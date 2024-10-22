أفضل 10 بدائل لـ Wufoo &؛ المنافسون في 2025

هل تشعر بالاستعداد للخروج من صندوق Wufoo؟ العالم الرقمي مليء بالمتنافسين، وقد بحثنا في المشهد لنقدم لك قائمة بأفضل بدائل Wufoo في عام 2024. تم تصميم هذه المنصات بميزات مبتكرة، وسهولة الاستخدام، وتصميمات أنيقة تجعل جمع البيانات أمرًا سهلاً. 🌬
لذا، سواء كنت محترفًا متمرسًا أو مبتدئًا في مجال ريادة الأعمال، فنحن على يقين من أن هناك شيئًا ما في قائمتنا سيجد صداه في نفسك. بدءًا من التصميم البديهي إلى الميزات المتطورة، قل وداعًا للعمليات الروتينية لبناء النماذج ومرحبًا ببديل Wufoo المثالي الذي سيحول الرهبة إلى متعة.
ما هو Wufoo؟
Wufoo هو تطبيق منشئ النماذج وهو مصمم ليكون بسيطًا، حيث يجمع بين وظيفة السحب والإفلات ومكتبة من القوالب المفيدة. لا حاجة لأن تكون خبيرًا تقنيًا في النماذج والاستطلاعات عبر الإنترنت. 🧙♂️
يعمل Wufoo على تبسيط عملية جمع البيانات وإدارتها عبر الإنترنت. لذلك إذا كنت تتطلع إلى جمع المعلومات دون عناء الترميز أو رتابة النماذج الورقية، فقد يكون Wufoo - أو أحد بدائل Wufoo - هو أداة إنشاء النماذج المناسبة لك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Wufoo؟
فيما يلي بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها عندما تستكشف المشهد بحثًا عن بدائل Wufoo:
- سهولة الاستخدام: الوظيفة أمر حيوي، لذا ابحث عن برنامج بتصميم بديهي يسمح لفريقك بإنشاء نماذج عبر الإنترنت دون تدريب مكثف
- التخصيص: ابحث عن البرامج التي تحتوي على الكثير من القوالب للاختيار من بينها - نقاط إضافية إذا كانت هذه القوالب قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات مؤسستك لإنشاء استطلاعات الرأي أو إجراء أبحاث السوق
- التكامل القدرات: يعد التكامل المباشر مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل ميزة إضافية. هل تحتاج إلى التوافق مع برامج CRM مثل Hubspot أو Salesforce؟ ضع ذلك في اعتبارك أثناء تسوقك
- إعداد تقارير البيانات: تُظهر لك ميزات جمع البيانات عمليات إرسال النماذج ومعدلات الإكمال وسلوك المستخدم، مما يتيح لك إنشاء رؤى واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من النماذج عبر الإنترنت
- ميزات التعاون: إذا كنت ترغب في أن يعمل فريقك على النماذج في الوقت الفعلي، فابحث عن برنامج استبيان مزود بميزات التعاون التي تجعل ذلك ممكنًا
- منطق الاستمارات: غالبًا ما يشار إليها باسمالمنطق الشرطيستغير هذه الميزة سلوك النموذج أو مظهره بناءً على اختيارات المستخدم أو مدخلاته
- قابلية التوسع: فكّر في المنصات التي تتعامل مع عدد كبير من عمليات إرسال النماذج دون المساس بالسرعة وتقديم ترقيات لدعم مؤسستك أثناء نموها 🌻
## أفضل 10 بدائل Wufoo لاستخدامها في عام 2024
تعمق في قائمتنا المنسقة لأفضل بدائل Wufoo. تحتوي هذه المنصات على مجموعة من الحلول التي تعيد تعريف سهولة الاستخدام وترتقي بكيفية إنشاء النماذج وجمع البيانات.
تعمق في الأمر واعثر على ما يناسب أدواتك الرقمية.
