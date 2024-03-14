مراجعة الملاحظات الفائقة: ارتقِ بلعبة تدوين الملاحظات في عام 2025

من السهل خربشة الأفكار على ورقة لاصقة أو على هامش مخططك أو على ظهر يدك. ولكن ما مدى سهولة استرجاع تلك الأفكار؟ 🤔

للحيلولة دون أن تضيع أفكارك العظيمة التالية في زحمة العمل، حلت الملاحظات الرقمية محل القلم والورقة التقليديين. لقد غيّرت تطبيقات تدوين الملاحظات مثل Evernote وMicrosoft OneNote وBox وGoogle Keep وتطبيق Apple Notes طريقة كتابة المستخدمين للمعلومات وتخزينها واسترجاعها.

باستخدام التطبيق المناسب، يمكن للمستخدمين مزامنة ملاحظاتهم مع أدوات الإنتاجية الأخرى لتبسيط العمل والحياة. أحد التطبيقات الشائعة بشكل متزايد هو سوبرنوتس وهي أداة لتدوين الملاحظات تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم المهام، وتحديد أولويات المهام، وتنظيم أفكارهم.

فيما يلي، نجري أدناه مراجعة شاملة ل Supernotes، بما في ذلك ميزاته الأكثر شيوعًا ونقاط الضعف وهيكل التسعير. بالإضافة إلى ذلك، سنكشف عن خيار بديل يمكن أن يأخذ حقًا استراتيجيات تدوين الملاحظات إلى المستوى التالي ☄️

ما هي سوبر نوتس؟

عبر ملاحظات خارقة Supernotes، الذي أسسه توبياس ويتون، هو تطبيق تعاوني لتدوين الملاحظات يسمح للأشخاص بمشاركة الملاحظات مع فريقهم. الغرض الرئيسي؟ مساعدة الناس على تنظيم أفكارهم بطريقة أفضل، وبالتالي تغيير طريقة عملهم أو دراستهم أو حياتهم.

يتميز تطبيق Supernotes، الذي تم وضعه كبديل للمجلدات والملفات، بوظيفة بحث قوية، مما يسمح لأعضاء الفريق بتنظيم الملاحظات حول مواضيع متشابهة والعثور عليها.

يعتمد Supernotes على "بطاقات الملاحظات"، أو ملف غني بالبيانات حيث يمكن للمستخدمين إضافة تعليقات, التعاون مع زملاء آخرين في الفريق وإنشاء روابط مضمنة وإضافة علامات لسهولة التنظيم. يمكن للفرق الاستفادة من المحتوى الغني بملاحظاتهم وإضافة معادلات أو صور أو جداول أو قوائم مراجعة. ✅

بدلاً من ضياع الملاحظات في ملفات مزدحمة، يمكن للفرق إنشاء تسلسل هرمي للملاحظات يناسب قسمهم. يمكن أن تكون الملاحظات متداخلة داخل ملاحظات "أصلية" أخرى، أو يمكن للمستخدمين البحث و/أو التصفية من خلال معايير مختلفة للعثور على المعلومات التي يبحثون عنها.

المفتاح الملاحظات الفرعية الميزات

هل أنت غير متأكد مما إذا كان Supernotes مناسبًا لك أم لا؟ دعنا نتعمق في بعض الميزات الأكثر شيوعًا في Supernotes لنقرر ما إذا كان التطبيق مناسبًا لك أم لا.

1. استبدل الملفات والمجلدات بـ بطاقات ملاحظات

ألا يمكنك العثور على مستند محفوظ على الرف في ملف في مكان ما؟ يمكن أن تكون المستندات الطويلة مرهقة في كثير من الأحيان، خاصة عندما تقوم بالعصف الذهني أو تدوين الأفكار الجديدة. ✍️

باستخدام بطاقات الملاحظات، يمكنك تغيير طريقة تخزين المعلومات. اكتب بعض الملاحظات بسرعة، ثم اعثر عليها في المستقبل من خلال وظيفة البحث أو العلامات أو الملاحظات الأصلية.

