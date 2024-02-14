أفضل 10 بدائل للمفكرة +++ لزيادة إنتاجيتك في البرمجة إلى أقصى حد

سواء كنت نجاراً أو مهندساً نووياً، فإن امتلاك الأدوات المناسبة شرط أساسي للقيام بعملك بشكل صحيح. وإذا كنت مبرمجًا، فلا توجد أداة أكثر أهمية من محرر الأكواد، إذ يمكن أن يوفر لك محرر الأكواد عالي الجودة ساعات من العمل اليدوي ويقلل من الأخطاء البشرية.

برنامج Notepad++ هو الاسم الذي يتردد كثيرًا عند الحديث عن محرري الأكواد، وهو محق في ذلك. فهو واحد من أكثر الأدوات شيوعًا، وهو محبوب بسبب تصميمه الخفيف الوزن وواجهته سهلة الاستخدام. ومع ذلك، وعلى الرغم من قدراته المتعددة الاستخدامات، فإن Notepad++ ليس مثاليًا، وسيرغب بعض المبرمجين في البحث في مكان آخر عن المزيد من التخصيص أو الميزات المتقدمة أو فرص التكامل.

سنعرفك على 10 بدائل رائعة لبرنامج Notepad+++ لنمنحك السبق في بحثك. سنناقش ميزاتها الرئيسية وأوجه القصور فيها وخيارات التسعير لمساعدتك على اختيار محرر النصوص التالي بثقة! 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Notepad++؟

تطورت محررات التعليمات البرمجية المصدرية من بداياتها المتواضعة لتقدم أكثر بكثير من مجرد تحرير التعليمات البرمجية الأساسية، بما في ذلك ميزات مثل تصحيح الأخطاء وإدارة الملفات وحتى الألعاب. ومع ذلك، لكي يكون أي محرر نصوص بديلًا محترمًا لـ Notepad++، فإنه لا يحتاج إلى أجراس وصفارات. لاحظ أنه يتفوق في الفئات التالية:

إبراز بناء الجملة والتلوين: يختلف تحرير الشيفرة البرمجية عن تحرير النص العادي . لن يعمل كل ما تعمل عليه إذا أفسدت أي عنصر. لهذا السبب يجب أن يتضمن بديل Notepad ++ الخاص بك ميزات تلوين بناء الجملة وتمييزها للتعرف السريع على عناصر التعليمات البرمجية المختلفة إكمال الكود تلقائيًا: جميع المصادر الحديثة محررو الأكواد بما في ذلك Notepad++، توفر اقتراحات الإكمال التلقائي لتبسيط عملية الترميز تصميم خفيف الوزن: يجب أن يكون محرر النصوص خفيف الوزن، فلا يجب أن يستهلك طاقة وموارد حاسوبية كبيرة وظائف مشتركة بين المنصات: قد يكون لديك أجهزة متعددة تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة (مثل ويندوز، iOS، لينكس)، ويجب أن يسمح لك محرر الأكواد بالعمل عليها جميعًا قابلية التوسعة: يجب توسيع وظائف محرر النصوص الخاص بك من خلال طرف ثالث الإضافات والامتدادات ## أفضل 10 بدائل لبرنامج Notepad++ لاستخدامها في عام 2024 وما بعده

لقد قمنا بتحليل العشرات من برامج تحرير النصوص وفقًا للمعايير المذكورة أعلاه لتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل لبرنامج Notepad++. دعنا نلقي نظرة على إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها ومراجعات المستخدمين لمساعدتك في العثور على البرنامج الذي يحقق جميع المزايا. ✅

1. Sublime Text

عبر: النص السامي Sublime Text هو أحد أشهر بدائل برنامج Notepad ++ مع العديد من الميزات الفريدة. على سبيل المثال، تتيح لك وظيفة الانتقال إلى أي شيء الانتقال بسرعة إلى أي سطر من التعليمات البرمجية المصدرية أو الملف أو علامة التبويب. وبفضل خاصية التحرير متعدد القراطيس، يمكنك إجراء نفس التغييرات على عدة أسطر من التعليمات البرمجية في نفس الوقت. 🔂

كما أصبح العثور على الأوامر وتنفيذها أمرًا في غاية السهولة بفضل لوحة الأوامر الخاصة بالأداة، والتي تقدم اقتراحات الأوامر من خلال المطابقة التكيفية أثناء الكتابة.

