أفضل 10 بدائل ل Clearbit لتتبع بيانات B2B في عام 2025

تحتل Clearbit الصدارة في مجال ذكاء المبيعات، خاصةً مع واجهتها الأنيقة وأدوات الإثراء القوية.

ولكن مثل كل البرامج الجيدة، لديه بعض القيود. تقدم الباقة المجانية ميزات محدودة، ويتلاشى التخصيص خارج فئة الأساسيات. وعلاوة على ذلك، يتناسب خيار التسعير مع جمهورك، مما يجعله غير مناسب للشركات الناشئة.

لحسن الحظ، توفر العديد من البدائل وظائف مماثلة. يقدم كل منها ميزات فريدة تناسب مجموعة متنوعة من احتياجات العمل. من التحقق من البريد الإلكتروني إلى تسجيل العملاء المحتملين، تلبي هذه البدائل احتياجات محددة بأسعار معقولة.

تخلص من نهج المقاس الواحد الذي يناسب الجميع وتعمق في قائمتنا لأفضل 10 بدائل ل Clearbit. اكتشف الميزات التي تتماشى مع أولويات عملك وفهم الأداة التي ستخدم بيانات B2B الخاصة بك بشكل أفضل!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Clearbit؟

تقع البيانات في صميم عمليات المبيعات في كل الأعمال التجارية والصناعات تقريبًا. ومع وجود أطنان من البيانات التي يتم توليدها من العملاء المحتملين والعملاء، يجب أن يوفر برنامج تحليل البيانات الخاص بك رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

ضع في اعتبارك العوامل التالية للعثور على بديل Clearbit المثالي لدفع مبيعات وتسويق B2B الجهود إلى آفاق جديدة.

دقة البيانات وتغطيتها: تجاوز إثراء البريد الإلكتروني. ابحث عن الأدوات التي توفر بيانات دقيقة وكاملة عن بيانات الشركة والتركيبة السكانية والتقنية والنية

تجاوز إثراء البريد الإلكتروني. ابحث عن الأدوات التي توفر بيانات دقيقة وكاملة عن بيانات الشركة والتركيبة السكانية والتقنية والنية ميزات لتغذية مسار المبيعات: إعطاء الأولوية للأدوات التي توفر إمكانات تسجيل العملاء المحتملين والتأهيل والتجزئة وتخصيص الحملات لتعزيز العملاء المحتملين

إعطاء الأولوية للأدوات التي توفر إمكانات تسجيل العملاء المحتملين والتأهيل والتجزئة وتخصيص الحملات لتعزيز العملاء المحتملين عمليات تكامل سلسة: اختر حلاً يتكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي ومنصة أتمتة التسويق وأدوات المبيعات الأخرى

اختر حلاً يتكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي ومنصة أتمتة التسويق وأدوات المبيعات الأخرى قابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف: اختر منصة تتناسب مع نمو أعمالك دون أن تكلفك الكثير. ابحث عن خيارات تسعير مرنة وتجنب الرسوم المفرطة لكل جهة اتصال

اختر منصة تتناسب مع نمو أعمالك دون أن تكلفك الكثير. ابحث عن خيارات تسعير مرنة وتجنب الرسوم المفرطة لكل جهة اتصال واجهة سهلة الاستخدام والدعم: إعطاء الأولوية لواجهة سهلة الاستخدام ودعم قوي للعملاء لضمان تجربة سلسة في الإعداد وحل المشكلات

إعطاء الأولوية لواجهة سهلة الاستخدام ودعم قوي للعملاء لضمان تجربة سلسة في الإعداد وحل المشكلات أتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي: ابحث عن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل أتمتة سير العمل وتسجيل العملاء المحتملين وكتابة رسائل البريد الإلكتروني لاكتساب ميزة تنافسية

إذا كان الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) أمرًا حيويًا لاحتياجات التكامل الخاصة بك، فتحقق من توفر واجهة برمجة التطبيقات التي توفرها الأداة وقوتها. بالإضافة إلى ذلك، قم بتقييم جودة الوثائق للمطورين.

