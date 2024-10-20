أفضل 10 بدائل لجدولة مواعيد الموظفين في عام 2025

لقد كانت شركة WhenToWork رائدة في مجالها في مجال التوظيف عبر الإنترنت خدمات الجدولة لأكثر من عقد من الزمان

تكمن أفضل إمكانيات هذه الأداة في تخطيط وإدارة المناوبات، والتكامل، وحل النزاعات، وتوفير التكاليف، ومساعدة الموظفين في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة.

إن هيكل أسعار WhenToWork الميسورة التكلفة إلى جانب الميزات عالية الجودة جعلته خياراً مفضلاً للجامعات والفنادق ومتاجر البيع بالتجزئة على حد سواء.

ومع ذلك، يعتقد بعض المستخدمين أن تطبيق WhenToWork لم يتمكن من مواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبحث البعض الآخر عن بديل بواجهة مستخدم أبسط.

إذا كنت من بين هؤلاء، فقد أعددنا لك قائمة بأفضل 10 بدائل لتطبيق WhenToWork لجدولة مواعيد الموظفين. استخدمها لاتخاذ قرار أسرع لأنه عندما يتعلق الأمر بعملية الجدولة، فإن الوقت من ذهب! 💰

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل WhenToWork؟

فيما يلي بعض أهم الميزات التي تجعل أداة جدولة الموظفين جيدة:

واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن أدوات ذات تصميم بديهي لسهولة التصفح والاعتماد السريع من قبل فريقك

ابحث عن أدوات ذات تصميم بديهي لسهولة التصفح والاعتماد السريع من قبل فريقك المرونة: اختر برنامجاً يلائم مختلف احتياجات الجدولة، بما في ذلك تغييرات المناوبات، وطلبات الإجازات، والتحديثات في الوقت الفعلي

اختر برنامجاً يلائم مختلف احتياجات الجدولة، بما في ذلك تغييرات المناوبات، وطلبات الإجازات، والتحديثات في الوقت الفعلي إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: اختر التطبيقات التي توفر التوافق مع الأجهزة المحمولة، مما يسمح للموظفين والمديرين بالوصول إلى الجداول وإجراء التغييرات والتواصل أثناء التنقل 📱

اختر التطبيقات التي توفر التوافق مع الأجهزة المحمولة، مما يسمح للموظفين والمديرين بالوصول إلى الجداول وإجراء التغييرات والتواصل أثناء التنقل 📱 إمكانيات التكامل: تحقق من التكامل مع الأدوات الأساسية الأخرى، مثل كشوف المرتبات وتتبع الوقت ومنصات التواصل، لتمكين الإدارة الشاملة للقوى العاملة

تحقق من التكامل مع الأدوات الأساسية الأخرى، مثل كشوف المرتبات وتتبع الوقت ومنصات التواصل، لتمكين الإدارة الشاملة للقوى العاملة الجدولة الآلية: ضع في اعتبارك الأدوات التي تستخدم خوارزميات ذكية للجدولة الآلية، مما يساعد على تحسين المناوبات بناءً على مدى توفر الموظفين ومهاراتهم وتفضيلاتهم 🗓️

ضع في اعتبارك الأدوات التي تستخدم خوارزميات ذكية للجدولة الآلية، مما يساعد على تحسين المناوبات بناءً على مدى توفر الموظفين ومهاراتهم وتفضيلاتهم 🗓️ الامتثال واللوائح: تأكد من أن البرنامج يساعدك على الالتزام بقوانين العمل واللوائح، مما يساعدك على تجنب المشكلات القانونية المتعلقة بالجدولة وحقوق الموظفين

تأكد من أن البرنامج يساعدك على الالتزام بقوانين العمل واللوائح، مما يساعدك على تجنب المشكلات القانونية المتعلقة بالجدولة وحقوق الموظفين الفعالية من حيث التكلفة: ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية للتطبيق، بما في ذلك أي رسوم اشتراك أو رسوم إضافية، وقارنها بالقيمة والميزات التي يقدمها لمؤسستك

ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية للتطبيق، بما في ذلك أي رسوم اشتراك أو رسوم إضافية، وقارنها بالقيمة والميزات التي يقدمها لمؤسستك تمكين الموظفين: اختر التطبيقات التي تمكّن الموظفين من خلال السماح لهم بإدخال تفضيلاتهم، وطلب إجازات، وإدارة جداولهم ضمن معايير محددة 💪

## أفضل 10 بدائل لتطبيق WhenToWork لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 أدوات ستكون بدائل جديرة بالاهتمام لـ WhenToWork. استكشف ميزاتها وقيودها وأسعارها لاختيار الأفضل منها.

