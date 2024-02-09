أهم مؤتمرات وفعاليات البناء: دليلك لعام 2025

قد يعتقد الجمهور أن صناعة البناء والتشييد مجال ذو ياقات زرقاء، ولكنك كمدير إنشاءات تعرف أفضل من ذلك. إنه مجال متطور حيث تعيد التقنيات والتقنيات والاتجاهات تشكيل ما يعنيه بناء الهياكل.

وبصفتك متخصصاً في مجال الإنشاءات، فإن وظيفتك هي البقاء على اطلاع على أحدث الأفكار في مجال عملك من أجل تحقيق المزيد من الكفاءة إدارة مشاريع البناء . 🏗️

أفضل طريقة للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات في مجال عملك هي حضور مؤتمرات البناء. لحسن الحظ، هناك الكثير من المؤتمرات المقرر عقدها في عام 2024. تعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال الاستدامة وتكنولوجيا الإنشاءات وكل ما يتعلق بها.

في هذا الدليل، سنشرح في هذا الدليل سبب فائدة مؤتمرات البناء، وسنتعمق في معارض البناء التجارية التي يجب حضورها في عام 2024، وسنشارك الحيل لتنفيذ ما تعلمته في المؤتمر.

أهمية مؤتمرات الإنشاءات

مؤتمرات البناء ليست مجرد فعاليات صناعية ممتعة. إنها فرصة للتعلم من قادة الصناعة والاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال البناء والتشييد. وبصرف النظر عن الجلسات التعليمية والندوات، تقدم مؤتمرات البناء أيضاً فرصاً لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للتواصل لدفع حياتك المهنية. ما الذي لا يعجبك؟

هناك العديد من الفوائد لحضور مؤتمرات البناء، بما في ذلك:

تحسين معرفتك: حتى لو كان لديك 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال، هناك دائماً شيء جديد لتتعلمه. احضر الجلسات الجانبية والندوات والخطابات الرئيسية ذات الصلة لاكتساب رؤى جديدة حول أحدث التقنيات وأفضل الممارسات - فأنت لا تعرف أبدًا ما ستكتشفه

حتى لو كان لديك 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال، هناك دائماً شيء جديد لتتعلمه. احضر الجلسات الجانبية والندوات والخطابات الرئيسية ذات الصلة لاكتساب رؤى جديدة حول أحدث التقنيات وأفضل الممارسات - فأنت لا تعرف أبدًا ما ستكتشفه حضور فعاليات التواصل : تعج هذه الفعاليات بالمتخصصين في هذا المجال من كل ركن من أركان عالم الإنشاءات. لا يقتصر الأمر على وجود الكثير من الأشخاص المثيرين للاهتمام لمقابلتهم فحسب، بل يمكن أن تساعدك الاتصالات الصحيحة في العثور على مرشدين أو استكشاف فرص وظيفية جديدة

تعج هذه الفعاليات بالمتخصصين في هذا المجال من كل ركن من أركان عالم الإنشاءات. لا يقتصر الأمر على وجود الكثير من الأشخاص المثيرين للاهتمام لمقابلتهم فحسب، بل يمكن أن تساعدك الاتصالات الصحيحة في العثور على مرشدين أو استكشاف فرص وظيفية جديدة العثور على بائعين ذوي جودة عالية: إن العثور على بائع جيد يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. تمنحك مؤتمرات البناء القدرة على الدردشة مع البائعين المحتملين في قاعة المعرض. تحقق من هؤلاء العارضين للعثور على أدوات برمجيات البناء والمواد والتقنيات في وقت أقل

أحداث ومؤتمرات البناء الرئيسية في عام 2024

يحدث الابتكار في مؤتمرات البناء. إذا كنت ترغب في المشاركة في تشكيل مستقبل البيئة المبنية في المستقبل، ضع مؤتمرات البناء لعام 2024 على جدول أعمالك.

