أفضل 10 كتب مبيعات يحتاجها كل محترف مبيعات في عام 2025

يتغير عالم المبيعات باستمرار. وبفضل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة المبيعات، يتوقع المشككون أن تنقرض وظائف المبيعات في السنوات العشرين القادمة.

ومع ذلك، لا يزال البشر يتخذون قرارات الشراء بناءً على العواطف. وهنا يستمر مديرو المبيعات في إحداث الفارق.

يمتلك محترفو المبيعات المتميزون العديد من المهارات المكملة للبيع، بما في ذلك الاستماع بتعاطف، والتعاون مع الفرق الأخرى، وأن يكونوا مستشارين للمشترين. يستخدم أفضل قادة المبيعات أيضًا ذكاءهم العاطفي لتعزيز معنويات الفريق والتواصل مع العملاء.

الخبر السار؟ يمكنك صقل هذه المهارات من خلال قراءة بعض أفضل كتب المبيعات. لقد قمنا بتجميع قائمة من 10 كتب من هذا النوع لمديري وفرق المبيعات.

من تقنيات المبيعات التقليدية، وصيغ تسريع المبيعات لإدارة أداء المبيعات، وعقلية النمو إلى علم نفس المبيعات، توفر هذه الكتب أمثلة واقعية ونصائح قابلة للتنفيذ للمبتدئين وكذلك لمحترفي المبيعات المخضرمين.

دعنا نبدأ!

## 10 كتب مبيعات لمساعدة محترفي المبيعات على تطوير وتحسين مهارات المبيعات

1. آلة المبيعات المطلقة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : تشيت هولمز

: تشيت هولمز سنة النشر : 2008

: 2008 الوقت المقدر للقراءة : 15 ساعة

: 15 ساعة المستوى الموصى به : من المبتدئ إلى المتوسط

: من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات : 336 صفحة

: 336 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



_اتجاهات المبيعات تأتي وتذهب. ليست كل الاتجاهات مناسبة لشركتك. يساعدك كتاب تشيت هولمز الأكثر مبيعاً "آلة المبيعات المطلقة" على تحديد أكثرها ديمومة.

في كتاب المبيعات التمهيدي هذا، يشاركنا 12 استراتيجية لتحقيق مبيعات جديدة والحصول على عملاء متكررين. حتى إذا اتبعت إحدى الاستراتيجيات، فمن المحتمل أن تضاعف مبيعاتك.

يزودك الكتاب بمهارات المبيعات العملية لجذب عملاء متميزين، وتوظيف أفضل المواهب، وتحسين نهج المبيعات الخاص بك بشكل كبير.

يقدم هولمز تشبيهات يومية بسيطة لمساعدة فريق المبيعات على تصور سيناريوهات فعالة لممارسة عمليات البيع في الحياة الواقعية وتحسين عمليات البيع الخاصة بهم.

على سبيل المثال، يعلمك كيفية تثقيف العملاء باستخدام عرض بيع الأحذية. عندما تبيع الأحذية عن طريق الاتصال البارد، يمكنك البيع لعدد قليل من المشترين. ولكن إذا تواصلت مع العملاء المحتملين من خلال كتيب مجاني عن القدمين والصحة، فسوف تبيع لمن يرغبون في الأحذية، وتبني علاقة مع العملاء المستقبليين.

ويؤكد على التدريب المتكرر لفريق المبيعات الحالي لديك لإبقاء الدروس حاضرة في أذهانهم. وعلى حد تعبيره: "لا يعني الإتقان القيام بـ 4000 شيء؛ بل يمكنك بدلاً من ذلك القيام بـ 12 شيئًا 4000 مرة."

أما بالنسبة لمندوبي المبيعات الأفراد، فهو يشارك نصائح مثل الامتناع عن التذبذب والتصرف كمستشار موثوق به بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، عندما يشتري زوجان أول منزل لهما، يبدأ مندوب المبيعات الجيد العرض بالقول: "إن شراء منزل هو قرار كبير، ويجب ألا تتسرع في ذلك"

كما أن نصائحه حول استهداف صانعي القرار في الشركات الكبرى، وبناء علاقة مع العملاء، وإدارة المبيعات، وإعادة برمجة العقلية ستساعد مجالس الإدارة وفرق التسويق والمبيعات.

_"إن الشخص الذي يقدم للسوق أكثر وأفضل المعلومات سيذبح دائمًا الشخص الذي يريد فقط بيع المنتجات أو الخدمات."

تشيت هولمز

الوجبات الرئيسية:

لا تبيع منتجاً واحداً فقط؛ بل قم ببيع المتجر بأكمله واختصر دورات المبيعات

ضع معايير عالية ضمن ثقافة المبيعات الخاصة بك

ابحث عن السمكة الكبيرة سيوفر لك أفضل العملاء المحتملين الكثير من وقت بيعك

صقل مهاراتك في التواصل والذكاء العاطفي، واجعل تفاعلاتك شخصية

كشركة، قم بإتقان استراتيجية المبيعات الخاصة بك، وأساليب التسويق، ومهارات البيع، وعمليات البيع الخاصة بالشركة

ما يقوله القراء:

"لقد بسط تشيت هولمز ببراعة فن نمو المبيعات على المدى الطويل. بدءًا من التصميم والتركيز العنيد كما يقول، للتفوق في 12 استراتيجية بدلاً من 4000 . إنشاء عروضك الترويجية ذات القيمة العالية، وأهداف استراتيجية المبيعات لتوظيف الأفضل والاحتفاظ بها. هذا الكتاب بالتأكيد سيُضاف إلى قائمة الكتب التي يجب أن أحملها معي كمرجع يومي. أوصي به بشدة، اذهب واحصل عليه الآن👍"

2. بيع سبين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : نيل راكهام

: نيل راكهام سنة النشر : 2021

: 2021 الوقت المقدر للقراءة : 7 ساعات

: 7 ساعات المستوى الموصى به : من المبتدئين إلى المتقدمين

: من المبتدئين إلى المتقدمين عدد الصفحات : 197 صفحة

: 197 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.0/5 (جودريدز)



هل أنت عالق بأساليب البيع التقليدية؟ هل تحتاج إلى مساعدة لإتمام صفقات كبيرة؟ إذا كانت إجابتك نعم، فمن المحتمل أنك ترتكب نفس الخطأ الأساسي الذي يرتكبه معظم مندوبي المبيعات الآخرين. تحتاج إلى التحول إلى عملية مبيعات تركز على العميل.

يعالج كتاب "البيع المعقّد" من تأليف نيل راكهام التحدي المتمثل في التعامل مع "المبيعات المعقدة"، أي بيع المنتجات المتميزة أو عالية القيمة. يؤكد أحد فصوله "طُعم السمك الصغير لا ينفع مع أسماك القرش" على أنك لن تحقق النجاح ما لم تكن قد بحثت جيدًا وفهمت الاحتياجات الدقيقة للعميل المتميز.

