أفضل 10 بدائل ل Mixpanel لتحليلات المنتجات في عام 2025

اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمر ضروري للبقاء في صدارة المنافسة. وكذلك العثور على بديل Mixpanel المناسب لعملك.

لطالما كانت Mixpanel خيارًا شائعًا، لكن المشهد المتطور لأدوات التحليلات يعني خيارات جديدة ومبتكرة.

سواء كنت تريد ميزات محسّنة أو خطط تسعير مختلفة أو منظورًا جديدًا حول كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك - البدائل المقنعة ل Mixpanel على بعد نقرة واحدة.

لقد جمعنا أفضل 10 بدائل ل Mixpanel لكل ما يتعلق بتحليلات المنتجات. انضم إلينا ونحن نكشف النقاب عن أدوات مثيرة لفك تشفير سلوك المستخدم، وتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز نجاح المنتج. ✨🌻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Mixpanel؟

يمكن للعثور على بديل Mixpanel المناسب أن يرتقي باستكشاف البيانات إلى آفاق جديدة.

فيما يلي بعض الصفات التي بحثنا عنها للعثور على أفضل بدائل Mixpanel لهذه القائمة:

المرونة لتلبية الاحتياجات المتغيرة

السرعة للبقاء في الطليعة

واجهات سهلة الاستخدام يمكن للجميع التنقل فيها

ميزات التعاون للعمل الجماعي السلس

قابلية التوسع لتنمية إمبراطوريتك

خيارات التخصيص لتخصيص لوحات المعلومات والتقارير

ميزات الأمان لخصوصية البيانات

خطط ميسورة التكلفة للحفاظ على ميزانيتك

ستحتاج أيضاً إلى وظائف محددة لمساعدة عملك على النمو. نحن نتحدث هنا عن ميزات مسار المبيعات، واختبار A/B، وتحليلات رحلة المستخدم، وغير ذلك الكثير.

## أفضل 10 بدائل ل Mixpanel لاستخدامها في 2024

سواء كنت مؤسسة راسخة أو شركة ناشئة مزدهرة في مجال البرمجيات كخدمة أو رائد أعمال منفرد، فإن أدوات تحليل البيانات الخاصة بك يمكن أن تنجح أو تفسد استراتيجيات النمو الخاصة بك.

ستساعدك هذه البدائل ل Mixpanel على تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّن عملك من اتخاذ قرارات مستنيرة.

دعنا نتعمق في الأمر.

1. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل Google Analytics هو نظام أساسي شائع للرؤى الرقمية يسمح لمالكي المواقع الإلكترونية بمراقبة جوانب متعددة من تحليلات المستخدمين والأداء عبر الإنترنت وغير ذلك. استخدم الباقة المدفوعة أو المجانية لتحسين موقعك الإلكتروني من خلال رؤى سلوك المستخدم للحصول على معدلات تحويل أعلى.

أفضل ميزات Google Analytics

إنشاء لوحات معلومات مخصصة مع المقاييس والتقارير الأكثر صلة للوصول إلى البيانات وتحليلها بشكل أسرع

تقسيم جمهورك بناءً على بيانات العملاء مثل التركيبة السكانية والسلوك والاهتمامات لتبسيط الحملات التسويقية المخصصة

إنشاء أهداف ومسارات لتتبع إجراءات محددة (على سبيل المثال، عمليات إرسال النماذج أو شراء المنتجات)، وقياس الأداء، وتحديد المجالات المحتملة للتحسين

راقب حركة الزيارات والأداء باستخدام تقارير في الوقت الفعلي لتسريع عملية عملية اتخاذ القرار

قيود Google Analytics

تشير بعض المراجعات إلى أن المستخدمين الجدد يواجهون منحنى تعليمي حاد بسبب الكميات الكبيرة من البيانات

وفقًا للمراجعات، قد يكون من الصعب التواصل مع دعم العملاء للحصول على المساعدة

تسعير Google Analytics

تحليلات جوجل أناليتكس مجانًا

Google Analytics 360: 12,500 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,600 تقييم)

2. السعة

عبر السعة Amplitude Analytics هي عبارة عن منصة ذكاء للمنتجات تساعد الشركات على تحسين مشاركة العملاء بناءً على سلوك العملاء وتحليلها. إنها منصة تحليلات شاملة تحتوي على كل ما تحتاجه لتتبع البيانات السلوكية عبر خصائص رقمية متعددة وتحسين تجارب المنتجات.