1. نائب

عبر النائب مع Vice، يمكنك الحصول على نظام أساسي شامل لإدارة الموظفين مدعوم بجدولة فعالة، وتتبع الوقت والحضور، والامتثال للأجور والساعات. الجزء الأفضل؟ إنه يحتوي على تطبيق سهل الاستخدام للموظفين ويتكامل مع كشوف المرتبات ونقاط البيع وأنظمة الموارد البشرية والمزيد عبر واجهة برمجة التطبيقات/خطافات الويب. 📊

بديل رائع لـ WhenToWork، وقد أدخلت Deputy ميزات جديدة على منصتها، مثل تكامل تطبيق Vice Hire مع تطبيق Indeed. يمكنك استخدامه لنشر وظيفتك على موقع إنديد والترويج لها أمام المتقدمين المحتملين، كل ذلك من خلال Deputy Hire.

أفضل ميزات Vice Hire

تنظيم فرق العمل في دقائق وتقليل التكاليف غير الضرورية

تسجيل جداول زمنية دقيقة لكشوف الرواتب

تتبع بيانات القوى العاملة المهمة

تبسيط الامتثال لقوانين الأجور والساعات باستخدام أدوات ذكية

القيود الوظيفية

محدودية اللغات غير الإنجليزية للواجهة

صعوبات النظام العالمي لتحديد المواقع مع العمليات الكبيرة ومتعددة المواقع

تسعيرة النائب

تجربة مجانية: لمدة تصل إلى 31 يومًا

لمدة تصل إلى 31 يومًا الجدولة: 4.50 دولار/مستخدم شهريًا

4.50 دولار/مستخدم شهريًا الوقت والحضور: 4.50 دولار/مستخدم شهريًا

4.50 دولار/مستخدم شهريًا القسط: 6 دولارات/مستخدم شهرياً

6 دولارات/مستخدم شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (240+ تقييم)

4.6/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 680 تقييم)

2. 7 شيفتات

عبر 7نوبات 7Shifts هو برنامج لجدولة مواعيد المطاعم يعمل على تبسيط إدارة فريق العمل من أجل تعزيز الأداء للمديرين. فهي توفر أداة "السحب والإفلات" سهلة السحب والإفلات وقوالب قابلة للتخصيص. من خلال تمكين المديرين من إعداد جداول الموظفين ونشرها في غضون دقائق، تحررهم الأداة للتركيز على أنشطة أكثر أهمية.

إذا كنت تعمل في مجال المطاعم وتتطلع إلى توسيع الفروع، يمكن أن تكون 7Shifts بديلاً رائعاً لـ WhenToWork. 👨‍🍳

يدمج هذا البرنامج جميع مراحل دورة حياة الموظف في المطعم، بدءاً من التوظيف والتدريب والجدولة والدفع إلى الاحتفاظ بالموظفين والمشاركة.

أفضل ميزات 7Shifts

تقليل الوقت المستغرق في الجدولة من خلال السحب والإفلات منشئ الجدول الزمني دمج الجدولة مع أنظمة نقاط البيع وكشوف المرتبات لتحقيق الكفاءة

وفِّر في تكاليف العمالة باستخدام أداة العمالة المثلى

خفض معدل دوران الموظفين مع إحصائيات المشاركة لكل موقع

جمع الإكراميات وتقسيمها وتوزيعها على موظفي FOH (أمام المطعم) و BOH (خلف المطعم) مع ميزة تجميع الإكراميات

قيود 7 نوبات عمل

عدم القدرة على تغيير الأطر الزمنية المحددة مسبقًا. تحتاج إلى إدخال الورديات يدويًا

تحليلات محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

تسعير 7 نوبات عمل

التكلفة: مجانًا

مجانًا الدخول: 29.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر/الموقع

29.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر/الموقع الأعمال: 69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا/الموقع

69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا/الموقع الذواقة: 135 دولاراً شهرياً/الموقع

7التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,130+ تقييم)

3. بادي بانش

عبر لكمة الأصدقاء يمكن أن يساعدك Buddy Punch في إدارة القوى العاملة بأكملها بسرعة وكفاءة. وباعتباره أداة الموارد البشرية تساعدك على متابعة الإجازات والحضور والعمل الإضافي.

