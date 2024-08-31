أفضل 10 برامج لمعالجة النصوص في عام 2025 (مجاني &؛ مدفوع)

عندما تحضر مؤتمراً افتراضياً أو عندما يبدأ رئيسك في العمل بإلقاء النصائح الإنتاجية المفضلة لديه، ماذا تفعل؟ تقوم بفتح مستند رقمي وتدوين الملاحظات. 📝

... ربما باستخدام نفس برنامج معالجة النصوص الذي تستخدمه منذ الصف التاسع. 👀

لم تعد برامج معالجة النصوص كما كانت عليه في السابق - بل أصبحت أفضل.

لقد تطورت هذه الأدوات إلى ما هو أبعد من الشاشات الفارغة المملة التي كنا نشعر أننا مجبرون على استخدامها. الآن، يمكن أن تكون معالجة النصوص ممتعة بالفعل!

تحرير نصوص غنية وتنسيق ديناميكي, مساعدة بديهية في الكتابة ، وميزات التعاون هي بعض من أعظم فوائد استخدام أفضل برامج معالجة النصوص. لكن الجزء الأفضل؟ أنها أيضاً ميسورة التكلفة بشكل لا يصدق.

تابع معنا بينما نتعمق في كل ميزة من ميزات معالجة النصوص التي لا غنى عنها وأفضل 10 برامج لمعالجة النصوص لكل فريق وأسلوب كتابة وحالة استخدام! كاملة مع مقارنات مفصلة للميزات، والإيجابيات والسلبيات، والأسعار، والتقييمات، والمزيد!

ما هو برنامج معالجة النصوص؟

برنامج معالجة النصوص هو تطبيق يُستخدم لالتقاط وتنسيق وتحرير أي شكل من أشكال الكتابة - سواء كانت أفكارك العامة أو ملاحظات الاجتماعات أو إجراءات التشغيل الموحدة أو مسودات البريد الإلكتروني. قد يتبادر إلى ذهنك على الفور الآلات الكاتبة، ولكن فوائد برامج معالجة النصوص تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير.

بفضل التطور الحديث لـ برنامج إدارة المشاريع وأدوات التعاون، والتصميم البديهي، يمكن لبرنامج معالجة النصوص القيام بأكثر مما كنت تعتقد أنه ممكن! يمكنك تحرير مستند واحد جنباً إلى جنب مع أقرانك, ترتيب المستندات حسب الفئة ومشاركتها عبر روابط بسيطة، واستعراض إبداعك بتنسيق غني. وفي هذه الأيام، هذا هو الحد الأدنى فقط!

الأمر هو أن هناك الكثير من برامج معالجة النصوص للاختيار من بينها هذه الأيام.

في الواقع، نحن نراهن على أنه يمكنك التفكير في عدد قليل منها في الوقت الحالي! قد يكون لديك حتى أفضل ثلاثة برامج!

ولكن مع عدد الميزات الجديدة والمرنة والمثيرة التي يتم إضافتها إلى أدوات معالجة النصوص كل يوم، من المهم أن تعرف ما الذي تبحث عنه في برنامجك المفضل من أجل خدمة حالة استخدامك على أفضل وجه والحصول على أفضل النتائج مقابل المال الذي ستحصل عليه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج معالجة النصوص؟

كل هذا الحديث عن الميزات المتقدمة يجعلك تتساءل - كيف تبدو هذه الوظائف في الواقع؟

لستَ مضطرًا للاكتفاء بالميزات الأساسية التي نشأنا عليها. كما أنك لست مضطرًا أيضًا إلى دفع الكثير من المال للوصول إلى برامج قوية يمكنها أن ترتقي بمستنداتك إلى مستوى أعلى بكثير!

يقوم أعضاء الفريق المتعددون بتحرير مستند في وقت واحد في مستندات ClickUp Docs

فيما يلي قائمة بميزاتنا المفضلة التي يجب أن تبحث عنها في برنامج معالجة النصوص التالي:

سهولة الاستخدام : احرص على أن يكون برنامجك سهل التعلم والمشاركة مع الآخرين ويدعم الوظائف الأكثر استخدامًا بكفاءة

