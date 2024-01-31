ملخص "التجرؤ على القيادة": أهم النقاط الرئيسية والمراجعة

القيادة هي فن متعدد الأوجه نتعلم فيه إلهام الآخرين وتوجيههم وتمكينهم من العمل معًا لتحقيق رؤية جماعية. في هذا الفصل "التجرؤ على القيادة"، نستكشف التقاطع بين الشجاعة والضعف من خلال كلمات وأعمال الكاتبة برينيه براون.

تشتهر براون عالميًا بعملها الرائد في مجال الخجل والضعف والتعاطف. في كتابها "الجرأة على القيادة"، تتحدانا براون لإعادة تعريف معنى أن تكون قائدًا، وتكشف لنا عن أهم الصفات القيادية التي يستفيد منها القادة الاستثنائيون لتعزيز القيم الأساسية مثل الابتكار والشمولية والأصالة. 💡

يمكن للقادة في أي مجال أن يستفيدوا من هذا الكتاب، وملخصنا هذا طريقة رائعة لاستيعاب دروس براون العديدة بسرعة واتخاذ الخطوة الأولى نحو القيادة الضعيفة.

انضموا إلينا ونحن نتجرأ على القيادة مع برينيه براون كمرشدنا الحكيم والرحيم.

💡📚 مكافأة: ولكن قبل ذلك، إذا كنت ترغب في قراءة المزيد من الكتب المشابهة لهذا الكتاب، تحقق من مجموعتنا المختارة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "الجرأة على القيادة") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها.

"التجرؤ على القيادة" ملخص الكتاب في لمحة سريعة

"الجرأة على القيادة: العمل الشجاع. محادثات صعبة. قلوب كاملة." لبرينيه براون هو خارطة طريق للقيادة الشجاعة. إنه مليء بالرؤى المدعومة بالأبحاث، والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والحكايات الجذابة. 📖

في رحلة بناء الشجاعة القائمة على التجربة، تدعو براون القادة والمهنيين إلى القيادة بمرونة وأصالة واستعداد لتقبل الضعف.

يتحدى الكتاب المفاهيم التقليدية، ويحث القراء على تبني الضعف، وبناء الثقة، وإعطاء الأولوية للتعاطف لخلق ثقافة القيادة الجريئة. يستكشف الكتاب معنى الضعف، وبناء الثقة، وكيفية إجراء محادثات صعبة بوضوح، والتغلب على الخوف من الفشل. 💪

يمكن للقراء أن يتوقعوا اكتساب أدوات ومهارات ولغة تكتيكية لتحسين قيمتهم الذاتية, إدارة الفريق مهارات وقدرات حل المشكلات أثناء عملهم ليصبحوا قادة عظماء.

## المعلومات الأساسية من " تجرأ على القيادة" بقلم برين براون

"الجرأة على القيادة" هو كتاب شامل من أربعة أجزاء يقترن عادةً بكتاب "الجرأة على القيادة" الذي يتضمن أربعة أجزاء مع "كتاب عمل القراءة المطول" لتحسين قدرة القارئ على تطبيق الدروس في عالم يزداد تنافسية.

نحن نشجعك على قراءة الكتاب واستكشاف كل الدروس الدقيقة المخبأة في صفحاته. سوف تتعلم تقنيات التصور والسمات المدمرة للكمال، ومجموعات المهارات المتعددة التي تمنحك ميزة (التعاطف) في عالم القيادة المعقد. 🥇

إليك ست نقاط أساسية لتبدأ بها.

القيادة الشجاعة

يشرح براون أهمية المخاطرة ومواجهة عدم اليقين والجلوس مع عدم الراحة. وينطوي ذلك على تبني عقلية النمو، ورعاية الفضول، والصدق مع أعضاء فريقك بشأن أوجه القصور لديك.

الضعف كنقطة قوة

يعلمنا براون أن الضعف ليس ضعفاً - بل هو مصدر قوة. يستكشف الكتاب كيف يمكنك أن تصبح قائدًا شجاعًا من خلال إزالة درعك، وأن تصبح متعلمًا (وليس "عارفًا")، واحتضان الضعف، ومواجهة عدم الأمان.

التعاطف في العمل

التعاطف هو حجر الزاوية في القيادة الفعالة ويناقش براون الفوائد العديدة لفهم ومشاركة مشاعر الآخرين. هذا النمط من القيادة الشجاعة يحسن كل شيء من تشجيع التعاون إلى تعزيز التواصل. 🤝

وضوح الهدف والقيم

قم بالعصف الذهني، والتخطيط، ووضع الاستراتيجيات، وتبسيط التواصل في الوقت الفعلي لشحن المشاريع بشكل أسرع باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards تحفيز الفريق مرتبط بإحساس واضح بالهدف والقيم في كتاب "الجرأة على القيادة" يشجع براون القادة على توصيل رؤية واضحة ومقنعة حتى يفهم كل عضو من أعضاء الفريق كيف يساهمون في رسالة المنظمة وقيمها.