يمكن للمديرين إنشاء جداول زمنية للموظفين بناءً على الدور والموقع وتوافر الموظفين وغير ذلك. ويمكن للموظفين تسجيل الحضور/المغادرة على الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. بالنسبة للموظفين الذين ينسون تسجيل الخروج، يمكن لخاصية الجدولة التلقائية تسجيل خروجهم عند انتهاء جدولهم الزمني.

يمكنك أيضًا دمج العديد من الفواتير والجدولة و أدوات معالجة كشوف المرتبات وتطبيقات الطرف الثالث في الأداة. وأكثر ما يميزها ميزة تحديد الموقع الجغرافي التي تسجل الوقت والمكان الدقيق لعمل الموظفين.

أفضل ميزات Buddy Punch

تتبع الوقت أو تبديل الورديات باستخدام حل تتبع الوقت المتكامل

دمج العديد من خيارات التثقيب مثل الرموز الدبوسية، ورموز QR، وخاصية التعرف على الوجه

تصدير التقارير في Excel أو PDF لتحليل الأماكن التي يمكنك توفير تكاليف العمالة فيها

قيود Buddy Punch

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في تصحيح عمليات التثقيب أو التثقيب الخاطئة

يفتقر إلى مؤقت عبر الإنترنت لتتبع ساعات العمل المدفوعة

تسعير Buddy Punch

قياسي: 3.99 دولار/مستخدم شهريًا

3.99 دولار/مستخدم شهريًا المحترف: 4.99 دولار/المستخدم شهرياً

4.99 دولار/المستخدم شهرياً الممتاز: 6.99 دولار/مستخدم شهريًا

6.99 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

\ * 19 دولارًا أمريكيًا رسوم أساسية مطبقة شهريًا على أول 3 خطط

تقييمات ومراجعات بادي بانش

G2: 4.8/5 (920+ تقييم)

4.8/5 (920+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 220+ تقييم)

4. فايندميشيفت

عبر Findmyshift برنامج جدولة الموظفين القائم على الحوسبة السحابية، يتيح لك Findmyshift جدولة الموظفين في الوقت المحدد، وإضافة تذكيرات المناوبات، وإدارة الجداول الزمنية للموظفين. وهو يراقب التحليلات في الوقت الفعلي ويوزع حسابات الرواتب أيضاً.

باستخدام Findmyshift، يمكنك الاستغناء عن الأعمال الورقية الكبيرة المتعلقة بالجدولة وإدارة ساعات عمل الموظفين بسلاسة. يمكنك تسجيل الإجازات مباشرةً على جدول الموظفين لديك، وحظر الموظفين لتجنب أي تعارض في الجدولة. يمكنك أيضاً إدارة طلبات الإجازات من موظفيك مباشرةً إلى جانب جدول الروتا.

يقدّر المستخدمون مزايا Findmyshift التعاون في الوقت الحقيقي التي تتيح للمديرين والموظفين التواصل وإدارة المناوبات وإجراء التغييرات من خلال التطبيق.

أفضل ميزات Findmyshift

إنشاء تقارير سهلة الفهم

اعتماد برنامج الجدولة بأقل قدر من التدريب، حيث يبدو وكأنه جدول بيانات

تعيين إشعارات وتذكيرات تلقائية

قيود نوبات العمل

ميزات محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

تكامل أقل مع منصات الرواتب

تسعير Findmyshift

مجاني: للفرق المكونة من 5 أفراد أو أقل

للفرق المكونة من 5 أفراد أو أقل للمبتدئين: 25 دولارًا/الفريق شهريًا

25 دولارًا/الفريق شهريًا الشركات: 40 دولاراً/الفريق شهرياً

40 دولاراً/الفريق شهرياً المؤسسات: 77 دولارًا أمريكيًا/الفريق شهريًا

تقييمات وتقييمات Findmyshift

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 950 تقييم)

5. واجلوخ

عبر واجلوخ تلتزم Wageloch بجعل عملك كمدير للموارد البشرية أسهل حتى تتمكن من التركيز على إحداث فرق حقيقي. تقيس هذه المنصة المتكاملة لقوائم الموظفين وكشوف المرتبات الوقت وتتتبع الحضور، وتوفر التقارير والتحليلات، وتقدم الدعم المحلي للشركات في مواقع متعددة.

