مؤتمرات التكنولوجيا المالية: دليل الفعاليات العالمية في عام 2025

مرحباً بكم يا أفراد العائلة المالية! هل أنت مستعد لإضافة بعض مؤتمرات التكنولوجيا المالية إلى تقويمك هذا العام؟ لقد قمنا بتغطيتك.

لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للانغماس في التكنولوجيا المالية. هناك ارتفاع مطرد في إيرادات قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، وتدخل الحلول المبتكرة إلى السوق طوال الوقت.

توفر مؤتمرات التكنولوجيا المالية فرصاً رائعة للتواصل مع رواد القطاع وأصحاب الرؤى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية حتى تتمكن من توسيع شبكة علاقاتك (وقاعدة معارفك). سوف تحتضن أفكاراً وشراكات واستراتيجيات جديدة قبل أن تدرك ذلك.

تحتوي هذه المقالة على قائمتنا المختارة لأفضل مؤتمرات التكنولوجيا المالية العالمية التي يجب أن تراقبها في عام 2024. سنتعمق أيضاً في القوة التحويلية لهذه الأحداث وكيف أنها تقود التحول الرقمي للتمويل كما نعرفه.

## نظرة عامة على مؤتمرات التكنولوجيا المالية

مؤتمرات التكنولوجيا المالية هي المكان الذي يجتمع فيه كبار مقدمي الخدمات المالية وقادة الفكر والشركات الناشئة ورواد الأعمال وصناع القرار والمنظمين.

حيث يجتمعون معًا لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال التكنولوجيا المالية، مما يوفر فهمًا شاملاً لمنظومة التكنولوجيا المالية وموضوعات مثل:

الذكاء الاصطناعي

تداول العملات الرقمية

البلوك تشين

التمويل المدمج

يحصل الحاضرون على رؤى حول فرص السوق والتقدم التكنولوجي والتطورات التنظيمية من خلال أمور مثل

كلمات رئيسية من قادة التكنولوجيا المالية

ورش عمل عملية لأمور مثل موضوعات Web3 (على سبيل المثال، البلوك تشين، والعملات الرقمية، والعملات الرقمية المشفرة)

حلقات نقاش حول موضوعات ساخنة مثل التعلُّم الآلي

عروض توضيحية لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والمزيد

الأمر كله يتعلق بتسهيل فرص التواصل وتبادل المعرفة.

يمكن للحاضرين التواصل مع المهنيين ذوي التفكير المماثل، وبناء الشراكات، وإرساء أسس التعاون التي من شأنها أن تدفع الابتكار والنمو في السنوات القادمة.

تسهم المشاركة الجماعية للرؤى في مؤتمرات التكنولوجيا المالية في تطوير حلول مبتكرة، وتتبع أهم مؤشرات الأداء الرئيسية المالية والنهوض بصناعة الخدمات المالية العالمية.

قائمة بأفضل مؤتمرات التكنولوجيا المالية العالمية لحضورها في عام 2024

مع وجود فعاليات من لندن إلى دبي وما بعدها، يعد عام 2024 عامًا رائعًا لمؤتمرات التكنولوجيا المالية. إليك أفضل الفعاليات التي ستساعدك على مواكبة مستقبل التكنولوجيا المالية.

1. FinovateEurope

الموعد: 27-28 فبراير 2024

المكان: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة.

التكلفة: 2,790 دولارًا أمريكيًا

كيفية الحضور: الحضور الشخصي أو الرقمي أو المختلط فينوفايت أوروبا هو أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا المالية في أوروبا لعام 2024. يمكن للحاضرين التواصل مع قادة من مئات المؤسسات المالية العالمية، والاستماع إلى مبتكري التكنولوجيا المالية اليوم، والتفاعل مع العشرات من العروض التوضيحية المتطورة في مجال التكنولوجيا المالية.

2. ملتقى التكنولوجيا المالية **2024\2024

الموعد: 3 - 6 مارس 2024

المكان: لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 3,495 دولارًا أمريكيًا

كيفية الحضور: شخصياً ملتقى التكنولوجيا المالية يتم الإعلان عنه على أنه مستقبل فعاليات التكنولوجيا المالية، مع الكلمات الرئيسية والمتحدثين والعروض التوضيحية التي تستكشف مستقبل هذه الصناعة. يمكن للحاضرين التواصل وحضور الفعاليات المشتركة والتعلم من آلاف المهنيين ذوي التفكير المماثل في هذا المؤتمر المثير الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

3. قمة المال لايف 2024

الموعد: 6-7 مارس 2024

المكان: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة.