التعاطف مع الذات كالشجاعة

يركز نهج براون في القيادة على الوعي الذاتي والتعاطف مع الذات حيث تتعلم القيادة مع الضعف. ووفقًا لبراون، فإن الضعف هو فعل شجاعة؛ فحتى أكثر القادة جرأة يمكن أن يواجهوا جروحًا قديمة (وجديدة) سيحتاجون إلى معالجتها بالتعاطف. 🌻

### القيادة الجريئة > القيادة المدرعة

يقدم كتاب "الجرأة على القيادة" الدرع والحماية الذاتية كأهم عائق أمام القيادة. فبدلاً من البقاء داخل درعك المدرع، يشجعك براون على تبني القيادة بثقة وضعف وأصالة في كل جانب من جوانب دورك.

7 سلوكيات تشكل الثقة

يكشف كتاب "التجرؤ على القيادة" عن ركائز الثقة السبع التي تشكل القادة الاستثنائيين، ويوفر مصدر شجاعة وقوة لربط كل عضو في الفريق بإمكانياته الحقيقية.

يقدم براون هذه الركائز بالاختصار BRAVING. إليك ما يدور حوله:

الحدود: تحديد واحترام الحدود الشخصية والمهنية الواضحة لإرساء شعور بالأمان والموثوقية

تحديد واحترام الحدود الشخصية والمهنية الواضحة لإرساء شعور بالأمان والموثوقية الموثوقية: الوفاء بالتزاماتك وتوقعاتك باستمرار لإظهار المساءلة والموثوقية

الوفاء بالتزاماتك وتوقعاتك باستمرار لإظهار المساءلة والموثوقية المساءلة: تحمّل مسؤولية أخطائك وقم بتعديلها عند الاقتضاء للمساهمة في بناء علاقات شفافة وموثوقة

تحمّل مسؤولية أخطائك وقم بتعديلها عند الاقتضاء للمساهمة في بناء علاقات شفافة وموثوقة حفظ الأسرار: الامتناع عن مشاركة المعلومات أو الخبرات التي يتم إخبارك بها بشكل سري حتى يعلم أعضاء فريقك أن أي معلومات يتم مشاركتها تكون دائماً سرية

الامتناع عن مشاركة المعلومات أو الخبرات التي يتم إخبارك بها بشكل سري حتى يعلم أعضاء فريقك أن أي معلومات يتم مشاركتها تكون دائماً سرية النزاهة: التصرف بصدق وأمانة وأخلاق لتعزيز الثقة وإظهار السلوك الأخلاقي والبقاء صادقاً مع ذاتك الأصيلة

التصرف بصدق وأمانة وأخلاق لتعزيز الثقة وإظهار السلوك الأخلاقي والبقاء صادقاً مع ذاتك الأصيلة عدم إصدار الأحكام : خلق بيئة من عدم إصدار الأحكام حيث يمكن للأفراد الشعور بالقبول والفهم دون الخوف من النقد

خلق بيئة من عدم إصدار الأحكام حيث يمكن للأفراد الشعور بالقبول والفهم دون الخوف من النقد الكرم: الانخراط في أعمال اللطف والاهتمام الحقيقي برفاهية الآخرين وسعادتهم ونجاحهم لبناء أساس من الثقة

توفر هذه السلوكيات السبعة إطار عمل لبناء الثقة داخل الفرق والمؤسسات والحياة اليومية. ويؤكد كتاب "الجرأة على القيادة" على هذه السلوكيات السبعة كأساس للتفاعلات الحقيقية والهادفة بين القادة وأعضاء فرقهم.

## شعبية " الجرأة على القيادة" اقتباسات

إليك بعض الاقتباسات الملهمة " تجرأ على القيادة" بالإضافة إلى بعض الجواهر الإضافية من أعمال برينيه براون الشهيرة الأخرى:

"إذا أردنا من الناس أن يظهروا بالكامل، وأن يجلبوا ذواتهم بالكامل بما في ذلك قلوبهم الكاملة غير المصفحة - حتى نتمكن من الابتكار وحل المشاكل وخدمة الناس - فعلينا أن نكون يقظين بشأن خلق ثقافة يشعر فيها الناس بالأمان وأن تتم رؤيتهم وسماعهم واحترامهم" - "التجرؤ على القيادة"

"الثقة هي تكديس وطبقات من اللحظات الصغيرة والضعف المتبادل مع مرور الوقت. الثقة والضعف ينموان معًا، وخيانة أحدهما يعني تدمير كليهما." - "الجرأة على القيادة"

"أنا أعرّف القائد بأنه أي شخص يتحمل مسؤولية إيجاد الإمكانات الكامنة في الأشخاص والعمليات، ولديه الشجاعة لتطوير هذه الإمكانات." - "الجرأة على القيادة"

