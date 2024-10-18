أفضل 10 برامج لتتبع المستخدمين في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

لقد زادت الشركات من تركيزها على أكبر مصدر للتعلم، ألا وهو عملائها. تعتمد الشركات الحديثة بشكل كبير على برامج تتبع العملاء لتحسين فهمهم للمستخدمين.

تسمح برمجيات تتبع العملاء أو المستخدمين لفرق المنتجات والتسويق بدراسة رحلة العميل عن كثب، بدءًا من تفضيلاته في كل نقطة اتصال إلى وقت وكيفية خروجه من مسار المبيعات.

ثم تستخدم الشركات هذه البيانات من أجل صنع قرارات العمل الرئيسية أو إنشاء ميزة جديدة، أو مراجعة رسائلهم.

في الواقع، يعد تطوير المنتجات "التي يقودها المستخدم" ظاهرة تمارس على نطاق واسع اليوم وتساعد الشركات على تخصيص العلاقات مع العملاء وتصبح أكثر تركيزًا على العملاء.

ما هو تتبع المستخدم؟

تتبع المستخدم هو عملية جمع بيانات سلوك المستخدم وتخزينها وتحليلها. أثناء تنقل المستخدمين في تطبيقك أو موقعك الإلكتروني، يمكنك استخدام أدوات لتتبع سلوكهم.

عادةً ما تجمع أدوات تتبع المستخدم المعلومات المتعلقة بما يلي:

تحليلات الويب، والتي تتضمن مشاهدات الصفحة وقنوات الاستحواذ ومدة الجلسة

والتي تتضمن مشاهدات الصفحة وقنوات الاستحواذ ومدة الجلسة تحليلات السلوك، بما في ذلك مشاعر المستخدم، وتفاعل المستخدم، وتجربة المنتج

بما في ذلك مشاعر المستخدم، وتفاعل المستخدم، وتجربة المنتج اختبار المستخدم مثل أبحاث قابلية الاستخدام، ومقابلات المستخدمين، وإدارة الجمهور

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع المستخدم؟

مثل معظم البرامج، يعتمد قرار الشراء إلى حد كبير على متطلباتك وأهداف عملك. ومع ذلك، هناك بعض الأساسيات التي يجب أن تبحث عنها.

الميزات: أولاً، حدد تحليلات المستخدم التي ترغب في تتبعها - أداء الموقع الإلكتروني، تجربة المنتج, سلوك المستخدم أو كل شيء. بناءً على ذلك، اختر الأداة التي تفي بمتطلباتك المحددة الدقة: تؤدي التقارير غير الدقيقة أو المضللة إلى قرارات غير صحيحة. قم بإجراء العناية الواجبة بشأن دقة البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة برنامج تتبع المستخدم خصوصية البيانات: تأكد من أن البرنامج الذي تختاره يحترم خصوصية المستخدم، ويتوافق مع جميع لوائح حماية البيانات المعمول بها، ويخفي هوية البيانات، ويطلب موافقة المستخدم القابلية للتطوير: اختر برنامجًا يتناسب مع نمو أعمالك ويتوافق مع الاحتياجات المتغيرة سهولة الاستخدام: آخر ما تحتاج إليه هو واجهة مستخدم ثقيلة أو قديمة أو نظام تصفح معقد. اختبر ما إذا كانت منصة اختبار المستخدم بديهية وسهلة الإعداد واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات: تأكد من أن الأداة التي اخترتها تتكامل بسلاسة مع بقية مجموعتك التقنية

أفضل 10 برامج لتتبع المستخدمين لاستخدامها في عام 2024

على الرغم من وجود العديد من أدوات تتبع المستخدمين في السوق اليوم، إليك قائمة بأفضل 10 أدوات.

1. Dynatrace

عبر ديناتريس إن ما يميز Dynatrace هو مدى قدرته على دمج تتبع المستخدم مع نظام بيزوبس و أداة DevOps s.

يوفر هذا الحل لفرق تكنولوجيا المعلومات إمكانية مراقبة البنية التحتية واختبار التطبيقات والأمان والمراقبة على مستوى التعليمات البرمجية. كما أنه يمكّن فرق العمل من مراقبة المستخدم في الوقت الفعلي، وتحليلات سلوك المستخدم، وتحليلات اعتماد الميزات.

