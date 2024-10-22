أفضل 10 بدائل لـ Gumroad لبيع المزيد في 2025

تم إطلاق Gumroad في عام 2011، وهو موقع منصة للتجارة الإلكترونية مصممة لمساعدة المبدعين على بيع منتجاتهم مباشرةً للمشترين. يمكن للمبدعين بيع منتجاتهم المادية والتنزيلات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية والموسيقى وغيرها. وسرعان ما اكتسبت المنصة شعبية بين المبدعين الذين أرادوا بيع منتجاتهم دون استخدام وسطاء يقتطعون جزءاً كبيراً من أرباحهم.

Gumroad سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. كما أن لديها ميزات تسويقية لمساعدة المبدعين على التواصل مع الجمهور. لكنه ليس مثاليًا، ويبحث العديد من المستخدمين عن بدائل Gumroad.

وسرعان ما وجد المبدعون أن الموقع هو الأنسب للتنزيلات الرقمية، وسرعان ما وجدوا صعوبة في جعله يعمل مع منتجاتهم المادية. لا تحصل على واجهة متجر مع المنصة، وبدلاً من ذلك، يجب عليك إنشاء موقعك الخاص.

يمكن أن يكون Gumroad صعباً بعض الشيء. كلما زاد عدد المنتجات لديك، زادت صعوبة الواجهة، بسبب القيود المفروضة على الفئات وخيارات التجميع.

إذن، ما هي أفضل بدائل Gumroad؟ وما هي منصة بيع المنتجات الرقمية والمادية الأفضل بالنسبة لك؟ لدينا عشرة بدائل لـ Gumroad ستحتاج إلى التحقق منها في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Gumroad؟

عندما تريد أفضل بديل لـ Gumroad لواجهة متجرك، فإليك ما يجب أن تبحث عنه:

متخصص في نوع المنتج الخاص بك: هناك منصات لبيع المنتجات الرقمية، وأخرى لبيع الدورات التدريبية، وواجهات المتاجر الأنسب للسلع المادية، وأيضًا تلك التي تتخصص في إدارة المشتركين. حتى أن هناك القليل منها يمكنه التعامل مع القليل من كل شيء. لذا، ابحث عن منصة مناسبة لنوع منتجك

هناك منصات لبيع المنتجات الرقمية، وأخرى لبيع الدورات التدريبية، وواجهات المتاجر الأنسب للسلع المادية، وأيضًا تلك التي تتخصص في إدارة المشتركين. حتى أن هناك القليل منها يمكنه التعامل مع القليل من كل شيء. لذا، ابحث عن منصة مناسبة لنوع منتجك ميزات تسويقية مدمجة: امتلاك واجهة متجر هو مجرد البداية. تحتاج أيضًا إلى عملاء. تقدم العديد من بدائل Gumroad أدوات تسويقية التي تساعدك على جذب مشترين جدد، بما في ذلك أكواد الخصم، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث، والمزيد

امتلاك واجهة متجر هو مجرد البداية. تحتاج أيضًا إلى عملاء. تقدم العديد من بدائل Gumroad أدوات تسويقية التي تساعدك على جذب مشترين جدد، بما في ذلك أكواد الخصم، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث، والمزيد سهولة الاستخدام: هل تحتاج إلى منصة شاملة تقوم بكل شيء من أجلك؟ أو هل لديك المهارات التقنية التي تمكنك من استخدام ميزات أكثر تقدماً؟ ابحث عن منصة على الإنترنت بديهية وسهلة الاستخدام حتى تتمكن من البدء في البيع عبر الإنترنت في وقت أقرب

أثناء تسوقك، تذكر أن بدائل Gumroad ستختلف في السعر. يمكنك أن تجد بعض الخيارات بخطة مجانية، بينما قد يكلفك البعض الآخر آلاف الدولارات شهرياً. قبل اتخاذ قرارك، تأكد من معرفة التكلفة الإجمالية لاستخدام المنصة وكيف سيؤثر ذلك على ميزانيتك وأرباحك.

هل أنت مستعد لبدء البحث عن أفضل بديل لـ Gumroad؟ إليك عشرة خيارات يمكنك الاطلاع عليها.

