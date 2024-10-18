بدائل Wistia Demystified: اكتشف 10 أدوات متفوقة لاستضافة الفيديو

الأضواء، الكاميرا، الحركة - هذه الكلمات تتردد ليس فقط في مواقع التصوير في هوليوود ولكن في جميع أنحاء المشهد الرقمي حيث تسعى العلامات التجارية إلى تسليط الأضواء عليها. في عصر الكاريزما الجذابة الملفتة للنظر، دعونا نكشف لغزًا: ما هو القاسم المشترك بين الصفحة الأولى من نتائج بحث جوجل والفيديو التسويقي الآسر؟ الإجابة: مقعد في الصف الأمامي لنجومية تحسين محركات البحث. 🎬

إليك كشف آخر رائع: صفحات الويب التي تحتوي على مقاطع فيديو 53 مرة أكثر في الصفحة الأولى المرغوبة على جوجل أكثر بـ 53 مرة من تلك التي لا تحتوي على ذلك.

عندما يتعلق الأمر بإنشاء مقاطع فيديو مؤثرة خاصة بالعلامة التجارية، كانت Wistia أداة موثوقة للعديد من الشركات. وباعتبارها منصة استضافة فيديو، فإنها تمهد الطريق لإضفاء الحيوية على محتوى الفيديو الجذاب. ومع ذلك، قد لا تكون مثالية للجميع مبادرات تسويق B2B أو B2C .

لذا، دعونا نستكشف المزيد من الخيارات - لقد قمنا برعاية قائمة 10 بدائل Wistia عالية الجودة التي يمكن أن تساعد في ترسيخ محتوى الفيديو الخاص بك من أجل التميز في تحسين محركات البحث !

ما هو ويستيا؟ نظرة عامة سريعة

Wistia مصممة خصيصًا للشركات في مجال تسويق الفيديو - فهي تبسط دورة حياة محتوى الفيديو بالكامل. تعمل المنصة كمكتبة محتوى قائمة على السحابة الخاصة بك، مما يجعل من السهل تحميل وتنظيم ومشاركة حلقات الفيديو والصوت.

مع شاشة أنيقة ومسجّل كاميرا ويب، تتيح Wistia إمكانية إنشاء المحتوى مما يسمح للمستخدمين بالتقاط الشاشات والوجوه في آنٍ واحد. الميزة الإضافية هي أداة تشذيب فيديو سهلة الاستخدام لتنقيح الإبداعات! 📹

بالإضافة إلى ذلك، ويستيا لايف هو ممر الكواليس الخاص بك لاستضافة وتحليل البث المباشر. هناك تركيز كبير على جماليات العلامة التجارية - تقوم Wistia بتحويل مجموعات الفيديو إلى معارض آسرة من خلال القنوات، وكلها قابلة للتخصيص برمز تضمين واحد.

عبر ويستيا بعيدًا عن الاستضافة، تتعمق Wistia في التفاصيل الدقيقة، وتوفر رؤى الفيديو من خلال التحليلات واختبارات A/B. تتكامل المنصة بسلاسة مع منصات أتمتة التسويق، مما يجعل استخدام البيانات أمرًا سهلاً.

على الرغم من أن Wistia تبرز كشركة رائدة في مجال تسويق الفيديو، إلا أن بعض العوامل تجعل منشئي المحتوى يترددون عند التفكير في هذه المنصة. من أهم هذه المخاوف خطط التسعير المميزة وعدم وجود فئة مجانية ورسوم إضافية لتجاوز حدود تسجيل الفيديو.

إذن، لماذا تبحث عن منصة استضافة فيديو في مكان آخر؟

ما يجب أن تريده في بدائل Wistia

عادةً ما يبحث المستخدمون عن بدائل Wistia الأكثر فعالية من حيث التكلفة، ويفضل أن تكون أدوات ذات أسعار شفافة وبدون رسوم خفية. لكننا نوصي بالنظر في هذه العوامل الرئيسية أيضًا:

مجموعة الميزات: ابحث عن الإمكانيات التي تضاهي أو تتفوق على إمكانيات Wistia، والتي تقدم خيارات قوية لإنشاء مقاطع الفيديو واستضافتها، والتحليلات، وميزات التخصيص سهولة الاستخدام: تضمن المنصة سهلة الاستخدام التنقل السلس والاستخدام الفعال لميزاتها، حتى بالنسبة للمبتدئين في تسويق الفيديو - ولكن ميزات تحرير الفيديو المتقدمة ضرورية جدًا أيضًا قابلية توسع المحتوى : تضمن المنصة التي تستوعب مكتبات المحتوى الموسعة ومجموعات الجمهور المتزايدة قابلية الاستمرار على المدى الطويل لاستراتيجية تسويق الفيديو الخاصة بك التخصيص والعلامة التجارية : تعمل القدرة على إنشاء تجربة فيديو مخصصة تركز على العلامة التجارية على تعزيز قدرتك على التفاعل والتواصل مع جمهورك تحسين تحسين محركات البحث: يجب أن تسهّل المنصة سهولة الاكتشاف على محركات البحث، مما يعزز من وصول وتأثير محتوى الفيديو عالي الجودة الخاص بك 🎭 إمكانيات التكامل: ضع في اعتبارك مدى توافق بديل Wistia مع مجموعة التكنولوجيا الحالية لديك، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وبرامج التحليلات لتبسيط سير العمل وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

## أفضل 10 بدائل لويستيا لاستضافة وتصميم الفيديو بسلاسة

وراء أروقة Wistia المألوفة يكمن عالم من منتجات استضافة الفيديو، يتنافس كل منها على إعادة تعريف كيفية تقديم محترفي التسويق لعلاماتهم التجارية للعالم.

من المحتمل أنك على الأرجح على حافة مقعدك، متسائلاً: _"إن لم يكن Wistia، فماذا إذن؟ مجموعة من أفضل 10 بدائل لويستيا في انتظارك أدناه. 👇

1. فيميو

عبر فيميو يعد Vimeo منافسًا هائلاً ل Wistia لأنه يقدم حلاً شاملاً لاستضافة الفيديو والتسويق والندوات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل. فهو يبسط تحرير الفيديو وإنشاءه باستخدام قوالب سهلة الاستخدام، مما يجعل المخرجات الاحترافية في متناول حتى أولئك الذين ليس لديهم ميزانيات أو خبرات كبيرة.

سجِّل مقاطع الفيديو، وحمِّل الملفات، واستخدم أدوات تحرير الفيديو، أو حوِّل مقطع فيديو عالي الجودة إلى صورة GIF باستخدام Vimeo. يتميز برنامج تحرير الفيديو هذا بمجموعة من الميزات، بما في ذلك مولد نص برمجي للذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى لمنصات مثل TikTok وInstagram.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الاستضافة على مشغل قابل للتخصيص وخالٍ من الإعلانات مع أذونات قابلة للتعديل وصول المحتوى ومقاطع الفيديو الاحترافية إلى الجمهور المناسب.

أصبح تنظيم المحتوى أمرًا سهلاً بفضل مكتبة فيميو الرائعة للفيديو مع ميزة النسخ التلقائي لعمليات البحث القائمة على التسميات التوضيحية دون عناء. تعمل منصة تحرير الفيديو على تبسيط التعاون مع الملاحظات المشفرة زمنيًا ومراجعات إطار بإطار لإنشاء مقاطع فيديو احترافية في لمح البصر. 🧐

أفضل ميزات Vimeo

قوالب فيديو الوسائط الاجتماعية

إنشاء نص برمجي بالذكاء الاصطناعي وتحرير متقدم

مشغل بدون إعلانات

التكامل مع منصات مختلفة مثل Gmail و Asana و Shopify و فيجما مكتبة فيديو منظمة



قيود Vimeo

قد تكون بعض قيود التخصيص محبطة

يحتاج دعم العملاء إلى تحسين

تسعير #### تسعير Vimeo

مجاني

بداية 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد معيار : 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد

: 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد متقدم : 65 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 65 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: سعر مخصص

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فيميو

G2 : 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

2. أنيموتو

عبر: أنيموتو يبرز Animoto كمنافس آخر جدير بالاهتمام في مجال إنتاج مقاطع الفيديو المذهلة. احصل على السبق مع قوالب الفيديو المصممة مسبقًا التي تتضمن أفضل ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك في إضافة التخصيصات للمشاهدين المستهدفين.

تضمن أدوات التحرير الموسعة والتأثيرات المرئية الجذابة تجربة إنشاء فيديو سلسة. على سبيل المثال، يمكنك تحسين لوحتك بسهولة عن طريق سحب الوسائط وإسقاطها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الاستيراد بسلاسة من التخزين السحابي.