أفضل ميزات #### Amplitude

استخدم لوحة معلومات التحليلات للحصول على رؤى متعمقة حول سلوك المستخدم ومشاركته

تحسين تجربة العميل وفعالية اختبار A/B من خلال التتبع القوي و أدوات إعداد التقارير 🙌

الاستفادة من جمع البيانات والتحليلات السلوكية باستخدام التحليلات التنبؤية لتحديد فرص النمو

تبسيط مسارات التحويل مع ميزات مثل الأحداث المخصصة، وتجزئة المستخدمين، وتحليل مسارات التحويل، وبيانات الاحتفاظ، والتحليلات التنبؤية

قيود السعة

تشير المراجعات الواردة من بعض المستخدمين إلى أنه قد يكون من الصعب التنقل فيه، معربين عن رغبتهم في خيارات تخصيص إضافية

تشير بعض المراجعات إلى الحاجة إلى واجهة أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير #### Amplitude

المبتدئ: مجاناً

مجاناً بالإضافة: 61 دولارًا شهريًا

61 دولارًا شهريًا النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Amplitude

G2: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

3. كيسميتريكس

عبر كيسميتريكس Kissmetrics هو حل شامل لتحليل البيانات مع أدوات لتحسين استراتيجيات التسويق. توفر المنصة تحليلات لرحلة العميل، مما يسمح للشركات بفهم ما الذي يدفع اكتساب المستخدمين ومشاركتهم والاحتفاظ بهم.

أفضل ميزات Kissmetrics

الاستفادة من أدوات تصور البيانات لتتبع رحلة العميل وتحليل تفاعلات المستخدم

تحليل مجموعات محددة من العملاء بمرور الوقت لتحديد الاتجاهات باستخدام ميزة تحليل المجموعات

استخدام برنامج تتبع العملاء لتحليل الخطوات التي يتخذها المستخدمون لإكمال إجراءات مختلفة (على سبيل المثال، إجراء عملية شراء أو تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول)

إجراء اختبارات A / B لتحديد أفضل التصميمات أو التخطيطات أو رسائل المنتجات لصفحات معينة

قيود كيسميتريكس

تشير بعض المراجعات من الشركات الصغيرة إلى أن الأسعار قد تكون مرتفعة ويصعب وضع ميزانية لها

وفقًا لبعض المراجعات، خيارات إعداد التقارير المتاحة محدودة مقارنة بأدوات التحليلات المماثلة

أسعار كيسميتريكس

الفضي: 199 دولاراً في الشهر

199 دولاراً في الشهر الذهبي: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا البلاتيني: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Kissmetrics

G2: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4. تحليلات أدوبي

عبر تحليلات أدوبي يوفر Adobe Analytics أدوات إدارة البيانات وتحليلات الويب لتتبع سلوك المستخدم على القنوات الرقمية وقياسه وتحليله. تسمح المنصة للشركات بتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي، وتقليل حالات التسرب، وزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء.

أفضل ميزات Adobe Analytics

دمج منصة تحليلات الويب بسلاسة مع منتجات Adobe الأخرى (على سبيل المثال، Adobe Campaign أو Adobe Experience Cloud) للحصول على حل تسويق رقمي شامل

صمم لوحات المعلومات وفقًا لاحتياجاتك الخاصة حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى البيانات الأكثر صلة بالموضوع

استخدم ميزة "خريطة النشاط" لإنشاء خريطة حرارية لكل صفحة حتى تتمكن من تحديد العناصر التي تجذب الانتباه والعناصر التي لا تجذب الانتباه

إنشاء أهداف SMART استنادًا إلى تحليل دقيق وتتبع أهداف قابلة للقياس باستخدام رؤى في الوقت الفعلي

قيود Adobe Analytics

تشير المراجعات إلى أن Adobe Analytics يمكن أن يكون معقدًا وله منحنى تعليمي حاد

قد تكون الأسعار مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير Adobe Analytics