## أفضل 10 بدائل لـ Gumroad لاستخدامها في عام 2024

1. باتريون

عبر باتريون Patreon عبارة عن منصة عضوية حيث يمكن للمعجبين التواصل مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم مقابل دفعات شهرية متكررة. يمكن للمبدعين عمل اشتراكات متدرجة بمكافآت وامتيازات مختلفة لكل مستوى. إنها طريقة رائعة للمبدعين لتمويل أعمالهم دون بيع المنتجات المادية والرقمية.

أفضل ميزات Patreon

طريقة رائعة للتواصل مع الجمهور والحصول على دعم مالي مباشر للعمل الإبداعي

يمكن للمبدعين كسب دخل ثابت يمكن التنبؤ به كل شهر، مما يتيح لهم القيام بالمزيد من الأعمال الإبداعية

تتيح خيارات الاشتراك المرنة للمشتركين اختيار المكافأة ومستوى الوصول الذي يناسب ميزانيتهم

قيود Patreon

موجهة نحو العمل الإبداعي، لذلك لا يوجد الكثير من الدعم لبيع المنتجات المادية

يفرض Patreon رسومًا على الأرباح - يمكن أن تلتهم الرسوم دخلك بسرعة

تسعير باتريون

مجاني

الإيجابي: 8% من الدخل المكتسب

8% من الدخل المكتسب القسط: 12% من الدخل المكتسب

تقييمات ومراجعات Patreon

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

2. شوبيفاي

عبر شوبيفاي Shopify هي منصة مستضافة للتجارة الإلكترونية مناسبة للمتاجر الإلكترونية من جميع الأحجام، من المتاجر التي تم إطلاقها حديثاً إلى العلامات التجارية المعروفة عالمياً. يبرز هذا البديل لـ Gumroad كمنصة سهلة الاستخدام ومتكاملة مدعومة بشكل كبير بالتطبيقات والتكاملات. أياً كان ما تريد أن تفعله بمتجرك الإلكتروني، هناك على الأرجح طريقة للقيام بذلك على Shopify.

Shopify أفضل الميزات

سهل الاستخدام حتى للمبتدئين في التجارة الإلكترونية، بحيث يمكنك إنشاء متجر لبيع المنتجات الرقمية والمادية في محرر السحب والإفلات في دقائق

تتيح لك آلاف التطبيقات تخصيص متجرك الإلكتروني باستخدام أدوات التسويق وبوابات الدفع والمزيد من الميزات المتقدمة

الكثير من الميزات التسويقية المضمنة لتحسين محركات البحث، والتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني التي يمكن أن تساعد عملك على الإنترنت في التواصل مع عملاء جدد

قيود Shopify

الخطط الأساسية ميسورة التكلفة، ولكن رسوم الاشتراك الشهرية تزيد بالنسبة للأعمال التجارية ذات الحجم الكبير

Shopify التسعير

البداية: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الأساسية: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا يتم دفعها سنويًا، أو 39 دولارًا شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا شهريًا يتم دفعها سنويًا، أو 39 دولارًا شهريًا شوبيفاي: 79 دولارًا شهريًا يتم دفعها سنويًا، أو 105 دولارات شهريًا

79 دولارًا شهريًا يتم دفعها سنويًا، أو 105 دولارات شهريًا متقدم: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا تُدفع سنويًا، أو 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا

299 دولارًا أمريكيًا شهريًا تُدفع سنويًا، أو 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

Shopify التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

3. إيتسي

عبر إتسي Etsy عبارة عن منصة على الإنترنت تركز على بيع الأشياء المصنوعة يدوياً والعتيقة. إنه موقع مفضل لبيع أشياء مثل المجوهرات والتحف المصنوعة يدوياً. كما أصبح أيضاً منصة تجارة إلكترونية شهيرة لبيع التنزيلات الرقمية.

من السهل إنشاء متجرك الخاص على Etsy، وتتمتع المنصة بالكثير من الدعم المجتمعي للوافدين الجدد.

