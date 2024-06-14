أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Slack في 2025

إن تطبيق المراسلة القوي هو العمود الفقري لسير العمل بشكل جيد، وقد برز تطبيق Slack كأحد أكثر الخيارات شعبية. فكر في الأمر كمكتب افتراضي حيث يمكن لفريقك أن يتواصلوا من خلاله لتبادل الأحاديث أو الإعلانات المهمة أو لتمني عيد ميلاد سعيد لبعضهم البعض. 🎂

إلى جانب تمكين التواصل دون عناء , سلاك يمكن أن يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع من خلال عمليات التكامل المختلفة والتخفيف من بعض العزلة التي تأتي مع العمل عن بُعد .

ومع ذلك، Slack أبعد ما يكون عن الكمال - فهو ليس في متناول الجميع، وقليل من تتبع المشروع وميزات الإدارة لن تضر.

لمساعدتك في العثور على تطبيق يتيح لك جمع فريقك في مكان واحد دون الحاجة إلى استخدام منصات إضافية أو إنفاق الكثير من المال، سنعرض لك أفضل 10 بدائل لتطبيق Slack تستحق المراجعة.

فهم سلاك: القيود والمراجعة

قبل أن نغوص في عالم بدائل سلاك التفصيلية، من الضروري أن فهم سلاك نفسها، بما في ذلك نقاط قوتها وضعفها. أصبح Slack، كأداة تعاون، شائعًا لقدرته على تبسيط التواصل داخل الفرق. واجهته بديهية، مما يجعل التعاون في الوقت الحقيقي، ومشاركة الملفات، وأرشفة الرسائل أمرًا بسيطًا. ومع ذلك، مثل أي منصة أخرى، فإن Slack لها حدودها.

عبر Slack

قيود سلاك

التكلفة : أحد أهم مشاكل المستخدمين مع Slack هو هيكل التسعير الخاص به. فعلى الرغم من وجود إصدار مجاني، إلا أنه يحتوي على العديد من القيود، مثل سجل الرسائل المحدود والتكامل المحدود. وللحصول على الوظائف الكاملة، يجب على الفرق الترقية إلى باقات باهظة الثمن.

: أحد أهم مشاكل المستخدمين مع Slack هو هيكل التسعير الخاص به. فعلى الرغم من وجود إصدار مجاني، إلا أنه يحتوي على العديد من القيود، مثل سجل الرسائل المحدود والتكامل المحدود. وللحصول على الوظائف الكاملة، يجب على الفرق الترقية إلى باقات باهظة الثمن. مشاكل في الواجهة : على الرغم من أنواجهة Slack سهلة الاستخدام بشكل عامإلا أنها قد تصبح مزدحمة ويصعب التنقل فيها مع تعدد القنوات والمحادثات. لا توجد طريقة لتنظيم القنوات في فئات، مما قد يؤدي إلى الارتباك وفقدان الرسائل.

: على الرغم من أنواجهة Slack سهلة الاستخدام بشكل عامإلا أنها قد تصبح مزدحمة ويصعب التنقل فيها مع تعدد القنوات والمحادثات. لا توجد طريقة لتنظيم القنوات في فئات، مما قد يؤدي إلى الارتباك وفقدان الرسائل. محدودية مؤتمرات الفيديو: على الرغم من أن Slack يدعم مكالمات الفيديو، إلا أنه موجه بشكل أساسي نحو الدردشة. تفتقر وظيفة عقد مؤتمرات الفيديو إلى الميزات المتقدمة الموجودة في منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى، مثل غرف الاستراحة أو عناصر التحكم المتقدمة في كتم الصوت.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Slack؟

كل تطبيق اتصالات الفريق يأتي مع نقاط بيع فريدة من نوعها، والميزات التي يجب أن تتوقعها تعتمد إلى حد كبير على سير عملك. ومع ذلك، هناك بعض المربعات التي يجب على كل منصة أن تتحقق منها:

واجهة سهلة الاستخدام : عند اختيار تطبيق للمراسلة، لا تتردد في الحكم على الكتاب من غلافه - تضمن لك واجهة المستخدم المصممة جيدًا إمكانية التنقل واستخدام التطبيق بغض النظر عن مهاراتك التقنية