2. قم بإنشاء خريطة حرارية لـ تدوين الملاحظات عاداتك

باستخدام تقويم خريطة الحرارة، يمكنك عرض الأيام التي تدوّن فيها معظم الملاحظات بسرعة. يمكنك أيضًا سحب وإسقاط الملاحظات في تاريخ محدد في التقويم الخاص بك.

3. إنشاء الملاحظات وتخزينها، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت

هل تسافر جواً؟ هل تعمل أثناء التنقل؟ لا مشكلة.

مع Supernotes، لا يزال بإمكانك تدوين الملاحظات حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت. بمجرد أن تعود متصلاً بالإنترنت، ستتم مزامنة ملاحظاتك مع حسابك، ويمكنك متابعة العمل.

4. إنشاء مجموعة يومية من الملاحظات

هل غالبًا ما تستيقظ بعد الظهر وأنت تفكر "ما الذي عملت عليه اليوم؟ للمساعدة في تحديد تركيزك لهذا اليوم، قم بإنشاء مجموعة يومية من الملاحظات.

المجموعة اليومية هي عرض مخصص لجميع الملاحظات التي تفاعلت معها على مدار اليوم. يمكنك تحديد الملاحظات التي عملت عليها في الصباح أو بعد الظهر أو المساء، ومراجعة الملاحظات بسرعة أثناء إغلاق العمل أو التحضير لاجتماع ما.

5. تلقي إشعارات من الأصدقاء

باستخدام Supernotes، يمكن للمستخدمين مشاركة الملاحظات الجديدة بسهولة مع الأصدقاء والزملاء. ستتلقى إشعارًا في كل مرة يرسل لك أحد المستخدمين ملاحظة أو طلب صداقة. بعد ذلك، يمكنك تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إضافة ملاحظته إلى مكتبتك. 📚

6. تجميع الملاحظات والعثور على الملاحظات من خلال العلامات

لستَ مضطرًا للبحث في كومة لا نهاية لها من دفاتر الملاحظات للعثور على ملاحظة مفقودة مكتوبة بخط اليد. باستخدام العلامات، يمكنك تصنيف الملاحظات بسرعة للعثور عليها لاحقًا.

باستخدام العلامات، قم بتصفية بطاقات الملاحظات الخاصة بك للعثور على ملاحظات حول موضوع مماثل. على سبيل المثال، يمكن للطلاب إنشاء علامات لفصول أو وحدات مختلفة داخل الفصل، مما يساعدهم على الدراسة بسرعة للامتحانات. 🧑‍🎓

7. تخزين ملاحظات سريعة في مجموعة "الأفكار" الخاصة بك

العديد من الملاحظات التذكيرية أو لحظات "آها" عبارة عن عبارات قصيرة أو أجزاء - وليست مستندًا كاملًا. يمكنك تخزين هذه الأفكار السريعة التي غالبًا ما يتم تدوينها في عجلة من أمرك في مجموعة أفكارك.

"الأفكار" هي بطاقات ملاحظات بدون عناوين أو روابط أو علامات. إنها مظلة لتخزين أفكارك غير المكتملة. بهذه الطريقة، يمكنك العثور عليها بسهولة عندما يكون لديك الوقت والقدرة الذهنية.

8. تخزين الملاحظات من خلال نظام ترميز الألوان الخاص بك

هل أنت شخص اعتدت أن تحب تمييز أفضل أفكارك أو إضافة علامات تبويب ملونة إلى دفاتر الملاحظات؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تحب إنشاء نظامك الخاص المرمز بالألوان مع Supernotes.

باستخدام ألوان Supernotes، يمكنك إضافة سبعة ألوان مختلفة إلى الملاحظات. يمكنك أيضًا استخدام نظام مروري مروري مرمز بالألوان لتحديد مدى جودة التفكير في بطاقة الملاحظات أو الجمع بين الألوان والعلامات لفرز وتصفية بطاقات الملاحظات.

9. البحث عن الملاحظات من خلال ميزة البحث الشامل

هل تجد نفسك في كثير من الأحيان تفكر: "أعلم أنني وضعته هنا في مكان ما ..." عند البحث عن مستند ما؟ مع تطبيق Supernotes، يمكنك تحويل جميع ملاحظاتك إلى محرك بحث. ما عليك سوى كتابة كلمة أو عبارة في البحث، وستظهر لك أي بطاقات ملاحظات تطابق استفسارك.