ولتطبيق استراتيجية المبيعات، يقترح المؤلف إطار عمل البيع SPIN، والذي يمكّن الفرق من طرح الأسئلة الصحيحة في محادثات المبيعات في المجالات الأربعة التالية

الموقف: تسعى هذه الأسئلة إلى معرفة الأهداف والغايات الأساسية للعميل المحتمل. احصل على فكرة أعمق عن الظروف الحالية للمشتري وأهداف العمل والعوامل البيئية

تسعى هذه الأسئلة إلى معرفة الأهداف والغايات الأساسية للعميل المحتمل. احصل على فكرة أعمق عن الظروف الحالية للمشتري وأهداف العمل والعوامل البيئية المشكلة: هذه الأسئلة تُمكّن فرق المبيعات من التعمق في التحديات التي يواجهها العميل المحتمل في تلبية احتياجاته الخاصة. كما أنها تساعد في تحديد مجالات الفرص الضمنية والصريحة

هذه الأسئلة تُمكّن فرق المبيعات من التعمق في التحديات التي يواجهها العميل المحتمل في تلبية احتياجاته الخاصة. كما أنها تساعد في تحديد مجالات الفرص الضمنية والصريحة الآثار: تم بناء أسئلة المتابعة هذه في الخطوة السابقة. فهي تساعد مندوب المبيعات على اكتساب معرفة أكثر عمقاً حول كيفية تأثير تحديات العميل المحتمل سلباً على حياته أو عمله. استخدمها لخلق شعور بالإلحاح في ذهن المشتري

تم بناء أسئلة المتابعة هذه في الخطوة السابقة. فهي تساعد مندوب المبيعات على اكتساب معرفة أكثر عمقاً حول كيفية تأثير تحديات العميل المحتمل سلباً على حياته أو عمله. استخدمها لخلق شعور بالإلحاح في ذهن المشتري السؤال عن الحلول المحتملة لتغيير أو تحويل عمل العميل المحتمل أو أعماله. يجب عليك تمكين المشترين من استخلاص استنتاجاتهم حول منتجك أو خدمتك

تعمل أسئلة SPIN على إعداد مديري المبيعات والمندوبين لنجاح المبيعات مع تعليمهم استراتيجيات البيع المتقدمة لاستخدامها في المواقف العملية.

يستند الكتاب إلى النتائج التي توصل إليها المؤلف من دراسة أكثر من 35,000 مكالمة مبيعات أجراها 10,000 مندوب مبيعات في 23 دولة على مدار 12 عاماً. ويستخدمها لإبطال العديد من الخرافات المتعلقة بالمبيعات، مثل سرد ووصف مزايا المنتج لإثارة الاهتمام أو طرح أسئلة مفتوحة في محادثات البيع.

هذا الكتاب هو أحد كتب المبيعات التي تؤكد على فهم الموقف بدلاً من اتباع نص جامد للمحادثات وتطوير سيكولوجية المبيعات.

"الأسئلة التضمينية تأخذ مشكلة العميل وتستكشف آثارها أو عواقبها. كما سنرى، من خلال طرح الأسئلة التضمينية، يساعد الأشخاص الناجحون العميل على فهم خطورة المشكلة أو مدى إلحاحها" _

نيل راكهام

الوجبات الرئيسية:

التركيز على نجاح المبيعات الأكبر بدلاً من التركيز على المبيعات بمكالمة واحدة، وتطوير المهارات التي تتطلبها المبيعات الكبيرة

تتطور احتياجات العميل مع وجود عيوب بسيطة تؤدي إلى مشاكل أكبر؛ اعرف احتياجاتهم الضمنية والصريحة

تعالج الميزات الاحتياجات الضمنية، وتقدم المزايا حلولاً للاحتياجات الصريحة

خذ وقتك في البيع الجاد اقضِ بعض الوقت في التعرف على عملائك وبناء علاقة معهم

ما يقوله القراء:

"البيع بالتدوير" لنيل راكهام هو مورد قوي ومنعش يُحدث ثورة في تقنيات البيع التقليدية من خلال نموذج SPIN البسيط والفعال في نفس الوقت. ويتألق الكتاب في تطبيق هذه الاستراتيجيات على سيناريوهات العالم الحقيقي، وهو مليء بدراسات الحالة الثاقبة التي توفر إرشادات عملية لإتقان فن البيع. ومع ذلك، فإن تركيزه أكثر ملاءمة لمبيعات الأعمال ذات القيمة العالية بين الشركات، كما أن التركيز المتكرر على مفهوم SPIN قد يبدو أحيانًا ثقيلًا."

3. مغناطيس المبيعات: كيفية الحصول على المزيد من العملاء دون الاتصال البارد

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : كيندرا لي

: كيندرا لي سنة النشر : 2013

: 2013 الوقت المقدر للقراءة : 19 ساعة

: 19 ساعة المستوى الموصى به : من المبتدئ إلى المتوسط

: من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات : 282 صفحة

: 282 صفحة التقييمات 3.9/5 (أمازون) 3.4/5 (جودريدز)



توضح كيندرا لي في كتابها "كيف تحصل على المزيد من العملاء دون الحاجة إلى الاتصال البارد" عملية التنقيب عن العملاء خطوة بخطوة والتي يمكن لقادة المبيعات الجدد والمخضرمين على حد سواء تكرارها.

يشارك هذا الكتاب كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أتمتة المبيعات لزيادة الكفاءة. إذا كنت مدير مبيعات بموارد محدودة، فإن كتاب المبيعات هذا يحتوي على استراتيجيات جذب متنوعة لمساعدتك على البيع بشكل أفضل.

تبسّط عمليتها المكونة من ثلاث خطوات مسار المبيعات على النحو التالي

اجذب المزيد من العملاء المحتملين باستخدام استراتيجيات الجذب

هناك 14 استراتيجية جذب يمكن لمدير المبيعات استخدامها لتوليد المزيد من العملاء المحتملين. وهي مقسمة إلى حد كبير إلى ثلاث مجموعات

الشخصية

رسائل البريد الإلكتروني

رسائل ذات طابع شخصي

البطاقات البريدية ذات المتغيرات

الشبكات الشخصية

الحملات الهاتفية

رقمية

النشرات الإخبارية الإلكترونية

المقالات والمدونات

شبكات التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي

العلاقات العامة عبر الإنترنت

الفعاليات عبر الإنترنت

التعاونية

الفعاليات المحلية

علاقات عامة غير متصلة بالإنترنت

شركاء التحالف

شغّل حملة مبيعات ذكية من ثلاث خطوات

عليك الآن أن تبيع لعملائك المحتملين من خلال ربطهم بالأحداث المحلية، وتقديم عرض معقول لهم، ومنحهم سبباً يدفعهم إلى التصرف بسرعة. يجب أن تبدو حملة مبيعاتك على النحو التالي:

جذب الانتباه < عرض مغرٍ < دعوة للتصرف = المبيعات

جمع كل الجهود مع استراتيجيات الجذب المتعددة وحملات المبيعات

يحتاج مندوبو المبيعات إلى استراتيجيات جذب متعددة إذا أرادوا تحقيق أهدافهم. هناك العديد من الطرق لتوليد المبيعات، ولكن يجب أن تجمعها معًا وتقوم بحملات مستهدفة.