1. انقر فوق
قم بإنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها
يتجاوز ClickUp النموذجية إدارة المهام مع ابتكارها عرض النموذج ميزة توفر طريقة ديناميكية لالتقاط المعلومات وتنظيمها مباشرةً في سير عملك. مع ميزة الأتمتة التي تتحكم فيها، وتحويل استجابات النموذج إلى مهام قابلة للتتبع لتحسين العمليات أو أتمتة المهام. وتعني ميزات مثل المنطق الشرطي أن هذه النماذج سوف تتكيف مع الاستجابات، مما يمنحك المزيد من البيانات القيمة للعمل بها.
أصبح إنشاء النماذج مع الحقول المخصصة أسهل من أي وقت مضى مع قوالب النماذج . والتخصيص لا نهاية له، مع توفر حقول وحالات وطرق عرض مختلفة. وسواء كنت تدير فريق عمل، أو تتبع مشاريع العملاء، أو تجمع الملاحظات، فإن ClickUp يعمل على ترقية قدراتك التنظيمية.
أفضل ميزات ClickUp
- تمكّن ميزات المنطق الشرطي نماذجك من التكيف مع مدخلات المستخدم، مما يجعل جمع المعلومات أكثر ذكاءً
- تتكامل نماذج ClickUp مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية بحيث يتم استخدام المعلومات الأساسية بفعالية في مؤسستك بأكملها
- بمجرد جمع البيانات، يقوم ClickUp تلقائيًا بتحويل هذه المعلومات إلى مهام أو مهام فرعية، وتعيينها للأشخاص المناسبين وإضافة تواريخ الاستحقاق عند الضرورة
- وفر الوقت مع القوالب المصممة لإزالة الصداع والإحباط من عملية إنشاء النماذج
- تخصيص حقول النماذج لجمع البيانات الدقيقة التي تحتاج إليها والتي تكون أكثر فائدة لفريقك
قيود ClickUp
- مع وجود مجموعة كبيرة من الميزات، قد يجد بعض المستخدمين أن هناك القليل من منحنى التعلم
- بعض الميزات مثل ClickUp AI متاحة فقط مع الباقة المدفوعة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)
2. جوتفورم
عبر جوتفورمجوتفورم تبسط إنشاء نماذج الويب مع الكثير من خيارات التخصيص للمبتدئين والخبراء على حد سواء. تقدم هذه المنصة ميزات متقدمة مثل تكامل الدفع وإعدادات الرد الآلي.
يؤكد بديل نماذج Wufoo هذا على الأمان، مما يضمن حماية أي بيانات يتم جمعها. 🔐
جوتفورم أفضل الميزات
- تستخدم النماذج أنواع الأسئلة المنطقية المشروطة، بحيث يتكيف النموذج الخاص بك ويتغير بناءً على إجابات المستجيب
- اختر من بين آلاف قوالب النماذج
- يقدم أكثر من 150+ تكامل
- واجهة مستخدم مباشرة وسهلة الفهم
- ميزات الأمان تلتزم بقانون HIPAA
قيود جوتفورم
- يجد بعض المستخدمين أن العدد المحدود لعمليات إرسال النماذج في الإصدار المجاني محدود، والخطط تشمل مستخدم واحد فقط
- لا يكون تصدير البيانات مباشرًا دائمًا بالنسبة لأداة الاستطلاع عبر الإنترنت
تسعير #### تسعير Jotform
- المبتدئين: مجانًا
- البرونزي: 34 دولارًا شهريًا
- الفضي: 39 دولارًا في الشهر
- الذهبي: 99 دولارًا في الشهر
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم
- G2: 4.7/5 (2,450+ تقييم)
- Capterra: 4.7 (1,660+ تقييم)
3. فورمستاك
عبر فورمستاكفورمستاك يعد بأتمتة عدد لا يحصى من عمليات سير العمل وتقديم تجربة رقمية خالية من الاحتكاك مع أتمتة سير العمل البرمجيات. وتكمن قوة المنصة في قدرتها على جمع البيانات وتخزينها وتحليلها دون الحاجة إلى مهارات تقنية متخصصة، مما يعزز تجربة المستخدم.