: عند اختيار تطبيق للمراسلة، لا تتردد في الحكم على الكتاب من غلافه - تضمن لك واجهة المستخدم المصممة جيدًا إمكانية التنقل واستخدام التطبيق بغض النظر عن مهاراتك التقنية الدعم عبر المنصات : تأكد من أن التطبيق الذي اخترته يوفر دعمًا قويًا لسطح المكتب والهاتف المحمول حتى يتمكن فريقك من الوصول إليك سواء كانوا يعملون من المكتب,منزلهمأو الشاطئ 🏖️

: تأكد من أن التطبيق الذي اخترته يوفر دعمًا قويًا لسطح المكتب والهاتف المحمول حتى يتمكن فريقك من الوصول إليك سواء كانوا يعملون من المكتب,منزلهمأو الشاطئ 🏖️ مشاركة الملفات : منصة تواصل قوية تتجاوز النص العادي ويمكن أن تكون بمثابة منزل لموجزات مشروعك,صور بناء الفريقوغيرها من الملفات وأنواع الوسائط الأخرى التي ترغب في مشاركتها

: منصة تواصل قوية تتجاوز النص العادي ويمكن أن تكون بمثابة منزل لموجزات مشروعك,صور بناء الفريقوغيرها من الملفات وأنواع الوسائط الأخرى التي ترغب في مشاركتها التعاون في الوقت الحقيقي : منالتقويمات المشتركة وقواعد البيانات إلى تفويض المهام والنظرات العامة، يجب أن يكون تطبيقك مليئًا بمجموعة من الميزات التي تضمن بقاء فريقك على نفس الصفحة

التكاملات : تطبيق المراسلة هو جزء واحد فقط من أحجية سير عملك. تأكد من أنه يتصل بسلاسة بالمنصات الأخرى التي تستخدمها، مما يسمح لك بإنشاء نظام بيئي متماسك

: تطبيق المراسلة هو جزء واحد فقط من أحجية سير عملك. تأكد من أنه يتصل بسلاسة بالمنصات الأخرى التي تستخدمها، مما يسمح لك بإنشاء نظام بيئي متماسك مشاركة الشاشة: يجب أن يحتوي تطبيق المراسلة الذي يحتوي على مشاركة الملفات والمحادثات الجماعية ومكالمات الصوت والفيديو على إمكانيات مشاركة الشاشة

## أفضل 10 بدائل ومنافسين لتطبيق Slack لاستخدامها في 2024

إذا لم يعجبك تطبيق Slack، فلا تقلق - فهناك الكثير من الخيارات الأخرى التي يمكنك استكشافها. دعنا نستعرض أكثر 10 منها قدرة. 🏆

1. انقر فوق - الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي

جرّب عرض الدردشة

أضف أعضاء الفريق إلى المناقشات وتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

ClickUp هو سكين الجيش السويسري لإدارة المشاريع والتعاون، والمراسلة الفورية هي واحدة من أكثر أدواته حدة. مع عرض ClickUp Chat ، يمكنك إنشاء قنوات اتصال لمشاريع محددة أو إحضار فرق متعددة الوظائف معًا والتعاون في الوقت الفعلي.

مع إمكانات مشاركة الشاشة، يمكنك تحسين تواصل الفريق مباشرة في النظام الأساسي، لذلك من الأسهل مشاركة تسجيلات الشاشة - مما يجعلها واحدة من أفضل بدائل Slack مع إدارة المهام الميزات المتضمنة.

يمكنك دعوة أعضاء الفريق إلى محادثات محددة والتأكد من أن جميع الاتصالات تتم على أساس الحاجة إلى المعرفة. أنت لا تقتصر على النص العادي، حيث يمكنك تضمين أنواع مختلفة من المحتوى ، من صفحات الويب ومقاطع الفيديو إلى المستندات و قواعد بيانات جداول البيانات . 📊

عندما تلتزم بالنص، يمكنك استخدام خيارات تنسيق متنوعة لإضافة قوائم مرجعية ولافتات وعناصر أخرى دون عناء. بفضل /الأوامر المائلة، يمكنك تنسيق نصك بنقرة واحدة.