أفضل ميزات Etsy

ستوجهك الكثير من البرامج التعليمية المفيدة في إعداد متجرك الأول عبر الإنترنت من خلال منصة التجارة الإلكترونية

أدوات تسويقية ممتازة تساعدك على الترويج لمتجرك عبر الإنترنت، بما في ذلك تحسين الكلمات الرئيسية، والتكامل مع منصات التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من خيارات الإعلانات

واحدة من أكبر الأسواق للبائعين المستقلين في العالم، بما في ذلك المنتجات الرقمية والمادية على حد سواء

قيود Etsy

يتم فرض رسوم على البائعين على كل قائمة ورسوم على إجمالي الطلب، وهو ما يمكن أن يتراكم بسرعة

دعم العملاء في حده الأدنى للمتاجر الصغيرة

تسعير #### Etsy

0.20 دولار لكل قائمة

6.5% من إجمالي مبلغ الطلب

تقييمات ومراجعات Etsy

غير متاح

4. سكيلزهير

عبر سكيلزهير Skillshare هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم آلاف الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكن لمنشئي الدورات التدريبية بيع دوراتهم لملايين المستخدمين النشطين، وكسب المال من رسوم الاشتراك ووقت المشاهدة. هناك حد أدنى من التكاليف المسبقة للبائعين، ويمكن أن يكون الموقع وسيلة رائعة لتوسيع نطاق جمهورك وتوجيههم إلى مصادر دخل أخرى.

Skillshare أفضل الميزات

سوق رائعة لبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتي يمكن لمنشئي المحتوى استخدامها بعد ذلك لبيع المنتجات الرقمية على موقعهم الإلكتروني الخاص

هناك حد أدنى من التكلفة المسبقة للبدء، حيث لا يفرض موقع Skillshare رسومًا على تحميل الدورات التدريبية عبر الإنترنت

مع وجود ملايين المستخدمين النشطين وموقع إلكتروني يروج للدورات التدريبية عالية الجودة، يمكن أن يكون وسيلة رائعة لزيادة جمهورك وتعزيز علامتك التجارية الشخصية

قيود برنامج Skillshare

يتم الدفع للمدرسين حسب عدد الدقائق التي يشاهد فيها الطلاب دوراتهم، وعادةً ما يكون العائد أقل من خلال منصات أخرى

أسعار سكيلشير

مجاناً لتحميل دروسك

32 دولارًا أمريكيًا لكل رسوم اشتراك شهري للطلاب

تقييمات ومراجعات Skillshare

G2: 3.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

3.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. قابل للتعليم

عبر قابل للتعليم Teachable هي منصة تجارة إلكترونية شائعة أخرى لبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت. لديها واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء الدورات التدريبية وتحميلها وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدة المعلمين على التواصل مع الطلاب المحتملين. إنها طريقة رائعة لبيع ما تعرفه بدلاً من المنتجات المادية والرقمية.

أفضل الميزات القابلة للتعليم

طريقة سهلة لإنشاء الدورات التدريبية والتنزيلات الرقمية وخدمات التدريب واستضافتها وبيعها عبر الإنترنت

أدوات تسويق مدمجة عبر البريد الإلكتروني تساعدك على جذب جمهور جديد وتحويل زوار الصفحة المقصودة إلى طلاب يدفعون

تسمح لك التحليلات والتقارير القوية برؤية مقاييس المشاركة حتى تتمكن من تحسين دوراتك التدريبية وفهم ما يريده طلابك

القيود القابلة للتعليم

الأدوات المحدودة لتحسين محركات البحث ومسارات التحويل تعني أنك ستحتاج إلى الاتصال (والدفع مقابل) خدمات خارجية متعددة

دعم محدود للغات متعددة

التسعير القابل للتعليم

مجانًا

الأساسي: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا المحترف: 119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الإيجابي+: 199 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

199 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الشركات: 499 دولاراً شهرياً/شهرياً تُدفع سنوياً

تقييمات ومراجعات قابلة للتعليم

G2: 4/5 (أكثر من 45 تقييم)

4/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 165 تقييم)

6. ووكوميرس

عبر WooCommerce يمكن أن تكون بدائل Gumroad أيضًا مكونات إضافية. WooCommerce هو مكون إضافي يحول موقع WordPress الخاص بك إلى متجر على الإنترنت. إنها طريقة مفيدة للاستفادة من مرونة ووردبريس مع الحفاظ على قوة منصة التجارة الإلكترونية. تعمل WooCommerce مع التنزيلات الرقمية، والمنتجات المادية، ونماذج الاشتراك، والمزيد.

