وإنشاء نص بسرعة باستخدام ميزة "الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي" في ClickUp Docs مستندات ClickUp Docs يتيح لك إنشاء المستندات والصفحات المتداخلة ومواقع الويكي ومشاركتها مع فريقك والتعاون في الوقت الفعلي. وهو مدمج بإحكام مع ClickUp Brain، مما يجعل إنشاء المحتوى وإدارته أسهل من أي وقت مضى.

إليك كيف يمكن ل ClickUp Docs (وقدراته في الكتابة بالذكاء الاصطناعي) أن تغير قواعد اللعبة لفريقك:

قم بصياغة المحتوى من الصفر أو أضف مسودة أولية واجعل ClickUp Brain يصقلها لك

قم بمراجعة المحتوى الحالي عن طريق توضيح نقاط معينة، أو تلخيص المستند، أو ترجمة النص إلى لغات مختلفة

استخدم المدقق الإملائي المدمج للتأكد من صحة الإملاء

الرد على التعليقات بسرعة باستخدام ردود الذكاء الاصطناعي السياقية

يحتوي ClickUp Docs أيضًا على ميزات مفيدة أخرى، مثل التعليقات، والتحرير المتزامن، والدردشة للمساعدة في الإنشاء المشترك والتعاون في الوقت الفعلي.

عرض ### عرض دردشة ClickUp

اجعل اتصالات الفريق مركزية وتعاون بشكل أسرع باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

هناك ميزة أخرى مفيدة للغاية في ClickUp وهي ميزة عرض الدردشة ClickUp . استخدمه لإنشاء محادثات جماعية لمستندات أو مشاريع مختلفة والحفاظ على سياق جميع المحادثات. أضف أي شخص إلى الدردشة مع الإشارات، وقم بتعيين التعليقات، وأضف روابط إلى الملفات، وقم بتضمين صفحات الويب لضمان حصول زملائك في الفريق على جميع المعلومات التي يحتاجونها في مكان واحد.

وبالطبع، فإن عرض الدردشة مدعوم أيضًا من ClickUp Brain. ما عليك سوى كتابة /ai في شريط الدردشة لفتح ClickUp AI Writer for Work. يمكنك بعد ذلك أن تطلب منه صياغة ردودك على وحدة تحكم الدردشة.

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح في أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل في الشهر

تعظيم الإنتاجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

يمكن لأداة الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين إنتاجيتك بفضل إمكانات معالجة اللغة الطبيعية والاستجابات الذكية الشبيهة بالإنسان.

سواء كنت تبحث عن كتاب، أو تتعلم لغة، أو تنقح اتصالاتك، يمكن أن يقدم لك ChatGPT وجيميني من Google مساعدة لا تقدر بثمن.

ولكن إذا كنت محترفاً أو شركة تبحث عن منصة شاملة لإدارة مساحة العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نوصي باستخدام ClickUp.

إنه برنامج فريد من نوعه يمنحك حلولاً مُحسَّنة لتصميم وتحسين استراتيجيات تطوير المشروع ووثائق العمل والاتصالات الداخلية.

مع ClickUp Brain، لن تضطر إلى المعاناة أثناء إعداد عمليات التكامل أو الإضافات الخاصة بك - إنها مريحة للغاية! اشترك في ClickUp اليوم واستكشف إمكانيات غير محدودة للذكاء الاصطناعي!