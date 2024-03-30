14 حيلة للعمل من المنزل لتعزيز الإنتاجية

لقد تغيرت مساحة العمل التقليدية بشكل كبير بعد الجائحة، حيث تتبنى العديد من الشركات نموذج العمل الهجين أو عن بُعد بالكامل. يزيد العمل عن بُعد من الإنتاجية ويساعد في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية ويوفر الوقت.

لا عجب أن 98% من العاملين يقولون إنهم يريدون العمل عن بُعد على الأقل بعض الوقت. لكن العمل من المنزل له تحدياته أيضاً. فقد يؤدي ذلك إلى الإرهاق، ويجعل من الصعب التواصل مع زملاء العمل، بل وقد يؤثر على حدودك.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل حيل العمل من المنزل في هذه المدونة. ستساعدك هذه الاختراقات على التغلب على التحديات أثناء العمل عن بُعد وتضمن لك الاستفادة القصوى من وقتك.

## تحديات العمل من المنزل

قبل مناقشة أفضل حيل العمل من المنزل لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك، دعنا نتناول سريعًا بعض التحديات الشائعة المرتبطة بالعمل من المنزل. 🏠

الإرهاق

وفقًا لـ تقرير استبيان مستشار فوربس العمل من أريكتك أو سريرك يبدو جذاباً. ولكن تذكر أنها أعداء لإنتاجيتك، حيث أن عقلك يربطها بالاسترخاء والمرح. أنت بحاجة إلى مساحة عمل منفصلة لـ إنشاء حدود مادية بين العمل والمنزل.

قم بتخصيص مساحة عمل مخصصة تجعلك تركز على العمل، سواء كانت غرفة احتياطية أو زاوية صغيرة في غرفة المعيشة الخاصة بك. إليك بعض نصائح لمكتبك المنزلي :

قم بإعداد مساحة عملك بجوار نافذة تمنحك هواءً نقيًا و sunlight☀️

أبقِ مساحة العمل الخاصة بك بعيدًا عن المطبخ أو منطقة المعيشة أو نافذة تواجه شارعًا مزدحمًا إذا كنت تتشتت بسهولة

اعمل بما لديك. إذا لم يكن لديك غرفة احتياطية، فقم بإعداد كرسي عمل ومكتب في زاوية من غرفتك

احصل على أثاث مريح (بما في ذلك لوحات المفاتيح المريحة) لمكتبك المنزلي إذا كنت تشعر بعدم الراحة بعد الجلوس لفترات طويلة

اختر مكتباً واقفاً إذا كنت تحتاج إلى تغيير وتيرة العمل بشكل متكرر

2. حسِّن مساحة عملك

لديك بالفعل مساحة عمل مخصصة. عظيم! ولكن هل تناسبك حقًا؟ من الضروري إنشاء مساحة عمل ملائمة للعمل والإنتاجية. الطريقة الأولى للقيام بذلك هي الحفاظ عليها نظيفة وخالية من الفوضى. يمكنك أيضًا القيام بما يلي لتحسينها بشكل أكبر:

أضف بعض المساحات الخضراء إلى مساحتك باستخدام النباتات التي تعمل على تنقية الهواء والتي تزيد من إنتاج الأكسجين🪴

احتفظ بزجاجة ماء كبيرة بالقرب منك حتى تتذكر شرب الماء بانتظام

قم بإضفاء لمسة من الإشراق على المكان المفضل لديك. أضف قطعة فنية، أو لمسة من الطلاء، أو أي شيء يبعث في نفسك الطاقة

احتفظي بمشغل موسيقى ولوح جاف على الحائط إذا لزم الأمر

يساعدني وجود مكتب مخصص لي 🙂 لدي بعض الأصدقاء الذين لديهم مكاتب في غرفة المعيشة الخاصة بهم ويشتكون من الإنتاجية! سأضطر إلى التحقق من قائمة تشغيل غذاء العقل على سبوتيفاي !

