10 شركات ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي يجب مراقبتها في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) على تغيير طريقة عملنا. يمكن الآن تنفيذ المهام التي كانت تستغرق ساعات لإكمالها يدويًا بسرعة الضوء. ⚡

حسناً، ربما ليس بهذه السرعة، ولكنك فهمت المغزى.

لقد أحدثت شركة OpenAI، وهي شركة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، ثورة في كيفية توليد المحتوى المكتوب والصور. ولكن هناك شركات ناشئة أخرى تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات مختلفة وبطرق مبتكرة.

لقد جمعنا لك 10 من هذه الشركات الناشئة المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم كل منها أدوات فريدة لتغيير أسلوبك في العمل. من التصميم إلى التمويل إلى إعادة تدوير النفايات، تستخدم هذه الشركات الذكاء الاصطناعي لتسهيل التحليلات التنبؤية, اتخاذ القرارات بشكل أكثر ذكاءً وعمليات أكثر كفاءة بشكل عام.

بغض النظر عن العمل الذي تقوم به والمجال الذي تعمل فيه، ستجد في هذه القائمة شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تحل مشكلة تعاني منها حالياً. لذا، إذا كان لديك فضول لمعرفة ما هو موجود في عالم الذكاء الاصطناعي بالنسبة لك، فانتظر حتى النهاية - فلدينا أداة إضافية مجانية في انتظارك. 🎁

ما الذي يجب أن تبحث عنه في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؟

عند التفكير في منتجات الذكاء الاصطناعي لدمجها في سير عملك الشخصي والعملي، إليك ما يجب أن تبحث عنه:

يحل مشاكلك: أولاً، هل تعمل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هذه على حل مشكلة تعاني منها؟ إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تجعل حياتك اليومية أسهل

أولاً، هل تعمل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هذه على حل مشكلة تعاني منها؟ إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تجعل حياتك اليومية أسهل سهلة الاستخدام: إذا كان استخدامها يسبب صداعًا، فهي لا تستحق ذلك. ابحث عن شيء يسهل استخدامه ويتناسب مع سير عملك الحالي دون عناء

إذا كان استخدامها يسبب صداعًا، فهي لا تستحق ذلك. ابحث عن شيء يسهل استخدامه ويتناسب مع سير عملك الحالي دون عناء فعالة من حيث التكلفة: فكر فيما ستحصل عليه مقابل ما ستدفعه. يجب أن تكون الأداة منطقية بالنسبة لميزانيتك وأن تضيف قيمة، سواء كانت توفر لك الوقت أو تعزز إنتاجيتك

فكر فيما ستحصل عليه مقابل ما ستدفعه. يجب أن تكون الأداة منطقية بالنسبة لميزانيتك وأن تضيف قيمة، سواء كانت توفر لك الوقت أو تعزز إنتاجيتك التكامل: يجب أن تتكامل أداة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بسهولة مع الأدوات والأنظمة الأخرى التي تستخدمها. ويضمن التكامل السلس سير عمل أكثر سلاسة ويقلل من منحنى التعلم

يجب أن تتكامل أداة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بسهولة مع الأدوات والأنظمة الأخرى التي تستخدمها. ويضمن التكامل السلس سير عمل أكثر سلاسة ويقلل من منحنى التعلم الدعم: هذا أمر بالغ الأهمية، خاصةً عند التعامل مع الأدوات المتقدمة. ابحث عن الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي التي لديها موارد شاملة ومنتديات مجتمعية قوية ودعم عملاء سريع الاستجابة

أفضل 10 شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي ملخص لأفضل 10 شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تستحق الاطلاع عليها. بالنسبة لكل شركة ناشئة، سنغطي ما تقوم به، والمشاكل التي تحلها، والميزات البارزة لمنتجاتها.

تابع القراءة للتعرف على هذه الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن تتناسب منتجاتها مع سير عملك.

1. DeepL

عبر DeepL إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تستحق المشاهدة هي DeepL. إنها أداة ترجمة بالذكاء الاصطناعي تستفيد من نماذج لغوية كبيرة لترجمة النصوص والملفات (TXT وDOCX وPPTX وPDF) بأكثر من 30 لغة. وإذا كنت قد قمت بتنسيق مستنداتك قبل الترجمة، فلا داعي للقلق - لن يعبثDeepL بها.