### عالم الخرسانة

التاريخ: من 22 إلى 25 يناير 2024

من 22 إلى 25 يناير 2024 الموقع: لاس فيجاس، نيفادا

لاس فيجاس، نيفادا الأسعار: اتصل بنا لمعرفة الأسعار عالم الخرسانة بلغ هذا العام 50 عامًا، مما يجعله واحدًا من أقدم مؤتمرات البناء وأكثرها شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه المعرض التجاري الدولي الوحيد المخصص فقط للخرسانة التجارية والبناء. يتضمن معرض عالم الخرسانة منطقة المنتجات الجديدة، والتدريب ( بما في ذلك الشهادات )، وجلسات الغداء والتعلم. 👷

معرض البنائين الدولي

التاريخ: 27-29 فبراير 2024

27-29 فبراير 2024 الموقع: لاس فيغاس، نيفادا

لاس فيغاس، نيفادا السعر: 175 دولارًا أمريكيًا معرض البنائين الدولي هو مؤتمر سنوي ضخم يجمع أكثر من 60,000 متخصص في مجال الإنشاءات. يتضمن الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منطقة الشركات الناشئة، ومنطقة المنتجات الجديدة، وحتى منطقة الأداء الإنشائي التجريبي. إذا كنت من محبي الاحتفالات، فإنه يتضمن أيضاً حفلة المحترفين الشباب والحفلة الرسمية وغيرها من اللقاءات الأقل رسمية لتستمتع بوقتك.

المؤتمر السنوي المؤتمر السنوي

التاريخ: من 19 إلى 22 مارس 2024

من 19 إلى 22 مارس 2024 الموقع: سان دييغو، كاليفورنيا

سان دييغو، كاليفورنيا الأسعار: 1,149 دولار - 1,499 دولار

تُنظّم الرابطة العامة للمقاولين الأمريكيين (AGC) المؤتمر السنوي لشركة AGC لبعض الأشخاص الأكثر تأثيراً في مجال الإنشاءات. يتضمن هذا الحدث السنوي الضخم مسارات حول إدارة القوى العاملة، وإنتاجية موقع العمل، وإدارة المخاطر، وبناء البنية التحتية.

### ENR FutureTech

التاريخ: 3-4 يونيو 2024

3-4 يونيو 2024 الموقع: سان دييغو، كاليفورنيا

سان دييغو، كاليفورنيا السعر: 725 دولارًا - 895 دولارًا أمريكيًا

هل تبحث عن أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا البناء؟ إذن ENR FutureTech هو مؤتمر البناء المناسب لك. تستضيف شركة Engineering News-Record هذا المؤتمر، الذي يركز على الابتكارات في الهندسة المعمارية والهندسة والبناء. ونظراً لأنه يجذب المتخصصين من تخصصات متعددة، فإن مؤتمر ENR FutureTech فرصة رائعة للتعرف على التكنولوجيا الجديدة مع إجراء الكثير من الاتصالات في هذا المجال. يحصل جميع الحاضرين على إمكانية الوصول إلى محتوى الجلسات، وقاعة عرض، ومواد المتحدثين الرقمية، والوجبات، وفرص التواصل.

مؤتمر البناء الأخضر الدولي

التاريخ: من 12 إلى 15 نوفمبر 2024

من 12 إلى 15 نوفمبر 2024 الموقع: فيلادلفيا، بنسلفانيا

فيلادلفيا، بنسلفانيا السعر: يحدد فيما بعد

هل أنت مهتم بالاستدامة؟ إن مؤتمر جرين بيلد الدولي هو أحد أفضل مؤتمرات البناء لحركة المباني الخضراء. لا تزال قائمة جلسات هذا العام لم تحدد بعد، لكن حدث 2023 تطرق إلى صافي الانبعاثات الصفرية وإزالة الكربون وإدارة مياه الصرف الصحي والتصميم المتجدد.

Conexpo-con/agg

التاريخ: من 3 إلى 7 مارس 2026

من 3 إلى 7 مارس 2026 الموقع: لاس فيجاس، نيفادا

لاس فيجاس، نيفادا التسعير: يحدد لاحقًا

حسناً، لن يعود هذا العرض حتى عام 2026، ولكن لا يزال عليك أن تضعه على رادارك! Conexpo-con/agg يروج لنفسه على أنه أكبر معرض للإنشاءات في أمريكا الشمالية. إنه مؤتمر ضخم للبناء يضم أكثر من 2,000 عارض و190 جلسة تعليمية، لذا من المؤكد أنك ستحصل على شيء ما من هذا الحدث. يتضمن حدث 2026 مساراً للمواد وآخر لإدارة الإنشاءات، لذا فإن جلساته هي مزيج مثالي من التعليم في مجال الأعمال والابتكار في مجال الإنشاءات.