سبنسر هيرلونج، مستخدم كليك أب

3. قم بعمل روتين

إحدى المزايا المهمة للعمل من المنزل هي المرونة في تحديد ساعات العمل والعمل وقتما تشاء. ومع ذلك، يمكن أن تصبح هذه الميزة صعبة بسرعة إذا لم تتمكن من وضع روتين ثابت. فالروتين الجيد هو المفتاح لجعل يومك مثمرًا.

حدد ساعات عملك و استخدم تطبيق جدول العمل لوضع جدولك اليومي. وجود جدول زمني يمنحك القدرة على التنبؤ مع ضمان أن يومك منظم بشكل جيد.

إعداد جدولك اليومي وإضافة المهام غير المجدولة بسرعة إلى التقويم الخاص بك باستخدام ClickUp

ابدأ بـ طقس صباحي يمثل بداية يوم عملك. يمكن أن يكون إعداد القهوة أو حتى المشي السريع. وفي نهاية اليوم، قم بمراجعة كل ما أنجزته وجدولة اليوم التالي.

وأخيرًا، لا تنسى أن تحصل على نوم ليلة كاملة. يساعدك الدماغ المرتاح جيدًا على الحفاظ على تركيزك وقضاء يوم أكثر سعادة.

4. خذ فترات راحة منتظمة

إن العمل من المنزل يعني أنك تقضي معظم وقتك جالسًا على مكتبك وتعمل. ومع ذلك، فإن الجلوس طوال اليوم أمر سيء لجسمك وإنتاجيتك.

وهذا يجعل من الضروري أن تأخذ فترات راحة منتظمة. مدد جسمك، ومارس بعض اليوغا، وامشِ، وأرح عينيك، واسقِ نباتاتك، وانفصل عن العمل. حتى أن استراحة لمدة 10 دقائق تسمح لك بتجديد نشاطك الذهني. يمكنك أيضًا أخذ قيلولة قصيرة خلال اليوم لـ تعزيز طاقتك إذا لزم الأمر.

النشاط البدني هو أحد أفضل حيل العمل من المنزل التي تمنع الإرهاق وتزيد من تركيزك وتزيد من إنتاجيتك. لذلك، اجعل فترات الراحة المنتظمة جزءًا دائمًا من جدولك الزمني. وإذا كنت بحاجة إلى تذكير، استخدم أداة العمل عن بُعد لإعداد تذكيرات لأخذ فترات راحة متكررة.

5. استخدم أداة إنتاجية

_عرض تقدمك وأعمالك المعلقة في لمحة واحدة باستخدام لوحة معلومات ClickUp

واحدة من أفضل طرق العمل من المنزل هي استخدام أداة العمل من المنزل لتنظيم يوم عملك وإدارته. استفد من تطبيقات التنظيم وخدمات الاتصالات، وأنظمة إدارة المهام، و قوالب الإنتاجية .

العديد من أدوات التعاون عن بُعد تسمح للفرق بالعمل بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه البقاء على اتصال جيد. ومع ذلك، إذا كان استخدام تطبيقات مختلفة لأغراض مختلفة يبدو متعبًا، ففكر في استخدام أداة إنتاجية كل في واحد مثل ClickUp. إليك كيفية استخدام ClickUp لفرق العمل عن بُعد لتحويل تجربة العمل من المنزل:

اكتب بشكل أسرع، واحصل على ملخصات سريعة، واعثر على إجابات لأسئلتك باستخدام ClickUp Brain

اعمل بسلاسة مع المستندات: قم بإنشاء مستندات المشروع وتنظيمها ومشاركتها باستخدام ClickUp Docs وهي الصفحة الرئيسية لجميع مستنداتك وأعمالك الأخرى في ClickUp. أضف الصفحات والصفحات الفرعية، وقم بتنسيقها وتنسيقها كما تريد، وقم بتعيين الأذونات للتحكم في الوصول، وإضافة المتعاونين. يمكنك أيضًا تحويل المستندات المستخدمة بشكل متكرر إلى قوالب. إضافة ملفات، وربط مستنداتك بسير العمل