يمكنك بسهولة مقارنة الوقت المُسجَّل على مدار الساعة مع الوقت المُسجَّل في القوائم لحساب الأجور بدقة؛ وإدارة الميزانية، والعقوبات، وتقدير تكاليف الوظائف على نظام أساسي واحد؛ والتخلص من الأخطاء البشرية باستخدام نظام ذكي قدرات الموارد البشرية بما في ذلك بصمة الإصبع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

أفضل ميزات واغلوتش

تتبع بيانات النسبة المئوية للأجور لتحديد سقف للتكاليف

اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الميزانية من خلال المكونات الإضافية للأجور

السماح لفريقك بالوصول إلى القوائم من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

قيود واجلوك

يفتقر برنامج إعداد القوائم إلى تأهيل الموظفين

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء في تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تسعير واجلوخ

برنامج إدارة القوى العاملة (فقط): يبدأ من 107 دولارات بدون ضريبة السلع والخدمات شهريًا لكل موقع

يبدأ من 107 دولارات بدون ضريبة السلع والخدمات شهريًا لكل موقع إدارة القوى العاملة مع نظام الموارد البشرية: تبدأ من 139 دولارًا أمريكيًا غير شامل ضريبة السلع والخدمات شهريًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات واجلوتش

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 220 تقييم)

6. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هو اجتماع مؤتمت بالكامل منصة جدولة الاجتماعات . يعمل بديل WhenToWork هذا على التخلص من الذهاب والإياب في تخطيط الاجتماعات لجميع المستخدمين في جميع أنحاء المؤسسة (وحتى خارجها).

يمكنك مشاركة رابط جدولة شخصي حتى يتمكن الآخرون من حجز المواعيد/الاجتماعات على تقويمك. ويمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة من المواعيد، وتعيين أوقات فاصلة بين الاجتماعات، والسماح بالتذكير والتأكيدات التلقائية للاجتماعات المحجوزة.

وهو يتكامل مع التقويمات الشائعة مثل Office 365 وGoogle وiCloud، ويمكنك تخصيص النظام الأساسي وتقديم أدوات خاصة بمجال عملك وأقسامك.

تُمكِّنك هذه المنصة المتكاملة من بناء العلاقات، وتوظيف المرشحين، وجدولة المواعيد، وإتمام الصفقات، وتنمية أعمالك بشكل أسرع.

أفضل ميزات #### Calendly

إعداد الاجتماعات الداخلية والخارجية بسهولة

إنشاء روابط حجز بناءً على أنواع الأحداث المختلفة

التكامل مع منصات التقويم الشائعة

الوصول إلى تحليلات الاجتماعات والميزات الموجهة لتكنولوجيا المعلومات

قيود Calendly

عدم وجود جدولة المناوبات وتتبع الوقت وميزات إدارة الفريق

التخصيص المحدود في الإصدار المجاني

لا يشعر الجميع بالراحة في مشاركة معلومات التقويم

تسعير Calendly

مجاني

المعيار: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الفرق: 16 دولارًا/مستخدم شهريًا

16 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

7. كويك بوكس تايم

عبر وقت كويك بوكس يوفر QuickBooks Time، المعروف سابقًا باسم TSheets، أدوات تتبع الوقت أثناء التنقل لمساعدتك في إدارة الأشخاص والمشاريع، مما يساعدك على توفير المال في كشوف المرتبات. 💸

تتبع الوقت بسهولة بناءً على المهام أو الأنشطة وتخصيصه للمشاريع. إدارة معدلات الوقت القابل للفوترة بسلاسة من خلال تعديل المعدلات بناءً على المستخدم والدور والمهمة وتخصيصات المشروع وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء قواعد تفرض الامتثال لسياسات الوقت والمصروفات المؤسسية عبر المؤسسة.