قدم الإصدار الأخير من Sublime Text القدرة على تحرير ملفات متعددة جنبًا إلى جنب في عرض علامات التبويب المنقسمة. كما تم تحسين وظيفة الإكمال التلقائي لتقديم اقتراحات أكثر ملاءمة وإدراكًا للسياق ليس فقط بناءً على لغة البرمجة للملف ولكن أيضًا على الكود الذي تحرره.

Sublime Text أفضل الميزات

تحرير متعدد التعليمات البرمجية

الإكمال التلقائي للرمز المدرك للسياق

لوحة الأوامر

تسليط الضوء على بناء الجملة

قابلة للتخصيص بشكل كبير مع السمات وربط المفاتيح وما إلى ذلك.

قيود Sublime Text

يستمر الإصدار المجاني في إظهار النوافذ المنبثقة لشراء الإصدار المدفوع من البرنامج

البحث في ملفات متعددة ليس سهلاً

أسعار برنامج Sublime Text

مجاني

الترخيص: 99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات Sublime Text

G2: 4.5/5 (1,700+ تقييم)

4.5/5 (1,700+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

2. غنو إيماكس

عبر: جنو إيماكس إن GNU Emacs ليس محرر أكواد عادي - إنه أيضًا مصحح أخطاء ومدير ملفات ومخطط مشاريع وعميل IRC، وكلها مجتمعة في برنامج واحد. لهذا السبب يشير إليه بعض المبرمجين على أنه نظام تشغيل وليس محرر نصوص. 🤩

تحتوي وظيفة تحرير التعليمات البرمجية على وثائق مدمجة لمساعدة المستخدمين الجدد على البدء بسرعة، وأوضاع منفصلة لتحرير النصوص والتعليمات البرمجية. كما أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وذلك بفضل مترجم إيماكس ليسب، والذي يسمح للمستخدمين بكتابة نصوص برمجية ل أتمتة المهام المختلفة أو تعديل وظائفها.

يتكامل GNU Emacs مع GNU Debugger ليكون بمثابة بيئة تطوير متكاملة (IDE)، حيث يقدم ميزات مثل الإكمال التلقائي للأكواد البرمجية وتمييز بناء الجملة ومقارنة الملفات.

أفضل ميزات GNU Emacs GNU Emacs

وثائق مدمجة للمبتدئين

إمكانية التخصيص المستندة إلى برنامج Emacs Lisp

مخطط مشروع مدمج

أوضاع منفصلة لتحرير النصوص والأكواد البرمجية

دعم متعدد المنصات

قيود GNU Emacs GNU Emacs

منحنى التعلم شديد الانحدار، خاصة لمستخدمي برامج التحرير القائمة على واجهة المستخدم الرسومية

التوثيق ليس شاملاً تماماً

أسعار جنو إيماتش GNU Emacs

مجاني

GNU Emacs GNU Emacs التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) TrustRadius: 8.0/10 (أكثر من 10 مراجعات)

3. كود الاستوديو المرئي

عبر VisualStudio.com يمكن القول إن Visual Studio Code، أو VS Code، هو محرر النصوص الأكثر تطورًا وبديل Notepad++ في قائمتنا. تأخذ وظيفة IntelliSense الخاصة به مفهوم الإكمال التلقائي للكود خطوة إلى الأمام من خلال اقتراح الكود بناءً على المتغيرات والوظائف والأساليب والوحدات النمطية المستوردة.