مواضيع ناشئة في 2024 مؤتمرات البناء

مثل أي صناعة، تأتي الاتجاهات وتذهب في مجال الإنشاءات. تتطور صناعة الإنشاءات، ولكن بعض الموضوعات ستشكل بالتأكيد مؤتمرات هذا العام. احضر الجلسات التي تثير حماسك أكثر من غيرها، ولكن ترقب هذه الموضوعات الناشئة لتبقى على اطلاع على أحدث التطورات في مجال الإنشاءات.

نمذجة معلومات البناء (BIM)

نمذجة معلومات المباني ليست جديدة، لكنها موضوع ساخن في عام 2024. نمذجة معلومات البناء هي نوع من برامج النمذجة المتقدمة التي تُحدث ثورة في كيفية تصميم المهنيين للمباني وتشييدها وإدارتها. عند استخدامها بشكل صحيح، فإن لها القدرة على تقليل التكاليف وتقليل الهدر. من المرجح أن تغطي مؤتمرات هذا العام أحدث التطورات في نمذجة معلومات المباني وتركز على استخدام هذه البرمجيات للتعاون بين المعماريين والمهندسين ومحترفي البناء.

التقنيات المتقدمة

يتمتع الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات والطائرات بدون طيار بالكثير من الإمكانات في مجال البناء، من السلامة إلى تخطيط العمليات . ستعتمد مؤتمرات هذا العام بشكل كبير على استخدام التقنيات المتقدمة والرقمنة لجعل البناء أكثر كفاءة وبأسعار معقولة.

نقاط إضافية: ستكون قادرًا على التواصل مع البائعين الذين يقدمون هذه التقنيات المتقدمة في المؤتمرات، مما يسهل عملية البحث ويسرع وقت التنفيذ.

إدارة الأفراد

إنشاء جداول زمنية للعاملين لديك ومراقبة الوقت الذي تم تتبعه في ClickUp

مع كل هذا الحديث عن التكنولوجيا، من المغري أن ننسى أكبر أصول شركة الإنشاءات: موظفيها. لا أحد يولد مديراً بالفطرة، لذلك ليس من المستغرب أن تتضمن أفضل مؤتمرات البناء عادةً جلسات حول إدارة الأفراد. ابحث عن جلسات حول تتبع وقت الموظفين وإدارة النزاعات والتوظيف من أجل التنوع

الإستدامة والمباني الخضراء

تشغل المسؤولية البيئية أذهان المستهلكين والمسؤولين الحكوميين على حد سواء، لذلك ليس من المستغرب أن تركز العديد من المؤتمرات (وخاصة مؤتمر جرين بيلد الدولي) بشكل كبير على البناء المستدام. ابحث عن جلسات حول ممارسات البناء المستدام والمواد المتجددة والتصاميم الموفرة للطاقة. 🏢

البناء المعياري

يكتسب البناء الجاهز والبناء المعياري زخمًا متزايدًا حيث يحاول البناؤون تسريع وتيرة جداول الإنتاج . هذه الأساليب، التي تتضمن إنشاء أجزاء من المبنى خارج الموقع وتجميعها في الموقع، هي طريقة مختلفة للقيام بالأشياء، ولكن لديها القدرة على توفير الوقت والمال.

أفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة من مؤتمرات البناء

حضور مؤتمر يكلف الوقت والمال. آخر شيء تريده هو أن تحصل على القليل أو لا تحصل على شيء من المؤتمر، لذا جهز نفسك للنجاح قبل الذهاب. اتبع أفضل الممارسات التالية لتعظيم قيمة حضور مؤتمرات البناء.

