قمنا بمراجعة أفضل أدوات اختبار البريد الإلكتروني في 2025

تظهر الدراسات الحديثة أنه يمكنك أن ترى عائدًا يقارب 36 دولارًا أمريكيًا لكل دولار يتم إنفاقه على حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني. وفي حين أن هذا الرقم يمثل فرصة مذهلة، إلا أنه بعيد كل البعد عما تحققه معظم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

وهنا يأتي دور أدوات اختبار البريد الإلكتروني. يمكن لهذه الأدوات تضييق الفجوة وتقريبك من تحقيق عائد الاستثمار المطلوب. باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني، يمكنك إنشاء حملات بريد إلكتروني ذات أداء جيد ومظهر رائع وتجاوز فلاتر البريد المزعج المزعج.

تأتي معظم أدوات اختبار البريد الإلكتروني الشائعة اليوم مع مجموعة من الفوائد. فهي لا تساعد فقط إدارة صندوق الوارد الخاص بك ، ولكن أيضًا إنشاء محتوى مقنع، واختبار سطور الموضوعات، وتصميم رسائل بريد إلكتروني مميزة. يمكنهم أيضًا مساعدتك في التركيز على قوالب الرسائل الإخبارية .

في هذا المنشور، سنستعرض أفضل 10 أدوات لاختبار البريد الإلكتروني المتاحة في 2024. دعنا نتعمق في الأمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات اختبار البريد الإلكتروني؟

عند تقييم أدوات اختبار البريد الإلكتروني، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

التوافق والعرض: اختر أداة اختبار البريد الإلكتروني التي تُظهر كيف سيبدو بريدك الإلكتروني عبر مختلف العملاء والأجهزة. هذا أمر بالغ الأهمية لأن رسائل البريد الإلكتروني من مزودي خدمة البريد الإلكتروني المشهورين مثل Gmail أو Outlook أو الأجهزة المحمولة يمكن أن تظهر بشكل مختلف على عملاء البريد الإلكتروني المختلفين

اختر أداة اختبار البريد الإلكتروني التي تُظهر كيف سيبدو بريدك الإلكتروني عبر مختلف العملاء والأجهزة. هذا أمر بالغ الأهمية لأن رسائل البريد الإلكتروني من مزودي خدمة البريد الإلكتروني المشهورين مثل Gmail أو Outlook أو الأجهزة المحمولة يمكن أن تظهر بشكل مختلف على عملاء البريد الإلكتروني المختلفين اختبار البريد المزعج: تأكد من وصول رسائلك الإلكترونية إلى المستلمين المستهدفين وعدم تصنيفها كرسائل غير مرغوب فيها. ولذلك، يجب أن تكون الأداة التي اخترتها قادرة على تقييم سطر الموضوع ومحتوى بريدك الإلكتروني وسمعة المرسل لضمان معدلات تسليم عالية

تأكد من وصول رسائلك الإلكترونية إلى المستلمين المستهدفين وعدم تصنيفها كرسائل غير مرغوب فيها. ولذلك، يجب أن تكون الأداة التي اخترتها قادرة على تقييم سطر الموضوع ومحتوى بريدك الإلكتروني وسمعة المرسل لضمان معدلات تسليم عالية التحقق من صحة الروابط والصور: اختر أداة تحدد الروابط المعطلة ومشاكل الصور، لضمان سلاسة إدارة البريد الوارد . إذا كانت توفر أيضًا رؤى صندوق الوارد ومعاينة البريد الإلكتروني، فهذا أفضل

اختر أداة تحدد الروابط المعطلة ومشاكل الصور، لضمان سلاسة إدارة البريد الوارد . إذا كانت توفر أيضًا رؤى صندوق الوارد ومعاينة البريد الإلكتروني، فهذا أفضل تحليل وقت التحميل: تأكد من أن أداة اختبار البريد الإلكتروني الخاصة بك تحلل العناصر التي تؤثر على وقت التحميل، مثل حجم الصورة والنصوص الخارجية. هذا يساعد على تقليل معدلات التخلي عن البريد الإلكتروني - وهو عامل مهم لمن يديرون دعوات الاجتماعات وغيرها من رسائل البريد الإلكتروني الحساسة للوقت