أفضل ميزات Dynatrace

مراقبة البنية التحتية والتطبيقات والخوادم والمستخدمين من مكان واحد

تحليل سلوك المستخدم عبر المواقع، والمتصفحات، وأنواع الأجهزة

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال والإيرادات والتوجهات باستخدام بيانات المستخدم السياقية

تتبع السبب الجذري للتهديدات والحوادث

قيود Dynatrace

أبلغ العديد من المستخدمين الجدد عن وجود منحنى تعليمي حاد

يفتقر لخيارات التخصيص الجاهزة

قد يجد بعض المستخدمين أنه مكلف

تسعير Dynatrace

مراقبة المستخدم الحقيقي: 0.00225 دولار لكل جلسة

تقييمات ومراجعات Dynatrace

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 45 تقييم)

2. داتادوج

عبر داتادوج Datadog هي خدمة مراقبة نشاط المستخدم المستندة إلى السحابة والتي توفر رؤية كاملة لكيفية تفاعل المستخدمين مع موقعك الإلكتروني وتطبيقك من الأمام والخلف.

صُممت Datadog لمديري ومهندسي تكنولوجيا المعلومات، وتوفر Datadog مراقبة حقيقية للمستخدم والبنية التحتية. تساعد الشركات على اكتساب رؤى حول سلوك المستخدم مع منحهم تجربة آمنة في نفس الوقت.

يتيح لك Datadog أيضًا تشغيل عمليات المحاكاة لاختبار رحلات المستخدم عبر المتصفحات لاكتشاف الأخطاء ومواطن الخلل.

Datadog أفضل الميزات

مراقبة سلوك المستخدم في الوقت الفعلي على كل من المتصفحات والأجهزة المحمولة

تصور البيانات باستخدام المخططات ولوحات المعلومات والتقارير المخصصة

الحصول على تنبيهات بشأن جميع الحوادث وإنشاء استجابات تلقائية

تحديد السبب الجذري للأمور الحيوية الأساسية للويب مثل بطء سرعة التحميل

قيود Datadog

عدم وجود عمق وتفصيل في التقارير

اختبار تطبيقات الهاتف المحمول محدود

المنصة مكلفة نسبيًا

مشاكل في دعم العملاء

تسعير Datadog #### تسعير Datadog

RUM: يبدأ من 1.50 دولار لكل 1000 جلسة شهريًا

يبدأ من 1.50 دولار لكل 1000 جلسة شهريًا RUM وإعادة تشغيل الجلسات: يبدأ من 1.80 دولار لكل 1000 جلسة شهريًا

تقييمات ومراجعات Datadog #### تقييمات ومراجعات Datadog

G2 : 4.3/5 (أكثر من 430 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.5/5 (230+ تقييم)

3. مدير أحداث الأمان Solarwinds Security Event Manager

عبر سولارويندز إن Solarwinds Security Event Manager ليس برنامجًا نموذجيًا لتتبع المستخدم مصمم لفرق المنتج أو التسويق. وبدلاً من ذلك، فهو أداة DevOps مصممة لمديري تكنولوجيا المعلومات مع التركيز القوي على الأمن.

يتتبع برنامج Solarwinds Security Event Manager سلوك المستخدم لتحليل السلوك المشبوه أو التهديدات التي يتعرض لها موقعك الإلكتروني أو البنية التحتية لنشاطك التجاري عبر الإنترنت. لاستخدامه، تحتاج إلى قدر من المعرفة التقنية والترميزية.

بصرف النظر عن هذا، يساعدك Solarwinds Security Event Manager أيضًا على تتبع نشاط الموظفين على أصول الشركة وأجهزتها.

أفضل ميزات Solarwinds

أتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها عند إطلاق الإنذارات الشائعة

استخدام قوالب التقارير المضمنة للامتثال للوائح مثل PCI DSS وGLBA وSOX وNERC CIP وHIPAA

تحليل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديك بحثاً عن الحوادث الأمنية ونقاط الضعف

قيود Solarwinds

يمكن أن يكون إنشاء التنبيهات عملية مملة

يتطلب أشخاصًا ذوي مهارات تقنية أو مديري تكنولوجيا المعلومات للتنفيذ

خيارات تخزين محدودة

تسعير #### أسعار سولارويندز

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Solarwinds

G2: 4.0/5 (أكثر من 65 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 65 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. كيسميتريكس

عبر كيسميتريكس Kissmetrics هي منصة لتحليل سلوك المستخدم تقدم للشركات مجموعة شاملة من الميزات للمساعدة في تتبع سلوك المستخدم الفردي. وهي واحدة من المنصات الوحيدة التي تركز على العلاقة بين سلوك المستخدم والإيرادات.