يمكنك استخدام DeepL على الويب أو تنزيله على أجهزة ويندوز أو ماك أو كروم أو iOS أو أندرويد. لديهم أيضاً ملحقات كروم وفايرفوكس وإيدج لتجربة تصفح أفضل. وإذا كنت مطورًا، يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم لإضافة ميزات الترجمة و تعزيز كفاءة التعليمات البرمجية في تطبيقاتك.

DeepL أفضل الميزات

احصل على دقة ترجمة أعلى بكثير مقارنة بالأدوات الأخرى مثل Google وMicrosoft وAmazon Translate 🎯

إنشاء مسارد مصطلحات متعددة لترجمة المصطلحات والمصطلحات الخاصة بالصناعة

التبديل بين النغمات الرسمية وغير الرسمية لترجمتك

استخدام القاموس المدمج للحصول على سياق أفضل حول المصطلح من خلال المرادفات وأمثلة على الجمل

DeepL القيود DeepL

DeepL Pro يعمل حاليًا في 36 دولة

تحتاج إلى شراء DeepL Pro لتحديد نغمة الترجمات وتحرير المستندات المترجمة

#### DeepL الأسعار

DeepL مترجم: مجانًا

مجانًا DeepL Pro Starter: 10.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

10.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم DeepL برو متقدم: 34.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

34.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم DeepL Pro Ultimate: 68.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

68.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم DeepL API مجانًا: مجانًا

مجانًا DeepL API Pro: 5.49 دولار/شهرًا + السعر على أساس الاستخدام

5.49 دولار/شهرًا + السعر على أساس الاستخدام DeepL واجهة برمجة التطبيقات للأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

#### DeepL التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

2. سينثيا

عبر Synthesia Synthesia هو مولد فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم العميق لتحويل النصوص والنصوص إلى مقاطع فيديو جذابة - دون الحاجة إلى الظهور أمام الكاميرا أو امتلاك أي مهارات تحرير. إذا لم يكن لديك نص لتبدأ به، فلا داعي للقلق. يمكن ل Synthesia إعداد نص لك، فقط أخبره بموضوعك والجمهور المستهدف.

وإذا كنت ترغب في الغوص مباشرةً في إنشاء مقاطع الفيديو، فهناك قوالب للجميع - من الطلاب الذين يتطلعون إلى إنشاء محتوى تعليمي إلى فرق التسويق الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو ترويجية.

يعد تخصيص الفيديو الخاص بك أمرًا بسيطًا مثل تجميع مجموعة الشرائح. أنت حر في إضافة النصوص والأشكال والصور وتسجيلات الشاشة وبعض الموسيقى الخلفية أيضًا! 🎶

أفضل ميزات #### أفضل ميزات برنامج "سينثيا"

دعوة الضيوف لترك تعليقاتهم وملاحظاتهم على مقاطع الفيديو

تصدير مقاطع الفيديو كملفات MP4 أو تضمينها على موقع الويب الخاص بك لتحديثها تلقائيًا بإصدارات جديدة

تمكين التسميات التوضيحية المغلقة عند تصدير مقاطع الفيديو

اختر من بين المئات من الصور الرمزية الشبيهة بالبشر والأصوات الطبيعية (بلغات ولهجات متعددة) لمقاطع الفيديو الخاصة بك أو قم بإنشاء صور رمزية وصوت مخصص

قيود التضمين التلقائي

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

مزامنة شفاه الصورة الرمزية ليست سلسة جدًا للغات غير الإنجليزية

تسعير #### تسعير سينثيسيا

المبتدئ: 29 دولارًا/شهرًا (محرر واحد وثلاثة ضيوف)

29 دولارًا/شهرًا (محرر واحد وثلاثة ضيوف) المبدع: 89 دولارًا/شهرًا (محرر واحد وخمسة ضيوف)

89 دولارًا/شهرًا (محرر واحد وخمسة ضيوف) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

3. الإطار

عبر الإطار تخيل أن تكون قادرًا على قياس رضا العملاء بدقة وتحديد مشكلات العملاء بدقة دون إرسال مجموعة من الاستبيانات (وينتهي بك الأمر بإجابات عامة). إن منصة Frame لذكاء العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل هذا الأمر ممكناً.

