15 نصيحة للمكتب المنزلي لتعزيز إنتاجية العمل عن بُعد (2025)

_هل تحتاج إلى بعض النصائح حول إعداد مكتب منزلي مثالي؟

اضطر ملايين الأشخاص الآن إلى العمل عن بُعد بسبب جائحة كوفيد-19.

_لكن هذا لا يعني أن إنتاجيتك يجب أن تنخفض مثل أسواق الأسهم العالمية!

يمكنك بسهولة مواصلة حياتك المهنية من خلال تحويل غرفتك إلى مساحة مكتبية رائعة للعمل عن بُعد.

يمكن أن يكون العمل من مكتبك المنزلي يشبه إلى حد كبير العمل من مكتبك العادي، ولكن براحة أكبر!

في هذه المقالة، سنقدم لك بعض النصائح الأساسية للمكتب المنزلي ونشاركك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تعزيز إنتاجية عملك عن بُعد. ونظراً لأن العمل من المنزل من المفترض أن يكون ممتعاً، سنستعين بفرقة البيتلز لمساعدتنا على طول الطريق!

_لأنه ما هو أفضل من وجود أشهر فرقة موسيقية في العالم تغني لك في هذه الأوقات الصعبة، أليس كذلك؟

دعونا نبدأ الروك والتدحرج!

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الخطوة 1: تهيئة بيئة المكتب المنزلي المثالية

ليس هناك ما هو أسهل من العمل من راحة سريرك.

كل ما عليك فعله هو الاستيقاظ والإمساك بـ كمبيوترك المحمول_ والانطلاق، أليس كذلك؟

لهذا السبب ليس من المفاجئ أن دراسة استقصائية لأبحاث السوق أن 80% من المهنيين الشباب في مدينة نيويورك يعملون بانتظام من السرير!

ولكن لمجرد أن الناس يفعلون ذلك، لا يعني أنها فكرة جيدة.

عقلك الشركاء مكتبك كمساحة للعمل، وهذا يعزز إنتاجيتك تلقائيًا. وبهذه الطريقة، في اللحظة التي تدخل فيها إلى المكتب، يكون عقلك مستعدًا للعمل!

لذلك عندما تبدأ العمل من سريرك، يفقد دماغك هذا الاتصال و الإنتاجية التي تأتي معه.

لحسن الحظ، لم نفقد كل الأمل

أفضل طريقة لخلق جو احترافي في المنزل هي إنشاء مكتب منزلي منتج!

إليك بعض النصائح لتصميم مكتب منزلي لمساعدتك على البدء:

1. 'هناك مكان': اختر المكان المناسب الغرفة المناسبة

إذا كنت تعيش بمفردك، يمكنك إعداد منطقة العمل الخاصة بك بسرعة في غرفة المعيشة وإنشاء مكتب منزلي صغير حيث لن يزعجك أحد.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم رفقاء في السكن أو عائلة حولهم، قد يشكل اختيار الغرفة تحدياً.

عند البحث عن موقع مكتب منزلي مثمر، ضع هذه النقاط في الاعتبار:

يُفضّل أن تكون غرفة هادئة ذات باب - لضمان عدم دخول أي شخص يعرقل سير عملك (إذا كان لديك غرفة ضيوف أو غرفة نوم احتياطية فأنت جاهز)

يجب أن يكون بها اتصال إنترنت لاسلكي قوي

يجب أن تحتوي على مساحة كافية للأثاث والمعدات الخاصة بك

يجب أن تحتوي على نافذة للتهوية والضوء الطبيعي

تذكّر أن فرقة البيتلز أحبوا استوديو التسجيل الخاص بهم لدرجة أنهم أطلقوا اسمه على ألبومهم.

لا تقلل أبداً من أهمية الغرفة المناسبة!

2. '' يجب أن أدخلك في حياتي': حدد ما تحتاج إليه

ستقضي ثلث يومك على الأقل في العمل.

لذا يجب عليك أن تجعل مساحة مكتبك مريحة قدر الإمكان.

لا أعني أنه يجب أن تصنع حصنًا من البطانيات!