تأكد من أن أداة اختبار البريد الإلكتروني الخاصة بك تحلل العناصر التي تؤثر على وقت التحميل، مثل حجم الصورة والنصوص الخارجية. هذا يساعد على تقليل معدلات التخلي عن البريد الإلكتروني - وهو عامل مهم لمن يديرون دعوات الاجتماعات وغيرها من رسائل البريد الإلكتروني الحساسة للوقت واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام: يمكن تحسين واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام: يمكن تحسين أداة الاختبار التي يسهل التنقل فيها واستخدامها، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يميلون إلى التقنية إنتاجية البريد الإلكتروني * إمكانات التكامل: يجب عليك أيضًا التفكير في مدى تكامل الأداة مع منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية والأدوات الأخرى. يمكن أن يؤدي التكامل السلس إلى زيادة انسيابية سير عملك

يمكن تحسين واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام: إمكانات التكامل: يجب عليك أيضًا التفكير في مدى تكامل الأداة مع منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية والأدوات الأخرى. يمكن أن يؤدي التكامل السلس إلى زيادة انسيابية سير عملك دعم العملاء: ابحث عن الأدوات التي تقدم دعمًا قويًا للعملاء، بما في ذلك البرامج التعليمية وخدمة العملاء ودعم الدردشة والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. الدعم الجيد لا يُقدَّر بثمن، خاصةً عند التعامل مع إدارة البريد الإلكتروني المشكلات

ابحث عن الأدوات التي تقدم دعمًا قويًا للعملاء، بما في ذلك البرامج التعليمية وخدمة العملاء ودعم الدردشة والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. الدعم الجيد لا يُقدَّر بثمن، خاصةً عند التعامل مع إدارة البريد الإلكتروني المشكلات ميزات الملاحظات والتعاون: اختر أداة تسمح للمستخدمين بالتعاون في أنشطة مثل مشاركة الاختبارات وجمع الملاحظات. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعمل في فريق عمل

اختر أداة تستوعب جميع أو على الأقل معظم العوامل المذكورة أعلاه، وستكون في طريقك لإنشاء حملات بريد إلكتروني فعالة للغاية.

## أفضل 10 أدوات لاختبار البريد الإلكتروني لاستخدامها في عام 2024

ستكون المنافسة بين برامج اختبار البريد الإلكتروني شديدة في عام 2024. ومع ذلك، فقد اكتشفنا 10 من أفضل أدوات اختبار البريد الإلكتروني في السوق اليوم.

1. Litmus

عبر ليموس يقدم Litmus برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني سهل الاستخدام مع ميزات اختبار قوية. فهو يساعد على معاينة كيفية ظهور رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في صندوق الوارد للمستلم عبر 90 تطبيقًا وجهازًا حتى تتمكن من تحديد وتصحيح أي تناقضات في العرض. كما يقدم نصائح لإرسال رسائل بريد إلكتروني خالية من الأخطاء.

يعمل Litmus أيضًا على تبسيط عملية ضمان الجودة من خلال التحقق تلقائيًا من الروابط والصور والعناصر الرئيسية للحصول على عرض تقديمي شبه خالٍ من الأخطاء.

وعلاوة على ذلك، يتحقق Litmus من إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بك، مما يضمن إمكانية التنقل فيه لجميع المستخدمين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

أفضل ميزات Litmus

معاينة رسائل البريد الإلكتروني عبر مختلف المنصات والأجهزة

أتمتة عمليات التحقق من جودة الروابط والصور

ضمان إمكانية الوصول إلى محتوى البريد الإلكتروني

إجراء اختبارات متقدمة للبريد المزعج لتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني

دمجها بسلاسة مع أدوات التسويق الأخرى

قيود Litmus

قد يكون التطبيق صعب الاستخدام في متصفح كروم

تتوفر الخطط المدفوعة فقط

تسعير #### تسعير Litmus

Litmus Basic: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ليتمس بلس : 199 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

: 199 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Litmus

G2: 4.6/5 (380+ تقييم)

4.6/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

2. اختبار البريد

عبر اختبار البريد Mail-Tester هي أداة مجانية لاختبار البريد الإلكتروني يمكنك استخدامها لاختبار إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. لاستخدام أداة معاينة البريد الإلكتروني هذه، ما عليك سوى إرسال رسائلك الإلكترونية إلى عنوان معين يوفره لك Mail-Tester. ثم تقوم الأداة بعد ذلك بفحص جوانب مختلفة من بريدك الإلكتروني، بما في ذلك محتوى الرسالة وخادم البريد وعنوان IP المرسل، لتقييم درجة البريد المزعج.