فهي تتصل بمزودك الحالي للتذاكر وإدارة علاقات العملاء، وتقوم بفهرسة جميع المحادثات، وتستخدم خوارزميات تنبؤية لتقييم مشاعر العملاء من هذه التفاعلات. وإذا استشعرت المنصة أن أحد العملاء على وشك القفز من السفينة، فستقوم بتنبيهك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبقاء عملائك سعداء. 🤩

أفضل ميزات الإطار

ربط إطار مع البرامج الشائعة مثل Zendesk و Intercom و Freshdesk و Help Scout و Slack و Salesforce

استخدم أداة الإبلاغ عن التكاليف لتتبع النفقات المرتبطة بتذاكر العملاء وحساب وفورات التكاليف تلقائياً عند تنفيذ التغييرات

عرض الموضوعات الشائعة، ومشاركة العملاء، وأداء الفريق على لوحة التحكُّم الخاصة بك

الوصول إلى فريق دعم سريع الاستجابة وموثوق به كلما واجهتك مشكلة وتحتاج إلى مساعدة

قيود الإطار

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

قد تبدو واجهة المستخدم مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير الإطار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الإطار

G2: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1+ تقييم)

4. جاسبر

عبر جاسبر جاسبر هو أداة الذكاء الاصطناعي للمسوقين بالعمولة وفرق التسويق والوكالات. يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء نسخ للمدونات والإعلانات وحملات البريد الإلكتروني, مواقع التجارة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي 📱

الشيء الرائع في Jasper هو أنه يمكنك تدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة به على الكتابة بصوت علامتك التجارية - كل ما عليك فعله هو تزويده بمحتوى من موقعك الإلكتروني أو مستندات شركتك. وإذا كنت ترغب في الحصول على بعض الصور الرائعة لتتماشى مع نسختك، فسيقوم مولد الصور الأصلي للذكاء الاصطناعي بفرزها.

أفضل ميزات جاسبر

إعادة توظيف المحتوى لمنصات متعددة

قم بتثبيت امتداد جاسبر لمتصفح كروم حتى تتمكن من استخدامه في المكان الذي تريده

الوصول إلى جمهور عالمي من خلال إنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

استخدم روبوت الدردشة الآلي الأصلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن الموضوعات وطرح الأفكار

قيود جاسبر

يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان استخدامه

هناك عدم دقة في بعض الأحيان في المحتوى الذي تم إنشاؤه

ميزات التعاون في المستندات ودليل الأنماط متاحة فقط في خطة العمل

تسعير جاسبر

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا (مقعد واحد وصوت واحد للعلامة التجارية)

49 دولارًا شهريًا (مقعد واحد وصوت واحد للعلامة التجارية) المحترف: 69 دولارًا شهريًا (خمسة مقاعد وثلاثة أصوات)

69 دولارًا شهريًا (خمسة مقاعد وثلاثة أصوات) الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

5. يويزارد

عبر يويزارد Uizard هي أداة تصميم تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء إطارات سلكية وصفحات هبوط وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال، دون خبرة في التصميم. هناك العديد من الطرق للبدء. ابدأ من صفحة بيضاء، أو استخدم أحد قوالب واجهة المستخدم الخاصة بهم، أو حوّل لقطات الشاشة إلى تصميمات قابلة للتعديل، أو دع أداة Autodesigner تحوّل كلماتك تلقائيًا إلى تصميمات لواجهة المستخدم. ✨

يجعل محرر السحب والإفلات من السهل تخصيص تصميماتك بالنصوص والأيقونات والصور والأزرار والنماذج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بناء رحلات المستخدم الخاصة بك عن طريق ربط الشاشات ببعضها البعض. وعندما تريد أن ترى كيف يعمل تصميمك، ما عليك سوى الانتقال إلى وضع المعاينة لرؤيته أثناء العمل.