التكلفة: 2,799 دولارًا (السعر المبكر)

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور: شخصيًا قمة موني لايف هو أقدم حدث للمدفوعات والخدمات المصرفية في أوروبا. يجمع مؤتمر التكنولوجيا المالية هذا بين القادة الماليين وخبراء الخدمات المصرفية الرقمية، مما يخلق منصة يتم من خلالها إقامة شراكات رائدة وتسريع الأفكار المبتكرة.

### 4. مستقبل التمويل الرقمي

الموعد: 2-3 أبريل 2024

المكان: نيو أورلينز، لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 2,499 دولارًا أمريكيًا

كيفية الحضور: شخصياً التمويل الرقمي المستقبلي هو مؤتمر متوسط الحجم للتكنولوجيا المالية للمؤسسات من جميع الأحجام. يمكن للحاضرين الاستمتاع بدراسات الحالة والعروض التقديمية وحلقات النقاش من كبار المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، والخروج بأفكار مبتكرة ستوجه مساراتهم حتى عام 2024.

5. نيويورك أسبوع التكنولوجيا المالية 2024

الموعد: 8-12 أبريل، 2024

المكان: مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: تختلف الأسعار حسب الفعالية

كيفية الحضور: شخصياً أسبوع نيويورك للتكنولوجيا المالية 2024 هو مؤتمر شامل مع فعاليات تتراوح بين المجانية والمفتوحة للمجتمع إلى الموائد المستديرة التي تُعقد بدعوة فقط وتبلغ تكلفتها 150 دولارًا أمريكيًا فأكثر. صُممت هذه السلسلة من الفعاليات لتناسب منظومة الشركات الناشئة وتسلط الضوء على مبادرات التكنولوجيا المالية الحالية.

يمكنك الاستفادة من أسبوع نيويورك للتكنولوجيا المالية من خلال اختيار فعاليات فردية لحضورها بدلاً من حضور الأسبوع بأكمله. لقد قمنا بتسليط الضوء على يومين لا يمكن تفويتهما أدناه (أحدهما مجاني) لأولئك الذين لا يستطيعون التفرغ سوى يوم أو يومين فقط في شهر أبريل.

6. الابتكار في الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية مائدة مستديرة 2024

الموعد: 9 أبريل 2024

المكان: مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: مجانًا

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور المائدة المستديرة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية 2024 هو أول فعالية مميزة من أسبوع نيويورك للتكنولوجيا المالية. ويجمع هذا المنتدى الذي يستمر ليوم واحد الخبراء وقادة الفكر ورواد الأعمال لتعزيز التعاون بين المتخصصين والمؤسسات المالية أثناء رسم مسارهم نحو عام 2024 وما بعده.

مؤتمر إمباير للتكنولوجيا المالية

الموعد: 10 أبريل 2024

المكان: مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 1,095 دولارًا أمريكيًا (سعر التذكرة المبكرة جدًا)

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور: شخصيًا مؤتمر إمباير للتكنولوجيا المالية هو الميزة الثانية من أسبوع نيويورك للتكنولوجيا المالية. إنه تجمع مثير لمدة يوم واحد لقادة التكنولوجيا المالية اليوم يناقشون فيه اتجاهات الصناعة ويتفاعلون من خلال الدردشات الساخنة والكلمات الرئيسية الآسرة والجلسات التثقيفية وعروض الألعاب (عداء عائلي في مجال التكنولوجيا المالية، أي شخص؟) والمناقشات.

8. سيملس الشرق الأوسط

الموعد: 14-15 مايو 2024

المكان: دبي، الإمارات العربية المتحدة

التكلفة: 750 دولارًا أمريكيًا (سعر الحجز المبكر)

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور: شخصيًا الشرق الأوسط السلس لطالما كان المؤتمر ملتقى للعقول الأكثر ابتكارًا في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والتسويق الرقمي على مدار 24 عامًا. يستمتع الحاضرون بالمؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور أكثر من 500 خبير يناقشون أحدث الاتجاهات والتقنيات والعوامل المزعزعة التي تشكل عالمنا الرقمي.