ليست طريقة عرض الدردشة هي الطريقة الوحيدة للتعاون في ClickUp - يمكنك استخدام ميزات إضافية لإنشاء سير عمل مبسط، مثل:

التعليقات المعينة للفت انتباه شخص ما على الفور إلى عناصر العمل

مهام النقر فوق المهام لتفويض العمل وتتبع التقدم المحرز من خلال عدة طرق عرض

مستندات ClickUp لإنشاء قواعد ويكي وقواعد معرفية قوية ومشاركتها والتعاون فيها

تحافظ سلاسل التعليقات على تنظيم المحادثات داخل المهمة حتى لا يضطر المستخدمون إلى التمرير خلال كل تعليق

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تطوير إطار عمل فعال للتواصل، فنحن نساعدك في ذلك! استخدم ClickUp قالب استراتيجية التواصل الداخلي وخطة العمل لتعيين أهداف التواصل وتطوير استراتيجية متقنة دون عمل يدوي.

ClickUp أفضل الميزات

كليك أب كليب للتواصل مع أعضاء الفريق من خلال تسجيلات الشاشة

تنسيق نصي قوي ومشاركة الملفات

التواصل في الوقت الحقيقي

روابط ومرفقات مجمعة للحصول على نظرة عامة واضحة

تفويض شامل للمهامتحديد الأهدافومراقبة التقدم المحرز

المحادثات على مستوى الشركة والمحادثات الخاصة بالمشروع

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من المنصة

مستندات تعاونية مع روابط قابلة للمشاركة وعناصر تحكم في الأذونات

قوالب خطة التواصل لتطوير أنظمة فعالة

أكثر من 1,000 عملية تكامل

قيود ClickUp

لا توجد اجتماعات صوتية أو اجتماعات فيديو (على الرغم من أنه يمكنك استخدام ClickUp Clips لمشاركة تسجيلات الشاشة ضمن عرض الدردشة)

منحنى تعليمي ملحوظ بسبب ميزات إدارة المهام الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/156727/undefined/ Slack مقابل ClickUp %/%href/_

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2. Microsoft Teams - الأفضل لمستخدمي Microsoft

عبر: فرق مايكروسوفت أصدرت العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة تطبيقات تعاونية، لكن خيار مايكروسوفت يبرز لعدة أسباب. Teams تطبيق غني بالميزات يركز على عقد المؤتمرات بدلاً من المراسلة البسيطة، حيث يتيح لك استضافة اجتماعات كبيرة مع ما يصل إلى 300 مشارك. يمكن أن تستمر الجلسات لمدة تصل إلى 30 ساعة، وستحصل على العديد من الميزات المفيدة، مثل

خلفيات مخصصة

منع الضوضاء

اجتماعات مجدولة

إذا كنت لا تزال تفضل السماح لأصابعك بالتواصل بدلاً من صوتك، فيمكنك الاستفادة من واجهة دردشة نظيفة وسهلة الاستخدام. للأسف، لا يمكنك أن تكون مبدعًا في استخدام الخطوط والأنماط لأن ميزات تحرير النص محدودة جدًا - هناك ثلاثة أحجام للنص للاختيار من بينها إلى جانب خيارات التنسيق الأساسية (غامق ومائل وما إلى ذلك).

على الجانب المشرق، يمكنك مشاركة أنواع مختلفة من الملفات والتأليف المشترك للمستندات من خلال تطبيق Microsoft 365، الذي يشمل Word وExcel وPowerPoint. 📄

أفضل ميزات Microsoft Teams

ما يصل إلى 300 مشارك في الدردشة أو اجتماع الفيديو

التعاون في الوقت الفعلي

المشاركة في الاجتماعات بدون حساب

تعليقات وتعليقات توضيحية مباشرة للاجتماعات

قيود Microsoft Teams

لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المهام أو المشاريع

خيارات تنسيق النص محدودة

تسعير #### مايكروسوفت تيمز

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 14,400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 14,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/14540/undefined/ بدائل مايكروسوفت Teams_Microsoft Teams *%/%href/_

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3. ديسكورد - الأفضل لبناء المجتمع

عبر خلاف إذا كنت تبحث عن منصة دردشة بسيطة بدون أجراس وصفارات, يمكن أن يكون تطبيق Discord تطبيقًا ممتعًا ومفيدًا (ولا، ليس فقط للاعبين). 🕹

طريقة عملها بسيطة جدًا - يمكنك إنشاء خادم، يمكنك تقسيمه إلى قنوات قائمة على المواضيع مع ترك الدردشة الجماعية الرئيسية للإعلانات على مستوى الشركة و/أو المحادثات غير الرسمية.