أفضل ميزات المعالج

استيراد الشاشات من Figma و Sketch و Adobe XD

تصدير التصميمات إلى ملفات SVG و JPG و PNG و PDF

احصل على صور لنماذجك بالحجم الطبيعي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو مكتبة Unsplash الأصلية، أو الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

ادعُ أعضاء الفريق عبر البريد الإلكتروني وامنحهم صلاحية الوصول إلى المصمم أو العارض

قيود المعالج

تقتصر الخطة المجانية على مشروعين وخمس شاشات لكل مشروع و10 قوالب مجانية

يخطئ Autodesigner أحيانًا أو يسيء تفسير بعض الكلمات الرئيسية في مطالبات المستخدم عند إنشاء الإخراج النهائي

أسعار المعالج

مجاني

المحترف: 19 دولارًا شهريًا لكل منشئ محتوى

19 دولارًا شهريًا لكل منشئ محتوى الشركات: 49 دولارًا شهريًا لكل منشئ (تُدفع سنويًا فقط)

49 دولارًا شهريًا لكل منشئ (تُدفع سنويًا فقط) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات المعالج

G2: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

6. بارع

عبر بارع تخيل وجود روبوتات تعرف كيفية استخدام البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. فبدلاً من أن تقوم بالمهام بنفسك، يمكنك ببساطة أن تخبر الروبوت بما يجب القيام به. قد تبدو هذه الفكرة وكأنها شيء من المستقبل، ولكن هذا بالضبط ما تحاول شركة Adept الناشئة في سان فرانسيسكو للذكاء الاصطناعي تحويله إلى واقع. 🪄

لبدء الأمور، تعمل Adept على أول منتج لها: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة سير العمل في تطبيقات الويب. يتم إنشاء مهام سير العمل هذه من سلسلة من الخطوات مثل الانتقال إلى عنوان URL، والنقر، والكتابة، والتمرير، و تشغيل التعليمات البرمجية . ويمكنك تشغيل مهام سير العمل من خلال إنشائها أولاً من الصفر أو تخصيص أي من مهام سير عمل Adept المبنية مسبقًا.

أفضل ميزات Adept

استخدم مهام سير العمل الجاهزة لتنفيذ إجراءات مثل التحقق من توافر المخيمات، والعثور على البيانات المالية للشركات العامة، واستكمال مسح سوق العقارات

تصفح محرر سير العمل البسيط بسهولة، حتى لو كنت مبتدئًا

إنشاء مهام سير العمل من خلال سرد الخطوات بلغة طبيعية

القيود المتقدمة

لا يوجد سوى عدد قليل من مهام سير العمل الجاهزة

قد لا تعمل عمليات سير العمل الآلية دائمًا كما هو متوقع

ليست متاحة للجمهور حتى الآن، لذا عليك الانضمام إلى قائمة الانتظار

تسعير متقن

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الخبراء

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد مراجعات

7. موفووركس

عبر الأعمال المتحركة يستغرق التنقل بين عشرات تطبيقات الأعمال للوصول إلى المعلومات وتنفيذ المهام وقتاً طويلاً ويبطئ إنتاجية فريقك. أدخل Moveworks. إنها منصة ذكاء اصطناعي للمحادثة تتصل بأنظمة أعمالك وتساعد فريقك على تسريع سير العمل.

هل تحتاج إلى العثور على مقالة معرفية؟ هل تريد حجز إجازة؟ هل تريد إكمال نموذج طلب؟ أو الموافقة على طلب تغيير؟ ما عليك سوى أن تسأل Moveworks بلغة واضحة، وسيتولى تنفيذ هذه المهام نيابةً عنك. 💪

أفضل مزايا موفووركس

الوصول إلى المعلومات وتنفيذ المهام بأي لغة من أكثر من 100 لغة مدعومة

تلقي إشعارات مهمة عبر جميع تطبيقات أعمالك مباشرة في محادثتك

بث التحديثات عبر أقسام محددة أو شركتك بالكامل

قم بتوصيل Moveworks بأكثر من 150 تطبيق SaaS مثل Salesforce وZendesk وFreshservice وClickUp وSlack

قيود Moveworks

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

يقول بعض المستخدمين أن فريق الدعم بطيء الاستجابة في بعض الأحيان

تسعير Moveworks

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Moveworks التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة)

4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

8. ألفا سينس

عبر ألفا سينس قد يبدو إجراء أبحاث السوق أمرًا مرهقًا للغاية، خاصةً عندما تضطر إلى البحث في محركات البحث، والبحث في مصادر متعددة، وتجميع معلومات مجزأة. AlphaSense هي شركة تقنية تتصدى لهذه المشكلة.