قم بإنشاء مستندات المشروع وتنظيمها ومشاركتها باستخدام ClickUp Docs وهي الصفحة الرئيسية لجميع مستنداتك وأعمالك الأخرى في ClickUp. أضف الصفحات والصفحات الفرعية، وقم بتنسيقها وتنسيقها كما تريد، وقم بتعيين الأذونات للتحكم في الوصول، وإضافة المتعاونين. يمكنك أيضًا تحويل المستندات المستخدمة بشكل متكرر إلى قوالب. إضافة ملفات، وربط مستنداتك بسير العمل استفد من قوة الذكاء الاصطناعي: ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي. اطرح أسئلة حول عملك في أي مكان في ClickUp، وقم بأتمتة المهام وتحديثات التقدم، وأنشئ مجموعة متنوعة من المحتوى بسرعة، والمزيد

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي. اطرح أسئلة حول عملك في أي مكان في ClickUp، وقم بأتمتة المهام وتحديثات التقدم، وأنشئ مجموعة متنوعة من المحتوى بسرعة، والمزيد العصف الذهني بشكل جماعي:تعاون عن بُعد مع فريقك لتبادل الأفكار الجديدة باستخدام ClickUp Whiteboards لتحديد أهداف الفريق والأهداف الفردية وتتبعها وإنشاء المساءلة. يمكن لقادة الفريق استخدامنموذج خطة العمل عن بُعد لرصد تقدم المشروع للعاملين عن بُعد في أي مكان وتحديد التوقعات والأدوار

قم بإنشاء خطة انتقال شاملة لموظفيك باستخدام نموذج خطة العمل عن بُعد

احصل على التنظيم: حافظ على تنظيم جميع أعمالك مع انقر فوق المهام ؛ قم بإنشاء المهام والمهام الفرعية من أهدافك ومستنداتك وتعليقاتك وتتبعها باستخدام مجموعة متنوعة من طرق العرض القابلة للتخصيص رؤية التقدم المحرز : تتبع التقدم الذي أحرزته أنت وفريقك وراجع المهام المعلقة - كل ذلك في لمحة واحدة مع طرق العرض القابلة للتخصيص والمشاركة ClickUp Dashboards تقليل تبديل السياق : دمج ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Zoom وSlack وتقويم Google وتقويم Google وGoogle Drive وDropbox وLoom، حتى لا تضطر إلى التبديل بين الشاشات

حافظ على تنظيم جميع أعمالك مع انقر فوق المهام ؛ قم بإنشاء المهام والمهام الفرعية من أهدافك ومستنداتك وتعليقاتك وتتبعها باستخدام مجموعة متنوعة من طرق العرض القابلة للتخصيص توفير الوقت: يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة من التطبيقات الإنتاجية المُعدّة مسبقًا و قوالب إدارة المشاريع للبدء بسرعة

6. حجب وقت التركيز حظر الوقت هو أحد طرقنا المفضلة للعمل من المنزل. أثبتت الأبحاث أن إعطاء انتباهك الكامل لمهمة محددة يحقق أفضل النتائج. لذلك، خصص وقتًا في تقويمك للتركيز على العمل الذي يتطلب طاقة وتركيزًا. اجعل ذلك جزءًا دائمًا من جدولك الزمني، مثل فترات الراحة.

يمكنك إنجاز الكثير بمجرد تخصيص وقت دون انقطاع لمهمة محددة. لذلك، تأكد من عدم وجود أي مقاطعة، ولا حتى لرسالة. لحجب الوقت بشكل أفضل، استخدم قالب حظر الوقت في ClickUp .

راقب أنشطتك السابقة والحالية والقادمة باستخدام قالب حجب الوقت

يتيح لك هذا القالب تتبع اجتماعاتك، وحظر وقت التركيز، وفهم تبعيات المهام، ومنع الإفراط في الجدولة. يمكنك أيضًا تخصيص وقت للراحة وإعادة شحن طاقتك باستخدامه.

