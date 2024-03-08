14 كتاباً من عالم INFJ من عالم الأدب

يُطلق على أصحاب الشخصية غير المتجانسة (وهي أندر أنواع الشخصيات وفقًا لمؤشر مؤشر مايرز بريجز أو MBTI) التناقض السائر - ولسبب وجيه. فهم يُظهرون التعاطف مع الحفاظ على المثالية؛ فهم دعاة متعاطفون وغالبًا ما يكونون متحفظين وغير معبرين؛ فهم حالمون تحليليون و منفتحون يزدهرون في البيئات الاجتماعية.

يتسم أصحاب هذا البرج بالجمود في أفكارهم ومعتقداتهم، لكنهم قد يغيرونها أيضًا مع وجود المحفز المناسب. بالنسبة لهم، إنها القراءة.

فالانجذاب الطبيعي نحو الأدب يجعل من أصحاب الشخصية المتكاملة قراءً شرهين. القراءة هي الملاذ والإلهام في آن واحد. انضم إلينا ونحن نشاركك قائمة ب 14 كتاباً من الكتب المفضلة لدى أصحاب الشخصية الفطرية في مجتمع INFJ!

## فهم شخصيات INFJ من خلال الأدب

تلعب الشخصية دوراً حاسماً في تشكيل تفضيلات القراءة لدى الشخص. يُظهر الأشخاص من أصحاب شخصية INFJ ميلين قويين في أساليب القراءة الخاصة بهم.

يحب الأشخاص من ذوي الشخصيات غير المتجانسة قراءة الكتب التي تستكشف المشاعر العميقة والعلاقات المعقدة وعلم النفس البشري. ويرجع ذلك إلى حساسية المعالجة الحسية (SPS) التي تمنحهم وعياً متزايداً بالتفاصيل الدقيقة في بيئتهم. تتوق طبيعتهم التأملية إلى الكتب التي تتميز بشخصيات معقدة وعالمهم الداخلي.

وباعتبارهم متعاطفين، فإنهم يعيشون بشكل مفوض من خلال الكتب التي لا يشكل الانطواء فيها عائقًا - ولا يعني ذلك أنهم يرغبون في الخروج من هذه السمة الشخصية. إنهم مجرد كائنات فضولية ترغب في عيش حياة ومشاعر وتجارب إنسانية متعددة بينما يستمتعون بالقراءة وحدهم بكل أريحية.

لديهم ميل قوي لـ قصص عن الأخلاق المثالية والعدالة وتحسين الذات. وعلى هذا النحو، فهم منفتحون على الرؤى الطوباوية والاستفسارات الفلسفية والتغييرات الإيجابية. كما أن تعاطفهم يجعلهم ينجذبون نحو الكتب التي تتحدث عن الأمل والمرونة والعدالة الاجتماعية.

بالنسبة لشخصية INFJ، تعتبر الكتب بالنسبة لهم مثل خزانة الملابس في نارنيا - بوابة إلى عالم آخر. فالكتب هي المكان الذي يستكشفون فيه تعقيدات الإنسانية والعلاقات الإنسانية، ويتأملون في قيمهم، ويبحثون عن الإلهام للنمو كأفراد.

## 14 توصية أدبية شائعة لشخصيات INFJ

الآن وقد تحدثنا عن مدى حب أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير الطبيعية للقراءة، فمن المنطقي أن نناقش بعد ذلك بعض أهم التوصيات الأدبية التي يفضلونها. لنبدأ!

1. كتاب بحث الإنسان عن المعنى لفيكتور إ. فرانكل

via

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عن الكتاب

المؤلف: فيكتور إ. فرانكل

فيكتور إ. فرانكل سنة النشر: 1959

1959 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات مثالي ل: الأفراد الذين يسعون إلى تنمية الشخصية من خلال التأمل الذاتي

الأفراد الذين يسعون إلى تنمية الشخصية من خلال التأمل الذاتي عدد الصفحات: 165 صفحة

165 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.37/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

كتاب فيكتور إي فرانكل بحث الإنسان عن المعنى هو عمل أدبي عميق ومؤثر. فهو يعرض رواية المؤلف التي يرويها عن الهولوكوست من خلال سرده المباشر للناجين من المحرقة، ممزوجة بخبرته ورؤيته كطبيب نفسي وفيلسوف وجودي.

يروي الجزء الأول من الكتاب تجاربه في معسكرات الاعتقال النازية. ويتطرق إلى تفاصيل حية عن الظروف المعيشية الوحشية والموت وفقدان الأحبة والتهديد المستمر للحياة. ويشاركنا ملاحظاته التي تتضمن أولئك الذين وجدوا مع ذلك معنى وهدفًا من هذه المصاعب واستمروا في الأمل في غدٍ أفضل، وهو ما يعد شهادة على مرونة الإنسانية.

في القسم الثاني، يقترح فرانكل العلاج المنطقي - وهو نهج علاجي نفسي يدور حول السعي وراء المعنى في الحياة. ويتحدث عن الكيفية التي يساعد بها موقف الأفراد تجاه إيجاد الهدف والمعنى في الحياة على التأقلم رغم الظروف والمعاناة الصعبة.

اقتباس من الكتاب

أولئك الذين لديهم "لماذا" للعيش، يمكنهم تحمل أي "كيف" تقريبًا.