أفضل ميزات QuickBooks Time

تتبع الوقت وإرساله والموافقة عليه من أي مكان باستخدام تطبيق QuickBooks Workforce

احصل على رؤية كاملة حول من يعمل على ماذا

تحليل بيانات الوقت، وتتبع الاتجاهات، واكتساب رؤى حول إنتاجية القوى العاملة التنبؤ بالتكاليف والتخطيط بكفاءة من خلال رؤى الأعمال



قيود وقت الكتب السريعة

قد يجد بعض المستخدمين أن ميزات النظام الأساسي وإعداداته معقدة في البداية

أبلغ المستخدمون عن وجود تناقضات في مزامنة ساعة الدخول والخروج في الواجهة الخلفية

تسعير QuickBooks Time

البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 60 دولارًا في الشهر

60 دولارًا في الشهر الإضافة: 90 دولارًا في الشهر

90 دولارًا في الشهر متقدم: 200 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات وقت الكتب السريعة

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

8. هرون

عبر هورن للمضي خطوة أبعد من بدائل WhenTowork الأخرى في هذه القائمة، يقوم HROne بتحسين 127 عمليات الموارد البشرية في منصة واحدة. إن HROne ليس مجرد أداة لجدولة الموظفين، بل هو نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية (HRMS) يعمل على أتمتة دورة حياة الموظف - من الأداء إلى كشوف المرتبات وغير ذلك.

وتكمن إحدى أكبر مزاياه في إدارة الحضور - يمكنك الاستفادة منه لحساب أيام الرواتب والإجازات والعطلات للموظفين تلقائيًا وغير ذلك.

ومن الميزات القوية الأخرى لهذه الأداة خاصية كشوف المرتبات بدون لمس. بمجرد تهيئة مجموعات الرواتب وفقًا للهيكل التنظيمي وتعيين هياكل الرواتب للموظفين، يتدخل HROne بحاسبة آلية لكشوف المرتبات لمعالجة كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء بنقرة واحدة. كما يضمن برنامج جدولة الرواتب التلقائي أيضًا دفع الرواتب في الوقت المناسب لإبقاء الموظفين سعداء.

أفضل ميزات HROne

الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية لمعلومات الموظفين

السماح للموظفين بالوصول إلى الحضور وتحديده عند العمل في الميدان أو خارج المكتب للعمل

إدارة حسابات الرواتب والخصومات الضريبية ومزايا الموظفين

الحصول على أدوات إعداد التقارير والتحليلات للحصول على رؤى حول اتجاهات القوى العاملة

قيود HROne

قد تؤدي وفرة خيارات التخصيص إلى التعقيد

يواجه المستخدمون أحياناً قيوداً في دعم العملاء

تسعير HROne

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات HROne

G2: 4.7/5 (أكثر من 990 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 990 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. هبستاف

عبر هبستاف يعد Hubstaff أداة شاملة للجداول الزمنية وبرنامج إدارة القوى العاملة، وهو برنامج شامل للجداول الزمنية وإدارة القوى العاملة، وهو محل تقدير لمراقبة فرق العمل داخل المكتب وحتى عن بُعد من خلال بيانات إنتاجية قابلة للتنفيذ، وتتبع الوقت متعدد الأجهزة، وتحليلات الفريق لعملك. إنه يمنع صداع الرواتب ويوفر ميزانيات بديهية للمشاريع المربحة. 🌟

عند استخدامك Hubstaff لإنشاء جداول المناوبات، سيتم إخطارك بالمناوبات المتأخرة أو الفائتة أو المهجورة تلقائياً. ستحصل أيضًا على ملخص يومي عبر البريد الإلكتروني حول من عمل متى وأين، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تسجيل الوصول اليدوية.

مهما كان المجال الذي يخدمه نشاطك التجاري، فإن Hubstaff يغطي جميع أنواع التوظيف ويتكامل مع مجموعتك الحالية.

أفضل ميزات Hubstaff

مراقبة الوقت المستغرق في المهام والمشاريع وعمل العميل باستخدام ميزة تتبع الوقت

دمج أدوات مراقبة النشاط، مثل لقطات الشاشة وتتبع التطبيق/عنوان URL

مراقبة مواقع العمل من خلال تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتعزيز المساءلة

إنشاء تقارير الإنتاجية، مما يسمح للمديرين باتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود الموظفين

يمكن أن يواجه المستخدمون الجدد حملاً زائداً على الميزات

يمكن أن تتسبب أدوات مراقبة النشاط في مخاوف تتعلق بالخصوصية

تسعير Hubstaff

البداية: 4.99 دولار/مستخدم شهرياً

4.99 دولار/مستخدم شهرياً النمو: 7.50 دولار/مستخدم شهريًا

7.50 دولار/مستخدم شهريًا الفريق: 10 دولارات/مستخدم شهرياً

10 دولارات/مستخدم شهرياً المؤسسات: 25 دولاراً/مستخدماً شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 430 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,420+ تقييم)

10. سيريديان داي فورس

عبر سيريديان داي فورس Ceridian Dayforce هو برنامج لإدارة رأس المال البشري (إدارة رأس المال البشري) يجمع بين العديد من إمكانيات إدارة القوى العاملة مثل تخطيط العمل والوقت والحضور وكشوف المرتبات والجدولة.

