أفضل 10 بدائل لـ Wufoo &؛ المنافسون في 2025

هل تشعر بالاستعداد للخروج من صندوق Wufoo؟ العالم الرقمي مليء بالمتنافسين، وقد بحثنا في المشهد لنقدم لك قائمة بأفضل بدائل Wufoo في عام 2024. تم تصميم هذه المنصات بميزات مبتكرة، وسهولة الاستخدام، وتصميمات أنيقة تجعل جمع البيانات أمرًا سهلاً. 🌬

لذا، سواء كنت محترفًا متمرسًا أو مبتدئًا في مجال ريادة الأعمال، فنحن على يقين من أن هناك شيئًا ما في قائمتنا سيجد صداه في نفسك. بدءًا من التصميم البديهي إلى الميزات المتطورة، قل وداعًا للعمليات الروتينية لبناء النماذج ومرحبًا ببديل Wufoo المثالي الذي سيحول الرهبة إلى متعة.

ما هو Wufoo؟

Wufoo هو تطبيق منشئ النماذج وهو مصمم ليكون بسيطًا، حيث يجمع بين وظيفة السحب والإفلات ومكتبة من القوالب المفيدة. لا حاجة لأن تكون خبيرًا تقنيًا في النماذج والاستطلاعات عبر الإنترنت. 🧙‍♂️

يعمل Wufoo على تبسيط عملية جمع البيانات وإدارتها عبر الإنترنت. لذلك إذا كنت تتطلع إلى جمع المعلومات دون عناء الترميز أو رتابة النماذج الورقية، فقد يكون Wufoo - أو أحد بدائل Wufoo - هو أداة إنشاء النماذج المناسبة لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Wufoo؟

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها عندما تستكشف المشهد بحثًا عن بدائل Wufoo:

سهولة الاستخدام : الوظيفة أمر حيوي، لذا ابحث عن برنامج بتصميم بديهي يسمح لفريقك بإنشاء نماذج عبر الإنترنت دون تدريب مكثف

: الوظيفة أمر حيوي، لذا ابحث عن برنامج بتصميم بديهي يسمح لفريقك بإنشاء نماذج عبر الإنترنت دون تدريب مكثف التخصيص : ابحث عن البرامج التي تحتوي على الكثير من القوالب للاختيار من بينها - نقاط إضافية إذا كانت هذه القوالب قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات مؤسستك لإنشاء استطلاعات الرأي أو إجراء أبحاث السوق

: ابحث عن البرامج التي تحتوي على الكثير من القوالب للاختيار من بينها - نقاط إضافية إذا كانت هذه القوالب قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات مؤسستك لإنشاء استطلاعات الرأي أو إجراء أبحاث السوق التكامل القدرات : يعد التكامل المباشر مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل ميزة إضافية. هل تحتاج إلى التوافق مع برامج CRM مثل Hubspot أو Salesforce؟ ضع ذلك في اعتبارك أثناء تسوقك

: يعد التكامل المباشر مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل ميزة إضافية. هل تحتاج إلى التوافق مع برامج CRM مثل Hubspot أو Salesforce؟ ضع ذلك في اعتبارك أثناء تسوقك إعداد تقارير البيانات : تُظهر لك ميزات جمع البيانات عمليات إرسال النماذج ومعدلات الإكمال وسلوك المستخدم، مما يتيح لك إنشاء رؤى واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من النماذج عبر الإنترنت

: تُظهر لك ميزات جمع البيانات عمليات إرسال النماذج ومعدلات الإكمال وسلوك المستخدم، مما يتيح لك إنشاء رؤى واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من النماذج عبر الإنترنت ميزات التعاون : إذا كنت ترغب في أن يعمل فريقك على النماذج في الوقت الفعلي، فابحث عن برنامج استبيان مزود بميزات التعاون التي تجعل ذلك ممكنًا

: إذا كنت ترغب في أن يعمل فريقك على النماذج في الوقت الفعلي، فابحث عن برنامج استبيان مزود بميزات التعاون التي تجعل ذلك ممكنًا منطق الاستمارات : غالبًا ما يشار إليها باسم المنطق الشرطي ستغير هذه الميزة سلوك النموذج أو مظهره بناءً على اختيارات المستخدم أو مدخلاته