: احرص على أن يكون برنامجك سهل التعلم والمشاركة مع الآخرين ويدعم الوظائف الأكثر استخدامًا بكفاءة مستند إلى السحابة ووضع موثوق به غير متصل بالإنترنت : الأمور تحدث! فقد تفقد اتصال الواي فاي الخاص بك، أو تحتاج إلى تبديل الأجهزة، أو قد يُطلب منك مشاركة مستنداتك على الفور. يضمن لك البرنامج المستند إلى السحابة والوظيفة غير المتصلة بالإنترنت أن هذه العقبات لن تشكل أي مشكلة حقيقية

: الأمور تحدث! فقد تفقد اتصال الواي فاي الخاص بك، أو تحتاج إلى تبديل الأجهزة، أو قد يُطلب منك مشاركة مستنداتك على الفور. يضمن لك البرنامج المستند إلى السحابة والوظيفة غير المتصلة بالإنترنت أن هذه العقبات لن تشكل أي مشكلة حقيقية ميزات التعاون : تتيح لك هذه الميزات إمكانية تحرير المستندات وتطويرها في الوقت الفعلي مع الفريق! بكل وضوح وبدون تداخل. واعتبرها ميزة إضافية إذا كان بإمكانك أيضًا الإشارة إلى فريقك أو التعليق على النص

: تتيح لك هذه الميزات إمكانية تحرير المستندات وتطويرها في الوقت الفعلي مع الفريق! بكل وضوح وبدون تداخل. واعتبرها ميزة إضافية إذا كان بإمكانك أيضًا الإشارة إلى فريقك أو التعليق على النص الأذونات المخصصة والمشاركة : خاصةً إذا كنت تعمل غالبًا مع أصحاب المصلحة أو العملاء أو الأقسام الأخرى، فمن المهم أن يكون لديك القدرة على اختيار من يمكنه تحرير عملك أو عرضه أو منحه حق الوصول إليه

: خاصةً إذا كنت تعمل غالبًا مع أصحاب المصلحة أو العملاء أو الأقسام الأخرى، فمن المهم أن يكون لديك القدرة على اختيار من يمكنه تحرير عملك أو عرضه أو منحه حق الوصول إليه سجل الإصدارات : هذه هي طريقتك للاحتفاظ بسجل ورقي رقمي. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتكبتَ خطأً، فستكون لديك القدرة على العودة واستعادة النص الخاص بك

: هذه هي طريقتك للاحتفاظ بسجل ورقي رقمي. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتكبتَ خطأً، فستكون لديك القدرة على العودة واستعادة النص الخاص بك عمليات التكامل: كلما زادت عمليات الدمج، زادت المعلومات التي يمكنك سحبها إلى مستنداتك! بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل في كلا الاتجاهين، فالتكاملات المتعددة مع برنامج معالجة النصوص الذي اخترته يعني أنه يمكنك أيضًا الوصول إلى مستنداتك من أي مكان تقريبًا ومن أي أداة أخرى

أفضل 10 أمثلة على أفضل برامج معالجة النصوص المجانية في عام 2024

لا يوجد سبب يمنع برنامج معالجة النصوص الخاص بك من أن يكون مثيراً وديناميكياً وتعاونياً.

لقد قطع المحررون الرقميون ومشاركة المستندات شوطاً طويلاً في العقد الماضي ولدينا الكثير من البرامج التي تظهر هذا النمو! يصبح التحدي بعد ذلك هو العثور على أداة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الفريدة وتتماشى مع أسلوب عملك.

فماذا تفعل إذن؟ ارجع إلى هذه القائمة!

لقد بحثنا واختبرنا أفضل برامج معالجة الكلمات لنقدم لك 10 من البرامج المفضلة لدينا بناءً على أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييماتها والمزيد!

1. انقر فوق

جرب ClickUp Docs

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ClickUp-Docs

ClickUp هو مستندات ClickUp الشاملة أداة إنتاجية للفرق في مختلف الصناعات لتركيز عملهم في منصة تعاونية واحدة. تشتهر ClickUp بمجموعتها الغنية من الميزات القابلة للتخصيص بالكامل، بما في ذلك محرر المستندات لإنشاء كل شيء بدءًا من قوائم المهام البسيطة إلى قوائم الويكي التفصيلية، ثم ربطها مباشرةً بسير عملك.

مع القدرة على تحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتضمين البيانات من أي أداة عمل أخرى تقريبًا، والتعاون في المستندات في الوقت الفعلي, ClickUp Docs هو الأداة المثالية لمعالجة النصوص للفرق والطلاب والشركات على حد سواء.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

ClickUp Brain للمساعدة في كتابة نسخ مقنعة، والعصف الذهني، والتحرير، والتدقيق اللغوي، وتلخيص الملاحظات والمزيد!

