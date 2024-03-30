HubSpot Hacks: تحويل نهجك في المبيعات والتسويق وإدارة المشاريع

HubSpot هو مساعدك الموثوق لجذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم إلى عملاء مخلصين. فهو يساعدك على إدارة تفاصيل جهات الاتصال دون عناء، وتحليل أداء حملاتك التسويقية، وإنشاء الفواتير وعروض الأسعار، وتبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولكن مع هذه الإمكانيات الهائلة، من السهل أن تشعر بالإرهاق. 🤯

لمساعدتك في التنقل في المنصة والاستفادة من إمكاناتها الكاملة، قمنا بتجميع أفضل النصائح والنصائح حول HubSpot لتحويله إلى مستخدم محترف. سنقدم أيضًا ClickUp، وهي منصة إنتاجية متعددة الاستخدامات يمكن أن تكون بمثابة بديل HubSpot .

## 7 حيل حصرية لـ HubSpot لتحقيق الإنتاجية المثلى

يقدم كل منتج من منتجات HubSpot الستة - المبيعات، التجارة، التجارة، الخدمة، نظام إدارة المحتوى، العمليات، مركز التسويق - ميزات وأدوات فريدة لمساعدتك في رعاية العملاء المحتملين. ومع ذلك، سواء كنت مستخدمًا متمرسًا في HubSpot أو جديدًا على المنصة، ستحتاج إلى فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزات لزيادة معدلات التحويل.

في هذا القسم، سنقدم لك سبع حيل حصرية من HubSpot لتعزيز إنتاجيتك وتحسين عمليات إدارة المشاريع التسويقية.

1. اختراق الصفحات المقصودة

يعرف كل مسوق أن الهدف النهائي للصفحة المقصودة هو تحويل الزوار إلى عملاء محتملين. بينما يقدم HubSpot منشئ الصفحات المقصودة لإنشاء صفحات هبوط جذابة بصريًا، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار للاستفادة من حركة المرور على موقعك على الويب.

بالنسبة للمبتدئين، البساطة هي المفتاح. يجب أن تحتوي صفحتك المقصودة على معلومات كافية فقط لجذب الزائرين دون أن تربكهم. يجب أن تتضمن عناصر مثل:

عنوان واضح

وصفاً موجزاً لعروض شركتك

صورة لمنتج شركتك أو خدمة شركتك

نموذج لجمع معلومات الاتصال الخاصة بالزائر

يعد قسم العرض في الصفحة المقصودة أمرًا بالغ الأهمية ويجب أن يعرض منتج شركتك وكيف يمكن أن يحل مشاكل الزائر ويحسن حياته. على سبيل المثال، بالنسبة لشركة تقدم خدمة توصيل الطعام في الليل، يمكن أن يقول قسم العرض خدمة توصيل الطعام ليلاً. 🍣

2. اختراق منشئ النماذج

يأتي HubSpot أيضًا مع خيار منشئ النماذج . عند تصميم هذه النماذج لصفحات الهبوط الخاصة بهم، غالبًا ما يستخدم المسوقون الأذكياء تكتيكًا يسمى التنمية التدريجية. وهو ينطوي على جمع المعلومات من العملاء المحتملين تدريجياً بدلاً من جمعها دفعة واحدة.

وإليك كيفية عمل هذا الأسلوب عمليًا: سيقوم فريق التسويق في الشركة بتصميم نموذج استعلام على الصفحة المقصودة لا يتطلب من الزائرين سوى إدخال أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني. وبينما يتفاعل الزائر مع صفحات الويب الخاصة بالشركة أو المحتوى الخاص بالشركة، سيقوم المسوقون بمراقبة سلوكه لقياس تفضيلاته ونقاط الألم وتعديل جهودهم التسويقية وفقًا لذلك.

3. حيل التسويق الداخلي

تتمثل إحدى أكثر الطرق فعالية لجذب حركة المرور إلى موقعك الإلكتروني في نشر مقالات غنية بالمعلومات في شكل مدونات. ومع ذلك، فإن العصف الذهني للموضوعات المثيرة والعناوين الجذابة يمكن أن يكون أمرًا شاقًا.

هناك طريقة رائعة للتعامل مع هذه المشكلة وهي استخدام نهج التسويق الداخلي. تستفيد هذه الاستراتيجية من نقاط الألم لدى العملاء وتستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء محتوى ذكي يلقى صدى أفضل لديهم.