يمكن للمديرين إنشاء جداول زمنية وتعيين نوبات العمل بناءً على الميزانيات وتوقعات الطلب ومهارات الموظفين وتوافرهم. يمكن للموظفين طلب إجازات، وتبديل الورديات، وتقديم عروض للمناوبات المفتوحة من خلال بوابة الخدمة الذاتية

تعمل على تمكين موظفيك من خلال إدارة المهام ومراقبة الغياب. إنها أداة رائعة لإدارة المناوبات مع البقاء ضمن الميزانية المستهدفة.

أفضل ميزات نظام سيريديان داي فورس

استخدم العرض الشريطي للتعرف بسرعة عندما تكون الموارد مجدولة بشكل زائد أو غير مجدولة أو خاملة

تعيين قواعد الجدولة لتبسيط سيناريوهات الجدولة المعقدة

اتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

الحفاظ على امتثال الأجور والجدولة لقوانين العمل

الوصول إلى البيانات وتدقيقها باستمرار طوال دورة الأجور

القيود المفروضة من قِبل سيريديان داي فورس

ميزات محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود صعوبات في التكامل مع الأنظمة الحالية وتطبيقات الطرف الثالث

تسعير تطبيق سيريديان داي فورس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيريديان داي فورس

G2: 4.2/5 (أكثر من 780+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 780+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 940 تقييم)

أدوات إدارة الموظفين الأخرى

نأمل أن تقدم لك قائمة بدائل WhenToWork هذه أفضل الخيارات لبرامج وتطبيقات جدولة الموظفين. ولكن إذا كنت تبحث عن أداة شاملة لإدارة الموارد البشرية والموظفين، فقد لا تكون هذه البدائل هي أفضل الخيارات.

أدخل ClickUp!

على الرغم من أن ClickUp قد لا يحتوي على ميزات الجدولة الأساسية، إلا أن مرونته تعني أنه يحتوي على تطبيقات موارد بشرية أوسع نطاقاً - مثل: التهيئة وتحديد الأهداف وتتبع الوقت وتخصيص الموارد وإدارة المشاريع وتدريب الموظفين وتطويرهم وإدارة الحضور, تتبع الوقت المستقطع والمزيد منصة إدارة الموارد البشرية المتكاملة من ClickUp ستساعدك على إدارة فريق أحلامك بمنتهى السهولة والبراعة.

أنشئ النظام المثالي لتبسيط عمليات التوظيف، والتأهيل، وتطوير الموظفين مع منصة إدارة الموارد البشرية المتكاملة من ClickUp.

طرق العرض المخصصة : تتبع أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص التي تسهّل مواءمة القوى العاملة لديك ومراقبتها. تعيين واسع النطاق الأهداف في ClickUp لجميع عمليات الموارد البشرية مثل التوظيف والتدريب والتقييم وغيرها. T ثم استخدم مهام النقر فوق المهام لتقسيمها، وتخصيصها للأشخاص المناسبين في فريق الموارد البشرية لديك، وتنظيمها بالطريقة التي تريدها من خلال خيارات الفرز والتصفية والتجميع المرنة

قم بتخصيص كيفية تتبع إنجاز المهام من خلال أكثر من 10 خيارات للوحة التحكم في مهام ClickUp Tasks

لوحات معلومات ClickUp : احصل على رؤية في الوقت الفعلي لأعباء عمل الموظفين، وتتبع الوقت، ومعدلات إنجاز المهام، والمزيد من خلال لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص. حفز الموظفين على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال إظهار التقدم المحرز بمرور الوقت.