يجب أن يركز قادة المبيعات أيضًا على تحسين العملية لمنع الركود في العمل.

إن رؤى لي القيّمة في العمل مع مندوبي المبيعات في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تجعل هذا الكتاب مميزاً. وبصرف النظر عن مشاركة قصص النجاح، فإنها تشير إلى مزالق خطط المبيعات والمحادثات التي لا تنفذ بكفاءة.

ويتناول كتابها التحديات المتعلقة بالشخصية التي يواجهها محترفو المبيعات، وهو مفيد بنفس القدر لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومندوبي المبيعات المبتدئين.

مجموعة أدوات الدعم المجانية، ودراسات الحالة، والاستراتيجيات سهلة التنفيذ، وأساليب المبيعات التي تقدمها في كتابها تصلح لمختلف أنواع الشخصيات وفي معظم حالات المبيعات.

"يجب أن تكون أمام عملائك المحتملين عندما يدركون أن لديهم مشكلة. سيطلبون إرشاداتك وتوصياتك. ستصبح أنت مستشارهم الموثوق الذي يساعدهم في تحديد الحل." _ "يجب أن تكون أمام العملاء المحتملين عندما يدركون أن لديهم مشكلة

كندرا لي

الوجبات الرئيسية:

تساعد استراتيجيات الجذب في جذب العملاء المحتملين عبر العديد من الوسائط باستمرار

بناء الوعي حول منتجك وإبقائه أمام عملائك المحتملين والسماح لهم باختيارك

قسّم منطقتك أو سوقك إلى شرائح صغيرة من المجموعات التي تشترك في احتياجات متشابهة و/أو تستجيب لرسائل متشابهة. بهذه الطريقة، سيتعين عليك إنشاء المحتوى مرة واحدة فقط، ويمكنك التركيز على تخصيص رسائلك

ما يقوله القراء:

"لقد قرأت العديد والعديد من الكتب في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك المبيعات، وأعتقد أن هذا الكتاب ممتاز لأن كيندرا تقدم استراتيجيات مثبتة لجذب عملائك المثاليين. إنها تقدم قيمة هائلة من خلال كتابها ومواردها على الإنترنت. إذا كنت ترغب في زيادة مبيعاتك بشكل كبير، يجب أن تحصل على هذا الكتاب وتستخدم الاستراتيجيات."

4. الكتاب الأحمر الصغير للبيع

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : جيفري جيتومر

: جيفري جيتومر سنة النشر : 2023

: 2023 الوقت المقدر للقراءة : 15 ساعة

: 15 ساعة المستوى الموصى به : مبتدئ

: مبتدئ عدد الصفحات : 232 صفحة

: 232 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



هل تعرف لماذا تحدث المبيعات؟

وفقًا لكتاب البيع الأحمر الصغير، تحدث المبيعات عندما يقتنع العملاء بأنك أنت، مندوب المبيعات، مهتم حقًا باحتياجاتهم.

كيف تثبت ذلك؟ إحدى الطرق هي أن تطلب من العميل أن يخبرك بأسباب شرائه منك. يساعد هذا أيضًا في الكشف عن دوافع الشراء التي يمكنك استخدامها في المبيعات المستقبلية.

الكتاب الأحمر الصغير للبيع هو أحد كتب المبيعات التي تستخدم الطرافة والفكاهة لمشاركة استراتيجيات البيع الأكثر تقدماً.

خذ على سبيل المثال العنوان الفرعي للكتاب: 12.5 مبادئ عظمة المبيعات لماذا 12.5؟ ربما لأنه يقول صمم من موقعك كمدير عام للكون.

يجب على مندوبي المبيعات اختيار معاركهم بحكمة والتركيز على التحديات التي تواجههم. لن يقدّر العملاء المحتملون المنتجات أو الخدمات إلا عندما يتعلمون تقدير من يبيعهم.

يشجع المؤلف الجميع على التحلي بـ "عقلية المبيعات" من خلال التواصل المستمر وتكوين الصداقات والانخراط في التسويق الشخصي.

سواء كنت جزءًا من فريق مبيعات B2C، أو رئيس قسم التسويق، أو رئيس قسم المبيعات في شركة مؤسسات، فإن هذا الكتاب يحتوي على حكمة عملية لك.

"تحدث عن الربح والإنتاجية - وليس توفير المال - تحدث عن الأفكار والفرص - وليس فرصة لإخبارك بما أفعله - إنهم يريدون المساعدة الودية والإجابات والإنتاجية والربح."

جيفري جيتومر

الوجبات الرئيسية:

ابحث عن أعمال عملائك المحتملين بدقة قبل الاقتراب منهم. يفوز مندوب المبيعات الأكثر استعدادًا

الأمر كله يتعلق بالقيمة وليس السعر. عندما يُظهر مندوب المبيعات أنه يقدّر العملاء ويأخذ الوقت الكافي لتثقيفهم، فإنه سيخلق قيمة

إحدى أفضل الطرق لجعل الناس يشاركون المعلومات عن أنفسهم هي طرح الأسئلة الاستقصائية. بدلاً من التحدث عن منتجك أو خدمتك، خذ الوقت الكافي للاستماع إلى العملاء المحتملين واحتياجاتهم

ما يقوله القراء:

"يحتوي الكتاب الأحمر الصغير للبيع على تقنيات البيع القياسية التي تعلم مندوبي المبيعات كيف يصبحون أفضل في المبيعات. بالنسبة لي، هذا الكتاب هو أقرب إلى كتاب "المبتدئين" وأنا أوصي به بشدة لأي شخص يتعلم كيف يبيع أكثر وأفضل.

5. البيع الداخلي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : براين سينيوريلي

: براين سينيوريلي سنة النشر : 2018

: 2018 الوقت المقدر للقراءة : 15 ساعة

: 15 ساعة المستوى الموصى به : من المتوسط إلى المتقدم

: من المتوسط إلى المتقدم عدد الصفحات : 230 صفحة

: 230 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



هل شعرت يوماً ما أن مكالمات المتابعة أو رسائل البريد الإلكتروني الباردة لا تجدي نفعاً؟ ثم، فجأة، يتم تحويل عميل محتمل... دون سبب وجيه.