كواحد من أفضل أدوات التسويق الداخلي ، لدى HubSpot العديد من الميزات لمساعدتك في تحديد نقاط الألم هذه.

تتيح بوابة العملاء في HubSpot للمستخدمين الإبلاغ عن المشاكل الشائعة في منتجك أو خدمتك. بالإضافة إلى ذلك، يتتبع نظام تذاكر HubSpot المشاكل الأكثر شيوعًا التي يثيرها عملاؤك، مثل الصعوبات التي تواجههم مع ميزات معينة.

تخيّل أنك تدير شركة للعناية بالبشرة ولاحظت أن بعض العملاء يشعرون بالإرهاق عند بدء نظام العناية بالبشرة. بمجرد معرفة ما يزعج زوارك، يمكنك بسهولة إنشاء محتوى يعالج مشاكلهم. في هذه الحالة، قد يكون الحل هو كتابة مدونات غنية بالمعلومات تحدد العناصر الأساسية في حزمة بداية العناية بالبشرة، مثل المرطب والتونر والمنظف. 🧴

4. حيل تحسين محركات البحث

حتى بعد إنشاء مقالات غنية بالمعلومات لموقعك الإلكتروني، فإن عملك لم ينتهِ بعد. أحد الجوانب الرئيسية لـ مشاريع تسويق المحتوى هو ضمان احتلال المحتوى على موقعك الإلكتروني مرتبة عالية في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). يتطلب تحقيق ذلك دمج الكلمات الرئيسية التي تتماشى استراتيجيًا مع استعلامات البحث الشائعة. 🔍

أداة التسويق لتحسين محركات البحث الخاصة بـHubSpot مفيدة هنا. لديها ميزة التحليلات التي توفر بيانات قيمة حول استعلامات البحث الشائعة. من خلال الجمع بين البيانات من نظام التذاكر وأداة تسويق تحسين محركات البحث والاستفادة من مساعد المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي في المنصة، يمكنك إنشاء عناوين ومقالات مقنعة تلقى صدى لدى جمهورك وتحتل مرتبة عالية في محركات البحث.

5. حيل التسويق عبر البريد الإلكتروني

تتطلّب حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الناجحة جذب الانتباه ودعوة مخصصة للحث على اتخاذ إجراء (CTA). ومع ذلك، فإن إنشاء رسائل بريد إلكتروني وعبارات الحث على اتخاذ إجراء المخصصة لكل عميل ليس بالأمر السهل على فريق التسويق والمبيعات لديك.

هذا هو المكان الذي يأتي دور عبارات الحث على اتخاذ إجراء الذكية وقوالب البريد الإلكتروني من HubSpot. ستساعدك هذه الميزات على إنشاء عبارات الحث على اتخاذ إجراء ورسائل بريد إلكتروني لكل عميل محتمل وعميل في HubSpot، مع مراعاة اهتماماتهم ومراحلهم في رحلة المشتري.

على سبيل المثال، سيشجعك الحث على الحث على اتخاذ إجراء في المنصة لعميل محتمل على جدولة جلسة تجريبية. وفي الوقت نفسه، فإن الحث على الحث على اتخاذ إجراء للعملاء الحاليين سيحثهم على الترقية إلى خطة أعلى.

يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة اختبار A/B في HubSpot لتحليل قوالب البريد الإلكتروني المختلفة، وتحديد أيهما أفضل صدى لدى جمهورك المستهدف، وتحسين القوالب وفقًا لذلك.

بمجرد تحديد القوالب الأفضل أداء، يمكنك استخدام HubSpot لـ تحديد الإجراءات المحفزة، مثل نقر العميل المحتمل على رابط في رسالة بريد إلكتروني سابقة أو حدث قادم مثل التخفيضات المخفضة، لإرسال القالب المناسب لهم تلقائيًا. 💌

6. حيل إدارة العملاء المحتملين

يتمثل أحد أكبر التحديات في تسويق العملاء المحتملين في نقل العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق بكفاءة إلى فريق المبيعات لديك لمزيد من الرعاية والتحويل. تنشأ المشكلة عادةً عندما تكون تفاصيل الاتصال مبعثرة عبر منصات متعددة.