وهي عبارة عن أداة بحث وذكاء سوقي لمحترفي الشركات والخدمات المالية لإجراء بحث عميق في السوق في جزء صغير من الوقت. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اكتشاف وتلخيص واستخراج الرؤى ذات الصلة التي تحتاجها لأبحاثك.

أفضل ميزات AlphaSense

احصل على تحديثات يومية عن الشركات والموضوعات والمجالات التي تهمك على لوحة التحكم الخاصة بك

الوصول إلى أكثر من 10,000 مصدر عام وخاص، بما في ذلك تقارير الوسطاء والأرباح ومكالمات الخبراء وتقارير المحللين

اكتشف رؤى تفصيلية عن شركات الأسهم العامة والخاصة، بما في ذلك التمويل والاكتتابات العامة الأولية والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والتقييم 📊

تصفية نتائج البحث لإظهار مستندات الشركة الداخلية أو الأخبار أو البيانات من مصادر محددة فقط

قيود ألفا سينس

هناك تكاملات أصلية محدودة

المنصة بطيئة بعض الشيء في تحديث آخر أخبار السوق والتقارير البحثية

لا توجد خطة مجانية، ويتعين عليك تقديم تفاصيل عملك للوصول إلى نسخة تجريبية مدتها أسبوعان

أسعار ألفا سينس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ألفا سينس

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات

9. تومي

عبر تومي يجعل برنامج Tome للعروض التقديمية المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنشاء الشرائح أمرًا سهلاً للغاية. ابدأ بنموذج، أو حتى أفضل من ذلك، ما عليك سوى وصف موضوع العرض التقديمي الخاص بك، ودع Tome ينشئ لك مجموعة شرائح فريدة من نوعها مزودة بالنصوص والصور ذات الصلة.

إذا لم تكن راضيًا عن الإخراج، فلا داعي للقلق، يمكنك الدردشة مع Tome لتعديل وتعديل الأشياء حتى تصبح مناسبة تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين شرائحك عن طريق تغيير القوالب وإضافة الجداول وسحب المحتوى من تطبيقات خارجية مثل Figma وAirtable وTwitter وYouTube وMiro.

أفضل ميزات تومي ناو

استخدام Tome بأي لغة من 10 لغات بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية

تحويل المستندات إلى عرض تقديمي مع صور مطابقة

مشاركة الروابط إلى عروض Tome التقديمية وتتبع عدد الأشخاص الذين شاهدوها

ادعُ أعضاء الفريق وتعاون معهم في مجموعات الشرائح

قيود تومي

يفتقر Tome إلى الميزات المتقدمة مثل الإملاء والرسوم البيانية والرسوم المتحركة

لا تسمح لك الباقة المجانية بتصدير مجموعات شرائح Tome كملفات PDF

تسعير تومي

مجاني

المحترفين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

بعض التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2 تقييمات)

4.8/5 (2 تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات

10. إيه إم بي روبوتكس

عبر AMP Robotics لقد تحدثنا حتى الآن عن شركات التكنولوجيا ومساعدات الذكاء الاصطناعي التي تحل المهام اليومية البسيطة. من ناحية أخرى، تستخدم شركة AMP Robotics قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمعالجة شيء أكبر: إعادة تدوير النفايات. تقع في قلب شركة AMP Robotics أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، AMP Neuron، المصممة لتحديد أنواع مختلفة من المواد القابلة لإعادة التدوير في مجاري النفايات.

تعمل AMP Neuron بأداة رؤية AMP Robotics وأذرع روبوتية. تلتقط أداة الرؤية الحاسوبية صورًا للنفايات، وتحدد Neuron كل نوع من أنواع المواد، وترشد الأذرع الروبوتية إلى كيفية فرز النفايات.