كتاب براين سيجنوريلي البيع الداخلي يجيب على مثل هذه الأسئلة غير المفسرة في إدارة المبيعات. والمؤلف هو مدير برنامج شركاء المبيعات العالمية في HubSpot، وهو يركز على النقطة التي تقول إن الناس ينتظرون حتى تصبح حاجتهم ملحة قبل التحدث إلى مندوب مبيعات.

ويستند سيجنوريلي إلى هذه الفرضية من خلال ذكر بعض الحقائق الثابتة، مثل أنه بحلول عام 2020، سيتم اتخاذ 80% من قرارات الشراء دون مندوب مبيعات. ثم يشير بعد ذلك إلى نقطة قوية حول نوع مندوبي المبيعات الذين ينجحون في مبيعات المنافسين ، أي المعلمون الموجهون نحو الهدف الذين يحبون التعلم.

يشير البيع الداخلي إلى نهج البيع الذي يركز على الإنسان والمشتري أولاً والذي يجذب المشترين الأكثر تقبلاً، على عكس عملية البيع الخارجي.

يقترح الكتاب منهجية تحديد > التواصل > الاستكشاف > تقديم المشورة للمساعدة في تحديد المشترين المحتملين وتقسيمهم وتنفيذ هذه الاستراتيجية في دورة المبيعات. كما يحث الكتاب جميع محترفي المبيعات على أن يصبحوا بائعين داخليين من أجل مسيرة مهنية ناجحة في مجال المبيعات.

كما يتحدى الكتاب قادة الأعمال، مشيراً إلى أن أداءهم سيكون ضعيفاً إذا لم يستهدفوا البيع الداخلي.

البيع الداخلي هو دليل مبيعات بسيط للمهنيين والمؤسسات الذين يرغبون في التكيف مع سيكولوجية العميل المتغيرة حيث يكون المشتري هو المتحكم في المبيعات. وبفضل سرده الموجز للقصص بإيجاز، يتّبع الكتاب نهجاً خفيفاً لتعليم المبيعات ومع ذلك فهو يرشدك لتصبح محترف مبيعات عالي الأداء.

نصيحة احترافية؟ لا تنس أن تستفيد من الرسوم التوضيحية التي أنشأها الكاتب من رسائله الإلكترونية الواقعية من فترة عمله في HubSpot.

كتاب المبيعات هذا مثالي لمديري مبيعات B2B التنفيذيين ومحترفي التسويق الداخلي والمسوقين الرقميين المشاركين بنشاط في عملية الشراء.

"بدلاً من مجرد توثيق المعلومات الديموغرافية التي تصف الشركة، عليك أن تبدأ في الدخول إلى رأس المشتري المحتمل."

براين سيجنوريلي

الوجبات الرئيسية:

يجب على كل مندوب مبيعات التدوين كجزء من تكتيكات المبيعات لأنه يساعد على بناء المصداقية وإضفاء الطابع الإنساني على تجربة المبيعات

يجب أن تعمل المبيعات والتسويق معًا إذا أردنا أن نرتقي إلى مستوى أعلى من الإيرادات المتوقعة

أصبح المشترون اليوم أكثر اطلاعاً من أي وقت مضى، لذلك يجب على مندوبي المبيعات تحسين مدونة إدارة المبيعات الخاصة بهم

يجب أن تتضمن دورات المبيعات الخاصة بك رحلة المشتري

ما يقوله القراء:

"بعد أن قرأتُ الكثير من كتب المبيعات في يومي، فإنني دائمًا ما أكون متشككًا عندما يصدر كتاب آخر. تحقق من ذلك إذا كنت مندوب مبيعات/مدير مبيعات وستخرج بطرق قابلة للتنفيذ يمكنك من خلالها تطوير حياتك المهنية وتحسين مهنتك. هناك أيضًا بعض وجهات النظر المثيرة للاهتمام حقًا حول مستقبل المهنة والتي يجب أن يكون أي شخص يعمل في هذا المجال على دراية بها."

6. بيع البصيرة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : مايك شولتز، وجون إي دوير، ونيل راكهام

: مايك شولتز، وجون إي دوير، ونيل راكهام سنة النشر : 2014

: 2014 الوقت المقدر للقراءة : 17 ساعة

: 17 ساعة المستوى الموصى به : متقدم

: متقدم عدد الصفحات : 256 صفحة

: 256 صفحة التقييمات 4.3/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



هل تريد تغيير لعبة مبيعاتك بالكامل؟ إذن، لا تنظر إلى أبعد من البيع المبصر.

قبل أن يصبح مفهوم البيع بالبصيرة شائعًا، شرع مايك شولتز وجون إي دوير ونيل راكهام في دراسة أكثر من 700 صفقة بين الشركات (من شركة إلى شركة) من قبل عملاء يمثلون 3.1 مليار دولار من القوة الشرائية السنوية.

كانت النتائج مثيرة للاهتمام، وإن لم تكن مفاجئة: يتعامل مندوبو المبيعات الناجحون مع المبيعات بشكل مختلف. عندما يشارك مندوبو المبيعات المعلومات ذات الصلة والمثيرة للاهتمام مع المشترين، فمن المرجح أن يقوموا بالتحويل. هذه المعلومات لا ترتبط مباشرة بالمنتج، ولكنها تعطي المشترين معلومات إضافية أو سياقًا لسبب حاجتهم إليه.

يعرّف الكاتبان البيع بالرؤى بأنها "عملية خلق فرص المبيعات وتحويلها وقيادة التغيير بالأفكار المهمة." الأفكار الثلاثة في هذا المورد القيّم هي

بصيرة التفاعل : يوفر البائع قيمة في شكل خلق رؤى من خلال التفاعل مع المشتري

: يوفر البائع قيمة في شكل خلق رؤى من خلال التفاعل مع المشتري رؤية ثاقبة للفرصة : التركيز على فكرة محددة يعرفها البائع ولا يعرفها المشتري ومتابعة هذه الفكرة لإبلاغ الأخير

: التركيز على فكرة محددة يعرفها البائع ولا يعرفها المشتري ومتابعة هذه الفكرة لإبلاغ الأخير إعادة التأطير المعرفي: عندما يكون المشتري قد قرر بالفعل بشأن منتج أو فكرة ما، لكن البائع يجلب رؤى جديدة في المحادثة لتثقيفه

وكيف يطبقها مندوبو المبيعات الناجحون؟ يقترح الكاتبان نموذجاً من ثلاثة مستويات.

المستوى الأول: التواصل. يقوم مندوبو المبيعات الرابحون بنوعين من الاتصالات. يربطون حلول الشركة باحتياجات العملاء. ثانياً، يتواصلون مع المشترين كأشخاص.