وباعتبارها واحدة من أفضل حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء يعالج HubSpot CRM هذه المشكلة من خلال دمج جميع بيانات العملاء المحتملين والعملاء في موقع مركزي واحد. 🎯

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي فصل العملاء المحتملين المحتمل تحويلهم عن أولئك الأقل اهتمامًا بعروض منتجاتك إلى تبسيط جهود المبيعات والتسويق. HubSpot's إدارة العملاء المحتملين وإمكانات التنقيب تشمل ميزة تسجيل العملاء المحتملين التي تتيح لك وضع معايير تستند إلى مراحل دورة حياة العميل المحتمل . على سبيل المثال، قد تشير الزيارات المتكررة للموقع الإلكتروني إلى عميل محتمل مؤهل للمبيعات.

من خلال إدخال هذه المعايير في نظام تسجيل نقاط العملاء المحتملين في HubSpot، يمكنك تحديد العملاء المحتملين الذين حصلوا على درجات عالية، مما يشير إلى استعدادهم للشراء، وتخصيص حملاتك لمنعهم من التحول إلى عملاء محتملين. من ناحية أخرى، تشير نتائج العملاء المحتملين المنخفضة إلى الحاجة إلى تعديل جهودك التسويقية لتحسين معدلات التحويل.

7. اختراق وسائل التواصل الاجتماعي

يعد الحفاظ على التواجد المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ضروريًا للتسويق الفعال، ومن أهم الاختراقات الرئيسية نشر المحتوى بانتظام. يمكن أن تؤدي الفجوات بين المنشورات، مثل النشر اليوم ثم الانتظار ثلاثة أشهر للمنشور التالي، إلى إعاقة جهود توليد العملاء المحتملين.

يتيح لك مُنشئ منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من HubSpot إنشاء عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم واحد وجدولتها ليتم نشرها قبل أسابيع.

كما أن مجرد نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لا يكفي. أنت بحاجة إلى التفاعل مع جمهورك باستمرار لإبقائهم مهتمين. تخيّل عميلاً محتملاً يرسل رسالة مباشرة إلى صفحة شركتك على فيسبوك طالباً معلومات عن منتج تم الإعلان عنه في حملاتك التسويقية. إذا فشل فريق المبيعات والتسويق لديك في الرد على هذا الاستفسار لأسابيع، فستفقد فرصة تحويل هذا العميل المحتمل.

يحل صندوق الوارد الخاص ب HubSpot لوسائل التواصل الاجتماعي هذه المشكلة من خلال دمج ومراقبة جميع التفاعلات النصية عبر حساباتك في موقع مركزي واحد. باستخدام هذه الميزة، يمكنك تقديم ردود سريعة على الاستفسارات على HubSpot دون الحاجة إلى التنقل بين قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة.

## 4 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من HubSpot

على رأس الاختراقات HubSpot التي ناقشناها سابقًا، هناك بعض النصائح التكميلية التي يمكن لمستخدمي HubSpot دمجها لتضخيم النظام الأساسي إدارة الأعمال القدرات. لنستعرض فيما يلي أبرزها. 👇

1. الاستفادة من أكاديمية HubSpot

أكاديمية HubSpot هي منصة تدريب عبر الإنترنت تقدم العديد من الدورات التدريبية والشهادات المجانية في موضوعات تتراوح بين البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيات التسويق الرقمي. 🏫

من خلال هذه الدورات، يمكنك اكتساب شهادات التسويق وتعلّم المهارات الأساسية، مثل إنشاء محتوى جذاب، وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني، وجذب العملاء المحتملين وتحويلهم بفعالية.

وعلاوة على ذلك، توفر أكاديمية HubSpot رؤى حول كيفية الاستفادة من المنصة لدفع نمو الأعمال والربحية. يمكنك الاستفادة من هذه الموارد المجانية لتعزيز براعتك التسويقية واستراتيجيات اكتساب العملاء.