قبل الالتزام ببديل، ضع في اعتبارك ما إذا كان البديل يخضع للصيانة والتحديث بشكل نشط مع الميزات الجديدة. من المرجح أن يظل المزود الذي يستثمر في الابتكار أكثر ملاءمة ويوفر قيمة مستمرة.

أفضل 10 بدائل ل Clearbit لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن تعرفت على الميزات والوظائف التي يجب أن تبحث عنها، دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 بدائل ل Clearbit في عام 2024.

1. ZoomInfo

عبر زوم إنفو تعمل منصة ZoomInfo المتكاملة على تسخير البيانات والتكنولوجيا لربطك بعملائك المثاليين، وتمكين فرق المبيعات والتسويق لديك، وتعزيز نمو الإيرادات.

تعمل منصتها الموحدة للوصول إلى السوق على سد الفجوة بين المبيعات وجهود التسويق، مما يغذي محرك إيراداتك برؤى تستند إلى البيانات و

اتصالات سلسة مع العملاء

.

توفر حزمة ZoomInfo مستوى عالٍ من أتمتة سير عمل المبيعات، مما يجعل إدارة فريق مبيعات كبير أسهل. ومع ذلك، قد تتطلب خيارات التخصيص القليل من العمل.

أفضل ميزات ZoomInfo

اعثر على عملائك المثاليين من خلال رؤى في الوقت الفعلي مدعومة ببيانات أعمال موثوقة

قم بتوسيع نطاق إدارة التسويق عبر الإنترنت وأتمتة التواصل مع العملاء وتبسيط حزمة التكنولوجيا الخاصة بك

ربط مبيعاتك و التسويق فرق العمل مع العملاء عبر جميع القنوات في منصة واحدة وموحدة

قيود ZoomInfo

قد يكون التنقل صعبًا على المستخدمين الجدد

لاحظ المستخدمون عدم دقة بيانات الاتصال المخزنة على المنصة

ظهور مشكلات عند فتح عدة علامات تبويب مفتوحة

تسعير ZoomInfo

أسعار مخصصة لتتناسب مع احتياجات مؤسستك

تقييمات ومراجعات ZoomInfo

G2: 4.4/5 (أكثر من 7500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 7500 تقييم) Capterra 4.1/5 (270+ تقييم)

تحقق من هذه

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2. ليد آي كيو

عبر ليد آي كيو LeadIQ هي منصة لتكامل البيانات وإدارتها تركز بشكل خاص على احتياجات فرق المبيعات.

وهي تعمل كمحور مركزي لسد الفجوة بين الأدوات التي تستخدمها فرق المبيعات، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات توليد العملاء المحتملين، وأدوات أتمتة التسويق.

تعمل منصة LeadIQ الذكية على تحسين نظافة البيانات وتوفر رؤى ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأداة على تبسيط سير عمل التنقيب عن العملاء المحتملين من خلال جمع جميع وظائف المبيعات المختلفة في منصة واحدة.

ومن الميزات المفيدة الأخرى هي أداة Scribe Scribe التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل البريد الإلكتروني التي تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني ورسائل مخصصة للعملاء المحتملين المؤهلين.

LeadIQ أفضل الميزات

تجنّب عمليات سير العمل متعددة النقرات والأدوات التي تقلل من إنتاجية البائعين ومخرجاتهم

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مصممة خصيصاً لعروض القيمة الخاصة بك

تحسين تدفقات العمل الواردة والتوجيه من خلال الإثراء الفوري لبيانات إدارة علاقات العملاء

عزِّز إنشاء خط أنابيب من خلال عمليات تكامل مُحسَّنة

قيود LeadIQ

تتطلب الإضافة عملية تثبيت سريعة للتحديث للعودة إلى المسار الصحيح

قد يقوم نظام تسجيل العملاء المحتملين بتنبؤات غير دقيقة فيما يتعلق بالعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يتم تحويلهم

تظهر بعض الأخطاء الفنية مع مرور الوقت عند استخدام المكون الإضافي لجمع البيانات وتحميلها أو مزامنتها

تسعير #### تسعير LeadIQ

Freemium : خطة مجانية

: خطة مجانية أساسية : 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 79 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 79 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LeadIQ

G2: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. أبولو

عبر Apollo.io Apollo عبارة عن منصة متكاملة لذكاء المبيعات والمشاركة لمساعدة الشركات في العثور على المشترين المثاليين والاتصال بهم وإتمام صفقاتهم.

