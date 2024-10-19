أفضل 10 بدائل لبدائل Instapage في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

يساعدك استخدام أداة إنشاء الصفحات المقصودة على إنشاء صفحات مقصودة جميلة وعالية التحويل في دقائق مع القليل من المعرفة التقنية. وهذه نعمة للعديد من المسوقين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

بالنسبة للكثيرين، فإن Instapage هو الخيار الأول لإنشاء صفحات هبوط مثالية بالبكسل.

ولكنه يقدم خيارات محدودة للتجارة الإلكترونية، مما يحد من ملاءمته لمن يرغبون في البيع عبر الإنترنت. كما أنه يحتوي على قوالب محدودة لصفحات الهبوط، مما يحد بشدة من مرونة التصميم.

لحسن الحظ، Instapage ليس منشئ صفحات الهبوط الوحيد المتاح. إذا كنت ترغب في اكتشاف أفضل بدائل Instapage التي تقدم توازنًا أفضل بين الميزات والأسعار، فأنت في المكان الصحيح.

سنرشدك إلى أفضل 10 بدائل ل Instapage، كل منها مصمم لرفع مستوى تواجدك على الإنترنت.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Instapage؟

قبل أن نتعمق في القائمة، إليك نصيحة سريعة. يصبح اختيار بديل لـ Instapage أسهل بكثير عندما تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه. ضع العوامل التالية في الاعتبار أثناء تقييمك لخياراتك:

التسعير: قارن بين خطط التسعير وتأكد من أن البديل يناسب ميزانيتك ويقدم ميزات يحتاجها عملك. تجنب النفقات غير الضرورية على الميزات المبهرجة التي لن تستخدمها

قارن بين خطط التسعير وتأكد من أن البديل يناسب ميزانيتك ويقدم ميزات يحتاجها عملك. تجنب النفقات غير الضرورية على الميزات المبهرجة التي لن تستخدمها القوالب: مجموعة متنوعة من القوالب المصممة باحترافية توفير الوقت وتساعدك على إنشاء صفحات هبوط جذابة بصريًا

مجموعة متنوعة من القوالب المصممة باحترافية توفير الوقت وتساعدك على إنشاء صفحات هبوط جذابة بصريًا الميزات والوظائف: ابحث عن منصة ذات جودة عالية قوالب كتابة المحتوى , قوالب خريطة الموقع وإمكانات اختبار A/B القوية، ومنشئ السحب والإفلات، والتكامل السلس مع أدوات التسويق الداخلي إمكانيات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، فاختر بديل Instapage الذي يتيح سهولة التعاون وتحرير الصفحات المقصودة

ابحث عن منصة ذات جودة عالية قوالب كتابة المحتوى , قوالب خريطة الموقع وإمكانات اختبار A/B القوية، ومنشئ السحب والإفلات، والتكامل السلس مع أدوات التسويق الداخلي استجابة الهاتف المحمول: مع تزايد عدد المستخدمين الذين يدخلون إلى مواقع الويب باستخدام الأجهزة المحمولة (56.1% اعتبارًا من ديسمبر 2024)، يجب أن تكون الصفحات المقصودة التي تم إنشاؤها متجاوبة مع الأجهزة المحمولة

مع تزايد عدد المستخدمين الذين يدخلون إلى مواقع الويب باستخدام الأجهزة المحمولة (56.1% اعتبارًا من ديسمبر 2024)، يجب أن تكون الصفحات المقصودة التي تم إنشاؤها متجاوبة مع الأجهزة المحمولة خيارات التخصيص: تأكد من أن النظام الأساسي الذي اخترته يوفر تخصيصًا كافيًا لإبراز شخصية علامتك التجارية داخل صفحات الهبوط الخاصة بك

تأكد من أن النظام الأساسي الذي اخترته يوفر تخصيصًا كافيًا لإبراز شخصية علامتك التجارية داخل صفحات الهبوط الخاصة بك تحليلات الأداء: ابحث عن التحليلات و أدوات إعداد التقارير مثل تتبع التحويل والخرائط الحرارية لمساعدتك على تقليل معدلات الارتداد، وتحسين المشاركة، وزيادة المبيعات

## أفضل 10 بدائل لبدائل Instapage لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن أصبح لديك خريطة ذهنية لاختيار بديل Instapage المناسب، إليك قائمة بأفضل 10 خيارات في السوق اليوم.