تواصل كما لو كنت تعني ذلك

نحن نعلم أنك ربما تكون متعبًا بعد يوم طويل في المؤتمر، ولكن لا تفوت حفلات التواصل تلك! فالتواصل الشبكي يفتح لك عالماً جديداً من الإمكانيات لحياتك المهنية وأعمالك. اتبع هذه النصائح للتواصل بأسلوب أنيق:

خطّط مسبقاً: ضع قائمة بأسماء الحضور والعارضين والمتحدثين الذين ترغب في التحدث معهم. إذا كان بإمكانك الحصول على معلومات الاتصال بهم في وقت مبكر، حدد مواعيد اللقاءات مع جهات الاتصال التي ترغب في التحدث معها أكثر من غيرها

ضع قائمة بأسماء الحضور والعارضين والمتحدثين الذين ترغب في التحدث معهم. إذا كان بإمكانك الحصول على معلومات الاتصال بهم في وقت مبكر، حدد مواعيد اللقاءات مع جهات الاتصال التي ترغب في التحدث معها أكثر من غيرها قدم عرضًا موجزًا: ليس من الضروري أن تقول شيئًا مذهلًا، ولكن عليك أن تقدم مقدمة موجزة تشرح فيها من أنت وما الذي تبحث عنه. سيكون من الأسهل بكثير بدء محادثة مع شخص غريب عندما يكون لديك كلام معسول جاهز للبدء

ليس من الضروري أن تقول شيئًا مذهلًا، ولكن عليك أن تقدم مقدمة موجزة تشرح فيها من أنت وما الذي تبحث عنه. سيكون من الأسهل بكثير بدء محادثة مع شخص غريب عندما يكون لديك كلام معسول جاهز للبدء المتابعة: ستجمع الكثير من بطاقات العمل خلال مؤتمر البناء. خصص بعض الوقت بعد المؤتمر لتصفح بطاقات العمل هذه ومتابعة مع جهات الاتصال الجديدة الخاصة بك

انتبه في الجلسات

استخدم ClickUp Docs لتدوين ملاحظات المؤتمر، والاطلاع على ما يتعلمه أعضاء الفريق الآخرون، وتبادل الأفكار حول كيفية تنفيذ ما تعلمته عند العودة إلى العمل

أنت تدفع أموالاً طائلة للاستماع إلى خبراء الصناعة. اتبع أفضل الممارسات التالية لاستخلاص القيمة من كل جلسة وورشة عمل:

احضر جلسات متنوعة: بالتأكيد، من المغري أن تلتزم بمسار واحد للمؤتمر، لكنك ستحصل على المزيد من المعلومات من خلال حضور أنواع مختلفة من ورش العمل والحوارات والفعاليات. حتى لو كنت شخصًا متخصصًا في المواد، فإن حضورك لجلسة إدارة الأعمال يمكن أن يمنحك المزيد من المعلومات حول كيفية عمل المجالات الأخرى في عملك

بالتأكيد، من المغري أن تلتزم بمسار واحد للمؤتمر، لكنك ستحصل على المزيد من المعلومات من خلال حضور أنواع مختلفة من ورش العمل والحوارات والفعاليات. حتى لو كنت شخصًا متخصصًا في المواد، فإن حضورك لجلسة إدارة الأعمال يمكن أن يمنحك المزيد من المعلومات حول كيفية عمل المجالات الأخرى في عملك كن مشاركًا نشطًا: ضع هاتفك وحاسوبك المحمول جانبًا! ستشتت انتباهك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل عن جوهر العرض التقديمي. حاول أن تكون مشاركًا نشطًا من خلال طرح الأسئلة أثناء الأسئلة والأجوبة أو تقديم الملاحظات أو الدردشة مع الحاضرين الآخرين بعد الجلسة

ضع هاتفك وحاسوبك المحمول جانبًا! ستشتت انتباهك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل عن جوهر العرض التقديمي. حاول أن تكون مشاركًا نشطًا من خلال طرح الأسئلة أثناء الأسئلة والأجوبة أو تقديم الملاحظات أو الدردشة مع الحاضرين الآخرين بعد الجلسة قم بتدوين الملاحظات: قد تكون أسرع في الكتابة، لكن تدوين الملاحظات بخط اليد أقل تشتيتاً للانتباه. قم بتدوين النقاط والأفكار الرئيسية للبحث فيها بعد المؤتمر. والأفضل من ذلك، قم بتدوين الملاحظات لتحميلها على منصة مثل ClickUp Docs ومشاركتها مع فريقك بأكمله