المستوى 2: الإقناع. يقنع الفائزون العملاء بأن هذا الأخير يمكن أن يحقق أفضل عائد استثمار ممكن، وأن المخاطر يمكن التحكم فيها، وأن البائع هو أفضل رهان من بين الخيارات المتاحة.

المستوى 3: التعاون. يتعاون الفائزون مع العملاء من خلال إطلاعهم على الأفكار والرؤى الجديدة والعمل مع المشترين كشركاء.

وعلاوة على ذلك، يقدم هذا الكتاب مفاهيم البيع المتقدمة مثل RAIN (العلاقة، التطلعات/التطلعات/التأثير/التأثر، التأثير/الاستفسار/التأثير، الواقع الجديد) و PATHS (الحاضر/المشكلة/المشكلة/التحليل، الافتراضات، الحقيقة، الفرضية، الحلول)

كلمة تحذير: كتاب المبيعات ليس للمبتدئين. يجب أن تكون قد أمضيت وقتاً طويلاً في بيع المنتجات أو الخدمات لتستوعب محتواه جيداً. سيجد كبار قادة مبيعات B2B، ورؤساء التسويق، والمديرين التنفيذيين لتطوير الأعمال النصائح العملية أكثر ارتباطًا.

"يتم تثقيف الفائزين في المبيعات بأفكار ووجهات نظر جديدة أكثر بثلاث مرات تقريبًا من الفائزين بالمركز الثاني. من بين 42 عاملاً تمت دراستها، كان ميل الفائزين وأصحاب المركز الثاني إلى التثقيف هو الفرق الأكبر." "إن ميل الفائزين وأصحاب المركز الثاني إلى التثقيف هو الفرق الأكبر

مايك شولتز وجون إي دوير ونيل راكهام

الوجبات الرئيسية:

يتكوّن عرض القيمة من ثلاثة أركان: الرنين والتمييز والإثبات. يعتبر مندوب المبيعات وتجربة المبيعات جزءًا من عرض القيمة

القصص تخلق عملاء مخلصين. المشترون أكثر عرضة للتحويل من خلال سرد القصص 22 مرة أكثر من استخدام الحقائق والأرقام. استفد من ذكائهم العاطفي

يرى المشترون أن المنتجات والخدمات قابلة للاستبدال، لكنهم لا يختارون بالضرورة صاحب العرض الأقل سعراً

ما يقوله القراء:

"لقد تواصلت على الفور مع كتاب مايك شولتز وجون دوير عندما بدأوا بتأطير العالم الذي نبيع فيه اليوم. ببساطة اعرف عميلك. تجاوز تشخيص الاحتياجات وابدأ في تحقيق فهم أعمق بكثير لأعمال عميلك وتطلعاته وكيفية اتخاذه للقرارات. وهذا يتطلب أكثر من مجرد معلومات، إذ يتطلب ذلك تقديم نظرة ثاقبة في كل خطوة من خطوات عملية البيع. إنهم يوضحون لك كيف."

7. دليل المبيعات الوحيد الذي ستحتاج إليه

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : أنتوني إيانارينو

: أنتوني إيانارينو سنة النشر : 2016

: 2016 الوقت المقدر للقراءة : 15 ساعة

: 15 ساعة المستوى الموصى به : من المتوسط إلى المتقدم

: من المتوسط إلى المتقدم عدد الصفحات : 240 صفحة

: 240 صفحة التقييمات 4.3/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



هذا هو الكتاب المرجعي الوحيد من بين جميع كتب المبيعات المدرجة هنا الذي يجب أن تحتفظ به على مكتبك في جميع الأوقات. لماذا؟ لأنه يرقى إلى مستوى اسمه.

يعتقد مؤلف كتاب مدونة المبيعات أنتوني إيانارينو أن أي شخص يمكنه البيع إذا كانت لديه الاستراتيجيات الصحيحة.

في دليل المبيعات الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق، يجيب على السؤال الأكثر إزعاجاً لكل قائد مبيعات أو مندوب مبيعات.

لماذا ينجح عدد قليل فقط من مندوبي المبيعات بينما يحصل البقية على نتائج متواضعة؟ لا يتعلق الأمر بالسوق أو المنافسة أو المنتج. بل يتعلق بالبائع.

يسكب إيانارينو 25 عاماً من خبرته في الكتاب ويخلص إلى أن مندوب المبيعات الناجح يتعامل مع المبيعات كعملية لخلق القيمة وليس كصفقة. ما الفرق؟

في مبيعات المعاملات، تركز الشركات ومندوبو المبيعات على منتجاتها وخدماتها ونماذج التسعير والميزات. أما العميل فعليه أن يكتشف القيمة بنفسه.

في الأعمال ذات القيمة المضافة، تقوم المؤسسة ببناء حل لمشكلة العميل. يركز مندوبو المبيعات على نتائج تنفيذ الحل. يجب أن تكون نسبة السعر (للحل) إلى القيمة (للعميل) 1:10 لصالح العميل.

يفضل الكتاب نهج إضافة القيمة بسبب مزاياه المختلفة، مثل:

سيكون لديك سوق أصغر لأنك ستختار بعناية شريحة السوق الأساسية الخاصة بك

ستعقد صفقات أقل ولكن ذات تذكرة عالية/قيمة عالية لأنك سترفض الصفقات التي لا تخدمك بشكل جيد

ستحقق كل صفقة مكاسب أعلى بكثير مع تكبد تكلفة أقل بكثير لاكتساب العملاء

"ضع قائمة بثلاثة عملاء أو عملاء محتملين واتصل بهم لتعرف كيف حالهم على الصعيدين الشخصي والمهني. لا تروّج لهم ولا تطلب منهم أي شيء. فقط اتصل بهم لأنك تهتم."

أنتوني إيانارينو

الوجبات الرئيسية:

يجب أن يخشى مندوب المبيعات من التهاون. فترياقه هو المبادرة، وهو يثبت أنك تهتم بعملائك ومشاكلهم

تعلّم كيف تستمع جيداً. يجب أن يكون هدفك في الاستماع هو الفهم. انتظر أربع نبضات بعد انتهاء عميلك من الحديث. سيحثها ذلك على التحدث أكثر

شخصيتك أهم من عملك. يجب أن تكون الشخص الذي يرغب عملاؤك في الشراء منه

ما يقوله القراء:

"كتب أنتوني إيانارينو الكتاب الذي أتمنى لو أنني كتبته. فهو يوفر جميع القواعد الأساسية التي بنيت عليها مسيرتي المهنية في المبيعات ودربت فريقي عليها. بلغة واضحة وموجزة، يشرح أنتوني بالتفصيل المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح في المبيعات. هذا ليس "إطار عمل جديد للمبيعات" يمكن أن يصبح بسرعة بدعة عابرة. أخطط لشراء طلب بالجملة واستخدامه مع عملائي الاستشاريين."