القنوات هي قنوات تعتمد على الدعوة، ويمكنك تعيين أذونات مختلفة واستخدام أدوات الإشراف لتحديد من يمكنه المساهمة في الدردشة وكيف. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قناة مخصصة للتحديثات يمكنك أنت فقط إرسال الرسائل إليها، بينما يمكن للآخرين قراءة الرسائل والرد عليها.

يوفر ديسكورد أيضًا مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، على الرغم من أنها ليست بنفس قدرة أدوات المؤتمرات المخصصة، فهي تسمح فقط بما يصل إلى 25 مستخدمًا، وهو ما قد يكون محدودًا جدًا للفرق الكبيرة.

ديسكورد أفضل الميزات

مكالمات فيديو ومكالمات صوتية منخفضة الكمون

قنوات عامة وخاصة

حد تحميل يصل إلى 500 ميغابايت لكل ملف

رموز تعبيرية وردود فعل مخصصة

قيود ديسكورد

غير مناسب لإدارة المشاريع الشاملة

كانت هناك شكاوى حول جودة المكالمات الصوتية على الأجهزة المحمولة

تسعير ديسكورد

مجاني الإصدار

نيترو أساسي : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا نيترو : 9.99 دولار/شهرًا

: 9.99 دولار/شهرًا تعزيز الخادم: 4.99 دولار/خادم شهرياً

ديسكورد التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.7/5 (370 تقييم)

: 4.7/5 (370 تقييم) TrustRadius: 8.7/10 (160 مراجعة)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/56603/undefined/ بدائلالخلاف_ *%/href/_

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4. Rocket.Chat - الأفضل للتخصيص مفتوح المصدر

عبر Rocket.Chat إذا ركزنا فقط على التعاون الجماعي، فقد لا يبدو Rocket.Chat مذهلاً للوهلة الأولى - فأنت تحصل على بعض الميزات القياسية التي نراها في معظم المنصات، مثل:

القنوات الخاصة والعامة جنبًا إلى جنب مع الدردشات الفردية

مشاركة الملفات

قراءة الإيصالات

سجل البحث

على الرغم من الميزات التي تبدو أساسية، إلا أن هذا التطبيق يستحق بالتأكيد مكاناً في قائمتنا لسبب واحد - وظائف الدردشة التي تواجه العملاء. على وجه التحديد، فهو يقدم تفاعلات العملاء متعددة القنوات للسماح لك بالدردشة مع العملاء، بغض النظر عن منصة المراسلة التي يستخدمونها. يتم توجيه جميع الاتصالات إلى Rocket.Chat، مما يساعدك على تبسيط دعم العملاء الجهود المبذولة

إذا لم يكن ذلك مثيرًا للإعجاب بما فيه الكفاية، يمكنك أيضًا استخدام واجهة برمجة تطبيقات Rocket.Chat لـ تضمين محرك دردشة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقك على الهاتف المحمول! 📱

بشكل عام، تهدف هذه المنصة إلى أن تكون حلاً موحداً لجميع احتياجاتك الداخلية والخارجية للدردشة. كما أنها مشفرة من طرف إلى طرف، وهو إجراء أمني سيقدره المستخدمون المهتمون بالخصوصية.

Rocket.Chat أفضل الميزات

سجل كامل للرسائل

قوالب الرسائل

أتمتة سير العمل

تحليلات في الوقت الحقيقي لمحادثات العملاء متعددة القنوات

مفتوح المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف

قيود #### قيود Rocket.Chat

قد تكون معقدة للغاية بالنسبة للمستخدم العادي

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء كبيرة

أسعار Rocket.Chat

المجتمع : مجاناً

: مجاناً المؤسسة (للتواصل الداخلي): 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 25 مستخدمًا

(للتواصل الداخلي): 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 25 مستخدمًا المؤسسة (للتواصل الخارجي): 35 دولار/شهرًا لكل وكيل بحد أدنى خمسة وكلاء

Rocket.Chat التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (320+ تقييم)

: 4.2/5 (320+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (140+ تقييم)

5. محادثة Google - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر محادثة جوجل إذا كنت تستخدم تطبيقات أخرى من مجموعة Google Workspace (Gmail, مستندات جوجل إلخ)، قد يكون تطبيق Google Chat منطقيًا تمامًا لأنه جزء من نفس النظام البيئي. إنه تطبيق خفيف الوزن بدون الكثير من الميزات المتقدمة التي يجب أن تكون قوية بما يكفي لتطبيق دردشة جماعي متوسط.