تساعدك المنصة على تبسيط عملية البيع الخاصة بك من خلال مهام سير العمل الآلية لمهام مثل العثور على العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وإدارة جهود التوعية الخاصة بك.

توفر المنصة أيضاً امتداداً ملائماً لمتصفح Chrome يتيح لك الوصول إلى معلومات الاتصال الهامة والتفاعل مع العملاء المحتملين مباشرةً من خلال متصفح الويب الخاص بك.

أبولو.io أفضل الميزات

تحديد أولويات الشركات ذات القيمة العالية والعملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي

الوصول إلى معلومات المحادثة والصفقات، والتحليلات القابلة للتنفيذ، والتدريب المخصص لإتمام الصفقات بشكل أسرع

استخدم التسلسل لإرسال البريد الإلكتروني والاتصال والتواصل على LinkedIn

تقديم رؤى أعمق في السوق المستهدفة من خلال إثراء البيانات

قيود Apollo.io

لاحظ بعض المستخدمين وجود منحنى تعليمي للوظائف المتقدمة

قد يكون التنقل مربكاً قليلاً عند تصفح الميزات المختلفة

كانت هناك تقارير عن عدم الدقة في بعض الأحيان

تسعير Apollo.io

مجاناً : أرصدة غير محدودة للبريد الإلكتروني، و60 رصيدًا للهاتف المحمول، و120 رصيدًا للتصدير سنويًا

: أرصدة غير محدودة للبريد الإلكتروني، و60 رصيدًا للهاتف المحمول، و120 رصيدًا للتصدير سنويًا أساسي : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا منظمة: 99 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Apollo.io.io

G2: 4.8/5 (أكثر من 6300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 6300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. فولكونتاكت

عبر اتصال كامل FullContact هي خدمة قائمة على السحابة لربط معلومات المستخدم المجزأة ودمجها وإثرائها. ويتيح "الرسم البياني للهوية" الفريد من نوعه للعلامات التجارية وأدوات التسويق ربط ودمج أجزاء وأجزاء من المعرّفات الشخصية والمهنية والشخصية غير المتصلة بالإنترنت.

ومن خلال مئات السمات المتعلقة بالتسويق التي يمكن البحث عنها في هذا الرسم البياني، يمكنهم تحديد الأفراد من بين مليارات الأشخاص. تفيد هذه الأداة العمليات الكبيرة في مجال تكنولوجيا التسويق حيث يكون استخراج معلومات المستخدم والحفاظ عليها أمراً ضرورياً.

توحيد بياناتك والتعرف على زوار موقعك الإلكتروني مع ضمان الخصوصية

إضافة إشارات محددة في الوقت الفعلي إلى مركزك

تقديم تجارب مخصصة تركز على الخصوصية بدون ملفات تعريف الارتباط

تعزيز حل الهوية وتوسيع نطاق وصول الوسائط للعملاء المشتركين

قد يؤدي بطء مزامنة البيانات إلى تعطيل عمليات المبيعات

تؤدي بعض البيانات من واجهة برمجة التطبيقات إلى الكثير من النتائج الإيجابية الزائفة

التسعير المخصص

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra 4.0/5 (75+ تقييم)

5. أبليد

عبر UpLead الدقة والملاءمة أمران حاسمان في إنشاء مسار تحويل العملاء المحتملين للمبيعات. UpLead هو منصة التنقيب عن العملاء المحتملين بين الشركات تقدم بيانات دقيقة وحديثة عن معلومات الاتصال للشركات في جميع أنحاء العالم.

يتكامل البرنامج مع CRMs B2B CRMs لضمان سير العمل بسلاسة من الاكتشاف إلى إتمام الصفقات. يساعد ذلك على تبسيط سير عمل توليد العملاء المحتملين والتواصل مع العملاء المحتملين المناسبين

صانعي القرار المناسبين

مما يعزز نجاح المبيعات في نهاية المطاف.