فيكتور فرانكل

لماذا نوصي بكتاب بحث الإنسان عن المعنى لنوع شخصية INFJ؟

يستكشف الكتاب موضوعات الوجودية والبحث عن المعنى أو الهدف في الحياة. سيغذي هذا الكتاب الطبيعة الاستبطانية لـ INFJs، ويمكنهم حقًا تقدير الجوانب الفلسفية للكتاب

يتماشى التركيز على قوة الاختيار والمسؤولية الشخصية مع ميل أصحاب الشخصيات غير المتجانسة إلى السعي للتطور الشخصي والنمو من خلال الاستبطان. يعمل الكتاب كمرشد لـ INFJs على طريق اكتشاف الذات

سيحث موضوع الكتاب على التعاطف ويساعد على تعزيز الاستكشاف الروحي أو التعبير الإبداعي

2. تجعيدة في الزمن (من خماسية الزمن) لمادلين لينجل

via أمازون

عن الكتاب

المؤلف: بو ميلر

بو ميلر سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 1 ساعة

1 ساعة مثالي ل: الأشخاص الذين يريدون نصائح قابلة للتنفيذ للوصول إلى أهدافهم

الأشخاص الذين يريدون نصائح قابلة للتنفيذ للوصول إلى أهدافهم عدد الصفحات: 110

110 التقييمات: 4.2/5 (أمازون) 4.5/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

من الذي يمكن أن يكون مرشداً أفضل من شخص من أصحاب الشخصيات متعددة الشخصيات من أصحاب الشخصيات متعددة الشخصيات؟ بو ميللر هو ممارس معتمد من مايرز بريجز، وهذا هو أفضل ما في الأمر!

يعترف كتاب ميللر دليل شخصية INFJ بندرة هذا النوع من الشخصيات ويتعمق في التحديات ونقاط القوة والرحلات التحويلية لهؤلاء الأفراد. يعتمد ميلر على تجاربه الشخصية للحديث عن الشعور بالإهمال أو سوء الفهم في ثقافة تهيمن عليها شخصيات أخرى. ويشاركنا قصته في اكتشافه لذاته، شارحًا كيف أن تعريفه لنفسه على أنه من أصحاب الشخصية INFJ قد جلب له الوضوح والتحقق من صحة ما يقوله والشعور بالصحوة في حياته.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يشرح الجزء الأول التفضيلات الأربعة لشخصية INFJ (الانطوائي، الحدسي، الشعوري، الحكمي). ويشارك الثاني نظرة ثاقبة في العقلية التي تحرك شخصية INFJ (تسمى "الوظيفة" بلغة MBTI). أما الثالث فهو دليل عملي لأشخاص آخرين من أصحاب الشخصية الانطوائية (INFJ) لمساعدتهم على استكشاف الحياة والاستمتاع بها أكثر.

اقتباس من الكتاب

إن الحدس الانطوائي هو ما يجعل أصحاب هذا النوع من الأشخاص من أصحاب الذكاء العاطفي غير المتجانس موسيقيين وفنانين ومصممي جرافيك وكُتّاب ممتازين وما إلى ذلك. إن الروابط التي يقومون بها أصيلة ورائعة، وهناك عالم من الإبداع في عقل كل شخص من أصحاب الشخصية غير الطبيعية.

بو ميلر

لماذا نوصي بـ دليل شخصية INFJ لنوع شخصية INFJ؟

يشارك الكاتب، لكونه هو نفسه من أصحاب شخصية INFJ، تجاربه الشخصية ورؤاه لاستكشاف التحديات الفريدة ونقاط القوة التي يتمتع بها أصحاب شخصية INFJ والتحقق من صحتها. سيجد القراء أن الكتاب قابل للتطبيق إلى حد كبير

يغطي الأجزاء الثلاثة كل ما يحتاج المرء إلى معرفته عن شخصية صاحب الشخصية غير النمطية (INFJ)، مما يجعله مصدراً شاملاً لأصحاب الشخصية النمطية (INFJ) في رحلة اكتشاف الذات

يسمي بو الجزء الثالث "أشياء كنت أتمنى أن يخبرني بها أحد عندما كنت أصغر سناً"، مما يجعله دليلاً ممتازاً وواقعياً لضعاف الشخصية من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة

يشارك الكتاب نصائح قابلة للتنفيذ من منظور INFJ لمساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم والاستمتاع بالحياة

4. الكوميديا الإلهية لدانتي أليغييري

via أمازون

عن الكتاب

المؤلف: دانتي أليغييري

دانتي أليغييري سنة النشر: 1320

1320 الوقت المقدر للقراءة: 6.5 ساعة

6.5 ساعة مثالي ل: الأفراد الذين يستمتعون بقراءة التعليقات الأخلاقية والسياسية حول القضايا الاجتماعية

الأفراد الذين يستمتعون بقراءة التعليقات الأخلاقية والسياسية حول القضايا الاجتماعية عدد الصفحات: 798 صفحة

798 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.08/5 (جودريدز)



ملخص بدون إفساد

في الكوميديا الإلهية يأخذ دانتي أليغييري القراء بشكل مجازي عبر الجحيم والمطهر والفردوس في الحياة الآخرة المسيحية. كُتبت الكوميديا الإلهية في أوائل القرن الرابع عشر وهي مقسمة إلى ثلاثة أناشيد - الجحيم والمطهر والجنة. وهي تتبع رحلة الحج الملحمية لبطل الرواية، الذي يحمل اسم المؤلف. يسترشد دانتي بالشاعر الروماني فيرجيل ثم بياتريس، حبه المثالي.

في الجحيم يشهد دانتي في الجحيم دوائر الجحيم التسع، التي تمثل كل منها خطايا مختلفة مع عقوبات مقابلة. يصور المطهر تطهير الأرواح التي تصعد إلى جبل المطهر. وأخيرًا، يستكشف باراديسو عوالم السماء السماوية تحت إشراف بياتريس.

في الكوميديا الإلهية، يلتقي دانتي بشخصيات تاريخية وأسطورية تنخرط في حوارات عميقة ومتعمقة حول اللاهوت والأخلاق والفلسفة. بصرف النظر عن التعبير عن تأملات دانتي حول الخطيئة والفداء والنظام الإلهي، فإن هذه التحفة الفنية هي أيضًا تعليق اجتماعي وسياسي على الطبيعة البشرية.