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (أكثر من 950 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 950 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar عبارة عن مجموعة برمجيات شاملة للملاحظات والتحليلات لتحسين موقعك على الويب واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. Hotjar Observe هو بديل Mixpanel الأكثر شيوعًا في المجموعة - قم بإقرانه مع Hotjar Ask و Hotjar Engage و Hotjar Funnels للحصول على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح. 😎

أفضل ميزات هوتجار هوتجار

تحديد نقاط الألم والحصول على مشاهدات تفصيلية لكيفية تصفح المستخدمين لموقعك الإلكتروني أو تطبيقك للجوّال من خلال إعادة تشغيل الجلسة والتسجيل داخل التطبيق

احصل على جميع أدوات Hotjar الأربعة لإنشاء خرائط حرارية، وتحليل التسجيلات، والحصول على تعليقات المستخدمين، وعرض الاستطلاعات، والتواصل مع المستخدمين بشكل فردي، وتحسين مسارات المبيعات

استخدم أدوات تتبُّع الأحداث لتحليل سلوك العملاء، وتحسين عملية تأهيل المستخدمين، وتحسين مناطق الانقطاع العالية

تعرّف على سلوك عملائك داخل التطبيق باستخدام بيانات غير متحيزة، واستخدمها لإنشاء ميزات المنتج التي سيحبونها

قيود Hotjar

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أن دعم العملاء غالبًا ما يكون لديه أوقات انتظار طويلة مع ردود محدودة

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى وجود مشكلات في قيود تصدير البيانات (100,000 تسجيل جلسة أو أقل)

تسعير هوتجار

هوتجار أوبسيرف بيسك: مجانًا

مجانًا HotJar أوبسيرف بلس: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا HotJar أوبسيرف بيزنس : 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر HotJar أوبسيرف سكيل: 213 دولارًا أمريكيًا في الشهر+

تقييمات ومراجعات هوتجار #### تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

6. جلاس بوكس

عبر الصندوق الزجاجي Glassbox عبارة عن منصة شاملة لتحليلات الويب والأجهزة المحمولة. إنه بديل رائع ل Mixpanel للشركات التي تعطي الأولوية لميزات الأمان القوية وأدوات تحليلات المنتجات المتعمقة.

أفضل ميزات Glassbox

تحسين أداء التجارة الإلكترونية باستخدام وظيفة الالتقاط المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة

مراجعة تسجيلات جلسات المستخدمين لتحديد حالات الاستخدام، وتحليل البيانات، وتنفيذ التغييرات للتحسين المستهدف

تحليل دقيق لعمليات الاستحواذ، والإسناد، ومعدلات التحويل، وغير ذلك باستخدام مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسية

حماية العملاء من خلال ميزات الأمان مثل التشفير من طرف إلى طرف، وعناصر التحكم في الوصول، والأذونات المستندة إلى الأدوار

قيود جلاس بوكس

تشير المراجعات من بعض المستخدمين إلى بطء أوقات التحميل والتأخير

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في الاحتفاظ بمساحة تخزين الجلسة، والتي تقتصر على 30 يوماً

تسعير #### Glassbox

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الصندوق الزجاجي

G2: 4.9/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. القصة الكاملة

عبر القصة الكاملة يُعد FullStory حلاً لتحليلات التجربة الرقمية وبديلاً رائعاً من Mixpanel إذا كنت تبحث عن ميزات ودعم إضافي. توفر المنصة التقاط الجلسات والبيانات لتوفير رؤى تساعدك على تحقيق نتائج أعمال أفضل.