8. دليل قائد المبيعات الأعلى

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : ليزا د. ماغنوسون

: ليزا د. ماغنوسون سنة النشر : 2019

: 2019 الوقت المقدر للقراءة : 10 ساعات

: 10 ساعات المستوى الموصى به : من المتوسط إلى المتقدم

: من المتوسط إلى المتقدم عدد الصفحات : 204 صفحة

: 204 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 5/5 (جودريدز)



مدراء المبيعات، هل تريد كتاباً ناجحاً في المبيعات؟ يحتوي كتاب أفضل دليل لقادة المبيعات على أفكار قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تحقيق النجاح على المدى الطويل.

يسلط المؤلف الضوء على عملية خطوة بخطوة لإتمام صفقات تزيد خمسة أضعاف متوسط حجم مبيعاتك. ستحتاج إلى جعل العملية قابلة للتكرار والتنبؤ بها لتحقيق النجاح المستدام.

هناك فجوة مثيرة للقلق بين مستويات مهارة البائعين ومستويات مهارة قادة المبيعات في إتقان الصفقات في المؤسسات الكبيرة.

ونتيجة لذلك، يصبح قادة المبيعات نقطة الفشل الوحيدة في العقود المعقدة لأنهم مشتتون بالمهام اليومية غير المنتجة.

ولحل هذه المشكلة، يوضح ماغنوسون عملية المبيعات من خلال 16 مسرحية رئيسية مقسمة إلى أربع فئات:

مسرحيات قيادة المبيعات مسرحيات منهجية المبيعات مسرحيات تنفيذ المبيعات مسرحيات ثقافة المبيعات

في حين أن كتب المبيعات الأخرى قد أدرجت استراتيجيات مدرجة في كتاب ماجنوسون هذه المسرحيات من خبرتها الواقعية في أبحاث المبيعات. تعتمد مسرحياتها على رؤى 16 من قادة الفكر المعترف بهم.

وبدون إسهاب في الكلمات، تضع المؤلفة نهجاً شاملاً للفوز بالفرص الكبيرة ونمو الإيرادات العالية.

ستساعد هذه الرؤى كل قائد مبيعات على إنشاء محرك صفقات كبيرة قابل للتكرار لفرقهم وتنظيم ثقافة الصفقات الكبيرة. سيعلمك الكتاب كيفية تحديد أولويات المهام الحرجة، وزيادة التواصل داخل مؤسسة المبيعات، وتطبيق منهجية الصفقات 5X لإغلاق العقود.

إذا كنت نائب رئيس مبيعات، أو رئيس قسم التسويق، أو رئيسًا تنفيذيًا تهدف إلى إتمام المزيد من المبيعات، فهذا الكتاب ضروري لك.

"خطط للمتعة والمشاركة. المرح ملهم. فكر في الموضوعات والمسابقات والجوائز والتحديات. قدم التشجيع أينما ذهبت في اجتماعات استراتيجية غرفة الحرب أو المراجعات الداخلية للأعمال أو في الميدان مع البائعين."

ليزا د. ماغنوسون

الوجبات الرئيسية:

عندما يتعلق الأمر بصفقات 5X، عادةً ما يكون هناك ثلاثة إلى خمسة منافسين. يحتاج فريق الحساب إلى تحديد المنافسين مبكرًا من خلال تحليل تنافسي. يجب عليهم التفكير في الحجب الاستباقي والتفاعلي. الأول يتعلق بإيقاف هؤلاء المنافسين في مساراتهم؛ والثاني يتعلق بحجبهم بشكل تفاعلي

قبل صياغة العرض، يجب أن يكون فريقك قد بنى علاقات دائمة قبل صياغة العرض. يجب عليهم تطوير مواضيع الفوز التي تقع عند تقاطع أولويات العملاء المحتملين ونقاط قوتهم

ما يقوله القراء:

"على الرغم من أن هذا الكتاب عبارة عن كتيب لعب عملي وقابل للتطبيق ومنهجي، ومليء بالتعليمات التفصيلية خطوة بخطوة للاستراتيجيات والتكتيكات التي أثبتت جدواها في التعامل مع الصفقات والفوز بصفقاتك "5X" المتوسطة، إلا أنه يستند إلى بحث عميق مع 41 نائب رئيس مبيعات حول ما يريدونه في كتيب اللعب. وقد كشف هذا البحث عن أربعة مجالات رئيسية تهم قادة المبيعات، والتي أصبحت المواضيع الأربعة الرئيسية للكتاب: القيادة والمنهجية والتنفيذ والثقافة. ولأنه يأتي مباشرة من بحث أولي مقترنًا بمسيرة ليزا ماجنوسون المهنية في مجال القيادة وخبرتها مع العملاء، فإنه يركز أيضًا على الأولويات الرئيسية القليلة التي يمكن لقادة المبيعات تخصيص الوقت لها والتركيز عليها لضمان إحداث فرق في النتائج. إنه كتاب من الدرجة الأولى حقًا، وهناك حاجة ماسة إليه."

9. بايولوجي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : مارتن ليندستروم

: مارتن ليندستروم سنة النشر : 2010

: 2010 الوقت المقدر للقراءة : 15 ساعة

: 15 ساعة المستوى الموصى به : متوسط

: متوسط عدد الصفحات : 272 صفحة

: 272 صفحة التقييمات 4.4/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



إليكم ما تقوله مجلة تايم عن كتاب مارتن ليندستروم "بايولوجي" - "نظرة رائعة على كيفية إدراك المستهلكين للشعارات والإعلانات والإعلانات التجارية والعلامات التجارية والمنتجات

نتج كتاب المبيعات الأكثر مبيعًا هذا عن دراسته التي استمرت ثلاث سنوات في مجال التسويق العصبي والتي شملت 2,000 متطوع من جميع أنحاء العالم.

وهو يقدم لمحة عن سيكولوجية المشتري ومنهجية المبيعات لمندوبي المبيعات. ويشكك المؤلف في الخرافات الشائعة حول ما يدفع الناس للشراء ويشرح كيف يساعد الذكاء العاطفي على كسب المزيد من المبيعات.

ويستكشف أسئلة مثل:

هل يمكن أن تثير حواسنا الأخرى - الرائحة واللمس والصوت - عندما نرى منتجًا ما؟

هل يمكن أن تثير العلامات التجارية "الرائعة" غرائز التزاوج لدينا؟

هل الجنس يبيع بالفعل؟

وللبناء على هذه الفرضية، يستشهد ليندستروم بدراسة أجريت عام 1992 على القرود أثبتت أن الخلايا العصبية المرآتية في دماغنا تجعلنا نعيد تمثيل كل ما نلاحظ أن الآخرين يفعلونه.