احتفظ بألوانك وخطوطك وشعاراتك المفضلة وأضفها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بنقرة واحدة. ارتقِ بالمحتوى الخاص بك أكثر من خلال دمج المؤثرات والرسوم المتحركة والانتقالات التي تجذب الانتباه لإضفاء لمسة مخصصة حقًا. 🎨

تتيح لك المنصة دعوة أصحاب المصلحة لتقديم ملاحظات مختومة بالوقت مباشرةً على مقاطع الفيديو. تنفيذ الاقتراحات مباشرةً من أداة التحرير، والتخلص من فوضى سلاسل البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Animoto

سحب وإسقاط الوسائط من الكمبيوتر أو التخزين السحابي

تمكين التنزيل بدقة 1080 بكسل فائقة الوضوح

قوالب موفرة للوقت

تعليقات مختومة بالوقت لحلقات التعليقات

مشاركة مقاطع الفيديو أو تضمينها بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني

قيود أنيموتو

يمكن تحسين القوالب

ميزات محدودة ضمن الباقة المجانية مقارنة بخيارات منصات الفيديو الأخرى

تسعير أنيموتو

مجاني

أساسي : 8 دولارات شهرياً

: 8 دولارات شهرياً احترافي : 15 دولارًا/شهريًا

: 15 دولارًا/شهريًا الفرق: 39 دولارًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أنيموتو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. فيديارد

عبر فيديارد تخيل أن لديك هذه المجموعة المتزايدة من المحتوى الرائع - العروض التوضيحية للمنتجات ومقاطع الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية وقصص العملاء - تجعل Vidyard من السهل تحميلها وتنظيمها ومشاركتها جميعًا من مركز واحد. حافظ على الأشياء مرتبة للغاية مع المجلدات المخصصة وأذونات الوصول للأدوار المختلفة.

يتيح لك Vidyard أيضًا تحديد من يمكنه مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة. هل تريد الحفاظ على خصوصية الفيديو؟ قم بحمايته بكلمة مرور. تريد مشاركته مع العالم؟ غيّر إعدادات الوصول إلى عامة أو أي شخص لديه الرابط.

مشغل Vidyard قابل للتخصيص بالكامل مع صور مصغرة جذابة وفصول وإرشادات مخصصة، مما يجعل المحتوى الخاص بك يبدو أنيقًا وجديرًا بالنقر. بالإضافة إلى ذلك، تتعمق المنصة في التحليلات مثل من يشاهد أو كم من الوقت، مما يساعد على تحسين مشاركة العملاء المحتملين الاستراتيجيات

فيديارد أفضل الميزات

استضافة فيديو يركز على المبيعات

مجلدات فيديو مخصصة وأذونات خاصة بالفريق

سهولة تسجيل الفيديو عبر امتداد المتصفح أو تطبيق الهاتف أو سطح المكتب

تمكين العلامات الوصفية لتحسين محركات البحث لتحسين رؤية محركات البحث

قياس التأثير على العملاء المحتملين من خلال تكامل CRM

قيود Vidyard

يجب تحسين ميزات القص والتحرير لتحسين السرعة

تؤدي بعض التخصيصات إلى مخرجات محببة ومحببة ومنقطة

خيار مسجل الشاشة المجاني

تسعير #### فيديارد

مجاني

محترف 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا بالإضافة : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا الشركة: سعر مخصص

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

فيديارد التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. فيوند

عبر فيوند هل تريد ألا تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك جذابة فحسب، بل أن تكون تعليمية أيضًا لفريقك أو لعملائك المستهدفين؟ إذًا فأنت بحاجة إلى Vyond، راوي القصص المتحركة الاستثنائي! 😻

بفضل وظائف Vyond المتطورة، أصبح إنشاء مقاطع فيديو احترافية أمرًا في غاية السهولة. على سبيل المثال، ستحب Vyond Go، وهي خدمة المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص وفيديوهات فورية. كل ما عليك فعله هو تقديم مطالبة أو استخدام المحتوى الموجود لديك، وفويلا، ستحصل على فيديو أولي جاهز للتحرير!