استخدم موارد المؤتمر

قد تبدو المؤتمرات مرهقة بعض الشيء، ولهذا السبب غالبًا ما ينسى الكثير من الحاضرين جميع الهدايا المجانية التي تأتي مع حضور المؤتمر. سواء كانت قواعد بيانات أو أدلة PDF مجانية أو مقاطع فيديو تعليمية، استفد من كل ما يوفره المؤتمر. 📚

على سبيل المثال، خصص وقتاً في جدولك الزمني لتفقد قاعة المعرض. قد تحتاج إلى استخدام برنامج الجدولة لترتيب أعضاء الفريق الموجودين في قاعة المعرض ومتى، ولكن هذه طريقة رائعة لرؤية الاتجاهات الناشئة بأم عينيك.

تأكد أيضًا من:

الوصول إلى تسجيلات الجلسات

تنزيل بيانات الحضور ومعلومات الاتصال، إذا كانت متوفرة

تصفح حقيبة هدايا المؤتمر للحصول على هدايا مجانية قيّمة

دمج رؤى المؤتمر في الممارسة العملية

لقد قمت بالعمل الشاق لحضور المؤتمر وتعلم مواد جديدة. ولكن لا تدع تلك المعرفة تطفو إلى الهاوية: استخدمها!

اتبع هذه النصائح لدمج ما تعلمته في مؤتمر البناء في سير عملك اليومي.

استخلاص المعلومات بعد المؤتمر

لن يكون كل ما تتعلمه في المؤتمر قابلاً للاستخدام. اجلس مع فريقك لمراجعة ملاحظاتك وتحديد الأفكار التي تريد تجربتها في عملك الخاص. من المحتمل أن تضطر إلى تحديد الأولويات، ولا بأس بذلك. يمكنك تنفيذ بعض الأفكار بسرعة، بينما ستحتاج بعض الأفكار الأخرى إلى مزيد من الوقت أو الحذر جدولة الموارد للسحب

استخدم أداة إدارة مشاريع الإنشاءات

يساعدك ClickUp على تخطيط وإدارة وتتبع مشاريع الإنشاءات من مرحلة ما قبل البيع إلى مرحلة التصور إلى مرحلة التسليم - كل ذلك في مكان واحد

من لديه الوقت للتنقل بين الملاحظات المكتوبة وبرنامج الجدولة والبيانات المحاسبية؟ ألن يكون من الأسهل إدارة كل شيء في مكان واحد؟

هنا يأتي دور ClickUp. تستخدم فرق الإنشاءات ClickUp ليس فقط لتخطيط المؤتمرات وتخزين الملاحظات في مكان واحد، ولكن أيضًا لإدارة مشاريع البناء. استخدم هذه الميزات المفيدة لدمج رؤى مؤتمراتك في سير عملك اليومي:

عرض الخريطة: بالتأكيد، يمكنك تصور المشاريع في عرض القائمة وعرض التقويم، ولكن عرض الخريطة مفيدة بشكل خاص لشركات الإنشاءات. يمكنك عرض جميع مشاريعك حسب الموقع ومعرفة أماكن تواجد طواقمك في أي لحظة

بالتأكيد، يمكنك تصور المشاريع في عرض القائمة وعرض التقويم، ولكن عرض الخريطة مفيدة بشكل خاص لشركات الإنشاءات. يمكنك عرض جميع مشاريعك حسب الموقع ومعرفة أماكن تواجد طواقمك في أي لحظة التعاون: سواءً كان الأمر يتعلق بالموارد البشرية أو التسويق أو المبيعات أو طاقمك الميداني، فأنت بحاجة إلى البقاء على اتصال مع فريقك لإكمال المشاريع. قم بالتبديل إلى عرض الدردشة للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، سواء كنت تستعرض مستنداً أو تجري دردشة خاصة