عند الانتهاء من التحليل، تتلقى تقريراً مفصلاً يسلط الضوء على مجالات التهيئة المناسبة ويقترح تحسينات عند الحاجة. تعمل هذه الأداة سهلة الاستخدام على تحسين فعالية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صناديق البريد الوارد للمستخدمين، وبالتالي التخفيف من خطر وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها أو إرجاعها إلى مجلد البريد غير الهام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أداة Mail-Tester مفيدة للتحقق من حالة سجلات SPF (إطار سياسة المرسل) و DKIM (البريد الإلكتروني المحدد بمفاتيح المجال)، وإجراء اختبارات على خادم البريد وعنوان IP الخاص بك، وتحديد أي محتوى متعلق بالبريد المزعج قد يؤثر سلباً على تسليم بريدك الإلكتروني.

Mail-Tester أفضل الميزات

اختبر سجلات SPF و DKIM الخاصة بك للحصول على مصادقة البريد الإلكتروني الأمثل

تحقق من سلامة عنوان IP الخاص بك وتأكد من سلامة اتصال بريدك الإلكتروني الآمن

إجراء اختبارات شاملة على خادم البريد الخاص بك لتحسين أدائه

تلقي تقارير تكوين مفصلة لتحديد التحسينات وتنفيذها

التعاون بسلاسة مع SpamAssassin لتحسين اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها ومنعها في رسائلك الإلكترونية باستخدام ميزات Mail-Tester

قيود برنامج Mail-Tester

يمكن للمستخدمين إجراء 3 اختبارات فقط مجاناً خلال 24 ساعة

أسعار اختبار البريد

50 يورو: 500 اختبار

500 اختبار 80 €: 1,000 اختبار

1,000 اختبار 250 €: 5,000 اختبار

5,000 اختبار 700 €: 20,000 اختبار

20,000 اختبار 2,500 €: 100,000 اختبار

100,000 اختبار 20,000 €: 5000 اختبار

5000 اختبار 200 يورو: 1,000,000 اختبار

تقييمات ومراجعات اختبار البريد

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. ورملي

عبر ورملي تقدم Wormly نهجاً خالياً من الرتوش لاختبار البريد الإلكتروني. وتركز منصة اختبار البريد الإلكتروني الخاصة بها على مراقبة وقت التشغيل وتتبع المقاييس لتقليل وقت التعطل وبالتالي تعزيز الإيرادات المحتملة.

وهي توفر مراقبة عالية الدقة في فواصل زمنية مدتها 5 ثوانٍ لاكتشاف المشكلات بسرعة. وعلاوة على ذلك، تحظى المقاييس المتقدمة للأداة لخدمات مثل Nginx وApache وPHP-APC وPostfix بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

يقدم Wormly إشعارات سريعة بالأعطال من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة وSlack، حتى تتمكن من الاستجابة السريعة للمشكلات.

عند إجراء اختبارات قابلية تسليم البريد الإلكتروني، تبسّط أداة اختبار البريد الإلكتروني هذه العملية من خلال مطالبتك بإدخال التفاصيل الأساسية مثل اسم مضيف مزود خدمة البريد الإلكتروني أو عنوان IP وعنوان البريد الإلكتروني ومنفذ TCP لبدء الاختبار. يساعدك هذا النهج المباشر على مراقبة البنية الأساسية لبريدك الإلكتروني وصيانتها بسهولة.

Wormly أفضل الميزات

مراقبة بروتوكولات مختلفة، بما في ذلك HTTPS و IPv6 و SMTP و POP3 و IMAP و FTP والمزيد لتغطية شاملة

احصل على تنبيهات فورية بالأعطال من خلال الرسائل النصية القصيرة، وSlack، وTelegram، والمكالمات الصوتية، وغيرها

إنشاء حسابات مستخدمين متعددة لفريقك بأكمله

منع التنبيهات المتتالية والحفاظ على دقة التنبيهات من خلال تبعية المضيف

إنشاء تقارير مفصلة عن وقت التشغيل مع مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة لتتبع الأداء

قيود Wormly

قد يكون لها حدود للموارد في خطط المستوى الأدنى

يحتاج إلى المزيد من المعرفة التقنية للإعداد والتخصيص، وهو ما قد يمثل عقبة أمام المستخدمين الأقل خبرة في التكنولوجيا

تسعير #### تسعير Wormly

بدء التشغيل : 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 44 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة : 107 دولارات شهريًا لكل 3 مستخدمين

: 107 دولارات شهريًا لكل 3 مستخدمين DevOps : 221 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

: 221 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين المؤسسات: 562 دولاراً شهرياً لكل 50 مستخدماً

تقييمات ومراجعات Wormly

NA

4. البريد الإلكتروني على حمض

عبر البريد الإلكتروني على الحمض البريد الإلكتروني على Acid هو أيضًا أداة عملية لاختبار وتنقيح رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الخاصة بك. فهو يتيح لك معاينة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتحديد العناصر التي تؤدي إلى فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها.