للحصول على معالجة إبداعية كاملة، انتقل إلى Vyond Studio، وهو عبارة عن أرض العجائب للسحب والإفلات لإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية. توفر مكتبته الواسعة قوالب مشاهد ومقاطع فيديو معدة مسبقًا تغطي مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، وكلها قابلة للتخصيص بشخصيات وألوان ودعائم ومؤثرات صوتية ونصوص وصوت وموسيقى مخصصة.

أفضل ميزات #### Vyond

منشئ النصوص والفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قوالب مشاهد وفيديوهات مصممة مسبقًا

السحب والإفلات ومنشئ الفيديو المستند إلى جدول زمني

التصدير بتنسيقات GIF وMP4

يدعم أكثر من 70 لغة لمقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود Vyond

لا توجد خطة مجانية

يمكن أن تكون المعاينات بطيئة

أسعار Vyond

أساسي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا أساسي : 54 دولارًا شهريًا

: 54 دولارًا شهريًا احترافي : 92 دولاراً في الشهر

: 92 دولاراً في الشهر المؤسسات: سعر مخصص

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Vyond

G2 : 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. لوم

عبر تلوح في الأفق Loom هو راوي قصصك المفضل مع مشغلات عالية الجودة وتكامل فائق السلاسة للنشر على الشبكات الاجتماعية. يتيح لك تسجيل رسائل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركتها بسهولة باستخدام Loom AI، وإضافة التعليقات والرموز التعبيرية وحتى عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) لجذب المزيد من العملاء المحتملين.

لا تحتاج إلى مهارات تحرير متطورة لتخصيص مقاطع الفيديو على Loom. استخدم أصول علامتك التجارية لتخصيص مقاطع الفيديو أو التشذيب أو التقطيب أو إضافة صورة مصغرة مخصصة - كل ذلك في متناول يدك. الأعمال الصغيرة التي ليس لديها ميزانيات إنتاج متقنة ستقدر مرشحات Loom لقمع الضوضاء في الخلفية لتحسين مخرجات الصوت.

مع Loom، ستفتح عالمًا جديدًا من المتعة والتعاون في إنشاء مقاطع الفيديو! إذا كنت تدير مساحات عمل متعددة، يمكنك إنشاء مكتبة فريق للوصول المشترك أو إعداد تكوينات مختلفة للمظهر والأمان لكل مساحة.

لوم أفضل الميزات

تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي

فلاتر جودة الضوضاء

تسجيل الشاشة باستخدام امتداد كروم أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول

التكامل مع مئات الأدوات (بما في ذلك Google Workspace وSlack)

النصوص والتعليقات التوضيحية بأكثر من 50 لغة

قيود #### تلوح في الأفق

يمكن أن تكون مقيدة للغاية للمستخدمين المجانيين

لا توجد طريقة لتعديل ترتيب مقاطع الفيديو عند التحرير

تسعير #### تلوح في الأفق

مبتدئ : مجانًا

: مجانًا الشركة : 12.50 دولار في الشهر

: 12.50 دولار في الشهر المؤسسات: سعر مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

لوم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. رندرفورست

عبر: رندرفورست يعتبر رندرفورست بمثابة قوة إبداعية تدعم احتياجاتك من الفيديو والتصميم من منظور العلامة التجارية. مع صانع الفيديو الخاص به وأكثر من 100 قالب، يمكنك إنشاء أي شيء من الفيديوهات التوضيحية إلى المقاطع الترويجية - حتى المقدمات والنهايات بجودة البث.

تشمل الأدوات المفيدة الأخرى داخل المنصة ما يلي:

صانع الرسوم البيانية: يحتوي على أصول لتصميم النشرات والملصقات والمواد الترويجية صانع الشعارات: احصل على إمكانية الوصول إلى العديد من الشعارات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو الخاصة بك محرر نماذج بالحجم الطبيعي: يساعد في إنشاء نماذج واقعية للمنتج

يمكنك أيضًا إنشاء مواقع ويب مذهلة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب من رندرفورست، واستضافتها على خوادمها، وزيادة عدد الزيارات من خلال التكامل مع أدوات تحسين محركات البحث مثل Semrush ☘️

رندرفورست أفضل الميزات

قوالب ومشاهد وإعدادات مسبقة لإنشاء مقاطع فيديو سريعة

مساحة تخزين تصل إلى 500 ميجابايت على الباقة المجانية

شعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ورسومات ترويجية

أدوات النمو على باقات Pro وخطط الأعمال

قيود رندرفورست

لا يوجد خيار لدمج مقاطع الفيديو

عرض بطيء في بعض الأحيان

تسعير رندرفورست

مجانًا

لايت : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا محترف : 15.99 دولارًا شهريًا