10. قم بتوصيل Supernotes بتطبيقاتك المفضلة الأخرى تطبيقات الهاتف المحمول

تقدم واجهة برمجة تطبيقات Supernotes تكاملات مع رايكاست، وزابير، وIFTTT، لتوصلك بأدوات الإنتاجية الشائعة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء خطافات ويب للاتصال بالتطبيقات الشائعة مثل Slack وDiskord لإنشاء تدفقات عمل تلقائية على مدار يومك.

11. تخزين جميع المهام في مكان واحد

باستخدام Supernotes، يمكنك بسهولة إنشاء قائمة مهام مع مجموعة مهامك. في كل بطاقة ملاحظات، يمكنك إنشاء قائمة بالمهام. بعد ذلك، ستظهر مهامك تلقائيًا في مجموعة المهام الخاصة بك حتى تتمكن من شطبها من قائمتك. 📝

12. تداخل الملاحظات تحت الملاحظات الرئيسية

باستخدام نظام الملفات والمجلدات النموذجي، يمكنك تخزين ملف تحت مجلد واحد فقط. ومع ذلك، مع نظام Supernotes، يمكنك تخزين بطاقة ملاحظات في أماكن متعددة. باستخدام التداخل متعدد الآباء، يمكنك تخزين بطاقة ملاحظات تحت بطاقات "أصل" متعددة، مما يسهل العثور عليها.

13. نظّم أفكارك جنبًا إلى جنب باستخدام طريقة عرض البطاقات الفائقة

هل سبق لك أن غطيت حائطًا كاملًا ببطاقات الملاحظات اللاصقة في محاولة لتنظيم أفكارك؟ باستخدام طريقة عرض برودستريت من Supernotes، يمكنك عرض جميع بطاقات الملاحظات الخاصة بك جنبًا إلى جنب، بحيث تشغل شاشتك بالكامل. على هذا النحو، يمكنك عرض ملاحظاتك وقراءتها مثل الصحف، مما يساعدك على تنظيم أفكارك.

Supernotes الأسعار

مبتدئ: مجانًا مقابل 100 بطاقة ملاحظات

مجانًا مقابل 100 بطاقة ملاحظات غير محدود: 7.57 دولار شهريًا لبطاقات ملاحظات غير محدودة

## إيجابيات استخدام Supernotes

سوبر نوتس، مثل العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات تقدم العديد من المزايا. ومن أكثرها فائدة ما يلي:

يمكنك تنزيل التطبيق على أي جهاز: يمكن تنزيل تطبيق Supernotes على أجهزة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS

يمكن تنزيل تطبيق Supernotes على أجهزة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS لا تفقد تتبع أفكارك الأكثر أهمية: مع ميزات مثل الدبابيس والعلامات والمهام، لا تفقد تتبع أولوياتك 📌

مع ميزات مثل الدبابيس والعلامات والمهام، لا تفقد تتبع أولوياتك 📌 إنه تطبيق تعاوني: يمكنك دعوة الأصدقاء إلى التطبيق، وإرسال بطاقات الملاحظات بشكل عام أو خاص

يمكنك دعوة الأصدقاء إلى التطبيق، وإرسال بطاقات الملاحظات بشكل عام أو خاص هناك خطة مجانية: تطبيق Supernotes متاح لأصحاب الأعمال الفردية وأصحاب الأعمال الصغيرة والطلاب بخطة مجانية إلى الأبد

تطبيق Supernotes متاح لأصحاب الأعمال الفردية وأصحاب الأعمال الصغيرة والطلاب بخطة مجانية إلى الأبد إنه سريع وغير مؤلم نسبيًا: مع اختصارات لوحة المفاتيح المألوفة، يمكنك تدوين الملاحظات بسرعة كما لو كنت تكتب في مستند Google أو مستند Word

مع اختصارات لوحة المفاتيح المألوفة، يمكنك تدوين الملاحظات بسرعة كما لو كنت تكتب في مستند Google أو مستند Word هناك مساعدة متاحة إذا واجهتك مشكلة: يوفر لك تطبيق Supernotes دعمًا عبر الدردشة للمستخدمين، بالإضافة إلى وثائق متعمقة ودروس على YouTube ومجتمع لتدوين الملاحظات حتى تتمكن من العثور على الإجابات التي تبحث عنها