يتضمن النظام الأساسي سهل الاستخدام العديد من الميزات البديهية التي يمكنك استخدامها لتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. لذا، يمكنك مشاركة رسائل البريد الإلكتروني الاختبارية مع الآخرين، وجمع الموافقات، وجمع التعليقات في مكان واحد، مما يجعل اختبار البريد الإلكتروني عملية تعاونية.

وعلاوة على ذلك، يتجاوز البريد الإلكتروني على الحمض مجرد التحقق من محتوى بريدك الإلكتروني. فهو يتضمن ميزات للتحقق مما إذا كان نطاقك مدرجًا في أي قوائم حظر، بحيث يمكنك التأكد من عدم وصول رسائلك الإلكترونية إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة اختبار البريد الإلكتروني هذه تحليلات مفيدة مثل أوقات القراءة، وخرائط التفاعل الحرارية، وأجهزة المستلمين، وما إلى ذلك، حتى تتمكن من تحسين حملاتك بشكل أكبر. تساعدك المنصة أيضًا على التحقق من العرض المرئي لرسائل البريد الإلكتروني عبر مختلف الأجهزة والمنصات. وبالتالي، ستبدو رسائل البريد الإلكتروني كما ينبغي، بغض النظر عن مكان فتحها.

وأخيرًا، تعمل منصة Email on Acid على تبسيط سير عمل حملات البريد الإلكتروني من خلال ميزات مثل الفحص المسبق للحملة، والتحقق من صحة عنوان URL، وتحسين الصور حتى تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع.

أفضل مزايا البريد الإلكتروني على Acid

ضمان الاتساق في مظهر البريد الإلكتروني عبر الأجهزة والمنصات المختلفة

التحقق من صحة عناوين URL وتحسين الصور لتحسين أداء البريد الإلكتروني

تشغيل قوائم التدقيق الأساسية، بما في ذلك التحقق من صحة UTM والتوافق مع ADA أيضًا

تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني من خلال عمليات التحقق من الرسائل غير المرغوب فيها والوصول إلى المجالات المدرجة في القائمة السوداء

تسهيل التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني مقابل أكثر من 20 مرشحاً شائعاً للبريد المزعج

البريد الإلكتروني على قيود الحمض

لا توجد نسخة مجانية

يمكن أن يكون العرض غير متناسق

البريد الإلكتروني على تسعير Acid

الإصدار الأساسي: 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 134 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

134 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

البريد الإلكتروني على تقييمات ومراجعات الحمض

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4 (أكثر من 25 تقييم)

5. بريفو

عبر بريفو Brevo، المعروفة سابقًا باسم Sendinblue، هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدمج العديد من الميزات الأساسية لإدارة حملات البريد الإلكتروني الفعالة. ومع ذلك، فإن وظائفها الأساسية هي إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها ومراقبتها.

صُممت واجهة مستخدم Brevo لسهولة التصفح، مع تخطيط نظيف يتيح لك الوصول إلى جهات الاتصال والحملات والمحادثات. يعمل محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات الخاص بالمنصة على تبسيط عملية إنشاء البريد الإلكتروني.

تقدم Brevo أيضًا أكثر من 40 قالب بريد إلكتروني سريع الاستجابة، مما يجعل من السهل تصميم رسائل بريد إلكتروني ذات مظهر احترافي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة التخصيص التفصيلي لعناصر البريد الإلكتروني، بما في ذلك النصوص والخطوط والألوان والروابط.

إحدى نقاط قوة Brevo الرئيسية هي إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. ولتحقيق هذه الغاية، تنشر Brevo طرقًا مختلفة، بما في ذلك التنقل بين فلاتر البريد المزعج والحفاظ على سمعة المرسل، والتي تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الأساسي.