ميزات متقدمة لمعالجة النصوص وإدارة العمل عبر كل خطة تسعير حتى المجانية للأبد

تضمين الوسائط والجداول والإشارات المرجعية وحتى المستندات الأخرى في مستندات ClickUp Docs لإضفاء المزيد من السياق والقيمة على خرائط الطريق وقواعد المعرفة

يتيح الاكتشاف المباشر في مستندات ClickUp Docs للفرق تحرير المستند نفسه والمساهمة فيه والتعليق عليه في الوقت الفعلي

ربط المستندات بالمهام وإضافة عناصر واجهة مستخدم لتحديث سير العمل تلقائياً من محرر المستندات

تحويل النص المميز إلى عناصر العمل وتفويضها إلى الفريق باستخدام مترابطة التعليقات و @التعليقات مئات منقوالب لأي حالة استخدامبما في ذلك العديد من القوالب التي تم إنشاؤها خصيصًا لمستندات ClickUp

مشاركة سهلة وآمنة عبر عنوان URL لأي ضيف أو متعاون أو حتى الوصول العام

أكثر من 1,000 تكامل لتضمين العمل في مستندات ClickUp من أي مكان تقريبًا

الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم لإنشاء تسلسلات هرمية مرئية داخل كل مستند

جرّب ClickUp AI

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp للارتقاء بكتابتك

سلبيات ClickUp ClickUp

قد تكون هناك فترة تأقلم بعض الشيء في تعلم جميع ميزات ClickUp المتقدمة

بعض المشاهدات غير متوفرة بعد على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,680 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,680 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,540+ تقييمات)

2. مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت ووردمايكروسوفت وورد هو معالج نصوص قوي يمكن لأي شخص إنشاء مستندات Word وجداول بيانات ورسائل بريد إلكتروني وغير ذلك. إنه جزء من مايكروسوفت أوفيس Suite، مما يسهل التكامل مع منتجات Microsoft الأخرى مثل Excel وPowerPoint.

يوفر Word ميزات متنوعة لمساعدتك في الحفاظ على التنظيم، مثل خيارات القوالب لأنواع مختلفة من المستندات الرسمية وأدوات التحرير المتقدمة. يمكنك إضافة الصور والجداول والمخططات والارتباطات التشعبية والوسائط الأخرى لتحسين مظهر مستندات MS Word. يوفر البرنامج أيضًا العديد من الميزات للمساعدة في جعل إنشاء المستندات أكثر كفاءة، مثل المدقق الإملائي والمصحح التلقائي والمكنز.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Word

تخزين OneDrive لحفظ المستندات والوصول إليها من أي مكان

التعاون في الوقت الفعلي للمشاركة والتحرير مع الآخرين

مدقق إملائي ونحوي

تطبيق الهاتف المحمول

قيود Microsoft Word

تختلف الوظائف الموجودة على شريط الأدوات من إصدار إلى آخر

لا يتم نقل العديد من ميزات نماذج Word وتتسبب في تعطل التنسيق عند طباعة المستندات

تسعير Microsoft Word

يتوفر Microsoft Word كإصدار مستقل مقابل 159.99 دولاراً أو مع اشتراك Microsoft 365

تقييمات ومراجعات برنامج Microsoft Word

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

3. مستندات جوجل

عبر مستندات جوجلمستندات جوجل هو معالج نصوص عبر الإنترنت يجعل من السهل إنشاء مستندات احترافية وتحريرها. مع التعاون في الوقت الحقيقي أدوات، يوفر مستندات Google Docs نظامًا أساسيًا ل لمجموعات من الأشخاص للتعاون في مشروع واحد مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم بتقدم المستند. وتتوفر أيضًا ميزات مثل التنسيق النموذجي والآلي لجعل المستند يبدو احترافيًا.

باستخدام مستندات Google Docs، يمكن للمستخدمين تتبع التغييرات والتعليقات والاقتراحات أثناء إجراء المراجعات والتعديلات. تُحفظ جميع المستندات التي تنشئها في مستندات Google تلقائيًا في السحابة، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز وفي أي وقت. لذا سواء كنت على سطح المكتب أو على جهازك المحمول، يمكنك متابعة العمل!

