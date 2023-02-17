<strong>كيف تحافظ الشركات على مشاركة الموظفين عن بُعد وإنتاجيتهم</strong>

العمل عن بُعد موجود ليبقى. في الواقع، وجد بحث أجرته شركة Zippia في عام 2022 أن 26% من الموظفين الأمريكيين يعملون عن بُعد إما بدوام كامل أو جزئي.

ربما كانت جائحة كوفيد-19 هي الحافز لمزيد من الأمريكيين الذين يعملون من المنزل، لكن هذا الاتجاه اكتسب شعبية واسعة النطاق. قبل الجائحة 5.7% فقط من العاملين في الولايات المتحدة يشغلون وظائف عن بُعد أو العمل من المنزل في المقام الأول، وفقًا لمكتب الإحصاء. تقدر زيبيا أنه بحلول عام 2025، سيعمل 36.2 مليون أمريكي عن بُعد. ClickUp بحث في الطرق التي تعزز بها المؤسسات إنتاجية الموظفين عن بُعد، باستخدام رؤى من ماكنزي , هارفارد بزنس ريفيو , شركة برايس ووترهاوس كوبرز , غالوب والتغطية الإخبارية

وقد وجد تقرير زيبيا نفسه أن أكثر من 90% من العاملين عن بُعد يقولون إن الإنتاجية الوظيفية على حالها أو زادت منذ مغادرة حدود المكتب التقليدي. مع وجود الأغلبية الساحقة من الموظفين الأمريكيين الذين يفضلون العمل عن بُعد، تجد الشركات طرقًا جديدة للحفاظ على مشاركة الموظفين وتركيزهم.

ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الشركات على تغيير كيفية توظيف الموظفين عن بُعد وتدريبهم وترقيتهم وإعطائهم التغذية الراجعة.

تابع القراءة لمعرفة ما يفعله أصحاب العمل للحفاظ على سعادة الموظفين وفعاليتهم مع استمرار نمو العمل عن بُعد في الولايات المتحدة.

إعادة هيكلة التوظيف والتوظيف

عبر الصورة الأرضية // شاترستوك

يمكن أن يكون فحص المرشحين أحد أكثر الأجزاء التي تستغرق وقتاً طويلاً في وظيفة مسؤول التوظيف.

وقد قام ثلث المؤسسات بإصلاح عمليات التوظيف لديها بشكل كامل لتجهيز نفسها بشكل أفضل لتوظيف العاملين عن بُعد. و النسبة أعلى من ذلك بالنسبة للشركات التي شهدت المزيد من المكاسب الإنتاجية.

وشملت العديد من هذه الإصلاحات استخدام التكنولوجيا بطرق جديدة، بما في ذلك المقابلات الافتراضية بدلاً من المقابلات الشخصية. كما قامت الشركات أيضاً بتوسيع النطاقات الجغرافية لإعلانات الوظائف الشاغرة لديها لأن العمل عن بُعد يتيح لها توسيع مجموعة المرشحين للنظر في الأفراد المؤهلين تأهيلاً عالياً الذين تتناسب مؤهلاتهم ولكن تصادف أنهم يعيشون في مكان آخر.

تقرير من أكسنتشر وكلية هارفارد للأعمال أن غالبية الشركات (90%) جربت المراجعات الآلية للسير الذاتية للمرشحين. ومع ذلك، قال 85% من مسؤولي التوظيف إنها لم تساعد في العثور على أفضل المرشحين وجعلت البحث أكثر صعوبة.

يمكن للشركات ضبط إعدادات الأتمتة الخاصة بها لمنع استبعاد المرشحين المؤهلين تأهيلاً عالياً عندما لا تتطابق سيرهم الذاتية بدقة مع الوصف الوظيفي.

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تشجيع التواصل

عبر Canva

أظهر تقرير Zippia المذكور سابقًا أن 1 من كل 5 عاملين عن بُعد يقولون إن العزلة هي أكبر جانب سلبي للعمل عن بُعد.

مشجع التواصل بين العاملين عن بُعد أمر بالغ الأهمية للشركات للحفاظ على الإنتاج ورضا الموظفين. تتيح الشركات التي تتبنى منصات المراسلة الفورية مثل Slack للعاملين عن بُعد بالتفاعل مع التعاون في الوقت الفعلي والتغذية الراجعة.

التواصل هو طريق ذو اتجاهين؛ يجب أن تضمن الشركات أن يشعر العاملون عن بُعد بالقدرة على التحدث. يفضل بعض العاملين عن بُعد المحادثات الهاتفية، بينما يفضل البعض الآخر مكالمات الفيديو أو الرسائل الفورية. إن تخصيص بعض الوقت للتعرف على طريقة التواصل الأفضل لكل موظف يمكن أن يساعد الإدارة في الحفاظ على مستويات الإنتاجية عالية.