توفر Kissmetrics مجموعة متنوعة من التقارير الملائمة للأعمال مثل مسارات التحويل، وتقسيم النشاط حسب الإيرادات، ومسارات رحلة العميل.

أفضل ميزات Kissmetrics

احصل على رؤى حول إيراداتك وقيمة عمر العميل ومعدل الزبد

تتبع استخدام الميزات والمستخدمين النشطين ومشاهدات الصفحة والمبالغ المستردة والمزيد

استخدم البيانات الأولية واستعلامات SQL لفحص سلوك المستخدم عن كثب

حلل سير عمل الميزات وحدد الأماكن التي يتوقف فيها المستخدمون عن استخدام الميزات

قيود كيسميتريكس

قد يكون تلخيص البيانات وإنشاء التقارير أمرًا صعبًا

قد تكون التخصيصات معقدة

يميل النظام الأساسي إلى التحميل ببطء عند التعامل مع عدد كبير من الأحداث

تسعير Kissmetrics

الدفع حسب الاستخدام: يبدأ من 0.0025 دولار لكل حدث

يبدأ من 0.0025 دولار لكل حدث الفضي: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الذهبي: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا البلاتيني: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Kissmetrics

G2: 4.1/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. بيضة مجنونة

عبر مخبأ بدء التشغيل Crazy Egg هو برنامج سهل الاستخدام لتتبع زوار الموقع الإلكتروني مع ميزات مثل تقارير حركة المرور والتسجيلات وتقارير السلوك. يحتوي النظام الأساسي على وظائف محدودة متداخلة داخل واجهة مستخدم نظيفة، مما يجعله خيارًا جيدًا للمبتدئين والشركات الصغيرة.

الميزة المثيرة في Crazy Egg هي "اللقطات"، والتي تمنحك خمسة تقارير لكل صفحة هبوط - خرائط الحرارة، وخرائط التمرير، وتقارير قصاصات الورق، وتقارير التراكب، وتقارير القوائم. يمكن مقارنة هذه اللقطات وتصديرها ومشاركتها مع أعضاء الفريق الآخرين.

أفضل ميزات #### Crazy Egg

الحصول على جميع وظائف تحليلات الموقع الإلكتروني الأساسية مثل خرائط الحرارة، وخرائط التمرير، وتتبع الأخطاء

فهم سلوك المستخدم مثل تتبع النقرات وتتبع الإحباط وحركة الفأرة

تحليل العناصر القابلة للنقر مثل الروابط والأزرار وحتى النماذج

قيود Crazy Egg

ميزة إعداد التقارير محدودة للغاية

مكلفة نسبيًا

تسعير كريزي إيغ

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا عادي: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الإضافي: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا المحترف: 249 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Crazy Egg

G2: 4.2/5 (108 تقييمات)

4.2/5 (108 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (82 تقييم)

6. ماتومو

عبر ماتومو Matomo (المعروف سابقًا باسم Piwik) هو بديل مفتوح المصدر لأدوات تحليلات الويب الشائعة مثل Google Analytics وHotjar لتتبع زوار الموقع الإلكتروني. Matomo هي أيضًا واحدة من أدوات تتبع مستخدمي الموقع الإلكتروني الوحيدة التي توفر حلًا محليًا وملكية للبيانات بنسبة 100%.

باعتبارها واحدة من الأدوات القليلة المفتوحة المصدر لتتبع زوار الموقع الإلكتروني، يمكن لمستخدمي Matomo الانضمام إلى مجتمع مزدهر من المسوقين والمطورين للإجابة عن الأسئلة وتقديم المشورة بشأن تحليلات العملاء وأبحاث السوق.

