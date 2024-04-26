أفضل 10 برامج لإدارة سير عمل الإنشاءات لعام 2025

مع حلول عام 2024، تواجه صناعة الإنشاءات تحديات وفرصاً غير مسبوقة. لم يعد الدفع نحو الكفاءة والسلامة والاستدامة أمراً اختيارياً بل ضرورياً. انظر إلى الإحصائيات: 75% يوفر Archdesk لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتتبع الأداء، وإمكانيات إعداد تقارير شاملة، وبناء عمليات قوية للمساعدة في إدارة سير عمل الإنشاءات.

من إدارة المقاول والإدارة المالية إلى التقدير والجدولة، يقدم Archdesk دعمًا شاملاً لاحتياجات مشروعك الإنشائي.

أفضل ميزات آركديسك

الوصول إلى لوحات المعلومات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى الأداء واتخاذ قرارات مبسطة

تبسيط الإدارة المالية وتنسيق المقاول للامتثال للميزانية والتوزيع الفعال للموارد

إنشاء تقارير مخصصة لتحليل متعمق للمشروع ومعلومات قابلة للتنفيذ

أتمتة عمليات سير العمل لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية

قيود مكتب المراجعة

يجد بعض المستخدمين أن الصفحة الأمامية مقيدة قليلاً في عرض معلومات المشروع، على الرغم من توقع حدوث تحسينات

تسعير Archdesk

الأساسية: من 790 دولارًا شهريًا

من 790 دولارًا شهريًا احترافي: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات مكتب المراجعة

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.6/5 (49 تقييم)

### 3. eSUB

via

_/مرجع/ _https://esub.com/field-notes/ eSUB /%href/

تُحدث سحابة eSUB Cloud ثورة في سير العمل في مجال الإنشاءات للمقاولين التجاريين من خلال تبسيط عملية جمع معلومات المشروع وموقع العمل ومشاركتها وتحليلها. وقد تم تبني سحابة eSUB Cloud من قبل الآلاف بسبب منصاتها البديهية على الويب والهواتف المحمولة، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المقاولين التجاريين. فهي تُبسِّط عملية إنشاء المستندات المهمة وإدارتها والوصول إليها، مما يضمن بقاء كل عضو من أعضاء الفريق على اطلاع وتواصل.

أفضل ميزات eSUB

احصل على تجارب بديهية على الويب والهاتف المحمول مصممة خصيصاً للمقاولين التجاريين لتبنيها وتحسين الكفاءة

تبسيط إدارة المستندات لتبسيط عملية إنشاء المستندات المهمة مثل طلبات تقديم المستندات وأوامر التغيير والتحكم فيها والوصول إليها

احصل على رؤى المشروع في الوقت الفعلي للإدارة الفعالة والتعديلات الفورية

تعزيز الاتصالات الميدانية من خلال إتاحة الوصول إلى الملاحظات الميدانية والتقارير اليومية بسهولة على الأجهزة المحمولة

قيود eSUB

يجد بعض المستخدمين من الجيل الأكبر سناً صعوبة في استخدام جميع الخيارات بفعالية في الميدان، مما يؤكد أهمية التصميم والتدريب السهل الاستخدام

تسعير eSUB

التسعير المخصص

تقييمات eSUB

G2: 4.1/5 (66 تقييمًا)

4.1/5 (66 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (245 تقييم)

4. كوكونكسترا

via

٪ / href/ https://www.coconstruct.com/features/construction-scheduling-software CoConConstruct /%href/

تقدم CoCoConstruct، وهي الآن جزء من Buildertrend، منصة شاملة لإدارة سير عمل البناء تدمج بين الإدارة المالية وإدارة المشاريع لبناة المنازل وشركات إعادة البناء.