الميزة الرئيسية الثانية هي تكامل Git المدمج، والذي يسمح بالتحكم في الإصدار داخل المحرر. يحتوي أيضًا على محطة طرفية مدمجة لتشغيل أدوات سطر الأوامر والبرامج النصية.

أخيرًا، يمكنك توسيع وظائف VS Code بعشرات الإضافات المتوفرة في متجر Visual Studio Marketplace (بما في ذلك إضافة دعم للغات البرمجة المختلفة). تعمل الامتدادات كعمليات منفصلة، بحيث لا يتباطأ المحرر.

أفضل ميزات برنامج Visual Studio Code

ميزة الإكمال التلقائي IntelliSense

لوحة الأوامر لاقتراحات الأوامر

تكامل Git

تكامل المحطة الطرفية

عشرات الإضافات

قيود برنامج Visual Studio Code

يمكن أن يستهلك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي

يمكن أن يكون الإعداد الأولي مربكاً

تسعير برنامج Visual Studio Code

مجاناً

فيجوال ستوديو كود تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4. أباتشي نت بينز

عبر: أباتشي نت بينز بينما يركز Apache NetBeans في المقام الأول على تطوير جافا، إلا أنه يستحق مكانًا في قائمتنا لأنه يمكن توسيعه لدعم لغات أخرى.

فإلى جانب جميع الميزات القياسية للمحرر الحديث، مثل تسليط الضوء على بناء الجملة وتصحيح الأخطاء وإكمال التعليمات البرمجية، فإن Swing GUI Builder يتيح للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم رسومية لتطبيقات جافا دون عناء.

يأتي محرر النصوص هذا أيضًا مع تكامل Git لسهولة التحكم في الإصدار. ويرتبط بسلاسة مع Apache Maven لتوفير إدارة المشروع والتي يمكن أن تسهل بشكل كبير تطبيق Java عملية التطوير .

أباتشي نت بينز أباتشي أفضل الميزات

ميزات التطوير التي تركز على جافا

منشئ واجهة المستخدم الرسومية المتأرجحة

دعم اللغات الأخرى من خلال الامتدادات

تكامل Git

تكامل Apache Maven لإدارة المشاريع

قيود Apache NetBeans

يمكن أن يتعطل فجأة في بعض الأحيان

قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء

تسعير أباتشي نت بينز

مجاني

تقييمات ومراجعات Apache NetBeans

TrustRadius: 7.8/10 (أكثر من 100 تقييم)

7.8/10 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. ألترا إيديت

عبر: تحرير فائق تمتد وظائف UltraEdit إلى ما هو أبعد من نطاق محرر النصوص بحيث يمكن بسهولة إعادة تسمية نفسه UltraEverything. 🤭

تقدم الأداة جميع الميزات التي تتوقعها من محرر حديث، مثل الإكمال التلقائي للأكواد، والتحرير متعدد النقرات، وتمييز بناء الجملة، وميزات بيئة التطوير المتكاملة الأخرى مثل تصحيح الأخطاء. ومع ذلك، يجب أن تكون نقطة بيعه الرئيسية هي مدى جودة تعامله مع الملفات الكبيرة دون إبطاء.

كما أنه يحتوي على طي الكود، والذي يسمح لك بطي أجزاء من كود البرمجة التي لا تقوم بتحريرها. علاوة على ذلك، تساعدك وظيفة البحث والاستبدال القوية في العثور بسرعة على سطر من التعليمات البرمجية في أي ملف أثناء التعامل مع مشروع كبير.