أفضل ميزات ماتومو

استخدم خرائط الحرارة، ومسارات التحويل، وتحليلات الإعلانات، والمزيد لفهم أداء موقعك الإلكتروني بشكل أفضل

امتلك 100% من البيانات التي تم جمعها على المنصة

احصل على تقارير دقيقة بدون أخذ عينات من البيانات

اكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية استجابة زوار موقعك الإلكتروني لمحتوى الصوت والفيديو الخاص بك

قيود ماتومو

لا يتكامل مع منصات جوجل للتسويق

أداة ماتامو الداخلية معقدة

قد يكون التخصيص وتصور البيانات أمرًا صعبًا

تسعير ماتومو

في مكان العمل : مجانًا

: مجانًا سحابة: 19 دولارًا شهريًا

ماتومو التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 85 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 55 تقييم)

7. أب ديناميكيات

عبر ديناميكيات التطبيقات يُستخدم AppDynamics في المقام الأول لمراقبة البنية التحتية، ويقدم بعض الميزات الرئيسية لتتبع المستخدمين. وهي تشمل تقارير استخدام الموقع الإلكتروني، ومراقبة متصفح المستخدم النهائي والجوال، ومعدلات التحويل.

يمكن أيضًا استخدام أداة تتبع الزوار كبرنامج مراقبة للموظفين في حالات الاستخدام الداخلي.

يوفر AppDynamics أيضاً مراقبة تركيبية لاستكشاف مواطن الخلل والأخطاء وإصلاحها، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة مواقعهم الإلكترونية من النهاية الخلفية لضمان تجربة مستخدم سلسة وسلسة.

أفضل ميزات AppDynamics

مراقبة موقعك الإلكتروني وتطبيقك وبنيتك التحتية في منصة واحدة

قم بتحسين تجربتك الرقمية من خلال رؤى متعمقة لرحلة العميل

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي لتقارير الحوادث

تابع ما يحدث على الواجهة الأمامية والخلفية لموقعك الإلكتروني

قيود AppDynamics

يتطلب معرفة جافا سكريبت وتدريباً على النظام الأساسي لتشغيله

معظم الوظائف غير ضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

يمكن أن تصبح باهظة الثمن بمرور الوقت

تسعير AppDynamics

مراقبة البنية التحتية : 6 دولارات شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

: 6 دولارات شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية قسط : 6 دولارات شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

: 6 دولارات شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية المؤسسات : 33 دولارًا شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

: 33 دولارًا شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية مؤسسة ل SAP : 50 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

: 50 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية مراقبة المستخدم الحقيقي : 0.06 دولار/شهرياً لكل 1000 رمز

: 0.06 دولار/شهرياً لكل 1000 رمز تطبيق سيسكو الآمن: 13.75 دولار/شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

تقييمات ومراجعات AppDynamics

G2: 4.3/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30+ تقييم)

8. تحليلات جوجل

عبر طبيعة الثقافة الرقمية Google Analytics هو أكثر برامج تتبع مستخدمي المواقع الإلكترونية شهرة على مستوى العالم، ولسبب وجيه. فهو جزء من منصة جوجل للتسويق، ويأتي مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، والأهم من ذلك أنه مجاني تمامًا.

وباعتباره برنامجًا لمراقبة نشاط المستخدم، يتتبع Google Analytics البيانات الآنية والتاريخية عن سلوك المستخدم، ويمكنه مساعدة المسوقين على فهم رحلة العميل من خلال الموقع الإلكتروني.

تشمل الميزات الرئيسية مراقبة عدد الزيارات (الزيارات الإجمالية، ومشاهدات الصفحات الفردية، والزوار الفريدين)، وتحليل الجمهور (التركيبة السكانية، والاهتمامات، والأجهزة المستخدمة)، وتتبع التحويل (قناة الاستحواذ، وإرسال النماذج، والنقرات)، والمزيد.

كما يوفر Google Analytics أيضًا تقارير مخصصة وعمليات تكامل مع بقية مجموعة Google للمسوِّقين لإدارة جميع بياناتهم من خلال منصة قاعدة بيانات العملاء .

أفضل ميزات Google Analytics

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة أهداف أعمال محددة ومؤشرات أداء رئيسية محددة

ابدأ في غضون دقائق باستخدام التتبع بدون رموز

تحسين الرسائل والإعلانات وموقعك الإلكتروني باستخدام رؤى الجمهور من Google Analytics

التكامل مع BigQuery مجانًا وإنشاء جمهور تنبؤي باستخدام التعلّم الآلي

قيود Google Analytics

عدم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الأولية

لا يوجد دعم للعملاء في الباقة المجانية

يمكن أن يؤدي أخذ عينات البيانات إلى عدم دقة البيانات

الباقة المدفوعة باهظة الثمن

تسعير Google Analytics

مجانًا

تحليلات جوجل 360: 12,500 دولار شهريًا (أو 150,000 دولار سنويًا)

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7760 تقييم)

9. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar هي عبارة عن منصة رؤى لتجربة المنتج توفر تحليلاً متعمقًا لسلوك المستخدم.