: 15.99 دولارًا شهريًا شركة: 23.99 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات رندرفورست #### تقييمات ومراجعات رندرفورست

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. سبراوت فيديو

عبر: سبراوت فيديو محرر السحب والإفلات البارع، وقوالب الخلفية والصور المصغرة الوفيرة، والقدرة على إنشاء العديد من مشغلات الفيديو الفريدة كما يحلو لك - هذا هو SproutVideo. وهو يدعم استضافة الفيديو المباشر وعند الطلب، مع تعزيزه بالكشف التلقائي للنطاق الترددي للتشغيل السلس عبر الأجهزة.

✅

أدوات التقاط العملاء المحتملين القابلة للتخصيص؟ تحقق مرة أخرى. ✅✅

_ شاشات ما بعد التشغيل لتوجيه جمهورك المتفاعل؟

يستخدم SproutVideo شبكة توزيع محتوى عالمية شبكة توزيع محتوى عالمية لضمان تجربة مشاهدة غير منقطعة. يمكنك أيضًا تحسين المحتوى الخاص بك وإدارته بشكل أفضل من خلال الاستفادة من مقاييس تفاعل الفيديو مثل نقاط الذروة ونقاط الانقطاع.

أفضل ميزات SproutVideo SproutVideo

محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام

قوالب الخلفية والصور المصغرة

مقاييس مشاركة غنية

يعمل بشكل جيد مع Shopify وWordPress وSquarespace

قيود سبراوت فيديو

خيارات محدودة لمساحة التخزين

وظيفة البحث تحتاج إلى تحسين

تسعير #### تسعير SproutVideo

Seed : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا سبراوت : 35 دولارًا في الشهر

: 35 دولارًا في الشهر شجرة : 75 دولاراً في الشهر

: 75 دولاراً في الشهر الغابات: 295 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

سبراوتفيديو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. دوب

عبر دوب يُتيح لك Dubb تحويل الرسائل إلى مقاطع فيديو قابلة للتتبع تترك انطباعاً إيجابياً دائماً. سواء كنت تقوم بتسجيل مقاطع الفيديو من هاتفك أو حاسوبك المحمول أو حاسوبك اللوحي، فإنك ستجده متاحاً لك.

يتيح لك دبدوب مشاركة فيديوهاتك القيّمة بسهولة من خلال قنوات مثل البريد الإلكتروني أو لينكد إن وإزالة حواجز المبيعات. تتبّع التفاعل والنتائج في الوقت الفعلي، مع إمكانية الوصول إلى تقارير النشاط المباشر والتحليلات الشاملة.

ولكن ما أعجبنا حقاً في هذه المنصة هو دعمها لإعداد صفحات هبوط احترافية مع إعدادات مسبقة مثل قوائم التشغيل وعبارات الحث على اتخاذ إجراء التي تؤدي إلى معدلات تحويل أعلى. وبفضل Dubb Caira، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، يمكنك الحصول على تعليقات لتحسين عناصر مثل مدى إقناع أو وضوح رسالة الفيديو الخاصة بك. 💯

أفضل ميزات #### دبدوب

رسائل فيديو مخصصة

تسجيل متعدد الأجهزة

مشاركة فيديو متعدد القنوات

تعليقات محتوى مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قيود الدبلجة

تميل الصفحة المقصودة حيث يتم استضافة الفيديو إلى أن تكون بطيئة

يمكن تحسين الواجهة

تسعير دبدوب

بداية : مجاني

: مجاني محترف : 42 دولاراً شهرياً

: 42 دولاراً شهرياً محترف بلس: 90 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (90+ تقييم)

9. فيد

عبر فيد فكر في VEED على أنه ثنائي ديناميكي من أدوات التسجيل والتحرير - إنه مثالي للاستضافة وما بعدها!