يتناسب برنامج إنشاء النماذج واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت هذا مع الشركات الصغيرة أو الشركات المزدهرة.
فورمستاك أفضل الميزات
- تضمين النماذج على موقع الويب الخاص بك، ومشاركتها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني
- التكامل مع Stripe وMicrosoft وHubspot وSalesforce وأكثر من 260 تطبيقاً برمجياً خارجياً
- أبلغ المستخدمون عن فائدته لمشاركة الموظفين كأداة دعم تنظيمية
- إرسال التذكيرات للعملاء أمر سهل للغاية
- يتسم إنشاء النماذج بالسلاسة، سواء كنت تنشئ استبياناً عبر الإنترنت، أو تتلاعب بحقول النماذج، أو تضيف توقيعات إلكترونية
قيود Formstack
- يبلغ المستخدمون عن أن الإشعارات للعملاء تكون مفرطة في بعض الأحيان وتسبب الارتباك
- قد تكون تجربة دعم العملاء غير موفقة مقارنة ببعض برامج الاستبيانات
تسعير Formstack
- النماذج: 50 دولارًا شهريًا
- الجناح: 66 دولارًا في الشهر
تقييمات ومراجعات فورمستاك
- G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)
4. SurveyMonkey
عبر SurveyMonkeySurveyMonkey تبرز في عالم أدوات الاستطلاع عبر الإنترنت بميزاتها المصممة خصيصًا لجمع البيانات المتعمقة. وتتمتع أداة الاستطلاع عبر الإنترنت بتصميم بديهي يسمح بإنشاء استطلاع رأي سريع عبر الإنترنت، وتحليلات مفصلة للاستجابة مما يجعلها الخيار الأفضل للمؤسسات التي تبحث عن بيانات لتوجيه الاستراتيجية - كل ذلك بأقل قدر من الضجة.
أفضل ميزات برنامج SurveyMonkey
- يشيد المستخدمون بتحليلاته المتعمقة وكيف أنها تزيد من عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات
- وقت تأخير أو مشاكل اتصال قليلة أو معدومة
- إنشاء النماذج بسيط وفعال، مما يوفر الوقت والمال على مؤسستك
- مكتبة من القوالب والقدرة على التخصيص مع العلامة التجارية للشركة
- تصدير البيانات بسهولة عند الطلب باستخدام أداة الاستبيان عبر الإنترنت
قيود برنامج SurveyMonkey
- قد يكون السعر مكلفاً بالنسبة للشركات الصغيرة أو المنظمات غير الربحية
- يرغب المستخدمون في رؤية المزيد من المزامنة في الوقت الفعلي مع جداول بيانات جوجل أو إكسل أو أدوات Airtable
تسعير #### تسعير SurveyMonkey
- ميزة الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Team Premier: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات برنامج SurveyMonkey
- G2: 4.4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9,880 تقييم)
5. نماذج كوغنيتو
عبر نماذج الإدراك يقدم Cognito Forms مزيجًا من المنفعة وسهولة الاستخدام. يُعرف بديل Wufoo هذا بميزاته التي تحقق التوازن بين كونه قويًا بما يكفي لإثارة اهتمام المطورين وبسيطًا بما يكفي لاستخدام المبتدئين. إنه أفضل اختيار للمؤسسات التي تبحث عن حل لجمع البيانات يعزز التفاعل مع العملاء وأعضاء الفريق. 🙌
أفضل ميزات نماذج Cognito Forms
- مكتبة كاملة من قوالب النماذج للاختيار من بينها، مثل نماذج الاتصال والطلبات، ونماذج التطبيقات، واستطلاعات الرأي والاختبارات، ونماذج خدمة العملاء، والمزيد
- تكامل الدفع الآمن مع Square أو Stripe أو PayPal
- أمان البيانات يتجاوز معايير الصناعة
- إنشاء النماذج التي تلبي احتياجات سير العمل والعمليات المحددة دون الحاجة إلى تعلُّم التعليمات البرمجية أو الصيغ المعقدة