9. عالمي التكنولوجيا الرقمية قمة 2024

الموعد: 16 مايو 2024

المكان: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة.

التكلفة: 754 دولارًا أمريكيًا (سعر التذكرة المبكرة جدًا)

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور: شخصيًا القمة العالمية للتكنولوجيا التنظيمية هي المكان المناسب لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية (التكنولوجيا التنظيمية). يمكن للحاضرين التواصل مع جمهور عالمي من قادة التكنولوجيا المالية والتواصل مع كبار محترفي الصناعة والاطلاع على أحدث الابتكارات في الخدمات المالية بشكل مباشر.

10. FinovateSpring

الموعد: 21-23 مايو 2024

المكان: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 2,498 دولارًا (أسعار الحجز المبكر)

كيفية الحضور: الحضور الشخصي أو الرقمي أو المختلط

لا يمكنك الحضور إلى فينوفايت أوروبا؟ توجه إلى فينوفايت الربيع مؤتمر التكنولوجيا المالية الأبرز في الساحل الغربي لعام 2024. يحصل الحاضرون على كل ما يحتاجونه للبقاء في الطليعة مع مجموعة كبيرة من الخبراء والعروض التوضيحية العملية وفعاليات التواصل للتواصل مع أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا المالية.

11. كونسنسنس 2024

الموعد: 24-31 مايو 2024

المكان: أوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 1,399 دولارًا أمريكيًا

كيفية الحضور: شخصياً الإجماع هو أطول تجمع في عالم البلوكتشين والويب3 والعملات الرقمية. يعد هذا الحدث بإحداث تأثير من خلال المحادثات الهادفة والمتحدثين أصحاب الرؤى وورش العمل العملية التي تهدف إلى حل التحديات التي تؤثر على الصناعة مع انتقالنا إلى عام 2024.

12. 2024 ندوة التكنولوجيا المالية الأمريكية

الموعد: 4-6 يونيو، 2024

المكان: شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 895 دولارًا أمريكيًا (سعر الحجز المبكر)

كيفية الحضور: شخصيًا

المؤتمر السنوي السادس ندوة التكنولوجيا المالية الأمريكية هو أحد أكثر فعاليات التكنولوجيا المالية المرتقبة في أمريكا الشمالية. يُحدث هذا المؤتمر ثورة في كيفية تواصل قادة صناعة التكنولوجيا المالية - من خلال المناقشات الهادفة وفرص التواصل وحلقات النقاش.

13. مؤتمر المال 20 20 أوروبا 2024

الموعد: 4-6 يونيو، 2024

المكان: أمستردام، هولندا

التكلفة: 3,132 دولارًا أمريكيًا (أسعار التذاكر المبكرة جدًا)

كيفية الحضور: شخصياً المال 20/20 هو الحدث الرائد في النظام البيئي المالي العالمي، ويتميز بتركيزه المميز على ما هو قادم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. يمكن للحاضرين المضي قدمًا من خلال رؤى عالمية المستوى وفرص التواصل والكلمات الرئيسية.

14. التكنولوجيا المالية + التكنولوجيا المالية أجيال

الموعد: 12-13 يونيو 2024

المكان: شارلوت، كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 299 دولارًا أمريكيًا

كيفية الحضور: شخصياً أجيال التكنولوجيا المالية + أجيال تكنولوجيا التأمين المعروف أيضًا باسم Fintech Generations Insurtech، يعد بمحادثات صادقة حول قضايا حقيقية. سيستمع الحاضرون إلى أهم الأسماء اليوم في مجال التكنولوجيا المالية حول الموضوعات التي تشغل بال الجميع وسيقيمون علاقات دائمة مع أسماء رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتأمينية.

15. عالم التكنولوجيا المالية منتدى 2024

الموعد: 20-21 يونيو، 2024

المكان: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة.