يمكنك الاستفادة من الإصدار التجريبي المجاني لمدة سبعة أيام لتقييم إمكانية استخدام الأداة.

UpLead أفضل الميزات

استخدم أكثر من 50 فلتر بحث للكشف عن جهات الاتصال والشركات التي تتطابق مع ملف تعريف المشتري الخاص بك

تواصل مع عملاء محتملين حقيقيين ومؤهلين مع التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي

احصل على أرقام هواتف الجوال والاتصال المباشر للعملاء المحتملين

تحديد وإشراك المشترين الذين ينوون الشراء قبل منافسيك

قيود #### قيود UpLead

عدم الدقة في موقع أو توظيف بعض جهات الاتصال

يمكن أن تكون واجهة المستخدم وتجربة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير #### تسعير UpLead

الأساسيات : 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بالإضافة: 199 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات UpLead

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra 4.7/5 (70+ تقييم)

6. Seamless.AI

عبر Seamless.AI يمكنك إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لمبيعات B2B للعملاء المحتملين. يمكن لمحترفي مبيعات B2B تبسيط عملية توليد العملاء المحتملين والتواصل مع العملاء المحتملين المناسبين في الوقت المناسب.

يستخدم Seamless.AI الذكاء الاصطناعي لتحليل نقاط بيانات متعددة والتحقق من دقة قائمة جهات الاتصال. وتُعد الميزات الإضافية مثل نوايا المشتري وتغييرات الوظائف من أجل تواصل أكثر استنارة.

تُعد إضافة كروم أيضاً ميزة مفيدة للتحقق السريع وإنشاء القائمة.

أفضل ميزات Seamless.AI

حدِّد عميلك المحتمل المثالي، واكتشف إجمالي السوق الذي يمكن مخاطبته، واسحب معلومات الاتصال الدقيقة لعملاء محتملين محددين

إثراء قائمة عملاء المبيعات المحتملين وملء معلومات الاتصال المفقودة لعملائك المحتملين

ابحث عن أحدث معلومات الاتصال وأنشئ قائمة عملاء مبيعات محتملين عالية الجودة باستخدام برنامج مبيعات مخصص

قيود Seamless.AI

أبلغ المستخدمون عن أخطاء في تثبيت ملحق شريط الأدوات

قد تكون عوامل تصفية البحث المحدودة مقيدة

أسعار Seamless.AI

مجانًا: خطة مجانية مع 50 رصيدًا شهريًا

خطة مجانية مع 50 رصيدًا شهريًا أساسي : خطة مجانية مع 250 رصيدًا شهريًا

: خطة مجانية مع 250 رصيدًا شهريًا إيجابي : أسعار مخصصة للأرصدة الإضافية والمنتجات المتميزة

: أسعار مخصصة للأرصدة الإضافية والمنتجات المتميزة المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق الكبيرة مع دعم مخصص

تقييمات ومراجعات Seamless.AI

G2: 4.2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 3.7/5 (140+ تقييم)

7. ليد 411

عبر ليد 411 يوفر Lead411 مصدر بيانات شامل ودقيق لتغذية جهود التنقيب بين الشركات. تمكّنك هذه الأداة من الوصول إلى أكثر من 450 مليون جهة اتصال في 20 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، وكلها قابلة للبحث بسهولة من خلال مرشحات قوية ومزودة برؤى قيمة.

على الرغم من أن Lead411 ليس بديلاً حقيقيًا لـ Clearbit، إلا أن قاعدة بياناته الواسعة لا تزال تساعدك على تأهيل العملاء المحتملين وإثراءهم.