ابدأ بالحصول على كرسي مكتب جيد

_ما هو كرسي المكتب الجيد؟

هي الكراسي ذات مسند الظهر المستقيم لمنعك من التراخي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مزوداً بآلية ارتفاع قابلة للتعديل لمساعدتك في العثور على تلك الوضعية المثالية!

_ ألا يمكنك شراء كرسي مكتب بسبب جميع قيود COVID-19؟

لا مشكلة!

إذا كنت غير قادر على شراء كرسي مكتب جيد - فقط استخدم أفضل كرسي في المنزل.

لكن الكراسي ليست كل ما تحتاجه

إذا كنت من محبي السهر ليلاً، فعليك أن _تفكر في شراء مصباح مكتبي!

فالقراءة تحت ضوء مصباح مكتبي يمكن أن تساعد في تقليل إجهاد العين .

إذا كانت وظيفتك تتطلب منك القيام بالكثير من الأعمال الورقية، فلا بد أن يجذب مكتبك الكثير من الفوضى.

فكر في الحصول على خزائن لحفظ الملفات لجعل حياتك أسهل. وإذا لم تتمكن من الحصول على خزائن لحفظ الملفات، فما عليك سوى استخدام أرفف خزانة الملابس القديمة كحل مؤقت!

نصيحة إضافية

عندما تعمل من المنزل، ستشعر بالجوع... كثيرًا!

فبدلاً من الذهاب إلى المطبخ، لمَ لا تحتفظ بمحطة لتناول الوجبات الخفيفة بالقرب منك؟

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3. '''هنا تأتي الشمس'_: دخول بعض الضوء الطبيعي

لا يمكننا التأكيد على ذلك بما فيه الكفاية لا يمكننا التأكيد على ذلك بما فيه الكفاية - فالاستمتاع بالشمس ضروري للصحة العقلية و الإنتاجية

يمكن أن يتسبب نقص ضوء الشمس في الاضطراب العاطفي الموسمي (الاضطراب العاطفي الموسمي).

(ما مدى ملائمة هذا الاسم!) (ما مدى ملائمة هذا الاسم!)

وتمامًا مثل اسمه، يمكن للاضطراب العاطفي الموسمي أن يقلل من الحافز بل ويسبب الاكتئاب لفرق العمل عن بُعد.

لحسن الحظ، كل ما تحتاجه هو بعض أشعة الشمس لتبقى بعيدًا عن هذا

لا يقتصر الأمر على أن الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس يعزز مستويات فيتامين د (المهم لبناء المناعة)، بل يمكن للضوء الطبيعي أن يساعدك على النوم بشكل أفضل أيضًا !

ركز إعداد مكتبك المنزلي حول نافذة للسماح بدخول بعض الضوء الطبيعي.

إذا كنت ترغب في إضاءة غرفتك بشكل أكبر، ففكر في وضع مرآة مقابل النافذة للاستفادة من ضوء الشمس على أكمل وجه.

ماذا لو كانت مساحة العمل الخاصة بك محدودة ضوء الشمس؟

لحسن الحظ، هناك أجهزة علاج بالضوء مثل HumanCharger لهذا الغرض! فهو يحفز دماغك بالضوء الأبيض - كما يفعل الضوء الطبيعي!

4. '' رأيتها واقفة هناك': ابقَ نشيطًا مع مكتب واقف

_البيتلز غيروا الموسيقى تمامًا كما نعرفها، أليس كذلك؟

وبالمثل، فإن _ المكتبالواقف سيغير حياتك!

لدى Ikea الكثير من المكاتب الواقفة ذات الأسعار المعقولة، وسوف تغير حياتك.

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ثق بنا

سيذهلك تأثير عدم الجلوس طوال اليوم!

يضيف التبديل بين الجلوس والوقوف تنوعًا إلى يوم عملك عن بُعد - مما يجعل عقلك أكثر نشاطًا وإنتاجية. إذا لم تتمكن من إدارة المكتب الواقف، على الأقل، تأكد من أنك تنهض وتتجول بشكل شبه منتظم.

لا يهم إذا كنت من الأشخاص الذين يعملون بنهم، فمنح عقلك بعض الوقت للاسترخاء وتحريك دمك أمر جيد. ويمكنك دائمًا منع إجهاد العين من خلال أخذ استراحة من التحديق في شاشة الكمبيوتر المحمول!