أطلق العنان لإمكانيات التحرير المتقدمة مع أداة تشذيب الفيديو، والنسخ التلقائي، والترجمة التلقائية، والترجمة التلقائية، وإزالة الضوضاء في الخلفية، ومسجل كاميرا الويب، والمزيد. واللمسة المستقبلية؟ مع مُنشئ الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي من VEED، يمكنك الوصول إلى صور رمزية واقعية لإنشاء مقاطع فيديو أكثر تحفيزًا بصريًا وذهنيًا. 🤖

يمكنك أيضًا استخدام أكثر من 300 قالب فيديو - متوفر بدقة عمودية وأفقية ومربعة - للحصول على نتائج رائعة لأي سيناريو! وهل ذكرنا أنه يمكنك التقاط مقاطع فيديو من TikTok وInstagram؟

أفضل ميزات VEED

تخطيطات متنوعة مثل تقسيم الشاشة وإدراج كاميرا الويب وتبديل الخلفية والمزيد

إمكانيات تحرير الفيديو المتقدمة

صور رمزية فائقة الواقعية بالذكاء الاصطناعي

أكثر من 300 قالب فيديو

قيود VEED

تظهر العلامات المائية في مقاطع الفيديو المجانية

يمكن الاستفادة من المزيد من القوالب للاستخدام التجاري

أسعار VEED

مجاني

أساسي 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا إحترافي : 24$/شهرًا

: 24$/شهرًا الأعمال : 59 دولاراً في الشهر

: 59 دولاراً في الشهر المؤسسات: سعر مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات VEED

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. ويفيديو

عبر: WeVideo سواء كنت تقوم بتصوير أو تسجيل شاشتك أو تتطلع إلى إنشاء مقاطع شاشة خضراء بجودة الاستوديو، يمكن لـ WeVideo تحقيق ذلك بوظائف ملائمة للمبتدئين وتأثيرات ذات ميزانية كبيرة - ولكن بدون الميزانية الكبيرة! 💰

يحتوي WeVideo على خطة مجانية سخية - تحصل على خمس دقائق من وقت النشر الشهري، وسعة تخزين 1 جيجابايت، وجودة تسجيل شاشة تصل إلى 480 بكسل، وتصدير الصوت فقط، وحتى منشئ صور GIF! ومع ذلك، لا يمكنك تسجيل الشاشة وكاميرا الويب معًا، إلا إذا دفعت مقابل الخطة غير المحدودة.

مع الباقات المدفوعة، يمكنك توديع العلامات المائية وفتح عالم من الأدوات المتقدمة والسهلة للغاية، مثل تحرير الشاشة الخضراء وتعزيز الصوت والحركة البطيئة والمزيد!

WeVideo أفضل الميزات

مكتبة تضم أكثر من مليون أصل مخزون

يدعم مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K فائقة الوضوح

منشئ صور GIF

خيارات تحرير خلفية غنية

قيود WeVideo

بطء معالجة الفيديو يؤثر على الأداء

عدم وجود رسومات .png

تسعير WeVideo

مجاناً

القوة : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا غير محدود : 7.99 دولار شهريًا

: 7.99 دولار شهريًا احترافي : 19.99 دولاراً في الشهر

: 19.99 دولاراً في الشهر شركة : 36.99 دولارًا شهريًا

: 36.99 دولارًا شهريًا المؤسسات: سعر مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات WeVideo

G2 : 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات تسويق المحتوى الأخرى التي يجب اقتناؤها

في حين أن بدائل Wistia تتفوق في استضافة الفيديو وتحريره، فإنك تحتاج إلى حل أكثر شمولاً لتسويق المحتوى وإدارته. إن إنشاء الفيديو ليس سوى جانب صغير من الجهد المبذول - في المتوسط، تقضي فرق التسويق ساعات في البحث عن تفضيلات الجمهور، وتخطيط نصوص الفيديو، وتقييم مقاييس الأداء.

إذا كنت بحاجة إلى نهج عملي أكثر في إنشاء محتوى الفيديو وإدارته - جرّب ClickUp، فهو أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء محتوى الفيديو وتنظيم مواد الإنتاج, تخطيط تقويمات المحتوى وتبسيط سير العمل.

انقر فوق

شارك رسالة الفيديو الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

ادخل إلى جنة الإنتاجية مع ClickUp - رفيق العمل المثالي القائم على الذكاء الاصطناعي محبوب من قبل الشركات في مختلف المجالات ! بالنسبة لمنتجي المحتوى والمسوقين، تأتي المنصة مع أدوات مدمجة لتسجيل الشاشة وتخطيط الإنتاج.