AMP الروبوتات أفضل الميزات

تحسين الأداء من خلال نظام فرز أسرع وأكثر دقة

يحقق وفورات في التكاليف على المدى الطويل من خلال تقليل نفقات العمالة وزيادة قيمة المواد المفروزة

العمل مباشرةً مع فريق AMP لضمان عمل المنتج دائمًا بأعلى كفاءة

AMP الروبوتات القيود

يتطلب نشر تقنية الذكاء الاصطناعي من AMP Robotics استثمارًا أوليًا كبيرًا 💰

قد تؤدي الصيانة والإصلاحات الدورية للتكنولوجيا إلى زيادة النفقات التشغيلية

AMP الروبوتات التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

#### AMP الروبوتات التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات

لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد تقييمات

أخرى أدوات الذكاء الاصطناعي

إلى جانب أفضل شركات الذكاء الاصطناعي التي قمنا بتغطيتها، هناك أدوات مثل ClickUp التي تستحق الذكر. على الرغم من أنها ليست شركة ناشئة خاصة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها تحتوي على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة التي تجعل إدارة المشاريع والمهام أسهل بكثير.

سواء كنت إدارة فريق أو تنظيم مشاريع شخصية، فإن فهم قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp يمكن أن يكون إضافة قيّمة لمجموعة أدواتك. دعنا نلقي نظرة فاحصة على ما يقدمه ClickUp. 👀

انقر فوق ClickUp AI

هو أداة كتابة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى جعل عملية الكتابة أكثر سلاسة. فهي تولد المسودات الأولى بناءً على المطالبات التي تقدمها. ولكن إذا لم تكن مستعدًا لإنشاء مطالبات من الصفر، فاستخدم أيًا من مطالبات ClickUp AI التي يزيد عددها عن 100 مطالبة قائمة على الأدوار لمساعدتك.

لذا، لنفترض أنك تعمل في مجال التسويق، فإن مطالبات ClickUp الجاهزة تجعل من السهل إنشاء عناوين المدونات والمنشورات ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية وخطط الفعاليات وغير ذلك الكثير. إلى جانب إنشاء المحتوى، يمكنك استخدامه لتصحيح أخطاء الكتابة، وضبط النغمة، وتلخيص النصوص الطويلة، وحتى تحويلها إلى مهام.

مع ميزات ClickUp القوية لإدارة المشاريع، يمكنك بسهولة إدارة هذه المهام - بغض النظر عما إذا كنت تعمل في مجال الإنشاءات أو الرعاية الصحية، أو مجال الخدمات القانونية . عيّن المهام لأعضاء الفريق، وحدد مستويات الأولوية، وأضف المواعيد النهائية. وإذا كنت لا ترغب في التعامل مع هذه الخطوات في كل مرة، فقم بإعداد أتمتة ClickUp للتعامل مع ذلك نيابةً عنك ... بكل سهولة!

أفضل ميزات #### ClickUp

ربط ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق خارجي

تصور تقدم مهامك وعبء عمل فريقك باستخدام المخططات والرسوم البيانية 📈

تواصل مع فريقك من خلال الدردشة الأصلية وتعليقات المهام مع النص والصوت وتسجيلات الشاشة

تعاون على الأفكار والمستندات في الوقت الفعلي باستخدام سبورة ClickUp البيضاء ومستندات ClickUp Docs

ابدأ في إدارة مشاريعك باستخدام أي من أكثر من 1,000 نموذج

قيود ClickUp

تقيد الباقة المجانية الوصول إلى ClickUp AI

بعض الميزات على الويب وإصدارات سطح المكتب غير متوفرة على الهاتف المحمول

تسعير ClickUp

مجانية للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

## قوة الذكاء الاصطناعي في متناول يدك

من خلال تسخير قوة هذه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكنك تبسيط المهام وإنجاز المزيد في وقت أقل واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات التي تقربك من تحقيق أهدافك.

إذا كنت تبحث عن حل شامل لتعزيز إنتاجيتك الشخصية وإنتاجية فريقك، فعليك بالاطلاع على ClickUp، فمن خلال منصة إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبح إنجاز مهامك الشخصية ومهام فريقك أسهل بكثير وأكثر متعة. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً واختبر بشكل مباشر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في طريقة عملك. 🦾