يتضمن برنامج Hotjar لتتبع الزوار أدوات تتبع الزوار مثل الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات، وأدوات التغذية الراجعة مثل النماذج والاستطلاعات، وأدوات بحث المستخدم مثل إدارة الجمهور واختبار قابلية الاستخدام.

تستخدم الشركات عادةً Hotjar وGoogle Analytics لإضافة سياق لسلوك الجمهور وتبسيط عمليات اتخاذ القرار .

على سبيل المثال، يمكن استخدام تسجيلات الجلسات من Hotjar لفهم سبب ارتفاع معدل الارتداد لصفحة مقصودة معينة في Google Analytics.

أفضل ميزات Hotjar

تحليل أداء موقع الويب الخاص بك باستخدام خرائط الحرارة ونسب التمرير

توثيق مقتطفات الفيديو المهمة أو النتائج المستخلصة من التجارب

استخدم تسجيلات الجلسات لتتبع رحلة المستخدمين وتحديد العوائق التي تعترض طريقك

مراقبة الاتجاهات السلوكية باستخدام تقارير مخصصة

قيود Hotjar

تقدم الباقة المجانية مشاهدات محدودة للصفحة وتسجيلات للجلسات يمكن أن تكون محدودة للمواقع الإلكترونية ذات الحركة المرورية العالية

بيانات خريطة الحرارة مجمعة وغير متوفرة في الوقت الفعلي

التنفيذ وإعداد التجارب عملية تستغرق وقتاً طويلاً

تسعير Hotjar

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد بالإضافة : 32 دولارًا شهريًا

: 32 دولارًا شهريًا الأعمال : 80 دولارًا شهريًا

: 80 دولارًا شهريًا دولار: 171 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. اختبار المستخدم

عبر اختبار المستخدم على عكس بعض أدوات تتبع المستخدمين الأخرى في هذه القائمة، فإن UserTesting مبني على فرضية "الرؤى البشرية" - حيث يبحث المستخدمون بشكل استباقي عن جمهور لاختبار منتجهم أو خدمتهم بدلاً من مجرد مراقبة الزوار الوافدين.

يمكن أن يساعد UserTesting فرق المنتجات (باحثي تجربة المستخدم، ومديري المنتجات، ومصممي واجهة المستخدم) على اختبار نموذج أولي أو ميزة والتحقق من صحتها. من ناحية أخرى، يمكن لفرق التسويق فهم استجابة الجمهور لموقعهم الإلكتروني ورسائلهم.

يضم UserTesting شبكة جمهور كبيرة يمكن للشركات استخدامها لاختبار منتجاتها ومواقعها الإلكترونية. ومع ذلك، إذا لم ينجح ذلك، فيمكنهم ضم جمهورهم إلى المنصة.

يوفر UserTesting أيضًا خدمات أخرى ذات قيمة مضافة مثل استراتيجية واستشارات تجربة المستخدم، واختبار إمكانية الوصول، وغير ذلك.

أفضل ميزات UserTesting

إجراء اختبارات قابلية الاستخدام والحصول على تعليقات من بشر حقيقيين

إعداد جماهير مخصصة وإدارتها على المنصة

استفد من الذكاء الاصطناعي لفهم مشاعر المستخدم أو الحالات الشاذة في سلوك المستخدم أثناء الاختبار بشكل أفضل

استخدم عمليات التكامل المدمجة لمزامنة بيانات بحث المستخدم الخاصة بك مع بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك

قيود اختبار المستخدم

اعتمادًا على مكانة شركتك، قد يكون من الصعب الحصول على جمهور مناسب لاختبار منتجك

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم غير بديهية إلى حد ما

قد يكون السعر باهظًا جدًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة تلك التي لديها العديد من شخصيات المستخدمين تسعير اختبار المستخدم

تجربة مجانية عند الطلب

الأساسيات: تسعير مخصص

تسعير مخصص متقدم: تسعير مخصص

تسعير مخصص أقصى حد: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات اختبار المستخدم

G2: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

والآن، بعد أن اخترت أداة أو أكثر من أدوات تتبع المستخدمين وقمت بإعداد توقعاتك، فإن الخطوة التالية هي سد الفجوة بين سلوك المستخدم والتحليلات وإدارة علاقات العملاء (CRM).