اقتباس من الكتاب

إذا ضل العالم الحاضر، فالسبب فيك، وفيك أنت الذي يجب أن يُبحث عنه.

دانتي أليغييري

لماذا نوصي بـ الكوميديا الإلهية لنوع شخصية INFJ؟

إن الحكمة الفكرية العميقة التي تحيط بموضوعات الفلسفة والوجودية ستلبي حاجتهم للتأمل العميق والاستكشاف الفكري

إن استخدام الرموز والاستعارات والاستعارات والرموز الرمزية يتوافق مع اهتماماتهم الطبيعية، مما يسمح بتفسير غني ودقيق للكتابة

يسعى الأشخاص من ذوي العلاقات العاطفية غير المتجانسة إلى إقامة علاقات عميقة وذات مغزى في العلاقات، وهو ما يظهر من خلال الحب المثالي بين دانتي وبياتريس

تتوافق التعليقات الأخلاقية والسياسية المتضمنة في الأدب الغني مع اهتمامات أصحاب الشخصية غير الطبيعية بالقضايا المجتمعية والسعي لتحقيق العدالة وديناميكيات السلطة

5. العقل المنظم: التفكير المستقيم في عصر الحمل الزائد للمعلومات بقلم دانيال ج. ليفيتين

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عن الكتاب

المؤلف: دانيال ج. ليفيتين

دانيال ج. ليفيتين سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 9 ساعات

9 ساعات مثالي ل: الأفراد الذين يبحثون عن نصائح شخصية ومهنية خاصة بالاتحاد الدولي للصحافة الحرة

الأفراد الذين يبحثون عن نصائح شخصية ومهنية خاصة بالاتحاد الدولي للصحافة الحرة عدد الصفحات: 528 صفحة

528 صفحة التقييمات: 4.3/5 (أمازون) 3.7/5 (جودريدز)



ملخص بدون إفساد

جلب عصر المعلومات عالماً من المعرفة في متناول أيدينا. ومع ذلك، فإن هذا التدفق المفاجئ للمعلومات يشتت انتباهنا أيضًا - فمن الصعب ألا نشعر بأننا متصفح مع فتح الكثير من علامات التبويب. يناقش العقل المنظّم هذه التحديات ويشاركنا رؤى عملية حول كيفية تعامل الأفراد مع الحمل الزائد للمعلومات من أجل الحفاظ على التركيز .

يستشهد المؤلف دانيال ليفيتين، وهو عالم أعصاب معروف، بمجموعة من الأبحاث من علم الأعصاب وعلم النفس والاقتصاد السلوكي. وهو يقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحسين عملية اتخاذ القرارات، والحد من شلل القرار والتوتر، وزيادة الإنتاجية.

يغطي الكتاب موضوعات مثل محدودية الدماغ البشري أثناء معالجة المعلومات، وأهمية التنظيم والتخطيط، وتأثير التكنولوجيا على أدائنا الإدراكي، وكيفية الاستفادة منها لجعل الحياة أسهل.

ثم يشارك ليفيتين بعد ذلك نصائح وحيل حول تنظيم المساحات المادية والرقمية، وإدارة الوقت بفعالية، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً - دون كل هذه الضوضاء.

اقتباس من الكتاب

يبدو الأمر كما لو أن أدمغتنا مهيأة لاتخاذ عدد معين من القرارات في اليوم الواحد، وبمجرد أن نصل إلى هذا الحد، لا يمكننا اتخاذ المزيد، بغض النظر عن مدى أهميتها.

دانيال ج. ليفيتين

لماذا نوصي بكتاب العقل المنظم لنوع شخصية INFJ؟

يستند الكتاب إلى بحث علمي متعدد التخصصات، وبالتالي فهو يناسب أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتجانسة الذين يستمتعون بنهج قائم على الأدلة لتحسين الذات

يشارك الكتاب حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ لإدارة الحمل الزائد للمعلومات، وهو ما يحتاجه المرء بغض النظر عن نوع شخصيته

ستساعد الاستراتيجيات المشتركة في الكتاب أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتوازنة على اتخاذ قرارات أكثر حكمة في حياتهم المهنية والشخصية، حيث أنهم يحبون اتخاذ القرارات المدروسة

غالبًا ما يعاني أصحاب الشخصيات غير المتجانسة من صعوبة في إدارة وقتهم أو التعامل مع التوتر. كما أنهم يجدون أنفسهم من السهل تحفيزهم وإرهاقهم. قد يساعدهم الكتاب على إدارة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية

6. الشخص شديد الحساسية: كيف تزدهر عندما يغلبك العالم من تأليف إيلين ن. آرون

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عن الكتاب

المؤلفة: إيلين ن. آرون

إيلين ن. آرون سنة النشر: 1997

1997 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات

4 ساعات مثالي ل: الأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز علاقاتهم الشخصية

الأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز علاقاتهم الشخصية عدد الصفحات: 251 صفحة

251 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

نظراً لشعور الأشخاص من ذوي الشخصيات غير المتجانسة (INFJ) بالمشاعر بشكل أكثر حدة، فإنهم غالباً ما يكونون حساسين للغاية. في بعض الحالات، قد يكون الشخص الذي يتمتع بـ INFJ أيضاً HSP (شخص شديد الحساسية)، مما يعقد من تصرفاته الحساسة.

إذا كنت من أصحاب الشخصية الحساسة للغاية (INFJ-HSP)، فإن الشخص شديد الحساسية سيكون كتابك المفضل. تشارك الدكتورة إيلين آرون، وهي عالمة نفس بحثية سريرية ومؤلفة، ما تعلمته والنتائج التي توصلت إليها أثناء استكشاف خصائص الأفراد شديدي الحساسية . تشارك رؤى علمية حول سبب حساسية بعض الأفراد للمؤثرات مثل الضوضاء الساطعة والروائح القوية والضوضاء.