كما تدعم Brevo أيضًا تجزئة قائمة البريد الإلكترونيّ لجهود التسويق المستهدفة، وتوفر ميزات الأتمتة لإدارة الحملات بكفاءة أكبر

أفضل ميزات بريفو

تشغيل حملات بريد إلكتروني متعددة القنوات باستخدام التجزئة المتقدمة

إرسال رسائل بريد إلكتروني بمعدلات تسليم عالية

استكشف مجموعة واسعة من تخصيصات وميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني

العمل بكفاءة مع لوحة التحكم سهلة الاستخدام والقوالب الجاهزة

قيود بريفو

عمليات تكامل محدودة مقارنة ببعض المنافسين

قد يكون من الصعب إعداده لبعض المستخدمين

تسعير بريفو

مجاني للأبد

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا الشركات: 65 دولارًا شهريًا

65 دولارًا شهريًا بريفو بلس: أسعار مخصصة

بريفو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 680 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 680 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,920+ تقييم)

6. جلوك آبس

عبر جلوك آبس GlockApps هي عبارة عن منصة متطورة لاختبار البريد الإلكتروني والتحليلات تعمل على تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني وسمعة المرسل.

صُممت هذه الأداة خصيصًا للمسوقين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات ومديري حملات البريد الإلكتروني، وتوفر هذه الأداة رؤى تفصيلية حول كيفية معالجة رسائل البريد الإلكتروني من قبل مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) وعملاء البريد الإلكتروني المختلفين.

تحدد GlockApps مشاكل التسليم المحتملة من خلال محاكاة إرسال البريد الإلكتروني، مما يسمح للمستخدمين بمعالجتها بشكل استباقي قبل إطلاق الحملات المباشرة. تحدد المحاكاة مشغلات الرسائل غير المرغوب فيها، وتوفر تقييمات لنقاط الرسائل غير المرغوب فيها، كما تحلل محتوى البريد الإلكتروني للعناصر التي تؤثر على إمكانية التسليم.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب GlockApps سمعة المرسل - وهو عامل حاسم في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني - ويقدم ملاحظات شاملة حول بروتوكولات المصادقة مثل SPF وDKIM وDMARC.

وبفضل واجهته البديهية وتحليلاته القوية، يُعدّ GlockApps أداة اختبار بريد إلكتروني أساسية لتحسين حملات البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات GlockApps

تقييم أداء رسائل البريد الإلكتروني عبر مختلف مزودي خدمات البريد الإلكتروني

اكتشاف وتصحيح العناصر في رسائل البريد الإلكتروني التي قد تؤدي إلى تشغيل فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها

احصل على رؤى حول كيفية تحسين محتوى البريد الإلكتروني حتى تتمكن من زيادة معدلات الفتح والنقر إلى الظهور

الحصول على إشعارات حول مشكلات قابلية التسليم عبر Slack والبريد الإلكتروني

الحفاظ على سمعة المرسل القوية لتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني على المدى الطويل

قيود GlockApps

أسعار أعلى نسبياً، مما قد يشكل عائقاً أمام الشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

بعض المستخدمين يتوقعون المزيد من التفصيل في وضع البريد الوارد في Gmail

أسعار GlockApps

مجاني للأبد

أساسي 85 دولارًا شهريًا

85 دولارًا شهريًا النمو : 142 دولارًا/شهرًا

: 142 دولارًا/شهرًا مؤسسة: 185$/شهرياً: 185$/شهرياً

تقييمات ومراجعات GlockApps

G2: 4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)

7. ستريبو

عبر ستريبو Stripo عبارة عن منصة ديناميكية لتصميم البريد الإلكتروني مصممة خصيصًا للفرق التي تسعى إلى صياغة رسائل بريد إلكتروني سريعة الاستجابة دون عناء، بغض النظر عن خبرتها في HTML.

يوجد في جوهرها محرر قوالب بريد إلكتروني سهل السحب والإفلات سهل الاستخدام، تكمله كتل أساسية مبنية مسبقًا لإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة دون الحاجة إلى الترميز. بالإضافة إلى ذلك، كان Stripo من بين أوائل من تبنوا تقنية AMP للبريد الإلكتروني، مما يعزز من قدرات البريد الإلكتروني التفاعلية.

يعمل Stripo أيضًا على تبسيط البريد الإلكتروني عملية التصميم مع سير العمل الآلي ومكتبات الوحدات النمطية المخصصة.

كما يوفر خيارات تخصيص شاملة، بما في ذلك HTML مخصص لمزيد من التفاعل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم تصدير البريد الإلكتروني، وتتبع التحويل، والتكامل السلس مع أكثر من 60 برنامج ESPs/CRMs.

بفضل هذا التنوع في الاستخدام، يمكن للمستخدمين دمج رسائل البريد الإلكتروني في أنظمة التشغيل الآلي بنقرة بسيطة.