"يبدو الضعف مثل الحقيقة ويشبه الشجاعة. الحقيقة والشجاعة ليستا مريحتين دائمًا، لكنهما ليستا أبدًا ضعفًا." - "الجرأة الكبيرة"

"أعرّف الضعف بأنه عدم اليقين والمخاطرة والتعرض العاطفي. مع وضع هذا التعريف في الاعتبار، دعونا نفكر في الحب .... الحب هو عدم اليقين. وهو محفوف بالمخاطر بشكل لا يصدق. وحب شخص ما يتركنا مكشوفين عاطفياً. نعم، إنه أمر مخيف، ونعم، نحن معرضون للتعرض للأذى، ولكن هل يمكنك أن تتخيل حياتك دون أن تحب أو أن تُحب" - "جرأة كبيرة"

## المزيد من الدروس من كتاب برينيه براون "تجرأ على القيادة"

لم ينتهي ملخصنا بعد! لدى برينيه براون العديد من الدروس القيّمة التي تعلمها والتي لا تقدر بثمن بغض النظر عن تعلمك أو قيادتك أو أسلوب العمل .

إليك بعض من الجواهر العديدة من مجموعة أعمال براون.

أربع سمات مدمرة لـ الكمالية

تقوم براون بأكثر من التحذير من النزعة الكمالية. فقد حددت السمات الأربع المدمرة التي يمكن أن تسبب الميل نحو الكمال. وهي تشمل:

الخوف من الضعف الذي يؤدي إلى عدم الرغبة في المخاطرة الإحساس الدائم بعدم الشعور بأنك "كافية" محاولات استخدام الكمال كدرع يحميك من الحكم عليك 🛡️ تآكل الإبداع والابتكار بسبب الخوف من الفشل

مرونة العار

حظيت براون بالإشادة بنظريتها حول مرونة العار، والتي ناقشتها في عدة كتب.

"لقد تعلمت أننا نحل هذا القلق من خلال فهم نقاط ضعفنا وتنمية التعاطف والشجاعة والرحمة - وهو ما أسميه المرونة في مواجهة العار" تشرح .

تنطوي نظرية براون للمرونة في مواجهة العار على إدراك وفهم تجربة العار والتغلب عليها من خلال الحفاظ على الشعور بالقيمة الذاتية والتعاطف.

والهدف من هذه الممارسة هو مساعدة الشخص على التغلب على تجربة الخجل حتى يتمكن من تجربة مشاعر أكثر فائدة (ومتعة) بدلاً من ذلك.

تعلم القفز بالمظلات

لا، ليس حرفيًا. (إلا إذا كنت ترغب في ذلك!) 🪂 🪂

هذا الدرس مأخوذ من كتاب براون "Rising Strong"، والذي تشبه فيه القيادة بالقفز بالمظلات.

وتقترح أن يتعلم الأفراد القيادة بنفس الطريقة التي يتعلم بها الشخص القفز بالمظلات.

فأنت لا تبدأ بالقفز من الطائرة؛ بل تبدأ بتعلم كيفية الهبوط والطيران في بيئات آمنة وبسيطة. ومن هناك، تتعلم من خلال إكمال القفزات الترادفية مع خبير (حرفيًا) في ظهرك.

وبالمثل، تقترح أن يتعلم القادة المهارات التأسيسية أولاً ثم يرتقون ببطء إلى مناصبهم بمساعدة ودعم. بعبارة أخرى، نبدأ بتعلم الارتقاء قبل القفز من الطائرة نحو الضعف.

أربع مجموعات من المهارات

تحدد برينيه براون أربع مجموعات من المهارات الأساسية في كتاب "الجرأة على القيادة"، وتشمل

التحلي بالضعف (ويعرف أيضًا باسم مناقشة) لمواجهة واحتضان عدم اليقين بشكل أفضل العيش وفقًا لقيمك ومواءمة تصرفاتك مع معتقداتك الأساسية التحلي بالثقة حتى تتمكن من إنشاء علاقاتك والحفاظ عليها من خلال سلوكياتك تعلّم الارتقاء والمرونة من خلال التعامل مع العواطف، والتعايش مع القصص، وإعادة كتابة الروايات للتعلم من الإخفاقات والنمو منها

يمكنك استكشاف كيفية أدائك في هذه الفئات مع براون تقييم القيادة الجريئة الذي يركز على هذه المهارات الأربع. كما يتم تغطيتها بعمق بين صفحات كتاب "الجرأة على القيادة"

### الفضول والثقة الراسخة

لن يكتمل هذا الملخص دون التطرق إلى الفضول والثقة الراسخة. حيث يقدم براون هذين العنصرين باعتبارهما عنصرين أساسيين للقيادة الفعالة والعلاقات الفعالة.