تناقش د. آرون التحديات التي تمثلها هذه السمات وتشارك استراتيجيات عملية للتأقلم والرعاية الذاتية والازدهار. يشجع الكتاب ذوي الحساسية المفرطة على تبني قدراتهم الفريدة و تطوير عقلية منتجة على الرغم من العوائق

اقتباس من الكتاب

أن تكون حساسًا للغاية لا يستبعد على الإطلاق أن تكون، بطريقتك الخاصة، ناجيًا عنيدًا.

د. إيلين آرون

لماذا نوصي بـ الشخص شديد الحساسية لنوع شخصية INFJ؟

يساعد على فهم خصائصهم ونقاط قوتهم وتحدياتهم الفريدة والتعرف عليها بشكل أفضل، حيث أن أصحاب الشخصيات الحساسة للغاية والشخصيات ذات الحساسية العالية غالباً ما يظهرون سمات متداخلة

يشارك الأدوات القيّمة واستراتيجيات التأقلم العملية التي يمكن أن يستخدمها أصحاب الشخصية الحساسة من أصحاب الشخصية الحساسة من نوع (INFJ) للتعامل مع التحفيز الزائد والمواقف المربكة لإدارة الحساسية

يدرس الكتاب تأثير سمات الفائقين في العلاقات، ويشارك رؤى قيّمة لأصحاب الشخصيات غير المتوازنة في العلاقات الشخصية لتعزيز علاقاتهم الشخصية وتعزيز الروابط الهادفة

يشدد الكتاب على التقبل الجذري لسمات أصحاب الشخصية الفريدة من نوعها (HSP وINFJ) ويحتفي بالقيمة الفريدة التي تجلبها هذه الشخصيات إلى طاولة الحوار

7. دليل INFJ: دليل لأندر وأندر أنواع شخصيات مايرز-بريجز من تأليف ماريسا بيكر

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عن الكتاب

المؤلفة: ماريسا بيكر

ماريسا بيكر سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 1 ساعة

1 ساعة مثالي ل: أي شخص يريد فهم نوع شخصية INFJ

أي شخص يريد فهم نوع شخصية INFJ عدد الصفحات: 70 صفحة

70 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.0/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

كُتيِّبُ INFJ Handbook هو دليل آخر من زميل من INFJ مخصص لأشخاص آخرين من INFJ.

من خلال هذا العمل، تأخذنا ماريسا بيكر في رحلة استكشافية ثاقبة، وتحديداً من منظور INFJ. تتفهم ماريسا بعمق السمات الفريدة ونقاط القوة والتحديات التي يتمتع بها أصحاب الشخصية الدافقة غير المتكاملة وتشاركنا رؤاها الشخصية حول الازدهار كواحد منهم.

يغطي الكتاب مواضيع مختلفة، من العلاقات والتواصل, أساليب الإدارة والخيارات المهنية والتطور الشخصي. يحتوي كل موضوع على حكايات ذات صلة ونصائح عملية وكلمات محفزة للتفكير لمساعدة الأشخاص ذوي الشخصيات غير المتجانسة على التنقل في جوانب مختلفة من حياتهم الشخصية والمهنية.

اقتباس من الكتاب

بصفتنا أشخاصاً مثاليين ومثاليين، يسعى أصحاب الشخصية غير المتكاملة إلى جعل الأمور أفضل باستمرار. سواء كانت علاقة نستثمر فيها، أو شخص نهتم به، أو مشروع نعمل عليه، أو حتى نبتة منزلية، فإن أصحاب الشخصية غير المتكاملة لا يستسلمون حتى يستنفدوا كل إمكانية للتحسين.

ماريسا بيكر

لماذا نوصي بـ كتيب INFJ Handbook لنوع شخصية INFJ؟

يشارك الكتاب رؤى مباشرة ذات صلة حول تجربة الشخصيات من نوع INFJ، مما يجعله دليلاً موثوقاً به لأصحاب الشخصيات من نوع INFJ

يغطي الكتاب مجموعة شاملة من المواضيع التي تركز على شخصيات INFJ مثل التواصل، والوظائف، والتنمية الشخصية، وما إلى ذلك، ويقدم لهم إرشادات حول جوانب معينة من حياتهم

تشجع النبرة الداعمة في جميع أجزاء الكتاب أصحاب الشخصية الدافئة على تبني صفاتهم الفريدة وإدارة التحديات بفعالية

8. كتاب "الهدوء: قوة الانطوائيين في عالم لا يستطيع التوقف عن الكلام" لسوزان كاين

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عن الكتاب

المؤلفة: سوزان كاين

سوزان كاين سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات مثالي ل: الانطوائيون الذين يريدون استراتيجيات قابلة للتنفيذ للتواصل الفعال

الانطوائيون الذين يريدون استراتيجيات قابلة للتنفيذ للتواصل الفعال عدد الصفحات: 333 صفحة

333 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

في عالم ديناميكي من نقاط التماس المتعددة للتفاعلات عالية الأوكتان، غالباً ما يُنظر إلى المنفتحين على أنهم فئة اجتماعية متفوقة. على النقيض من ذلك بهدوء، لديك الانطوائيون - أولئك الذين يضعون "أنا" في INFJ.

يعتمد كتاب الهادئون للكاتبة سوزان كاين على أبحاث مستفيضة ودراسات حالة وتجارب شخصية لتحدي التصورات الثقافية عن الانطوائيين. فهي تستكشف العلم الكامن وراء الانطواء وتشارك الاختلافات بين الانطوائيين والانبساطيين بناءً على علم الأعصاب وعلم النفس. ثم تناقش كاين التحيز المجتمعي نحو الانبساطية في أماكن العمل والبيئات الاجتماعية، الأمر الذي غالباً ما يترك الانطوائيين عالقين.