يعزز هذا التعاون عمليات البناء، ويوفر أدوات قوية لإدارة المشاريع والشؤون المالية والعلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات CoConConstruct

تعزيز الاعتماد السريع والكفاءة التشغيلية من خلال تجارب بديهية على الويب والهاتف المحمول

تبسيط عملية إنشاء المستندات الهامة والتحكم فيها والوصول إليها مثل طلبات المعلومات وأوامر التغيير لتبسيط إدارة المستندات

اكتساب قدرات الإدارة النشطة والتعديل الفوري مع رؤى المشروع في الوقت الفعلي

إتاحة الوصول إلى الملاحظات الميدانية والتقارير اليومية بسهولة على الأجهزة المحمولة لتعزيز الاتصالات الميدانية

قيود CoConConstruct

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في تصدير البيانات من المنصة، مما يجعل من الصعب الانتقال إلى أنظمة أخرى

شكّلت الزيادات غير المتوقعة في الأسعار مصدر قلق، لا سيما تلك التي تؤثر على الشركات الصغيرة وتعقّد إدارة الميزانية

تسعير CoConConstruct

التسعير المخصص

تقييمات CoConConstruct

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (864 تقييم)

5. ميثفين

via

_ / href/ _https://methvin.org/services/training/webexs/estimating-videos5/accelerate-your-pricing/234-news/featured-news ميثفين /%href/

تبرز ميثفين كمجموعة إنشاءات رائدة على الإنترنت، حيث تقدم منصة بديهية وسهلة الاستخدام لصناعة الإنشاءات. فهو يعمل على تبسيط عملية التقدير، ونشر المناقصات، وإجراء المقارنات، والكشف عن فرص العمل المحتملة، مما يجعل إدارة المشروع وتقديره أكثر سهولة.

أفضل ميزات ميثفين

تحديد تكاليف المشروع بدقة منذ البداية، مما يضمن الدقة في وضع الميزانية

احصل على قدرات تقدير دقيقة، مما يضمن دقة تقدير تكاليف المشروع من البداية

تصور الجداول الزمنية للمشروع بشكل واضح، مما يسهل تتبع التقدم المحرز وتحسين تخصيص الموارد

قياس الكميات ومسحها بدقة من المخططات الرقمية، مما يسهل مهام التقدير

تبسيط عمليات نشر المناقصات وتقديم العطاءات، مما يعزز الكفاءة والتنافسية

قيود ميثفين

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لفهم قدرات البرنامج بشكل كامل

تحتاج إلى اتصال ثابت بالإنترنت للوصول إلى

أسعار ميثفين

مجاناً

الشركات: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: 179 دولارًا/شهريًا

تقييمات الميثفين

G2: 4.4/5 (30 تقييم)

4.4/5 (30 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

6. رئيس عمال مقاول

via

_/مرجع/ _https://contractorforeman.com/project-management/ رئيس عمال المقاول /%href/

برنامج فورمان للمقاول هو برنامج شامل لإدارة الإنشاءات يحتوي على العديد من الميزات لتبسيط إدارة سير العمل لشركات الإنشاءات. تشمل ميزاته الرئيسية أدوات إدارة المشروع مثل جدولة جانت، والسجلات اليومية، والتصاريح وتتبع الفحص.

وتغطي إمكانيات إدارة المستندات الخاصة به طلبات المعلومات والتقديمات وأكثر من 100 تقرير، مما يجعله الخيار الأفضل لمحترفي البناء في جميع أنحاء العالم.

أفضل ميزات فورمان المقاول

تبسيط إدارة المشروع من خلال ميزات مثل جدولة جانت، والسجلات اليومية، وأوامر العمل، وبوابات العملاء

الوصول إلى أدوات مالية شاملة، بما في ذلك التقديرات وإدارة العطاءات والفواتير وأوامر الشراء وتتبع التكاليف في الوقت الفعلي

قم بإدارة فريقك بكفاءة من خلال بطاقات الوقت التي تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومحادثات الفريق، وإدارة العملاء المحتملين، وجدولة الطاقم، وتتبع الحوادث

سهِّل إدارة المستندات باستخدام ميزات مثل طلبات المعلومات والإرساليات وكاتب المستندات والرسومات وترميز ملفات PDF ومكتبة من النماذج وقوائم المراجعة المُعدَّة مسبقًا

قيود رئيس عمال المقاول

يتمثل أحد قيود برنامج "فورمان المقاول" في عدم قدرته على نقل الملاحظات تلقائيًا من العملاء المحتملين إلى التقدير عند إنشائه

تسعير تسعير فورمان المقاول

الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المعيار: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا إضافي: 125 دولارًا أمريكيًا في الشهر