التكلفة: 628 دولارًا (السعر المبكر)

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور: شخصيًا المنتدى العالمي للتكنولوجيا المالية هو تجمع عالمي لقادة الصناعة والمبتكرين مع مناقشات من شأنها تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية. سيتواصل الحضور مع الخبراء ويتواصلون مع كبار المتخصصين في القطاع المالي ويستكشفون تأثير التكنولوجيا المالية على الاقتصاد العالمي اليوم.

16. تواصل التكنولوجيا المالية آسيا 2024

الموعد: 27-29 أغسطس 2024

المكان: رافلز، سنغافورة

التكلفة: يُعلن عنها لاحقًا

كيفية الحضور: شخصياً

تُعد قمة FinTech Connect Asia السنوية مكان التقاء كبار المؤسسات المالية والقادة في آسيا. إنه حدث مثير مع كلمات رئيسية ملهمة وورش عمل تفاعلية وفعاليات ممتعة للتواصل وغير ذلك الكثير.

17. السنوي الثالث المنتدى السنوي الثالث للابتكار المالي المنتدى

الموعد: 19 سبتمبر 2024

المكان: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة.

التكلفة: $756

كيفية الحضور: شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا

دورة هذا العام منتدى الابتكار المالي هو منصة متميزة لخبراء القطاع المالي لمناقشة أحدث الممارسات والاتجاهات والتطورات والاعتبارات التنظيمية في قطاع التكنولوجيا المالية. يستمتع الحاضرون بمنتدى تفاعلي لصناع القرار وقادة الفكر الذين يتطلعون إلى تبادل الأفكار والتواصل مع الخبراء الآخرين.

18. مؤتمر المال 20 20 الولايات المتحدة الأمريكية 2024

الموعد: 27-30 أكتوبر، 2024

المكان: لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 2,899 دولارًا أمريكيًا (سعر التذكرة المبكرة جدًا)

كيفية الحضور: شخصياً

لا يمكنك الحضور إلى أمستردام هذا العام؟ اذهب إلى المال 20/20 الولايات المتحدة الأمريكية . إنه أحد أكبر التجمعات وأكثرها تأثيرًا في أمريكا الشمالية لقادة الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. سيجري الحاضرون اتصالات جديدة، ويحصلون على رؤى مهمة للأعمال، ويتعرفون على أحدث الابتكارات في هذا القطاع.

19. مواهب التكنولوجيا المالية المهرجان

الموعد: 11-12 نوفمبر 2024

المكان: لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة.

التكلفة: $381

كيفية الحضور: شخصياً

الحضور مهرجان مواهب التكنولوجيا المالية هو أكثر مؤتمرات التكنولوجيا المالية تأثيراً في المملكة المتحدة لعام 2024. إنه حدث لا يمكن تفويته لمدة يومين لأصحاب الرؤى والمبتكرين لتبادل الأفكار وحل المشاكل في القطاع المالي.

20. معتكف التكنولوجيا المالية أوروبا

الموعد: لم يحدد بعد

التكلفة: يُحدد لاحقاً

المكان: لم يحدد بعد

كيف: شخصيًا

إذا فاتتك فرصة المشاركة في معتكف كاليفورنيا للتكنولوجيا المالية هذا العام، يمكنك زيارة Fintech Retreat Europe في أواخر عام 2024 للاستفادة من فرص الابتكار والتواصل. لا تزال التفاصيل المتعلقة بموعد ومكان انعقاد هذا التجمع قيد الإعداد، لكنها تعد بتقديم منتديات عالمية لقادة التكنولوجيا المالية والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية.

الاتجاهات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي ستتم مناقشتها في المؤتمرات

تساعد مؤتمرات التكنولوجيا المالية المشاركين على استكشاف وفهم اتجاهات الصناعة في عام معين.

يحتوي كل مؤتمر على كلمات رئيسية وحلقات نقاشية ومنتديات ومنتديات ومناقشات فريدة من نوعها حول مواضيع مختلفة. ومع ذلك، تركز العديد من مؤتمرات 2024 على موضوعات مثل:

الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي أدوات أتمتة العمليات البلوك تشين

العملة المشفرة

التمويل اللامركزي (DeFi)

التعلم الآلي

سترى أيضًا مناقشات حول القوانين التنظيمية, توحيد العمليات وإدارة سلسلة التوريد، والتحقق من الهوية، ودمج العملات الرقمية في أنظمتنا المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تتطلع إلى مناقشات حول دور رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا المالية، حيث إنه يغذي الابتكار ويدفع عجلة النمو في جميع أنحاء الصناعة. من المرجح أن تخصص عدة مؤتمرات وقتًا لاستكشاف دورها في التكنولوجيا المالية وكيف تقوم بتشكيل المشهد في جميع أنحاء العالم.