أفضل ميزات #### ستريبو

استخدام التحرير بالسحب والإفلات والكتل الأساسية لإنشاء بريد إلكتروني سهل وخالٍ من الترميز

تنفيذ AMP للبريد الإلكتروني للحصول على محتوى بريد إلكتروني أكثر جاذبية وديناميكية

اختبار ومعاينة رسائل البريد الإلكتروني عبر أكثر من 90 منصة

تضمين تعليمات HTML البرمجية المخصصة والوصول إلى أكثر من 1,000 قالب مجاني وسريع الاستجابة وجاهز للاستخدام لتجارب بريد إلكتروني مخصصة

تواصل مع أكثر من 60 برنامج ESPs/إدارة علاقات العملاء لأتمتة البريد الإلكتروني وتتبعه بكفاءة

قيود ستريبو

تحتاج إلى وصول متميز لاستخدام قوالب متعددة

لا تتوفر معاينة الوضع المظلم

تسعير #### تسعير ستريبو

مجاني للأبد

الأساسي: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم القسط: 45 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

45 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين المحترف: 95 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات ستريبو

G2: 4.8/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. ميلتراب

عبر Mailtrap Mailtrap هو صندوق رمل متقدم للبريد الإلكتروني مصمم لفحص وتصحيح رسائل البريد الإلكتروني في بيئات التدريج والتطوير وضمان الجودة. تضمن هذه الأداة فحص رسائل البريد الإلكتروني وإتقانها قبل وصولها إلى المستلمين النهائيين.

تُعد أداة اختبار البريد الإلكتروني هذه أرضية اختبار آمنة للمستخدمين لمعاينة رسائل البريد الإلكتروني، والتحقق من نتائج الرسائل غير المرغوب فيها، والتحقق من سلامة HTML / CSS. إن قدرة Mailtrap على عرض كيفية عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر مختلف عملاء البريد الإلكتروني، بما في ذلك الويب و iOS و Android، مفيدة بشكل خاص.

من خلال تضمين خادم SMTP مزيف، ينشئ Mailtrap بيئة اختبار آمنة بحيث يمكنك تجنب إرسال بريد إلكتروني غير مقصود إلى عملاء حقيقيين. الأداة أيضاً صديقة للأتمتة، مما يبسّط عملية اختبار البريد الإلكتروني في بيئات التدريج.

علاوة على ذلك، تعمل واجهة برمجة التطبيقات القوية للاختبار على تعزيز وظائفها.

يدعم Mailtrap أتمتة ضمان الجودة ويوفر التكامل مع لغات البرمجة الشائعة مثل Ruby و Python و PHP و Node.js و .Net. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر صناديق بريد وارد متعددة لمشاريع مختلفة ويتضمن إدارة شاملة للمستخدمين وخيارات الدخول الموحد (SSO).

Mailtrap أفضل الميزات

استخدام خادم SMTP مزيف لاختبار البريد الإلكتروني الآمن

التحقق من صحة كود HTML وCSS والتحقق من اتساقهما

تحديد رسائل البريد الإلكتروني التي من المحتمل أن تذهب إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها

تمكين معاينات واضحة لرسائل البريد الإلكتروني لضمان الجودة قبل الإرسال

التكامل مع Ruby وPython وPHP وNode.js و.Net والمزيد

قيود مصيدة البريد الإلكتروني

ليس خيارًا جيدًا لرسائل البريد الإلكتروني المجمعة لأنه يمكن أن يبطئ العملية

السعر مرتفع نسبيًا

تسعير #### Mailtrap

مجاني للأبد

فردي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 34.99 دولارًا شهريًا لكل 20 مستخدمًا

34.99 دولارًا شهريًا لكل 20 مستخدمًا الشركات: 64.99 دولارًا شهريًا لكل 40 مستخدمًا

64.99 دولارًا شهريًا لكل 40 مستخدمًا القسط: 129.99 دولارًا شهريًا لكل 80 مستخدمًا

129.99 دولارًا شهريًا لكل 80 مستخدمًا المؤسسات: 399.99 دولارًا شهريًا لكل 999 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Mailtrap

G2: 4.8/5 (أكثر من 55 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 55 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. موسيند

عبر موسيند تقدم Moosend، وهي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني متعددة الاستخدامات، أدوات متنوعة لإنشاء حملات البريد الإلكتروني وأتمتتها واختبارها وإرسالها.