وتدعو إلى فهم أكثر شمولاً للسمات الشخصية التي تحتفي بتفرد كل شخص. ولإيضاح وجهة نظرها، تسرد الكاتبة الإسهامات المختلفة للانطوائيين في مختلف المجالات، وتدعو إلى الاعتراف بنقاط القوة الكامنة في الانطوائيين وتسخيرها.

اقتباس من الكتاب

ليس هناك أي علاقة بين كونك الأفضل في الحديث وامتلاكك لأفضل الأفكار.

سوزان كاين

لماذا نوصي بـ الهادئ لنوع شخصية INFJ؟

يناصر الكتاب التعرف على القيادة الانطوائية و أنماط العمل التي غالبًا ما يجسدها أصحاب الشخصية الانطوائية الانطوائية، مثل الاستماع العميق والتعاطف واتخاذ القرارات المدروسة

تؤكد هذه الدراسة على حاجة الأشخاص من أصحاب الشخصية المختلطة إلى العزلة والاستبطان لأنهم غالباً ما يقدّرون قيمة قضاء بعض الوقت بمفردهم لإعادة شحن طاقتهم بعد التفاعلات الاجتماعية

يمكن أن يستفيد أصحاب الشخصية الدافئة غير المتجانسة من الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ من أجل التواصل والتعاون الفعال أثناء التنقل في الديناميكيات الاجتماعية في البيئات الشخصية والمهنية

9. قوة الانطوائيين: لماذا حياتك الداخلية هي قوتك الخفية من تأليف لوري هيلجو

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عن الكتاب

المؤلف: لوري هيلجو

لوري هيلجو سنة النشر: 2008

2008 الوقت المقدر للقراءة: 5.5 ساعة

5.5 ساعة مثالي ل: الانطوائيون الذين يبحثون عن الجوانب الإيجابية للعزلة

الانطوائيون الذين يبحثون عن الجوانب الإيجابية للعزلة عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

استمرارًا لموضوع تسليط الضوء على الأفراد الانطوائيين، لدينا كتاب القوة الانطوائية للوري هيلجو.

مثل معظم المؤلفين في قائمتنا، تشاركنا لوري روايتها الشخصية كطبيبة نفسية وانطوائية. وهي تسلط الضوء على نقاط القوة الفريدة التي يتمتع بها الانطوائيون، مثل التأمل العميق، والتواصل الهادف، والإبداع. وبالإضافة إلى تحدي المعايير الاجتماعية التي تصب في صالح الانطوائية، تقدم الكاتبة حججاً قوية للسمات الانطوائية.

يعد الكتاب دليلًا ثاقبًا للانطوائيين، ويشجعهم على قبول ذواتهم الأصيلة. في عالم قد لا يشيد بالضرورة بنقاط قوتهم. مثل هذا المنظور الإيجابي هو تمكين للانطوائيين.

اقتباس من الكتاب

دعونا نوضح أمراً واحداً: الانطوائيون لا يكرهون الثرثرة لأننا نكره الناس. نحن نكره الحديث القصير لأننا نكره الحاجز الذي يخلقه بين الناس.

لوري هيلجو

لماذا نوصي بـ قوة الانطوائيين لنوع شخصية INFJ؟

يحتفي هذا الكتاب بالإبداع المرتبط بالانطواء، والذي يبرز بشكل خاص لأصحاب الشخصية الانطوائية الذين يتمتعون بطبيعتهم بالفن والخيال

إنها قراءة تمكينية من شأنها أن تساعد أصحاب الشخصية الانطوائية على اكتشاف قوتهم الداخلية ومرونتهم مع تحقيق التوازن بين العالم الداخلي والتوقعات الخارجية

يضع الكتاب لمسة إيجابية على العزلة، والتي غالباً ما يُنظر إليها بشكل سلبي. يؤكد الكتاب على حاجة الأشخاص من أصحاب الشخصية المختلطة إلى وقت خاص بهم للتفكير والتأمل

10. 100 يوم للهدوء: يوميات للعثور على الهدوء اليومي بقلم إيمي لي ميركيري###Amy Leigh Mercree

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عن الكتاب

المؤلف: إيمي لي ميركري

إيمي لي ميركري سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 5-10 دقائق لكل تمرين

5-10 دقائق لكل تمرين مثالي ل: أولئك الذين يبحثون عن مساحة ذهنية أفضل

أولئك الذين يبحثون عن مساحة ذهنية أفضل عدد الصفحات: 208 صفحة

208 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.0/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

غالبًا ما يجد الشخص القلق والمتوتر الذي يعاني من القلق والتوتر في التأمل وتدوين اليوميات. إذا كنت كذلك، فجرب تدوين يومياتك مع 100 يوم لتهدأ

في كتاب العمل هذا، جمعت إيمي لي ميركري مجموعة من مطالبات اليوميات والتمارين والتأملات لبث السلام والهدوء في الحياة اليومية. فكر في هذا الكتاب على أنه طريقك إلى الصحة النفسية والعقلية.

تتطرق المذكرات إلى اليقظة الذهنية والامتنان والرعاية الذاتية لبث الهدوء رغم تحديات الحياة المختلفة. ستجد أيضًا نصائح عملية بين تمارين الكتابة لتعزيز التوازن العاطفي والسلام. إذا كنت تبحث عن رفيق موثوق به لجعل اليقظة الذهنية عادةً وعيش نمط حياة هادئ، فيجب أن يكون هذا الكتاب المفضل لديك!

اقتباس من الكتاب

عندما تتوقف حرفيًا لتشم رائحة الزهور، فإنك تجدد نفسك ومن حولك.