UltraEdit أفضل الميزات

عميل FTP/SFTP مدمج

طي التعليمات البرمجية

دعم الماكرو

قوالب وقوائم وتخطيطات مخصصة

محرر سداسي عشري أصلي

قيود UltraEdit

قد تكون مبالغة في مهام الترميز البسيطة

قد يكون التنقل صعبًا بعض الشيء إذا كنت جديدًا على المحرر

تسعير UltraEdit

الاشتراك: 79.95 دولارًا في السنة

79.95 دولارًا في السنة اشتراك شامل: 99.95 دولاراً في السنة

99.95 دولاراً في السنة دائم: 149.95 دولارًا أمريكيًا

149.95 دولارًا أمريكيًا كل الوصول الدائم: 249.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات UltraEdit

G2: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. فيم

فيم عبر المكدس الجديد Vim هو خليفة لمحرر النصوص Vi، وهو المحرر القياسي للأنظمة المستندة إلى يونكس لسنوات عديدة. يأتي مزودًا بوظيفة تحرير نموذجية فريدة من نوعها ، والتي توفر أوضاعًا مختلفة لعرض النص وتحريره والتنقل عبره. وبمجرد أن تتعلم كيفية التبديل بين الأوضاع المختلفة بسرعة، ستعزز كفاءتك في البرمجة بشكل كبير لأنه يمكن القيام بكل شيء تقريبًا بمساعدة لوحة المفاتيح وحدها. ⌨️

يدعم محرر النصوص أيضًا تقسيم النوافذ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لتحرير ملفات متعددة في وقت واحد. يحتوي على لغة برمجة نصية تسمى Vimscript. استخدمها لإنشاء نصوص برمجية وأوامر ووظائف مخصصة للتشغيل الآلي.

أفضل ميزات Vim

تسليط الضوء على بناء الجملة

التحرير المشروط

دعم البرمجة النصية

التحرير في نافذة مقسمة لملفات متعددة

قيود Vim

قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد التنقل فيه

واجهة سطر الأوامر (CLI) بدلاً من واجهة المستخدم الرسومية الحديثة (GUI) التي يقدمها معظم المحررين

تسعير #### فيم

مجانًا

تقييمات ومراجعات Vim

G2: 4.4/5 (أكثر من 260 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أقل من 5 مراجعات)

7. الأقواس

عن طريق: Brackets.io Brackets هو محرر نصوص متطور مع ميزات فريدة تجعل تطوير الويب للواجهة الأمامية سهلاً بشكل خاص. يتكامل مع متصفح الويب الخاص بك لرؤية المعاينة المباشرة للملفات المشفرة. كما أنه يدعم لغات ما قبل المعالج مثل Less و Sass. ويمكنه تجميع كلاهما أثناء التنقل، بحيث يمكنك التحقق بسرعة من المعاينة المباشرة لملف CSS الناتج.

ميزة أخرى ستعشقها هي وظيفة التحرير المضمنة في المنصة! فهي تتيح لك فتح كود CSS أو JS لأي ملف HTML داخل نافذة المحرر نفسها بدلًا من فتح ملفات CSS أو JS في علامات تبويب منفصلة. وهذا يوفر الوقت الذي كنت ستقضيه في تبديل علامات التبويب.

بين قوسين أفضل الميزات

التحرير المضمن

تكامل المتصفح للمعاينة المباشرة

دعم المعالج المسبق

دعم التنضيد لجافا سكريبت

قيود الأقواس

يمكن أن تكون كثيفة الاستخدام للموارد في بعض الأحيان

يمكن أن يكون تتبع الأخطاء وتصحيح الأخطاء أمرًا صعبًا لأنه لا يظهر تلميحات للأخطاء

تسعير #### Brackets

مجاني

بين قوسين التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 250 تقييم) TrustRadius: 8.7/10 (أكثر من 30 تقييمًا)

8. جيانى

عبر جيانى Geany هو محرر نصوص خفيف الوزن للغاية ولكنه متقدم بأكثر من 40 لغة طبيعية مع دعم مدمج لأكثر من 50 لغة برمجة. 🧞

وهو يتضمن جميع الميزات الشائعة لمحرر نصوص IDE، مثل تمييز بناء الجملة والإكمال التلقائي للأكواد. مع طي التعليمات البرمجية، يمكنك تحديد أولويات ما تعمل عليه وركز فقط على الشيفرة التي تريد تحريرها.