2. استخدم الأتمتة للمهام المتكررة

إحدى الطرق الممتازة لتبسيط عملياتك وتحقيق أقصى استفادة من HubSpot هي الاستفادة من إمكانيات أتمتة المبيعات والتسويق في المنصة للمهام المتكررة. فيما يلي بعض الأمثلة على كيف يمكن للأتمتة تحويل سير عملك من خلال:

أتمتة حملات البريد الإلكتروني والمتابعة عبر البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات العملاء المحتملين أو الأحداث القادمة. يمكنك ضمان التواصل المستهدف وفي الوقت المناسب مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين والسابقين

بناءً على إجراءات العملاء المحتملين أو الأحداث القادمة. يمكنك ضمان التواصل المستهدف وفي الوقت المناسب مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين والسابقين تنفيذ تسجيل العملاء المحتملين آلياً بمعايير ومحفزات محددة. بهذه الطريقة، يمكن أن تساعدك المنصة في تحديد العملاء المحتملين الواعدين

بمعايير ومحفزات محددة. بهذه الطريقة، يمكن أن تساعدك المنصة في تحديد العملاء المحتملين الواعدين النشر الآلي على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يساعدك على إعفاء فريقك من مهام النشر اليدوي التي تستغرق وقتاً طويلاً

، مما يساعدك على إعفاء فريقك من مهام النشر اليدوي التي تستغرق وقتاً طويلاً إعداد الإشعارات الآلية لتلقي تحديثات الحالة عندما يتخذ العملاء المحتملون إجراءات حيوية، مثل النقر على روابط البريد الإلكتروني. سيتمكن فريقك من المتابعة بشكل فوري وفعال

3. الاستفادة من ميزة التحليلات في HubSpot

مع إمكانيات HubSpot التحليلية الشاملة، يمكنك مراقبة تصرفات الزوار على موقعك الإلكتروني عن كثب، وتحديد صفحات الويب عالية الأداء، والحصول على تقارير عن أداء قنوات التسويق المختلفة.

تمنحك هذه الرؤى فهماً أعمق لصفحات الويب والمحتوى واستراتيجيات التسويق التي تلقى صدى أكبر لدى العملاء المحتملين والعملاء المحتملين. استخدم هذه المعرفة ل تحسين موقعك الإلكتروني، وتطوير محتوى مقنع، وتحسين أداء موقعك الإلكتروني استراتيجيات تسويق النمو لتحقيق أهداف المبيعات والإيرادات الخاصة بك.

4. استفد من إمكانيات التكامل التي يوفرها HubSpot

تعتمد معظم الفرق على العديد من أدوات العمل في أداء مهامهم اليومية، مما قد يقلل من الإنتاجية ويتسبب في حدوث اختناقات عند مزامنة البيانات أو توحيدها.

يخفف HubSpot من هذه المشكلة من خلال مزامنة البيانات عبر مختلف المنصات مع السماح للمستخدمين بمواصلة الاستفادة من أدواتهم المفضلة.

على سبيل المثال, دمج HubSpot مع ClickUp وهي أداة إدارة المشاريع التعاونية الأفضل في فئتها، سيعزز إنتاجيتك ووظائف المنصة في نفس الوقت. كليك أب يتفوق في إدارة المهام وتتبع المشاريع، مما يوفر دعمًا أساسيًا لإدارة المشاريع للفرق في مختلف المجالات. بالنسبة لفرق المبيعات والتسويق التي تتعامل مع مهام متنوعة مثل البريد الإلكتروني وتسويق المحتوى باستخدام HubSpot، يوفر تكامل ClickUp ميزة تنافسية تغير قواعد اللعبة.

على سبيل المثال، يمكن لمحفزات HubSpot، مثل طلبات تذاكر العملاء، إنشاء المهام تلقائيًا على ClickUp، وبالتالي تشكيل قائمة مهام شاملة. تتضمن هذه القائمة المهام الأساسية مثل متابعة العملاء وإنشاء المحتوى، والتي يمكن تعيينها بسهولة لأعضاء الفريق المختلفين داخل مساحة عمل ClickUp. يمكن أيضًا ترميز المهام بالألوان بناءً على الأولوية من أجل تحسين سير العمل وضمان معالجة الفرق للمهام ذات الأولوية القصوى أولاً.

قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق لديك من خلال دمج HubSpot مع ClickUp

ClickUp: أفضل بديل HubSpot

في حين أن التكامل بين HubSpot و ClickUp يمكن أن يفعل المعجزات لجهود التسويق والمبيعات الخاصة بك، يمكن أن يعمل ClickUp أيضًا كحل مستقل بديل ل HubSpot .