إيمي لي ميركري

لماذا نوصي بـ 100 يوم للهدوء لنوع شخصية INFJ؟

يمكن لأصحاب الشخصيات من نوع INFJ ممارسة اليقظة الذهنية بشكل منهجي من خلال هذا الكتاب. تتماشى الرحلة التدريجية التي تمتد 100 يوم مع حاجتهم للهدف و الانضباط الذاتي لتحقيق النجاح ستساعد المذكرات الإرشادية الأشخاص من أصحاب الشخصيات البينية المتكاملة على التركيز على إيجاد الهدوء في روتينهم اليومي، بما يتوافق مع رغبتهم في تحقيق الرفاهية والتوازن الشامل

إنها ملاذ خاص لأصحاب المذكرات الإرشادية للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وتطلعاتهم، مما يلبي حاجتهم للتعبير الإبداعي والاستبطاني في مساحة آمنة

تُرسّخ هذه المجلّة واقع الأشخاص من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة مع تعزيز الأجواء الذهنية الإيجابية من خلال التأكيدات والرسائل المُشجّعة

11. الأمير الصغير لأنطوان دي سانت إكزوبيري*

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_/مراجع/ _https://www.goodreads.com/book/show/157993.The\\_Little\_Prince?ref=nav\_sb\ss\ss\_1\_18 Goodreads //%href/

عن الكتاب

المؤلف: أنطوان دو سانت إكزوبيري

أنطوان دو سانت إكزوبيري سنة النشر: 1943

1943 الوقت المقدر للقراءة: 1.5 ساعة ونصف الساعة

1.5 ساعة ونصف الساعة مثالي ل: الأفراد الذين يقدرون الجمال في اللحظات اليومية الصغيرة

الأفراد الذين يقدرون الجمال في اللحظات اليومية الصغيرة عدد الصفحات: 96 صفحة

96 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.32/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

الأمير الصغير لأنطوان دو سانت إكزوبيري هي رواية كلاسيكية خالدة. فهي تحكي مغامرات أمير صغير يسافر من كوكب إلى آخر ويلتقي بسكان مختلفين. تلعب كل شخصية من الشخصيات الغريبة دورًا محوريًا في سلسلة من القصص، وتشارك الأمير دروسًا عميقة في الحياة تبقى عالقة في ذهنه.

تستكشف الرواية موضوعات الحب والصداقة من خلال مجموعة من اللقاءات الغريبة والمحادثات المؤثرة. أثناء قراءة الكتاب، ستجد نفسك تتأمل في عجائب الطفولة وتعقيدات العلاقات الإنسانية وجمال الخيال.

أسلوب الكتابة والعمق المجازي يجعل الكتاب تحفة فنية حتى بعد مرور 80 عامًا على نشره.

اقتباس من الكتاب

كل البالغين كانوا أطفالاً ذات يوم... لكن القليل منهم فقط من يتذكر ذلك.

أنطوان دو سانت إكزوبيري

لماذا نوصي بـ الأمير الصغير لنوع شخصية INFJ؟

الأمير الصغير هو شخصية متعاطفة في رحلة لاكتشاف الذات وفهمها، وتوازن بين المثالية والواقعية. لا شيء يمكن أن يكون أكثر ارتباطاً بشخصية INFJ

السرد الخيالي والغريب الأطوار سوف يروق للطفل الذي بداخل شخصية INFJ. إنها تغذي الدهشة الطفولية والفضول الطبيعي والبراءة والمرح الموجود في شخصيات INFJ

يقدّر الأمير الصغير الروابط العاطفية العميقة مع الآخرين - البشر والحيوانات وحتى النباتات. هذا الموضوع سوف يتردد صداه مع حب INFJ لمثل هذه الروابط

تتحدث القصة عن الجمال في اللحظات اليومية الصغيرة التي قد لا يتم تقديرها في كثير من الأحيان. وهذا يتماشى مع قدرة أصحاب هذه الشخصية على اكتشاف ما هو غير عادي في الأشياء العادية لأنهم أكثر انسجاماً ووعياً بكل ما حولهم

13. رواية جين آير لشارلوت برونتي*

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عن الكتاب

المؤلفة: شارلوت برونتي

شارلوت برونتي سنة النشر: 1847

1847 الوقت المقدر للقراءة: 9.5 ساعة

9.5 ساعة مثالي ل: هواة روايات الفترة الزمنية

هواة روايات الفترة الزمنية عدد الصفحات: 532 صفحة

532 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.15/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

من خلال جين آير، تنسج شارلوت برونتي قصة مقنعة عن الحب، والأخلاق، والطبقة الاجتماعية، وأدوار الجنسين، والسعي وراء الاستقلال. تأخذ هذه الرواية القارئ في رحلة صاخبة هي حياة جين آير وصراعاتها.

بعد أن تيتمت جين وأسيئت معاملتها في طفولتها، تتحمل جين المشاق في سبيل مواصلة التعليم بينما تطور بوصلة أخلاقية قوية ومرونة. تحصل على وظيفة مربية في قاعة ثورنفيلد هول، حيث تلتقي بالسيد روشستر الكئيب والغامض. تختبر علاقتهما المعقدة والمتطورة قناعة جين الأخلاقية.

أثناء قراءة الكتاب، ستجد عناصر قوطية في جميع أنحاء السرد تضيف إلى الجو المخيف والغامض لقاعة ثورنفيلد هول. سيجعلك برونتي أيضًا تناقش بين العقل، والوكالة الفردية والتوقعات المجتمعية، والبحث عن الهوية والانتماء.

اقتباس من الكتاب

أفضل دائمًا أن أكون سعيدًا على أن أكون كريمًا.