إلى جانب الدردشات الفردية، يمكنك إنشاء مساحات جماعية تستوعب ما يصل إلى 50000 مشارك! وهذا يفتح بالتأكيد بعض الإمكانيات للتواصل الجماعي الكبير. هذا وحده يجعل التطبيق يستحق التفكير فيه إذا كنت تريد ضمان قابلية التوسع من منظور حجم فريقك. 📈

تشمل الميزات البارزة الأخرى لـ Google Chat ما يلي:

التأليف الذكي والتصحيح التلقائي

المحادثات الصوتية واجتماعات الفيديو

التكامل مع تطبيقات Google Workspace الأخرى ومنصات الجهات الخارجية (Asana وWorkday وغيرها)

رموز تعبيرية مخصّصة وصور GIF مدمجة وردود الفعل

من المزايا الصغيرة ولكن البارزة في دردشة Google هي سلسلة الرسائل المضمّنة في السطر، والتي تتيح لك بدء سلسلة رسائل مرتبطة برسالة فردية دون مغادرة نافذة الدردشة. سيظهر الموضوع بجانب الدردشة الرئيسية حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على كليهما.

أفضل ميزات دردشة Google Chat

واجهة بسيطة

وصول الضيف إلى الدردشات

تلخيص آلي للدردشة

العديد من عمليات التكامل الأصلية والخارجية

إصدار مجاني متعدد الاستخدامات مقارنة ببدائل Slack الأخرى

قيود دردشة Google

يتم الاحتفاظ بالميزات المفيدة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع (خاصية التأليف الذكي، منع فقدان البيانات، إلخ)

لا يمكن أن يزيد طول الرسائل عن 4,096 حرفًا

تسعير محادثة Google Chat

مجانًا

موقع Google Workspace Business Starter : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار Google Workspace Business Standard : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Google Workspace Business Plus : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة Google Workspace Business Enterprise: مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات محادثة Google Chat

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2,200 تقييم) TrustRadius: 8.0/10 (140+ تقييم)

6. Flock - الأفضل للبساطة وسهولة الاستخدام

عبر: القطيع Flock هو تطبيق بسيط ومصمّم بشكل جيد يتحقق من جميع المربعات الأساسية لتطبيقات التواصل الجماعي - الدردشات الجماعية والمكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو. عندما تبحث تحت السطح، ستكتشف أيضًا العديد من الميزات القيّمة التي تساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك، مثل:

استطلاعات الرأي المدمجة التي تسرّع عملية اتخاذ القرار

التي تسرّع عملية اتخاذ القرار بحث مدمج يتيح لك العثور على رسائل وملفات وروابط محددة وما إلى ذلك.

يتيح لك العثور على رسائل وملفات وروابط محددة وما إلى ذلك. ملاحظات صوتية عندما تكون الكتابة متعبة للغاية

توفر المنصة أيضًا مكتبة تطبيقات غنية تتضمن تكاملات مع مستندات Google وDropbox, تطبيقات الوسائط الاجتماعية وغيرها من المنصات الشائعة. ستجد أيضًا أدوات مطور مفيدة تتيح لك القيام بكل شيء بدءًا من إضافة مقتطفات التعليمات البرمجية إلى تلقي إشعارات بشأن الأعطال أو الأخطاء. 👾

إذا لم تجد ما تحتاجه في مكتبة التطبيقات، يمكنك إنشاء تطبيقات Flock الخاصة بك لتوسيع وظائف المنصة بشكل أكبر.

Flock أفضل الميزات

طرق مختلفة للتواصل (الرسائل النصية والملاحظات الصوتية والمكالمات ومؤتمرات الفيديو)

العشرات من عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية

بحث شامل

المهام معتواريخ الاستحقاق والتذكيرات

قيود القطيع

لا توجد قنوات خاصة مع الباقة المجانية على عكس بدائل Slack الأخرى

مساحة تخزين محدودة (تصل إلى 20 جيجابايت لكل عضو، حتى مع أعلى مستوى)

تسعير #### فلوك

المبتدئين : مجانًا (لما يصل إلى 20 مستخدمًا)