1. Unbounce

عبر Unbounce Unbounce هو منشئ صفحات الهبوط المعروف بسهولة استخدامه. واجهة السحب والإفلات الخاصة به تلغي الحاجة إلى مهارات البرمجة أثناء إنشاء صفحة هبوط تجذب الزوار وتحولهم.

يمكنك الاختيار بين المنشئ الكلاسيكي والمنشئ الذكي لإنشاء صفحة الهبوط. توفر لك كل خطة Unbounce إمكانية الوصول إلى كليهما. بينما تقدم أداة الإنشاء الكلاسيكية تجربة السحب والإفلات الأصلية مع ترميز وتخصيص متقدم، تستخدم أداة الإنشاء الذكية الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء الصفحة المقصودة بتوصيات تعتمد على البيانات.

بالنسبة لمستخدمي WordPress، تساعدك إضافة Unbounce WP على نشر صفحات الهبوط المخصصة بسلاسة مباشرةً على موقع WordPress الخاص بك.

تشتهر Unbounce بخاصية حركة المرور الذكية التي تعزز معدلات التحويل وتقلل من تكلفة الاستحواذ من خلال التحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Unbounce

اختر من بين أكثر من 100 قالب لصفحة الهبوط بالسحب والإفلات مع اختبار A/B

استخدام النوافذ المنبثقة الملائمة للجوّال والأشرطة اللاصقة للحث على اتخاذ إجراء مستمر أثناء التمرير

تواصل مع أدوات الطرف الثالث مثل Google Analytics

ضمان أمان حسابك وصفحات الهبوط الخاصة بك مع ميزات الأمان المدمجة

تخصيص خلفيات الفيديو، ومربعات الإضاءة، ونماذج العملاء المحتملين السهلة، ورسائل الشكر

قيود Unbounce

يمثل تصميم صفحات هبوط مثالية متوافقة مع الجوّال تحدياً

تسعير Unbounce

الإطلاق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا تحسين : 145 دولارًا في الشهر

: 145 دولارًا في الشهر تسريع : 240 دولاراً شهرياً

: 240 دولاراً شهرياً Concierge: يبدأ من 625 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Unbounce

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

2. لاندينجي

عبر لاندينجي مع Landingi، يمكن لأي شخص إنشاء مواقع ويب وظيفية وجذابة بصريًا دون الحاجة إلى الترميز. لتبسيط عملية التصميم، تقدم المنصة أداة إنشاء سهلة السحب والإفلات، إلى جانب مكتبة تضم أكثر من 200 قالب قابل للتخصيص.

ولإضفاء لمسة شخصية، توفر Landingi أقسامًا ذكية ومرونة تكامل HTML / CSS المخصص. يمكنك تعزيز الجاذبية البصرية من خلال دمج الصور والأيقونات المجانية بسلاسة في تصميماتك.

وبفضل ميزة النسخ بنقرة واحدة، يمكنك بسهولة نسخ صفحات الهبوط، والحفاظ على التصميم أثناء تعديل المحتوى، كما هو الحال أثناء إنشاء إصدارات مترجمة. كما يتيح لك أيضًا تجميع الصفحات المقصودة بكفاءة استنادًا إلى فئات أو حملات معينة.

يمكنك تحسين أداء موقعك الإلكتروني بشكل أكبر من خلال إمكانيات اختبار A/B المدمجة.

أخيرًا، يتكامل Landingi بسلاسة مع العديد من منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، والتجارة الإلكترونية، والتحليلات، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Hubspot وSalesforce وActiveCampaign وGoogle Analytics وPayPal، لتخفيف متاعب التسويق لديك.

أفضل ميزات Landingi

الوصول إلى أكثر من 300 قالب صفحة هبوط مصممة خصيصًا وذات تحويلات عالية

تخصيص الصفحات المقصودة بمحتوى ديناميكي للمشاركة المستهدفة

إنشاء صفحات هبوط غير محدودة

قيود #### قيود الهبوط

خدمة عملاء محدودة؛ يفتقر إلى دعم الدردشة

تسعيرة لاندينجي

لايت : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا احترافي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الوكالة : 149 دولارًا في الشهر

: 149 دولارًا في الشهر غير محدود: $1000$/شهرياً

لاندينجي التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (170+ تقييم)

3. ليدبيجيس

عبر الصفحات الرئيسية Leadpages هو أحد بدائل Instapage التي تتيح لك إنشاء عملاء محتملين وإنشاء صفحات تركز على التحويل. بصرف النظر عن الصفحات المقصودة، يمكنك إنشاء نوافذ منبثقة وأشرطة تنبيهات وحتى إنشاء مواقع ويب كاملة دون عناء باستخدام هذه الأداة.