يوفر لك تطبيق Supernotes دعمًا عبر الدردشة للمستخدمين، بالإضافة إلى وثائق متعمقة ودروس على YouTube ومجتمع لتدوين الملاحظات حتى تتمكن من العثور على الإجابات التي تبحث عنها يمكنك تنزيل ملاحظاتك أو طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو تصديرها: هل تعمل مع أفراد لا يستخدمون برنامج Supernotes؟ يمكنك طباعة ملف PDF من ملاحظاتك، أو إنشاء ملف Markdown لسهولة المشاركة، أو إرسال الملاحظات بالبريد الإلكتروني إلى الزملاء 📩

هل تعمل مع أفراد لا يستخدمون برنامج Supernotes؟ يمكنك طباعة ملف PDF من ملاحظاتك، أو إنشاء ملف Markdown لسهولة المشاركة، أو إرسال الملاحظات بالبريد الإلكتروني إلى الزملاء 📩 يمكنك تقصير عملية التحرير: باستخدام أداة التحديد المتعدد، يمكنك تعديل اللون والعلامات والمرشحات بسرعة لعدة بطاقات ملاحظات في آن واحد

باستخدام أداة التحديد المتعدد، يمكنك تعديل اللون والعلامات والمرشحات بسرعة لعدة بطاقات ملاحظات في آن واحد استيراد الملاحظات الموجودة: ألا تريد البدء من الصفر؟ استخدم خاصية الاستيراد لاستيراد الملاحظات الموجودة عبر Markdown

## نقاط الألم الشائعة الملاحظات الإضافية وجه المستخدم

كل تطبيق يأتي مع عيوبه. تتضمن بعض أوجه القصور في تطبيق Supernotes ما يلي:

يمكن للتطبيق أن يستنزف البطاريات: نظرًا لأن التطبيق يقوم بالمزامنة تلقائيًا عند الانتقال من مساحة عمل متصلة بالإنترنت إلى مساحة عمل غير متصلة بالإنترنت، يمكن للتطبيق أن يستنزف عمر البطارية 🪫

نظرًا لأن التطبيق يقوم بالمزامنة تلقائيًا عند الانتقال من مساحة عمل متصلة بالإنترنت إلى مساحة عمل غير متصلة بالإنترنت، يمكن للتطبيق أن يستنزف عمر البطارية 🪫 مشكلات التجميد: أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في تجمد التطبيق عند استخدامه

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في تجمد التطبيق عند استخدامه معقد بشكل مفرط: يشعر بعض المستخدمين أن التطبيق يحتوي على الكثير من الميزات، وفي الواقع يصعب العثور على بطاقات الملاحظات أكثر من نظام الملفات والمجلدات العادي

يشعر بعض المستخدمين أن التطبيق يحتوي على الكثير من الميزات، وفي الواقع يصعب العثور على بطاقات الملاحظات أكثر من نظام الملفات والمجلدات العادي يمكن أن يستغرق تنفيذ الميزات سنوات: اشتكى بعض المستخدمين من وتيرة تطوير التطبيق، خاصةً أن إطلاق ميزات جديدة قد يستغرق سنوات

مراجعات Supernotes مراجعات على موقع Reddit

هل تريد أن تسمع عن Supernotes من الأشخاص الذين جربوا المنصة؟ على موقع Reddit، تشير بعض مراجعات Supernotes إلى أنه على الرغم من أن المنصة لها إيجابيات، إلا أن لها بعض العيوب. مراجعة سوبر نوتس يقول: "أود أن أمنحه فرصة كاملة وعادلة ليصبح الحل المفضل لدي لتدوين الملاحظات. إذا امتلأت مخصصاتي من بطاقات الملاحظات الـ 100 ووجدتها مفيدة في بعض مجالات حياتي، ولكن ليس في مجالات أخرى، فسأكون عالقًا في دفع مبالغ زائدة بشكل كبير مقابل شيء أستخدمه بشكل عرضي فقط."