: غالبًا ما يشار إليها باسم المنطق الشرطي ستغير هذه الميزة سلوك النموذج أو مظهره بناءً على اختيارات المستخدم أو مدخلاته قابلية التوسع: فكّر في المنصات التي تتعامل مع عدد كبير من عمليات إرسال النماذج دون المساس بالسرعة وتقديم ترقيات لدعم مؤسستك أثناء نموها 🌻

## أفضل 10 بدائل Wufoo لاستخدامها في عام 2024

تعمق في قائمتنا المنسقة لأفضل بدائل Wufoo. تحتوي هذه المنصات على مجموعة من الحلول التي تعيد تعريف سهولة الاستخدام وترتقي بكيفية إنشاء النماذج وجمع البيانات.

تعمق في الأمر واعثر على ما يناسب أدواتك الرقمية.

1. انقر فوق

قم بإنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها

يتجاوز ClickUp النموذجية إدارة المهام مع ابتكارها عرض النموذج ميزة توفر طريقة ديناميكية لالتقاط المعلومات وتنظيمها مباشرةً في سير عملك. مع ميزة الأتمتة التي تتحكم فيها، وتحويل استجابات النموذج إلى مهام قابلة للتتبع لتحسين العمليات أو أتمتة المهام. وتعني ميزات مثل المنطق الشرطي أن هذه النماذج سوف تتكيف مع الاستجابات، مما يمنحك المزيد من البيانات القيمة للعمل بها.

أصبح إنشاء النماذج مع الحقول المخصصة أسهل من أي وقت مضى مع قوالب النماذج . والتخصيص لا نهاية له، مع توفر حقول وحالات وطرق عرض مختلفة. وسواء كنت تدير فريق عمل، أو تتبع مشاريع العملاء، أو تجمع الملاحظات، فإن ClickUp يعمل على ترقية قدراتك التنظيمية.

أفضل ميزات ClickUp

تمكّن ميزات المنطق الشرطي نماذجك من التكيف مع مدخلات المستخدم، مما يجعل جمع المعلومات أكثر ذكاءً

تتكامل نماذج ClickUp مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية بحيث يتم استخدام المعلومات الأساسية بفعالية في مؤسستك بأكملها

بمجرد جمع البيانات، يقوم ClickUp تلقائيًا بتحويل هذه المعلومات إلى مهام أو مهام فرعية، وتعيينها للأشخاص المناسبين وإضافة تواريخ الاستحقاق عند الضرورة

وفر الوقت مع القوالب المصممة لإزالة الصداع والإحباط من عملية إنشاء النماذج

تخصيص حقول النماذج لجمع البيانات الدقيقة التي تحتاج إليها والتي تكون أكثر فائدة لفريقك

قيود ClickUp

مع وجود مجموعة كبيرة من الميزات، قد يجد بعض المستخدمين أن هناك القليل من منحنى التعلم

بعض الميزات مثل ClickUp AI متاحة فقط مع الباقة المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. جوتفورم

عبر جوتفورمجوتفورم تبسط إنشاء نماذج الويب مع الكثير من خيارات التخصيص للمبتدئين والخبراء على حد سواء. تقدم هذه المنصة ميزات متقدمة مثل تكامل الدفع وإعدادات الرد الآلي.

يؤكد بديل نماذج Wufoo هذا على الأمان، مما يضمن حماية أي بيانات يتم جمعها. 🔐

جوتفورم أفضل الميزات

تستخدم النماذج أنواع الأسئلة المنطقية المشروطة، بحيث يتكيف النموذج الخاص بك ويتغير بناءً على إجابات المستجيب

اختر من بين آلاف قوالب النماذج

يقدم أكثر من 150+ تكامل

واجهة مستخدم مباشرة وسهلة الفهم

ميزات الأمان تلتزم بقانون HIPAA

قيود جوتفورم

يجد بعض المستخدمين أن العدد المحدود لعمليات إرسال النماذج في الإصدار المجاني محدود، والخطط تشمل مستخدم واحد فقط