هذا ليس كل شيء. تمكّنك ميزة التحليلات التنبؤية للمنصة من تقييم أداء صفحتك المقصودة وتحسينها من خلال إجراء تعديلات وتغييرات مستنيرة. يمكنك أيضًا الوصول إلى تدريب مخصص مع خبراء توليد العملاء المحتملين.

Leadpages أفضل الميزات

احصل على نصائح التحويل في الوقت الفعلي أثناء إنشاء الصفحات

الوصول إلى عمليات الدفع لصفحات Leadpages مع خطط المستوى الأعلى

التكامل بسلاسة مع موفري خدمات البريد الإلكتروني المشهورين (ConvertKit، ActiveCampaign، AWeber)

تواصل مع ووردبريس من خلال مكون إضافي مخصص

احصل على استشارات تقنية عالمية المستوى عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الهاتف

قيود Leadpages

لا توفر الخطة القياسية اختبار A/B

لا تتسع للمواقع الإلكترونية المعقدة والمعقدة

تسعير صفحات Leadpages

القياسية: 37 دولارًا أمريكيًا في الشهر

37 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 74 دولارًا شهريًا

74 دولارًا شهريًا متقدم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صفحات Leadpages

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 290 تقييم)

4. ثيمات أنيقة

عبر ثيمات أنيقة على الرغم من أن Divi من Elegant Themes غالبًا ما يتم تصنيفه على أنه قالب WordPress، إلا أنه في الواقع إطار تصميم كامل يسمح لك ببناء وتصميم كل جانب من جوانب موقع الويب الخاص بك من البداية.

تتفوق Divi على القوالب النموذجية، وتعزز جماليات صفحتك المقصودة من خلال دمج عناصر الصفحة الفريدة المختلفة.

يمكنك تصميم صفحات الهبوط عالية الجودة دون عناء، بفضل محرره المرئي المتاح للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. تتضمن الميزات الرئيسية تحرير النصوص المضمنة والتحكم في CSS القابل للتخصيص للمستخدمين المتقدمين.

أفضل ميزات Elegant Themes

تمكين تعديلات الموقع الإلكتروني لتتماشى مع احتياجات العمل المتطورة

إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة والتحكم في شكلها على الأجهزة المحمولة

تحديث الميزات وتحسينها بانتظام لتحسين وظائف القالب

استخدام عناصر التصميم على مستوى الموقع الإلكتروني لإجراء تغييرات عالمية

قيود القوالب الأنيقة

تواجه المواقع التي تم إنشاؤها باستخدام القوالب الأنيقة أوقات تحميل بطيئة

لا ينتقل التصميم تلقائياً إلى الأجهزة المحمولة والأجهزة الأخرى

أسعار Elegant Themes

Divi: 89 دولارًا في السنة

89 دولارًا في السنة Divi Pro: 569 دولاراً في السنة

569 دولاراً في السنة Divi Lifetime: 249 دولارًا أمريكيًا

249 دولارًا أمريكيًا ديفي برو + مدى الحياة: 729 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات الثيمات الأنيقة

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

5. انقر فوق مسارات التحويل

عبر انقر فوق مسارات التحويل ClickFunnels هو أداة مبيعات عبر الإنترنت للشركات لتبسيط مسارات التسويق، من إطلاق المنتجات إلى الاشتراك في البريد الإلكتروني والمبيعات. في الواقع، إنه حل شامل لشركات التجارة الإلكترونية، حيث يقدم مجموعة من الميزات مثل إدارة علاقات العملاء والتحليلات وصفحات المبيعات ومواقع العضوية وغيرها.

مع الصفحات المقصودة القابلة للتخصيص والردود التلقائية للبريد الإلكتروني، يزيل ClickFunnels التعقيد في إنشاء مسارات التسويق. يوفر واجهة سهلة الاستخدام والتكامل مع منصات التسويق المختلفة أيضًا. ميزات مثل إنشاء نماذج الطلبات وصفحات الشكر تكمل الحزمة.