كما أن التواصل مع الموظفين الذين حققوا نجاحات وإنجازات بطرق مبتكرة، مثل توصيل البيتزا أو الكعك، هو طريقة أخرى للمديرين لإظهار تقديرهم للموظفين عن بُعد.

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تدريب المدراء على القيادة عن بُعد

عبر Andrey \Popov // Shutterstock

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2020 40% من المديرين شعروا بأنهم غير مستعدين لإدارة فريق عمل عن بُعد، وكافح عدد أكبر منهم للحفاظ على تفاعل أعضاء فريقهم أثناء العمل عن بُعد.

" تدريب المديرين هو المفتاح للمساعدة في الحفاظ على انخراط الموظفين وتحفيزهم وإنتاجيتهم" في عام 2023، كما قال ديفيد هاسيل، الرئيس التنفيذي لمنصة تكنولوجيا إدارة الأداء 15Five، لجمعية إدارة الموارد البشرية .

يجب أن يتعلم المدراء كيفية التواصل مع الموظفين ووضع توقعات واضحة، وترجمة ثقافة الشركة عندما لا يكون التفاعل وجهاً لوجه خياراً متاحاً.

يمكن أن تؤدي الإدارة التفصيلية إلى خفض إنتاجية ومعنويات العاملين عن بُعد. التدريب الإداري يعلم القادة كيفية تحديد ميول الإدارة التفصيلية قبل أن تصبح مشكلة.

يجب على المديرين عن بُعد التركيز بشكل أقل على التواجد في نفس المكان مدير العمليات في شركة HubSpot، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حد كبير، على النتائج المرجوة شركة عمل هجين لأخبار مزايا الموظفين HubSpot.

ألعاب بناء الفريق التي لم تسمع بها من قبل اكتشف الألعاب التي لم تسمع بها من قبل مثل "العامل المشترك" و"الناجي" من قائمة قوية من أنشطة بناء الفريق .

تعزيز القيادة الذاتية

عبر كانفا

تشجيع القيادة الذاتية بين العاملين عن بُعد يزيد من المساءلة والكفاءة .

الموظفون الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة لإدارة أنفسهم في مكان العمل وحياتهم الشخصية غالبًا ما يكونون أكثر إنتاجية أكثر من أولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من المساعدة.

يحتاج المديرون إلى تشجيع العاملين عن بُعد على بناء شعور قوي بالوعي الذاتي حتى يتمكنوا من تحديد كيفية تفكيرهم وشعورهم واتخاذهم الإجراءات في المواقف المختلفة.

" الوعي الذاتي قوة خارقة ...ما الذي أنا قوي فيه وما هي الأشياء التي لست قويًا فيها؟ ... أنا أدرك أن لدي ثغرات، ويجب أن أسد هذه الثغرات بدلاً من مجرد جلب المزيد من الأشخاص الذين لديهم نفس الخبرة والتعليم،" كما قالت هايدي هوفر، نائبة رئيس قسم تجربة الأشخاص في شركة إدارة البيانات ShinyDocs لشركة التعاون Fellow.

السماح للموظفين بالاستقلالية في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية لنجاحهم هي استراتيجية أخرى تستخدمها الشركات لتعزيز القيادة الذاتية لدى العاملين عن بُعد.

تقديم الملاحظات المتكررة والتماسها

فاديم باستوخ // شاترستوك

يريد الجميع أن يشعروا بالتقدير على العمل المنجز بشكل جيد. والعاملون عن بعد ليسوا استثناءً.

يجب أن يشعر الموظفون بأن أفكارهم وآراءهم مهمة. يجب على المديرين تشجيع المحادثات ثنائية الاتجاه مع الموظفين عن بُعد من خلال الاستماع بنشاط إلى المخاوف والأفكار. تقديم ملاحظات منتظمة لا يقل أهمية عن السماح للموظفين بإبداء آرائهم للإدارة.

يفيد العاملون عن بُعد بأنهم أقل احتراقًا وظيفيًا ويجدون معنى أكبر في في وظائفهم عندما تشجعهم الإدارة على طرح أسئلة مدروسة والسعي للحصول على تعليقات متكررة. إن مجرد طرح سؤال "كيف حالك" بانتظام هو طريقة سهلة لتحسين أداء العاملين عن بُعد.

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الكاتب الضيف:_ أوبري جين ماكلين