أفضل ميزات مستندات Google Docs

@Mentions لسحب الأشخاص والملفات والأحداث ذات الصلة

التأليف الذكي يساعدك على الكتابة بشكل أسرع مع أخطاء أقل

تطبيقات الطرف الثالث مع أدوات إدارة المشاريع

ردود التعليقات من Gmail

قيود مستندات Google Docs

قيود على أحجام المستندات

غير مناسب كنظام قاعدة معرفية قابلة للتطوير

تسعير مستندات Google Docs

محرر مستندات Google مجاني مع حساب Google

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 27,000 تقييم) G2: غير متاح

4. جرامرلي

عبر جرامارلي Grammarly هو مساعد للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يساعدك على تحديد وإصلاح الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم وغيرها من الأخطاء الكتابية بسرعة. يقدم لك Grammarly اقتراحات أثناء استخدامك لتطبيقات سطح المكتب أو مواقع الويب، بما في ذلك Gmail وClickUp وLinkedIn وGoogle Docs وغيرها!

مع Grammarly، يمكنك الحصول على تعليقات على كتاباتك في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تحسينها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل فهمه العميق لمواضيع القواعد النحوية واللغويات، يمكنك أن تثق في أن تقريرك أو مشروعك القادم سيكون مصقولاً واحترافياً. يجعل Grammarly من السهل التركيز على ما هو مهم - إنشاء محتوى قوي ومقنع.

اكتشفالقمة_ برنامج التعاون في المحتوى !

أفضل ميزات برنامج Grammarly Grammarly

دليل الأسلوب لالتقاط الصوت والأسلوب للحصول على مستندات متسقة

مقتطفات نصية لإدراج الجمل والفقرات في جميع مهام سير العمل

كاشف النغمة للتواصل الفعال

محرر داخل التطبيق لتحميل المستندات

القيود النحوية

لا يعمل مع جميع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

اشتراكات شهرية باهظة الثمن

تسعير جرامارلي

خطة مجانية

قسط 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الشركات: 15 دولاراً/شهرياً للعضو الواحد

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

تحقق من هذه بدائل نحوية !

5. مكتب WPS

عبر مكتب WPS WPS Office عبارة عن مجموعة مكتبية شاملة توفر لك الأدوات والميزات اللازمة لإدارة جميع مستنداتك وملفاتك وعروضك التقديمية بكفاءة. وهو يدعم تنسيقات الملفات الشائعة ومتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. باستخدام WPS Office، يمكن للمستخدمين إنشاء وتحرير المستندات النصية وجداول البيانات وعروض الشرائح في واجهة سهلة الاستخدام وبديهية.

كما أنه يتضمن أيضًا أدوات إدارة المستندات مثل السمات الملونة والتعليقات التوضيحية وتقسيم مستندات PDF وتحويل تنسيق الملف. يحتوي البرنامج أيضًا على إمكانات تعاون متقدمة تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس الملف في وقت واحد.

WPS Office أفضل الميزات

أكثر من 100,000 قالب منظم حسب الفئات

دعم لغات متعددة

استخراج النص

إنشاء علامة مائية

قيود WPS Office

قدرة محدودة على التعامل مع أساليب العمل المختلفة والتفضيلات

الخطة المجانية غير متوفرة

أسعار WPS Office

WPS Standard: مجاناً

مجاناً WPS Pro: 23.99 دولارًا أمريكيًا لمدة 6 أشهر أو 35.99 دولارًا أمريكيًا لمدة عام واحد

WPS Office التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. ورق دروب بوكس

عبر ورقة دروب بوكسورقة دروب بوكس طريقة بسيطة لبدء مشروع ما. تسمح ميزة السحب والإفلات للمستخدمين بتقسيم المهام المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها بسهولة. بواسطة دعوة زملاء الفريق للتعاون في المشاريع يمكن للجميع المساهمة في المحادثة، والتعليق على عمل بعضهم البعض، وتبادل الأفكار في الوقت الفعلي.

تتيح ميزة المستند الرئيسي لأي شخص إنشاء مركز للمستندات الأخرى. بالنسبة للمشاريع المعقدة أو طويلة الأجل، فإن تنظيم المستندات من البداية سيعزز الإنتاجية. فهي توفر لك طريقة فعالة للوصول إلى جميع المستندات ذات الصلة وإدارتها من خلال إنشاء روابط لها. لست بحاجة إلى قضاء وقت إضافي في البحث عن الملفات. ابحث أو تنقل داخل المستند الرئيسي!