- دعم عملاء سريع الاستجابة
قيود نماذج Cognito
- أبلغ المستخدمون عن صعوبة تحديد موقع بعض الميزات واستخدامها، وغالبًا ما تتطلب فيديو تعليمي لفهمها
- يأتي الامتثال لقانون HIPAA بتكلفة إضافية قد تكون مرتفعة بالنسبة لبعض الشركات التي تبحث عن برنامج استبيان
أسعار نماذج Cognito Forms
- مجاني (بحد أقصى 1 مستخدم)
- المحترف: 15 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 2 مستخدمين)
- الفريق: 35 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 5 مستخدمين)
- المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 20 مستخدمًا)
تقييمات ومراجعات نماذج كوغنيتو #### تقييمات ومراجعات نماذج كوغنيتو
- G2: 4.5/5 (أكثر من 75 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (75+ تقييم)
6. 123FormBuilder
عبر 123FormBuilder يُعد 123FormBuilder مثاليًا للشركات من جميع الأحجام، حيث يقدم 123FormBuilder عددًا كبيرًا من القوالب القابلة للتخصيص بسهولة لتلبية الاحتياجات المختلفة. يضمن لك منشئ النماذج بالسحب والإفلات إنشاء نماذج ذات مظهر احترافي في لحظة، حتى بدون خلفية تقنية. يتمحور بديل Wufoo هذا حول منحك الأدوات التي تحتاجها لجمع البيانات التي تجمعها وتحليلها والتصرف بناءً عليها لدفع أعمالك إلى الأمام والوصول إلى أهداف المشروع .
123FormBuilder أفضل الميزات
- الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص، والقابلة للتكيف مع كل المجالات
- العشرات من عمليات التكامل مع الأدوات التي قد يستخدمها فريقك بالفعل
- البساطة الجذرية في بناء النماذج: اسحبها، أسقطها، سمِّها، وانتهى الأمر
- مشاركة النماذج غير معقدة وخالية من الإجهاد
- يمكنك استخدام كود HTML وCSS لتخصيص النماذج بشكل أكثر تفصيلاً
قيود 123FormBuilder 123FormBuilder
- بعض النماذج محدودة في تخصيصها
- يجد المستخدمون أن ميزات التحرير في الخطة المخصصة أقل من بديهية
أسعار 123FormBuilder 123FormBuilder
- مجاني (بحد أقصى 1 مستخدم)
- الذهبية: 32 دولارًا في الشهر
- البلاتيني: 39 دولارًا شهريًا 39 دولارًا شهريًا
- الماسي: 79 دولارًا شهريًا 79 دولارًا شهريًا
- المؤسسة: تبدأ من 199.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
123FormBuilder التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)
7. تايبورم
عبر نموذج الكتابةنوع النموذج مجموعة من الميزات، بما في ذلك ملحق يتكامل بسلاسة مع ووردبريس لرفع مستوى نماذج الاتصال القياسية. مع القدرة على التعامل مع تحميل الملفات، يبرز Typeform كبديل قوي لنماذج Google و Wufoo، خاصة إذا كنت ترغب في إدخال بعض السمات الشخصية في إنشاء النموذج الخاص بك. ومع خيار الخطة المجانية، يمكن للمستخدمين الاستكشاف قبل الالتزام بمستوى أكثر ثراءً بالميزات. ✨
أفضل الميزات #### Typeform
- ربط النماذج الخاصة بك بواحدة من العديد من عمليات التكامل المتاحة (فكر في Zapier أو Slack أو Google Analytics)
- قوالب وفيرة، من نماذج التقييم وتوليد العملاء المحتملين إلى استبيانات الرضا والاختبارات واستطلاعات الرأي
- مع أدوات تصميم سهلة الاستخدام، لن تضطر إلى التضحية بالشكل أو الوظيفة
- يمكن استخدام النماذج بسهولة عبر الأنظمة الأساسية، من الأجهزة المحمولة مثل Android وiOS إلى أجهزة سطح المكتب