سواء كنت صاحب شركة صغيرة، أو رائد أعمال عبر الإنترنت، أو جزءًا من مؤسسة أكبر، يمكن أن يساعدك ClickFunnels على زيادة معدلات التحويل من خلال تحديد فرص تحسين مسار التحويل في كل خطوة على الطريق.

انقر فوق مسارات التحويل أفضل الميزات

الوصول إلى 22 قالب قمع احترافي مصممة خصيصًا لسيناريوهات الأعمال المتنوعة، مثل إطلاق المنتجات، وصفحات المبيعات، والعروض الترويجية للأحداث

استخدم محرر السحب والإفلات البديهي لإنشاء مسارات تحويل المبيعات وصفحات الهبوط دون عناء؛ دون الحاجة إلى مهارات البرمجة

قم بتحسين مسارات التحويل الخاصة بك باستخدام اختبار تقسيم A/B

استخدم محرر التعليمات البرمجية لإضافة وظائف مخصصة

انقر فوق قيود مسارات التحويل

تجربة المستخدم تحتاج إلى تحسين

منحنى تعليمي حاد

تسعير #### كليك فونيلز

أساسي : 147 دولارًا شهريًا

: 147 دولارًا شهريًا محترف : 197 دولارًا في الشهر

: 197 دولارًا في الشهر مخترق النفق: 497 دولارًا شهريًا

ClickFunnels التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (380+ تقييم)

4.6/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (640+ تقييم)

6. باجويز

عبر باجويز يشبه إنشاء صفحات الهبوط باستخدام Pagewiz إنشاء عرض تقديمي بسيط.

يساعدك محرر السحب والإفلات البديهي الخاص به على إنشاء صفحات هبوط مثالية بالبكسل دون خبرة تقنية. هذا صحيح: يمكنك وضع العناصر في أي مكان وبالبكسل. ما عليك سوى التأشير والنقر ونشر صفحات متعددة بسهولة - حتى على الهاتف المحمول.

يعد Pagewiz أيضًا برنامج صفحات الهبوط المفضل لإنشاء صفحات الهبوط للحملات، خاصةً أنه يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة. يمكنك دائمًا التحقق من أحدث الإحصائيات ومعدلات التحويل على صفحة الحملة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين بيانات العملاء المحتملين بأمان على خوادم Pagewiz.

أفضل ميزات Pagewiz

الوصول إلى خيارات التخصيص المتقدمة لصفحات الهبوط من خلال HTML وCSS وجافا سكريبت المخصصة

الحصول على عدد غير محدود من الخطوط مجانًا من مكتبة خطوط Google

إضافة مقاطع فيديو بسهولة دون الحاجة إلى استخدام التعليمات البرمجية المضمنة

إنشاء نماذج بأنواع حقول متعددة وتصميم أنواع حقول جديدة

قيود Pagewiz

تخطيط التصميم مقيد قليلاً

تسعير #### تسعير Pagewiz

أساسي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا عادي : 42 دولارًا في الشهر

: 42 دولارًا في الشهر زائد : 84 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 84 دولارًا أمريكيًا/شهريًا محترف: 169 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Pagewiz

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. هبسبوت

عبر هبسبوت HubSpot عبارة عن منصة شاملة للتسويق الداخلي والمبيعات والخدمات، توفر أدوات لكل مرحلة من مراحل رحلة العميل. تشتمل المنصة على نظام إدارة محتوى قوي لإنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث وتحسين الرؤية والمشاركة عبر الإنترنت.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمنصة HubSpot في مجموعة واسعة من عمليات التكامل التي تعزز الإنتاجية الإجمالية للتسويق والمبيعات. وتوفر تحليلاتها القوية رؤى قيمة حول سلوك العملاء وأداء الحملات، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات.

HubSpot هو أداة رائعة لإنشاء الصفحات المقصودة تتيح لك ربط نطاق مخصص بنظام إدارة المحتوى مجانًا. لذلك لا يمكنك التركيز على التحديات التقنية بل على ما هو أكثر أهمية - بناء تجربة عملاء استثنائية.