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الخطوة 2: اضبط المزاج المثالي

_أفضل جزء في امتلاك مكتب منزلي؟

يمكنك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتكون بالطريقة التي تحبها بالضبط!

و لا يمكن لأحد أن يعبث ويعطل إعداد مكتبك المنزلي المثمر.

لكن ديكور المكتب لا يكفي.

فأنت بحاجة إلى تهيئة الجو المثالي لتجعلك في حالة مزاجية جيدة للعمل.

إليك بعضالإرشادات لمساعدتك في إضفاء الجو المناسب على مساحة العمل_ الخاصة بك

5. 'هنا وهناك وفي كل مكان': قم بترتيب مكتبك*

ألقي نظرة على مكتبك_

من المحتمل أن يكون مكدسًا بأوراق عشوائية، أو تحف صغيرة أو فنجان قهوة قديم أو اثنين.

والآن ألقِ نظرة على هذا المكتب_

عندما يتعلق الأمر باختيار الموسيقى الخلفية، هناك خمسة أنواع من الأشخاص:

لا ضجيج، شكراً جزيلاً أريد موسيقاي إذاعة لوفي هيب هوب على اليوتيوب أجواء خلفية (أمواج، ماء) ضوضاء بيضاء/بنية فقط

_غير متأكد مما تحب؟

الآن هو أفضل وقت لإعادة اكتشاف نفسك!

إذا كنت تفتقد ثرثرة المكتب أثناء العمل عن بُعد، فننصحك باستخدام Noisli.

فهو يولد ضوضاء في الخلفية مثل ضوضاء المقهى أو منظر المدينة التي يمكن أن تغرق في الضوضاء المشتتة للانتباه.

إذا كنت تبحث عن شيء مختلف تماماً - تحقق من Brain.fm. فهو يولد موسيقى مفيدة بأطوال موجية محددة ثبت علميًا أنها تزيد من تركيزك .

7. 'Strawberry Fields Forever': إضافة روائح مهدئة إلى مكان عملك

يمكن لعطور مثل إكليل الجبل والخزامى والفراولة أن تجعلك تشعر بالراحة إنها عطور شائعة عطور**، _ في الحقيقة

ولكن الآن هذهالنصائحالمكتبيةالمنزلية_مثبتة علميًا أيضًا!

أظهرت الدراسات أن الخزامى وإكليل الجبل يمكن أن يزيد من اليقظة.

واتضح أن "السعادة ليست بندقية دافئة"... ولكنها رائحة الفراولة!

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احتفظي بموزع للزيوت العطرية بالقرب من مكتبك، ودعي التوتر يتلاشى أثناء عملك! إذا لم يكن لديك أي زيوت في متناول يدك، يمكن للشموع المعطرة أو الأعشاب الطازجة أن تفي بالغرض.

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الخطوة 3: ابتكر الروتين المثالي

'استيقظ',

'قهوة',

'دش',

'التنقل',

_'العمل'

يبدو مألوفاً؟

كان روتيننا اليومي يحافظ على رباطة جأشنا خلال أيام الأسبوع وساعات العمل.

ومع ذلك، وبسبب جائحة كوفيد-19، لم يعد الروتين نفسه يعمل بعد الآن.

_يحتاج إلى شيء جديد

في أوائل الستينيات، اعتادت فرقة البيتلز على عزف موسيقى البوب روك التقليدية، لكن كل ذلك تغير عندما أصدروا فرقة نادي Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

بدا الألبوم وكأنه لم يكن له مثيل من قبل - وقد حقق نجاحاً ساحقاً!

لذا إليك كيف يمكنك تجديد روتينك وأسلوبك تماماً مثل فرقة البيتلز:

8. 'Baby's In Black'_: تأنق في ملابسك

كثير من الناس يساوي 'العمل من المنزل' بـ '_العمل بدون بنطلون!

ونحن نعلم أنه من المغري أن نزحف من السرير ونعمل بملابسنا الداخلية، ولكن..

عليك أن تجبر نفسك على الاستيقاظ والاستعداد، تمامًا مثل العمل العادي يوم .