أفضل ميزات #### FullStory

احصل على الوظائف الإضافية التي أنشأتها FullStory لمعالجة أوجه القصور. على سبيل المثال، Annotate React هو مكون إضافي مفتوح المصدر من Babel يضيف سمات ثابتة لـ React و React Native

استفد من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Pendo و Jira و HelpScout و Salesforce لتجميع بياناتك معًا

استخدم إمكانيات بحث وتصفية قوية للحصول على البيانات التي تحتاجها عندما تحتاج إليها

تتبع سلوك المستخدم عبر العديد من الأجهزة والمنصات الرقمية للحصول على تحليلات شاملة

قيود FullStory

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أن النظام الأساسي يمكن أن يكون كثيف الاستخدام للموارد مع بطء أوقات التحميل عند العمل مع مواقع الويب ذات حركة المرور العالية

تعبر المراجعات من بعض العملاء عن رغبتهم في الحصول على خيارات تخصيص إضافية للوحات المعلومات والتقارير

تسعير FullStory

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FullStory

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. كومة

عبر كومة Heap عبارة عن منصة لتحليلات بيانات الويب والهاتف المحمول تلتقط كل تفاعل للمستخدم من خلال تسجيل آمن للجلسة. استخدمها للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتبسيط تجاربك الرقمية. ⏩

هيب أفضل الميزات

احصل على التقاط وإدارة البيانات والتحليلات عبر المنصات المتنقلة عبر الأجهزة المحمولة بدون حزم SDK القديمة

جرب الإصدار المجاني لاستكشاف ميزات المنصة، وتحليل ما يصل إلى 10,000 جلسة شهريًا، وتحديد ما إذا كان هذا الإصدار هو البديل Mixpanel المناسب لك

استمتع بالتكامل السهل مع أدوات شائعة مثل Zendesk و HubSpot و Salesforce و FullStory ومستودعات البيانات مثل BigQuery و Snowflake

حسِّن تجاربك الرقمية واحصل على رؤى مفصّلة حول سلوك المستخدم دون تتبع يدوي أو وضع علامات

قيود كومة

تشير بعض المراجعات إلى أن واجهة المستخدم يمكن أن تكون مربكة أو مربكة لمن لديهم خبرة محدودة في تحليل البيانات

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى بطء معالجة البيانات ومشاكل في دقة البيانات

تسعير هيب هيب

مجاني

الزيادة: 3,600 دولار أمريكي في السنة

3,600 دولار أمريكي في السنة المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الممتاز: اتصل لمعرفة الأسعار

هيب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. المحتويات المربعة

عبر المحتويات Contentsquare عبارة عن منصة تحليل تجربة تُمكِّن الشركات من تقديم تجارب بشرية عبر خصائص رقمية تستند إلى بيانات مفصّلة. احصل على مقاييس سلوكية من تفاعلات العملاء ونواياهم من خلال كل خطوة من خطوات رحلة المستخدم.

أفضل ميزات محتوياتكوير

قم بإعداد إشعارات مخصصة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول المعلومات والأحداث المهمة لزيادة تفاعل المستخدم

تحليل النقرات والتمرير وحركات الفأرة والمزيد لتحسين المشاركة والتحويلات

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لتحديد الفرص من خلال تقارير ورؤى مرئية سهلة الفهم

احصل على معلومات حول نقاط الألم في رحلة العميل في وقت مبكر حتى تتمكن من التصرف قبل أن تؤثر على أرباحك

قيود المحتويات

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود مواطن خلل ورسائل خطأ عرضية يمكن أن تؤثر على الإنتاجية

أبلغ بعض المستخدمين عن أوقات تحميل بطيئة لمجموعات البيانات الكبيرة

تسعير Contentquare

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات محتويات سكوير

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. سمارت لوك

عبر سمارت لوك Smartlook هي أداة تحليلات متقدمة توفر رؤى في الوقت الفعلي لسلوكيات المستخدمين وتجاربهم. افهم كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتك، وحدد مجالات التحسين في تجربة عملائك.

أفضل ميزات Smartlook

تحسين تجربتك الرقمية باستخدام البيانات التي تم جمعها من تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية

تتبع سلوك المستخدم من خلال مسار المبيعات للحصول على المعلومات التي تحتاجها لتحسين التحويلات

استفد من خيارات التصفية المتقدمة مثل التجزئة حسب الموقع والجهاز والسلوك للحصول على البيانات التي تحتاجها لتعزيز أرباحك النهائية

التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Analytics حتى تتمكن من إبقاء فريقك على نفس الصفحة

قيود Smartlook الذكية

أبلغ بعض المستخدمين عن ارتباك بشأن "الخطة المجانية"، وهي نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يوماً لا تتضمن الوصول إلى الميزات المتقدمة