بديل تدوين الملاحظات أدوات

عند التفكير في تطبيق بديل لتدوين الملاحظات، لا تبحث عن تطبيق بديل لتدوين الملاحظات، لا تبحث عن تطبيق بديل لتدوين الملاحظات سوى ClickUp الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط يوم عملهم. دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات ClickUp التي لا بد من امتلاكها. 👏

1. اجمع كل أفكارك باستخدام مستندات ClickUp

أنشئ مستندات مقنعة ومواقع ويكي والمزيد - ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريقك

مع مستندات ClickUp يمكنك تدوين أفكارك في مستند يسهل الوصول إليه. ومن هناك، يمكن للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستند أو ترك تعليقات أو إنشاء مهام مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم لتحديث مهام سير العمل وتغيير حالات المنتجات وتبسيط يوم عملك.

2. وفِّر الوقت وفّر وقتك ونطاقك الذهني مع أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

لخص مهامك ومستنداتك في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI

مع انقر فوق الذكاء الاصطناعي يمكنك إنشاء ملاحظات بشكل أسرع من أي وقت مضى. باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تلخيص الاجتماعات والمهام، وطرح الأسئلة (والحصول على إجابات!) في المستندات، أو كتابة ملخصات المشاريع أو تحديثات التقدم المحرز. بشكل أساسي، يعمل ClickUp AI كـ العقل الثاني مما يساعدك على إنجاز المزيد في وقت أقل. 🧠

3. استفد من مكتبة قوالب كاملة حتى لا تحتاج أبدًا إلى البدء من الصفر مرة أخرى

امنح فرقك إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب على ClickUp

تأتي ClickUp كاملة مع مكتبة تضم آلاف القوالب. باستخدام قوالب ClickUp، يمكنك:

تدوين ملاحظات الاجتماع بسرعة باستخدامقالب ملاحظات الاجتماع انتبه بسهولة في الفصل باستخدام قالب ClickUp سهل الاستخدامقالب ملاحظات الفصل أنشئ ملاحظات لإصدارات المنتجات القادمة باستخدام قالبقالب ملاحظات الإصدار استفد من القوالب المصممة لمختلف تقنيات وهياكل تدوين الملاحظات، مثل قالبقالب ملاحظات كورنيل ### 4. تنفيذ جلسة عصف ذهني باستخدام سبورة النقر فوق السبورة البيضاء



قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

في كثير من الأحيان، لا تأتي الفكرة على شكل مستند مكتوب بل على شكل خريطة من الكلمات والأسهم والدوائر المخربشة. لتحويل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة، يمكنك الاستفادة من ClickUp Whiteboards . ✨

باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكن لفريقك رسم الأفكار أو سير العمل المحتمل على لوحة واحدة. ومن هناك، يمكنك وضع استراتيجية، والربط بالملفات أو المستندات، وتعيين المهام، وصياغة خطة في نهاية المطاف.

5. ضع ClickUp في ميزانيتك مع خطة مجانية إلى الأبد

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

مع الخطة المجانية للأبد، فإن ClickUp متاح للطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية. بالإضافة إلى ذلك، تبدأ باقات ClickUp المدفوعة من رقم واحد، مما يتناسب تمامًا مع أي ميزانية. 💰

أسعار ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل/شهر

## قم بتحويل تدوين الملاحظات نظام مع ClickUp

Supernotes هو نظام رقمي لتدوين الملاحظات يسمح للمستخدمين بتعيين المهام وجمع أفكارهم وتداخل بطاقات الملاحظات في نظام متعدد المستويات. ومع ذلك، قد يجد بعض المستخدمين أنه نظام معقد للغاية مع مقدمات بطيئة للميزات الجديدة.

إذا كنت تبحث عن تطبيق رقمي لتدوين الملاحظات لتحويل يوم عملك، فجرب ClickUp، فهذا التطبيق الشامل يساعدك على إنجاز المزيد في وقت أقل. باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي والآلاف من القوالب المجانية، ومئات من عمليات التكامل، والمستندات التعاونية واللوحات البيضاء وغيرها من الأدوات الأخرى التي لا غنى عنها. ⚒️

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