: مجانًا (لما يصل إلى 20 مستخدمًا) محترف : 4.5 دولار شهريًا لكل مستخدم (مع فواتير سنوية)

: 4.5 دولار شهريًا لكل مستخدم (مع فواتير سنوية) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قطيع

G2 : 4.4/5 (240+ تقييمات)

: 4.4/5 (240+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (320+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/107989/undefined/ بدائل القفل *%/مرجع/_

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7. رسول القوات - الأفضل للفرق الواعية بالأمان

عبر: رسول القوات Troop Messenger هو تطبيق متقدم يركز على التعاون والتنظيم. عندما تنشئ قناة، سترى الكثير من الأدوات المفيدة بالإضافة إلى المراسلة ومشاركة الملفات، وأبرزها

فلاتر الدردشة التي تتيح لك فصل الصور والمستندات والملفات الأخرى عن الدردشة الرئيسية

التي تتيح لك فصل الصور والمستندات والملفات الأخرى عن الدردشة الرئيسية محرر التعليمات البرمجية الذي يتيح للعديد من المطورين كتابة التعليمات البرمجية في نفس الوقت

الذي يتيح للعديد من المطورين كتابة التعليمات البرمجية في نفس الوقت تعديل الرسائل واسترجاعها (الذي يحذف الرسالة لكل من المرسل والمستلم)

الميزة المفيدة بشكل خاص هي العملية، والتي تتيح لك إرسال رسائل وملفات إلى عدة أشخاص أو مجموعات دون إنشاء قناة جديدة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا عند إرسال تحديثات أو مستندات لمرة واحدة لا تستحق محادثة مخصصة.

إذا كان أحد أعضاء الفريق يشعر بالإحباط، يمكنك الاستفادة من ميزة التعطيل التي تفتح نافذة خاصة وتتيح لك الدردشة معه على انفراد. تختفي جميع الرسائل بمجرد انتهاء صلاحية المؤقت المحدد مسبقاً، لذلك يبقى كل ما يقال سرياً. 🔒

أفضل ميزات #### Troop Messenger

تنظيم مريح من خلال المجموعات المشتركة والمفضلة

مشاركة الملفات والشاشة مع معاينات المرفقات

مجموعات البث المباشر لبث الإعلانات

خلفيات الدردشة للتخصيص وخيارات مشاركة الشاشة

تتوفر دردشات جماعية

قيود ماسنجر القوات

لا توجد خطة مجانية

مشاركة الوسائط المقيدة (ما يصل إلى خمسة ميغابايت لكل صورة و20 ميغابايت لكل فيديو) والتي تبرز مقارنة بالبدائل الأخرى ل Slack

تسعير برنامج Troop Messenger

المؤسسة : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم أعلى : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

8. شانتي - الأفضل للفرق الصغيرة

عبر شانتي Chanty هو تطبيق نظيف وبديهي ينظم مساحة العمل الخاصة بك بسهولة. عند دخولك إلى التطبيق، سترى ما يسمى دفتر المهام ، وهو مركز مركزي يمكنك من خلاله فتح مهام الفريق والقنوات العامة والخاصة والملفات والروابط المشتركة وكل شيء آخر يقدمه التطبيق.

عند إنشاء قناة، يمكنك تحديد من يمكنه إرسال الرسائل ومن يمكنه قراءتها فقط. يمكنك أيضًا إنشاء المهام مباشرةً من الدردشة، مما يجعل التفويض أمرًا سهلاً للغاية. يمكن بعد ذلك عرض المهام على لوحة كانبان للحصول على نظرة عامة شاملة.

يتكامل تشانتي مع العديد من البرامج، بما في ذلك الحلول السحابية الشائعة وغيرها من تطبيقات إدارة المشاريع مثل Asana و Trello. Zapier مُثبَّت مسبقاً في التطبيق، مما يتيح لك توصيله بمنصات أخرى بخلاف عمليات التكامل الأصلية. 🔗

شانتي أفضل الميزات

وصول مركزي إلى الدردشات والمهام والميزات الأخرى

المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

تفويض المهام والإدارة

أدوار القناة والأذونات

خيارات الدردشة الجماعية

قيود شانتي

عدم وجود العديد من عمليات التكامل الأصلية

مشكلات محتملة في الإشعارات

أسعار شانتي

مجاناً

شركة: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مع فواتير سنوية)