لا يكون تصدير البيانات مباشرًا دائمًا بالنسبة لأداة الاستطلاع عبر الإنترنت

تسعير #### تسعير Jotform

المبتدئين: مجانًا

مجانًا البرونزي: 34 دولارًا شهريًا

34 دولارًا شهريًا الفضي: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الذهبي: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (2,450+ تقييم)

4.7/5 (2,450+ تقييم) Capterra: 4.7 (1,660+ تقييم)

3. فورمستاك

عبر فورمستاكفورمستاك يعد بأتمتة عدد لا يحصى من عمليات سير العمل وتقديم تجربة رقمية خالية من الاحتكاك مع أتمتة سير العمل البرمجيات. وتكمن قوة المنصة في قدرتها على جمع البيانات وتخزينها وتحليلها دون الحاجة إلى مهارات تقنية متخصصة، مما يعزز تجربة المستخدم.

يتناسب برنامج إنشاء النماذج واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت هذا مع الشركات الصغيرة أو الشركات المزدهرة.

فورمستاك أفضل الميزات

تضمين النماذج على موقع الويب الخاص بك، ومشاركتها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني

التكامل مع Stripe وMicrosoft وHubspot وSalesforce وأكثر من 260 تطبيقاً برمجياً خارجياً

أبلغ المستخدمون عن فائدته لمشاركة الموظفين كأداة دعم تنظيمية

إرسال التذكيرات للعملاء أمر سهل للغاية

يتسم إنشاء النماذج بالسلاسة، سواء كنت تنشئ استبياناً عبر الإنترنت، أو تتلاعب بحقول النماذج، أو تضيف توقيعات إلكترونية

قيود Formstack

يبلغ المستخدمون عن أن الإشعارات للعملاء تكون مفرطة في بعض الأحيان وتسبب الارتباك

قد تكون تجربة دعم العملاء غير موفقة مقارنة ببعض برامج الاستبيانات

تسعير Formstack

النماذج: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا الجناح: 66 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات فورمستاك

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. SurveyMonkey

عبر SurveyMonkeySurveyMonkey تبرز في عالم أدوات الاستطلاع عبر الإنترنت بميزاتها المصممة خصيصًا لجمع البيانات المتعمقة. وتتمتع أداة الاستطلاع عبر الإنترنت بتصميم بديهي يسمح بإنشاء استطلاع رأي سريع عبر الإنترنت، وتحليلات مفصلة للاستجابة مما يجعلها الخيار الأفضل للمؤسسات التي تبحث عن بيانات لتوجيه الاستراتيجية - كل ذلك بأقل قدر من الضجة.

أفضل ميزات برنامج SurveyMonkey

يشيد المستخدمون بتحليلاته المتعمقة وكيف أنها تزيد من عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

وقت تأخير أو مشاكل اتصال قليلة أو معدومة

إنشاء النماذج بسيط وفعال، مما يوفر الوقت والمال على مؤسستك

مكتبة من القوالب والقدرة على التخصيص مع العلامة التجارية للشركة

تصدير البيانات بسهولة عند الطلب باستخدام أداة الاستبيان عبر الإنترنت

قيود برنامج SurveyMonkey

قد يكون السعر مكلفاً بالنسبة للشركات الصغيرة أو المنظمات غير الربحية

يرغب المستخدمون في رؤية المزيد من المزامنة في الوقت الفعلي مع جداول بيانات جوجل أو إكسل أو أدوات Airtable

تسعير #### تسعير SurveyMonkey

ميزة الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Team Premier: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9,880 تقييم)

5. نماذج كوغنيتو

عبر نماذج الإدراك يقدم Cognito Forms مزيجًا من المنفعة وسهولة الاستخدام. يُعرف بديل Wufoo هذا بميزاته التي تحقق التوازن بين كونه قويًا بما يكفي لإثارة اهتمام المطورين وبسيطًا بما يكفي لاستخدام المبتدئين. إنه أفضل اختيار للمؤسسات التي تبحث عن حل لجمع البيانات يعزز التفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق. 🙌