على الرغم من طبيعته خفيفة الوزن، إلا أنه لا يزال يتضمن طرفًا طرفيًا أصليًا ومتصفح ملفات لمساعدتك في التعامل مع ملفات الشيفرة. بينما تساعدك المحطة الطرفية في تشغيل أوامر shell والنصوص البرمجية داخل المحرر، يساعدك مدير الملفات في تصفح ملفات الشيفرة وتنظيمها.

جياني أفضل الميزات

يدعم أكثر من 40 لغة برمجة طبيعية وأكثر من 50 لغة برمجة

طي الأكواد البرمجية

قابل للتخصيص باستخدام القوالب والإضافات

محطة طرفية مدمجة ومتصفح ملفات مدمج

قيود جيني

تخصيصات محدودة مقارنة بالمحررين الآخرين

لا يوجد الكثير من الإضافات والملحقات

تسعير #### تسعير جيني

مجاني

تقييمات ومراجعات جيانى

لا توجد مراجعات

9 . جـ تحرير

عبر: يالتحرير على الرغم من أن اسمه قد يوحي بمشاعر jQuery وJava، إلا أن jEdit لديه دعم أصلي لأكثر من 200 لغة برمجة محيرة للعقل. 🤯

هناك وظيفة تلوين وتمييز بناء الجملة لجميع اللغات المدعومة ووظيفة طي التعليمات البرمجية لمساعدتك على التركيز فقط على التعليمات البرمجية التي تريد تحريرها. علاوة على ذلك، يحتوي على طريقة عرض مقسمة لتحرير أجزاء متعددة من نفس الملف أو المشروع في نفس الوقت.

يحتوي jEdit على لغة ماكرو أنيقة مدمجة يمكنك استخدامها لإعداد وحدات الماكرو وأتمتة المهام المملة والمتكررة.

أفضل ميزات jEdit

دعم مدمج لأكثر من 200 لغة برمجة

طي التعليمات البرمجية وعرض التقسيم

دعم وحدات الماكرو

مدير إضافي أصلي وبنية قابلة للتوسيع

دعم ممتاز لجافا

قيود jEdit

مفاتيح الوصول لإدخال الأوامر يمكن أن تكون مربكة

قد يكون التكوين معقداً بعض الشيء

تسعير jEdit

مجاني

jEdit التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: لا توجد مراجعات

10. TextPad

عبر: لوحة النص TextPad هو محرر النصوص الوحيد في قائمتنا الذي لا يدعم المنصات المتعددة. إنه مصمم لنظام ويندوز فقط ولكنه استحق مكانًا في قائمتنا بفضل بعض الميزات المثيرة للاهتمام.

على سبيل المثال، تتيح لك وظيفة تسجيل الماكرو الخاصة بالمحرر إنشاء نصوص آلية ووحدات ماكرو بسهولة باستخدام لغة الماكرو المدمجة فيه. وفي الوقت نفسه، يمكنك استخدام ميزات إدارة المشروع لتنظيم جميع ملفات التعليمات البرمجية لاسترجاعها وتحريرها بسرعة.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون ميزة مقارنة الملفات مفيدة عندما تحاول معرفة جميع التغييرات التي تم إجراؤها على ملف ما من خلال مقارنته بإصدار سابق.