تعرّف على مقطع ، أداة ClickUp المجانية للشاشة والتسجيل الصوتي التي تقدم أداة تسجيل صوتي مجانية تقدم خالية من العلامات المائية تسجيلات بدون قيود زمنية. تسمح واجهته البديهية بتسجيل الشاشة بأكملها، أو نوافذ تطبيقات محددة، أو علامات تبويب المتصفح (في Chrome أو Firefox). عرض التشغيل على الفور ومشاركتها بأمان مع المشاهدين من خلال روابط عامة أو خاصة. 😍

يُعدّ Clip مثاليًا لتسجيل البرامج التعليمية الشاملة للمنتج أو الخدمة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا للمبيعات حيث، وفقًا لـ 2022 إحصائيات تسويق الفيديو ، 96% من الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو التوضيحية لاستكشاف منتجات جديدة. إلى جانب ذلك، يمكنك أيضًا الاستفادة من النظام الأساسي لإنشاء شرح تفصيلي للموظفين أو تسجيلات الشاشة الإرشادية العملية

ضمن مهمة ClickUp، يمكنك مشاركة شاشتك وتسجيلها بسهولة للتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل أسرع دون الانتقال إلى أدوات تسجيل الشاشة الأخرى

استفد من ClickUp لتحسين عمليات تسويق المحتوى

تكمن قوة ClickUp في ميزة مجموعة إدارة المهام مثالية للفرق من أي حجم. يمكنك إنشاء المهام وتعيين تواريخ الاستحقاق والمسؤوليات وتتبع التقدم المحرز خلال دورة إنتاج الفيديو. استخدم أكثر من 15 طريقة عرض لمراقبة أعباء عمل الفريق والجداول الزمنية للنشر. والأهم من ذلك كله- أتمتة ClickUp مهام إدارية سريعة مثل تحديث الحالات أو إرسال مقاطع الفيديو إلى العملاء، مما يزيح عبئًا كبيرًا عن كاهلك!

بالنسبة لأولئك الذين ينشئون قاعدة وثائق لـ التسويق أو إنتاج المحتوى , مستندات ClickUp أداة لتغيير قواعد اللعبة. احتفظ بتقويمات المحتوى ونصوص التعليق الصوتي وأدلة التسويق والاستراتيجيات في موقع مركزي واحد. استفد من ClickUp AI لضبط نصوص مقاطع الفيديو وترجمتها لإشراك الأسواق المستهدفة - أو تلخيص المحتوى من أجل تواصل أسرع.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

يمكنك إنشاء مجلدات مخصصة لكل مشروع فيديو أو حملة تسويقية. يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 برنامج آخر، بما في ذلك أدوات تحسين محركات البحث والمبيعات، للحفاظ على انسيابية عملك. 💝

أفضل ميزات ClickUp

شاشة خالية من العلامات المائية والتسجيل الصوتي، بدون قيود زمنية

ألواح بيضاء للعصف الذهني لتسويق الفيديو

امتداد كروم لقص مواقع الويب ولقطات الشاشة بسرعة

يدعم إدارة مهام الفيديو على أي نطاق

تعيين التعليقات و أدوات التدقيق للحصول على موافقات أسرع

مقاطع فيديو قابلة للتضمين

أصلي تتبع الوقت أكثر من 1000 قالب (بما في ذلكإنتاج الفيديووالتسويق، و قوالب كتابة المحتوى )

لوحات المعلومات مع تقارير وأدوات مدمجة

تمكين مشاركة الفيديو عبر البريد الإلكتروني أو الروابط العامة أو الخاصة

توافق متعدد المنصات

قيود ClickUp

يستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد بسبب وفرة التخصيصات

لا توجد استضافة فيديو (ولكن يمكن أن تتكامل مع هذه الأدوات)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## استمتع بإنشاء محتوى من المستوى التالي مع ClickUp

لا يقتصر تسويق محتوى الفيديو على الاستضافة فقط. الأمر يتعلق أكثر باكتشاف حليف لإنشاء المحتوى يتماشى مع متطلباتك الخاصة - و ClickUp يملأ هذه الفجوة.

إنها مجموعة أدوات متعددة الاستخدامات تساعدك في دورة إنتاج المحتوى وتساعد على صقل استراتيجيات التسويق في الوقت الفعلي. احصل على حساب مجاني اليوم لبدء الاستكشاف! 🌟