يتفوق برنامج اختبار البريد الإلكتروني هذا في إنشاء البريد الإلكتروني وتوليد العملاء المحتملين وإدارة القوائم. كما يتميز أيضاً بقدراته المتطورة في التصميم واختبار التسليم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معاينة رسائل البريد الإلكتروني عبر الأجهزة وقياس أداء رسائلك الإلكترونية مقابل فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها الشائعة.

من خلال أدوات وتحليلات اختبار A/B المدمجة، يوفر Moosend رؤى شاملة حول أداء حملة البريد الإلكتروني، مدعومًا بتكامل سلس مع مختلف أدوات اختبار البريد الإلكتروني والتحقق منه.

أفضل ميزات Moosend

اختبار تصميمات البريد الإلكتروني وعرضها على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

الاستفادة من ميزة اختبار المحتوى غير المرغوب فيه لتقييم توافق البريد الإلكتروني مع فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها الشائعة

الوصول إلى تحليلات ومقاييس مفصلة لقياس نجاح حملات البريد الإلكتروني

تنفيذ أدوات اختبار A/B لتحسين محتوى البريد الإلكتروني واستراتيجية البريد الإلكتروني

التواصل مع أدوات اختبار البريد الإلكتروني المختلفة وأدوات التحقق من البريد الإلكتروني لتعزيز فعالية الحملة

قيود Moosend

لا توجد خطة مجانية

واجهة مستخدم أبطأ إلى حد ما مقارنة بأدوات اختبار البريد الإلكتروني الأخرى

يقول البعض أن Moosend لديه قدرات تحليلية محدودة

تسعير Moosend

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا

محترف : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موسيند

G2: 4.6/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.6/5 (190 مراجعة)

10. سوكيت لابز

عبر SocketLabs SocketLabs هو محرك قوي لتسليم البريد الإلكتروني مصمم لتبسيط إرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات على حد سواء.

يقدم خدمة متقدمة لتسليم البريد الإلكتروني من خلال واجهة برمجة تطبيقات مرنة متوافقة مع جميع لغات المطورين المعتادة. SocketLabs هو أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام يمكن أن تعزز مشاركة المستخدمين. ومن بين ميزاته الأساسية إمكانية التسليم العالية والأداء الموثوق به. وبالإضافة إلى تحليل البريد الإلكتروني والتنبيهات في الوقت الفعلي، توفر الأداة درجة صحة البريد الإلكتروني عبر أكثر من 30 نقطة بيانات.

تتميز SocketLabs أيضًا بتحليلات قوية، مما يمكّن الفرق المختلفة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. أيضًا، بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى إرسال كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني، توفر حلولها المحلية مزيجًا مثاليًا من السرعة وقابلية التخصيص وقابلية التوسع، مما يضمن تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بكفاءة.

SocketLabs أفضل الميزات

اطمئن إلى الأمان على مستوى المؤسسة وأذونات المستخدم

إرسال البريد الإلكتروني بأمان وتوسع من خلال واجهة برمجة تطبيقات مرنة ومتقدمة

فهم أداء البريد الإلكتروني وتحسينه باستخدام StreamScore

تصميم حلول محلية مخصصة لتسليم البريد الإلكتروني بكميات كبيرة وقابلة للتطوير

قيود SocketLabs

يحتوي على واجهة معقدة ويفتقر إلى الوصول متعدد المستخدمين

يقول بعض المستخدمين إن التقارير يجب أن تكون أكثر تفصيلاً وأن تُظهر التسليم والفشل في الوقت الحقيقي

تسعير SocketLabs

الأساسية: 39.95 دولارًا في الشهر

39.95 دولارًا في الشهر الإحترافية: 79.95 دولارًا شهريًا

79.95 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة جناح: أسعار مخصصة

SocketLabs التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

أدوات إدارة البريد الإلكتروني الأخرى

في حين أن هذه المنصات تركز على اختبار البريد الإلكتروني والتسليم الفعال، فإن أدوات إدارة البريد الإلكتروني مثل ClickUp تقدم المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل الإبداعي وتحسين التعاون والتعامل مع حملات البريد الإلكتروني.

ClickUp

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ClickUp هي أداة ديناميكية ومتعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع والتعاون مناسبة للفرق من جميع الأحجام ومن مختلف الصناعات. ClickUp Workspace يدمج إدارة البريد الإلكتروني بشكل فريد داخل نظامه الأساسي، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة، وبالتالي يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون على مشاريع متعددة - وهو أمر يمكن لمصممي البريد الإلكتروني والمسوقين أن يتصلوا به بالتأكيد - فهذا يعني تبديلًا أقل في السياق، وبالتالي المزيد من الإنتاجية.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp AI لصياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة، وإنشاء نسخ مختلفة لاختبارات A/B، وإنشاء استبيانات، وغير ذلك الكثير.