- تجمع أنواع الأسئلة المتقدمة مثل أسئلة الاختيار من متعدد والخيارات المفتوحة ومقاييس التقييم ردود فعل متنوعة وتضيف بُعدًا للاستبيانات
قيود برنامج Typeform
- لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت لجمع البيانات
- قد يؤدي المنطق الشرطي المحدود إلى صعوبة الوصول إلى تفرعات معقدة في الاستبيانات
تسعير #### تسعير Typeform
- مجاني
- الأساسي: 25 دولارًا/شهرًا (بحد مستخدم واحد و100 رد/شهر)
- زائد: 50 دولارًا/شهرًا (بحد أقصى 3 مستخدمين و1,000 رد/شهر)
- الشركات: 83 دولارًا/شهرًا (بحد أقصى 5 مستخدمين و10,000 رد/شهر)
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات برنامج Typeform
- G2: 4.5/5 (أكثر من 690 تقييم)
- Capterra: 4.7 (أكثر من 790 تقييم)
8. SurveySparrow
عبر SurveySparrow يرتقي موقع SurveySparrow بإدارة الاستبيانات إلى شكل فني من خلال ميزة تخصيص CSS، مما يتيح لك صياغة الاستبيان المثالي الذي يعكس جمالية علامتك التجارية.
من خلال التركيز على إنشاء حوار بدلاً من مجرد جمع البيانات، يساعد SurveySparrow مؤسستك على التواصل مع المشاركين في الاستبيان حتى يشعروا بأنهم مسموعون ومقدرون. ومع التحليلات الثاقبة، يمكنك تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
أفضل ميزات SurveySparrow
- مجموعة من أنواع الأسئلة لالتقاط البيانات بكل سهولة
- إضفاء الاهتمام البصري على استبياناتك باستخدام الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية
- تخصيص كل جانب من جوانب سمات الاستطلاع، بما في ذلك الخلفية والأزرار ولوحة الألوان والخط
- ميزة لوحة التحكم التنفيذية تجعل من السهل معرفة ما يعمل مع الاستطلاع وما لا يعمل معه
- استخدم أداة الاستطلاع دون اتصال بالإنترنت لجمع البيانات أثناء عدم الاتصال بالإنترنت ومزامنتها مع قاعدة بياناتك بمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi
قيود SurveySparrow
- على الرغم من الواجهة سهلة الاستخدام، إلا أن بعض الميزات تتطلب وقتاً إضافياً للتعرف على إمكانياتها بشكل كامل
- يمكن أن يكون البرنامج عربات التي تجرها الدواب
تسعير #### تسعير SurveySparrow
- الأساسي: 19 دولارًا شهريًا (2,500 رد/سنة)
- المبتدئ: 39 دولارًا شهريًا (15,000 رد/سنة)
- الشركات: 79 دولارًا شهريًا (50,000 رد/سنة)
- المحترف: 249 دولارًا/شهرًا (100,000 رد/سنة)
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
SurveySparrow التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (1,890+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80+ تقييم)
9. باندا دوك
عبر باندا دوك من المقترحات إلى العقود وأكثر من ذلك، يعمل برنامج PandaDoc سهل الاستخدام على تبسيط إنشاء مستندات خالية من الأخطاء. مع ميزات متقدمة مثل إمكانيات التوقيع الإلكتروني وأنظمة الدفع المتكاملة، يعمل بديل Wufoo هذا على تبسيط المستندات سير العمل ويعزز الإنتاجية. غيّر طريقة إنشاء فريقك للمستندات الرقمية وإدارتها وتوقيعها. 🖋
PandaDoc أفضل الميزات
- إنشاء مستندات تتطابق مع العلامة التجارية لشركتك بتعيين مصمم
- يوفر منصة توقيع إلكتروني موثوقة للغاية لدرجة أن بعض المستخدمين قد تحولوا من DocuSign إلى PandaDoc API
- مع أكثر من 750 قالبًا جاهزًا للاستخدام وتصميم السحب والإفلات، يمكنك إنشاء العقود والمقترحات وأي نموذج لجمع البيانات تقريبًا في دقائق وليس ساعات