ومع ذلك، لستَ مضطرًا لارتداء قمصان العمل الفخمة إذا كنت لا ترغب في ذلك - قميص أسود يفي بالغرض _لكن لا تنسى البنطال!

الاستعداد للعمل يجعلك تشعر بمزيد من الاحترافية والإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، لن تتفاجأ إذا أراد شخص ما أن تجري مكالمة فيديو بسرعة!

9. 'لا تزعجني': احتفظ بهاتفك في غرفة أخرى غرفة

أصبح عالمنا مدمنًا على الاتصال بطريقة لا يمكن لأي جيل سابق أن يتصورها.

وبينما يمكن أن يكون ذلك مفيدًا للغاية، إلا أنه خلق أيضًا طرقًا غير محدودة للمماطلة.

في المرة القادمة العمل من المنزل جرب هذا:

ضع هاتفك في غرفة أخرى، وتحقق منه فقط على فترات زمنية محددة مسبقًا .

إذا كانت وظيفتك عن بُعد تتطلب منك إجراء مكالمة كل بضع دقائق، احصل على هاتف منفصل للعمل .

يجب أن يحتوي هذا الهاتف "المؤقت" على الأساسيات التي تحتاجها فقط _حتى لا تنشغل بمشاهدة كمية لا نهائية من مقاطع الفيديو على قهوة دالغونا!

مكافأة: تحقق من دليلنا حول التخلص من الفوضى الرقمية **_لمزيد من النصائح!

10. 'ثمانية أيام في الأسبوع': حافظ على التوازن بين العمل والحياة

في وقت سابق، بمجرد خروجك من باب المكتب، يمكنك الاستمرار في حياتك _

ولكن الآن، ومع عدم وجود مكتب لتخرج منه، أصبحت حياتك العملية حياتك الشخصية

هناك احتمالات بأنك قد تعمل على عرض تقديمي في الباوربوينت في الساعة 4 صباحًا!

أو..

**_لا تفقد السيطرة على حياتك!

قم بإعداد ساعات العمل عن بُعد الخاصة بك عن طريق تخصيص حوالي 6 ساعات يومياً للعمل. إذا كان لديك أطفال أو عائلة في المنزل، يجب عليك وضع قواعد أساسية.

وإلا فقد تتأثر إنتاجيتك.

إليك بعض القواعد التي يمكنك وضعها:

أغلق باب مكتبك المنزلي أثناء العمل

قسّم القواعد والمسؤوليات مع شريك حياتك

تجنب القيام بالأعمال المنزلية أثناء ساعات العمل

جدولة وقت اللعب مع أطفالك بعد ساعات العمل

11. "تحسن حافظ على رطوبة جسمك وصحتك

الدماغ هو في الأساس مجرد كتلة مائية لزجة.

بدون ماء، ليس لديك دماغ.

لكن معظم الناس لا يشربون كمية الماء التي يحتاجونها يومياً.

يمكن أن يتسبب الجفاف في مجموعة هائلة من العواقب الجسدية والعقلية كنتيجة مباشرة (ومتوقعة تمامًا).

احتفظ بالماء بالقرب منك واشربه باستمرار. دون الإفراط بالطبع!

يبقيك الماء متيقظًا وصحيًا - وكلاهما أمران جيدان إذا كنت تريد أن تكون منتجًا.

12. "أنا متعب للغاية": خذ فترات راحة منتظمة

إذا كان لعقلك هاشتاج انستجرام

فسيكون #Wanderlust.

يتجول عقلنا بمعدل 15-20% من الوقت .

لذا، إذا حاولت العمل لفترة طويلة من الوقت - لنقل ساعتين مثلاً دون استراحة، فمن المرجح أن تفقد قطار أفكارك في منتصف الطريق.

_إذن كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل عن بُعد؟

عن طريق أخذ الكثير من الاستراحات!

وهنا يأتي دور تقنية بومودورو يأتي في

وتتمثل الفكرة في تقسيم مهامك إلى كتل مدتها 25 دقيقة، مع استراحة لمدة 5 دقائق بين كتلتين. بمجرد الانتهاء من أربع كتل من هذه الكتل، ستحصل على استراحة لمدة 15 دقيقة!