125 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 166 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

166 دولارًا أمريكيًا/شهريًا غير محدود: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات مقاول فورمان

G2: 4.5/5 (213 تقييم)

4.5/5 (213 تقييم) Capterra: 4.5/4 (628 تقييم)

7. فيلدواير

via

_ / href/ _https://help.fieldwire.com/hc/en-us/articles/202634034-Introduction-to-the-Tasks-Tab-and-Views Fieldwire /%href/

Fieldwire، هو برنامج ممتاز لإدارة سير العمل في مجال الإنشاءات، يمكّن فرق العمل في أكثر من 1,000,000 مشروع في جميع أنحاء العالم من مواكبة تقدم المشروع. يعمل Fieldwire على تبسيط المهام والقوائم المثقوبة وعمليات التفتيش من المشاريع الصغيرة إلى المشاريع الضخمة، مما يقلل من الأعمال الورقية ويعزز الإنتاجية.

كما أنه يسهل التعاون في الوقت الفعلي وإسناد المهام لمشاريع البناء، مما يسد الفجوة بين الميدان والمكتب.

أفضل ميزات *Fieldwire

تعيين المهام والتعاون مع الرسومات المحدثة ومزامنة العمليات الميدانية والمكتبية عبر جميع الأجهزة

توثيق تفاصيل المشروع كما تم بناؤه لإنشاء سجل موثوق به للأعمال المنجزة وتخفيف حدة النزاعات

تسهيل المحادثات الخاصة بالمهام مع الإشعارات الفورية لاتخاذ القرارات بشكل أسرع

مراقبة جميع مهام المشروع وإدارتها، وتسجيل مشكلات الموقع، والتعليق على المخططات باستخدام الوسائط المتعددة

قيود الأسلاك الهاتفية

قد يحتاج المستخدمون إلى المساعدة في حجم النص عند العمل على خلفيات كبيرة مثل 30×42 أو أكبر. قد يظهر النص بحجم كبير بشكل غير متناسب، خاصة عند اختيار نص بحجم أصغر #6 للتبسيط

قد يشكل تحميل الصور تحديات عرضية، خاصة عند استخدام الصور المباشرة

تسعير #### تسعير الأسلاك

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Fieldwire

G2: 4.5/5 (208 تقييمات)

4.5/5 (208 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (88 تقييمًا)

8. سير العمل

via

_/مرجع/ _https://www.workflowmax.com/capterra/construction WorkflowMax /%href/

يبرز WorkflowMax كأداة رئيسية لإدارة المشاريع عبر الإنترنت في قطاع الإنشاءات. تشمل أداة إدارة سير عمل الإنشاءات هذه دورة حياة المشروع بأكملها في منصة واحدة - بدءًا من التسعير الأولي والجدولة إلى تتبع الوقت التفصيلي والفواتير والتقارير المتقدمة.

تم تصميم WorkflowMax لتبسيط العمليات وتعزيز رؤية المشروع وتحسين ربحية شركات المقاولات. تتيح ميزات الأداة المتكاملة للشركات ضمان تنفيذ المشاريع وإدارتها بسلاسة.

أفضل ميزات WorkflowMax

قم بإدارة جميع الوظائف والمهام والأشخاص من مكان واحد حتى لا يفوتك أي موعد نهائي

تتبع كل دقيقة والإبلاغ عنها باستخدام أكثر من ثماني طرق مختلفة لإدخال الوقت

حافظ على التوفيق التام بين إدارة الوظائف وبرامج المحاسبة في الوقت الفعلي من خلال التكامل مع Xero

تتبّع العملاء المحتملين والمقترحات وتوقعات المبيعات بسهولة مع إدارة شاملة للعملاء المحتملين

قيود قيود WorkflowMax

تطبيق الويب يبدو قديمًا ويفتقر إلى الكفاءة الحديثة

عملية تستغرق وقتًا طويلاً بسبب عمليات تحديث الصفحة المطلوبة بين إدخالات التسجيل، مما يعيق إدخال البيانات بسرعة

تسعير WorkflowMax

عادي: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط: 95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات WorkflowMax

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.3/5 (120 تقييم)

9. بروكور

via

_/ href/ _https://www.procore.com/project-management Procore /%href/

تعمل منصة Procore لإدارة الإنشاءات على تعزيز التحكم في المشروع وتقليل المخاطر وحماية الأرباح. وهي مصممة لمديري المشاريع وأصحاب المصلحة للحصول على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي لعمليات البناء.