TextPad أفضل الميزات

تسجيل الماكرو

ميزات إدارة المشروع

وظيفة البحث والاستبدال مع ميزة التراجع

مقارنة الملفات

قيود TextPad

قد تبدو واجهته قديمة بعض الشيء مقارنة بالمحررات الحديثة

لا يمكن تحرير وحدات الماكرو المسجلة أو قصها

تسعير #### تسعير TextPad

ترخيص مستخدم واحد: 27 دولارًا أمريكيًا

27 دولارًا أمريكيًا 5 مستخدمين: 120 دولارًا

120 دولارًا 10 مستخدمين: 210 دولار

210 دولار 15 مستخدمًا: 300 دولار

300 دولار 20 مستخدمًا: 360 دولارًا أمريكيًا

TextPad التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

أدوات تطوير البرمجيات الأخرى

إن العثور على بديل جدير بالاهتمام لبرنامج Notepad++ هو أحد جوانب العمل بفعالية على الويب و تطوير البرمجيات المشاريع. لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع، تحتاج أيضًا إلى مشروع موثوق أداة موثوقة لإدارة المشاريع التي تتيح لك تتبع المهام وأعباء العمل والجداول الزمنية والميزانيات. وهنا يأتي دور ClickUp. دعنا نرى ما تقدمه هذه الأداة لـ فرق البرمجيات !

انقر فوق ClickUp ليس محرر أكواد ولكنه يقدم كل ما تحتاجه لإدارة مشاريع البرمجة الخاصة بك بشكل مثالي. يحتوي على مجموعة ميزات كاملة مصممة لمساعدة فرق مهندسي البرمجيات الرشيقة على تتبع

خرائط طريق المنتج والأعمال المتراكمة والتعاون في الوقت الفعلي. لنرى كيف. 👇

ClickUp للفرق الرشيقة

إن ClickUp Agile Teams تتيح لك مجموعة الميزات جمع جميع أعضاء فريقك على منصة واحدة لتخطيط وتنفيذ مشاريع التطوير الخاصة بك. تتيح لك أداة إنشاء سير العمل الخاصة بها تصور وتخطيط سير عمل المشروع بالكامل من البداية إلى النهاية. وفي الوقت نفسه، فإن أتمتة سير العمل تتيح لك الميزات وضع الأجزاء المتكررة من عملية تطوير الويب الخاصة بك (مثل تحديث حالة المشروع, إدارة المهام وتسليم المهام بين أعضاء الفريق) على الطيار الآلي.

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تتحسن الأمور أكثر مع ميزات التعاون مثل ClickUp Whiteboards , تعيين التعليقات و وسم المهام . يمكنك أنت وأعضاء فريقك تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة والأشكال الأخرى المختلفة على السبورة البيضاء والانتقال إلى العمل على الفور من خلال تحويل هذه العناصر المرئية إلى مهام ملموسة، مع استكمالها بالعلامات والتعليقات لسياق إضافي.

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المُعيَّنين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

إن الميزة التي تقدمها ClickUp للمطورين هي ClickUp AI . هذا كلي القدرة مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يسمح لك بما يلي إنشاء كل المحتوى اللازمة لمشاريعك البرمجية. ما عليك سوى وصف ما تحتاج إليه، وفي غضون ثوانٍ، سينشئ الذكاء الاصطناعي ملخصات مذهلة للمشروع، ووثائق متطلبات المنتج، وخطط الاختبار، وغير ذلك الكثير.

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

أكثر من 15 مشاهدة لتصور سير عمل المشروع

مساعد تطوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي

بناء سير العمل الرشيق والأتمتة

أدوات التعاون المختلفة مثل السبورات البيضاء, المستندات و الخرائط الذهنية لإنشاء المستندات وسير العمل بسرعة

لوحات المعلومات لتتبع الإنتاجية والتحليلات

قوية قدرات التكامل قيود ClickUp

يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لمعرفة جميع الوظائف

لا توجد ميزات تحرير التعليمات البرمجية الأصلية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل

*تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

عزز إنتاجيتك في مجال البرمجة مع منصة إدارة المشاريع المطلقة

في هذا المشهد التطويري الجديد أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت بنفس أهمية محرري النصوص لنجاح مساعيك في البرمجة. سيكون من الأفضل أن يكون لديك أداة لإدارة المشروع مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp لتكملة محررك، وزيادة الكفاءة والإنتاجية إلى أقصى حد، والحفاظ على فريق التطوير بأكمله على نفس الصفحة.

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