تستغل الشركات الخلايا العصبية المرآتية للمشترين من خلال الإعلانات لإغرائهم. تستجيب الخلايا العصبية المرآتية لدينا "للإيماءات المستهدفة" مثل صور الأشخاص الذين يقومون بأفعال معينة. فعلى سبيل المثال، تغرينا مشاهدة عارضات الأزياء الوسيمات وهن يحتسين نوعاً معيناً من القهوة بأن نفعل الشيء نفسه.

وهذا هو السبب في أن معرفة ما يثير احتياجات المشتري ورغباته أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لمندوبي المبيعات.

ومن المفاهيم الرائعة الأخرى التي يقدمها ليندستورم مفهوم آخر رائع يسمى "العلامات الجسدية"، وهي اختصارات تحفز الاستجابات التلقائية.

عندما يشتري العملاء المحتملون شيئًا ما، يقوم دماغهم بمعالجة الأفكار والأفكار وتكثيفها في استجابة واحدة. عندما يواجه العملاء نفس القرار مرة أخرى، تساعدهم هذه "الاختصارات" على اتخاذ القرار. هذا هو السبب في أن المسوقين يستخدمون الخوف ويبيعون أكثر.

إجمالاً، كتاب Buyology هو كتاب مبيعات مليء بالنصائح العملية، مثل كيفية التفوق في محادثة البيع. إذا كنت مدرب مبيعات أو مدير مبيعات كبير، فإن أفكاره حول الرسائل اللاشعورية، والذكاء العاطفي، والإشارات الجنسية، وإخلاء المسؤولية، والتحذيرات الصحية ستكون مفيدة لك أيضاً.

"عندما نقوم بوضع علامة تجارية على الأشياء، فإن أدمغتنا تتصورها على أنها أكثر تميزًا وقيمة مما هي عليه في الواقع."

مارتن ليندستروم

الوجبات الرئيسية:

يتم اتخاذ معظم قرارات الشراء بشكل لا شعوري، مما يجعل الاستطلاعات التقليدية غير كافية لأبحاث السوق. أفضل طريقة للتنبؤ بنجاح المنتج أو الخدمة هي استخدام التسويق العصبي والذكاء العاطفي

كما أن الرسائل اللاشعورية من خلال التحفيز الحسي مثل الشم أو اللمس وثيقة الصلة بالموضوع

يبحث المشترون عن تجارب ممتعة عندما يشعرون بالتوتر أو الخوف. وعلى الأرجح أنهم سيبحثون عن منتج أو خدمة للحصول على تلك التجارب

ما يقوله القراء:

"الكتاب عبارة عن تحليل علمي للعوامل التي تؤثر على عاداتنا الشرائية. فهو يفضح معظم الخرافات في الإعلانات ويلقي ضوءًا جديدًا على كيفية محاولة المسوقين التأثير على عملية تفكيرنا وكيف يجب علينا كمستهلكين أن نحذر من الانخداع. الكتاب ليس تقنياً للغاية، وهو بلا شك مادة ذكية للقراءة."

10. البيع هو الإنسان

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : دانيال بينك

: دانيال بينك سنة النشر : 2012

: 2012 الوقت المقدر للقراءة : 16 ساعة

: 16 ساعة المستوى الموصى به : من المتوسط إلى المتقدم

: من المتوسط إلى المتقدم عدد الصفحات : 272 صفحة

: 272 صفحة التقييمات 4.4/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



انظر حولك. سترى الكثير من الأمثلة على البيع غير البيعي - من معلمة تقنع تلاميذها بالدراسة إلى قائد فريق يحفز فريقه على الأداء أو رائد أعمال يعرض فكرة مشروعه على المستثمرين.

يقدم كتاب المبيعات هذا حجة مقنعة بأن كل محترف يعمل في مجال المبيعات غير البيع.

يشرح كتاب "أن تبيع هو الإنسان" الذي ألفه عالم نفس رائد، كيف يكون البيع أسهل عندما يعلم المشتري أن الصفقة ستحسن حياته. تكيّف مع الآخرين، واخرج من منظورك أنت، وادخل في منظورهم. هذه هي الطريقة التي تعزز بها أداء المبيعات.

ويتخذ هذا الكتاب موقفًا معاكسًا لكتاب "مغناطيس المبيعات" لكيندرا لي، ويؤكد أن الأشخاص الذين يتسمون بالطموح لديهم أفضل فرصة في إدارة المبيعات. فالأشخاص الذين يوازنون بين الاستماع والتحدث مع العملاء المحتملين هم أفضل مندوبي المبيعات.

ولتحسين أداء المبيعات، يقترح بينك "المحاكاة الاستراتيجية" لكسب تأييد المشتري.

يتضمن هذا المفهوم ثلاث خطوات رئيسية:

راقب: راقب ما يفعله العميل المحتمل

الانتظار: بعد إبداء الملاحظات، انتظر اللحظة المناسبة

تضاءل: قلد ما يفعله الشخص الآخر بمهارة. ثم حاول أن تكون أقل وعياً بما تفعله أنت وانتبه إلى ما يفعله هو

وباختصار، يعزز كتاب المبيعات هذا الاعتقاد بأن بعض الأشخاص مؤهلون حقًا للمبيعات.

"في أي وقت تشعر فيه بإغراء البيع لشخص آخر، أوقف ما تفعله وراقب بدلاً من ذلك."

دانيال بينك

الوجبات الرئيسية:

تحل الأمانة والخدمة محل المبيعات لأن الإنترنت أتاح للجميع إمكانية الوصول إلى المعلومات

استخدم عبارة "نعم، و..." أثناء التحدث مع العملاء. هذا يساعدهم على الحفاظ على تركيزهم وإيجابيتهم وتفاعلهم

لا تأخذ الرفض على محمل شخصي في لعبة المبيعات الخاصة بك. في كثير من الأحيان، لا تتعلق أسباب الرفض بقدرة البائع

ما يقوله القراء:

"تحويلي حقًا. يجب على الجميع قراءة هذا الكتاب لأن الجميع "يبيع" شيئًا ما اليوم. لقد قدم دانيال بينك خدمة عظيمة للبشرية بكتابته هذا الكتاب. توضح أمثلته الكثير من توصياته المدروسة جيدًا. أوصي بشدة بشراء هذه المادة واستيعابها."

تنويه مشرف

فك شفرة إدارة المبيعات

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : جيسون جوردان، ميشيل فازانا

: جيسون جوردان، ميشيل فازانا سنة النشر : 2011

: 2011 الوقت المقدر للقراءة : 10 ساعات

: 10 ساعات المستوى الموصى به : من المتوسط إلى المتقدم

: من المتوسط إلى المتقدم عدد الصفحات : 272

: 272 التقييمات 4.4/5 (أمازون) 4.0/5 (جودريدز)



لا تكتمل قائمة أفضل كتب المبيعات إلا بذكر كتاب "كسر شيفرة إدارة المبيعات" لجيسون جوردان وميشيل فازانا.