المشكلة الوحيدة هي أن الأداة قد تكون باهظة الثمن لأنك ستحتاج إلى CRMs و برنامج ذكاء الأعمال لاستغلال إمكاناته الكاملة. ومع ذلك، يتكامل Lead411 بسهولة مع معظم برامج إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات Lead411 Lead411

البحث وتحديد العملاء المحتملين المثاليين من قاعدة بيانات واسعة

حدد عملاءك المحتملين المثاليين بناءً على معايير محددة مثل الصناعة وحجم الشركة والمسمى الوظيفي وحتى نية الشراء باستخدام الفلاتر المستهدفة

احصل على ميزة حاسمة في استهداف جهود التواصل الخاصة بك من خلال تحديد الشركات التي تبحث بنشاط عن حلول وخدمات مثل شركتك

صمم رسائلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير باستخدام بيانات نوايا المشتري ومحفزات ذكاء المبيعات

قيود Lead411

يستغرق إتقان وظيفة البحث وقتاً طويلاً

تتطلب واجهة المستخدم تحسيناً

Lead411 تسعير Lead411

باسيك بلس غير محدود : 899 دولارًا لكل مستخدم سنويًا

: 899 دولارًا لكل مستخدم سنويًا المحترف وغير المحدود: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lead411 Lead411

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. الإدراك

عبر الإدراك Cognism هي منصة أخرى لذكاء المبيعات تساعدك على التواصل مع العملاء المحتملين ببيانات ورؤى عالية الجودة. تساعدك Cognism على بناء خط أنابيب يمكن التنبؤ به، والعثور على الفرص الخفية، والتغلب على حواجز الامتثال العالمية.

تجمع كوغنيزم بين بيانات الشركات والبيانات التقنية وقاعدة بيانات غنية لضمان قيام فريق المبيعات الخاص بك ببناء قوائم دقيقة للعملاء المحتملين. ✨

حظيت الأداة أيضًا بشعبية كبيرة بسبب واجهتها سهلة الاستخدام وميزاتها البديهية، مثل الفلاتر ووظائف التصدير. ويُعد دعم العملاء الرائع ميزة إضافية.

Cognism أفضل الميزات

اقتحام الأسواق المحلية والعالمية بتغطية دولية

احصل على وصول غير مقيد إلى البيانات على مستوى الأشخاص والشركات لتوليد العملاء المحتملين

احصل على رسائل بريد إلكتروني تم التحقق من صحتها وهواتف محمولة تم التحقق من صحتها للعملاء المحتملين الرئيسيين في حساباتك المستهدفة

الجمع بين مشغلات التوظيف والتمويل والانضمام إلى الوظائف مع بيانات النوايا (مدعوم من Bombora)

التكامل بسهولة مع CRM و أدوات مشاركة المبيعات قيود الإدراك المعرفي

عملية التصفية المستهدفة غير الكافية تحتاج إلى تحسين

هناك مجال للتحسين مع مجموعات البيانات المحدثة

أبلغ المستخدمون في كثير من الأحيان عن وجود خلل فني متكرر

التسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Cognism

G2: 4.6/5 (أكثر من 548 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 548 تقييم) Capterra: 4.6/5 (63+ تقييمات)

9. Adapt.io

عبر Adapt.io (LinkedIn) ربما يكون Adapt.io هو الأسهل استخدامًا من بين جميع المواقع الأخرى المدرجة هنا، وهو متجر شامل لبناء عملاء محتملين مستهدفين، وتبسيط سير العمل، وتحقيق النجاح في المبيعات والتسويق.

يوفر Adapt.io قاعدة بيانات واسعة من جهات الاتصال عبر 30 مليون شركة على مستوى العالم. كما تلتقط الأداة أيضًا أكثر من 25 سمة لكل جهة اتصال، مما يساعد على إنشاء قائمة دقيقة للغاية.

تجمع أداة Adapt.io بين البيانات الشاملة والأدوات القوية لتوليد عملاء محتملين جدد وتخصيص تفاعلاتك معهم.

أفضل ميزات #### Adapt.io

استخدم الفلاتر المتقدمة لاكتشاف بحثك في دقائق والعثور على جهات الاتصال التي تناسب جمهورك المستهدف

قم بإنشاء قوائم وتصديرها وتوصيلها بسلاسة في إدارة علاقات العملاء لديك من أجل قابلية التوسع

تواصل مع جمهورك عبر وسائط مختلفة باستخدام سمات بيانات جهات اتصال دقيقة

أضف بيانات ديموغرافية وديموغرافية موثوقة لكل جهة اتصال في إدارة علاقات العملاء لديك

قيود Adapt.io

هناك أنماط وعروض محدودة للوحة المعلومات

قد تتسبب الواجهة ووظيفة التصفية في حدوث ارتباك بين المستخدمين الجدد

تسعير #### Adapt.io

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Adapt.io

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,700 تقييم) Captra 4.5/5 (50-+ تقييمات)

10. داتانيز

عبر داتانيز يعد Datanyze مثاليًا للمبتدئين والشركات الجديدة، وهو امتداد لـ Google Chrome يساعد على ربط محترفي المبيعات والتسويق بالعملاء المحتملين.