تتبع أداء الموظفين وحجم العمل مع لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في ClickUp

مستندات ClickUp : قم بإنشاء كتيبات مركزية وأدلة الموظفين وسياسات الموارد البشرية باستخدام المستندات. العمل معًا مع التحرير التعاوني أو ضبط الأذونات وضوابط الوصول للحفاظ على سرية التواصل بين المديرين والتقارير المباشرة

اكتب وتحرر وتعاون مع زملاء العمل على مستند واحد باستخدام ClickUp Docs

قم بتخصيص عمليات الموارد البشرية الخاصة بك باستخدام ClickUp

ClickUp هو تطبيق واحد يعمل على أتمتة دورة إدارة الموظفين بالكامل على طريقتك.

قم ببناء نظام إدارة الموارد البشرية الخاص بك داخل ClickUp مع ميزات قابلة للتخصيص بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر

الحقول المخصصة لتتبع معلومات الموظف والمرشح، وإضافة مرفقات للوثائق، وروابط للمصادر الخارجية، والمزيد

الحالات المخصصة و أتمتة النقر لإدارة مهام سير العمل عبر التوظيف والإعداد والتطوير

تذكيرات للمقابلات، واتصالات المتابعة، ومراجعات الموظفين، وغير ذلك الكثير

قوالب الموارد البشرية داخل ClickUp لتسريع وتبسيط جميع أنشطة الموارد البشرية لديك

مثال: استخدم قالب صحيفة الحضور والانصراف لمراقبة مشاركة الفريق ومشاركته

نظِّم وقت فريقك وحضوره باستخدام ClickUp

نماذج قابلة للتخصيص: اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات من خلال تنظيم استطلاعات الرأي والاستبيانات وجولات الملاحظات باستخدام نماذج الطلبات التي يمكنك إنشاؤها من الصفر. تتبع ملاحظات كل موظف لتتبع الاتجاهات، والتنقيب عن الرؤى المهمة، وتمكين مواردك البشرية بأفضل ما لديهم من مواهب

بغض النظر عن حالة استخدامك للموارد البشرية، فإن ClickUp قد وفر لك مجموعة كبيرة من الميزات. انقل المرشحين بسرعة عبر خطوط التعيين، ومكِّن الموظفين الجدد من إحداث تأثير أسرع من خلال الإعداد المبسط، وسهِّل التدريب من خلال المهام والمستندات والتعليقات القابلة للتتبع من أجل التعاون والتعليقات.

ClickUp مناسب تمامًا للشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة والتكتلات المربحة للغاية مع آلاف الموظفين على حد سواء! 🤞

أفضل ميزات #### ClickUp

الوصول إلى قوالب متعددة لوظائف الموارد البشرية

تخصيص نظام الموارد البشرية الخاص بك لتقليل الأعمال اليدوية المشغولة

تواصل مع أكثر من 1,000 أداة مع تطبيقات أصلية وخارجية

الوصول إلى معظم الميزات المتميزة مجاناً

استخدم تحليلات الموارد البشرية لإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك ومراقبتها وإدارتها

طرح الأفكار وتحسين كتابتك باستخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp AI. احصل على اقتراحات متقدمة للكتابة مصممة خصيصاً لدورك وحالة الاستخدام

قيود ClickUp

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

نظام أساسي لإدارة المشاريع وإنتاجية الفريق في المقام الأول لحالات استخدام الموارد البشرية، وليس حلاً متخصصاً لجدولة الموظفين

تسعير #### تسعير النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

## بدائل ما بعد وقت العمل

في الأوقات التي نعيشها، الجودة أهم من الكمية. لذا ساعد نفسك على التخلص من الضوضاء والتركيز على عوامل التقدم الرئيسية مع أدوات إدارة الموظفين التي تقوم بالعمل نيابة عنك.

بعد أن تختار تطبيق جدولة الموظفين المثالي، ادمجه مع حل شامل مثل ClickUp لتجعل عملية التوظيف والتأهيل والتدريب وإدارة القوى العاملة لديك مركزية.

تخلَّص من العمليات اليدوية وفوضى جداول البيانات من خلال الاستفادة من أتمتة ClickUp والرؤية الفورية لأعباء عمل الموظفين وجداولهم الزمنية وتطورهم.

بفضل وظائف الموارد البشرية الفعّالة وميزات الإنتاجية، يتيح ClickUp لفرق الموارد البشرية التركيز بشكل أقل على المهام الكتابية وأكثر على تجارب الموظفين واستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين وتحسين القوى العاملة. اشترك في ClickUp اليوم! 🎊