يمكن أن تساعدك هذه التقنية على إنجاز العمل بشكل أسرع من أي وقت مضى، كما أنها تمنعك من فقدان عقلك!

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الخطوة 4: اختر الأدوات المثالية

لن تكون فرقة البيتلز شيئاً بدون أدواتها.

وبالمثل، أنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لمساعدتك في العمل عن بُعد:

13. 'يمكننا العمل عن بُعد': بسّط سير عملك باستخدام ClickUp

ما هو أكثر شيء مزعج فيالعملمنالمنزل؟

وابل مستمر من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية من الموظفين الآخرين.

معرفة ما تحتاج إلى القيام به في اليوم عادة ما يكون فوضويًا.

والتنسيق على المهام يكون أكثر فوضوية عندما تعملون جميعًا من المنزل!

لكن لا تقلق.

إذا كنت أنت وموظفيك تريدون طريقة أكثر فعالية للعمل عن بُعد - ما عليك سوى استخدام ClickUp.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو واحد من مواقع أدوات إدارة المشاريع عن بُعد الأعلى تقييمًا .

فهي تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لتبسيط سير العمل عن بُعد والمزيد!

إليك كيف يمكنك استخدام ClickUp من أجل إدارة فريقك عن بُعد :

1. تعيين المهام لموظفيك عن بُعد

ClickUp يجعل من السهل للغاية توزيع سير العمل داخل فريقك الافتراضي :

يمكنك

إضافة مهام وتعيينها لأعضاء الفريق كل على حدة

تقسيم المهام إلى مهام فرعية أصغر

تحديد أولويات المهام التي يجب إكمالها في أسرع وقت ممكن

لا تقلق بشأن أي مهام مفقودة!

يتلقى أعضاء فريقك عن بُعد إشعاراً فورياً لحظة تكليفهم بالعمل.

2. تحقق بسهولة من حالات المشروع

هل تريد أن تعرف حالة المشروع في أي وقت من اليوم - دون أن ترهق فريقك عن بُعد بالرسائل النصية؟

فقط تحقق بنفسك مع ClickUp!

يأتي ClickUp مع طرق عرض متعددة للمشروع لمساعدتك في التحقق من حالة مهام فريقك عن بُعد.

يمكنك اختيار:

عرض اللوحة :: حيث يتم سرد مهام المشروع كبطاقات في لوحة كانبان/سكروم

عرض القائمة :: حيث يتم عرض مهام المشروع في قائمة مرجعية

تقوم كل طريقة من طرق العرض هذه بفرز مهامك وفقًا لحالتها مثل - مفتوح"، "العمل قيد التنفيذ"، "تم"، إلخ.

بهذه الطريقة، يمكنك تتبع تقدم المشروع على الفور أثناء عملك عن بُعد في مكتبك المنزلي.

ستوفر لك هذه الميزة البسيطة ساعات في الأسبوع! أكثر من كافية لمعالجة كل تلك الأطباق المتسخة!

3. تحقق من الذي يعمل على ماذا طوال الوقت

ما الذي يعمل عليه فريقك الافتراضي الافتراضي_ اليوم؟

أدخل كليك أب عرض الصندوق .

يعرض هذا العرض المهام التي يعمل أعضاء فريقك بشكل فردي. يمكنك أيضًا معرفة من هو المثقل بالعمل، ومن يمكنه تولي المزيد من المهام.

4. تواصل مع فريقك في الوقت الفعلي

إذاً كيف يمكنك التحدث عن المهام مع موظفيك عن بُعد دون تلك المحادثات وجهاً لوجه؟

هل تفكر في استبدالها بالبريد الإلكتروني؟

لا، هذا لا يصلح إلا في مسلسل رومانسي من التسعينيات! أو إذا كنت تشعر بالحنين إلى الماضي والحب.

وهناك فقط الكثير من مكالمات الفيديو التي يمكنك إجراؤها في يوم واحد دون أن ترى شيئًا لا يمكنك "عدم رؤيته" أبدًا!

لحسن الحظ، سيعفيك ClickUp من هذا العناء!

تخلص من صندوق البريد الإلكتروني، وقم بالدردشة داخل ClickUp بدلاً من ذلك!