أفضل ميزات HubSpot

استخدم الأدوات المدمجة لتحسين محركات البحث، والتدوين وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء وتحويلهم

تبسيط المهام الروتينية من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي

إنشاء حملات بريد إلكتروني وتخصيصها وأتمتتها بناءً على سلوك العميل

تتبع أداء الحملة من خلال التحليلات القوية وإمكانيات إعداد التقارير

قيود HubSpot

الأسعار المرتفعة عائق أمام الشركات الصغيرة والشركات الناشئة

ميزات مثل الأتمتة وإعداد التقارير المتقدمة متاحة فقط في خطط التسعير الأعلى

تسعير HubSpot

مجاني

مبتدئ : 18 دولارًا شهريًا

: 18 دولارًا شهريًا احترافي : 800 دولار/شهرياً

: 800 دولار/شهرياً المؤسسات: ابتداءً من 3600 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

8. بريفو

عبر بريفو تشتهر Brevo، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Sendinblue، بأداة التسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكنها أداة إنشاء صفحات الهبوط الكاملة. يُعد Brevo أحد أفضل بدائل Instapage، ويتميز بميزات مثل إدارة علاقات العملاء، والرسائل النصية القصيرة، وإعلانات فيسبوك.

يميز برنامج التتبع الخاص به Brevo، حيث يتيح للمستخدمين مراقبة سلوك جهات الاتصال الخاصة بهم على موقع الويب. يمكن للشركات الاستفادة من هذه المعلومات لتصميم تدفقات عمل الأتمتة التي تعزز النمو.

توفر أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات الخاصة بالمنصة واجهة سهلة الاستخدام، مما يعزز العملاء المحتملين ويزيد من التحويلات. يُعد Brevo حلاً قيِّمًا للشركات التي تبحث عن منصة تسويق متعددة الاستخدامات وعملية.

أفضل ميزات بريفو

تبسيط المهام بواجهة سهلة الاستخدام ومباشرة

تتبع حركة مرور الصفحات المقصودة باستخدام Google Analytics

إضافة النماذج بسهولة إلى أي صفحة

قيود بريفو

منحنى تعليمي حاد

صعوبة إضافة/إزالة أعضاء من الخطة

تسعير بريفو

مجاني

بداية 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا الشركات : 65 دولارًا شهريًا

: 65 دولارًا شهريًا بريفو بلس: أسعار مخصصة

بريفو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

9. جيت ريسبونس

عبر GetResponse GroovePages هي أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات إنشاء الصفحات المقصودة وأدوات التسويق من Groove، وهي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

تقدم الباقة المجانية من GroovePages بديلاً عن Instapage بدون أي تكاليف مسبقة. ومع ذلك، تأتي الباقة المجانية مع بعض القيود.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن ميزات أكثر شمولاً، يوفر Groove عرضًا مدفوعًا لفترة محدودة مدى الحياة يمنح الوصول إلى جميع الأدوات المدمجة دون عبء الرسوم الشهرية المتكررة.

تحتوي عضوية Groove على مجموعة من الأدوات، بما في ذلك GroovePages و GroovePages و GrooveMail و GrooveSell و GrooveKart و GrooveAffiliate و GrooveMember و GrooveVideo و GrooveBlog وغيرها، مما يجعلها مجموعة شاملة من حلول التسويق.

أفضل ميزات Groove

تحسين القوالب أو إنشاء صفحات مكوّنة تلو الأخرى

إدارة الشركات التابعة بسلاسة مع نظام إدارة الشركات التابعة المدمج

استخدم أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات بدون تعليمات برمجية لإنشاء مواقع الويب دون عناء

تحرير ومعاينة الصفحات حسب حجم الجهاز الفردي

قيود الأخدود

يمكن أن تكون عربات التي تجرها الدواب وغير متناسقة في بعض الأحيان

تسعير Groove

خطة البدء: مجانية

مجانية الخطة الخفيفة المجانية: مجانية

مجانية خطة المبدع+: 42 دولارًا شهريًا: 42 دولارًا شهريًا

42 دولارًا شهريًا: 42 دولارًا شهريًا خطة بريميوم بلس: 299 دولاراً شهرياً

299 دولاراً شهرياً خطة بريميوم+ مدى الحياة: 2,497 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,900+ تقييم)

4.7/5 (2,900+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

أدوات التسويق الأخرى

يعد إنشاء صفحات الهبوط جزءًا صغيرًا جدًا من نقل نشاطك التجاري عبر الإنترنت. يجب عليك تصميم موقع إلكتروني لائق، وإعداد متجر إلكتروني مزود بوظائف الدفع وبوابات الدفع، وتسويقه لجمهورك، وتحسين التحويلات.