فهو يوفر إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة من معلومات الاتصال، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرةً من داخل المتصفح. وهذا يلغي الحاجة إلى البحث اليدوي الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتيح لك التركيز على بناء علاقات مع العملاء المحتملين.

تتميز المنصة بامتداد Chrome سهل الاستخدام وواجهة سلسة وبديهية.

والميزة الإضافية أن هذه الأداة هي الأداة الوحيدة في هذه المقالة التي تمنحك نسخة تجريبية مجانية لمدة 90 يوماً.

Datanyze أفضل الميزات

استفد من أدوات كسر الجليد المميزة المتعلقة بما يحدث في عالم العملاء المحتملين - تم تنسيقها من خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية والمنشورات الإخبارية المحلية والمزيد

البحث عن عملاء جدد والتواصل معهم من داخل المتصفح الخاص بك

تصدير الملفات الشخصية مباشرةً من Google Chrome باستخدام الإضافة

وضع علامات على جهات الاتصال والشركات لإنشاء قوائم مجزأة تلقائيًا - وكلها متاحة للتصدير بنقرة زر واحدة

قيود Datanyze

تجربة المستخدم بطيئة وتفتقر إلى الميزات المتقدمة

اشتكى العديد من المستخدمين من عدم دقة البيانات أو عدم اكتمالها

تسعير داتانيز #### تسعير داتانيز

نيز لايت : نسخة تجريبية مجانية

: نسخة تجريبية مجانية نيز برو 1: 21 دولارًا أمريكيًا في الشهر

21 دولارًا أمريكيًا في الشهر نيز برو 2: 39 دولارًا شهريًا: 39 دولارًا شهريًا

Datanyze التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 440 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 440 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

أدوات إدارة البيانات الأخرى

بينما كنا نستكشف أدوات إدارة البيانات، من المهم أن نتذكر قوة منصات إدارة علاقات العملاء. على الرغم من أنها لا تركز فقط على البيانات، إلا أن أدوات إدارة علاقات العملاء توفر رؤى وتبسيط سير عمل البيانات.

إن ClickUp CRM مثال رئيسي على ذلك. تجنب صوامع البيانات ونسق رحلة بياناتك بالكامل من الحصول على البيانات إلى تحليلها ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

ClickUp

ClickUp هو حل شامل لإدارة التسويق والمبيعات الشاملة. مع ClickUp باعتباره نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، يمكنك تبسيط سير عمل المبيعات والتنقيب عن العملاء وتوفير وضوح لا مثيل له طوال رحلة العميل.

إدارة العملاء وخطوط المبيعات وعناصر الإجراءات والمزيد باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp في عرض القائمة

إدارة بيانات العملاء بسلاسة

تعاون في الصفقات، وأرسل تحديثات المشروع إلى العملاء، وقم بإعداد العملاء من خلال مركز بريد إلكتروني واحد.

مركز مركزي: قل وداعًا لصوامع البيانات! يحتفظ ClickUp بجميع معلومات العميل - جهات الاتصال والتفاعلات والصفقات والملاحظات في مساحة واحدة منظمة

قل وداعًا لصوامع البيانات! يحتفظ ClickUp بجميع معلومات العميل - جهات الاتصال والتفاعلات والصفقات والملاحظات في مساحة واحدة منظمة حقول قابلة للتخصيص: قم بتخصيص المعلومات لتلبية احتياجاتك الخاصة. إضافة حقول مخصصة للمجال والتفضيلات والتفاصيل الفريدة الأخرى

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام حسب الحالة، والأخطاء حسب العرض

بديهية لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤى مرئية

تعمل أدوات لوحة معلومات ClickUp التي يزيد عددها عن 50 أداة على تسهيل عرض بيانات عملائك في مكان واحد.