ومن خلال الحلول المصممة خصيصاً للمالكين والمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن، تسهّل Procore الإدارة السلسة بدءاً من المناقصة وحتى الإغلاق. وهو مدعوم بمجموعة منتجات تربط الموقع بالمكتب، مما يضمن كفاءة المشروع وسلامته.

أفضل ميزات Procore

ربط الموقع والمكتب لرؤية المشروع في الوقت الفعلي باستخدام ميزات إدارة المشروع المتنقلة

اتخاذ قرارات مستنيرة مع إدارة الجودة والسلامة المدعومة بالبيانات في الوقت الفعلي

اكتساب رؤى حول الوضع المالي لمشروعك في الوقت الفعلي من خلال الإدارة المالية

الوصول إلى أكثر من 500 عملية تكامل سلسة لتحسين الوظائف عبر سوق تطبيقات Procore

قيود Procore

عدم وجود اتصالات أصلية بين الأدوات، مما يتطلب ربطًا تشعبيًا يدويًا لدمج عناصر مثل طلبات تقديم الطلبات وقوائم التثقيب ومحاضر الاجتماعات

التسعير الأساسي

التسعير المخصص

التقييمات الأساسية

G2: 4.6/5 (2,475 تقييم)

4.6/5 (2,475 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2693 تقييم)

10. يوكان

via

_ / href/ _https://yookkan.com/en/ يوككان /%href/_

يقدم Yookkan برنامجًا بديهيًا لإدارة المشاريع عبر الإنترنت لتبسيط العمل الجماعي وهيكلة المهام والتخطيط والتعاون. يمكّن مستخدمي صناعة الإنشاءات من إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد، وتصور المهام بوضوح من خلال لوحات كانبان ومخططات جانت.

وهو يتكامل بسلاسة مع التقويمات الشائعة للحصول على تنبيهات وإشعارات في الوقت المناسب ويدعم مرونة العمل عن بُعد.

أفضل ميزات يوكان

تتبع مشاريع البناء المختلفة في وقت واحد باستخدام لوحة تحكم متعددة المشاريع

تبسيط التخطيط باستخدام مخططات جانت المشتركة والآلية التي تتزامن مع التقويم الخاص بك

تفويض المهام بوضوح من خلال تعيين الإجراءات لأعضاء فريق محددين

تقليل أوقات الاجتماعات وتعزيز الكفاءة باستخدام أدوات الاجتماعات الآلية

الإشراف على الشؤون المالية والمخاطر الخاصة بمشروعك في الوقت الفعلي للإدارة الشاملة

قيود يوكان

تتضمن القيود النموذجية عمق التكامل مع الأدوات الخارجية أو احتياجات التخصيص الخاصة بالمجال

تسعير يوكان

مجاناً

المحترف: 27 دولارًا شهريًا

27 دولارًا شهريًا المؤسسات: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات يوكان

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

قم ببناء المستقبل ورفع مستوى مشاريعك الإنشائية مع ClickUp

مع تطور صناعة البناء والتشييد، يصبح وجود برنامج قوي لإدارة سير العمل أمرًا ضروريًا. يمكن للبرنامج المناسب أن يغيّر نهج إدارة مشاريع الإنشاءات الخاصة بك، ويزيد من الكفاءة، ويحسّن التواصل، ويحسّن نتائج المشروع.

بعد استكشاف أفضل 10 أدوات لإدارة سير عمل الإنشاءات في عام 2024، يجب أن تكون خطوتك التالية هي تقييم هذه الحلول بناءً على احتياجاتك الخاصة. ضع في اعتبارك أداة توفر مجموعة شاملة من الميزات والمرونة وقابلية التوسع.

توفر إمكانيات إدارة المشاريع المتنوعة في ClickUp نقطة انطلاق ممتازة. استكشف ClickUp أكثر لترى كيف تتوافق مع متطلبات مشروعك. اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في تحسين إدارة مشروعك الإنشائي اليوم.