7. إنشاء توازن بين العمل والحياة

قد يصبح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية أمرًا صعبًا عندما يكون مكان عملك هو منزلك. ومع ذلك، من الضروري وضع بعض القواعد والحدود. إليك بعض الأمور التي يجب القيام بها:

حدد ساعات عمل ثابتة، على سبيل المثال، من 9 صباحًا إلى 5 مساءً أو من 10 صباحًا إلى 6 مساءً. توقف عن العمل عند انتهاء يوم عملك

أنشئ جدولك اليومي باستخدام عرض التقويم في ClickUp وضبط التذكيرات المتكررة باستخدام التذكيرات

أبلغ عائلتك بساعات عملك واطلب منهم عدم إزعاجك خلال تلك الفترة

إذا كان لديك أطفال يعيشون معك، فحاول تخطيط عملك وفقًا لجداولهم الزمنية

تواصل مع أعضاء فريقك عندما لا تكون متاحاً للدردشة. إن أبسط طريقة للقيام بذلك هي تعيين حالتك على أنها "مشغول" على أداة التواصل مع الفريق أو إيقاف الإشعارات لتلك المدة

حافظ على هذه الحدود في وقت فراغك أيضاً. لا تجيب على الإشعارات أو الرسائل المتعلقة بالعمل خارج ساعات عملك إلا إذا كانت هناك حالة طارئة بالفعل

كن مرناً. على الرغم من أهمية وضع روتين معين، كن مرنًا بما يكفي لتغييره عند الحاجة

💡 ميزات:_ كريس كانينغهام ، رئيس التسويق الاجتماعي لدينا، لديه رأي مثير للاهتمام حول التوازن بين العمل والحياة

8. اللباس المناسب للنجاح

أحد أفضل الأشياء في العمل من المنزل هو أنه يتيح لك العمل بملابس النوم. ومع ذلك، ماذا لو قلنا لك أن ذلك أيضًا أسوأ شيء بالنسبة لإنتاجيتك؟

إن العمل بملابس النوم أو من سريرك أو من على الأريكة هو أمر مرفوض تماماً. هذا لأن عقلك يربط هذه الأشياء بالاسترخاء والنوم. لذا، ارتدِ ملابسك من أجل النجاح، حتى لو لم يكن لديك أي اجتماعات افتراضية مجدولة.

اجعل هذا جزءًا من روتينك. يصبح ارتداء ملابس العمل وإتمام طقوسك الصباحية إشارة إلى أن يوم عملك قد بدأ. وفي نهاية يوم العمل، ارتدِ ملابس النوم المريحة واسترخِ في نهاية يوم العمل.

ويساعدك هذا أيضًا على تسجيل الخروج من العمل ذهنيًا. مرة أخرى، هذا لا يعني أنه يجب عليك ارتداء ملابس العمل يوميًا. امنح نفسك استراحة كلما شعرت بضرورة ذلك.

9. تناول وجبات صحية

غالبًا ما يؤدي العمل عن بُعد إلى تخطي وجبة الغداء لأنك لا تجد أصدقاءك في المكتب لتذكيرك بوقت الغداء أو لأنك تتناول وجبات خفيفة غير صحية طوال اليوم أثناء العمل.

بدلًا من ذلك، حدد موعدًا لاستراحة الغداء لتستعيد نشاطك وتستريح من العمل. تناول وجبات صحية تبقيك نشيطاً. وبالنسبة لتلك الآلام العشوائية للجوع، احتفظ بوجبة خفيفة صحية (فواكه، مكسرات، حمص، زبادي يوناني، إلخ) في متناول يدك. ولا تنسى أن تحافظ على رطوبة جسمك. 🥤

قم بحظر أوقات الغداء وتأكد من عدم تأثيرها على جدول عملك باستخدام تقويم جوجل - تكامل ClickUp

10. وضع خطة بديلة

يتطلب العمل من المنزل بكفاءة الاعتماد على التكنولوجيا. لسوء الحظ، يمكن أن تكون التكنولوجيا والأدوات غير موثوقة مع الانقطاع المفاجئ، أو تعطل شبكة الواي فاي، وما إلى ذلك. لذلك، ضع خطة بديلة عندما تواجه ذلك حتماً.