شارلوت برونتي

لماذا نوصي بـ جاين آير لنوع شخصية INFJ؟

يستكشف الكتاب شخصيات غنية ودقيقة ومعقدة من شأنها أن تجذب أصحاب الشخصية غير المتجانسة إلى عوالمهم الداخلية المعقدة

إن أمل جين آير ومرونتها وقناعاتها الأخلاقية القوية، حتى في مواجهة الشدائد، ستجذب إحساس القوة الداخلية والعدالة لدى أصحاب الشخصية غير المتكاملة

بما أن الأشخاص من ذوي الشخصيات غير المتجانسة غالباً ما ينجذبون إلى الروايات التاريخية والفترات التاريخية، سيجدون الخلفية الفيكتورية للكتاب والمعايير الاجتماعية المقابلة مثيرة للاهتمام

تساعد موضوعات الاستقلال، والتمكين، والبحث عن الهوية، والخلاص، والتسامح، في أن يصل الكتاب إلى جميع النقاط الجميلة في كتب أصحاب الشخصيات غير المتجانسة المثالية

14. وبعد ذلك لم يكن هناك أحد من تأليف أجاثا كريستي

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عن الكتاب

المؤلف: أجاثا كريستي

أجاثا كريستي سنة النشر: 1939

1939 الوقت المقدر للقراءة: 4.5 ساعة

4.5 ساعة مثالي ل: الأشخاص الذين يحبون الألغاز المعقدة

الأشخاص الذين يحبون الألغاز المعقدة عدد الصفحات: 264 صفحة

264 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.3/5 (جودريدز)



ملخص بدون مفسد

وبعد ذلك لم يكن هناك أحد هي رواية جريمة مثيرة في غرفة مغلقة من تأليف مايسترو الغموض أجاثا كريستي.

تبدأ القصة بعشرة أشخاص غرباء تماماً يتم استدراجهم إلى جزيرة معزولة بذرائع مختلفة. عند وصولهم، يكتشفون اختفاء مضيفهم ويجدون رسالة مسجلة تتهم كل واحد منهم بجريمة قتل لم تأخذ العدالة مجراها بحقهم. تضيع الشخصيات على الجزيرة دون أي وسيلة للهرب، وتصاب الشخصيات بالخوف والارتياب والشعور بالذنب. ويزداد الجو المخيف اشتعالاً مع مقتل كل شخصية من الشخصيات بطرق تعكس أغنية الأطفال عشرة جنود صغار. ومع تناقص عدد الناجين، يجب على الجميع مواجهة ماضيهم المظلم السري قبل فوات الأوان.

وبعدها لم يكن هناك أحد هي رواية مشوقة لا يمكنك تركها بمجرد البدء في القراءة. ستتركك هذه الرواية على حافة مقعدك حتى الصفحة الأخيرة!

اقتباس من الكتاب

ولكنني أدرك الآن أنه لا يمكن لأي فنان أن يكتفي بالفن وحده. هناك توق طبيعي للاعتراف الذي لا يمكن أن يكون مكسباً.

أجاثا كريستي

لماذا نوصي بـ ثم لم يكن هناك أحد لنوع شخصية INFJ؟

يحب ذوو الشخصيات من نوع INFJ الألغاز والألغاز. لقد ترك هذا الكتاب الأيقوني تأثيراً دائماً على هذا النوع من الروايات بتقلباته وانعطافاته غير المتوقعة، مما جعله المفضل لدى الجميع

الكتاب هو شهادة على مهارات كريستي في الملاحظة الاجتماعية، وهو ما سيرتبط به أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتوقعة من ذوي الشخصيات غير المتوقعة

يتميز الكتاب بشخصيات معقدة ذات قصص خلفية معقدة وأسرار ودوافع خفية سيستمتع بها أصحاب الشخصيات غير المتجانسة

ديناميكيات المجموعة المتغيرة واستكشاف كيف يتفاعل الأفراد تحت الضغط يمنح أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة رؤى فريدة في الطبيعة البشرية والتوقعات المجتمعية

انتقاء الكتب المناسبة لـ INFJ وتطبيق ما تعلمته

تلعب القراءة دورًا محوريًا في عالم كل شخص من أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتجانسة. فاختيار الكتب أو القصص يتجاوز مجرد التسلية؛ فبالنسبة لهم، الكتب هي طريق للتأمل الذاتي والنمو الشخصي. يلعب الأدب دورًا تحويليًا في تشكيل وجهات نظرهم وقيمهم وخياراتهم.

مع وضع ما سبق في الاعتبار، إليك بعض الطرق التي يمكن لأصحاب الشخصية الدافئة من ذوي الميول العاطفية المختلطة اختيار الكتب المناسبة وتطبيق ما تعلموه:

استكشف أنواعًا متنوعة ، بدءًا من الكتب الفلسفية غير الخيالية إلى الكتب الخيالية المثيرة للتفكير. كلما قرأت أكثر، كلما ازدادت معرفتك بالكتب

، بدءًا من الكتب الفلسفية غير الخيالية إلى الكتب الخيالية المثيرة للتفكير. كلما قرأت أكثر، كلما ازدادت معرفتك بالكتب انضم إلى نوادي الكتب أو شارك في مناقشات أدبية مع أشخاص آخرين من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة لتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر متنوعة واكتشاف كتب جديدة

أو شارك في مع أشخاص آخرين من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة لتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر متنوعة واكتشاف كتب جديدة اشترك في تحديات القراءة مثل تحدي القراءة في نادي الكتاب 52 الذي يشاركك في القراءة القائمة على القراءة السريعة قائمة المهام مع أمثلة للحفاظ على الاتساق والتحفيز

مثل تحدي القراءة في نادي الكتاب 52 الذي يشاركك في القراءة القائمة على القراءة السريعة قائمة المهام مع أمثلة للحفاظ على الاتساق والتحفيز شارك في المنتديات والمجتمعات والمنصات الأخرى عبر الإنترنت حيث يمكن لـ INFJs الاستفادة من المعرفة المشتركة للقراء العالميين لإضافة الكتب المناسبة إلى قائمة الكتب التي يرغبون في قراءتها