أفضل ميزات نماذج Cognito Forms

مكتبة كاملة من قوالب النماذج للاختيار من بينها، مثل نماذج الاتصال والطلبات، ونماذج التطبيقات، واستطلاعات الرأي والاختبارات، ونماذج خدمة العملاء، والمزيد

تكامل الدفع الآمن مع Square أو Stripe أو PayPal

أمان البيانات يتجاوز معايير الصناعة

إنشاء النماذج التي تلبي احتياجات سير العمل والعمليات المحددة دون الحاجة إلى تعلُّم التعليمات البرمجية أو الصيغ المعقدة

دعم عملاء سريع الاستجابة

قيود نماذج Cognito

أبلغ المستخدمون عن صعوبة تحديد موقع بعض الميزات واستخدامها، وغالبًا ما تتطلب فيديو تعليمي لفهمها

يأتي الامتثال لقانون HIPAA بتكلفة إضافية قد تكون مرتفعة بالنسبة لبعض الشركات التي تبحث عن برنامج استبيان

أسعار نماذج Cognito Forms

مجاني (بحد أقصى 1 مستخدم)

(بحد أقصى 1 مستخدم) المحترف: 15 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 2 مستخدمين)

15 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 2 مستخدمين) الفريق: 35 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 5 مستخدمين)

35 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 5 مستخدمين) المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 20 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات نماذج كوغنيتو #### تقييمات ومراجعات نماذج كوغنيتو

G2: 4.5/5 (أكثر من 75 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.6/5 (75+ تقييم)

6. 123FormBuilder

عبر 123FormBuilder يُعد 123FormBuilder مثاليًا للشركات من جميع الأحجام، حيث يقدم 123FormBuilder عددًا كبيرًا من القوالب القابلة للتخصيص بسهولة لتلبية الاحتياجات المختلفة. يضمن لك منشئ النماذج بالسحب والإفلات إنشاء نماذج ذات مظهر احترافي في لحظة، حتى بدون خلفية تقنية. يتمحور بديل Wufoo هذا حول منحك الأدوات التي تحتاجها لجمع البيانات التي تجمعها وتحليلها والتصرف بناءً عليها لدفع أعمالك إلى الأمام والوصول إلى أهداف المشروع .

123FormBuilder أفضل الميزات

الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص، والقابلة للتكيف مع كل المجالات

العشرات من عمليات التكامل مع الأدوات التي قد يستخدمها فريقك بالفعل

البساطة الجذرية في بناء النماذج: اسحبها، أسقطها، سمِّها، وانتهى الأمر

مشاركة النماذج غير معقدة وخالية من الإجهاد

يمكنك استخدام كود HTML وCSS لتخصيص النماذج بشكل أكثر تفصيلاً

قيود 123FormBuilder 123FormBuilder

بعض النماذج محدودة في تخصيصها

يجد المستخدمون أن ميزات التحرير في الخطة المخصصة أقل من بديهية

أسعار 123FormBuilder 123FormBuilder

مجاني (بحد أقصى 1 مستخدم)

(بحد أقصى 1 مستخدم) الذهبية: 32 دولارًا في الشهر

32 دولارًا في الشهر البلاتيني: 39 دولارًا شهريًا 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا 39 دولارًا شهريًا الماسي: 79 دولارًا شهريًا 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا 79 دولارًا شهريًا المؤسسة: تبدأ من 199.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

123FormBuilder التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. تايبورم

عبر نموذج الكتابةنوع النموذج مجموعة من الميزات، بما في ذلك ملحق يتكامل بسلاسة مع ووردبريس لرفع مستوى نماذج الاتصال القياسية. مع القدرة على التعامل مع تحميل الملفات، يبرز Typeform كبديل قوي لنماذج Google و Wufoo، خاصة إذا كنت ترغب في إدخال بعض السمات الشخصية في إنشاء النموذج الخاص بك. ومع خيار الخطة المجانية، يمكن للمستخدمين الاستكشاف قبل الالتزام بمستوى أكثر ثراءً بالميزات. ✨

أفضل الميزات #### Typeform

ربط النماذج الخاصة بك بواحدة من العديد من عمليات التكامل المتاحة (فكر في Zapier أو Slack أو Google Analytics)