الفضول هو الاهتمام الحقيقي بفهم وجهات نظر الآخرين وتعزيز ثقافة التعلم من موقع المتعلم.

أما الثقة الراسخة فهي متجذرة في الوعي الذاتي، والأصالة، وموازنة الضعف مع الشعور القوي بقدرات الفرد. 🎯

تساهم هذه المفاهيم معًا في تحقيق قيادة مرنة ومتعاطفة تشجع على النمو والتعاون والثقة.

ماذا تفعل بعد الانتهاء من " تجرأ على القيادة"

💡📚 استمتعت بقراءة هذا؟ ستحب أيضًا مجموعتنا المختارة من 25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها . يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

برينيه براون هي أكثر من مجرد مؤلفة كتاب "الجرأة على القيادة" - إنها واحدة من أبرز الخبراء في مجال الضعف. 🏆

تشغل براون منصب أستاذة أبحاث في جامعة هيوستن، وقد تصدرت كتبها قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً ست مرات. لا تتوقف القائمة عند هذا الحد، فهي أيضًا مقدمة بودكاست حائزة على جائزتين، ونجمة لفيلمين وثائقيين، وغير ذلك الكثير، لكننا نستطرد.

بعد انتهائك من كتاب "تجرأ على القيادة"، إليك بعضاً من أفضل أعمالها التي يمكنك استكشافها:

نقترح البدء بحديث TED، وهو عبارة عن مقدمة صغيرة الحجم لطريقة براون في التفكير. من هناك، كتاب "الجرأة العظيمة" هو الكتاب الثاني الرائع وأحد أشهر أعمال براون.

## طبق " تجرأ على القيادة" المبادئ مع ClickUp

تعلم مبادئ القيادة من كتاب (أو كتاب صوتي) هو شيء واحد، ولكن كيف تطبقها؟

ClickUp هنا لمساعدتك 🙂

على الرغم من أننا لا نستطيع اختصار الطريق إلى الضعف والمصداقية، إلا أن ClickUp _بإمكاننا مساعدتك في تطبيق المبادئ الموجودة في كتاب "تجرأ على القيادة" وتمهيد الطريق للنجاح في أهدافك المهنية .

يساعدك ClickUp على تتبع التقدم المحرز في مشروعك من خلال أهداف رئيسية وأهداف واضحة

على سبيل المثال أهداف النقر هي واحدة من أفضل الأدوات التي تساعدك على تتبع الأهداف الشاملة وتعزيز الوضوح داخل فريقك. ففي النهاية، يكون كل شيء أفضل عندما يكون الجميع على نفس الصفحة. تقارير ClickUp طريقة أخرى ممتازة لتحسين أسلوبك في القيادة. فهو يحتوي على أدوات للتأكد من أنك تعرف أشياء مثل:

من يعمل على ماذا؟

من يحتاج إلى مزيد من التحفيز؟

من الذي يسحقها؟

استفد من إعداد التقارير في الوقت الفعلي عن مقاييس المشروع باستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

قم بإقران أدوات إعداد التقارير مع قالب مراقبة صحة فريق القيادة ClickUp فريق القيادة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد. يساعدك هذا القالب على جمع الرؤى في الوقت الفعلي، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت، وتحديد مجالات النمو المحتملة لتحقيق أقصى قدر من إمكانات فريق القيادة لديك.

سواء كنت تدعم فريقًا تنفيذيًا معقدًا من المديرين التنفيذيين أو فريقًا تنفيذيًا صغيرًا، سيساعدك قالب مراقبة صحة فريق القيادة من ClickUp على زيادة إمكانات فريق القيادة لديك إلى أقصى حد

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تجرأ على القيادة ، تعلّم الارتقاء

يبرز كتاب برينيه براون "تجرأ على القيادة" كمنارة للأمل في عالم غالباً ما ترتبط فيه القيادة بالسلطة والسيطرة. إنه يدعو القادة الشجعان اليوم إلى القيام بالأمور بشكل مختلف.

ومع اختتامنا لملخص كتاب "الجرأة على القيادة"، نأمل أن تساعدك رؤى براون في التعامل مع تعقيدات مكان العمل بشجاعة وتعاطف.

هناك سبب لتصدر هذا الكتاب قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعاً. فهو يحثّ القادة على تحرير أنفسهم من قيود الكمال، وتبنّي الضعف وإقامة علاقات حقيقية مع أعضاء فريقهم. ❣️

لا تتعلق القيادة الحقيقية بالحفاظ على السيطرة الصارمة، بل تتعلق بالراحة مع عدم اليقين وتعزيز الثقة من خلال المصداقية والتعاطف.

ليس هناك وقت أفضل للبدء من الآن. يمكن ل ClickUp دعم رحلتك ببعض من أفضل الأدوات المتاحة.

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