أفضل ميزات WooCommerce

موقع التجارة الإلكترونية كامل الميزات مفتوح المصدر، لذلك لديك تحكم كامل في شكل متجرك الإلكتروني ووظائفه

هناك نظام بيئي ضخم يحيط بالمنصة، بحيث يمكنك العثور على الإضافات والقوالب والأدوات لإنشاء متجر أحلامك على الإنترنت

أدوات تسويقية مدمجة تجعلها ملائمة جداً لتحسين محركات البحث، حتى تتمكن من جذب المزيد من الزيارات العضوية التي تبحث عن منتجات رقمية ومادية مثل منتجاتك

قيود WooCommerce

يمكن أن يكون إعداده أكثر تعقيدًا من مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى، حيث ستحتاج إلى القيام بالكثير من العمل بنفسك أو الدفع لشخص ما لإعداده لك

تسعير WooCommerce

أساسي: 39 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 25 دولارًا أمريكيًا في الشهر تُدفع سنويًا

39 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 25 دولارًا أمريكيًا في الشهر تُدفع سنويًا الأداء: 70 دولارًا شهريًا أو 45 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

70 دولارًا شهريًا أو 45 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا المؤسسة: اتصل للحصول على خطط التسعير

تقييمات ومراجعات WooCommerce

G2: 4.4/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 930 تقييم)

7. عضو قائمة الأمنيات

عبر عضو قائمة الرغبات WishList Member هو مكون إضافي آخر لموقع WordPress الخاص بك مصمم خصيصًا لمنشئي المحتوى لبيع التنزيلات الرقمية والدورات التدريبية عبر الإنترنت. ستجد ميزات لمساعدتك في إدارة الوصول إلى المحتوى والاشتراكات والتكاملات لبوابات الدفع الشائعة.

عضو قائمة الرغبات أفضل الميزات

سهولة إنشاء موقع عضوية على مواقع ووردبريس، مما يتيح لك التحكم في الوصول إلى المحتوى وخطط التسعير

تكامل قوي مع بوابات الدفع، بما في ذلك PayPal وStrip والمزيد

تحليلات ممتازة تساعدك على تتبع المقاييس الرئيسية مثل اشتراكات الأعضاء وعمليات الإلغاء ومعدلات المشاركة والمزيد

قيود قائمة أمنيات الأعضاء

لا توجد خطة مجانية متاحة، وتميل خطط التسعير إلى أن تكون أعلى بكثير من المنصات الأخرى لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت

أسعار أعضاء قائمة الرغبات

الأساسية: 149.50 دولاراً في السنة

149.50 دولاراً في السنة الإضافية: 249.50 دولارًا أمريكيًا في السنة

249.50 دولارًا أمريكيًا في السنة المحترف: 349.50 دولارًا أمريكيًا في السنة

349.50 دولارًا أمريكيًا في السنة الصفوة: 1,199.50 دولارًا أمريكيًا في السنة

قائمة الرغبات تقييمات الأعضاء ومراجعاتهم

G2: 4.1/5 (أكثر من 4 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 4 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. سيلفي

عبر سيلفي Sellfy هي منصة متكاملة لمنشئي المحتوى والمتاجر الإلكترونية. مع Sellfy، يمكنك بيع المنتجات الرقمية والعناصر المطبوعة حسب الطلب والاشتراكات. تحظى بشعبية متزايدة بين البائعين الجدد بفضل منصتها سهلة الاستخدام ورسومها الشهرية المنخفضة.

أفضل ميزات Sellfy

لا توجد رسوم معاملات، لذا بعد الدفع الشهري، يمكنك الاحتفاظ بجميع الأرباح من بيع منتجاتك المادية والرقمية عبر الإنترنت

سهولة إنشاء متجر على الإنترنت لبيع التنزيلات الرقمية والمنتجات المادية والطباعة عند الطلب والاشتراكات وغيرها

أدوات تسويق مدمجة حتى تتمكن من استخدام أكواد الخصم، ورسائل البريد الإلكتروني للتخلي عن سلة التسوق، وحتى تتبع وحدات بكسل الإعلانات لزيادة ظهور علامتك التجارية والوصول إلى عملاء جدد

قيود Sellfy

يقدم تكاملات أقل من بدائل Gumroad الأخرى، مما قد يحد من الوصول إلى الميزات والوظائف المتقدمة

أسعار Sellfy

للمبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الشركات: 79 دولارًا في الشهر

79 دولارًا في الشهر القسط: 159 دولاراً شهرياً

159 دولاراً شهرياً الخصومات متاحة على خطط التسعير السنوية

تقييمات ومراجعات Sellfy

G2: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

3.9/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

9. كليك فونيلز

عبر كليكفنيلز ClickFunnels أداة قيمة لأي شخص يستخدم منصة للتجارة الإلكترونية. إنها منصة لبناء مسار المبيعات للمساعدة في جذب وتوليد عملاء محتملين لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. استخدم أدوات وقوالب التسويق الخاصة بها لتعزيز ظهورك وجذب المشترين المحتملين.