إليك الخطوات التي يمكن تضمينها في هذه الخطة الاحتياطية:

قم بإعداد خطة عمل لما ستفعله في كل سيناريو محتمل

إذا كان من المتوقع انقطاع التيار الكهربائي، استعد لعمل نسخة احتياطية طارئة لتقنيتك واتصالك بالإنترنت

احصل على خطة بيانات للهاتف المحمول في حالة حدوث مشاكل في الواي فاي

جهّز جهاز كمبيوتر احتياطي أو جهاز لوحي احتياطي في حالة حدوث شيء ما لجهازك المعتاد

استخدم الخدمات والأدوات عبر الإنترنت للنسخ الاحتياطي لبياناتك وضمان عدم فقدان مستنداتك أو ملفاتك في حالة انقطاع التيار الكهربائي

حدد بعض مساحات العمل المشتركة أو المقاهي التي يمكنك العمل منها في حال عدم قدرتك على العمل في منزلك لأي سبب من الأسباب

11. غيّر مكان عملك من حين لآخر

غيّر مكان عملك من وقت لآخر لتكسر الرتابة. اذهب إلى مقهى محلي أو ابحث عن مساحة عمل مشتركة أو قم بزيارة المكتبة. يمكنك أيضًا العمل بجانب صديقك أو في حديقة. الخيار لك!

إن تغيير مكان عملك يفعل المعجزات من أجل إبداعك وتركيزك. كما أنه يحسن مزاجك ويتيح لك التواصل مع أشخاص من خارج أسرتك.

12. تواصل مع زملائك

قم بإجراء الاجتماعات والتعاون بكفاءة، بغض النظر عن موقعك، باستخدام ClickUp

يحدّ العمل من المنزل من تفاعلك مع زملائك في العمل، مما يؤدي غالباً إلى العزلة والوحدة. لذلك، من الضروري البقاء على تواصل مع زملائك في العمل وأصدقائك. تشجع العديد من الشركات اليوم على إبقاء العاملين عن بُعد سعداء ومشاركين.

خصص بعض الوقت في تقويمك للتفاعل الشخصي مع فريقك. شارك في أنشطة بناء الفريق عبر الإنترنت واذهب في استراحات قهوة افتراضية. شارك القصص والتجارب والحكايات الشخصية والأشياء العشوائية للتواصل مع الآخرين. يمكنك استخدام أدوات التعاون الافتراضي مثل ClickUp للتواصل مع زملائك في الوقت الفعلي.

اجتمع مع فريقك في مكالمة فيديو (يمكنك بدء مكالمات Zoom من ClickUp ) للاستراحة لتناول القهوة، ولعب الألعاب الممتعة، وإرسال الرسائل باستخدام انقر فوق الدردشة .

يمكنك أيضًا التواصل بشكل غير متزامن في المستندات والملفات والمهام مع التعليقات والإشارات @.

13. تجنّب المماطلة والمشتتات

يساعدك وضع التركيز في مستندات ClickUp Docs على التركيز على جزء واحد من المهمة في كل مرة ويحافظ على إنتاجيتك

يصبح التسويف سهلاً للغاية في منزلك المريح، خاصةً لأن لديك العديد من الملهيات. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لـ تجنب التشتت:

قسّم المهام التي تبدو مرهقة إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها

قلل من المشتتات مثل التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت معتاداً على الرد على الرسائل النصية في غضون دقائق، فقم بتشغيل وضع التركيز في هاتفك