لذلك، في حين أن Instapage وبدائله رائعة لتجهيز صفحات الهبوط الخاصة بك، ستحتاج بالتأكيد إلى المزيد من الأدوات من أجل إدارة مشروع الموقع الإلكتروني . وما الذي يمكن أن يكون أفضل من تطبيق يتيح لك القيام بكل ذلك؟

تعرّف على ClickUp!

ClickUp

يعمل ClickUp على تمكين فرق التسويق من خلال أدوات وميزات متنوعة لتبسيط عملية تطوير الويب - بدءًا من إنشاء نسخة مقنعة للصفحة المقصودة إلى إدارة مهام سير العمل التسويقية. كليك أب الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، يساعد في إنشاء صفحات الهبوط وإطلاقها من الصفر. استخدمه لإنشاء تخطيطات جميلة ومركزة على التحويل لعملك، مما يوفر لك الوقت والجهد.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتحسين محتوى الصفحة المقصودة لزيادة التفاعل والتحويل باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصياغة عناوين مؤثرة، وعبارات مقنعة تحث على اتخاذ إجراء، وأوصاف جذابة للمنتجات.

أطلق العنان للإبداع، وأنشئ قوالب لصفحات الهبوط، أو أنشئ نسخًا بسرعة البرق مع أفضل شريك للعصف الذهني في العالم

إذا كنت تفضل عدم إنشاء تخطيطات لصفحة الهبوط، يمكنك الاعتماد على قالب الصفحة المقصودة الخاص ب ClickUp للأفكار والإلهام.

قم بإنشاء صفحات هبوط عالية التحويل باستخدام قالب الصفحة المقصودة من ClickUp

نصيحة احترافية؟ لا تقتصر قدرات ClickUp على إنشاء الصفحات المقصودة فقط. إنه أيضًا شامل لكل ما يلي برنامج تسويق المحتوى .

ارفع مستوى تخطيط المحتوى الخاص بك مع قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUpClickUp للتسويق يوفر مساحة عمل مرنة حيث يمكن لفريقك إنشاء المحتوى، وتعيين المهام، وإدارة سير عمل المحتوى وتحليل نتائج المشروع.

قارن بصريًا بين أعباء عمل الفريق وتتبع التقدم باستخدام طريقة عرض ClickUp Timeline

يوفر ClickUp أيضاً أدوات قوية لإدارة المحتوى والتخطيط. وهي قوالب تقويم المحتوى تمكّن فرق التسويق من تنظيم استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتصورها بفعالية. تساعد هذه القوالب في تحديد الجداول الزمنية لإنشاء المحتوى، وجدولة تواريخ النشر، والحفاظ على اتساق الحملة.

خطط المحتوى الخاص بك دون عناء باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

انقر فوق أفضل الميزات

تحويل نبرة الكتابة وأسلوبها على الفور باستخدام ClickUp AI

إنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي

قم بتحسين النص المميز باستخدام شريط أدوات الذكاء الاصطناعي بسلاسة

إنشاء ملخصات فورية وعناصر إجراءات بكفاءة

ترجمة اللغات وإجراء التدقيق الإملائي داخل التطبيق

تعاون دون احتكاك على ClickUp Whiteboards تصميم مهام سير العمل باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

إدارة الملخصات الإبداعية بشكل تعاوني باستخدام مستندات ClickUp تسريع عملية التعليقات على التصميم من خلال ميزة التدقيق المتكاملة



قيود ClickUp

قد تكون قابلية التخصيص الواسعة النطاق مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

نحو بناء صفحات هبوط أفضل

عند البحث عن أفضل بدائل Instapage، فأنت تعلم أن القرار يتجاوز مجرد العثور على بديل سريع. يتعلق الأمر باكتشاف حل يضيف قيمة إلى جهودك في تطوير الويب والتسويق.

ستساعدك قائمتنا المنسقة على اتخاذ قرار مستنير من بين العديد من منشئو مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي متاح. جرّب حلاً متعدد الاستخدامات مثل ClickUp للاستفادة من إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون. اشترك في ClickUp اليوم!