بساطة السحب والإفلات: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية تعرض المقاييس الرئيسية بشكل مرئي. تتبع خطوط المبيعات، أو نتائج رضا العملاء، أو تقدم المشروع -كلها مذهلة بصريًا وسهلة الفهم

أنشئ لوحات معلومات ديناميكية تعرض المقاييس الرئيسية بشكل مرئي. تتبع خطوط المبيعات، أو نتائج رضا العملاء، أو تقدم المشروع -كلها مذهلة بصريًا وسهلة الفهم رؤى قابلة للتنفيذ: تعمق في البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط ومجالات التحسين. تمكنك لوحات معلومات ClickUp البديهية من اتخاذ خطوات استباقية نحو نجاح المبيعات

احصل على رؤى قيمة للسوق واستمتع بتصور أداء منتجك مع هذا القالب، وقارنه بالآخرين دون عناء

أنشئ نظامك المثالي لتخزين وتحليل جهات الاتصال والعملاء والصفقات. أضف روابط بين المهام والمستندات وغيرها لتتبع الأعمال ذات الصلة.

ربط النقاط: يتكامل ClickUp بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل البريد الإلكتروني والتقويمات ومنصات التسويق. تخلص من ثغرات البيانات واعمل برؤية شاملة لتفاعلات العميل

يتكامل ClickUp بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل البريد الإلكتروني والتقويمات ومنصات التسويق. تخلص من ثغرات البيانات واعمل برؤية شاملة لتفاعلات العميل مهام سير العمل الآلية: قم بإعداد المشغلات والإجراءات الآلية بناءً على تغييرات بيانات محددة. على سبيل المثال، أرسل بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا تلقائيًا عندما يدخل عميل محتمل جديد إلى CRM أو قم بتشغيل إنشاء مشروع بناءً على صفقة مغلقة

قم بتوسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى باستخدام هذا القالب المصمم خصيصًا في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

توجيه علاقاتك مع عملائك نحو النجاح باستخدام رؤى متاحة بسهولة ومعروضة بصريًا

الحفاظ على توافق الجميع والعمل على تحقيق نفس الأهداف من خلال البيانات المشتركة والتكامل السلس والتحديثات في الوقت الفعلي

أتمتة المهام الروتينية والتخلص من صوامع البيانات لتوفير الوقت لبناء علاقات قوية مع العملاء

استفد من عمليات التكامل في ClickUp لتحليل البيانات من مصادر خارجية، والكشف عن الاتجاهات والأنماط الخفية التي يمكن أن تُنير استراتيجيات عملائك

قم بإدارة كل شيء بدءًا من خطوط أنابيب المبيعات، ومشاركة العملاء، والطلبات باستخدام طرق عرض ClickUp المرنة للغاية

تصوَّر خط أنابيب المبيعات، وسير عمل العملاء، وتعاون مع فريقك في الفرص المتاحة

أنشئ طرق عرض عالية المستوى لمراقبة القيمة الدائمة للعملاء ومتوسط أحجام الصفقات وغير ذلك الكثير

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب لإدارة البيانات وتحليلها وإنشاء التقارير وتخطيط الخطوات التالية

قيود ClickUp

يلاحظ بعض المتبنين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

قد تحتاج إلى دمج ClickUp في أداة ذكاء المبيعات الخاصة بك

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

تسخير قوة البيانات باستخدام بديل Clearbit الصحيح

إن العثور على البديل الأنسب لـ Clearbit لا يتعلق فقط بالميزات - بل يتعلق بتلبية احتياجات محددة على مستوى المؤسسة. لا تقبل بالحلول المجزأة: ابحث عن منصة تجعل بياناتك مركزية وتصور الرؤى وتعزز التعاون.

تُمكِّنك لوحات معلومات ClickUp CRM وميزاته وتكاملاته من الانتقال من إدارة البيانات إلى إتقان البيانات. سيؤدي ذلك إلى إطلاق القوة الحقيقية للمعلومات لتحقيق النجاح لعملائك وأعمالك.

اختر بحكمة، وشاهد بياناتك وهي تصبح وقودًا لنموك. 💯