من الأمور الأخرى التي من المحتمل أن تراها في معظم مؤتمرات التكنولوجيا المالية في عام 2024 هي روح الابتكار والاضطراب. ويشمل ذلك مناقشات حول كيفية استفادة الأفراد والشركات الناشئة ورواد الأعمال من التكنولوجيا المالية لتطوير حلول جديدة وخلق قيمة في جميع أنحاء مشهد التمويل الرقمي.

قد تشمل موضوعات النقاش الأخرى التي نتطلع إلى مناقشتها ما يلي:

دور أدوات التكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات على مستوى الصناعة

كيف تجمع الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة بين البنوك والتكنولوجيا المالية معًا

تكتيكات الأمن السيبراني الرائدة لمنع الخسائر المالية والاحتيال

كيف أدوات الذكاء الاصطناعي للمحاسبة والمالية يمكن أن تحسن الدقة وتوفر رؤى قيمة

إدارة الموارد استراتيجيات وأدوات للشركات الناشئة ورواد الأعمال

دور مؤتمرات التكنولوجيا المالية في تشكيل مستقبل التمويل

تعمل مؤتمرات التكنولوجيا المالية على تشكيل مستقبل التمويل من خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة بين قادة الصناعة. وتتيح هذه المنصات لقادة الفكر والمستثمرين والتقنيين وصانعي السياسات استكشاف الاتجاهات الناشئة ومناقشة التحديات التنظيمية وعرض الحلول الرقمية المتطورة.

تؤثر مؤتمرات التكنولوجيا المالية أيضًا بشكل كبير على الأحداث المرموقة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حيث تُثري المناقشات والرؤى المستمدة من مؤتمرات التكنولوجيا المالية قرارات السياسات، وتحدد جداول الأعمال، وتسلط الضوء على الأولويات ذات الصلة في هذا القطاع.

## نصائح للتخطيط والاستفادة القصوى من مؤتمر التكنولوجيا المالية

هناك ما هو أكثر من مجرد الحضور في مؤتمرات التكنولوجيا المالية. ولتحقيق أقصى استفادة منها، حاول التخطيط لما ستفعله قبل وأثناء وبعد حضورك لكل فعالية.

أدوات مثل انقر فوق جعل كل هذا التخطيط والتنفيذ أسهل مما يبدو، نعدك بذلك.

يمكن أن يساعدك ClickUp في تخطيط جميع الفعاليات والمهام المتعلقة بحضور مؤتمرات التكنولوجيا المالية وغير ذلك الكثير. إليك مثال سريع على كيفية استخدامه لفعاليات 2024.

قبل أ مؤتمر التكنولوجيا المالية

يبدأ حضور مؤتمر التكنولوجيا المالية بشراء تذكرتك، والعثور على أماكن الإقامة، وحجز رحلة طيران، وغير ذلك. هذا هو المكان الذي عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يضيء

إدارة المشاريع وتنظيمها، وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق

استخدم طريقة عرض التقويم للحصول على منظور مصغّر للأيام والأسابيع والأشهر المحيطة بكل حدث. أنشئ مهام ومواعيد نهائية لنفسك للحصول على التذاكر والحجوزات التي ستحتاج إليها.

مع اقتراب موعد المؤتمر، اطّلع على جدول الأعمال، وقم بتخطيط خط سير لكل يوم. حدد الأنشطة والخطابات ذات الأولوية القصوى وأي أنشطة وخطابات تخطط لتخطيها، ثم أدخلها في تقويم ClickUp الخاص بك حتى تعرف دائماً ما هو قادم عندما تكون في المؤتمر.

تخصيص ClickUp جدول أعمال المؤتمر قالب واستخدمه كحاضر في المؤتمر لرسم خطة العمل الخاصة بك

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-216072190 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

إذا كنت تريد قالبًا لجعل هذا الأمر أسهل، تحقق من قالب جدول أعمال مؤتمر ClickUp . تم تصميمه للتخطيط لمؤتمر من وراء الكواليس، ولكن مثل كل قوالب ClickUp، من السهل تغييره ليناسب احتياجاتك (في هذه الحالة، كحاضر بدلاً من مضيف).