تشير التعليقات الواردة من بعض المستخدمين إلى صعوبة التنقل في واجهة المستخدم والحاجة إلى خيارات تخصيص إضافية

تسعير Smartlook

الخطة المجانية : مجاناً

مجاناً الخطة الاحترافية : 55 دولارًا شهريًا

: 55 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Smartlook الذكية

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

المزيد من الأدوات لفرق المنتجات

توفر لك بدائل Mixpanel هذه بدائل Mixpanel (ثم بعضها) للتحليلات القائمة على الأحداث. سيساعدك التكامل مع أداة إدارة المنتجات مثل ClickUp على فهم تفاعل المستخدمين للمنتجات والخدمات بشكل أفضل، مما يمنحك الميزة التي تحتاجها لتحقيق النجاح. 📈 🏆

ClickUp

استخدم المطالبات باستخدام أداة ClickUp AI لإنشاء مستندات متطلبات المنتج (PDRs) بسرعة في لمح البصر ClickUp لفرق المنتجات هو مركز شامل لإدارة المشاريع والتعاون. لدينا

برنامج إدارة المشاريع المرئية

يجعل من السهل تبسيط سير العمل وإدارة المهام وتعزيز التواصل السلس.

يتمتع مستخدمو ClickUp بإمكانية الوصول إلى آلاف الأدوات والقوالب والوظائف التي تمنحك الأفضلية. تتضمن بعض القوالب الأكثر شيوعًا لفرق المنتجات ما يلي:

نموذجقالب تقرير تحليلات ClickUp Analytics، والذي يمكن أن يساعد فريقك على تصور مجموعات بيانات كاملة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام رسوم بيانية ومخططات مباشرة

نموذجقالب تقرير تحليل بيانات ClickUp، والذي يمكن أن يرتقي بعملك إلى المستوى التالي - فتح رؤى قابلة للتنفيذ من خلال مساعدة فريقك على تحليل البيانات بسرعة ودقة

من خرائط طريق المنتج و

قوالب إدارة المشاريع

للعصف الذهني و

قوالب اتخاذ القرار

، هناك قالب ClickUp لكل مناسبة 🙂

أفضل ميزات ClickUp

آلاف المشاريع و أدوات إدارة المنتجات لجعل تحليلات المنتج أكثر كفاءة وفعالية

استخدم أتمتة ClickUp لإنشاء مشغلات وإجراءات مخصصة حتى تتمكن من وضع مجموعة متنوعة من المهام على الطيار الآلي

اسمح ل ClickUp AI بتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء الخطوط العريضة، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتتبع التقدم المحرز في مشاريعك

يمكنك التكامل مع أكثر من 1000 منصة شائعة مثل Salesforce وSlack وSlack وAsana وJira وغيرها. إذا لم تكن لدينا أداة تريد الارتباط بها، يمكنك استخدام Zapier وواجهة برمجة التطبيقات ClickUp لإنشاء واحدة

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي عند التعرف على ميزات ClickUp (ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال البرامج التعليمية المجانية)

وفقًا للمراجعات، قد يتلقى المستخدمون الكثير من الإشعارات والتذكيرات في الإعدادات الافتراضية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

Mix It Up!

يعد تسخير قوة التحليلات أمرًا ضروريًا لازدهار الأعمال التجارية في مشهد يعتمد على البيانات. يقدم كل بديل من بدائل Mixpanel في قائمتنا ميزات ومزايا فريدة لمساعدتك على القيام بذلك.

الأمر كله يتعلق بإيجاد حل يقوم بما يحتاجه عملك حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة.

دع ClickUp يعمل على تمكين فرقك من خلال قدرات قوية لإدارة المشاريع والمنتجات بينما تفكر في خياراتك. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات التحليلات الرائدة لفتح رؤى أعمق حول مشاركة المستخدمين.

ClickUp هو الحل المفضل لديك لإحداث ثورة في كيفية تعاون فرق المنتجات وتحليل البيانات. اتخذ الخطوة التالية في الارتقاء بلعبة التحليلات الخاصة بك- اشترك في ClickUp اليوم! 🚀 👀