سواء كنت فردًا أو جزءًا من فريق أو مؤسسة بأكملها، يمكن تخصيص ClickUp بسهولة لتبسيط مهمتك في وضع استراتيجيات حملات البريد الإلكتروني وتنفيذها.

تعظيم إنتاجية البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp

إدارة المهام في ClickUp

تعامل مع مهامك باستخدام صندوق الوارد ClickUp Inbox الذي تم تجديده - المصمم للتنقل بسرعة عبر أولوياتك وإنجاز العمل

لكن ClickUp لا تتفوق فقط في إدارة المشاريع. نحن ندرك أن تشغيل حملات البريد الإلكتروني يعني التوفيق بين عدة أجزاء متحركة. لذا, مشاهدات ClickUp يتيح لك تخصيص مهام سير عملك لإدارة المهام بكفاءة أكبر وزيادة الإنتاجية.

يمكنك الاختيار من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لتنظيم عملك وعرضه بالطريقة التي تناسبك. قم بتخصيص كل جانب من جوانب مساحة عمل ClickUp الخاصة بك باستخدام الحقول المخصصة للحصول على ما تحتاجه، سواء كانت حملة بريد إلكتروني لـ 50 شخصًا أو 5000 شخص. إدارة مشروع البريد الإلكتروني الخاص بـ ClickUp يمزج بسلاسة بين مراسلات البريد الإلكتروني والإدارة الشاملة للمشروع. وبفضل الانتقال السلس بين إدارة رسائل البريد الإلكتروني والإشراف على مهام المشروع، يُعد ClickUp خيارًا ممتازًا للفرق التي تبحث عن حل شامل.

علاوةً على ذلك، فهو واحد من أفضل بدائل البريد الإلكتروني يتيح لك التواصل مع فريقك بشكل أسرع دون مغادرة منصة عملك. يمكنك بدء دردشة مع شخص واحد أو أكثر، وتبادل الرسائل على الفور، ومشاركة التحديثات بسرعة في الوقت الفعلي، وربط الموارد، وتوحيد اتصالات الفريق في مكان واحد.

ClickUp أفضل الميزات

إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات مباشرة من داخل ClickUp

تلقي رسائل البريد الإلكتروني من داخل ClickUp، وربطها بالمهام، وإخطار أعضاء الفريق أو تعيينهم

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني استنادًا إلى أحداث وحقول وعمليات إرسال النماذج المحددة

تعزيز التعاون والتواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق

التكامل بسلاسة مع مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل Google Drive وSlack وHubspot وOneDrive وDropbox وغيرها

استخدم الأتمتة المبنية مسبقاً لتبسيط المهام المتكررة والحفاظ على اتساق العمليات

استفد من الذكاء الاصطناعي ClickUp AI لإنشاء رسائل بريد إلكتروني خالية من الأخطاء، ووضع استراتيجيات الحملات وأتمتة الردود

اختر من بين أكثر من 1,000 قالب إنتاجية قابل للتخصيص ومناسب لمختلف الفرق والسيناريوهات

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب عدد الميزات المتاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: يمكن إضافة الذكاء الاصطناعي إلى أي مساحة عمل مقابل 5 دولارات لكل عضو

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

اختبار البريد الإلكتروني أولوية قصوى

لا يزال البريد الإلكتروني هو الأفضل أداءً عندما يتعلق الأمر بقنوات التسويق الفعالة. ولكن إذا تم إجراؤه بشكل سيئ، فإنه يعتبر مضيعة لأموالك التسويقية. ولذلك، فأنت بحاجة إلى حل شامل يساعد فريقك على تصميم محتوى بريد إلكتروني جذاب يحبّه عملاؤك ويتجاوبون معه. و ClickUp هو هذا الحل.

يمكن أن يؤدي إهمال برنامج اختبار البريد الإلكتروني المناسب إلى نتائج سلبية، بدءًا من فقدان مؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجية التسويق الرئيسية إلى المشكلات القانونية المحتملة.

ومع ذلك، تقدم أداة مثل ClickUp نهجاً شاملاً لإدارة رسائل البريد الإلكتروني. يساعدك تعدد استخدامات ClickUp وميزات إدارة البريد الوارد الفعالة في تحسين سير عمل إدارة البريد الإلكتروني لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. اشترك في ClickUp للحصول على نسخة تجريبية مجانية اليوم