- التكامل مع الأدوات التي تستخدمها مؤسستك بالفعل، بما في ذلك Word وZoho وSquare وDropbox
- توقيع المستندات وتوثيقها بشكل قانوني 100% عبر الإنترنت باستخدام برنامج معتمد من الدولة
قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc
- قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد
- بعض الميزات متاحة فقط في الخطط ذات المستويات الأعلى
تسعير باندا دوك
- تجربة مجانية: 14 يومًا
- الأساسية: 19 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 2 مستخدمين)
- الشركات: 49 دولارًا/شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات باندا دوك #### تقييمات ومراجعات باندا دوك
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,250 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (1,050+ تقييم)
10. شكل الورق
عبر شكل الورق أحد بدائل Wufoo الأكثر أناقة, شكل الورق هو الحل المثالي لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى المزج بين الوظائف والجماليات. استخدمه لصياغة نماذج مخصصة عبر الإنترنت تبدو وكأنها امتداد طبيعي لعلامتك التجارية دون عناء.
أنشئ استبيانات واختبارات واستطلاعات الرأي واستمارات الطلبات والعديد من الصفحات المفيدة بتصميم دقيق للعلامة التجارية. ومع منطق النماذج، تتكيف أنواع الأسئلة بناءً على الردود.
أفضل ميزات #### Paperform
- عمليات تكامل مباشرة مع MailChimp وSlack وHubspot وActive Campaign وConvertKit والمزيد
- إنشاء نماذج تعمل على أتمتة مهام سير العمل، وتلقي المدفوعات، ودمج منطق الأسئلة للحصول على تجربة مخصصة
- المئات من القوالب لتبدأ أو تلهمك لإنشاء نماذج مخصصة
- تحليلات مدمجة تمنحك رؤى قيمة لتحسين الأداء وتحليل العملاء
- تتميز جميع مستويات الخطة بعدد غير محدود من النماذج
قيود النموذج الورقي
- هناك قيود في بناء النماذج مع الخطط ذات المستويات الأدنى
- العلامة التجارية الشخصية متاحة فقط في المستويات الأعلى سعراً
تسعير #### تسعير النموذج الورقي
- نسخة تجريبية مجانية: 14 يومًا
- الأساسي: 20 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 1 مستخدم)
- المحترف: 40 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 1 مستخدم)
- الوكالة: 135 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 5 مستخدمين، 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)
تقييمات ومراجعات شكل الورق
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)
## اعثر على أفضل بدائل Wufoo لفريقك
لقد قمنا بتغطية المشهد العام لأفضل بدائل Wufoo المتاحة لك ولفريقك للاختيار من بينها، حيث يقدم كل منها مزايا فريدة من نوعها في لعبة جمع البيانات الخاصة بك. الخيار الأفضل، مع مجموعة من أدوات الإنتاجية لدفع كفاءة فريقك إلى آفاق جديدة، هو ClickUp. 🦅
ما يميّزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التكيّف، فنحن نقدم تجربة قابلة للتخصيص تلبي النبض الفريد لسير عمل فريقك وإيقاعه. إن خطتنا المجانية هي قوة بحد ذاتها، وستعمل ميزاتنا المتقدمة على المستويات المدفوعة على تضخيم إمكانات مؤسستك بشكل أكبر. فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp
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