ClickUp هو أداة قوية لتصور البيانات و أداة إدارة المشاريع مع مجموعة من الميزات لزيادة إنتاجية فرق المبيعات والتسويق وعلاقات العملاء. تحتوي المنصة على أكثر من 1,000 نموذج جاهز للعديد من سيناريوهات الأعمال مثل إدارة المنتجات والمبيعات والتسويق والتمويل والمحاسبة وغيرها الكثير.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة، فإن ClickUp لديها خطة مجانية إلى الأبد، مما يتيح لهم إدارة عملياتهم بفعالية دون أي تكلفة . 💰

وعلاوة على ذلك، فإن ClickUp الأخيرة توسيع المكتب جعل خدماتها أقرب إلى العملاء، مما أتاح الدعم المحلي والتوعية بالمبيعات وتجربة مستخدم أفضل.

سبب مقنع آخر يجعل ClickUp أحد أفضل بدائل HubSpot هو قدرات التكامل الخاصة به. إلى جانب HubSpot, ClickUp يدمج بسلاسة مع المنصات الشائعة مثل Zoom وMake وU Unito وتقويم Google وDropbox وGmail وSlack، على سبيل المثال لا الحصر.

أحضر عمليات تكامل مخصصة إلى لوحات معلوماتك المخصصة باستخدام تكاملات ClickUp

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نستكشف كيف يمكن أن يكون ClickUp بديلاً جديراً بـ HubSpot في عمليات المبيعات وإدارة المشاريع التسويقية والتسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة.

1. مبيعات ClickUp مبيعات ClickUp عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات والميزات المصممة لتحسين عملية المبيعات. فهو يتيح لك تصور خطوط المبيعات الخاصة بك، وتتبع نشاط حساب العميل، وأتمتة المهام، والتعاون في الصفقات باستخدام

النماذج المخصصة و لوحات المعلومات .

من خلال إنشاء نموذج ClickUp مخصص، يمكنك جمع معلومات حيوية عن العملاء المحتملين والعملاء، مثل عناوين البريد الإلكتروني والأسماء وأرقام الهواتف.

وفي الوقت نفسه، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp Dashboards تصور وتحليل بيانات المبيعات لقياس التقدم المحرز وإزالة الاختناقات. فهي توفر مجموعة متنوعة من الأدوات المرئية مثل مخططات التدفق التراكمي والسرعة والحرق والتراجع لمساعدتك على مراقبة تقدم الصفقات والوصول بسهولة إلى قدرة فريق المبيعات على تحويل العملاء المحتملين.

راقب أداء المبيعات والإيرادات المحققة ونشاط خط الإنتاج والمزيد باستخدام التقارير ولوحات المعلومات المخصصة في ClickUp

2. ClickUp CRM

يأتي ClickUp مع نظام إدارة علاقات العملاء الخاص به يسمى ClickUp CRM والذي يمكن أن يكون بمثابة مركز مركزي لتخزين البيانات وإدارتها لتعزيز نمو العملاء ورضا العملاء. يأتي مع أكثر من 10 طرق عرض مخصصة لـ مراقبة ارتباطات العملاء وتفاصيل الحساب باستخدام القوائم والجداول ولوحات كانبان ومخططات جانت والمزيد.

تتبع خط أنابيبك وتفاعلات العملاء باستخدام طرق العرض المخصصة في ClickUp CRM

يمكنك الاستفادة بسهولة من إمكانيات ClickUp CRM القوية في ClickUp من خلال الاستفادة من قالب ClickUp CRM . يتيح لك هذا الإطار سهل الاستخدام والقابل للتخصيص تتبع وفرز العملاء المحتملين وتحديد أولويات المهام وفقًا لمرحلة المبيعات باستخدام أوضاع عرض مختلفة. كما أنه يأتي مع الحقول المخصصة لإضافة وتنظيم معلومات العميل مثل اسم جهة الاتصال والبريد الإلكتروني والمجال.