خلال مؤتمر فينتك

غالبًا ما تتركنا المؤتمرات مع أكوام من الملاحظات والمزيد من المعلومات في رؤوسنا التي نحتاج إلى تدوينها أو مناقشتها. وهنا يأتي دور انقر فوق المفكرة يأتي في! استخدمها لتدوين الملاحظات بسرعة حول أي شيء تتعلمه أو تريد إعادة النظر فيه لاحقًا.

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Whiteboards للحصول على نهج أكثر حرية يمكن لفريقك التعاون فيه خلال المؤتمر.

### بعد أ مؤتمر التكنولوجيا المالية

بمجرد انتهائك من المؤتمر، ستكون مستعداً لتحليل جميع المعلومات التي استخلصتها إلى مهام قابلة للتنفيذ ورؤى قيمة. ClickUp Whiteboards هي الأداة المثالية لهذه المهمة. يمكنك أيضاً استخدام ClickUp Meetings للتفكير في الحدث وتلخيصه مع فريقك.

تعاون بصريًا مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

تطبيقات التكنولوجيا المالية اليومية لـ ClickUp

ClickUp هنا من أجلك في جميع الأوقات، وليس فقط في المؤتمرات! إنها واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع في السوق لسبب ما.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام ميزات ClickUp المالية لتتبع الأهداف المالية والإشراف على الحسابات وحساب الأرباح وإدارة النفقات. وهذا مفيد للتكاليف من حضور المؤتمرات إلى العمليات اليومية وميزانيات المشاريع.

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استخدم ميزات التمويل جنبًا إلى جنب مع قالب إدارة الشؤون المالية ClickUp لتنظيم البيانات المالية وتتبع النفقات ومراقبة مخصصات الميزانية.

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الأسئلة الشائعة

1. ما معنى " مؤتمر فينتك" ؟

يجمع مؤتمر التكنولوجيا المالية بين المتخصصين في هذا القطاع ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات في حدث يعرض ويعزز المناقشات حول الابتكارات والاتجاهات والتحديات في هذا القطاع. كما تعمل هذه المؤتمرات أيضًا على تسهيل التعاون والتواصل وتبادل المعرفة لتشكيل مستقبل التمويل.

**2. ما هو معرض التكنولوجيا المالية؟

يشبه معرض التكنولوجيا المالية معرض التكنولوجيا المالية مؤتمر التكنولوجيا المالية (أو ربما يتم إدراجه كجزء من مؤتمر). تجمع هذه المعارض بين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يرغبون في عرض منتجاتهم وخدماتهم وابتكاراتهم. وعادةً ما تضم معارض التكنولوجيا المالية أكشاك عرض، وعروضًا توضيحية للمنتجات، وكلمات رئيسية، وفعاليات للتواصل، وحلقات نقاش.

3. ما هي قمة التكنولوجيا المالية؟

قمة التكنولوجيا المالية هي تجمع رفيع المستوى لقادة الصناعة لمناقشة القضايا والاتجاهات والفرص الهامة في هذا القطاع. وعلى عكس مؤتمرات التكنولوجيا المالية التقليدية، عادةً ما تركز القمة على المناقشات الاستراتيجية مع وضع هدف نهائي في الاعتبار بدلاً من اتباع شكل مفتوح. وعادةً ما تتميز مؤتمرات القمة أيضاً بفعاليات التواصل والعروض التقديمية للقيادات الفكرية.

من التواصل إلى مشاركة المعرفة

بينما تملأ تقويمك لعام 2024 بمجموعة مثيرة من مؤتمرات التكنولوجيا المالية، تذكر أن التنظيم الفعال والتعاون السلس أمران حاسمان لتحقيق أقصى قدر من الخبرة والرؤى.

يُحدِث ClickUp ثورة في التنقل في مؤتمرات التكنولوجيا المالية ويُبسِّط طريقة تعاملك مع تخطيط الفعاليات وإدارة المهام وتطبيق معرفتك المكتشفة حديثًا.

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