حيث يمكن لـ INFJs الاستفادة من المعرفة المشتركة للقراء العالميين لإضافة الكتب المناسبة إلى قائمة الكتب التي يرغبون في قراءتها احتفظ ب دفتر يوميات تأملي لتسجيل أفكارك ومشاعرك ورؤاك وردود أفعالك أثناء القراءة لاستيعاب التعلم

لتسجيل أفكارك ومشاعرك ورؤاك وردود أفعالك أثناء القراءة لاستيعاب التعلم ابحث بنشاط عن فرص لتطبيق الدروس المستفادة من الكتب في سيناريوهات العالم الحقيقي

لتطبيق الدروس المستفادة من الكتب في سيناريوهات العالم الحقيقي طوّر عادة التعلم المستمر من خلال تخصيص وقت للقراءة. يمكنك أيضًا ممارسة تحديد الأهداف والتخطيط باستخدام أدوات مثل برنامج إدارة المهام # ## شخصيتك تشكل العالم من حولك

القراءة هي غذاء لروح الشخص الذي يتصف بـ INFJ. فهي تشكل شخصيتهم، وهم بدورهم يشكلون العالم من حولهم.

وبصفتهم مخططين ومنظمين مهووسين بالتخطيط والتنظيم مع التركيز الداخلي باعتباره نقطة قوتهم، قد لا يزال أصحاب الشخصية غير النمطية يعانون من صعوبة في ضبط العالم الخارجي من الملهيات. إدارة الوقت وتعدد المهام هي نقاط ضعف في درعهم.

صدق أو لا تصدق, أدوات إدارة المشاريع المخصصة مثل ClickUp يمكن أن تساعد. كيف؟ إليك بعض الأمثلة العملية على فائدتها:

ابقَ منظمًا مع صندوق الوارد ClickUp Inbox الذي تم تجديده - تنقّل بين أولوياتك وأنجز عملك

نظّم مهامك (سواء كانت قائمة قراءة أو مهامك اليومية في العمل) على النحو التالي مهام ClickUp وقم بترميزها حسب النوع، وحدد أولوياتها. سيساعدك هذا المستوى من التنظيم على البقاء منظمًا وعلى رأس المهام

تنظيم مكتبتك كلوحات كانبان على ClickUp

قم بتعيين الأهداف الشخصية والمهنية والمواعيد النهائية والتذكيرات داخل ClickUp. تصور تقدمك على شكل لوحة كانبان في ClickUp واحتفل في كل مرة تقوم فيها بنقل شيء ما من "العمل عليه" إلى "تم إنجازه"!

داخل ClickUp. تصور تقدمك على شكل لوحة كانبان في ClickUp واحتفل في كل مرة تقوم فيها بنقل شيء ما من "العمل عليه" إلى "تم إنجازه"! نظرًا لأن INFJs يحبون القيام بأعمالهم الخاصة، ستحب أن تكون قادرًا على تخصيص ClickUp لتتناسب مع تفضيلاتك. اختر كيف تريد أن تظهر لك الأشياء؛ مع أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة لـ ClickUp للاختيار من بينها، هناك ما يناسب كل أنواع الشخصيات. يمكنك أيضًا استخدام الحقول المخصصة في ClickUp لبناء طريقتك في تنظيم وتتبع عملك.

مستندات ClickUp Docs لتوثيق ومشاركة المعلومات المهمة (أو مراجعات كتابك)

استخدم مستندات ClickUp لـ لتدوين أفكارك وتأملاتك وتعلمك من كتبك. في العمل، استخدم الميزة لـ إنشاء قواعد المعرفة ومشاركتها (أنت تعلم أنك تحب ذلك!)، والمستندات ذات التصميم الجميل بجميع أنواعها.

وتأملاتك وتعلمك من كتبك. في العمل، استخدم الميزة لـ (أنت تعلم أنك تحب ذلك!)، والمستندات ذات التصميم الجميل بجميع أنواعها. هل تواجه مشكلة في الحفاظ على التنظيم؟ أنشئ قوائم المهام وقوائم المراجعة لكل شيء بدءاً من كومة الكتب التي تقرأها وترتيبات السفر إلى أفكارك لاجتماع الفريق القادم.

سواء كانت تطبيقات ClickUp شخصية أو مهنية، فإن تطبيقات ClickUp لا حصر لها. استخدمها بالطريقة التي تريدها. كنا سنقول المزيد، ولكننا نعلم أن الأشخاص الذين يحبون الاستكشاف، لذا سنتركك لتستكشف المنصة بنفسك. جربها مجاناً اليوم!

أسئلة وأجوبة

**1. ما هو أفضل كتاب لـ INFJ؟

قد تختلف تفضيلات INFJ، ولهذا السبب لا يوجد كتاب "أفضل" للجميع. استكشف الكتب من القائمة المذكورة أعلاه لاكتشاف ما يناسبك.

**2. ما هو أفضل نوع من الكتب لـ INFJ؟

غالبًا ما يحب الأشخاص من أصحاب الشخصيات من ذوي الشخصيات غير المتجانسة الكتب التي تستكشف المشاعر الإنسانية والعلاقات والتأمل. أنواع الخيال، والأدب، والخيال التاريخي، وعلم النفس، والفلسفة، وأنواع المساعدة الذاتية التي تروق على وجه التحديد لـ INFJs.

**3. ما هي الموضوعات التي يحبها أصحاب الشخصية المختلطة؟

ينجذب أصحاب هذا النوع من الشخصيات من ذوي الشخصيات المختلطة إلى موضوعات مثل التعاطف، ومعنى الحياة، وعلم النفس، والأدب، والعدالة الاجتماعية، والروحانية، والنمو الشخصي.