هذا الكتاب هو الكتاب المفضل لمبيعات المنافسين ويعلمك كيفية التحكم بشكل أكبر في أداء مبيعاتك وأداء فريقك.

يتحدث المؤلفان عن كيفية انتقال المبيعات من:

الاختيار: توظيف مندوبي المبيعات ذوي الإمكانات العالية

الاستراتيجية: مساعدتهم على وضع خطط مبيعات ثاقبة لكل حساب

المهارة: تعليمهم كيفية إجراء مكالمات مبيعات فعالة

إلى ثلاثة مقومات جديدة للنجاح في عالم المبيعات الجديد:

الإدارة: خاصة الإشراف على المبيعات في الصف الأول

المقاييس: التي تتجاوز الإدارة المعتادة القائمة على النشاط

المنهجية: العمل بنهج منهجي ومنضبط

"إن توظيف مندوبي المبيعات المناسبين، ونشرهم بالطريقة الصحيحة، واستهداف العملاء المناسبين، وبيع المنتجات المناسبة هي الصيغة الوحيدة لصحة المؤسسة على المدى الطويل."

جيسون جوردان

الوجبات الرئيسية:

توظيف مندوبي المبيعات الذين يتمتعون بالقدرة على التدريب والتحفيز وملاءمة الأدوار

التدريب والتطوير من خلال تحديد الأهداف والتغذية الراجعة والجلسات المنتظمة

التركيز على مراقبة أنشطة المبيعات وتوجيهها بدلاً من التركيز على النتائج فقط

ما يقوله القراء:

"لقد أعدت على الأرجح قراءة الكتاب عشر مرات حتى الآن! إذا كنت تعمل في مجال المبيعات، فستكون على دراية كبيرة بمحتوياته، لكن المؤلفين يقومون بعمل رائع في إعطاء القارئ أمثلة وعناصر قابلة للتنفيذ وهيكل للأنشطة اليومية والمقاييس. تهانينا للمؤلفين! لقد اشتريت نسخة واحدة لكل فرد من فريق قيادة المبيعات لدي، لقد أحبوها!"

حسّن إنتاجية مبيعاتك باستخدام ClickUp

إذا كنت ترغب في الارتقاء بمستوى مبيعاتك، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة التي تكمّل معرفتك النظرية بالمبيعات. كليك أب مجموعة الإنتاجية ينشط فريق المبيعات ويجمع مسار المبيعات بالكامل معًا.

قم ببناء علاقات دائمة مع العملاء باستخدام ClickUp CRM

إن تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء هو حجر الزاوية في نجاح المبيعات. إدارة علاقات العملاء في ClickUp يتيح لك البقاء على اطلاع دائم على علاقات العملاء بطريقة بديهية وتفاعلية لإدارة خطوط أنابيب المبيعات ومشاركة العملاء والطلبات. راقب المقاييس المهمة مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط حجم الصفقة وحجم الطلب باستخدام أكثر من 10 مقاييس قابلة للتخصيص طرق عرض ClickUp وأكثر من 50 أداة للوحة التحكم

طريقة عرض مهام ClickUp لتسهيل التعاون مع العميل

ClickUp سهل الاستخدام للمبتدئين قوالب إدارة علاقات العملاء رائعة أيضًا لمندوبي المبيعات الذين يتطلعون إلى إدارة علاقات العملاء بطريقة منظمة. قم بتنظيم معلومات العميل في عرض التقويم أو القائمة. بعد ذلك، قم بسحب وإسقاط تفاصيل جهات الاتصال وإضافة الحالات لإضفاء المزيد من الشفافية على تتبع تقدمك.

إدارة العملاء، وخطوط المبيعات، وعناصر الإجراءات، وغير ذلك الكثير باستخدام قالب CRM بسيط من ClickUp في عرض القائمة

إدارة مسار المبيعات الخاص بك مع لوحة تحكم ClickUp Dashboard

هل تعلم أنه يمكنك تنفيذ بعض استراتيجيات مسار المبيعات من التسويق الداخلي باستخدام ClickUp؟ تتبع اهتمامات عملائك، وقم بتقييم وتصفية العملاء المحتملين، وراقب العملاء المحتملين، وقم بإعداد عملائك في مكان واحد باستخدام لوحة معلومات ClickUp .

قم بإعداد التقارير التي تحتاج إليها، كل ذلك في مكان واحد، على ClickUp

استخدم تقارير إدارة علاقات العملاء داخل ClickUp لتصور بياناتك في المخططات الدائرية أو الرسوم البيانية الخطية أو الرسوم البيانية الشريطية.

أتمتة عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام ClickUp

تخيّل تطبيق استراتيجيات كندرا لي الـ 14 لجذب العملاء على حملات المبيعات الخاصة بك!

استخدم منصة العمل المتكاملة من ClickUp لتبسيط حملات المبيعات والتعاون في المزيد من الفرص بين أعضاء الفريق. توفير الوقت على إدخال البيانات وحافظ على تحرك عملائك المحتملين من خلال أتمتة خطوط أنابيب المبيعات الخاصة بك باستخدام أدوات تمكين المبيعات .

لتشغيل حملات مبيعات متعددة، وأتمتة المهام بناءً على كل مرحلة من مراحل حملة المبيعات الخاصة بك، وتفعيل تحديثات الحالة لنشاط العميل، وإخطار فريقك بالخطوات التالية.

استخدم أهداف النقر لإبقاء الجميع على المسار الصحيح ومراقبة التقدم نحو تحقيق أهداف المبيعات الفردية والجماعية.

حدد مقاييس نجم الشمال الخاصة بك وحققها باستخدام ClickUp

وفر الوقت مع القوالب المعدة مسبقًا لكل مهمة مبيعات

مع ClickUp قوالب قمع المبيعات تعرف على المزيد عن عملائك وخصص عروضك لاحتياجاتهم في نقاط مختلفة في رحلة الشراء الخاصة بهم. قم بتخصيص نهج البيع الخاص بك لتقديم ما يريدونه في الوقت المناسب.

تستخدم فرق المبيعات الذكية قوالب خطة المبيعات لوضع أهداف ذات معنى، وتطوير وتعديل الاستراتيجيات للوصول إلى تلك الأهداف بسرعة، وتنظيم المعلومات في مكتبة مركزية يمكن للجميع الوصول إليها. تقرير مبيعات ClickUp الأسبوعي يسمح لمديري المبيعات بمراقبة أداء المبيعات ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة مثل نسبة تحويل العملاء المحتملين وحجم المبيعات حسب القناة. يساعدك هذا القالب على تتبع مقاييس المبيعات أسبوعيًا، وتحديد مجالات التحسين، ومشاركة الرؤى من أجل مواءمة أفضل.

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