يمكنك أيضًا استخدام وضع التركيز أثناء العمل في المستندات في ClickUp لإبعاد المشتتات

أبلغ أفراد عائلتك أو زملاءك في السكن عن ساعات عملك

استخدم الموسيقى لإخفاء الضوضاء في الخلفية

استخدم سماعات إلغاء الضوضاء للحفاظ على تركيزك إذا لم تكن الموسيقى هي ما يشغل بالك

حدد أوقاتاً معينة للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية

استخدم تطبيقات مثل Forest أو BlockSite للابتعاد عن المواقع الإلكترونية المشتتة للانتباه

14. كافئ نفسك بعد أسبوع مثمر

يزدهر البشر بالتقدير والتعزيز. لذلك، كافئ نفسك بشيء تحبه بعد أسبوع ناجح ومثمر. قم بزيارة مكانك المفضل، أو اجتمع مع أصدقائك، أو قم بأي شيء تستمتع به.

سيحفزك ذلك على العمل الجاد الأسبوع المقبل. كما أنه سيساعدك أيضًا على إعادة شحن طاقتك وتعزيز التفاعل الاجتماعي.

إليك قائمة حيل العمل من المنزل، ملخصها:

قم بإعداد مساحة عمل مخصصة

تحسينها لتحقيق الإنتاجية

وضع روتين ثابت

قم بتضمين فترات راحة لإعادة شحن طاقتك

استخدم أدوات لتنظيم نفسك بشكل أفضل

يساعدك تحديد الوقت

وضع حدود بين العمل والحياة الشخصية

ارتداء الملابس

تناول الطعام بشكل جيد وشرب الماء

ضع خطة احتياطية للأعطال التقنية

جرّب إعدادات عمل مختلفة

تواصل مع الزملاء

قلل من المشتتات

كافئ نفسك وحفزها

طريقك إلى الإنتاجية في عالم العمل عن بُعد

العمل من المنزل هو اتجاه يبدو أنه يزداد قوة في جميع أنحاء العالم. فالموظفون يحبون فوائده العديدة، بما في ذلك توفير الوقت والمال، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، وغير ذلك الكثير. كما أن له نصيبه العادل من التحديات التي يمكن معالجتها بذكاء.

ستساعدك حيل العمل من المنزل التي تم استكشافها في هذه المقالة على تحقيق المزيد من الاستفادة من يوم عملك. إن تخصيص مساحة عمل، ووضع روتين معين، والتركيز على صحتك، ووضع الحدود، والتواصل مع زملائك في العمل يمكن أن يجعل العمل من المنزل أكثر متعة وإنتاجية.

يمكن أن تكون أداة إدارة العمل مثل ClickUp شريكك المثالي. اشترك مجانًا اليوم واجعل يوم عملك عن بُعد أكثر إنتاجية.

أسئلة

ما هو أفضل اختراق شخصي للعمل عن بُعد لديك؟

إن أخذ فترات راحة منتظمة هو أحد أفضل حيل العمل عن بُعد. فهي تمنح عقلك بعض الوقت للاسترخاء وتجديد نشاطه. يمكنك أيضًا استخدام هذا الوقت لتحريك جسمك وتغيير وضعك.

كيف يمكنني قضاء وقت العمل من المنزل؟

من الأفضل وضع جدول زمني أثناء العمل من المنزل. يساعدك الجدول الزمني على تنظيم يومك، ويمنحك القدرة على التنبؤ، ويمنعك من تفويت المهام والأعمال الهامة.

كيف يمكنني أن أجعل العمل من المنزل ممتعاً؟

اجعل تجربة عملك من المنزل ممتعة من خلال العناية بجسمك، والحصول على بعض أشعة الشمس، وإضافة النباتات والديكور الممتع إلى مساحة عملك. يمكنك أيضاً إعداد قائمة تشغيل "وقت العمل" وجدولة وقت للأنشطة التي تحبها، مثل الذهاب في نزهة على الأقدام.