أفضل ميزات ClickFunnels

أنشئ صفحات الهبوط وصفحات المبيعات ونماذج الاشتراك في دقائق باستخدام أداة إنشاء صفحات السحب والإفلات والقوالب المعدة مسبقًا على المنصة

الكثير من الأدوات للمساعدة في تبسيط جهودك التسويقية، بما في ذلك اختبار A/B، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومسارات العد التنازلي، وغيرها الكثير

تتكامل مع الأدوات الشائعة لمعالجة الدفع، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتحليلات حتى تتمكن من القيام بالمزيد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت

قيود ClickFunnels

خطط التسعير أعلى من البدائل الأخرى ل Gumroad، مما قد يجعلها بعيدة عن متناول المتاجر الصغيرة على الإنترنت

هناك تقييمات متباينة حول خدمة عملاء المنصة

تسعير #### أسعار ClickFunnels

أساسي: 147 دولارًا شهريًا

147 دولارًا شهريًا المحترف: 197 دولارًا في الشهر

197 دولارًا في الشهر نفق القراصنة: 297 دولارًا في الشهر

297 دولارًا في الشهر الخصومات متاحة على خطط التسعير السنوية

ClickFunnels التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (390+ تقييم)

4.6/5 (390+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 640 تقييم)

10. MemberPress

عبر MemberPress MemberPress هو مكون إضافي سهل الاستخدام في WordPress لبيع الاشتراكات والعضويات. يمكنك إدارة الوصول إلى المحتوى والاشتراكات والدفع باستخدام هذا البديل الرائع لـ Gumroad.

MemberPress أفضل الميزات

تسمح لك عناصر التحكم في الوصول الممتازة باختيار من يمكنه رؤية المنشورات والصفحات والعلامات المختلفة والمزيد بناءً على مستوى عضويتهم

تحليلات وتقارير مفصلة حتى تتمكن من تتبع اشتراكات العضوية وعمليات الإلغاء ومشاركة المحتوى والمزيد

أدوات مدمجة وعمليات تكامل رائعة لبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وبناء مجتمع، والحفاظ على عودة المشتركين للحصول على المزيد من المحتوى

قيود MemberPress

مصمم لمواقع ووردبريس التي تحقق أرباحًا من سبعة أرقام أو أكثر، لذلك قد لا يكون مناسبًا لمنشئي المحتوى الأصغر على الإنترنت

تسعير MemberPress

الأساسي: 359 دولارًا في السنة

359 دولارًا في السنة الإضافي: 599 دولارًا في السنة

599 دولارًا في السنة المحترف: 799 دولاراً في السنة

799 دولاراً في السنة الصفوة: 999 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات MemberPress

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

أدوات المبيعات الأخرى للمبدعين

قم بإنشاء خطط اختبار المنتج بسرعة واختصار ساعات العمل اليدوي التي لا نهاية لها باستخدام المطالبات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

من المواقع الغنية بالمميزات مثل Shopify و WooCommerce إلى المجتمعات المتخصصة مثل Etsy و Skillshare، يمكنك العثور على بدائل Gumroad الرائعة لعملك على الإنترنت. ومع ذلك، فإن اختيار حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بك هو مجرد بداية لتحقيق أهداف المبيعات الخاصة بك .

ستحتاج أيضًا إلى منصة يمكن أن تساعدك على البقاء منظمًا وإدارة أعمالك، وهنا يمكن أن تساعدك ClickUp. لا يمكن ل ClickUp إدارة مبيعاتك أو اشتراكاتك بمفردها، ولكن يمكن أن تكون الحل المتكامل لإدارة المشاريع لتمكين فريق المبيعات والعمل جنبًا إلى جنب مع بدائل Gumroad المفضلة لديك.

استخدم أدوات ClickUp البديهية لتخطيط تقويمات المحتوى وتنظيم حملاتك التسويقية و تمكين المبيعات الموارد، أو تعيين مهام بمواعيد نهائية واضحة لنفسك أو لفريقك. مع آلاف عمليات التكامل، يمكنك تبسيط سير عملك والاحتفاظ بكل ما تحتاجه في مساحة عمل واحدة مخصصة.

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