تتكامل أدوات إدارة علاقات العملاء مع برنامج التتبع الخاص بك وتساعدك على تقسيم العملاء، وتخصيص التواصل، وإجراء تجارب تنبؤية، وحتى تسجيل العملاء المحتملين.

أدوات إدارة علاقات العملاء مثل ClickUp تجعلك أقرب إلى عملائك وتساعدك على تطوير فهم أكثر تطوراً لقاعدة المستخدمين لديك.

انقر فوق

إدارة العملاء وخطوط المبيعات وعناصر الإجراءات والمزيد باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp في عرض القائمة

على الرغم من أن ClickUp يُستخدم على نطاق واسع لميزات إدارة المنتجات، إلا أن إمكانيات التسويق وإدارة علاقات العملاء تجعله الخيار المفضل للمسوقين ومديري المنتجات.

تساعد قوائم ClickUp Lists في تنظيم إصدارات إدارة المنتجات

فيما يلي بعض الطرق التي ستعمل ClickUp من خلالها على تحويل عملية اتخاذ القرار وتعزيز نمو الأعمال:

مزامنة أهداف تحليلات موقع الويب الخاص بك مع ClickUp CRM للحصول على صورة أكمل لرحلة عملائك

قم بإنشاء مهمة في ClickUp كلما تم الإبلاغ عن حادثة أو خطأ في تجربة اختبار البرمجيات الخاصة بك

تحديد أولويات تطوير الميزات في ClickUp بناءً على المستخدم تحليلات البيانات مثل المشاعر والتعليقات وأنماط التصفح

أضف النتائج المهمة إلى مستندات ClickUp ومكان العمل حتى يتمكن فريقك من الوصول إليها في أي وقت

ClickUp مجهز بكل ما تحتاجه للتعاون السلس مع فريق التسويق لديك

بصرف النظر عن هذا، يستخدم المسوقون أيضًا ClickUp AI لإنشاء ملخصات محتوى بناءً على تعليقات المستخدمين وتحليلات الويب أو إنشاء محتوى مرئي ممتع تقارير التحليلات لمشاركتها مع المديرين التنفيذيين.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تنظيم بيانات العملاء وأتمتة التواصل مع العملاء باستخدام حلول إدارة علاقات العملاء القوية و قوالب إدارة علاقات العملاء الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ClickUp في طرح أفكار الحملات وإنشاء ملخصات المحتوى والمزيد

دمج ClickUp مع أدوات تحليلات المستخدم وإنشاء قاعدة بيانات تحليلات موحدة

استخدم تدفقات العمل والعلامات والفلاتر المخصصة لتقسيم رؤى تحليلات المستخدمين وتحديدها

التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي أو المزامنة مع رسائل البريد الإلكتروني ولوحات المعلومات والمستندات التعاونية

خصص تقارير عملائك باستخدام أكثر من 50 أداة للوحة المعلومات

قيود ClickUp

نظرًا لأن ClickUp يقدم العديد من الميزات لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، من الإنتاجية إلى التسويق إلى إدارة علاقات العملاء يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا

لا يتوفر ClickUp AI إلا في الخطط المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم) جارتنر: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)

تحسين العلاقات مع العملاء، وتعزيز النمو في أعلى وأسفل خط الإنتاج

يوفر برنامج تتبع العملاء رؤى مباشرة حول ما يختبره المستخدمون على موقعك الإلكتروني أو منتجك. ثم تستخدم فرق المنتجات والتسويق هذه المعلومات لبناء حلول تُسعد العملاء وتجعلهم يعودون للمزيد.

ستعمل أي من أدوات تحليلات المستخدم المذكورة في هذه القائمة على تعميق فهمك لسلوك المستخدم. قم بدمج برنامج تتبع المستخدم الذي تختاره مع ClickUp لفتح آفاق جديدة من التركيز على العملاء. اشترك في ClickUp مجانًا لمعرفة المزيد!