سواءً كان الأمر يتعلق بالموارد البشرية أو التسويق أو المبيعات أو طاقمك الميداني، فأنت بحاجة إلى البقاء على اتصال مع فريقك لإكمال المشاريع. قم بالتبديل إلى عرض الدردشة للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، سواء كنت تستعرض مستنداً أو تجري دردشة خاصة عمليات التكامل: من المحتمل أن تتكامل ClickUp مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل في عملك. اجمع جميع برامجك في مكان واحد واستمتع برؤية شاملة وعالية المستوى لعملك دون تشتيت الانتباه

سرّع كل شيء باستخدام القوالب

سواء كان ذلك قاعدة بيانات جديدة أو نموذج استقبال العملاء، لست مضطرًا لإنشاء كل شيء من الصفر. من لوحات العصف الذهني البيضاء إلى قواعد بيانات علاقات العملاء، لدى ClickUp قالب لكل شيء تقريبًا. استخدم قوالب مجانية لإدارة الإنشاءات للتقارير اليومية، والجداول الزمنية، والميزانية، وإجراءات الطوارئ، ونماذج أوامر التغيير، وغير ذلك الكثير.

والأفضل من ذلك كله أن هذه القوالب تتكامل مع مشاريع ClickUp ومستنداتك ومهامك الحالية والمزيد، لذا فإن التنفيذ على بُعد نقرة واحدة فقط.

المراجعة والتكرار

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

نادراً ما تكون العمليات الجديدة مثالية في المرة الأولى. قم بجدولة اجتماعات منتظمة للفريق لتقييم كيفية سير العمليات الجديدة. استخدم أدوات مثل ClickUp Dashboards لتصور تقدمك وتحديد مجالات التحسين بسرعة.

لكن لا تدع بياناتك تقبع في لوحة المعلومات. كن منفتحًا لإجراء تغييرات متكررة بناءً على ما تتعلمه. إذا لم تنجح الأمور، لا تخف من إلغاء خطتك الحالية وتجربة شيء جديد.

## قم ببناء شيء جميل في ClickUp

تعاون من المكتب إلى موقع العمل باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat، حيث يمكنك إضافة تعليقات، ووضع علامات على فريقك والدردشة في الوقت الفعلي من أي جهاز

يشتهر قطاع الإنشاءات بكونه قطاعاً شجاعاً ومليئاً بالمشاكل، ولا يزال ذلك صحيحاً. ومع ذلك، فإن حضور مؤتمرات البناء سيبقيك على اطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات، سواء في الميدان أو في المكتب.

ستتعلم الكثير في هذه المؤتمرات، ولكن لا تنسَ أن تضع ما تتعلمه موضع التنفيذ. ضع ملاحظاتك ومهامك ومؤشرات الأداء الرئيسية واستراتيجياتك في ClickUp للحصول على تجربة إدارة إنشاءات متكاملة. لا مزيد من التنقل بين المنصات المختلفة - كل شيء في مكان واحد حقاً.

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## سؤال

1. ما هي أهم مؤتمرات البناء لحضورها في عام 2024؟

فيما يلي بعض أهم مؤتمرات البناء لعام 2024:

عالم الخرسانة

معرض البنائين الدولي

مؤتمر ACG السنوي

مؤتمر ENR FutureTech

مؤتمر جرين بيلد الدولي

2. ما هي فوائد حضور مؤتمرات البناء؟

يتيح لك حضور مؤتمر البناء الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال البناء. كما تتاح لك الفرصة للتواصل مع الأقران والخبراء والتعرف على المنتجات الجديدة وتطوير مهاراتك.

3. لماذا يجب على الشركات حضور مؤتمرات البناء؟

قد يكون من الصعب تبرير تكلفة حضور مؤتمر، ولكن الفرق التي تستثمر في التطوير المهني والتواصل تميل إلى أن تكون أكثر معرفة وربحية من الفرق التي لا تفعل ذلك. إذا كنت ترغب في البقاء في الطليعة، فإن حضور مؤتمرات البناء يمنحك تفوقاً كبيراً على منافسيك.