استخدم قالب ClickUp CRM لتنظيم بيانات العملاء وإدارتها وتصور عملية المبيعات

3. ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية

غالبًا ما تبدأ إدارة المشاريع التسويقية الفعالة بجلسات العصف الذهني، وتوفر ClickUp الأداة التعاونية المثالية لذلك- ClickUp Whiteboards . تتيح هذه اللوحة الافتراضية اللامتناهية لفرق التسويق توليد الأفكار وتصورها في الوقت الفعلي باستخدام أشكال وعناصر وملاحظات لاصقة متنوعة. 🔴

قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات والتعاون في الأفكار وسير العمل باستخدام ClickUp Whiteboards

بعد جلسات العصف الذهني، تحتاج فرق التسويق إلى منصة لتوثيق استراتيجياتها وحملاتها. مستندات ClickUp يتيح لك إنشاء التقارير والاستراتيجيات وغيرها من مستندات التسويق الأساسية وتحريرها وتخزينها. يمكنك تبسيط سير عملك عن طريق إضافة الروابط والملفات ووضع علامات على أعضاء الفريق وتعيين المهام مباشرةً داخل المستندات.

يوفر ClickUp أيضًا ميزة ذكاء اصطناعي تسمى ClickUp Brain الذي يمكن أن يساعدك في إنشاء منشورات مدونة مخصصة، وتوليد أفكار لحملاتك التسويقية، وأتمتة المهام التسويقية المتكررة.

استخدم ClickUp Brain لجعل عمليات التفكير والكتابة أكثر كفاءة

4. ClickUp للتسويق عبر البريد الإلكتروني

من خلال الارتباط مباشرةً بحسابات Gmail و Outlook و Office 365 و IMAP، يتيح لك ClickUp الرد على الاستفسارات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام مفصلة دون التبديل بين التطبيقات وعلامات التبويب.

يمكنك أيضًا استخدام إمكانات التشغيل التلقائي ل ClickUp لتشغيل الردود عبر البريد الإلكتروني استنادًا إلى عمليات إرسال النماذج أو أحداث المهام، مما يضمن التواصل الفوري والمخصص مع جمهورك.

استخدم قالب حملة ClickUp للبريد الإلكتروني لإنشاء محتوى تفاعلي مع عبارات الحث على اتخاذ إجراء المصممة بشكل مثالي لجمهورك. يضمن لك هذا القالب أن تكون رسائلك متناسقة واحترافية مع الاستغناء عن الحاجة إلى تصميم بريد إلكتروني شامل.

أنشئ حملات بريد إلكتروني ناجحة وخطط لها باستخدام قالب حملة البريد الإلكتروني من ClickUp

5. أتمتة ClickUp أتمتة النقر فوق الأتمتة كفاءة لا مثيل لها من خلال السماح لك بأتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت والجهد الثمينين.

أولاً، ستحتاج أولاً إلى تحديد المشغلات والإجراءات التي تريد أن تتخذها المنصة بعد كل مشغل.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد تواريخ الاستحقاق كمشغّلات ومطالبة ClickUp بإرسال إشعارات إلى المُعيَّنين في كل مرة يقترب فيها تاريخ استحقاق المهمة. يمكن لهذه الميزة أيضًا تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق المختلفين، وتغيير أولوية كل مهمة، وغير ذلك الكثير.

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة تعمل بناءً على مشغلات وشروط من اختيارك في ClickUp

ألست متأكدًا من كيفية بدء أتمتة مهام سير العمل باستخدام ClickUp؟ لا تقلق - تحتوي المنصة على مكتبة تحتوي على أكثر من 100 عملية تلقائية مبنية مسبقًا لحالات مختلفة، بما في ذلك عمليات تسليم المشروع وتخصيص المهام وتغييرات الحالة المخصصة.

عزِّز عمليات المبيعات والتسويق وإدارة المشاريع لديك باستخدام ClickUp

HubSpot هو برنامج رائع بميزات ووظائف واسعة النطاق لإدارة الأعمال. باستخدام الاختراقات والنصائح الصحيحة، يمكنك الاستفادة الكاملة من إمكانات HubSpot لتحسين المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء والعديد من العمليات الأخرى.

بفضل ميزات إدارة المهام والمشروعات السلسة، وأكثر من 1000 قالب جاهز، والأتمتة البديهية، وقدرات التكامل الشاملة، يمكن لـ ClickUp أن يكمل وظائف HubSpot - أو يحل محلها بالكامل.

هل أنت مستعد لرفع إنتاجيتك ونتائج مشروعك؟ انطلق في رحلتك نحو النجاح- اشترك في ClickUp اليوم . ☀️