في ClickUp، كل مهمة لها مهمة مخصصة قسم التعليقات حتى تتمكن من إجراء محادثة في الوقت الفعلي حول المهمة.

يمكن لفريقك البعيد مشاركة الملفات والروابط والبيانات المهمة الأخرى في التعليقات.

لكن انتظر، هناك المزيد!

يمكنك حتى تعيين تعليقاتك إلى أعضاء الفريق الافتراضي

للتأكد من تنفيذهم لما تطلبه منهم!

نصيحة إضافية: يتكامل ClickUp مع Slack!

14. 'لن يطول الأمر: استخدم أداة تعقب الوقت

عندما نعمل في المكتب، تكون أعيننا على مدار الساعة باستمرار.

سواء كانت 5 دقائق من استراحة الغداء، أو 20 دقيقة حتى موعد الإغلاق، فإننا دائمًا ما نكون مدركين للوقت الذي يمر علينا.

ولكن عندما تعمل من المنزل - يفقد الوقت كل معناه.

فنحن لا نعرف ما هو الوقت أو اليوم أو الأسبوع!

وإذا كنت أحد هؤلاء المبرمجين العباقرة، فقد يحدث لك هذا الأمر أيضًا!

ونتيجة لذلك، قد ينتهي بك الأمر بالعمل 12-13 ساعة في اليوم دون أن تلاحظ ذلك!

وهذه مشكلة لأن العمل لساعات إضافية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى يحطم قلبك

حرفيًا!

لن يمنعك تتبع الوقت من الإرهاق فحسب، بل سيساعدك أيضًا في الحفاظ على ساعات عملك.

_إذن كيف تفعل ذلك؟

كليك أب امتداد كروم يسمح لك بتتبع الوقت الذي تقضيه في مهامك.

ما عليك سوى إنشاء مهمة في ClickUp وبدء التتبع!

يمكنك حتى تعيين تقدير الوقت للمهمة حتى لا تقضي وقتاً طويلاً في العمل.

_هل تستخدم بالفعل أداة تعقب الوقت؟

يتكامل ClickUp مع الكثير من أدوات تتبع الوقت بما في ذلك - Toggl و Everhour و Time Doctor و Harvest و Timely والمزيد. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا إدارة الوقت الذي تقضيه في مشاريعك!

15. 'أريد أن أخبركم': تواصل مع فريقك بانتظام

_الانعزال الاجتماعي لا يعني أن تنزوي في غواصتك الصفراء!

الوحدة في العمل يمكن أن تؤذيك الإنتاجية والإبداع ومهارات اتخاذ القرار .

لقد حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على التواصل مع زملائك الموظفين عن بُعد.

استخدم أدوات مثل Google Hangouts (تسمى الآن Google Meet) و Zoom ( يتكامل مع ClickUp ) لاستضافة اجتماعات مع فريقك.

حاول أن تجري مكالمة فيديو كل يوم - حتى لو كانت لمدة 5 دقائق للاطمئنان على تقدم الفريق وحالته الصحية.

لن تصدق مدى الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك!

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خاتمة

بغض النظر عن حجم شركتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإن العمل عن بُعد متاح للجميع الجميع.

وبما أننا لا نستطيع تغيير الوضع، فعلينا فقط _أن نترك الأمر كما هو

ومع ذلك، فإن ترك الأمور على حالها لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون منتجين.

تخيل كل الناس

يعملون من منازلهم في سلام!" _

باتباعك لهذه النصائح والأفكار الخاصة بالمكتب المنزلي، يمكنك أن تكون أكثر إنتاجية من أي وقت مضى.

لكن لا يمكنك القيام بذلك من خلال مكتب منزلي _وحدك... تحتاج إلى الشراكة مع بعض أدوات الإنتاجية مثل ClickUp. يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة عملك عن بُعد، وتخزين الأفكار، والحفاظ على عملك، وإدارة موظفيك عن بُعد!

لماذا لا تجعل ClickUp بمثابة بول مكارتني لجون لينون الخاص بك، ودع إنتاجيتك ترتفع؟ اشترك في ClickUp _اليوم مجانًا!