قوالب وفيرة، من نماذج التقييم وتوليد العملاء المحتملين إلى استبيانات الرضا والاختبارات واستطلاعات الرأي

مع أدوات تصميم سهلة الاستخدام، لن تضطر إلى التضحية بالشكل أو الوظيفة

يمكن استخدام النماذج بسهولة عبر الأنظمة الأساسية، من الأجهزة المحمولة مثل Android وiOS إلى أجهزة سطح المكتب

تجمع أنواع الأسئلة المتقدمة مثل أسئلة الاختيار من متعدد والخيارات المفتوحة ومقاييس التقييم ردود فعل متنوعة وتضيف بُعدًا للاستبيانات

قيود برنامج Typeform

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت لجمع البيانات

قد يؤدي المنطق الشرطي المحدود إلى صعوبة الوصول إلى تفرعات معقدة في الاستبيانات

تسعير #### تسعير Typeform

مجاني

الأساسي: 25 دولارًا/شهرًا (بحد مستخدم واحد و100 رد/شهر)

25 دولارًا/شهرًا (بحد مستخدم واحد و100 رد/شهر) زائد: 50 دولارًا/شهرًا (بحد أقصى 3 مستخدمين و1,000 رد/شهر)

50 دولارًا/شهرًا (بحد أقصى 3 مستخدمين و1,000 رد/شهر) الشركات: 83 دولارًا/شهرًا (بحد أقصى 5 مستخدمين و10,000 رد/شهر)

83 دولارًا/شهرًا (بحد أقصى 5 مستخدمين و10,000 رد/شهر) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج Typeform

G2: 4.5/5 (أكثر من 690 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 690 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 790 تقييم)

8. SurveySparrow

عبر SurveySparrow يرتقي موقع SurveySparrow بإدارة الاستبيانات إلى شكل فني من خلال ميزة تخصيص CSS، مما يتيح لك صياغة الاستبيان المثالي الذي يعكس جمالية علامتك التجارية.

من خلال التركيز على إنشاء حوار بدلاً من مجرد جمع البيانات، يساعد SurveySparrow مؤسستك على التواصل مع المشاركين في الاستبيان حتى يشعروا بأنهم مسموعون ومقدرون. ومع التحليلات الثاقبة، يمكنك تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات SurveySparrow

مجموعة من أنواع الأسئلة لالتقاط البيانات بكل سهولة

إضفاء الاهتمام البصري على استبياناتك باستخدام الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية

تخصيص كل جانب من جوانب سمات الاستطلاع، بما في ذلك الخلفية والأزرار ولوحة الألوان والخط

ميزة لوحة التحكم التنفيذية تجعل من السهل معرفة ما يعمل مع الاستطلاع وما لا يعمل معه

استخدم أداة الاستطلاع دون اتصال بالإنترنت لجمع البيانات أثناء عدم الاتصال بالإنترنت ومزامنتها مع قاعدة بياناتك بمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi

قيود SurveySparrow

على الرغم من الواجهة سهلة الاستخدام، إلا أن بعض الميزات تتطلب وقتاً إضافياً للتعرف على إمكانياتها بشكل كامل

يمكن أن يكون البرنامج عربات التي تجرها الدواب

تسعير #### تسعير SurveySparrow

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا (2,500 رد/سنة)

19 دولارًا شهريًا (2,500 رد/سنة) المبتدئ: 39 دولارًا شهريًا (15,000 رد/سنة)

39 دولارًا شهريًا (15,000 رد/سنة) الشركات: 79 دولارًا شهريًا (50,000 رد/سنة)

79 دولارًا شهريًا (50,000 رد/سنة) المحترف: 249 دولارًا/شهرًا (100,000 رد/سنة)

249 دولارًا/شهرًا (100,000 رد/سنة) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

SurveySparrow التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,890+ تقييم)

4.4/5 (1,890+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80+ تقييم)