Dropbox Paper أفضل الميزات

شريط البحث للعثور على المستندات القابلة للعرض العام المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني لأحد أعضاء الفريق

اختصارات لوحة المفاتيح لتمييز نص معين

قوالب مخصصة للنماذج القياسية

جدول المحتويات الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا

قيود دروب بوكس الورقية

قيود على أحجام تحميل الملفات في حساب Dropbox

يمكن للمستخدمين الأساسيين تسجيل الدخول إلى ثلاثة أجهزة فقط في المرة الواحدة

تسعير دروب بوكس الورقي

بالإضافة : 9.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 9.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد عائلة : 16.99 دولارًا/للعائلة شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين

: 16.99 دولارًا/للعائلة شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين احترافي : 16.58$/شهرًا لمستخدم واحد

: 16.58$/شهرًا لمستخدم واحد عادية : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً لأكثر من 3 مستخدمين

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً لأكثر من 3 مستخدمين متقدم : 24 دولاراً/مستخدماً شهرياً ل 3 مستخدمين فأكثر

: 24 دولاراً/مستخدماً شهرياً ل 3 مستخدمين فأكثر المؤسسة: اتصل ب Dropbox لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دروب بوكس الورقية

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم)

7. نوتون

عبر فكرةمفهوم هو مساحة عمل قائمة على المستندات لملاحظاتك ومهامك ومستنداتك وقواعد بياناتك. إنه أداة متعددة الاستخدامات كمعالج كلمات لتتبع أي معلومات، من معالم المشروع والتذكير بالمهام إلى خطط السفر والأفكار الشخصية.

يجعل نظام تشغيل Notion من السهل تنظيم كل ما تحتاج إلى تتبعه. فمن خلال واجهة السحب والإفلات البديهية، يمكنك إعداد مساحات عمل مخصصة مصممة خصيصًا لأي نوع من المشاريع أو الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Notion الربط بين قواعد البيانات والملاحظات المختلفة، وإنشاء قوائم مراجعة، وتضمين الوسائط، والمزيد.

تحقق من الأفضل بدائل الفكرة !

أفضل الميزات #### مفهوم أفضل الميزات

أنظمة iOS وويندوز ومتصفح الويب ومنصات MacOS

التقويم، ولوحات كانبان، والقوائم، وطرق عرض المعرض

مفهوم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة

الربط ثنائي الاتجاه

قيود المفهوم

خطط متميزة باهظة الثمن مقارنة بمعالجات النصوص الأخرى في هذه القائمة

ميزات محدودة لإدارة المشاريع والمهام

سعر Notion

خطة مجانية

بالإضافة إلى : 8 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا

: 8 دولارات لكل مستخدم في الشهر، يتم دفعها سنويًا الشركات : 15 دولارًا/مستخدماً شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 15 دولارًا/مستخدماً شهرياً، يتم دفعها سنوياً المؤسسات: اتصل ب Notion لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Notion

Capterra: 4.7/5 (1,100+ تقييم)

4.7/5 (1,100+ تقييم) G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

8. كودا

عبر كوداكودا هو محرر مستندات قوي لإنشاء المحتوى وإدارته. باستخدام Coda، يمكنك إنشاء مستندات من الصفر، وتحرير المستندات الموجودة، وتتبع التغييرات، والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، ومشاركتها بأمان. يوفر المحرر مجموعة من الأدوات لمساعدتك على الكتابة بطلاقة وسرعة - بما في ذلك تنسيق النصوص وتحرير الصور والجداول والارتباطات التشعبية.

يأتي Coda أيضًا بميزات تعاون مدمجة، بحيث يمكنك دعوة الأشخاص للانضمام إلى المشاريع ومناقشة التغييرات بسهولة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وأدواته البديهية, كودا هو معالج كلمات حل لأي شخص يتطلع إلى إنشاء مستندات احترافية!

كودا أفضل الميزات

لبنات بناء لترقية المستندات إلى لوحات

لوحات المعلومات لعرض البيانات المتصلة

تكامل تقويم جوجل وسلاك

سحب وإسقاط القوالب الأساسية

قيود كودا

غير قابل للتطوير كقاعدة بيانات للمستندات مقارنة بمعالجات النصوص الأخرى

تكامل محدود مع تطبيقات أخرى

تسعير #### كودا

خطة مجانية

إيجابي : 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات، تُدفع سنويًا الفريق : 30$/شهرًا لكل صانع مستندات، تُدفع سنويًا

: 30$/شهرًا لكل صانع مستندات، تُدفع سنويًا المؤسسة: اتصل ب Coda لمعرفة الأسعار

كودا التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

مكافأة:_ مقارنة كودا مقابل Airtable

9. إيفرنوت

عبر إيفرنوتEvernote هو تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الإنترنت لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية وتنظيماً. باستخدام Evernote، يمكنك تخزين أي شيء من الملاحظات النصية إلى الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية. يمكنك حتى إضافة تذكيرات وقراءة صفحات الويب دون اتصال بالإنترنت. يتوفر Evernote للعديد من المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى أنه يحتوي على امتداد متصفح ويب كليبر!

بغض النظر عن نوع المشروع الذي تعمل عليه، فإن Evernote يجعل إدارة التفاصيل أسهل. فسواء كان الأمر يتعلق بالعصف الذهني لأفكار محتوى جديد أو التخطيط لاجتماع عمل، يمنحك Evernote حرية التقاط وتنظيم ومزامنة جميع معلوماتك. وبفضل ميزات مثل العلامات والفئات القابلة للبحث، ستحصل على الأدوات اللازمة للعثور على ما تحتاج إليه عندما تحتاج إليه. ربط Evernote و ClickUp **_لإدارة ملاحظاتك في مكان واحد!

أفضل ميزات Evernote

عرض التقويم لربط الجداول الزمنية والملاحظات

ماسح ضوئي للمستندات للاستغناء عن الورق

وظيفة تواريخ الاستحقاق والتذكير

تكامل تقويم جوجل

قيود Evernote

عدد محدود من القوالب المحفوظة في جميع الخطط

خطة مجانية محدودة تسمح للمستخدمين ب 50 ملاحظة فقط لكل مستخدم

تسعير إيفرنوت

خطة مجانية

شخصية : 10.84 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

: 10.84 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا احترافية : 14.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

: 14.17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا الفرق: 20.83 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7,700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 7,700 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

10. ليبر أوفيس

عبر ليبر أوفيس LibreOffice هو مجموعة مكتبية مجانية مفتوحة المصدر مصممة لتسهيل إنجاز المهام اليومية. وهو منتج مفتوح المصدر، مما يعني أنه مجاني ومتاح لجميع المستخدمين. يتضمن برنامج LibreOffice برامج لمعالجة النصوص، وإنشاء العروض التقديمية، وتحرير جداول البيانات، ومعالجة قواعد البيانات، وتحرير الصيغ، والرسم، وغير ذلك.

توفر هذه الأدوات معًا تجربة مستخدم بديهية وتساعد الأفراد على إنشاء أفضل أعمالهم. وباستخدام LibreOffice، يمكنك إعداد التقارير المالية وجداول البيانات والعروض التقديمية وغيرها. إذا كنت تريد المزيد من الوظائف، تتوفر الإضافات من خلال مستودع LibreOffice.

أفضل ميزات LibreOffice

محرر الصيغ لإدراج الصيغ الرياضية والعلمية

واجهات برمجة تطبيقات LanguageTool للتدقيق النحوي

امتدادات تنسيق المستندات المفتوحة (ODF)

قوالب مخصصة

قيود LibreOffice

واجهة قديمة مقارنة ببرامج معالجة النصوص المجانية الأخرى

غير قابل للتطوير كقاعدة بيانات طويلة الأجل للمستندات

تسعير LibreOffice

LibreOffice مجاني

تقييمات ومراجعات LibreOffice #### تقييمات ومراجعات LibreOffice

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1600 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

تحقق من هذه بدائل ليبر أوفيس LibreOffice !

ابحث عن أفضل تطبيق لمعالجة النصوص لعملك

لقد حان الوقت لتطلب المزيد من برنامج معالجة النصوص الخاص بك، سيوضح لك ClickUp Docs كيف 🙂

تحرير مع الفريق، وتحويل أفكارك إلى مهام قابلة للتنفيذ، وربط مستنداتك مباشرةً بسير عملك، كل ذلك دون مغادرة المحرر الخاص بك! لا يمكن لأي معالج كلمات آخر أن يعزز قيمة مستنداتك كما يفعل ClickUp. لكن الجزء الأفضل؟ ClickUp يفعل كل ذلك مجانًا.

يمكنك الوصول إلى ClickUp Docs، ومهام غير محدودة، وأطنان من القوالب والموارد، وأكثر من 1000 تكامل، وغير ذلك الكثير عندما اشترك في ClickUp اليوم .