تقييمات ومراجعات شانتي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. رايفر - الأفضل للتواصل في المنتدى

عبر رايفر رايفر هو تطبيق أقل شهرة ولكنه قادر على تنظيم محادثاتك بشكل منظم. هناك ثلاثة أنواع من المحادثات ستراها مقسمة في القائمة اليمنى:

منتديات للمناقشات المفتوحة مع الفريق بأكمله الفرق للقنوات الخاصة المخصصة الأشخاص للمحادثات الفردية

عند إنشاء قناة، يمكنك تقسيمها إلى مواضيع، مما يسمح لفريقك بالمساهمة في المواضيع ذات الصلة. يمكنك أيضًا تخصيص جميع المهام داخل القناة، بحيث لا تحتاج إلى البحث عنها في سجل الدردشة. ✅

يقدم التطبيق أيضًا مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، لكنها لا تزال في مرحلة تجريبية حتى كتابة هذه السطور. وعلى الرغم من أنك تحصل على ميزات مفيدة مثل مشاركة الشاشة، إلا أن مكالماتك يمكن أن تضم ما يصل إلى خمسة مشاركين فقط، وهو أمر محدود للغاية بالنسبة للفرق الكبيرة.

رايفر أفضل الميزات

خيارات متنوعة لتنظيم الدردشة

التكامل مع الخدمات السحابية و Zapier

إدارة المهام

مشاركة غير محدودة للملفات

قيود رايفر

خمسة مشاركين فقط لكل مكالمة

لا توجد خطة مجانية

تسعير #### رايفر

باقة متوسطة : 4 دولار/مستخدم

: 4 دولار/مستخدم بداية : 69 دولارًا/شهرًا (حتى 12 مستخدمًا)

: 69 دولارًا/شهرًا (حتى 12 مستخدمًا) عادية : 129 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا)

: 129 دولارًا شهريًا (حتى 30 مستخدمًا) المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات رايفر

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.3/5 (40+ تقييم)

10. تويست - الأفضل للفرق غير المتزامنة

عبر تويست يهدف Twist إلى جعل التواصل الجماعي غير المتزامن أكثر استرخاءً. على عكس معظم التطبيقات، فهو لا يجعل الدردشات مركزية أو يمنحك نظرة ثاقبة على مدى توفر فريقك. تحصل على واجهة تشبه المنتدى، حيث يتم تقسيم القنوات إلى مواضيع يمكن لفريقك المساهمة فيها.

قد يكون هذا سيفاً ذا حدين - من المؤكد أنه يخلق بيئة مريحة، ولكنه قد لا يكون مثالياً عندما يكون لديك موعد نهائي أو تحتاج إلى الوصول إلى شخص ما بسرعة. لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي أو مكالمات صوتية/فيديو، لذا فأنت مقيد بالمحادثات غير المتزامنة الأساسية. 📨

عندما لا تكون هناك حاجة إلى المواضيع، يمكنك وضع علامة على أنها مكتملة بحيث لا تملأ صندوق الوارد . يمكنك أيضًا حفظ مواضيع محددة للوصول إليها بسهولة أكبر، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا قمت بإنشاء الكثير منها.

تويست أفضل الميزات

التواصل غير المتزامن القائم على سلاسل الرسائل

تفاعلات الرموز التعبيرية وصور GIF ومرفقات الملفات

حفظ المواضيع ومشاركتها

بحث شامل

قيود تويست

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي

لا توجد حالة توفر لأعضاء الفريق

تسعير تويست

مجاناً

غير محدود 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مع فواتير سنوية)

تويست التقييمات والمراجعات

G2 : 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

ابدأ التعاون مع بدائل Slack

من السهل أن تواجه شللًا تحليليًا عند تصفح بدائل Slack، حيث يوجد العديد من الخيارات للاختيار من بينها. إذا كنت تريد الأكثر شمولاً، دعنا نترك التواضع جانباً للحظة وننصحك باستخدام ClickUp. 🥇

لا تحصل فقط على جميع الميزات التي تتوقعها من منصة تواصل جماعية متكاملة، ولكن يمكنك أيضًا إدارة جميع أنواع المشاريع من البداية إلى النهاية من خلال مجموعة من الميزات الإضافية.

إذا كنت تريد طريقة خالية من المتاعب لإحكام سير عملك, إنشاء حساب مجاني على ClickUp .