9. باندا دوك

عبر باندا دوك من المقترحات إلى العقود وأكثر من ذلك، يعمل برنامج PandaDoc سهل الاستخدام على تبسيط إنشاء مستندات خالية من الأخطاء. مع ميزات متقدمة مثل إمكانيات التوقيع الإلكتروني وأنظمة الدفع المتكاملة، يعمل بديل Wufoo هذا على تبسيط المستندات سير العمل ويعزز الإنتاجية. غيّر طريقة إنشاء فريقك للمستندات الرقمية وإدارتها وتوقيعها. 🖋

PandaDoc أفضل الميزات

إنشاء مستندات تتطابق مع العلامة التجارية لشركتك بتعيين مصمم

يوفر منصة توقيع إلكتروني موثوقة للغاية لدرجة أن بعض المستخدمين قد تحولوا من DocuSign إلى PandaDoc API

مع أكثر من 750 قالبًا جاهزًا للاستخدام وتصميم السحب والإفلات، يمكنك إنشاء العقود والمقترحات وأي نموذج لجمع البيانات تقريبًا في دقائق وليس ساعات

التكامل مع الأدوات التي تستخدمها مؤسستك بالفعل، بما في ذلك Word وZoho وSquare وDropbox

توقيع المستندات وتوثيقها بشكل قانوني 100% عبر الإنترنت باستخدام برنامج معتمد من الدولة

قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc

قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

بعض الميزات متاحة فقط في الخطط ذات المستويات الأعلى

تسعير باندا دوك

تجربة مجانية: 14 يومًا

14 يومًا الأساسية: 19 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 2 مستخدمين)

19 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 2 مستخدمين) الشركات: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات باندا دوك #### تقييمات ومراجعات باندا دوك

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,050+ تقييم)

10. شكل الورق

عبر شكل الورق أحد بدائل Wufoo الأكثر أناقة, شكل الورق هو الحل المثالي لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى المزج بين الوظائف والجماليات. استخدمه لصياغة نماذج مخصصة عبر الإنترنت تبدو وكأنها امتداد طبيعي لعلامتك التجارية دون عناء.

أنشئ استبيانات واختبارات واستطلاعات الرأي واستمارات الطلبات والعديد من الصفحات المفيدة بتصميم دقيق للعلامة التجارية. ومع منطق النماذج، تتكيف أنواع الأسئلة بناءً على الردود.

أفضل ميزات #### Paperform

عمليات تكامل مباشرة مع MailChimp وSlack وHubspot وActive Campaign وConvertKit والمزيد

إنشاء نماذج تعمل على أتمتة مهام سير العمل، وتلقي المدفوعات، ودمج منطق الأسئلة للحصول على تجربة مخصصة

المئات من القوالب لتبدأ أو تلهمك لإنشاء نماذج مخصصة

تحليلات مدمجة تمنحك رؤى قيمة لتحسين الأداء وتحليل العملاء

تتميز جميع مستويات الخطة بعدد غير محدود من النماذج

قيود النموذج الورقي

هناك قيود في بناء النماذج مع الخطط ذات المستويات الأدنى

العلامة التجارية الشخصية متاحة فقط في المستويات الأعلى سعراً

تسعير #### تسعير النموذج الورقي

نسخة تجريبية مجانية: 14 يومًا

14 يومًا الأساسي: 20 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 1 مستخدم)

20 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 1 مستخدم) المحترف: 40 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 1 مستخدم)

40 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 1 مستخدم) الوكالة: 135 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 5 مستخدمين، 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)

تقييمات ومراجعات شكل الورق

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

## اعثر على أفضل بدائل Wufoo لفريقك

لقد قمنا بتغطية المشهد العام لأفضل بدائل Wufoo المتاحة لك ولفريقك للاختيار من بينها، حيث يقدم كل منها مزايا فريدة من نوعها في لعبة جمع البيانات الخاصة بك. الخيار الأفضل، مع مجموعة من أدوات الإنتاجية لدفع كفاءة فريقك إلى آفاق جديدة، هو ClickUp. 🦅

ما يميّزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التكيّف، فنحن نقدم تجربة قابلة للتخصيص تلبي النبض الفريد لسير عمل فريقك وإيقاعه. إن خطتنا المجانية هي قوة بحد ذاتها، وستعمل ميزاتنا المتقدمة على المستويات المدفوعة على تضخيم إمكانات مؤسستك بشكل أكبر. فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp